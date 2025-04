13 alternativas e concorrentes da Seamless AI para turbinar sua geração de leads

Encontrar os clientes em potencial certos e manter o fluxo de leads pode ser uma batalha difícil. Mas com ferramentas baseadas em IA, como o Seamless. AI, você pode virar a maré sem esforço e gerar leads. 🌟

O Seamless. AI automatiza a geração de leads, ajudando os profissionais de vendas e marketing a descobrir clientes potenciais, coletar detalhes de contato e acelerar os esforços de divulgação.

No entanto, cada equipe tem necessidades exclusivas, e o Seamless. AI pode não atender a todas as suas necessidades. Procure concorrentes poderosos da Seamless. AI que se adaptem melhor à sua estratégia de vendas.

Neste guia, mostrarei a você algumas das melhores alternativas ao Seamless. AI, destacando as ferramentas que trazem um toque novo para a geração de leads.

ZoomInfo: Melhor para grandes empresas que precisam de dados B2B abrangentes

Apollo. io: Melhor para equipes de vendas para segmentação precisa de leads

UpLead: Melhor para dados B2B de SaaS

Lusha: Melhor para criar listas de clientes potenciais direcionados

Clearbit: Melhor para enriquecimento avançado de dados

Lead411: Melhor para equipes que desejam automatizar fluxos de trabalho

Cognism: Melhor para prospecção inteligente

Nimble: Melhor para gerenciamento de relacionamentos

LinkedIn Sales Navigator: Melhor para aproveitar a rede profissional do LinkedIn

Hunter. io: Melhor para soluções de prospecção de e-mail

Snov. io: Melhor para geração de leads orientada por e-mail

LeadIQ: Melhor para simplificar a geração e a coleta de leads

O que é Seamless. AI?

A Seamless. AI é uma plataforma de geração de leads e vendas orientada por IA, projetada para ajudar os profissionais de vendas a encontrar e se conectar com clientes em potencial.

Ele usa algoritmos avançados para pesquisar na Web dados em tempo real sobre possíveis leads, inclusive informações de contato, cargos e detalhes da empresa, e os sincroniza diretamente com CRMs como Salesforce e HubSpot.

Seu principal benefício? Automatizar as partes demoradas da prospecção para oferecer um alcance mais rápido e preciso.

Por que optar pelo Seamless. AI?

Veja por que explorar os concorrentes da Seamless AI pode ser uma atitude inteligente:

Considerações de custo: Obtenha recursos semelhantes por um preço mais acessível

Recursos avançados: Acesse análises mais detalhadas, insights de IA ou pontuação avançada de leads

Precisão dos dados: Encontre ferramentas adaptadas ao seu setor e público-alvo

Facilidade de uso: Desfrute de interfaces mais limpas e fluxos de trabalho e integrações de CRM mais suaves

➡️ Leia mais: Como usar a IA em vendas (casos de uso e ferramentas)

As 13 melhores alternativas e concorrentes da Seamless. AI

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, aqui está um rápido resumo das principais alternativas ao Seamless. AI - destacando o que cada ferramenta faz de melhor, seus principais recursos e quanto custará para começar.

Ferramenta Melhor caso de uso Principais recursos Preço inicial ClickUp Gerenciamento de projetos de vendas e CRM Assistente de IA (ClickUp Brain), CRM, formulários, painéis, automação, modelos Gratuito, planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês ZoomInfo Amplo banco de dados B2B para grandes empresas mais de 70 milhões de discagens, mais de 170 milhões de e-mails, SalesOS, scripts de e-mail com IA Preços personalizados Apollo. io Segmentação precisa de leads para equipes de vendas Pontuação de leads com IA, alcance multicanal, 97,5% de precisão de e-mail Gratuito, planos pagos a partir de US$ 59/usuário/mês UpLead Dados B2B de SaaS com alta precisão 95% de precisão, mais de 50 filtros, filtros de pilha de tecnologia, verificação em tempo real Teste gratuito, pago a partir de US$ 99/mês Lusha Listas de clientes potenciais direcionados nos EUA/UE Conformidade com GDPR/CCPA, recomendações de IA baseadas em ICP, extensão do Chrome Gratuito, pago a partir de US$ 49/mês Clearbit Enriquecimento avançado de dados e segmentação de leads Atualizações em tempo real, formulários dinâmicos, painéis de visitantes NA Lead411 Automatização de fluxos de trabalho com dados de intenção do comprador Pontuação de leads, gatilhos de vendas, dados de intenção de crescimento Teste gratuito, pago a partir de US$ 99/usuário/mês Cognição Prospecção inteligente com conformidade com o GDPR Diamond Data®, sinais de intenção, filtros firmográficos/tecnológicos Preços personalizados Nimble CRM com foco em gerenciamento de relacionamento Sincronização de dados sociais e de e-mail, modelos de fluxo de trabalho, dossiês detalhados de clientes potenciais uS$ 29. 90/usuário/mês Navegador de vendas do LinkedIn Aproveitamento da rede profissional do LinkedIn InMail, recomendações de leads, Relationship Explorer $99. 99/mês (Core) Hunter. io Prospecção de e-mail e rastreamento de campanhas Localizador de e-mails, TechLookup, análise de campanhas Gratuito, pago a partir de US$ 34/mês Snov. io Geração de leads orientada por e-mail com automação E-mails com IA, automação do LinkedIn, campanhas de gotejamento, integração com CRM Teste, pago a partir de US$ 39/mês LeadIQ Simplificando a geração e o enriquecimento de leads Extensão do Chrome, gerador de e-mail com IA, análise de uso Gratuito, pago a partir de US$ 45/usuário/mês

