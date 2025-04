As 8 principais alternativas de CRM para melhorar seus negócios em 2025

Há um visitante frequente em sua lista de tarefas: _Encontre uma maneira melhor de gerenciar clientes

Depois de todas as avaliações gratuitas e pagas que você já fez pela enésima vez, você ainda não encontrou um CRM ( gerenciamento de relacionamento com o cliente ) que se mantém. Muitos softwares de CRM dedicados, como o Zoho CRM são ótimas ferramentas, mas exigem muita manutenção e são caros. 💸

Você já pensou em usar um CRM alternativa? É uma plataforma criada para gerenciar contatos e, ao mesmo tempo, organizar projetos administrativos para que você tenha largura de banda para cultivar relacionamentos com os clientes .

As alternativas de CRM tornam gerenciamento de contatos sem atrito, para que você não precise modificar constantemente seus processos de negócios para acomodar uma peça de tecnologia. Em vez disso, você pode personalizar livremente com base na sua maneira de trabalhar, sem os custos adicionais.

Reunimos uma fonte imediata das melhores (e algumas conhecidas) alternativas de CRM para ajudá-lo a priorizar as atividades de vendas e as metas de receita. Também incluímos modelos ClickUp para que você obtenha uma vantagem competitiva e comece hoje mesmo! ⚡️

8 alternativas de CRM para gerenciar contatos e processos (com modelos gratuitos)

1. Quadros Kanban

Gerentes de vendas: Se você está procurando a melhor abordagem para simplificar a supervisão em Fluxos de trabalho de CRM e bancos de dados de contato um quadro Kanban é a melhor alternativa de CRM ágil. A Quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho sem código para consolidar informações.

Ao contrário de uma planilha com grandes quantidades de dados, um quadro Kanban reduz o foco para visualizar apenas as informações mais importantes em um relance. Há muitos casos de uso de quadros Kanban internos e externos para equipes de vendas, incluindo:

Quadro do manual de vendas

Quadro de prioridades diárias/semanais/mensais

Quadro de contas e oportunidades

Quadro de reuniões importantes

Quadro do banco de ideias

Quadro do pipeline de vendas

Acompanhe as atividades, os contatos, as renovações de conta e os riscos mais recentes de um cliente no ClickUp Saiba mais sobre os Quadros Kanban no ClickUp Bônus:_ Casos de uso de CRM

2. E-mail

Para organizações que usam o Google Workspace ou o Microsoft Outlook, o gerenciamento de contatos geralmente ocorre nas caixas de entrada. O Google Workspace Marketplace, por si só, tem uma grande quantidade de integrações para otimizar as caixas de entrada do Gmail.

Combinadas com os recursos do Gmail, como rótulos, categorias e filtros, os vendedores podem semi-personalizar suas caixas de entrada.

No entanto, o e-mail tem um lado obscuro na comunicação empresarial: sobrecarga de notificações. Estresse nas respostas. Esses são bloqueadores de produtividade, especialmente para organizações de vendas que priorizam o trabalho remoto.

Fonte: Adobe Tudo isso para dizer que, se você decidir usar o e-mail como uma alternativa de CRM e, certifique-se de que ele funcione para você e não o contrário! Adotar best practices for email tempos de resposta, automação, lembretes e modelos para que você não se afogue em um trabalho intenso.

Portanto, para nossos entusiastas da produtividade que não suportam abrir e fechar mais de 40 tópicos de e-mail, temos uma solução para você: E-mail no ClickUp! Crie assinaturas de e-mail, gerencie contas de e-mail e vincule e-mails a itens de trabalho relacionados - sem abrir novas guias. 🤩

Envie respostas rápidas salvas no ClickUp Gerenciar e-mails no ClickUp

3. Documentos

Em algum lugar da caixa de entrada de um vendedor, há um arquivo de proposta "v12_Final_FINAL" desgastado - então este é para você!

Se você tem propostas, contratos ou guias que podem ser repetidos, coloque-os em um editor de documentos compartilhados on-line. Crie quantas versões forem necessárias para vendedores ou tipos de clientes específicos.

O importante é que você terá todos os seus dados em um só lugar. Por exemplo, em Documentos do ClickUp você pode criar modelos de documentos com marcas e formatação predefinida para que todos os documentos tenham uma aparência uniforme.

Aqui está tudo o que você precisa saber para criar, personalizar e conectar seus Docs às suas tarefas e planejar com eficiência! ⬇️

4. Lousas digitais

Se quiser interagir com seu banco de dados de contatos de novas maneiras, você vai gostar das lousas digitais!

Em uma tela infinita, os vendedores obtêm um instantâneo visual da situação de um cliente potencial ou cliente sem as limitações de um quadro branco tradicional.

