O que é a metodologia de vendas Command of the Message?

Você já sentiu que sua equipe de vendas está dizendo todas as palavras certas, mas não está conseguindo fechar o negócio? Não atingir as metas de receita é uma frustração comum para os líderes de capacitação de vendas.

É aqui que você pode recorrer ao Command of the Message. Não se trata apenas de outra metodologia de vendas - é um plano de jogo para garantir que seus representantes comuniquem o valor de uma forma que "clique" com os compradores.

Em vez de falar sobre os recursos do produto, eles aprendem a adaptar as conversas aos pontos problemáticos do cliente potencial, ao impacto nos negócios e ao processo de tomada de decisão. O resultado? Conversas focadas, maior tamanho médio dos negócios e uma equipe de vendas realmente pronta para tudo.

Deseja aumentar o crescimento da receita, melhorar o tratamento de objeções e fechar mais negócios a um preço premium? Chegou a hora de dominar a metodologia de vendas Command of the Message!

resumo de 60 segundos O Command of the Message ajuda as equipes de vendas a se concentrarem nas necessidades dos clientes e a fornecerem mensagens personalizadas e orientadas para o valor

Ela enfatiza a escuta ativa, a construção de confiança e o alinhamento dos representantes de vendas com

mensagens consistentes

Os principais componentes incluem a avaliação da situação atual, a definição dos resultados desejados e a apresentação de soluções práticas

Desafios como mensagens inconsistentes e desalinhamento com as personas do comprador podem surgir, mas podem ser gerenciados com as ferramentas certas

O ClickUp ajuda a simplificar a comunicação, alinhar as equipes e acompanhar o desempenho para melhorar os resultados de vendas

Leia também: A Venda do Desafiador: Resumo do livro e principais conclusões

O que é o Command of the Message?

A metodologia de vendas Command of the Message ajuda sua equipe a se conectar com os clientes e a fechar mais negócios, concentrando-se no que realmente importa: os problemas deles.

Em vez de um discurso genérico que se concentra apenas nos recursos do seu produto, essa abordagem garante que os representantes forneçam mensagens precisas e relevantes que atendam diretamente às necessidades do cliente.

A metodologia ajuda a mudar as mensagens comerciais de chamadas de vendas com script para conversas focadas, nas quais os representantes podem se posicionar como consultores confiáveis. Equipados com a estrutura de mensagens adequada, eles podem articular com confiança como a sua solução resolve os principais problemas, criando urgência e gerando negócios mais significativos.

Para os gerentes de vendas, isso significa treinar os representantes para reforçar mensagens consistentes e lidar com objeções com confiança. O resultado? Uma equipe de vendas que está fechando mais negócios com clareza, confiança, compreensão de valor e impacto.

Você sabia que 87% dos compradores esperam que os representantes de vendas atuem como consultores confiáveis?

Os principais componentes do Command of the Message

A abordagem de vendas Command of the Message é baseada em elementos-chave que ajudam as equipes de vendas a criar conversas significativas e focadas no cliente. Esses componentes garantem que os representantes possam descobrir necessidades, posicionar a solução certa e criar confiança - tudo isso mantendo toda a equipe de vendas alinhada.

Vamos detalhá-las.

Personas de compradores específicos

Antes de fazer uma apresentação, você precisa entender claramente para quem está vendendo. Crie personas de compradores com detalhes relevantes, como cargos, desafios diários e critérios de tomada de decisão. Saiba onde seus clientes buscam informações e o que influencia suas escolhas.

Os representantes de vendas devem acessar esses dados instantaneamente para moldar conversas relevantes. Se um cliente em potencial tiver dificuldades com fluxos de trabalho ineficientes, os vendedores devem tratar disso imediatamente. Se as equipes de compras tomam as decisões finais, os representantes devem adaptar as mensagens às suas preocupações. Cada chamada deve refletir uma compreensão profunda das necessidades do comprador, e não táticas de vendas genéricas.

