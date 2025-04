Modelos gratuitos de planilhas de horas quinzenais para controlar as horas de trabalho e a folha de pagamento

Quer você seja um freelancer, proprietário de uma pequena empresa ou esteja gerenciando uma equipe maior, acompanhar as horas trabalhadas durante um período de pagamento garante que todos sejam remunerados de forma justa e dentro do prazo.

Os modelos de planilhas de horas quinzenais servem como ferramentas práticas para agilizar esse processo, facilitando o monitoramento das horas de trabalho, o cálculo da folha de pagamento e a manutenção da produtividade. ⌛️

Este blog explorará diferentes modelos de planilhas de horas quinzenais e como facilitar sua vida profissional e transformar os dias de folha de pagamento em tarefas simples.

O que são modelos de planilhas de horas quinzenais?

Um modelo de planilha de horas quinzenal rastreia os horários de trabalho, incluindo horários de entrada/saída, intervalos, horas trabalhadas, horas extras, licença médica ou férias em um período de duas semanas.

Os aplicativos ou modelos de planilhas de horas quinzenais ajudam a simplificar o controle de horas, a processar a folha de pagamento sem problemas e a monitorar a produtividade de todos.

Dependendo das necessidades específicas, esses modelos podem incluir campos como:

Informações do funcionário : Campos para detalhes como nome, ID do funcionário, departamento e supervisor

Detalhes do período de pagamento : Datas de início e término das duas semanas

Registros diários : Datas, dias da semana, horários de entrada e saída e intervalos

Total de horas : Horas regulares, horas extras e totais acumulados para o período de pagamento

Assinaturas: Espaços para aprovações de funcionários e supervisores

Esses modelos de planilha de horas ajudam empregadores e empregados a calcular automaticamente as horas trabalhadas, garantindo transparência e precisão no pagamento.

O que faz um bom modelo de planilha de horas quinzenal?

Um modelo de planilha de horas quinzenal bem projetado preenche todos os requisitos certos, simplificando seu processo, reduzindo erros e evitando dores de cabeça na folha de pagamento.

Aqui estão os principais aspectos que você precisa procurar nos modelos de planilhas de horas quinzenais:

Personalização e flexibilidade: Escolha um modelo que se adapte a diferentes funções e setores, permitindo que você modifique os campos para horários de entrada e saída, intervalos e detalhes do projeto

Layout claro e organizado: Selecione um design que apresente as informações em um formato limpo e fácil de ler, reduzindo erros e simplificando o processamento da folha de pagamento

Campos de aprovação e assinatura: Opte por soluções com espaços designados para assinaturas de funcionários e supervisores para garantir a precisão e a responsabilidade

Compatibilidade e acessibilidade: Escolha um modelo quinzenal que funcione perfeitamente com o Excel, o Google Sheets e as ferramentas de controle de horas para simplificar o compartilhamento e a colaboração

Cálculos e controle automatizados: Use modelos de planilhas de horas com fórmulas incorporadas para definir automaticamente lembretes de planilhas de horas e calcular o total de horas, inclusive horas extras, minimizando erros manuais

10 modelos de planilhas de horas quinzenais

O acompanhamento da análise da força de trabalho em uma base quinzenal não precisa ser complicado. Esses 10 modelos de planilhas de horas quinzenais facilitam o monitoramento das horas de trabalho dos funcionários, o gerenciamento da folha de pagamento e a organização.

1. Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Obter modelo gratuito Aumente sua produtividade e controle as horas de serviço com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services

O controle de horas de serviço e o gerenciamento de horas faturáveis agora são fáceis com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services. Esse modelo combina horas de trabalho, taxas de pagamento e horas extras em um único local para simplificar o controle de horas para equipes baseadas em serviços.

Além disso, com colunas de dados incorporadas para horas de serviço, remuneração total e cálculos de horas extras, você pode acompanhar facilmente as horas de trabalho dos funcionários e maximizar o faturamento. É perfeito para equipes de serviços que desejam otimizar a folha de pagamento e aumentar a eficiência.