Agora, vamos explorar cada alternativa do Seamless. AI em mais detalhes para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para sua estratégia de vendas e marketing.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de vendas e relacionamento com clientes)

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao Seamless. AI. É o aplicativo tudo para o trabalho que é uma potência para as equipes de vendas e marketing.

Qualificar leads com o ClickUp Forms

O ClickUp Forms permite capturar e qualificar leads em um formato estruturado e personalizável. Você pode criar formulários de admissão para segmentos de clientes e atribuir automaticamente as respostas aos representantes de vendas relevantes. Incorpore os formulários de qualificação de leads diretamente no Docs para que as transferências de marketing e vendas sejam perfeitas.

Qualifique os leads criando formulários personalizados com o ClickUp Forms

Crie campanhas mais inteligentes com o ClickUp Brain

Embora o ClickUp não seja uma ferramenta tradicional de geração de leads, seus recursos baseados em IA, o ClickUp Brain, fazem dele um divisor de águas para as equipes de marketing e vendas. Ele ajuda a gerar ideias de campanhas, escrever e-mails de vendas e resumir interações anteriores com clientes.

Ele usa IA para acessar dados de CRM e de projetos, ajudando você a criar mensagens de alcance hiperpersonalizadas e a automatizar tarefas repetitivas.

Gere cópias de campanhas, apresentações de vendas ou documentos de capacitação em segundos

Faça um resumo automático dos principais negócios, reuniões ou tarefas

Obtenha novas ideias para sua próxima estratégia - tudo com um assistente de IA

Faça um brainstorming de sua próxima estratégia de sucesso com o ClickUp Brain

Registre, transcreva e resuma reuniões de vendas com o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker ajuda as equipes de vendas a manter o foco durante as reuniões, gravando, transcrevendo e resumindo automaticamente as conversas.

É especialmente útil durante chamadas de descoberta, atualizações de clientes ou transferências internas, garantindo que você nunca perca detalhes importantes. Os resumos incluem decisões importantes, itens de ação e acompanhamentos, que podem ser vinculados diretamente a tarefas ou registros de CRM.

Sincroniza automaticamente notas com tarefas e negócios relacionados

Cria resumos estruturados sobre os quais sua equipe pode agir

Oferece suporte a uma comunicação mais precisa e consistente em todo o pipeline

Use o ClickUp Brain para fazer anotações detalhadas e conectá-las ao restante do seu trabalho

O ClickUp para equipes de vendas automatiza os processos de vendas, visualiza e gerencia esses processos e acompanha o progresso das negociações. Recursos como bate-papo, atribuição de comentários, tarefas e listas de verificação garantem que todos estejam na mesma página.

Veja como o ClickUp ajuda você no gerenciamento de projetos de vendas:

ClickUp Brain para estratégia de geração de leads

Crie comunicações personalizadas com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain para equipes de marketing e vendas garante que todos os seus processos de vendas sejam simplificados e eficientes. Desde a criação de mensagens de divulgação até o design de fluxos de trabalho, ele ajuda a automatizar tarefas repetitivas que, de outra forma, desperdiçariam o tempo da sua equipe.