Use percepções reais do cliente, não suposições. Acompanhe os padrões de envolvimento, as objeções e os gatilhos de compra. Refine as mensagens com base no que mais repercute. A precisão na segmentação leva a ciclos de negócios mais rápidos e a conversões mais fortes.

Proposta de valor clara

Comece com uma proposta de valor clara e direta para que sua mensagem se destaque. Ela deve responder diretamente por que um cliente em potencial deve escolher seu produto em vez de outros.

Sua equipe de marketing provavelmente já a utiliza, mas os representantes de vendas precisam de algo mais direto. Divida sua proposta de valor em pequenos argumentos de venda que eles possam usar nas conversas. Essas declarações curtas os ajudam a defender sua marca com facilidade e clareza.

Concentre-se no que diferencia seu produto e comunique-o com o mínimo de palavras possível. Mantenha a mensagem simples, mas convincente. Certifique-se de que seus representantes possam dizer rapidamente aos clientes exatamente por que eles devem se importar.

Pilares da mensagem

O método Command of the Message enfatiza a necessidade de mensagens consistentes em toda a organização. Ele se concentra em três pilares principais:

Compreensão de valor : Isso envolve a compreensão das tendências do mercado e o ajuste de suas mensagens para se conectar com um público mais amplo. Sua equipe de marketing lida com isso

Oferta de valor : Trata-se de transformar as percepções de mercado em produtos e serviços excepcionais que abordam os pontos problemáticos dos clientes. Sua equipe de produtos cuida disso

Engajamento de valor: Concentra-se em comunicar claramente o valor e a exclusividade de sua oferta aos clientes. Os representantes de vendas desempenham um papel crucial aqui

A elaboração de mensagens claras de valor é fundamental para o engajamento de valor, e o método Command of the Message simplifica esse processo.

Essa estrutura garante que sua equipe de vendas possa ter conversas focadas e consistentes com os clientes em potencial, transmitindo claramente o valor e os benefícios exclusivos do seu produto. Quando todas as equipes estão alinhadas, seus compradores recebem uma mensagem consistente, evitando confusão à medida que avançam no processo de vendas.

Diferencie-se dos concorrentes

A estrutura de comando da mensagem ajuda os representantes a explicar claramente como a sua oferta se destaca, sem rebaixar os concorrentes. Ela estimula os vendedores a perguntar: "O que torna meu produto melhor do que os outros? "

Essa pergunta os incentiva a se concentrarem nos benefícios reais para o cliente. Seu produto resolve o problema do cliente de forma mais eficaz? É mais fácil de implementar? Você oferece um suporte melhor?

Os vendedores devem destacar esses pontos fortes e mostrar como sua oferta se alinha às necessidades específicas dos clientes potenciais. Eles podem respaldar suas afirmações com estudos de caso ou exemplos, provando que sua solução funciona melhor. Concentre-se nos aspectos que mais importam para seus clientes e crie seu caso em torno disso.

Resultados em vez de recursos

Ao usar o método de comando da mensagem, sua equipe de vendas deve mudar o foco das características do produto para os resultados desejados por seus clientes potenciais.

Para isso, é necessário ouvir seus clientes para entender seus pontos fracos e desafios. Depois que os representantes identificam esses problemas, eles podem ter empatia e explicar como seu produto os ajudará a atingir suas metas.

Se você oferece vários produtos, sugira aquele que melhor atenda às necessidades do cliente em vez de promover a opção mais cara.

Essa abordagem ajuda seus representantes de vendas a se posicionarem como consultores confiáveis, orientando a conversa para soluções estratégicas em vez de apenas discutir recursos.

Benefícios da metodologia Command of the Message

A adoção da metodologia Command of the Message transforma seu processo de vendas e cria conversas de vendas orientadas para o valor que geram resultados.

Veja como ela beneficia sua equipe de vendas e seus negócios.

Confiança em cada conversa: As equipes vendem com confiança com uma sólida estratégia de capacitação de vendas, estruturando as discussões em torno do valor, não apenas dos recursos. Os clientes potenciais percebem claramente o impacto nos negócios, facilitando as decisões

Mensagens mais fortes, melhores resultados: Uma estrutura consistente e comprovada garante que os compradores ouçam a mesma mensagem em todos os pontos de contato. Isso gera confiança, elimina dúvidas e leva a um desempenho de vendas mais previsível e com menos obstáculos

Negócios maiores, maior receita: Quando os representantes explicam claramente o impacto nos negócios, os compradores percebem um ROI mais substancial e estão dispostos a gastar mais. Negócios maiores significam um crescimento mais rápido e uma receita maior

Ciclos de vendas mais rápidos: Os prospectos querem clareza, não reuniões intermináveis. Quando os representantes comunicam o valor antecipadamente, as decisões são mais rápidas. Essa metodologia os capacita a orientar os compradores com tranquilidade durante o processo

Relacionamentos mais fortes com os clientes: Os melhores clientes permanecem porque confiam no valor que lhes foi prometido. Vender com base no impacto gera confiança, levando a renovações, indicações e parcerias de longo prazo

Você sabia? Uma pesquisa global da McKinsey com 2.500 empresas B2B de todo o setor constatou que aquelas que estão dispostas a mudar seus modelos de vendas e a adotar recursos de última geração estão aumentando a receita a uma taxa duas vezes maior que a do PIB.

Como implementar o Command of the Message

Uma metodologia de vendas só é tão eficaz quanto sua execução. Para incorporar o Command of the Message em seu processo, você precisa de uma abordagem estruturada que combine percepções do comprador, capacitação de vendas, acompanhamento do desempenho e treinamento contínuo.

Veja como integrá-la de forma eficaz usando estratégias e tecnologias avançadas:

Etapa 1: Entenda as necessidades do comprador

O primeiro passo é entender onde o cliente potencial está. Os representantes devem perguntar sobre a estrutura da equipe, as ferramentas atuais e as metas principais, mas o foco real está nos desafios. O que está quebrado? Por que não está funcionando?

Veja um diretor de vendas de fintech, por exemplo. Ele menciona que seus representantes têm dificuldades com a adoção do CRM - as atualizações manuais os atrasam, o que leva a dados inconsistentes e a relatórios ineficazes de CRM.

Um representante perspicaz vai mais fundo: Como isso afeta as operações diárias? O diretor explica que dados internos não confiáveis prejudicam as previsões, frustram a liderança e complicam a tomada de decisões, o que acaba prejudicando o desempenho das vendas.

Uma vez que os desafios estejam claros, os representantes exploram seu impacto sobre o moral, a receita e o desempenho.

No exemplo da fintech, dados ruins destroem a previsão. Eles sobrecarregam os gerentes e frustram os representantes, arriscando a rotatividade. Se não forem resolvidos, levam ao não cumprimento de metas e a uma integração mais lenta. Destacar essas consequências cria urgência, transformando problemas em prioridades.

Em seguida, a conversa passa a ser sobre como é o sucesso. Os representantes perguntam como o cliente em potencial imagina um sistema melhor para resolver seus problemas.

O diretor da fintech descreve uma solução em que os representantes atualizam os dados com rapidez e precisão, liberando-os para se concentrarem nas vendas. Dados confiáveis melhoram a previsão e a tomada de decisões, reduzindo a frustração da equipe. A integração é mais rápida e os gerentes param de buscar informações incompletas.

Nesses casos, um sistema de CRM pode rastrear interações, segmentar leads e descobrir padrões de comportamento de cada cliente potencial. Ele vai além dos dados demográficos e mergulha nos dados comportamentais, permitindo que você categorize os clientes potenciais por desafios do setor e metas organizacionais.

Dica profissional: O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode simplificar as vendas. Vamos lhe dizer como! Para começar, o ClickUp CRM centraliza todos os dados de contato, facilitando o gerenciamento de relacionamentos e atividades de vendas. Ele oferece acesso total às percepções do cliente, ao histórico de compras e ao feedback de envolvimento, para que sua mensagem se concentre nos pontos problemáticos. Você também pode acompanhar a atividade do cliente potencial, analisar tendências e ajustar sua abordagem de vendas em tempo real.

Combine o histórico de compras, o valor comercial do cliente e os dados de feedback do cliente usando o ClickUp CRM

Analise dados históricos, métricas de engajamento e feedback direto para refinar suas mensagens. Isso o ajudará a entender a posição do comprador e a posicionar sua solução como a resposta clara aos desafios dele.

A plataforma também oferece uma solução completa de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp que ajuda sua equipe a se manter organizada com atribuições de tarefas, automação de fluxo de trabalho e atualizações de status - tudo isso integrado ao seu CRM.

Centralize e simplifique cada parte do seu processo de vendas em um único lugar com o Sales Project Management do ClickUp

Isso significa que sua equipe pode gerenciar facilmente a carga de trabalho e se concentrar em tarefas de alto impacto alinhadas com a metodologia Command of the Message.

fato curioso: O conceito de adaptar uma mensagem a um público tem raízes antigas. No século IV a.C., a Retórica de Aristóteles introduziu três apelos persuasivos: logos (lógica), pathos (emoção) e ethos (credibilidade). Esses elementos continuam sendo fundamentais para uma comunicação eficaz até hoje.

Etapa 2: Crie mensagens com foco no valor

Depois de reunir insights profundos sobre as necessidades do comprador, é hora de criar mensagens baseadas em valor. Essa fase crítica tem tudo a ver com traduzir problemas em uma comunicação orientada para resultados que repercuta.

Em vez de uma afirmação vaga como "Nossa plataforma aumenta a eficiência ", torne-a concreta:

"As equipes reduziram a entrada manual de dados em 40%, economizando 10 horas por semana "

"Os relatórios automatizados reduzem os erros de previsão em 90%, aumentando a precisão "

Sua mensagem deve incluir benefícios quantificáveis - melhor desempenho de vendas, ganhos de ROI ou tempo economizado pela automação.

Para agilizar esse processo, aproveite os relatórios de vendas e os modelos de planos de vendas. Segmente as mensagens com base em diferentes categorias de compradores e alinhe-as com casos de uso específicos. Certifique-se de que cada conversa seja relevante e impactante.

Dica profissional: O ClickUp Brain, o assistente de IA, pode ser seu parceiro de pensamento neste exercício!

Use o ClickUp Brain como seu parceiro de treino para idealizar a mensagem certa

Etapa 3: Permita a colaboração da equipe

Um processo de vendas bagunçado significa negócios perdidos. Quando as equipes de vendas, marketing, produtos e sucesso do cliente estão alinhadas, as mensagens permanecem consistentes, a confiança aumenta mais rapidamente e os compradores percorrem a jornada sem atritos desnecessários.

Use as Tarefas e Subtarefas do ClickUp para delegação clara e definição de metas

Com o ClickUp, você pode sincronizar os esforços de sua equipe usando ferramentas avançadas de gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e plataformas de comunicação em tempo real. Por exemplo, com o ClickUp Tasks, você pode:

Atribua itens de ação específicos da negociação, como comentários para SDRs, AEs e engenheiros de vendas

Acompanhe o progresso em tempo real das principais oportunidades com painéis compartilhados

Automatize os acompanhamentos com base na progressão do estágio da negociação com acionadores de fluxo de trabalho

Use os campos personalizados para visualizar dados e alocar tarefas com prazos claros para melhorar a responsabilidade

Os manuais de vendas devem evoluir com sua estratégia. Com a edição colaborativa do ClickUp, sua equipe pode atualizar as apresentações, refinar os scripts de tratamento de objeções e ajustar as sequências de demonstração em tempo real - mantendo todos na mesma página.

