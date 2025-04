20 ideias poderosas de marketing de construção para divulgar seu negócio e conquistar clientes

O setor de construção está evoluindo e para se manter competitivo é preciso mais do que apenas referências boca a boca.

Com mais de 3,9 milhões de empresas de construção nos EUA, é mais importante do que nunca investir em estratégias de marketing que o ajudem a se destacar dos concorrentes.

Uma estratégia de marketing sólida pode ajudá-lo a atrair mais clientes, criar reconhecimento da marca e manter seu pipeline de projetos cheio.

Para ajudá-lo a se destacar e atrair mais clientes, compilamos 20 estratégias de marketing comprovadas, criadas especificamente para empresas de construção. Vamos explorar! 🚀

Resumo de 60 segundos O marketing é essencial para o crescimento : Em um setor de construção competitivo, o marketing eficaz ajuda a gerar leads, criar confiança na marca e garantir mais projetos 🚀

Diversifique além do boca a boca : Embora as indicações sejam valiosas, uma estratégia sólida de marketing digital garante um fluxo constante de novos clientes 🔄

Implemente 20 estratégias comprovadas: As principais táticas incluem otimização de SEO, campanhas de PPC, marketing de mídia social, criação de conteúdo e aproveitamento da automação para obter eficiência 🎯

Ferramentas para implementar uma estratégia de marketing de construção de ponta a ponta: ClickUp , Google Analytics, SemRush e MailChimp uma estratégia de marketing de construção de ponta a ponta:

Rastreie e otimize campanhas : A utilização das integrações, gráficos de Gantt, quadros brancos e automação do ClickUp garante que as iniciativas de marketing permaneçam no caminho certo e gerem resultados 📊

Aproveite as histórias de sucesso do mundo real: Estudos de caso da Contour Heating e da General Electric destacam como as empresas de construção civil usam com sucesso o marketing digital para atrair e reter clientes 🏆

Por que o marketing é essencial para as empresas de construção?

Já se foi o tempo em que apenas as referências orgânicas podiam sustentar um negócio. Se a sua empresa não estiver aparecendo nos resultados de pesquisa, você estará entregando leads aos seus concorrentes.

Atualmente, 96% das pessoas pesquisam avaliações on-line de serviços locais, inclusive de empresas de construção. Isso destaca a importância de ter uma forte presença on-line. ✅

Uma estratégia de marketing bem executada não apenas aumenta a visibilidade, mas também gera leads e constrói uma confiança de longo prazo.

Veja por que investir em marketing não é negociável para as empresas de construção:

Geração consistente de leads: As empresas que usam o marketing de conteúdo geram As empresas que usam o marketing de conteúdo geram 54% mais leads do que aquelas que usam métodos tradicionais ✅

Melhor ROI: As táticas de marketing digital, como a publicidade PPC, geram um retorno As táticas de marketing digital, como a publicidade PPC, geram um retorno de US$ 2 para cada US$ 1 gasto, o que as torna uma forma econômica de atrair novos clientes

Maior confiança na marca: As empresas com uma presença on-line ativa e avaliações sólidas têm maior probabilidade de garantir clientes recorrentes - As empresas com uma presença on-line ativa e avaliações sólidas têm maior probabilidade de garantir clientes recorrentes - 4 de cada 5 projetos em empresas de construção de alta confiança vêm de clientes recorrentes ✅

Vantagem competitiva: Um site bem otimizado, uma forte presença na mídia social e anúncios digitais estratégicos garantem que você fique à frente da concorrência ✅

Atração de talentos qualificados: 63% das empresas de construção usam a mídia social e a publicidade digital para alcançar trabalhadores mais jovens e combater a escassez de mão de obra. Isso facilita a atração de talentos qualificados e a criação de uma força de trabalho confiável ✅

Aumento da visibilidade do projeto : A apresentação de projetos concluídos por meio de portfólios on-line, mídia social e estudos de caso ajuda a atrair clientes potenciais e a diferenciar sua empresa ✅

Tomada de decisões com base em dados : As ferramentas de análise de marketing fornecem insights sobre o comportamento do cliente, ajudando as empresas de construção a refinar as estratégias e maximizar os resultados ✅

Crescimento e estabilidade do negócio: Uma estratégia de marketing consistente garante um fluxo constante de projetos, reduzindo a dependência de trabalhos sazonais e flutuações econômicas ✅

As 20 principais ideias de marketing de construção para todas as empresas de construção

Uma estratégia sólida combina ferramentas digitais, networking e envolvimento do cliente para gerar leads consistentes.

Aqui estão algumas ideias avançadas de marketing para empresas de construção que podem ajudá-lo a atrair mais clientes e criar uma forte presença de marca:

1. Crie um site de alto impacto que converta

Seu site geralmente dá aos clientes em potencial a primeira impressão de sua empresa. No setor de construção, a credibilidade é fundamental - um site bem estruturado pode ser o fator decisivo entre ganhar um projeto ou perder um lead para um concorrente.

via Turner Construction Company

Estudos mostram que impressionantes 79% das pessoas insatisfeitas com o desempenho do seu site não retornarão. Quanto mais rápido seu site carregar, mais tempo os visitantes passarão explorando seu conteúdo e interagindo com o que você tem a oferecer.