Ele também aproveita os dados de CRM para criar comunicações personalizadas para os clientes em potencial. Ao extrair insights de interações anteriores, atividades de vendas e outros dados, o ClickUp Brain cria e-mails e campanhas que realmente se conectam com os leads.

E a melhor parte? Ele gera resumos instantaneamente, escreve conteúdo de capacitação de vendas e sugere novas ideias para a próxima campanha.

Centralize o gerenciamento de leads com o ClickUp CRM

Crie um banco de dados de clientes centralizado com o ClickUp CRM

O ClickUp CRM simplifica o gerenciamento de leads, oferecendo uma visão clara do pipeline de vendas. Você pode acompanhar os status dos leads, personalizar os campos de dados e receber lembretes automáticos de acompanhamento - tudo em um só lugar.

Organize bancos de dados de clientes

Analise os dados de vendas para obter insights

Centralize os esforços de contato com o cliente

Adapte o rastreamento de seu pipeline com campos personalizados e monitore o progresso com painéis de vendas em tempo real

Simplifique os processos com o ClickUp Automations

Crie automação personalizada com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations economiza tempo automatizando tarefas de rotina, como o envio de e-mails de acompanhamento ou a atualização de status de tarefas. Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados usando IA que aciona ações específicas, tornando a nutrição de leads e o gerenciamento de tarefas mais eficientes e menos manuais.

Economize tempo com os modelos do ClickUp

O ClickUp tem um vasto repositório de modelos, incluindo relatórios de vendas e modelos de planos de vendas. Aqui estão três que recomendamos:

Modelo de rastreamento de vendas : Monitore o desempenho individual e da equipe em tempo real ClickUpModelo de rastreamento de vendas: Monitore o desempenho individual e da equipe em tempo real

Modelo de plano de vendas : Defina metas, desenvolva estratégias e organize campanhas ClickUpModelo de plano de vendas: Defina metas, desenvolva estratégias e organize campanhas

Modelo de CRM do ClickUp: Acompanhe leads, informações de contato e interações com clientes Acompanhe leads, informações de contato e interações com clientes

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada

Não fornece bancos de dados de contatos de leads (use com ferramentas de geração de leads)

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

Negócios: $12/usuário por mês

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Anotador de IA do ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Max Segal, gerente de informática e sistemas de informação da XYZ, tem a dizer sobre o ClickUp:

A criação automatizada de tarefas a partir de endereços de e-mail de pastas e a integração com o Slack da empresa fizeram uma enorme diferença na eficiência do fluxo de trabalho!

A criação automatizada de tarefas a partir de endereços de e-mail de pastas e a integração com o Slack da empresa fizeram uma enorme diferença na eficiência do fluxo de trabalho!

Leia mais: Modelos de relatórios de vendas gratuitos (diários, semanais, mensais)

2. ZoomInfo (melhor para grandes empresas que precisam de dados B2B abrangentes)

via ZoomInfo

O ZoomInfo é uma das alternativas mais abrangentes ao Seamless. AI mais abrangentes. Seu banco de dados inclui mais de 70 milhões de números de telefone de discagem direta e 170 milhões de endereços de e-mail verificados.

O software oferece suporte a campanhas de marketing e otimiza os pipelines de vendas. Seu recurso SalesOS, repleto de dados firmográficos, tecnográficos e de intenção, torna a conexão com clientes potenciais mais inteligente.

O ZoomInfo Copilot também lhe dá a vantagem da IA com resumos de bate-papo interativos e e-mails com script de IA para obter melhores recomendações de leads.

Melhores recursos do ZoomInfo

Avalie as interações em vários canais para converter melhor os clientes com a Chorus

Acesse um banco de dados de inteligência abrangente

Acompanhe os visitantes do site para se conectar com os tomadores de decisão

Integra-se a ferramentas populares de vendas e marketing

Limitações do ZoomInfo

Muitos usuários reclamaram de dados imprecisos e desatualizados

Preços do ZoomInfo

Vendas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 200 avaliações)

➡️ Leia mais: Como escrever OKRs de vendas (exemplos + modelos)

3. Apollo. io (melhor para equipes de vendas para segmentação precisa de leads)

O Apollo. io é uma plataforma versátil de inteligência de vendas que combina geração de leads, alcance multicanal e gerenciamento de negócios em uma única ferramenta poderosa. Seu banco de dados inclui mais de 210 milhões de contatos profissionais e mais de 35 milhões de perfis de empresas.