O ClickUp Assigned Comments pode delegar tarefas diretamente dentro do contexto do projeto. Por exemplo, um colega de equipe pode lidar com o refinamento da proposta de valor, marcar o comentário como resolvido e movê-lo para revisão.

Use os Comentários Atribuídos do ClickUp para criar itens de ação instantaneamente e atribuí-los a outras pessoas ou até a você mesmo

Com o ClickUp, você pode estruturar e visualizar as informações das partes interessadas da empresa, garantindo o alinhamento entre os departamentos e direcionando a equipe executiva para um objetivo unificado.

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Etapa 4: Aproveite os dados e os insights

Aprimore sua estratégia de vendas com uma abordagem orientada por dados. O Command of the Message se baseia em avaliação contínua. Meça os KPIs importantes e segmente os dados por pessoa, setor ou local para refinar as mensagens e maximizar o impacto.

Monitore a eficácia com que sua equipe conduz os clientes potenciais em cada estágio de vendas - desde a descoberta das necessidades até a entrega de valor. Use esses insights para refinar as mensagens, o tempo e as táticas para obter melhores resultados.

Dica profissional: Com o ClickUp Dashboards, acompanhe as taxas de conversão, o tamanho das negociações e as taxas de ganho em tempo real. Com atualizações em tempo real, o ClickUp mantém o desempenho das vendas e da carga de trabalho sob controle.

Crie um ClickUp Sales Dashboard personalizado para acompanhar as principais métricas do funil

Etapa 5: Forneça treinamento e feedback contínuos

O treinamento e o feedback contínuos são essenciais para manter o Command of the Message eficaz a longo prazo. Mantenha sua equipe atualizada sobre ferramentas, técnicas e práticas recomendadas com um hub centralizado de conteúdo de vendas.

💡 Dica profissional: O ClickUp Docs facilita o armazenamento e a atualização de manuais, histórias de sucesso e materiais de treinamento em um único lugar.

Formate todos os seus documentos em um só lugar usando o ClickUp Docs

Considere também pesquisas de feedback ou avaliações regulares de desempenho para identificar lacunas de conhecimento e áreas de melhoria. Capacite seus gerentes de vendas a analisar os dados de desempenho da equipe e fornecer feedback acionável.

Garanta que esse feedback seja integrado aos futuros materiais de treinamento e às histórias de sucesso para manter a equipe informada e motivada.

Leia também: Como melhorar sua produtividade em vendas

Quem deve usar o Command of the Message?

O Command of the Message é ideal para equipes de vendas que desejam aprimorar sua comunicação e obter melhores resultados. Ele garante que as organizações de vendas tenham mensagens claras e consistentes que repercutam nos clientes em potencial. Para os líderes de vendas, isso significa:

Mensagens consistentes para toda a equipe

Os representantes que articulam com confiança o valor do produto

Posicionamento competitivo mais forte

Os gerentes de produtos e proprietários de soluções também se beneficiam com a elaboração de mensagens que destacam os principais diferenciais.

As equipes de capacitação de vendas obtêm insights e ferramentas valiosos para apoiar os representantes na melhoria do desempenho geral de vendas e da produtividade.

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em processos de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em um processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

Exemplos do Command of the Message em ação

O Command of the Message funciona em todos os setores, ajudando as equipes de vendas a refinar sua abordagem:

Startups de tecnologia

As startups, especialmente no setor de SaaS, usam essa metodologia para criar mensagens que repercutem nos clientes em potencial. Em vez de argumentos genéricos, suas equipes de vendas adaptam as conversas a setores específicos, abordando desafios exclusivos.