Aqui estão algumas dicas que você pode seguir para criar um site de alto impacto Use histórias de sucesso de clientes para demonstrar sua experiência

Evite designs desordenados e concentre-se em galerias de projetos profissionais, depoimentos de clientes, etc.

Certifique-se de que você tenha uma chamada para ação (CTA) clara em todas as páginas

Inclua estudos de caso detalhados de projetos anteriores, com fotos de antes e depois

2. Otimize seu perfil do Google Business e o SEO local

A maioria das empresas de construção depende de clientes locais, o que torna o Google Business Profile (GBP) e o SEO local essenciais. Um GBP bem otimizado garante que sua empresa apareça nas pesquisas "empreiteiro perto de mim" e no Google Maps, gerando mais leads locais sem gastos com anúncios.

via Google

Dicas para otimizar a pesquisa local Liste sua empresa em diretórios locais como Houzz, Angi e HomeAdvisor

Preencha e verifique seu perfil comercial do Google com detalhes atualizados

Publique regularmente atualizações de projetos, avaliações de clientes e destaques de serviços

Use palavras-chave locais (por exemplo, "empreiteiro de reforma de casas em Dallas") no conteúdo do seu site

O ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, oferece uma biblioteca de mais de 1.000 modelos para você escolher.

Modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp

Obter modelo gratuito Simplifique e acompanhe seus esforços de SEO com o modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp

Por exemplo, você pode otimizar e acompanhar seus esforços de SEO com o modelo de gerenciamento de projetos de SEO do ClickUp. Esse modelo ajuda as empresas de construção civil a organizar estratégias de palavras-chave, monitorar o progresso de SEO e garantir que as tarefas de otimização estejam dentro do cronograma.

Seja atualizando as listagens do GBP, acompanhando as classificações locais ou gerenciando vários locais, um fluxo de trabalho de SEO centralizado mantém seus esforços alinhados, eficientes e mensuráveis. por que você vai adorar:

Atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso em todo o fluxo de trabalho de SEO

Organização de pesquisas, palavras-chave e dados

Ajudar a controlar com precisão o orçamento e a alocação de recursos

Simplificar a comunicação com as partes interessadas e os membros da equipe

3. Execute anúncios PPC direcionados sem desperdiçar orçamento

A publicidade PPC (pay-per-click) pode gerar leads instantaneamente, mas uma campanha mal planejada pode esgotar seu orçamento rapidamente.

Uma estratégia de PPC com segmentação geográfica garante que seus anúncios alcancem somente clientes potenciais em sua área de serviço, em vez de desperdiçar dinheiro com cliques irrelevantes.

Dicas para maximizar o desempenho do PPC Otimize as páginas de destino para corresponder ao conteúdo do anúncio e melhorar as taxas de conversão

Realize campanhas publicitárias separadas para serviços residenciais, comerciais e especializados

Use a segmentação geográfica para se concentrar em clientes dentro de seu raio de serviço ideal

Redirecione os visitantes que não converteram em sua primeira visita

➡️ Leia também: Modelos de orçamento de construção gratuitos para usar

4. Personalize seu marketing com a segmentação de público

Nem todos os clientes do setor de construção são iguais. A segmentação do seu público permite um marketing personalizado que fala diretamente a diferentes tipos de clientes - proprietários de imóveis, incorporadores imobiliários e empreiteiros comerciais. Enviar a mensagem certa para as pessoas certas aumenta as taxas de conversão e gera confiança.

via Ridgemont Construction

você sabia que o mais antigo projeto de construção conhecido data de mais de 4.000 anos atrás, da antiga Mesopotâmia, onde os sumérios usavam tábuas de argila para esboçar planos de cidades. Esses primeiros projetos estabeleceram a base para o planejamento arquitetônico moderno e o gerenciamento de projetos!

Campos personalizados do ClickUp

Segmente leads, organize dados de clientes e personalize o alcance com o ClickUp Custom Fields

Com os campos personalizados do ClickUp, as empresas podem categorizar os leads por tipo de projeto, orçamento, local e necessidades de serviço. Isso ajuda a personalizar o marketing por e-mail, os anúncios em mídias sociais e o conteúdo para cada grupo. Além disso, permite que as empresas rastreiem as interações com os leads, priorizem os clientes potenciais de alto valor e refinem as estratégias de marketing para obter melhores taxas de conversão.