Além disso, seu recurso personalizável de pontuação de leads de IA identifica clientes potenciais de alta conversão usando o histórico de sucesso e parâmetros como critérios, ponderações e variáveis.

O Apollo. io também oferece as ferramentas para personalizar o alcance, automatizar a comunicação e acompanhar os resultados.

Melhores recursos do Apollo. io

Obtenha 97. 5% de precisão de e-mail

Pesquise melhor os clientes potenciais e personalize os e-mails usando a IA do Apollo

Personalize o alcance de acordo com o tipo de lead com lógica condicional

Limitações do Apolo. io

Alguns usuários relataram endereços de e-mail verificados desatualizados

Muitos usuários também consideram o suporte ao cliente difícil de ser acessado

Preços da Apollo. io

Gratuito

Básico: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Organização: $149/mês por usuário

classificações e resenhas do Apollo. io

G2: 4. 7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações)

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o Apollo. io:

O Apollo. io fornece informações de contato altamente precisas e atualizadas, incluindo endereços de e-mail e números de telefone, que são incrivelmente úteis para alcançar pessoas que eu não conhecia antes. A interface do usuário é muito simples e permite acessar todas as opções.

O Apollo. io fornece informações de contato altamente precisas e atualizadas, incluindo endereços de e-mail e números de telefone, que são incrivelmente úteis para alcançar pessoas que eu não conhecia antes. A interface do usuário é muito simples e permite acessar todas as opções.

4. UpLead (melhor para dados B2B de SaaS)

via UpLead

O UpLead adota uma abordagem focada na prospecção B2B, oferecendo um banco de dados com curadoria de mais de 160 milhões de contatos profissionais e mais de 16 milhões de perfis de empresas com uma impressionante taxa de precisão de dados de 95%.

Embora seu banco de dados seja menor do que o de alguns concorrentes da Seamless. AI, ele prioriza a qualidade em vez da quantidade.

Um recurso de destaque é seu foco em insights sobre tecnologia. Isso permite que você pesquise empresas com base em sua pilha de tecnologia, ideal para aqueles que se especializam em ferramentas ou serviços específicos.

Melhores recursos do UpLead

Obtenha suporte ao cliente de agentes humanos 24 horas por dia, 7 dias por semana

Verifique seus dados em tempo real com a verificação de e-mail

Use mais de 50 filtros de pesquisa para obter contatos que correspondam à sua persona de comprador

Integre-se com ferramentas de CRM e automação de vendas, como HubSpot, Salesforce etc.

Limitações do UpLead

Recursos como dados de intenção e inteligência do concorrente estão disponíveis apenas em planos caros

Opções de personalização limitadas

Preços de up-lead

Avaliação gratuita (por 7 dias)

Essenciais: US$ 99 por mês (para 170 créditos)

Mais: US$ 199 por mês (para 400 créditos)

Profissional: Preços personalizados

Classificações e avaliações do UpLead

G2: 4. 7/5 (mais de 700 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

Dica profissional: Quer criar uma jornada do cliente bem-sucedida para o crescimento dos negócios? Confira esses modelos gratuitos de mapas de jornada do cliente para garantir ótimas experiências ao cliente durante todo o ciclo de vida.

5. Lusha (melhor para criar listas de clientes potenciais direcionados)

via Lusha

A Lusha é uma opção sólida para equipes B2B com foco nos mercados dos EUA e da Europa. Um de seus recursos notáveis é o foco na conformidade - a Lusha garante que todos os seus dados estejam em conformidade com o GDPR, a CCPA e a ISO 27701.

Outro recurso excelente é seu localizador de leads com tecnologia de IA. Ele fornece recomendações personalizadas com base em seu perfil de cliente ideal (ICP), tornando a prospecção mais inteligente e eficiente.

Melhores recursos do Lusha

Receba alertas de atividade de clientes potenciais sempre que eles fizerem uma alteração relevante

Use filtros de pesquisa avançados, como financiamento e tecnologia, e pontuações de intenção para encontrar empresas interessadas

Extraia dados de contato validados diretamente de várias plataformas usando as extensões do Chrome e do Firefox

Limitações da Lusha

Os dados B2B se concentram apenas nos mercados europeu e americano

A precisão dos dados é menor do que a de algumas outras ferramentas

Preços da Lusha

Gratuito para um assento

Pro : uS$ 49/mês (para três licenças)

Premium : uS$ 99/mês (para cinco licenças)

Escala: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Lusha

G2 : 4. 3/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 300 avaliações)

Vamos descobrir por que os usuários do G2 consideram a Lusha a melhor ferramenta de busca de leads:

Ferramenta incrível para encontrar leads e entrar em contato com clientes em potencial diretos para que participem da demonstração.

Ferramenta incrível para encontrar leads e entrar em contato com clientes em potencial diretos para que participem da demonstração.

6. Clearbit (melhor para enriquecimento avançado de dados)

via Clearbit

A Clearbit é mais do que uma ferramenta de enriquecimento de dados. Combinada com a HubSpot, ela é uma opção sólida para otimizar o gerenciamento de leads e os processos de vendas.

Essa alternativa da Seamless. AI ajuda as empresas a aprimorar seus registros em tempo real para obter informações precisas e acionáveis para tomar decisões baseadas em dados.

Suas listas inteligentes e recomendações orientadas por IA permitem que as equipes priorizem e segmentem com precisão os leads qualificados, simplificando a prospecção e melhorando as taxas de conversão.

Melhores recursos do Clearbit

Integração perfeita com plataformas como Marketo e Salesforce

Verifique apenas os campos necessários e elimine os valores indisponíveis usando o recurso Dynamic Form Shortening

Destaque as empresas que correspondem ao seu ICP no painel do visitante

Limitações da Clearbit

Curva de aprendizado acentuada

Alguns usuários reclamaram do suporte ao cliente

Preço Clearbit

NA

Classificações e avaliações da Clearbit

G2: 4. 4/5 (mais de 600 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 30 avaliações)

📮ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem da IA principalmente para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ocorrer porque as ferramentas estão restritas a aplicativos específicos, como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seu e-mail ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Basta perguntar: "Quais são minhas prioridades hoje?". O ClickUp Brain pesquisará em seu espaço de trabalho e informará exatamente o que está em seu prato com base na urgência e na importância. Dessa forma, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único e excelente aplicativo!

7. Lead411 (melhor para equipes que desejam automatizar fluxos de trabalho)

via Lead411

O Lead411 ajuda as empresas a encontrar, conectar e envolver seus clientes potenciais B2B ideais. O provedor de dados oferece um recurso Cadence que sua equipe pode achar útil.

O recurso simplifica a automação de vendas, permitindo que você crie fluxos de trabalho do tipo "se isso, então aquilo", como disparar um e-mail com base na atividade do mercado. É uma maneira inteligente de ficar à frente sem monitorar constantemente cada movimento.

Melhores recursos do Lead411

Identifique os tomadores de decisão em suas organizações-alvo usando dados de intenção do comprador

Use os dados de intenção de crescimento para obter informações sobre empresas que estão crescendo ativamente e adicionando serviços

Obtenha acesso às empresas de crescimento mais rápido com pontuação de leads

Limitações do Lead411

Alguns usuários reclamaram de problemas de filtragem

Os dados de intenção estão disponíveis apenas em assinaturas anuais

Preços do Lead411

*Teste gratuito por 7 dias

Basic Plus Unlimited : uS$ 99/mês por usuário

Enterprise Limited: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lead411

G2: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

Vamos ver por que este usuário do G2 considera o Lead411 o melhor para contatos B2B:

Comecei a usar o Lead 411 para contatos B2B e, de alguma forma, vejo os resultados. Ainda é muito cedo para decidir qualquer coisa, mas sim, consegui uma oferta melhor do que em qualquer outro lugar com o Lead411.

Comecei a usar o Lead 411 para contatos B2B e, de alguma forma, vejo os resultados. Ainda é muito cedo para decidir qualquer coisa, mas sim, consegui uma oferta melhor do que em qualquer outro lugar com o Lead411.

8. Cognism (melhor para prospecção inteligente)

via Cognism

A Cognism é uma plataforma de inteligência de vendas B2B que fornece dados de contato precisos e em conformidade com o GDPR. Com acesso a mais de 400 milhões de contatos profissionais e 10 milhões de perfis de empresas na EMEA, NAM e APAC, é uma opção forte para esforços de prospecção global.

O que diferencia a Cognism de outros concorrentes da Seamless. AI é seu recurso Diamond Data®, que oferece discagens diretas verificadas com IA e verificações manuais para maior precisão.

Outro ponto forte é o uso de dados contextuais, como sinais de intenção e acionadores de vendas, para identificar leads que já demonstram interesse em suas ofertas.

Melhores recursos do Cognism

Priorize os contatos com maior probabilidade de conversão com sinais de intenção e acionadores de vendas

Crie rapidamente listas de leads direcionadas com dados de contato precisos

Acesse inteligência avançada de vendas, incluindo quando grandes contas estão disponíveis e o que dizer

Combine sinais de dados demográficos, tecnográficos e de intenção do comprador

Use a pesquisa de IA para obter resultados mais rápidos e fluxos de trabalho mais eficientes

Limitações de reconhecimento

O preço é caro para pequenas empresas

Algumas pessoas relataram tentativas contínuas de upsell

Preço do reconhecimento

Preços personalizados

Classificações e avaliações de reconhecimento

G2: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 160 avaliações)

9. Nimble (melhor para gerenciamento de relacionamento)

via Nimble

O Nimble é um CRM voltado para o relacionamento que simplifica o gerenciamento de conexões com clientes potenciais e clientes. Ele coleta e atualiza dados da empresa e de contatos de e-mails, mídias sociais e sites, garantindo dados precisos e atualizados.

Você vai adorar a forma como o Nimble se integra perfeitamente às ferramentas da Microsoft e do Google. Quer você esteja gerenciando sua caixa de entrada ou organizando tarefas, o Nimble se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Nimble

Personalize os fluxos de trabalho com modelos e automação para aumentar a eficiência

Capture leads com formulários da Web personalizados

Obtenha dossiês detalhados e inteligência de vendas sobre seus clientes potenciais

Limitações ágeis

Oferece recursos limitados em comparação com alguns CRMs maiores

Pode não ser adequado para grandes organizações com processos de vendas complexos

Preços ágeis

uS$ 29. 90/mês por usuário

Classificações e avaliações ágeis

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1.800 avaliações)

Veja por que um usuário do G2 considera o Nimble inestimável para seus negócios:

O Nimble me dá uma visão completa dos meus clientes, prospects, leads e negócios, tudo em um só lugar. Não há mais planilhas confusas, tudo o que preciso ver está aqui, e isso é absolutamente inestimável para o meu negócio.

O Nimble me dá uma visão completa dos meus clientes, prospects, leads e negócios, tudo em um só lugar. Não há mais planilhas confusas, tudo o que preciso ver está aqui, e isso é absolutamente inestimável para o meu negócio.

10. LinkedIn Sales Navigator (melhor para aproveitar a rede profissional do LinkedIn)

via LinkedIn Sales Navigator

O LinkedIn Sales Navigator é perfeito para encontrar e se conectar com leads de alto valor, explorando o tesouro de profissionais e empresas do LinkedIn.

Seus recursos de pesquisa avançada são perfeitos para profissionais de vendas. Você pode filtrar por cargo, tamanho da empresa, setor, local e histórico de carreira. Essa abordagem granular garante que suas listas de leads sejam relevantes e precisas.

O LinkedIn também planeja adicionar recursos de IA para melhorar a geração de leads. Eles incluem o Lead Finder, o Message Assist e o Lead IQ para automatizar a localização de leads, criar rascunhos personalizados e resumir os principais insights sobre os leads.

Melhores recursos do LinkedIn Sales Navigator

Habilite as comunicações por InMail

Visualize seus principais participantes do negócio usando mapas de relacionamento

Identifique os melhores caminhos para suas metas com recomendações de leads

Use o Relationship Explorer para encontrar conexões ocultas com contas-alvo

Limitações do LinkedIn Sales Navigator

Alguns usuários reclamaram da qualidade dos resultados de pesquisa

Alguns usuários acharam a interface um pouco desajeitada

Preços do LinkedIn Sales Navigator

Core: $99. 99 por mês

Avançado: US$ 179,99 por mês

Advanced Plus: Preços personalizados

Classificações e análises do LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

de acordo com o LinkedIn, empresas como a Hyland Software reduziram o tempo do processo de vendas de 30% para incríveis 60%, graças ao poder do Sales Navigator!

11. Hunter. io (melhor para soluções de prospecção de e-mail)

O Hunter. io é uma ferramenta simplificada de busca de e-mail e alcance, criada para oferecer precisão e simplicidade. Ele está em conformidade com os padrões GDPR e CCPA, garantindo que você não viole as normas de privacidade.

Um recurso de destaque é sua abordagem à descoberta de e-mails. Você pode pesquisar por domínio e nomes individuais ou verificar diretamente os endereços de e-mail. Isso facilita a adaptação de seus esforços de prospecção ao seu perfil de cliente ideal (ICP).

