Como conseguir um emprego para trabalhar em casa: dicas e ferramentas

Sua caixa de entrada apita com um novo alerta de emprego — outra vaga remota que parece perfeita. Mas, depois de ler os requisitos, as dúvidas começam a surgir. Você realmente precisa de cinco anos de experiência para uma vaga de nível básico? E por que todas as vagas parecem boas demais para ser verdade ou muito fora do seu alcance?

Mas aqui está o ponto: muitas empresas estão contratando trabalhadores remotos neste momento. Você só precisa encontrar a oportunidade certa.

Este blog mostra como conseguir um emprego para trabalhar em casa, desde encontrar oportunidades legítimas até tornar sua candidatura difícil de ignorar. 📑

⭐ Modelo em destaque Procurar emprego pode ser difícil. Acompanhar anúncios de vagas, gerenciar candidaturas e organizar conversas com recrutadores pode rapidamente se tornar algo exaustivo e até um pouco desanimador. O modelo de busca de emprego do ClickUp é um hub central para acompanhar todas as suas atividades de busca de emprego. Experimente gratuitamente hoje mesmo! Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as candidaturas a empregos de forma eficiente com o modelo de pesquisa de emprego do ClickUp

Entendendo o mercado de trabalho remoto

O trabalho remoto se tornou uma parte importante do mercado de trabalho, oferecendo mais oportunidades do que nunca em diferentes setores. As empresas estão expandindo suas equipes remotas, tornando mais fácil encontrar funções que se encaixam em diferentes conjuntos de habilidades e objetivos de carreira.

Mas antes de começar a procurar, é importante entender por que o trabalho remoto é atraente e quais setores oferecem as melhores opções.

Benefícios do trabalho remoto

Trabalhar em casa traz várias vantagens. Entre elas estão:

Mais flexibilidade: Defina seu horário e trabalhe de qualquer lugar

Melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal: Passe menos tempo no trânsito e mais tempo com coisas que importam

Mais oportunidades de emprego: Candidate-se a empregos flexíveis fora da sua região

Economia de custos: Reduza despesas com transporte, roupas de trabalho e despesas diárias

Maior produtividade: Trabalhe em um ambiente livre de distrações que se adapta ao seu estilo

💡 Dica profissional: Se você deseja mudar de carreira, destaque as habilidades que podem ser transferidas para o trabalho remoto, como comunicação, autodisciplina e colaboração digital.

Setores que oferecem empregos remotos

Nem todos os trabalhos podem ser realizados em casa, mas muitos setores adotaram o trabalho remoto. Aqui estão algumas das principais áreas que contratam profissionais remotos:

Tecnologia

Funções de desenvolvimento de software, suporte de TI e segurança cibernética geralmente permitem o trabalho remoto. As empresas precisam de profissionais qualificados para gerenciar redes, criar aplicativos e proteger dados.

🧠 Curiosidade: A NASA ajudou a impulsionar o trabalho remoto. Na década de 1970, um engenheiro da NASA chamado Jack Nilles cunhou o termo " teletrabalho " enquanto estudava maneiras de reduzir o congestionamento do trânsito. Sua ideia estava muito à frente do seu tempo.

Marketing e criação de conteúdo

Escritores, gerentes de redes sociais, especialistas em SEO e designers gráficos podem encontrar muitas oportunidades remotas. As empresas dependem de conteúdo digital para alcançar seu público, tornando essas funções muito procuradas.

Atendimento ao cliente

Muitas empresas contratam representantes remotos para lidar com consultas de clientes por chat, e-mail ou suporte por telefone. Essas funções nem sempre exigem experiência prévia, o que as torna um ótimo ponto de entrada para o trabalho remoto.

Educação e treinamento

Tutores online, criadores de cursos e designers instrucionais ajudam a ministrar programas de educação e treinamento remotamente. À medida que o e-learning continua a crescer, há uma demanda crescente por profissionais qualificados nessa área.

Saúde

Os serviços de telessaúde se expandiram, criando oportunidades para enfermeiros remotos, codificadores médicos e coaches de saúde. Muitas funções administrativas na área da saúde também podem ser realizadas em casa.

🔍 Você sabia? Alguns países pagam para as pessoas trabalharem remotamente. Lugares como Barbados, Portugal e Itália oferecem vistos para nômades digitais para atrair trabalhadores remotos que querem morar no exterior sem perder seus empregos.