Dicas para segmentação de marketing direcionada Use campos personalizados em ferramentas de CRM para filtrar e rastrear leads segmentados

Crie páginas de destino e anúncios separados para serviços residenciais e comerciais

Personalize o conteúdo do e-mail com base no tamanho do projeto, no orçamento de marketing ou no local

Acompanhe as fontes de leads para investir mais em canais de marketing de alto desempenho

5. Lance um programa estratégico de revisão e indicação

Muitos clientes em potencial leem avaliações on-line antes de contratar uma empreiteira, o que torna o gerenciamento da reputação uma prioridade.

Uma estratégia sólida de indicação e avaliação garante que seus clientes satisfeitos ajudem a gerar novos negócios. Em vez de esperar passivamente por avaliações, automatize as solicitações e ofereça incentivos para estimular mais indicações.

Dicas para aumentar as avaliações e indicações Responda profissionalmente às avaliações positivas e negativas para criar confiança

Configure solicitações automáticas de e-mail/texto para revisões após a conclusão do projeto

Direcione os clientes para o Google Reviews, Yelp e Houzz para obter credibilidade

Ofereça incentivos como descontos ou cartões-presente para indicações de clientes

6. Invista em marketing de conteúdo para gerar mais leads

O marketing de conteúdo ajuda a criar confiança, educar os clientes em potencial e gerar leads de alta qualidade, mostrando a experiência e as soluções para as necessidades do cliente. As empresas de construção que publicam conteúdo valioso de forma consistente atraem mais clientes potenciais e se estabelecem como líderes do setor.

Por exemplo, uma empreiteira especializada em reformas residenciais poderia publicar um guia sobre "Como economizar dinheiro em reformas de cozinhas sem comprometer a qualidade". "Esse tipo de conteúdo gera confiança, posiciona sua empresa como especialista e mantém os visitantes engajados por tempo suficiente para se converterem em leads.

via American Dream Homeworks

Dicas para um marketing de conteúdo eficaz Otimize o conteúdo para SEO para atrair tráfego orgânico

Escreva postagens de blog respondendo a perguntas comuns de clientes

Publique estudos de caso mostrando projetos anteriores com imagens de antes e depois

Crie listas de verificação para download para proprietários de casas ou incorporadores imobiliários

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de construção

7. Crie uma presença ativa no LinkedIn e nas redes do setor

Com milhares de empresas de construção no LinkedIn, essa é uma plataforma poderosa para redes B2B, atraindo os melhores talentos e garantindo contratos comerciais de alto valor. Diferentemente do Facebook ou do Instagram, o LinkedIn é onde os tomadores de decisão, investidores e gerentes de projeto procuram ativamente por empreiteiras de boa reputação.

Dicas para marketing no LinkedIn Publique artigos de liderança de pensamento sobre tendências como construção verde ou automação

Otimize o perfil de sua empresa com uma descrição profissional e os serviços oferecidos

Compartilhe atualizações sobre os bastidores da construção e projetos concluídos

Participe de grupos do setor e participe de discussões para aumentar a visibilidade

Fato divertido: O mercado de IA na construção deve atingir US$ 4,51 bilhões até 2026.

8. Use o marketing por e-mail para se manter em destaque

O marketing por e-mail continua sendo uma das ideias de marketing de construção mais econômicas para nutrir leads e reter clientes anteriores. Como os projetos de construção não são compras frequentes, é essencial permanecer no radar de um cliente potencial até que ele esteja pronto para se comprometer.

Por exemplo, como empreiteiro de telhados, você pode enviar lembretes de manutenção sazonal com ofertas exclusivas para clientes recorrentes.

Por outro lado, se o seu foco for a construção comercial, você poderá compartilhar estudos de caso, insights do setor ou atualizações sobre mudanças regulatórias para estabelecer autoridade e manter o envolvimento do cliente.

Dicas para um marketing por e-mail eficaz Inclua calls-to-action clicáveis (por exemplo, "Schedule a Free Consultation")

Envie atualizações mensais de projetos, promoções especiais ou dicas de especialistas

Personalize e-mails com base no tipo de cliente (proprietários de imóveis, incorporadores, etc.)

Automatize o acompanhamento de consultas, orçamentos ou clientes anteriores

dica profissional: Quer saber como usar o software de gerenciamento de projetos de construção de forma eficaz? Aqui estão algumas dicas a serem seguidas: adapte os estágios, as tarefas e os prazos do projeto para que correspondam aos seus processos de construção use painéis de controle e gráficos de Gantt para monitorar cronogramas e alocação de recursos simplifique as aprovações, a programação e os relatórios para aumentar a eficiência mantenha plantas, licenças e comunicações em um espaço de trabalho organizado

9. Anuncie sua empresa nos anúncios de serviços locais do Google

Os anúncios de serviços locais do Google (LSAs) priorizam empresas confiáveis na parte superior da página de pesquisa, exibindo um selo "Google Guaranteed" que gera credibilidade instantânea.

Ao contrário do PPC, você só paga por leads válidos, o que o torna uma opção de marketing econômica.