A evolução do ferramentas de colaboração no local de trabalho possibilitou que os quadros brancos digitais fossem amigáveis ao usuário e móveis. Assim, todos da sua equipe podem acessar as informações mais atualizadas a qualquer momento!

A chave para maximizar o valor dos quadros brancos digitais para o gerenciamento de contatos é a navegação eficaz. Quando seus objetos, imagens, ideias e tarefas estão estrategicamente posicionados, isso libera um estado de fluxo produtivo para que você possa construir continuamente à medida que cresce. 🌱

Crie tarefas ClickUp diretamente de seu quadro branco

Se você ainda não conhece o Quadros brancos ClickUp ou se uma tela em branco parecer intimidadora, experimente o aplicativo gratuito Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp ! Faça o download deste modelo Bônus:_ Software de CRM SaaS !

5. Listas

Semelhante a um diretório, as listas são bancos de dados "vivos" para gerenciar contatos e rastrear interações. Os gerentes de contas usam listas para centralizar informações de diferentes tipos de fontes, de modo que elas se tornem sua única fonte de verdade.

É provável que você esteja usando listas agora, mas se quiser uma atualização (sem custo), experimente as Listas no ClickUp! Baixe a versão gratuita Modelo de rastreamento de sucesso do cliente do ClickUp com tarefas e informações simuladas para explorar como você pode gerenciar as Listas do seu jeito.

Crie vários bancos de dados para gerenciamento de contas à prova de falhas no ClickUp Faça o download deste modelo

6. Planilhas eletrônicas

Quando você está organizando o mesmo tipo de informação de um cliente para outro, é útil ter uma tabela simples e bem organizada. Ao contrário dos quadros brancos digitais, as planilhas têm uma estrutura para servir entrada de dados sem problemas . Juntamente com as opções de agrupamento, filtragem e classificação, uma planilha de contatos se torna a ferramenta de trabalho ideal.

Em comparação com outras alternativas de CRM desta lista, essa ferramenta ainda funcionará para você à medida que for crescendo? A resposta é curta: Não por si só.

As planilhas de aplicativos antigos não foram projetadas para abrigar conversas, arquivos ou anotações pessoais; coisas que você precisa regularmente para a produtividade de vendas. Mas não deixe que isso o desencoraje! Se você se sente mais confortável com planilhas, vai gostar do Visualização de tabela no ClickUp porque é uma planilha superpoderosa criada para organizar qualquer tipo de trabalho.

Bônus:_ SoftwareCRM para Mac_ !

Veja aqui como criar o banco de dados perfeito no ClickUp! ⬇️

7. Diretório

Explicamos por que as planilhas autônomas não foram projetadas para comunicação e colaboração, portanto, o antídoto é um diretório. Um diretório é semelhante a uma planilha com colunas e linhas, mas seu desempenho com a devida software de gerenciamento de projetos supera uma simples planilha eletrônica.

Os diretórios são úteis de várias maneiras: Os vendedores estão mais bem equipados para armazenar grandes quantidades de dados de contato, os gerentes têm visibilidade clara do progresso do trabalho ou as equipes **Criam parcerias estratégicas internas para fechar negócios mais rapidamente. Como os diretórios são feitos para funcionar em qualquer caso de uso, aqui estão alguns para começar:

Testimonial eExemplos de jornada do cliente diretório

Diretório de reuniões de vendas semanais/mensais/trimestrais

Diretório de funcionários e colaboradores internos

Capacitação de vendas Diretório de conteúdo

Diretório de contatos do fornecedor

Diretório de demonstrações de produtos

Diretório do manual de vendas

Diretório SOP da empresa

Diretório de eventos da equipe

Diretório de contas

E a lista continua!

Se você quiser testar um diretório poderoso, faça o download gratuito do Modelo de diretório de funcionários do ClickUp ! Este modelo inclui informações simuladas para inspirar seu diretório personalizado.

Mantenha os contatos organizados e facilmente acessíveis no ClickUp Faça o download deste modelo**Confira estes aplicativos de vendas !

8. Mapas de clientes

Talvez a alternativa de CRM mais interessante desta lista seja usar um mapa para gerenciar contatos! A localização dos contatos por seus endereços leva a organização a um novo nível se você tiver um trabalho baseado em localização. E no ClickUp, você não sacrifica os dados do projeto porque os endereços adicionados ao campo personalizado de localização são vinculados à tarefa do contato.

Confira Visualização de mapa do ClickUp !

Não está pronto para uma alternativa de CRM? Saiba como criar um CRM no ClickUp .

O que vem a seguir?

Se você já teve curiosidade sobre o ClickUp, veja como começar gratuitamente: