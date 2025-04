Como uma agência de marketing de SaaS pode transformar sua estratégia de crescimento

As empresas de SaaS enfrentam desafios únicos de crescimento. Destacar-se da multidão, alcançar o público certo e demonstrar valor em um mercado lotado pode parecer uma batalha difícil. É aí que entra uma agência de marketing especializada em SaaS.

O marketing de SaaS exige uma compreensão diferenciada do cenário B2B, das intrincadas jornadas dos clientes e do mundo da tecnologia em constante evolução.

Desde a elaboração de narrativas de marca atraentes e a execução de campanhas direcionadas até a otimização para conversões e a fidelização do cliente a longo prazo, uma agência capacitada pode fornecer a experiência e os recursos para impulsionar o crescimento sustentável de sua empresa de SaaS.

Nesta postagem do blog, exploraremos o papel fundamental do marketing de SaaS no mundo empresarial moderno e os principais aspectos das estratégias de marketing de SaaS B2B bem-sucedidas.

Entendendo as agências de marketing de SaaS

Para entender as nuances específicas desse campo, vamos explorar as complexidades das agências de marketing de SaaS B2B.

O que é uma agência de marketing de SaaS?

Uma agência de marketing de SaaS especializa-se em criar e implementar estratégias de marketing explicitamente adaptadas a empresas de software como serviço (SaaS). Essas agências são bem versadas nas necessidades específicas de SaaS, como estratégias de integração, ciclos de renovação e sucesso do cliente, garantindo o crescimento de negócios orientados por assinatura.

Essas agências também usam ferramentas de análise de SaaS para criar estratégias orientadas por dados para análise de marketing, otimização da taxa de conversão e SEO técnico. Essas estratégias abrangem toda a jornada do cliente, desde a aquisição até a retenção.

Você sabia? Existem mais de 9.000 empresas de SaaS nos Estados Unidos.

Diferenças entre SaaS e estratégias de marketing tradicionais

A tabela a seguir destaca os pontos de distinção entre esses dois canais e estratégias de marketing:

Diferença Estratégias de marketing de SaaS Estratégias de marketing tradicional Público alvo Públicos de nicho, com experiência digital, com necessidades e pontos problemáticos específicos Públicos amplos, geralmente baseados em locais, são segmentados por dados demográficos KPIs Custo de aquisição de clientes (CAC), receita recorrente mensal (MRR), taxa de rotatividade e valor vitalício (LTV) Conhecimento da marca, volume de vendas e participação no mercado Funil de vendas Funil recorrente: Aquisição → Ativação → Retenção → Indicação → ReceitaOs funis de SaaS enfatizam o envolvimento de longo prazo, o upselling e o incentivo a renovações ou assinaturas Funil linear: Conscientização → Interesse → Desejo → AçãoOs funis tradicionais se concentram em conduzir a uma decisão de compra única, terminando com a venda Foco da campanha Centrada no cliente, com ênfase no valor, nas soluções e no envolvimento Campanhas centradas no produto que destacam os recursos e o apelo emocional Resultado da campanha Inscrições de assinaturas, envolvimento do usuário, upselling e retenção de longo prazo Compras únicas, fidelidade à marca e recall

Por que as empresas precisam de uma agência de marketing de SaaS?

O marketing B2B não se trata mais de vendas; é uma experiência completa. Cada etapa, desde a integração de um novo usuário até a venda do produto, define como o cliente percebe a sua empresa. O crescimento do B2B depende muito das relações de longo prazo e da retenção de clientes.

Com foco em estratégias comprovadas, essas agências alinham seus esforços com metas específicas de SaaS, como crescimento de assinaturas e redução da rotatividade. Da criação de conteúdo ao marketing de mídia social , elas garantem insights acionáveis para suas campanhas.

As empresas de SaaS B2B podem se beneficiar significativamente dos recursos especializados das agências de marketing de SaaS para atingir suas metas de negócios, garantir o crescimento da receita e manter uma vantagem competitiva em um mercado cada vez mais concorrido.

você sabia que, embora 86% dos profissionais de TI priorizem a automação de SaaS, 64% têm dificuldades para implementá-la com eficácia devido à falta de insights acionáveis.

Principais serviços oferecidos pelas agências de marketing de SaaS

As agências de SaaS oferecem serviços especializados adaptados para enfrentar os desafios exclusivos dos modelos de negócios de SaaS, garantindo crescimento sustentável e resultados mensuráveis. Vamos dar uma olhada em alguns de seus principais serviços:

Geração de leads para empresas de SaaS: As agências de marketing de SaaS usam ferramentas como o LinkedIn Sales Navigator e o Google Ads para conectar empresas de SaaS B2B com os principais tomadores de decisão

Marketing de conteúdo para SaaS: O marketing de conteúdo ajuda as empresas de SaaS a aumentar o reconhecimento da marca e a mostrar o valor do produto por meio de blogs, estudos de caso, whitepapers, webinars, guias e eBooks

Estratégias de SEO: As agências de marketing de SaaS são especializadas em SEO técnico, otimização de conteúdo e estratégias de criação de links que ajudam a melhorar suas classificações e a gerar tráfego

Proeza técnica: As agências de SaaS também garantem que os aspectos técnicos, como velocidade do site, capacidade de resposta para dispositivos móveis e dados estruturados, sejam otimizados para melhorar o desempenho da pesquisa

Marketing por e-mail: Essas agências podem ajudá-lo a criar campanhas de e-mail personalizadas com conteúdo atraente e CTAs que atingem taxas de engajamento mais altas

Você sabia? Um estudo recente apontou que os resultados de pesquisa orgânica representaram 45,1% de todos os cliques em resultados de pesquisa. Como os usuários tendem a confiar mais nos resultados da pesquisa orgânica do que nos anúncios, a otimização do seu site para mecanismos de pesquisa (SEO) é crucial para atrair um público maior.

Principais agências de marketing de SaaS

Aqui está uma lista das principais agências de marketing de SaaS que se destacam por impulsionar o crescimento e fornecer resultados para empresas de SaaS. Essas agências são especialistas em adaptar estratégias para atender aos desafios exclusivos do setor de SaaS, ajudando as empresas a crescer e ter sucesso.

1. Roketto

via Roketto

A Roketto é uma agência de marketing especializada em estratégias de inbound marketing para empresas de SaaS B2B. Sua experiência abrange marketing de conteúdo, SEO, web design, marketing por e-mail e implementação da HubSpot, todos com o objetivo de impulsionar o crescimento.

A Roketto cria estratégias de marketing de SaaS personalizadas para conquistar e reter clientes. A agência promove o crescimento sustentável e o sucesso de longo prazo por meio da geração de leads, aquisição e retenção de clientes.

Serviços oferecidos

Plano de marketing personalizado para 12 meses

Identificação e direcionamento da persona do comprador

Marketing direcionado para atrair leads sem o tradicional contato frio

Preços

Preços personalizados

Relatórios sugerem que , para cada US$ 1 gasto em marketing por e-mail, os profissionais de marketing ganham US$ 42, o que significa um ROI médio de 4.200%, tornando-o uma ferramenta insubstituível para empresas de SaaS.

2. Grão único

via Single Grain

Uma agência de marketing digital especializada em impulsionar o crescimento de empresas de SaaS, B2B e tecnologia por meio de estratégias personalizadas, a Single Grain utiliza serviços avançados de marketing digital, como SEO orientado por IA, marketing de conteúdo e estratégias de publicidade paga.

Isso gera melhorias significativas nas principais métricas, como crescimento de assinaturas, geração de leads e otimização da receita, o que, em última análise, aumenta seus resultados.

Serviços oferecidos

Possui profunda experiência nos setores de SaaS, B2B e tecnologia, garantindo que as estratégias sejam relevantes e eficazes para os nichos de mercado

Prioriza o crescimento das assinaturas, a otimização da receita e a melhoria das taxas de conversão com foco em métricas tangíveis e rastreáveis

Cria conteúdo perspicaz e organiza eventos influentes do setor que agregam valor à comunidade de SaaS

Preços

Preços personalizados

3. Promoção Ninja

via Ninja Promo

A Ninja Promo é a opção ideal para uma empresa de SaaS que busca construir uma forte presença on-line, aumentar a aquisição de clientes e otimizar os esforços de marketing com estratégias orientadas por dados. Ela é particularmente adequada para empresas de tecnologia, fintech e blockchain.