Habilidades essenciais para o trabalho remoto

Para ter sucesso em um trabalho remoto, é preciso mais do que apenas um laptop e uma conexão com a internet. Aqui estão algumas habilidades essenciais que fazem a diferença em vários tipos de trabalhos remotos:

Gerenciamento do tempo: priorize tarefas, defina prazos e mantenha o foco sem supervisão constante

Autodisciplina: Mantenha-se motivado e conclua o trabalho dentro do prazo, sem precisar prestar contas pessoalmente

Comunicação: Escreva e-mails claros, participe de reuniões virtuais e colabore em diferentes fusos horários

Proficiência tecnológica: Navegue por ferramentas de trabalho remoto, como plataformas de videoconferência, Navegue por ferramentas de trabalho remoto, como plataformas de videoconferência, software de gerenciamento de tarefas e sistemas de armazenamento em nuvem

Resolução de problemas: Lide com desafios de forma independente e encontre soluções sem o apoio imediato de colegas de trabalho ou gerentes

Adaptabilidade: Adapte-se a novas ferramentas, fluxos de trabalho e dinâmicas de equipe em um ambiente remoto

Como encontrar um emprego para trabalhar em casa

Conseguir um emprego remoto requer mais do que apenas enviar candidaturas. A abordagem certa pode ajudá-lo a encontrar oportunidades legítimas mais rapidamente e a destacar-se para os empregadores. Veja como começar. 🏁

Plataformas de busca de empregos remotos

Os sites de emprego facilitam a filtragem de oportunidades remotas e evitam fraudes. Algumas das melhores plataformas para quem procura emprego remoto incluem:

Empregos no LinkedIn: Encontre vagas remotas, conecte-se com recrutadores e mostre suas habilidades

Trabalhamos remotamente: Navegue pelas listas de vagas de empresas que contratam equipes totalmente remotas

FlexJobs: Acesse anúncios de empregos remotos verificados sem se preocupar com golpes

Remote.co: Descubra empregos remotos em diferentes setores, desde atendimento ao cliente até tecnologia

AngelList: Explore vagas remotas em startups que procuram talentos em várias áreas

Networking e marca pessoal

Uma forte presença online pode abrir portas para oportunidades de trabalho remoto. O networking ajuda você a se conectar com potenciais empregadores, enquanto a marca pessoal torna você mais visível para os recrutadores.

Aqui estão algumas dicas de procura de emprego para o ajudar:

Otimize seu perfil no LinkedIn: destaque habilidades adequadas para trabalho remoto e atualize sua seção de experiência

Participe de comunidades do setor: Entre em grupos do LinkedIn, canais do Slack e fóruns profissionais para se conectar com profissionais que pensam como você

Mostre seu trabalho: crie um portfólio online, escreva posts em blogs ou compartilhe ideias nas redes sociais para estabelecer credibilidade

Entre em contato com sua rede de contatos: informe seus ex-colegas, mentores e contatos do setor que você está procurando trabalho remoto

📖 Leia também: Principais dicas para trabalhar em casa e aumentar a produtividade

Preparação para candidaturas a empregos remotos

Uma candidatura forte faz toda a diferença ao se candidatar a empregos remotos. Os gerentes de contratação procuram candidatos que possam se comunicar de forma eficaz, manter-se organizados e trabalhar de forma independente. Elaborar um currículo e uma carta de apresentação convincentes é o primeiro passo, seguido pela preparação para as entrevistas e pelo acompanhamento das candidaturas.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o processo. Ele combina tarefas, documentos, metas e comunicação em um só lugar, eliminando a necessidade de usar várias ferramentas.

Vamos ver como isso torna o processo de procura de emprego mais fácil e eficiente. 📋

Se você tem usado o Google Docs para currículos, o Trello para acompanhamento e lembretes no celular, saiba que não está sozinho. Mas e se uma única ferramenta pudesse fazer tudo isso?

Aqui está uma comparação rápida entre o ClickUp e outras ferramentas normalmente utilizadas por candidatos a emprego:

Ferramenta/Recurso ClickUp Google Docs / Planilhas Notion Trello 📄 Armazenamento de currículos e cartas de apresentação ✅ ClickUp Docs com pastas ✅ Documentos, mas menos estruturados ✅ Páginas, precisa de configuração de formatação ❌ Não é ideal para redação 🧠 Assistente de redação com IA ✅ ClickUp Brain (personalizado) ❌ Apenas redação manual 🟡 IA limitada com complementos de terceiros ❌ Não disponível ✅ Acompanhamento de tarefas e atualizações de status ✅ Tarefas, campos personalizados ❌ Manual com caixas de seleção 🟡 Requer configuração ✅ Ideal para o estilo Kanban 🗓️ Integração com calendário ✅ Visualização do calendário ClickUp 🟡 Links para calendários manuais 🟡 Requer configuração de integração 🟡 Limitado via Power-Ups 🧭 Definição de metas e acompanhamento do progresso ✅ Metas, divisão semanal ❌ Manual 🟡 Precisa de configuração manual ❌ Não integrado 🔔 Lembretes para entrevistas e acompanhamento ✅ Lembretes ClickUp ❌ Não disponível ❌ Não integrado ❌ Não foi concebido para isso 🧩 Modelos para procura e planejamento de emprego ✅ Vários modelos pré-criados ❌ Configuração manual 🟡 Modelos da comunidade ❌ Disponibilidade limitada

Veredicto: O ClickUp oferece aos candidatos a emprego um espaço de trabalho digital completo, eliminando a necessidade de alternar entre 4 a 5 ferramentas apenas para se manter organizado. Vamos entender isso em detalhes.