Veja por que você vai adorar

Avalie o uso de recursos em vários projetos

Aloque recursos entre projetos e serviços com eficiência

Organize as tarefas com status como Aprovado, Precisa de Atenção, Revisando e Para Revisar

Integre-se a aplicativos como Stripe e PayPal para faturamento e pagamentos

Ideal para: Equipes de serviço, agências e freelancers que precisam de controle preciso de tempo e gerenciamento de faturamento.

use os cartões de controle de horas do ClickUp para monitorar a produtividade da equipe com facilidade, distinguir entre horas faturáveis e não faturáveis e exportar dados de tempo sem problemas para um faturamento preciso. Esses cartões personalizáveis se integram perfeitamente aos ClickUp Dashboards, facilitando o controle de tempo e a geração de relatórios.

2. Modelo de planilha de horas para advogados do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie as horas faturáveis e simplifique o controle de casos com o modelo de planilha de horas de advogados do ClickUp

O modelo de planilha de horas para advogados do ClickUp simplifica o controle de horas, o faturamento e o gerenciamento de casos para profissionais da área jurídica. Ele permite que os advogados insiram rapidamente as horas cobráveis, acompanhem o andamento do caso e categorizem as tarefas por cliente, número do caso e tipo de serviço.

Esse modelo ajuda as equipes jurídicas a se manterem organizadas, gerenciarem as cargas de trabalho e garantirem um faturamento preciso. Seus recursos de relatório integrados oferecem uma visão clara do tempo gasto em cada caso, ajudando as empresas a otimizar recursos e aumentar a lucratividade.

Veja por que você vai adorar

Armazene informações essenciais do caso, como nome do cliente, número do caso e assinatura do advogado, usando campos personalizados

Use status personalizados como To Do, Blocked, In Progress, Complete e On Hold para monitorar o progresso das tarefas

Defina datas de vencimento e lembretes para ficar em dia com os prazos

Crie relatórios de tempo para analisar o tempo gasto e melhorar a precisão do faturamento

Ideal para: Escritórios de advocacia e advogados que precisam de controle preciso de tempo e gerenciamento de casos.

3. Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Obter modelo gratuito Visualize cronogramas de projetos e mantenha as tarefas sob controle com o modelo de cronograma preenchível do ClickUp

O modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp permite que você crie e gerencie cronogramas de projetos com facilidade. Ele permite que você represente visualmente cronogramas complexos, gerencie o progresso e mantenha sua equipe na mesma página.

Esse modelo permite que você organize projetos, defina marcos e aloque recursos com eficiência. Ele também simplifica o compartilhamento e a colaboração, mantendo todos na mesma página com cronogramas e prazos.

Veja por que você vai adorar

Use diferentes visualizações, como Lista, Gantt e Calendário, para personalizar a apresentação da linha do tempo

Adicione ou remova tarefas conforme o andamento do projeto

Compartilhe cronogramas com os membros da equipe para colaboração e feedback

Acompanhe tarefas e marcos com indicadores claros de progresso

Ideal para: Gerentes de projeto, planejadores de eventos e equipes que precisam de um acompanhamento claro e organizado do cronograma.

Hack amigável: Quer ter controle total sobre as horas de trabalho dos funcionários faturáveis e não faturáveis? Experimente o Project Time Tracking do ClickUp e integre-o perfeitamente a ferramentas populares de controle de horas, como o Toggl e o Harvest. Você também pode usá-lo para: Monitore a produtividade da equipe

Defina estimativas de tempo

Gere relatórios detalhados

4. Modelo de controle de horas do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize seu dia de forma eficiente com o modelo de controle de horas do ClickUp

O ClickUp Hourly Time Tracking Template ajuda a organizar e gerenciar com precisão as tarefas diárias. Ele permite que você defina metas específicas, priorize tarefas e acompanhe o progresso em direção aos objetivos diários.

Esse modelo também oferece uma visualização de aplicativo de calendário semanal para ajudá-lo a manter o cronograma e aumentar a produtividade. Ele é perfeito para equilibrar várias prioridades ao longo do dia.

Veja por que você vai adorar

Defina lembretes e automatize as atualizações de tarefas para manter o controle

Use visualizações personalizadas para gerenciar pagamentos, progresso do funcionário e programações semanais

Atribua tarefas aos membros da equipe e monitore o progresso

Ajuste as programações conforme necessário para atender aos objetivos diários

Ideal para: Profissionais, equipes e indivíduos ocupados que buscam maximizar a produtividade por meio de uma programação de horas eficiente.

Você sabia? Em fevereiro de 2023, os períodos de pagamento quinzenais eram os mais comuns nos EUA, com 43% dos estabelecimentos privados pagando os funcionários a cada duas semanas.

5. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Obter modelo gratuito Otimize sua produtividade e cumpra os prazos com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp, você pode gerenciar tarefas, criar metas realistas e otimizar sua rotina diária sem esforço. A melhor parte? Ele o ajuda a organizar projetos, priorizar tarefas e controlar prazos, aumentando o gerenciamento de tempo e a produtividade com status, campos e visualizações personalizados.

O modelo também oferece uma visão geral clara de suas tarefas, ajudando-o a manter o foco e a organização enquanto equilibra trabalho, compromissos pessoais e cuidados pessoais para aproveitar ao máximo cada dia.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe o progresso com status personalizados, incluindo Concluído, Em andamento, A fazer

Monitore o uso do tempo e a produtividade com recursos integrados de controle de tempo

Colabore com os membros da equipe e mantenha todos alinhados com os cronogramas e as metas

Use campos personalizados como Dia e Tipo de Atividade para uma melhor organização

Ideal para: Profissionais, equipes e indivíduos que buscam aumentar a produtividade por meio de um gerenciamento de tempo eficaz.

6. Modelo de controle de horas do consultor ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe as horas cobráveis e gerencie os projetos dos clientes com o modelo de controle de horas do ClickUp Consultant

O modelo de controle de horas de consultores do ClickUp simplifica o controle de horas faturáveis, o gerenciamento de projetos e o registro da produtividade dos consultores. Ele garante um faturamento preciso e um gerenciamento de tempo eficaz com seções personalizáveis para rastrear dados de clientes, taxas horárias e cronogramas de projetos.

Esse modelo tem ferramentas de relatório incorporadas para ajudar os consultores a maximizar as horas cobráveis e otimizar os fluxos de trabalho. Ele também fornece informações valiosas sobre o registro de horas e a lucratividade do projeto, ajudando os consultores a aumentar a produtividade e a expandir seus negócios.

📮ClickUp Insight: Cerca de 43% dos funcionários enviam de 0 a 10 mensagens diariamente. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração contínua, com discussões importantes acontecendo em outro lugar (como e-mail). Para evitar a troca desnecessária de plataformas e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que o ajuda a trabalhar com mais eficiência.

Veja por que você vai adorar

Monitore as datas de vencimento e o status dos pagamentos

Use campos personalizados para nível de esforço, taxa horária e detalhes de pagamento

Colabore em tempo real com clientes e membros da equipe

Gere relatórios para faturamento e cobrança de clientes

Ideal para: Freelancers e equipes de consultoria que desejam controlar as horas faturáveis e gerenciar projetos de clientes com eficiência.

Dica profissional: Você está se esforçando para concluir um projeto ou cumprir uma lista interminável de tarefas sem perder a calma? Transforme seu trabalho e sua vida com essas 10 estratégias eficazes de gerenciamento de tempo para vencer os prazos e ainda ter tempo para respirar.

7. Modelo de lista de funcionários do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique a programação de turnos e gerencie a disponibilidade da equipe com o modelo ClickUp Staff Roster

Precisa de uma maneira mais fácil de gerenciar os funcionários? Experimente o ClickUp Staff Roster Template gratuitamente. Ele o ajuda a monitorar as horas de trabalho, programar turnos e organizar as informações dos funcionários. Com status, campos e visualizações personalizados, você pode gerenciar a disponibilidade, as solicitações de folga e equilibrar as cargas de trabalho - tudo em um só lugar.

Não há necessidade de um software sofisticado de escala de serviço - a visualização de calendário desse modelo permite planejar e ajustar facilmente os horários da equipe. Diga adeus aos conflitos de agendamento e olá às rotações de turnos tranquilas, mantendo sua equipe alinhada e pronta para o trabalho.

Veja por que você vai adorar

Use campos personalizados para detalhes como pagamento, horas extras e departamento

Controle a disponibilidade, solicitações de folga, licenças e horas de trabalho

Otimize a produtividade com atribuições claras de funções e controle de tarefas

Visualize os dados da equipe em vários layouts de calendário, incluindo Weekly Calendar, Staff Roster, Work Progress

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe e empresas que buscam agendamento de pessoal e gerenciamento de escalas eficientes.

8. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Obter modelo gratuito Priorize as tarefas e mantenha-se organizado com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Seja para o trabalho ou para metas individuais, o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp mantém você no topo, ajudando-o a criar rotinas que levam ao sucesso e ao equilíbrio a longo prazo.