Além disso, certifique-se de que o perfil da sua empresa esteja completo, com detalhes de contato precisos, áreas de serviço e avaliações positivas para aumentar a visibilidade e a confiança. A otimização do seu perfil de LSA garante classificações mais altas e leads de melhor qualidade nas pesquisas locais.

Dicas para executar LSAs eficazes Acompanhe as conversões de chamadas e mensagens para refinar sua estratégia

Verifique seu perfil de negócios no Google e mantenha uma boa pontuação de avaliações

Use categorias de serviço claras (por exemplo, telhado, reforma, HVAC) para uma melhor segmentação

Defina um orçamento razoável com base na concorrência e na demanda locais

10. Lance uma campanha de marketing em vídeo para mostrar sua experiência

Os anúncios em vídeo e as vitrines de projetos atraem mais engajamento do que as postagens estáticas, o que os torna uma ferramenta poderosa para o marketing de construção.

O vídeo levou a um aumento de 157% no tráfego SERP orgânico para empresas. Portanto, a combinação de conteúdo de vídeo com postagens de blog pode maximizar o impacto, destacando a experiência e os projetos concluídos. Depoimentos de clientes, construções com lapso de tempo e filmagens dos bastidores ajudam os clientes em potencial a visualizar o trabalho com você e a criar confiança na sua marca.

via YouTube

Dicas para marketing de vídeo Use anúncios do YouTube direcionados a proprietários de imóveis ou incorporadores imobiliários

Crie carretéis de destaque de projetos mostrando o processo de construção e os resultados finais

Filme depoimentos de clientes para criar confiança e credibilidade

Publique dicas rápidas sobre construção ou perguntas frequentes nas mídias sociais para obter engajamento

11. Concentre-se na retenção de clientes e na tecnologia CRM

Conquistar novos clientes é importante, mas os negócios repetidos de clientes satisfeitos são ainda mais valiosos.

estudos mostram que os clientes que retornam gastam 67% a mais do que os novos, o que os torna um fator crucial para o crescimento dos negócios.

Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) garante o envolvimento contínuo com clientes anteriores, transformando-os em contratos futuros.

Dicas para melhorar a retenção de clientes Mantenha uma comunicação consistente por meio de boletins informativos ou promoções especiais

Use um sistema CRM para rastrear as interações, preferências e histórico de projetos dos clientes

Envie acompanhamentos personalizados para manutenção, novos projetos ou indicações

Ofereça descontos exclusivos de fidelidade para clientes antigos

CRM do ClickUp

Nesse sentido, o ClickUp CRM permite que as empresas de construção visualizem os pipelines de vendas, acompanhem as interações com os clientes e automatizem os fluxos de trabalho para melhorar a satisfação do cliente e aumentar a retenção.

Ao centralizar todos os dados dos clientes, as empresas podem aumentar a eficiência, automatizar os acompanhamentos e aprimorar a colaboração entre as equipes.

Gerencie relacionamentos com clientes, pipelines de vendas e esforços de divulgação com o ClickUp CRM

Usando o sistema de CRM do ClickUp, as empresas de construção podem otimizar as interações com os clientes, acompanhar cada estágio do ciclo de vida do projeto e melhorar os tempos de resposta, o que leva a uma maior satisfação do cliente e à repetição de negócios.

O ClickUp transferiu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e whatsapp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

12. Participe de associações de construção para aumentar a credibilidade e a redes

Fazer parte de associações de construção reconhecidas ajuda a estabelecer credibilidade e abre portas para contratos e parcerias de alto valor.

Muitos projetos governamentais e contratos comerciais de grande escala exigem que as empreiteiras sejam membros de associações do setor. A associação também oferece oportunidades de networking, recursos de treinamento e acesso a oportunidades exclusivas de licitação.

Dicas para aproveitar as associações de construção Liste sua associação em seu site e materiais de marketing para aumentar a credibilidade

Participe de grupos respeitáveis do setor, como AGC, NAHB ou associações de construtores locais

Participe de eventos de networking exclusivos para membros para construir relacionamentos

Aproveite as sessões de treinamento e as certificações para se manter competitivo

Você sabia: A Associated General Contractors of America (AGC) é a principal associação do setor de construção e representa mais de 27.000 empresas, incluindo empreiteiras gerais, empreiteiras especializadas e prestadores de serviços.

Os eventos do setor oferecem acesso direto a clientes potenciais, influenciadores do setor e oportunidades de negócios.

Participar de exposições de construção, encontros de networking e feiras comerciais aumenta o reconhecimento da marca e permite que você se conecte com desenvolvedores, arquitetos e empreiteiros em busca de parcerias. O patrocínio de eventos locais também estabelece credibilidade e mantém sua empresa em destaque.

Dicas para aproveitar os eventos do setor Colete leads e faça o acompanhamento com e-mails personalizados

Participe de exposições de construção, feiras comerciais e cúpulas imobiliárias

Patrocine eventos locais de melhoria da casa ou encontros de empreiteiros

Monte um estande ou faça uma apresentação para mostrar seus serviços

Bônus: Considere participar de feiras comerciais como a NAHB International Builders' Show (IBS), a World of Concrete e a AIA Conference on Architecture. A ConExpo-CON/AGG e a convenção da Associated Builders and Contractors também são eventos importantes.