Isso garante que os clientes em potencial vejam o impacto da plataforma no mundo real e como ela se encaixa em seus fluxos de trabalho, aumentando o envolvimento e as taxas de conversão.

Empresas de segurança cibernética

A venda de soluções de segurança cibernética exige a abordagem de violações de dados, conformidade regulamentar e preocupações com o gerenciamento de riscos. Com o Command of the Message, os representantes de vendas estruturam discussões sobre como seus produtos evitam incidentes de segurança dispendiosos.

Ao vincular os recursos aos resultados comerciais - como a redução da exposição a riscos e a simplificação da conformidade - eles ajudam os clientes em potencial a perceber o verdadeiro valor de investir em uma solução de segurança robusta.

Vendas corporativas

As grandes organizações lidam com várias partes interessadas, cada uma com prioridades diferentes. O Command of the Message ajuda as equipes de vendas a refinar sua abordagem para tomadores de decisão, equipes financeiras e departamentos de TI.

Os representantes se concentram em alinhar suas mensagens com as metas de toda a empresa, mostrando como sua solução aumenta a eficiência, reduz os custos ou impulsiona o crescimento da receita. Essa abordagem estruturada facilita a formação de consenso e o avanço das negociações.

Fato divertido: 75% dos compradores B2B preferem uma experiência sem representantes! Os compradores agora preferem ferramentas de autoatendimento e recursos digitais para tomar decisões informadas, reduzindo a necessidade de contato constante.

Desafios e soluções em Command of the Message

O Command of the Message oferece benefícios poderosos, mas sua implementação não é isenta de desafios. Aqui estão alguns obstáculos comuns e como o ClickUp ajuda a superá-los:

Mensagens inconsistentes entre as equipes

Manter uma mensagem unificada é um desafio significativo - diferentes representantes podem enfatizar recursos variados, o que gera confusão para os clientes em potencial.

Exemplo: Um representante destaca a automação, enquanto outro se concentra na análise, deixando os compradores inseguros quanto ao valor central do produto. Solução: As ferramentas de colaboração e compartilhamento de documentos do ClickUp centralizam os scripts de vendas, os documentos de posicionamento e as diretrizes de mensagens, garantindo que todos os representantes estejam alinhados.

Dificuldade em alinhar as mensagens com as personas do comprador

Sem uma compreensão clara das necessidades e dos fatores de tomada de decisão de um cliente potencial, os representantes podem ter dificuldades para adaptar sua abordagem de forma eficaz.

Exemplo: Usar jargões técnicos com um executivo de negócios pode afastá-lo, enquanto simplificar demais para um comprador técnico pode enfraquecer o argumento de venda. Solução: As visualizações e os filtros do ClickUp ajudam a rastrear as personas do comprador e os principais detalhes do cliente potencial. Os representantes podem fazer referência a insights específicos da persona, garantindo mensagens precisas. O rastreamento de tarefas e os loops de feedback refinam ainda mais a abordagem para melhorar o envolvimento e aumentar as taxas de conversão.

Fortaleça sua estratégia de vendas com Command of the Message e ClickUp

Sua metodologia de vendas é tão forte quanto o treinamento e o reforço por trás dela. O refinamento contínuo e o alinhamento da equipe são essenciais para construir relacionamentos mais fortes com os clientes e melhorar o desempenho de vendas.

O Command of the Message oferece uma maneira estruturada de criar mensagens atraentes e orientadas para resultados, mas a execução é o que a torna eficaz. É aí que o ClickUp ajuda.

Com o ClickUp, você pode acompanhar o progresso da equipe, simplificar a comunicação e medir a eficácia das vendas. O ClickUp mantém sua equipe de vendas preparada e alinhada, desde o gerenciamento de tarefas até a análise de desempenho.

A integração do Command of the Message com as poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp proporciona à sua equipe uma clara vantagem em todo o processo de vendas.

Pronto para refinar sua estratégia de vendas? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!