O Hunter. io também vai além da localização de e-mails com recursos como gerenciamento de campanhas e rastreamento de e-mails.

Melhores recursos do Hunter. io

Use o Domain Search para encontrar a melhor pessoa para se conectar com seus clientes em potencial

Obtenha relatórios precisos e exatos sobre o desempenho de sua campanha

Acesse os clientes potenciais mais valiosos com filtros de dados de intenção do comprador integrados

Pesquise empresas com base nas pilhas de tecnologia que elas usam com o TechLookup

Limitações do Hunter. io

Ferramentas limitadas de prospecção de vendas

Preços do Hunter. io

Gratuito

Inicial: US$ 34/mês

Crescimento: $104/mês

Escala: US$ 209/mês

Classificações e análises do Hunter. io

G2: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

Um usuário do G2 adora usar o Hunter. io por sua interface confiável e fácil de usar:

Adoro a facilidade de navegação da ferramenta. Sua interface de usuário limpa facilita a localização de endereços de e-mail para conexões do LinkedIn... Também gosto da capacidade de salvar todos os seus leads em uma lista. Isso facilita a análise dos dados que você coletou.

Adoro a facilidade de navegação da ferramenta. Sua interface de usuário limpa facilita a localização de endereços de e-mail para conexões do LinkedIn... Também gosto da capacidade de salvar todos os seus leads em uma lista. Isso facilita a análise dos dados que você coletou.

12. Snov. io (Melhor para geração de leads orientada por e-mail)

O Snov. io é uma plataforma dinâmica de prospecção de e-mail e gerenciamento de projetos de vendas adaptada para empresas que dependem muito do alcance de e-mail para a geração de leads. Seu robusto banco de dados de endereços de e-mail em conformidade com o GDPR tem uma impressionante taxa de precisão de 98%.

O Snov. io permite que você ajuste as pesquisas por setor, tamanho da empresa e localização. É como ter um radar para ajudá-lo a encontrar rapidamente os clientes em potencial perfeitos! Além da prospecção por e-mail, o Snov. io oferece recursos como campanhas de gotejamento, rastreamento de e-mail e integração com CRM.

Melhores recursos do Innov. io

Use o gerador de conversas com IA e o aquecimento específico do modelo para melhorar a capacidade de entrega de e-mails

Combine pontos de contato de e-mail e LinkedIn para aumentar o envolvimento dos leads

Use o Email Finder para encontrar e-mails por domínio e empresa

Aumente a pontuação SSI do LinkedIn e gerencie a atividade diária com a automação do LinkedIn

Limitações do Snov. io

Alguns usuários enfrentaram problemas com a precisão do e-mail

Alguns usuários acharam a interface esmagadora

Preços da Nov. io

Trial

Inicial: US$ 39/mês

Profissional: A partir de US$ 99/mês

Classificações e avaliações do Innov. io

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

13. LeadIQ (melhor para simplificar a geração e a coleta de leads)

via LeadIQ

Completando a lista de concorrentes da Seamless. AI com o LeadIQ. Ele foi projetado para ajudar as equipes de vendas a aumentar seu alcance, descobrindo e enriquecendo perfis de clientes potenciais.

Sua capacidade de identificar e rastrear rapidamente os contatos certos é bastante útil. Além disso, o LeadIQ se integra perfeitamente a CRMs populares, simplificando a transferência de perfis enriquecidos para seu pipeline de vendas.

Melhores recursos do LeadIQ

Combine a captura de dados em tempo real e o rastreamento de sinais acionáveis

Use o Scribe, o gerador de e-mail com IA do LeadIQ, para criar mensagens personalizadas

Obtenha análises de uso para gerenciar e monitorar sua equipe

Limitações do LeadIQ

Alguns usuários solicitaram recursos mais avançados

Curva de aprendizado acentuada

Preços do LeadIQ

Gratuito

Essencial: US$ 45/mês por usuário

Profissional: $89/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LeadIQ

G2: 4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Vamos descobrir por que este usuário do G2 prefere o LeadIQ para vendas:

É muito fácil extrair e-mails/números de telefone verificados de contatos do LinkedIn e a extensão pop-up do Chrome é fácil de usar.

É muito fácil extrair e-mails/números de telefone verificados de contatos do LinkedIn e a extensão pop-up do Chrome é fácil de usar.