Ele permite que você priorize e organize projetos e acompanhe o progresso em direção às suas metas. Além disso, com status, campos e visualizações personalizados, você pode gerenciar sua agenda, definir prazos realistas e acompanhar sua produção sem problemas.

Veja por que você vai adorar

Priorize tarefas e organize projetos com base na importância

Aproveite os status, campos e visualizações personalizados para ficar por dentro das tarefas

Visualize tarefas em diferentes formatos, como Lista de Tarefas, Progresso, Prazos, Primeiros Passos

Monitore a produção e ajuste as programações conforme necessário para atingir os objetivos

Ideal para: Pessoas que buscam aumentar a produtividade e gerenciar seu tempo com eficiência.

De acordo com a Harvard Business Review, a economia dos EUA perde aproximadamente 50 milhões de horas por ano devido a erros nas planilhas de horas dos funcionários, resultando em uma perda de produtividade de cerca de US$ 7,4 bilhões por dia.

9. Modelo de planilha de horas quinzenal da TimeDoctor

via TimeDoctor

O modelo de planilha de horas quinzenal da TimeDoctor simplifica o controle das horas dos funcionários, a frequência e a folha de pagamento em um ciclo de duas semanas. Ele permite registrar horários de entrada/saída, intervalos para almoço e horas extras, mantendo uma visão geral organizada do total de horas trabalhadas.

Disponível nos formatos Google Sheets, Excel, Word e PDF, esse modelo gratuito é facilmente personalizável para atender a diferentes necessidades. Ele oferece uma solução direta para o controle preciso do tempo e ajuda a eliminar erros na folha de pagamento.

Veja por que você vai adorar

Acompanhe as horas de trabalho, a presença e as horas extras em um só lugar

Faça o download e personalize no Planilhas Google, Excel, PDF ou Word

Calcule automaticamente o total de horas com fórmulas incorporadas

Simplifique o processamento da folha de pagamento e garanta pagamentos precisos

Ideal para: Pequenas empresas, freelancers e equipes que buscam uma maneira simples e eficaz de controlar as horas de trabalho e gerenciar um departamento de folha de pagamento.

10. Modelo de planilha de horas quinzenal do Quickbooks

via Quickbooks

O modelo de planilha de horas quinzenal do Quickbooks torna fácil e eficiente o controle das horas dos funcionários, das horas extras e dos dias de férias. Ele garante cálculos precisos da folha de pagamento graças aos dados da planilha de horas, como horários de entrada e saída, códigos de trabalho e total de horas.

Esse modelo gratuito de planilha de horas de funcionários está disponível em vários formatos - Excel, Microsoft Word, PDF e Planilhas Google, oferecendo flexibilidade e facilidade de uso para qualquer tamanho de empresa. Além disso, ele aumenta a precisão da folha de pagamento e economiza tempo em tarefas administrativas.

Veja por que você vai adorar

Registre horários de início/fim, intervalos para almoço, horas extras e dias de férias

Garanta a precisão da folha de pagamento assinando as planilhas de horas preenchidas

Gerencie a conformidade seguindo as diretrizes governamentais para o processamento da folha de pagamento

Calcule automaticamente o tempo total trabalhado com fórmulas incorporadas

Agilize a aprovação com assinaturas de funcionários e gerentes

Ideal para: Empresas, contadores e administradores de folha de pagamento que buscam um controle preciso do tempo e um gerenciamento simplificado da folha de pagamento.

Você sabia que: Historicamente, os funcionários eram pagos diariamente como prática padrão; entretanto, com o Fair Labor Standards Act em 1938 e a introdução do salário mínimo e de práticas padronizadas de folha de pagamento, os ciclos de pagamento começaram a se estender.

Simplifique o controle de horas com o ClickUp

O uso de planilhas de horas automatizadas quinzenais simplifica o processo de registro de horas e o processamento da folha de pagamento. Elas facilitam o controle, reduzem os erros e aumentam a produtividade.

Escolher os modelos certos de planilha de horas ajuda a manter a organização dos projetos, garante que a folha de pagamento esteja em dia e aumenta a eficiência da equipe.

É aqui que o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, se destaca. Com mais de 1.000 modelos disponíveis, ele se destaca com sua automação, relatórios em tempo real e visualizações personalizáveis.

Inscreva-se gratuitamente hoje para ver como o ClickUp simplifica o controle de horas e aumenta a produtividade de sua equipe!