Seus projetos notáveis incluem:

Obteve um aumento de 263% no volume de leads trimestre a trimestre em um projeto de SaaS Ajudou a OVHCloud a obter um retorno de 300% sobre os gastos com publicidade (ROAS) por meio de campanhas direcionadas Aumentou o envolvimento da comunidade de um cliente em 250% em cinco semanas

Serviços oferecidos

Serviços abrangentes de marketing adaptados às necessidades de SaaS

Integração rápida de projetos com uma equipe pronta para começar em um dia após a consulta

Ênfase em estratégias orientadas por métricas para refinar as campanhas e obter o máximo de eficácia

Preços

Plano inicial (40 horas): uS$ 3200/mês

Plano Boost (80 horas): uS$ 5600/mês

Plano de força total (160 horas): uS$ 9600/mês

4. Inturação

via Inturact

Com foco na geração de demanda, a Interact é mais adequada para empresas de SaaS em estágio inicial e em expansão que desejam acelerar o crescimento, otimizar a aquisição de usuários e melhorar a retenção.

Seu trabalho notável inclui:

Melhoria das taxas de ativação de usuários em mais de 200% para clientes de SaaS Desenvolveu com sucesso estratégias que aumentaram o MRR de uma empresa de SaaS de médio porte em 150% em um ano

Serviços oferecidos

Serviços de marketing personalizados, incluindo consultoria de estratégia de crescimento, geração de leads, otimização da taxa de conversão, marketing de conteúdo

Abordagem centrada em SaaS com ênfase em estratégias orientadas por dados

Concentre-se na retenção de clientes e na geração de receita a longo prazo

Preços

Preços personalizados

5. CoBloom

via Co Blo om

Especializada em marketing digital com foco no crescimento para empresas de SaaS, a CoBloom é ideal para quem busca crescimento sustentável por meio de marketing de entrada e estratégias centradas no cliente.

Seu trabalho notável inclui:

Usou publicidade paga para gerar 357 leads adequados a partir de apenas 1.325 visitas ao Scale, uma taxa de conversão sustentada de 27% Aumentou as visitas mensais de pesquisa orgânica de 0 para 10.000 em dois anos para uma empresa de software de segurança

Serviços oferecidos

Experiência em inbound marketing sob medida para empresas de SaaS

Histórico comprovado de melhoria na geração de leads e no tráfego orgânico

Focada em atingir metas comerciais de longo prazo por meio de estratégias sustentáveis

Conhecimento profundo das métricas de SaaS e dos comportamentos do público, garantindo campanhas direcionadas

Preços

Preços personalizados

6. Refine Labs

via Refine Labs

A Refine Labs é ideal para empresas de SaaS B2B que desejam ampliar seus esforços de geração de demanda, melhorar o ROI de marketing e inovar suas estratégias de aquisição de clientes. A agência desenvolveu campanhas de geração de demanda de alto desempenho para várias empresas de SaaS.

Seu trabalho notável inclui:

Forte presença de liderança de pensamento por meio de conteúdo educacional e estudos de caso Estratégias de mídia paga que aumentaram significativamente a eficiência do marketing para seus clientes

Serviços oferecidos

Experiência comprovada em geração de demanda e campanhas de mídia paga

Concentre-se em estratégias de marketing orientadas por dados que produzam resultados mensuráveis

Amplos recursos por meio do 'The Vault', que apoia o aprendizado contínuo e a excelência em marketing

Preços

Consultoria em estratégia de demanda: US$ 12.000/mês

Gerenciamento de mídia paga: US$ 15.000/mês

Estratégia criativa e produção de anúncios: US$ 12.000/mês

Assinatura do Vault: US$ 149/mês por indivíduo ou US$ 699/mês por equipe

7. Bay Leaf Digital

via Bay Leaf Digital

Especializada na criação de estratégias de crescimento sob medida para empresas de SaaS, a Bay Leaf Digital é ideal para empresas de SaaS de médio porte e corporativas que buscam simplificar suas operações de marketing e aumentar o MRR.

O profundo conhecimento de SaaS faz com que ela seja a escolha preferida das empresas com ofertas de produtos complexos.

Seu trabalho notável inclui:

Parceria com um cliente de SaaS para proporcionar um aumento de 27% no tráfego orgânico em quatro meses Desenvolveu uma campanha de PPC que resultou em um aumento de 300% nos MQLs (leads qualificados para marketing) para uma empresa de tecnologia Melhorou as conversões do site de uma empresa de SaaS em mais de 40% por meio de técnicas de CRO

Serviços oferecidos

Foco exclusivo em empresas de SaaS B2B, garantindo profundo conhecimento do setor

Histórico comprovado de geração de leads de alta qualidade e ROI mensurável

Forte ênfase na análise e na tomada de decisões orientadas por dados

Uma abordagem abrangente que combina mídia paga, marketing de conteúdo e SEO técnico

Preços

Preços personalizados

8. Heinz Marketing

via Heinz Marketing

Como uma agência de marketing de crescimento, a Heinz Marketing fornece software SaaS para empresas de SaaS B2B de médio e grande porte que buscam alinhar suas estratégias de marketing e vendas, melhorar o desempenho de lead-to-revenue e implementar sistemas eficazes de geração de demanda.

Seu trabalho notável inclui:

Ajudou um cliente de SaaS a reduzir o ciclo de vendas em 25% e a aumentar as taxas de conversão por meio de estratégias otimizadas de capacitação de vendas Lançou com sucesso uma campanha de geração de demanda para uma empresa de SaaS, resultando em 300% mais MQLs em seis meses Entregou uma estratégia abrangente de marketing de conteúdo que aumentou o tráfego orgânico em 150% para uma empresa de software

Serviços oferecidos

Ampla experiência na combinação de capacitação de vendas com estratégias de marketing

Histórico comprovado de aumento do desempenho do pipeline e do ROI para clientes de SaaS

Concentre-se em resultados mensuráveis e de longo prazo por meio de abordagens orientadas por dados

Preços

Preços personalizados

9. Papel de ferro

via Ironpaper

Uma agência de consultoria de marketing de crescimento, a Ironpaper se concentra na criação de estratégias personalizadas e orientadas por dados para impulsionar o crescimento mensurável e aumentar o MRR.

A Ironpaper é ideal para empresas de SaaS de médio porte e corporativas que buscam um parceiro estratégico para ajudá-las a crescer por meio do inbound marketing e de estratégias avançadas de SEO.

Seu trabalho notável inclui:

Ajudou um cliente SaaS a atingir taxas de conversão 50% mais altas nos canais de entrada por meio da otimização de conteúdo e de estratégias eficazes de SEO Trabalhou com uma empresa de SaaS para melhorar o tráfego do site em 300% em um ano, com foco em SEO e marketing de conteúdo Liderou uma campanha de mídia paga que resultou em um aumento de 150% nos leads qualificados em seis meses

Serviços oferecidos

Grande foco em marketing de entrada e estratégias de crescimento de longo prazo para empresas de SaaS

Combinação de SEO, marketing de conteúdo e mídia paga para gerar resultados

Capacidade comprovada de otimizar funis de conversão e melhorar as taxas de conversão de leads em clientes

Preços

Preços personalizados

10. Lead Hook

via HookLead

Com foco na geração de tráfego direcionado, na otimização de funis de leads e no aprimoramento da aquisição e retenção de clientes por meio de estratégias de marketing personalizadas, a HookLead atende a empresas de SaaS B2B de médio e grande porte que buscam implementar estratégias de marketing baseadas em contas, melhorar a qualidade dos leads e gerar tráfego de alta conversão.

Seu trabalho notável inclui:

Implementação bem-sucedida de estratégias de ABM que ajudaram um cliente de SaaS a aumentar a qualidade de seus leads de entrada em 40% Entregou uma estratégia de SEO e marketing de conteúdo para uma empresa de SaaS que resultou em um aumento de 150% no tráfego orgânico e taxas de conversão 25% mais altas em seis meses Liderou uma campanha abrangente de nutrição de leads que gerou 3 vezes mais leads qualificados em menos de três meses

Serviços oferecidos

Sólida experiência em marketing baseado em contas (ABM) e nutrição de leads para empresas de SaaS

Implementar uma abordagem orientada por dados, garantindo que as estratégias de marketing sejam otimizadas para geração e conversão de leads de alta qualidade

Preços

Preços personalizados

11. Simple Tiger

via Simple Tiger

A Simple Tiger adapta estratégias para garantir que as empresas de SaaS atraiam e convertam seus clientes ideais de forma eficaz. Ela é ideal para empresas de SaaS que desejam aprimorar as técnicas de marketing de entrada e de saída, concentrando-se principalmente na geração de tráfego de alta qualidade e no aprimoramento dos processos de nutrição de leads.

Seu trabalho notável inclui:

Ajudou uma empresa de SaaS a aumentar o tráfego de seu site em 250% por meio de estratégias de SEO e campanhas pagas direcionadas Implementou com sucesso estratégias de nutrição de leads e marketing por e-mail, resultando em 30% mais MQLs e melhores taxas de conversão em todo o funil de vendas

Serviços oferecidos

Experiência em estratégias de marketing de funil completo, desde a geração de leads no topo do funil até as conversões no final do funil

Abordagem de marketing orientada por dados e resultados, com foco em melhorias mensuráveis

Sólida experiência em mídia paga e crescimento orgânico, oferecendo uma solução abrangente de marketing de SaaS

Preços

Preços personalizados

fato curioso: as taxas de retenção de clientes em SaaS geralmente seguem uma trajetória ascendente. As empresas em estágio inicial podem apresentar maior rotatividade, mas as taxas de retenção aumentam significativamente à medida que refinam seu produto e entendem melhor seu mercado-alvo.

Escolhendo a agência de marketing de SaaS certa

Com tantas opções no mercado, é difícil escolher a agência de marketing certa para sua empresa. O segredo é priorizar uma parceria estratégica que se alinhe às suas metas de negócios e tenha um histórico comprovado de expansão de empresas de SaaS.

Critérios a serem considerados na seleção de uma agência

Veja o que recomendamos que você considere antes de tomar uma decisão:

Suas necessidades versus a experiência deles: Combine seus objetivos específicos de marketing - seja geração de leads, SEO ou lançamento de produtos - com as áreas de especialização da agência

Experiência específica do setor: As agências especializadas em SaaS geralmente entendem métricas cruciais, como crescimento de ARR, gerenciamento de churn e funis de SaaS, garantindo estratégias adaptadas a esse espaço

Seu orçamento: Certifique-se de que o preço da agência esteja alinhado com seus recursos financeiros. Algumas agências atendem a startups com orçamentos limitados, enquanto outras se concentram em empresas de SaaS estabelecidas que exigem serviços premium

Suporte ao cliente e flexibilidade de serviços: Avalie a capacidade de resposta e a disposição da agência para adaptar estratégias às suas necessidades em constante evolução, garantindo uma colaboração de longo prazo sem rigidez

Compatibilidade da pilha de tecnologia: Confirme a familiaridade da agência com as ferramentas existentes que você usa. A integração perfeita com sua pilha de CRM e SaaS existente evita interrupções no fluxo de trabalho

Dica profissional: Priorize agências com experiência em estratégias de retenção de clientes. No setor de SaaS, manter os clientes existentes é tão importante quanto atrair novos clientes. Uma agência que entenda a importância do gerenciamento da rotatividade e dos programas de fidelidade o ajudará a construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, impulsionando o crescimento sustentável.

Leia também: O melhor software de agência de marketing

Como avaliar seu desempenho anterior

Você pode usar os seguintes métodos para avaliar o desempenho anterior de uma agência de marketing de SaaS:

Boca a boca e avaliações on-line

Interaja com colegas de sua rede ou grupos profissionais para obter feedback em primeira mão sobre suas experiências com agências de marketing de SaaS. As avaliações on-line em plataformas como Clutch, G2 ou Google Reviews podem fornecer informações adicionais sobre a satisfação do cliente e o desempenho da agência.

Estudos de caso e resultados

Procure relatórios detalhados sobre como a agência obteve sucesso mensurável para os clientes de SaaS. Métricas como aumento de MRR, melhores taxas de conversão ou campanhas aprimoradas de geração de leads podem demonstrar sua capacidade de gerar resultados.

Portfólio de clientes

Examine o portfólio de clientes da agência para avaliar sua experiência e relevância no setor. Trabalhar com empresas de SaaS notáveis ou lidar com campanhas complexas com sucesso indica sua capacidade de gerenciar diversas necessidades de marketing.

Fato interessante: As agências de SaaS B2B prosperam com as indicações. O boca a boca e os depoimentos de clientes costumam ser seus maiores impulsionadores de novos negócios, com clientes satisfeitos compartilhando o valor de seu trabalho.

Leia também: O melhor software de gerenciamento de SaaS para operações

Depoimentos e estudos de caso

Aqui estão dois estudos de caso para ajudá-lo a entender o que você precisa procurar. Ao explorar os sucessos do mundo real, você obterá uma compreensão mais clara das estratégias eficazes e dos principais fatores que geram resultados.

1. NP Digital

A NP Digital é um nome renomado no crescimento de SaaS, aproveitando estratégias avançadas de marketing e SEO adaptadas às necessidades exclusivas dos negócios.

Um exemplo notável de sucesso é sua colaboração com a Tentrr, uma plataforma de camping. Por meio da otimização de palavras-chave direcionadas, da criação de conteúdo de alta qualidade e da criação estratégica de links, a NP Digital obteve um aumento notável de 458% nos cliques orgânicos da Tentrr em 15 meses.

Esse sucesso demonstra a capacidade da NP Digital de criar estratégias de SEO personalizadas que aumentam a visibilidade na pesquisa, melhoram o envolvimento do usuário e impulsionam o crescimento sustentado. A abordagem da NP Digital inclui uma análise aprofundada do mercado, identificando oportunidades competitivas e executando campanhas orientadas por dados, o que contribui para o crescimento de longo prazo de seus clientes.

2. Inturação

A Inturact tem um histórico comprovado de aumento de MRR para seus clientes.

Um exemplo notável é sua colaboração com a Whip Around, uma empresa de software de gerenciamento de frotas. Em seis meses, a Inturact dobrou o MRR da Whip Around de US$ 9.000 para US$ 20.000, registrando um aumento de 122%.

Essa conquista foi acompanhada por um aumento de 800% no tráfego orgânico e pelo estabelecimento de soluções pagas escalonáveis para uma receita previsível.

A abordagem da Inturact envolve a implementação de canais pagos escaláveis, a otimização dos processos de integração do usuário e o desenvolvimento de estratégias abrangentes de marketing de entrada.

ClickUp para implementar estratégias de marketing de SaaS e gerenciamento de agências

Uma agência de marketing B2B SaaS pode ajudá-lo a desenvolver estratégias e ideias para o crescimento, mas as ferramentas certas o ajudarão a implementar essas estratégias e a fazê-las funcionar a favor de sua empresa.

É aqui que o ClickUp, o aplicativo para o trabalho, entra em ação.

Nossa mentalidade é: "Se não estiver no ClickUp, não existe". portanto, hoje em dia, é essencial que cada atividade de marketing seja inserida no ClickUp, onde ficará visível para todas as partes interessadas.

Nossa mentalidade é: "Se não estiver no ClickUp, não existe". portanto, hoje em dia, é essencial que cada atividade de marketing seja inserida no ClickUp, onde ficará visível para todas as partes interessadas.

Ao centralizar as ferramentas, os projetos e a comunicação com o ClickUp, as equipes de marketing podem eliminar a redundância, reduzir a troca de contexto e concentrar-se no trabalho de impacto.

Mantenha-se organizado com o ClickUp Marketing Project Management Software e utilize ferramentas eficazes como o SaaS CRM para planejar, executar e acompanhar campanhas.

Aproveite o ClickUp Tasks para dividir campanhas complexas em componentes gerenciáveis, com tarefas principais para objetivos gerais e subtarefas para resultados específicos, garantindo o acompanhamento completo do projeto.

A plataforma permite atribuições de tarefas baseadas em prioridades e possibilita que as equipes definam diferentes níveis de prioridade, como "Urgente", "Alta" ou "Normal". '

Defina prioridades para seus projetos com o ClickUp Tasks

Com recursos como ClickUp Comments e ClickUp Chat, que permitem que sua equipe se comunique rapidamente, o ClickUp aprimora a colaboração em tempo real. Isso reduz a necessidade de longas cadeias de e-mail e aumenta o alinhamento e a transparência da equipe.

Comunique-se eficientemente com sua equipe de marketing sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos de marketing, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Escolha trabalhar com a ClickUp Automations para eliminar tarefas repetitivas, como atribuições automáticas de tarefas e atualizações de status. A automação do seu trabalho aumenta a eficiência e permite que sua equipe se concentre no desenvolvimento de estratégias essenciais.

Aproveite a automação de marketing com a ClickUp Automations

Deseja uma visão geral clara do desempenho da campanha? Use o ClickUp Dashboards. Sua interface personalizável ajuda as equipes a acompanhar as principais métricas e ajustar as estratégias em tempo real para otimizar os resultados.

Visualize métricas de marketing com perfeição com o ClickUp Dashboards

O Software para Agências Criativas da ClickUp também pode ajudar as agências de marketing B2B SaaS a otimizar o desempenho da equipe, visualizando a capacidade da equipe em tempo real, identificando e evitando gargalos no fluxo de trabalho e atribuindo recursos estrategicamente aos projetos.

Crie seus planos de marketing em um só lugar com o ClickUp Software for Creative Agencies

Por fim, a capacidade do ClickUp de se integrar a outras ferramentas, como CRMs, plataformas de marketing por e-mail e aplicativos SaaS, centraliza os esforços de marketing, facilitando o gerenciamento de dados, comunicação e fluxos de trabalho em uma única plataforma.

Obter modelo gratuito Planeje, execute e acompanhe campanhas rapidamente usando o modelo de agência de marketing do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de agência do ClickUp para gerenciar vários clientes, alinhar pessoas entre equipes, concentrar-se em objetivos que causem um impacto real e acompanhar o progresso de todos os seus projetos de marketing com uma visão centralizada.

Seus Status Personalizados ajudam a acompanhar o progresso do projeto rapidamente, os Campos Personalizados organizam detalhes importantes, como informações da conta e tamanho do contrato, e as Visualizações Personalizadas oferecem acesso rápido a painéis essenciais. Além disso, aprimore o gerenciamento de projetos com controle de tempo, tags, avisos de dependência e e-mails integrados para manter tudo sob controle.

No entanto, se você quiser um modelo que lhe permita gerenciar vários clientes e campanhas, o modelo de agência de marketing do ClickUp pode ser o que você precisa.

Mantenha-se estrategicamente à frente com a agência de marketing B2B certa

A parceria com a agência de marketing de SaaS certa é essencial para o crescimento dos negócios. Essas agências se concentram na geração de leads, SEO e geração de demanda sob medida para empresas baseadas em assinatura. Escolha uma agência com experiência no setor e um histórico sólido em desafios específicos de SaaS.

O ClickUp ajuda suas equipes a se manterem organizadas e a colaborarem de forma eficiente com fluxos de trabalho personalizáveis, gerenciamento de tarefas e acompanhamento em tempo real. Ele simplifica o gerenciamento de campanhas, aumenta a produtividade e otimiza métricas como ARR e churn.

Uma boa agência, combinada com os poderosos recursos do ClickUp, pode ajudá-lo a aumentar a visibilidade e obter crescimento a longo prazo.

Pronto para impulsionar seu marketing de SaaS? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!