14. Crie personas de público-alvo para melhorar o marketing direcionado

Entender seu cliente ideal ajuda a adaptar os esforços de marketing para obter taxas de conversão mais altas.

As empresas de construção civil atendem a uma variedade de clientes, de proprietários de imóveis a incorporadores comerciais, e uma abordagem única para todos não funciona. Você pode criar campanhas de marketing mais eficazes segmentando seu público em personas com base em dados demográficos, orçamento e tipo de projeto.

Dicas para criar personas de público-alvo Use ferramentas de CRM para rastrear as interações e preferências dos clientes

Identifique os principais tipos de clientes (proprietários de imóveis, incorporadores, corretores de imóveis, etc.)

Defina seu orçamento, necessidades e processo de tomada de decisão

Personalize anúncios, conteúdo do site e e-mails para cada pessoa

Dica profissional: Está se perguntando como iniciar uma empresa de construção? Aqui estão algumas dicas para você começar: obtenha licenças e autorizações adequadas para operar legalmente 🏗️ Invista em ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada de qualidade crie uma forte presença on-line com um site profissional e mídia social faça contatos com fornecedores, empreiteiros e profissionais do setor para obter parcerias

15. Desenvolva um sistema de nutrição de leads para converter clientes potenciais em clientes

Nem todo lead está pronto para se comprometer imediatamente. Um sistema de nutrição de leads bem estruturado garante que os clientes em potencial permaneçam envolvidos até que estejam prontos para contratá-lo. Isso inclui acompanhamento por e-mail, anúncios de redirecionamento e check-ins programados para manter sua empresa em primeiro lugar.

Uma empresa de construção pode automatizar o acompanhamento por e-mail dos clientes potenciais que solicitaram um orçamento, mas não avançaram. Isso ajuda a mantê-los envolvidos com conteúdo personalizado, atualizações de projetos e ofertas especiais, aumentando as chances de conversão.

Automações personalizadas do ClickUp

Automatize os acompanhamentos, o controle de leads e as tarefas repetitivas de marketing com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, você pode acionar lembretes por e-mail ou atribuir tarefas de acompanhamento quando os leads não responderem dentro de um prazo definido, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

Dessa forma, isso ajuda a:

Manter os clientes potenciais envolvidos com acompanhamentos oportunos

Automatização do gerenciamento de leads para economizar tempo e esforço

Garantindo que nenhuma oportunidade de vendas passe despercebida

Personalização da comunicação para obter melhores taxas de conversão

Dicas para nutrir leads de forma eficaz Ofereça descontos por tempo limitado ou promoções exclusivas para clientes indecisos

Configure sequências de e-mail automatizadas com atualizações de projetos e estudos de caso

Use lembretes de CRM para fazer o acompanhamento de leads frios a cada poucos meses

Redirecione os visitantes anteriores do site com anúncios do Google e de mídia social

➡️ Leia também: Modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

16. Aproveite as parcerias estratégicas para obter referências

A construção de relacionamentos com fornecedores, subcontratados e incorporadores imobiliários pode gerar referências consistentes sem gastos adicionais com anúncios.

Os fornecedores e profissionais do setor interagem com clientes potenciais antes que eles escolham uma empreiteira, o que os torna fontes valiosas de indicação. O estabelecimento de parcerias mutuamente benéficas expande seu alcance e aumenta a confiança.

Dicas para criar parcerias fortes Faça parcerias com empresas de materiais de construção, corretores de imóveis e arquitetos para o compartilhamento de leads

Materiais de marketing de marca conjunta com o logotipo de um fornecedor para maior visibilidade

Ofereça descontos exclusivos ou serviços agrupados com parceiros

Faça promoção cruzada dos serviços uns dos outros em sites e mídias sociais

17. Acompanhe o ROI do marketing e ajuste as estratégias com base nos dados de desempenho

Uma das ideias de marketing de construção mais eficazes é entender quais campanhas geram leads - e quais desperdiçam orçamento -, o que é essencial para o sucesso a longo prazo.

As empresas devem monitorar o tráfego do site, as taxas de conversão de PPC, as taxas de abertura de e-mail e o custo por lead para refinar sua estratégia.

Dashboards do ClickUp

Monitore os gastos com anúncios, as fontes de leads e as taxas de conversão em tempo real com o ClickUp Dashboards

Usando os ClickUp Dashboards, as empresas de construção podem rastrear as principais métricas de marketing em um só lugar - desde os gastos com anúncios até os custos de aquisição de clientes - garantindo decisões orientadas por dados. Isso não apenas ajuda a identificar campanhas de alto desempenho e a eliminar as de baixo desempenho, mas também permite uma melhor alocação de orçamento para maximizar o ROI.

