Brownfield vs. Greenfield: Escolhendo o caminho certo para o desenvolvimento

A startup de Laura estava pronta para crescer, mas ela enfrentou um dilema.

Será que ela deveria reformular a plataforma existente, uma decisão que exigiria o retrabalho de anos de código legado (um projeto brownfield)? Ou talvez ela possa começar do zero com um design novo e inovador (um projeto greenfield)?

Ambos os caminhos têm desafios e benefícios exclusivos para o desenvolvimento de software. Mas escolher entre uma abordagem brownfield e greenfield não se trata apenas de código. A decisão afeta a arquitetura de seu produto e a direção de toda a empresa.

Nesta publicação, apresentaremos os prós e os contras de cada abordagem para determinar qual caminho se alinha à visão de seu projeto.

No desenvolvimento de software, um projeto greenfield refere-se à construção de um sistema a partir do zero, sem quaisquer restrições impostas por trabalhos anteriores, semelhante à construção em um terreno não desenvolvido

Um projeto de software brownfield envolve a modificação ou atualização de sistemas existentes, semelhante ao redesenvolvimento de terrenos com estruturas existentes

O desenvolvimento greenfield é ideal para software personalizado ou quando os sistemas atuais estão desatualizados

O desenvolvimento brownfield funciona melhor para atualizar sistemas funcionais com código limpo

A escolha entre o desenvolvimento brownfield e greenfield depende da condição do sistema, das necessidades comerciais e das metas do projeto. O greenfield oferece flexibilidade e inovação, enquanto o brownfield proporciona economia de custos e implementação mais rápida

O ClickUp para equipes Agile oferece suporte aos dois caminhos de desenvolvimento, simplificando os fluxos de trabalho, acompanhando o progresso e aprimorando a colaboração. Ele oferece ferramentas para gerenciamento de tarefas, alocação de recursos, automações e integrações abrangentes

Seja construindo do zero ou atualizando sistemas existentes, o ClickUp oferece a flexibilidade e as ferramentas necessárias para a execução bem-sucedida do projeto

O que é desenvolvimento de software greenfield?

O desenvolvimento de software greenfield refere-se aos desenvolvedores que iniciam um projeto do zero, sem depender de sistemas, estruturas ou restrições existentes. Ele permite que as equipes criem soluções adaptadas às necessidades específicas do projeto, sem dependências de legado. É ideal para projetos que priorizam inovação, escalabilidade e personalização, especialmente quando combinados com ferramentas como plataformas de baixo código para acelerar a entrega.

Historicamente, os projetos greenfield possibilitaram avanços revolucionários. Exemplos de desenvolvimentos greenfield incluem as primeiras plataformas de comércio eletrônico, como a Amazon, e sistemas operacionais móveis, como o Android. Essas iniciativas começaram sem restrições prévias, criando novos padrões em seus setores.

Alguns setores se beneficiam naturalmente mais de começar do zero. As empresas de aplicativos móveis geralmente escolhem esse caminho, pois precisam se manter atualizadas com a tecnologia mais recente. As empresas de fintech da nova era também adoram o desenvolvimento greenfield. Ao lidar com o dinheiro das pessoas, você precisa de sistemas modernos e seguros criados especificamente para as necessidades bancárias atuais.

A tecnologia da área de saúde é outro exemplo importante. Com regulamentos rigorosos e a necessidade de ferramentas de ponta para o atendimento ao paciente, começar do zero geralmente faz mais sentido do que atualizar sistemas antigos.

você sabia que o termo greenfield tem origem na construção civil, onde um "local greenfield" se refere a um terreno não desenvolvido para novos projetos. Da mesma forma, no setor de software, ele significa uma base limpa para a inovação.

As vantagens de um projeto greenfield

Começar do zero traz benefícios sólidos que fazem com que muitas equipes escolham esse caminho. Veja a seguir o que torna o desenvolvimento greenfield atraente:

Liberdade criativa: As equipes podem projetar e desenvolver soluções inovadoras sem restrições de legado. Essa abordagem incentiva novas ideias e arquiteturas modernas

Tecnologias à prova de futuro: Começar do zero permite o uso de estruturas, ferramentas e metodologias modernas, o que reduz o débito técnico e oferece suporte à escalabilidade de longo prazo

Soluções sob medida: O desenvolvimento greenfield garante que o produto final esteja alinhado com as metas do projeto. Ele minimiza os compromissos, criando uma experiência de usuário ideal

Manutenção simplificada: A manutenção fica mais fácil sem códigos desatualizados ou sistemas incompatíveis. Os bugs geralmente são menos complexos de identificar e resolver

Sem desafios de migração: Como não existem sistemas legados, não há necessidade de migração de dados ou verificações de compatibilidade demoradas. As equipes podem se concentrar apenas na criação do novo sistema

As desvantagens do desenvolvimento de software greenfield

Embora começar do zero pareça ótimo, nem tudo é tranquilo. Aqui está o que você precisa observar:

Custos iniciais mais altos: A criação do zero requer recursos significativos de planejamento, desenvolvimento e teste. Isso pode exceder o orçamento de organizações menores

Tempo de desenvolvimento mais longo: Começar do zero significa projetar tudo desde o início, o que pode estender o cronograma do projeto em comparação com a atualização dos sistemas existentes

Riscos imprevisíveis: Sem os sistemas legados como guia, podem surgir desafios imprevistos. As equipes podem encontrar bloqueios técnicos ou expectativas desalinhadas

Gerenciamento com uso intensivo de recursos: Os projetos greenfield exigem envolvimento ativo no gerenciamento de projetos de software para acompanhar o progresso, reduzir os riscos e atingir as metas

Falta de estrutura inicial: Ao contrário das atualizações de legado, os projetos greenfield não têm uma base para construir. Isso aumenta a confiança no planejamento preciso do desenvolvimento do projeto para evitar erros

O que é desenvolvimento de software brownfield?

O desenvolvimento de software brownfield refere-se à modificação, melhoria ou integração de sistemas de software existentes, em vez de construir do zero. Ele se concentra na modernização de sistemas legados, mantendo sua funcionalidade principal. Essa abordagem garante a continuidade e, ao mesmo tempo, se adapta aos requisitos ou tecnologias em evolução.

Charles Bartsch, do Northeast-Midwest Institute, uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA, popularizou a expressão "brownfield" durante uma conferência nos anos 90 sobre o gerenciamento de antigas propriedades industriais.

O termo ganhou força rapidamente e, desde então, tem sido amplamente utilizado em publicações, seminários e discussões nos setores público e privado.

Da mesma forma, os projetos de software brownfield transformam sistemas desatualizados em soluções modernas e dimensionáveis sem descartar a infraestrutura e os ativos existentes.

Você sabia? Mais de 70% dos CXOs de empresas globais consideram a modernização do mainframe ou do legado uma prioridade estratégica para os negócios.

No passado, o desenvolvimento brownfield era essencial para os setores que dependiam de sistemas legados de grande escala. Um exemplo notável é a transição dos sistemas bancários para plataformas on-line. Em vez de substituir a infraestrutura bancária central, os bancos integraram ferramentas digitais às instalações existentes, mantendo os componentes vitais do legado.

Setores como o financeiro, o de telecomunicações e o de manufatura se beneficiam significativamente dos projetos de renovação de brownfields. Esses setores dependem de sistemas legados para operações críticas e precisam de atualizações para se manterem competitivos. As empresas de telecomunicações, por exemplo, geralmente atualizam seus sistemas para um processamento de dados mais rápido sem revisar redes inteiras.

As vantagens de um projeto brownfield

Ao decidir se deve modificar os sistemas existentes ou começar do zero, o desenvolvimento brownfield oferece vários benefícios atraentes:

Modernização econômica: Os projetos brownfield otimizam os sistemas existentes, evitando os custos de começar do zero. Assim, as empresas economizam dinheiro e melhoram a funcionalidade

Implementação mais rápida: A reutilização de componentes legados reduz o tempo de desenvolvimento em comparação com a criação de sistemas totalmente novos. As empresas podem se adaptar rapidamente às demandas do mercado

Integridade dos dados preservada: Os sistemas existentes geralmente abrigam dados valiosos. Os projetos brownfield retêm esses dados, evitando erros de migração ou perda

Familiaridade para os usuários: A manutenção de recursos familiares facilita as transições da equipe e minimiza os requisitos de treinamento. Isso ajuda a manter a produtividade durante a implementação

Conformidade com as normas existentes: Os sistemas legados geralmente seguem padrões de conformidade específicos. O desenvolvimento brownfield adere a esses padrões, reduzindo os riscos de não conformidade

As desvantagens do desenvolvimento de software brownfield

Embora o desenvolvimento brownfield tenha seus pontos fortes, ele também apresenta desafios notáveis que as equipes devem considerar:

Limitações técnicas: Os projetos brownfield podem enfrentar restrições devido a arquiteturas ou tecnologias desatualizadas. Isso pode restringir os esforços de modernização

Integrações complexas: Incorporar novas tecnologias a sistemas legados pode ser um desafio. Isso requer conhecimento especializado e ferramentas ágeis para gerenciar o processo

Altos requisitos de manutenção: A manutenção simultânea de componentes atualizados e legados aumenta a complexidade operacional e a alocação de recursos

Dependência da infraestrutura legada: Os sistemas existentes geralmente criam dependências que são difíceis de eliminar. Isso pode prejudicar a escalabilidade e a inovação

Risco de desvios de escopo: Os projetos brownfield geralmente envolvem melhorias iterativas. Sem um processo definido de stage gate, as equipes podem enfrentar a expansão do escopo do projeto e atrasos

Você sabia? As metodologias ágeis são particularmente eficazes para projetos Brownfield, pois permitem a melhoria contínua sem interromper as operações existentes.

Uma visão geral comparativa do desenvolvimento greenfield versus desenvolvimento brownfield

Você deve construir do zero ou transformar um site ou aplicativo existente? Essa escolha afeta diretamente seu orçamento, cronograma e abordagem geral do projeto. Ao escolher entre projetos brownfield e greenfield, você deve avaliar estes fatores-chave:

Aspectos Desenvolvimento de software greenfield Desenvolvimento de software brownfield Definição Desenvolver um novo projeto de software do zero, sem nenhuma base de código anterior. Aprimoramento ou adição de novos recursos a um sistema de software existente com código pré-construído. Abordagem Criação de um novo produto ou solução sem restrições de legado. Trabalhar em uma base de código estabelecida com sistemas legados para melhorar ou ampliar a funcionalidade. Hora de lançar Normalmente, é mais demorado devido à necessidade de construir tudo do zero. Geralmente mais curto, pois algumas infraestruturas e sistemas já estão instalados. Flexibilidade Mais flexibilidade nas decisões de design, pilha de tecnologia e arquitetura geral. Menos flexibilidade devido às restrições do código e dos sistemas existentes. Dívida técnica Mínimo ou nenhum no início, mas pode se acumular com o tempo à medida que o projeto cresce. Alto potencial de dívida técnica, pois os sistemas legados podem exigir refatoração significativa. Complexidade Pode ser complexo devido à necessidade de projeto, arquitetura e planejamento abrangentes do sistema. A complexidade surge da necessidade de integração e modificação dos sistemas existentes. Processo de desenvolvimento Ênfase em planejamento, arquitetura e desenvolvimento iterativo. Mais focado em refatoração, correção de bugs e desenvolvimento incremental de recursos. Risco Maior risco de fracasso devido a conceitos desconhecidos e não testados. Menor risco de fracasso, mas pode herdar problemas de legado ou tecnologias ultrapassadas. Testes Requer testes abrangentes devido à falta de validação pré-existente. Os testes se concentram na integração com o sistema legado, garantindo estabilidade e compatibilidade.

Adequação específica ao contexto e fatores decisivos

Aqui está uma lista de verificação simples para ajudá-lo a decidir qual abordagem é a melhor para você.

Projetos greenfield

O desenvolvimento greenfield é adequado para projetos que criam um novo produto, plataforma ou sistema. É ideal para startups, novos empreendimentos comerciais ou organizações que buscam inovar com uma nova ideia, tecnologia ou mercado.

Os fatores decisivos incluem:

Requisito de inovação : Quando o projeto requer uma abordagem nova e exclusiva sem ser limitado por sistemas ou códigos existentes

Liberdade tecnológica : Quando há necessidade de selecionar a pilha de tecnologia mais moderna ou personalizada

Nenhum sistema existente: Quando não há sistemas legados com os quais se integrar, e o foco é criar algo a partir do zero

Aqui estão alguns exemplos de casos de uso para o desenvolvimento greenfield: Uma startup de tecnologia jurídica que está criando uma plataforma de pesquisa jurídica orientada por IA de última geração para ajudar os advogados a encontrar jurisprudências e redigir contratos com mais rapidez

Uma marca de varejo que decide criar um marketplace de comércio eletrônico personalizado em vez de usar plataformas existentes, como Shopify ou Magento

Uma empresa que está entrando no mercado de automação residencial inteligente com um ecossistema de IoT inovador para controlar luzes, segurança e eletrodomésticos

Projetos brownfield

O desenvolvimento brownfield é melhor quando você precisa melhorar, atualizar ou expandir um sistema existente. Ele é adequado para empresas com um sistema legado e que precisam adicionar novos recursos, melhorar o desempenho ou garantir a compatibilidade com tecnologias mais recentes.

Os fatores decisivos incluem:

Sistemas legados : Quando há uma base de código existente que deve ser mantida ou aprimorada

Tempo de lançamento no mercado mais rápido : Quando há necessidade de implementar novos recursos ou funcionalidades rapidamente sem começar do zero

Necessidades de integração: Quando o software precisa funcionar com sistemas ou bancos de dados existentes

Aqui estão alguns exemplos de casos de uso para o desenvolvimento de brownfield: Refatoração ou adição de novos recursos a um CRM de nível empresarial

Atualizar um sistema ERP legado para atender aos requisitos modernos em que os desenvolvedores devem fazer a reengenharia de módulos desatualizados, integrar o rastreamento de inventário baseado em IoT e modernizar a UI/UX

Um provedor de serviços de saúde que usa um sistema de gerenciamento de pacientes (PMS) em desktops quer um aplicativo móvel para agendamento de consultas e telessaúde. A equipe precisa criar um front-end móvel seguro que se conecte ao banco de dados legado por meio de APIs, garantindo a conformidade com a HIPAA e uma experiência de usuário perfeita

Fato curioso: Thomas Dohmke, CEO do GitHub, acredita que a IA não assumirá o trabalho dos desenvolvedores, mas os ajudará a aprender em ambientes ampliados e a codificar mais rapidamente com menos bugs.

Gerenciando o desenvolvimento de software com o ClickUp

Um processo simples e as ferramentas certas podem fazer toda a diferença ao lidar com projetos de desenvolvimento de software. Embora a complexidade desses projetos possa ser esmagadora, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode facilitar as coisas.

O ClickUp for Software Development foi projetado para ajudar as equipes de desenvolvimento a gerenciar com eficiência seus projetos e recursos para o desenvolvimento greenfield e brownfield.

Use-o para atribuir tarefas, programar ações automatizadas e supervisionar facilmente todo o ciclo de vida do seu projeto de software em um só lugar.

Veja como o ClickUp oferece suporte ao desenvolvimento de software greenfield e brownfield:

1. Gerenciamento ágil de projetos

Os Sprints e os quadros Agile do ClickUp permitem que as equipes planejem e executem o trabalho de forma iterativa, tornando-o ideal para projetos Greenfield (construção do zero) e Brownfield (modificação de sistemas existentes).

O ClickUp para equipes de software Agile oferece fluxos de trabalho personalizáveis para Scrum, Kanban e outras abordagens Agile, permitindo que as equipes gerem roteiros de produtos, criem planos de teste, escrevam especificações técnicas e muito mais com o poder aprimorado da IA integrada.

Obtenha visibilidade total de seus projetos em todo o pipeline com o ClickUp

Recursos como painéis Agile, relatórios de sprint e integrações nativas com o Git permitem que as equipes se mantenham alinhadas em relação aos roteiros de produtos, aos backlogs e ao progresso.

Use os status de tarefas personalizadas no ClickUp para refletir cada fase do desenvolvimento, da ideação à implantação. Acompanhe a velocidade do sprint e o progresso da equipe com gráficos de burndown e relatórios de velocidade para manter os projetos dentro do cronograma.

2. Priorização de tarefas e gerenciamento de recursos

Com o ClickUp Tasks, você pode adaptar os status de suas tarefas, como To Do, In Progress e Completed, para corresponder aos estágios do seu ciclo de desenvolvimento. Divida grandes projetos greenfield em hierarquias de tarefas estruturadas (Epics → Features → Tasks → Subtasks).

Atribua tarefas com quatro prioridades de tarefas diferentes no ClickUp - Urgente, Alta, Normal e Baixa - para garantir que os componentes mais críticos sejam criados primeiro.

Você pode até mesmo vincular tarefas relacionadas e dependentes para ver como as diferentes partes do seu projeto estão interconectadas.

Para projetos brownfield, as dependências de tarefas do ClickUp (por exemplo, "Blocked by", "Waiting on") garantem que as equipes possam visualizar claramente as dependências entre os componentes antigos e novos do sistema. Ao mesmo tempo, os gráficos de Gantt no ClickUp fornecem uma visualização da linha do tempo para acompanhar o progresso e identificar gargalos ao refatorar sistemas legados.

Adicione relacionamentos entre tarefas para obter insights claros sobre como seus projetos afetam uns aos outros usando o ClickUp Tasks

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp vincula suas tarefas, documentos e ferramentas externas perfeitamente, ajudando sua equipe a acessar tudo o que precisa em um hub de trabalho central. Para equipes ágeis que equilibram inovação e manutenção, o ClickUp elimina silos, reduz a troca de contexto e conecta tudo em um só lugar - para que possam criar, iterar e enviar mais rapidamente.

Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

3. Fluxos de trabalho simplificados

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations

A automação de tarefas repetitivas - padronização de revisões de código, aprovações de testes e pipelines de implementação - com o ClickUp Automations dá à sua equipe mais tempo para o trabalho essencial.

Por exemplo, se você precisa lembrar com frequência os membros da equipe sobre a aproximação dos prazos, pode criar alertas automatizados.

Quando uma tarefa estiver próxima da data de vencimento, o ClickUp solicitará que você ajuste as prioridades, altere as listas ou crie uma nova tarefa para o gerente. Assim, você pode ficar em dia com os prazos e se concentrar no que realmente importa: criar um software excelente.

Tarefas rotineiras, porém demoradas, como mover cartões em quadros Agile quando ocorrem atualizações de status, também podem ser automatizadas. Você pode até mesmo configurar notificações para quando as atualizações do sistema legado (projetos brownfield) afetarem os sprints de desenvolvimento das iniciativas greenfield. Isso garante que as atualizações de brownfield não prejudiquem a funcionalidade existente antes que os novos recursos sejam implementados.

O visual e a sensação do Jira são muito passados, o que gera uma sensação negativa de motivação para o trabalho. Além disso, é extremamente difícil criar automações, especialmente quando há vários quadros envolvidos. O ClickUp se destaca em todas essas áreas.

4. Comunicação e colaboração aprimoradas

O ClickUp aprimora a colaboração em tempo real sem interromper o foco da sua equipe.

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar a arquitetura do sistema para planejamento de greenfield e modernização de brownfield.

Comentários encadeados e @menções em tarefas garantem uma comunicação tranquila entre desenvolvedores, gerentes de produtos e partes interessadas, enquanto os painéis personalizados do ClickUp fornecem uma visão de alto nível do progresso do desenvolvimento, dos bloqueadores e da alocação de recursos.

Você pode fazer qualquer pergunta no ClickUp Chat, e a IA fornecerá instantaneamente uma resposta, extraindo todo o histórico dessa conversa ou informações em seu espaço de trabalho e aplicativos conectados, como Google Drive, GitHub, Figma e Salesforce.

Comunique-se com sua equipe sem esforço com o ClickUp Chat

As equipes ágeis geralmente trabalham em sprints rápidos, em que decisões rápidas são cruciais. Em vez de ficar alternando entre Slack, Jira e e-mail, o ClickUp Chat mantém tudo na mesma plataforma. Os desenvolvedores, PMs e testadores de controle de qualidade podem criar e marcar tarefas diretamente no chat, facilitando e agilizando o rastreamento de itens de ação.

Cada lista, pasta e espaço tem seu próprio Chat no ClickUp. Acesse todas as visualizações existentes e gerencie projetos diretamente pela interface do Chat.

📮ClickUp Insight: 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos, mas cada interrupção custa até 23 minutos de tempo de concentração, criando um paradoxo de produtividade. Ao centralizar todas as suas conversas, tarefas e tópicos de bate-papo em seu espaço de trabalho, o ClickUp permite que você abandone a troca de plataformas e obtenha as respostas rápidas de que precisa. Nenhum contexto é perdido!

Em projetos greenfield, as equipes definem a arquitetura, as APIs e os requisitos de recursos do zero. Em projetos brownfield, as equipes precisam de documentação clara sobre os sistemas existentes e como as atualizações afetam as dependências. Com o ClickUp Docs, você pode incorporar tarefas diretamente na documentação, para que os desenvolvedores possam consultar as especificações sem mudar de guia. Com recursos como histórico de versões e edição colaborativa, sua equipe pode atualizar a documentação da API à medida que ela evolui.

Crie documentos incríveis, wikis e muito mais no ClickUp e, em seguida, vincule-os a fluxos de trabalho para dar vida às ideias com sua equipe

5. Integrações

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas que você já usa, gratuitamente.

Conecte-se ao GitHub, ao GitLab, ao Bitbucket e a outras ferramentas de controle de versão para rastrear commits e pull requests diretamente no ClickUp. Você também pode integrar o Jira ou o Azure DevOps se estiver fazendo a transição de ferramentas legadas.

Conecte o GitHub (e mais de 1000 outros aplicativos) com o ClickUp gratuitamente

O que é melhor para você? Um projeto greenfield ou desenvolvimento de software brownfield?

Agora que você entende o desenvolvimento de software greenfield vs. brownfield, pode escolher a melhor abordagem para o seu projeto. A resposta nem sempre é clara, mas depende de suas necessidades. A decisão deve ser tomada logo no início do ciclo de vida do projeto, com a contribuição de todas as partes interessadas, inclusive o cliente e a equipe de desenvolvimento de software.

Se o seu sistema existente funciona bem, tem código limpo e oferece soluções preparadas para o futuro, o desenvolvimento brownfield provavelmente é a escolha certa. Ele permite que você crie um novo sistema de software em uma base sólida e o atualize com novos recursos.

No entanto, o desenvolvimento greenfield é o caminho a ser seguido se você precisar de uma solução personalizada adaptada às suas necessidades comerciais exclusivas ou se o seu sistema atual estiver desatualizado e desorganizado.

quer você esteja criando um software do zero ou modernizando sistemas legados, o ClickUp oferece flexibilidade, visibilidade e automação para agilizar o planejamento e a execução do projeto.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!