Dicas para monitorar o sucesso do marketing Analise regularmente o SEO, o PPC e a análise de e-mail em busca de áreas de aprimoramento

Configure painéis para rastrear fontes de leads, desempenho de anúncios e taxas de conversão

Monitore quais serviços geram mais consultas e receita

Ajuste os gastos com marketing com base nos dados de desempenho da campanha

18. Crie uma programação consistente de postagens nas mídias sociais

Embora as empresas de construção dependam muito de indicações, a mídia social continua sendo uma ferramenta poderosa para o reconhecimento da marca, a educação do cliente e a geração de leads.

Postar projetos antes e depois, vídeos com lapso de tempo e depoimentos de clientes gera confiança e atrai clientes em potencial.

Visualização do calendário do ClickUp

Programe postagens em mídias sociais e lançamentos de campanhas sem problemas com o ClickUp Calendar View

O ClickUp Calendar View pode ajudar as empresas a planejar e agendar publicações em mídias sociais com antecedência, garantindo a consistência em plataformas como Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, sem confusão de última hora.

Em longo prazo, isso ajuda a:

Manter um fluxo constante de conteúdo envolvente

Aumentar a visibilidade da marca e a confiança do público

Otimização dos horários de postagem para obter o máximo de alcance

Reduzir o estresse com um plano de conteúdo bem organizado

Dicas para criar consistência nas mídias sociais Interaja com clientes em potencial respondendo rapidamente a comentários e mensagens

Publique atualizações de gerenciamento de projetos de construção, conteúdo dos bastidores e dicas de especialistas

Use hashtags e geotags para melhorar o alcance e o envolvimento local

Programe postagens com antecedência usando o Calendar View para manter a consistência

➡️ Leia também: Modelos e exemplos gratuitos de roteiros de marketing

19. Organize webinars educacionais gratuitos ou sessões de perguntas e respostas

Os clientes do setor de construção - especialmente os proprietários de imóveis - muitas vezes hesitam devido à falta de conhecimento sobre o processo de planejamento de marketing. Para garantir que eles se sintam confiantes em suas decisões, as empresas precisam abordar as preocupações de forma proativa para criar confiança e credibilidade.

via Perkins Builder Brothers

Nesse sentido, a realização de webinars educacionais gratuitos ou sessões de perguntas e respostas ao vivo gera confiança e posiciona sua empresa como especialista do setor. Tópicos como "O que saber antes de reformar sua cozinha" ou "Como escolher a empreiteira certa" podem atrair clientes em potencial e leads quentes.

Dicas para realizar webinars de sucesso Acompanhe o envolvimento dos participantes e faça o acompanhamento com ofertas personalizadas

Escolha tópicos que abordem preocupações comuns dos clientes (por exemplo, orçamento, licenças)

Promova webinars por meio de marketing por e-mail e anúncios em mídias sociais

Grave sessões e reutilize clipes para o conteúdo do site

20. Use depoimentos em vídeo para fortalecer a confiança na marca

Os depoimentos de clientes são uma das ferramentas de marketing mais poderosas na construção civil, mas os depoimentos em vídeo levam isso um passo adiante. Ver e ouvir um cliente satisfeito falar sobre sua experiência positiva aumenta a credibilidade e influencia os clientes em potencial.

Uma empreiteira pode gravar um depoimento curto e profissional de um cliente satisfeito e usá-lo em seu site, mídia social e anúncios PPC para criar confiança instantaneamente.

Clipes do ClickUp

Capture e armazene depoimentos de clientes, destaques de projetos e atualizações da equipe com o ClickUp Clips

Com o ClickUp Clips, suas equipes podem capturar rapidamente o feedback no local e armazená-lo em uma pasta de marketing para uso posterior. Dessa forma, isso ajuda a:

Agilizar a comunicação capturando percepções do projeto em tempo real

Reduzindo a falta de comunicação com feedback visual claro

Organização eficiente de depoimentos de clientes e atualizações de projetos

Melhorar a colaboração entre as equipes de marketing e de construção

Dicas para aproveitar os depoimentos em vídeo Apresente vídeos em seu site, mídia social e marketing por e-mail

Peça aos clientes que compartilhem suas experiências em vídeo após a conclusão do projeto

Mantenha os depoimentos curtos - de 30 a 60 segundos - destacando a transformação

🧠 Lembre-se: O uso da IA no marketing de construção precisa ser estratégico, orientado por dados e centrado no cliente. Para conseguir isso, certifique-se de utilizar a análise preditiva, personalizar as campanhas de marketing, otimizar a geração de leads e aprimorar as apresentações visuais para impulsionar o engajamento e as conversões.

A execução de uma estratégia de marketing de construção de alto impacto requer as ferramentas certas para planejar, acompanhar e otimizar cada campanha.

Desde o gerenciamento e a automação de projetos até a análise e a criação de conteúdo, essas ferramentas de planejamento de marketing simplificam os esforços de marketing, melhoram a colaboração e maximizam o ROI.

1. ClickUp: A ferramenta definitiva de marketing e gerenciamento de projetos

O ClickUp é uma plataforma poderosa para gerenciar campanhas de marketing de construção, ajudando as equipes a planejar, executar e acompanhar todos os aspectos de seus esforços de marketing.

As soluções de marketing do ClickUp são feitas sob medida para equipes de marketing, incluindo rastreamento de campanhas, planejamento de conteúdo, automação e ferramentas de colaboração. As empresas de construção podem usá-las para centralizar as tarefas de marketing, otimizar os fluxos de trabalho do projeto e garantir o alinhamento entre as equipes.

Integrações do ClickUp

O ClickUp ajuda as empresas de construção civil a se manterem organizadas e eficientes em seus esforços de marketing, integrando-se a mais de 1.000 ferramentas, incluindo HubSpot, Miro, Figma, Zilflow e muito mais.

Integre-se com suas ferramentas de marketing e aumente sua produtividade com as Integrações ClickUp

Cérebro ClickUp

Além disso, o ClickUp Brain acelera a criação de conteúdo ao gerar rascunhos de blogs, ideias de campanhas e propostas de clientes em segundos, ajudando as empresas de construção a otimizar o fluxo de trabalho de marketing e a ficar à frente da concorrência. Por exemplo, você pode pedir ao Brain para gerar um roteiro de vídeo para uma empresa de construção nos EUA sobre "Como tornar um cômodo adequado para crianças?" É isso que ele diz:

Dê um prompt adequado ao Brain e veja-o criar scripts e conteúdo de blog para você como mágica

Gráficos de Gantt do ClickUp

Acompanhe os cronogramas do projeto, os marcos de marketing e o progresso da campanha com o ClickUp Gantt Charts

Além disso, as empresas de construção podem acompanhar os KPIs de marketing com os gráficos de Gantt do ClickUp, garantindo que os prazos e as campanhas estejam alinhados com as metas comerciais.

Isso ajuda a

Visualização de cronogramas e dependências de marketing para um melhor planejamento

Manter as campanhas no caminho certo, identificando possíveis gargalos com antecedência

Monitoramento do progresso e ajuste de estratégias com base em dados em tempo real

Melhorar a colaboração da equipe atribuindo tarefas e definindo prazos claros

Espaço de trabalho das equipes de construção

Simplifique seus projetos de construção - do planejamento à execução - com o ClickUp Construction Management

Para empresas de construção que gerenciam o marketing e a execução de projetos, o Construction Teams Workspace do ClickUp oferece uma visão unificada de todas as operações. Ele permite que as equipes de marketing colaborem com os gerentes de projeto, controlem os gastos com anúncios e automatizem o acompanhamento de leads para garantir que os esforços estejam gerando receita real.

Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Além disso, você pode usar o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp para organizar todas as fases de sua estratégia, aumentar a eficiência e, por fim, obter mais contratos de alto valor.

Obter modelo gratuito Planeje e execute campanhas eficazes de marketing de construção com o modelo detalhado de plano de ação de marketing do ClickUp

Esse modelo ajuda as empresas de construção civil a mapear campanhas, definir objetivos claros e acompanhar o progresso em uma plataforma centralizada. Com status, campos e visualizações personalizados, as equipes podem otimizar os esforços de marketing e adaptar estratégias para obter o máximo de ROI.

dica de bônus: Use o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp para manter as equipes alinhadas, acompanhar o progresso, programar o conteúdo promocional em torno dos principais marcos e planejar os esforços de geração de leads com base na disponibilidade do projeto. A longo prazo, isso o ajudará a simplificar as operações, maximizar a alocação de recursos e garantir que os esforços de marketing estejam alinhados com os cronogramas do projeto para o crescimento sustentado dos negócios.

2. Google Analytics: Acompanhe o desempenho do site e da campanha

O Google Analytics ajuda as empresas de construção a monitorar o tráfego do site, acompanhar o comportamento do usuário e medir a eficácia do marketing. Ele permite que as equipes vejam quais canais (SEO, PPC, mídia social) geram os maiores leads e onde são necessárias melhorias.

via themeisle

Com o Google Analytics, você pode:

Acompanhe as conversões do site e os formulários de leads

Analise qual conteúdo atrai mais tráfego

Monitore as taxas de rejeição e as métricas de engajamento

3. SEMrush: SEO e análise competitiva

A SEMrush é essencial para otimizar sites de construção e realizar pesquisas de SEO competitivas. Ele ajuda as empresas a identificar palavras-chave de alto valor, rastrear classificações de pesquisa e analisar os esforços de marketing dos concorrentes.

via ProfitBooks

A SEMRush pode ajudar você:

Encontre oportunidades de SEO local para melhorar as classificações

Analise as estratégias de palavras-chave dos concorrentes

Otimize a segmentação e o desempenho dos anúncios PPC

4. Mailchimp: Marketing e automação por e-mail

O e-mail continua sendo uma das formas mais eficazes de nutrir leads no marketing de construção. O Mailchimp ajuda as empresas a automatizar o acompanhamento, enviar boletins informativos e criar campanhas direcionadas.

via IFTTT

Com o Mailchimp, você pode:

Automatize os e-mails de nutrição de leads

Envie atualizações de projetos e ofertas promocionais

Acompanhe as taxas de abertura e o envolvimento do cliente

📮 ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe, espalhando informações vitais em canais desconectados e limitando a colaboração eficaz. Além disso, 92% desses trabalhadores correm o risco de perder decisões devido à documentação dispersa, sendo que apenas 8% usam ferramentas de gerenciamento de projetos para rastrear itens de ação. Com o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, isso não é mais um problema. O ClickUp combina gerenciamento de projetos de IA, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA, ajudando você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Estudos de caso do setor de construção

Ver exemplos reais de estratégias de marketing de construção bem-sucedidas pode oferecer insights valiosos sobre o que funciona e por quê.

Aqui estão dois estudos de caso que você precisa conhecer:

Estudo de caso nº 1: Contour Heating: SEO e marketing de conteúdo para geração de leads

A Contour Heating, fabricante de soluções de aquecimento de temperatura de superfície segura, queria se destacar em um mercado concorrido e gerar mais oportunidades para seus produtos especializados. Enquanto seus concorrentes dependiam de métodos tradicionais de marketing, a Contour viu uma oportunidade de dominar o setor por meio de marketing de conteúdo e SEO.

A estratégia

A Contour Heating criou e otimizou o conteúdo de um blog altamente técnico, visando palavras-chave relacionadas a linhas de produtos com baixo desempenho.

Eles se comprometeram a publicar duas postagens aprofundadas no blog por semana, fornecendo insights de especialistas, guias de produtos e tendências do setor para se posicionarem como a principal fonte de soluções de aquecimento. Seu site também foi integrado ao HubSpot para rastrear leads e automatizar o acompanhamento com base na atividade do visitante.

Os resultados

aumento de 2.000% no tráfego de pesquisa orgânica

£2.000.000 em negócios atribuídos ao inbound marketing

posts de blog únicos que geram mais de £500.000 em receita

Por que funcionou

Eles se concentraram em palavras-chave de alta intenção que levaram a conversões reais

Sua estratégia de conteúdo forneceu valor genuíno, ajudando os clientes em potencial a tomar decisões de compra informadas

Eles aproveitaram as práticas recomendadas de SEO, garantindo que seu site fosse bem classificado no Google, o que lhes deu uma vantagem competitiva sobre as empresas que ainda dependem de táticas de vendas tradicionais

Estudo de caso nº 2: General Electric (GE): Narração de histórias na mídia social para humanizar uma marca

A General Electric (GE) é uma grande corporação multinacional, mas, em 2015, precisou mudar sua marca como uma empresa industrial moderna e digital. Os setores de construção e manufatura eram tradicionalmente vistos como secos e técnicos, por isso a GE procurou mudar a percepção do público e atrair uma força de trabalho mais jovem e experiente em tecnologia.

A estratégia

A GE lançou campanhas envolventes de narração de histórias nas mídias sociais, mudando de mensagens corporativas para conteúdo centrado no ser humano. Eles realizaram uma campanha social chamada #GEInstaWalk, na qual convidaram influenciadores para visitar suas instalações e publicar sobre a experiência. Isso acrescentou uma nova camada de transparência e entusiasmo ao trabalho industrial.

Os resultados

3. 8 milhões de visualizações de vídeo

3.000 novos seguidores em uma única campanha

aumento de 800% no tráfego da seção de carreiras

Por que funcionou

Eles se concentraram em contar histórias humanas, tornando a marca mais identificável

Eles aproveitaram os influenciadores para atingir seu público-alvo

Eles alinharam seu conteúdo com as metas de marketing, atraindo novos talentos de engenharia por meio de conteúdo envolvente e realista

Lembre-se de que, com o ClickUp, você pode fazer tudo isso e muito mais - tudo sob o mesmo teto.

Construa, comercialize e amplie seu negócio de construção com o ClickUp

O setor de construção está mais competitivo do que nunca, e o marketing estratégico é a chave para garantir projetos de alto valor. De SEO e PPC a parcerias e marketing de conteúdo, as empresas precisam de uma abordagem estruturada para execução, acompanhamento e otimização.

É aqui que o ClickUp transforma suas operações de marketing - centralizando o planejamento de campanhas, automatizando fluxos de trabalho e fornecendo insights em tempo real sobre o desempenho do marketing.

Não importa se você está gerenciando campanhas multicanais ou alinhando o marketing com os cronogramas do projeto, o ClickUp ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle de sua estratégia de marketing de construção com planejamento mais inteligente, automação e insights em tempo real. 📈