Elabore um currículo e uma carta de apresentação convincentes

Um currículo e uma carta de apresentação bem estruturados podem fazer toda a diferença para conseguir uma entrevista.

Obtenha assistência de redação com inteligência artificial

Use o ClickUp Brain para gerar pontos-chave para o seu currículo específicos para cada vaga

O ClickUp Brain é um companheiro de trabalho com inteligência artificial que ajuda candidatos a emprego em todas as etapas do processo de candidatura. Ele gera pontos-chave personalizados para currículos, redige propostas de emprego e cartas de apresentação para diferentes funções e até sugere habilidades essenciais com base nas descrições das vagas.

Mas não se limita a escrever.

O ClickUp Brain pode resumir anúncios de emprego longos, extrair detalhes importantes e, com base em informações disponíveis publicamente, fornecer insights sobre a cultura da empresa.

Se você está se preparando para uma entrevista, pode gerar perguntas potenciais com base na função e no setor, ajudando você a praticar de forma mais eficaz.

Obtenha insights para se preparar para entrevistas com inteligência artificial e suporte de pesquisa com o ClickUp Brain

Por exemplo, se você estiver se candidatando a uma vaga de assistente virtual, o ClickUp Brain pode destacar as habilidades essenciais da descrição do cargo e sugerir maneiras de enfatizar sua experiência.

Também pode fornecer resumos concisos da missão e dos valores da empresa, tornando a preparação para entrevistas mais rápida com IA.

Organize e gerencie vários documentos de candidatura

Personalizar currículos e cartas de apresentação para diferentes funções é essencial, mas manter o controle de várias versões pode se tornar rapidamente uma tarefa difícil.

Armazene e categorize documentos de candidatura a empregos no ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece uma maneira estruturada de armazenar, editar e acessar todos os materiais de candidatura a empregos em um só lugar.

Em vez de procurar o arquivo certo em pastas, os candidatos a emprego podem organizar documentos por tipo de função, setor ou nome da empresa.

E, olha só, chega de vasculhar 47 abas para encontrar o último rascunho da sua carta de apresentação. ✨

O ClickUp Docs reúne tudo em um só lugar para que você possa se concentrar na candidatura, e não na busca por arquivos.

Por exemplo, se você estiver se candidatando a vagas em marketing e vendas, pode criar pastas separadas para cada setor, armazenando currículos personalizados, cartas de apresentação e descrições de cargos para acesso rápido.

⚙️ Bônus: experimente modelos de currículos técnicos para apresentar sua experiência de maneira eficaz.

Como se sair bem em entrevistas de emprego remotas

Uma entrevista bem preparada aumenta as chances de conseguir uma oferta de emprego.

O ClickUp ajuda a acompanhar agendas de entrevistas, organizar pesquisas e gerenciar acompanhamentos, tudo em um só lugar.

Fique por dentro das candidaturas a vagas e entrevistas

Organize candidaturas a empregos, agendamentos de entrevistas e acompanhamentos com as tarefas do ClickUp

Acompanhar várias candidaturas, follow-ups e datas de entrevistas pode ser caótico. O ClickUp Tasks cria um sistema estruturado para gerenciar todo o processo de procura de emprego.

Cada emprego pode ser uma tarefa com seu status: inscrito, entrevista agendada ou oferta recebida.

Os campos personalizados do ClickUp levam a organização um passo adiante. Eles permitem que os usuários adicionem detalhes específicos, como:

Nome da empresa: Identifique rapidamente o empregador sem abrir documentos separados

Cargo: Diferencie funções semelhantes em empresas diferentes

Detalhes de contato do recrutador: Armazene endereços de e-mail ou perfis do LinkedIn para acompanhamento rápido

Notas da entrevista: Anote os pontos principais e possíveis perguntas para a próxima rodada

Digamos que você se candidatou a uma vaga remota em marketing e tem uma entrevista marcada. Você pode criar uma tarefa para o trabalho, atualizar seu status e anexar um resumo da função e detalhes da empresa. Após a entrevista, você pode registrar os pontos essenciais discutidos e definir um lembrete para enviar um e-mail de acompanhamento.

Defina metas para a procura de emprego para manter a consistência

O ClickUp Goals permite que candidatos a emprego definam metas mensuráveis, como enviar um número específico de candidaturas por semana ou realizar entrevistas simuladas.

Mantenha-se responsável e mantenha o ritmo com as metas de procura de emprego no ClickUp

O acompanhamento do progresso proporciona responsabilidade, ajudando os candidatos a emprego a manterem-se focados. Se o seu objetivo é candidatar-se a 20 empregos remotos num mês, o ClickUp Goals pode dividir essa meta em objetivos semanais, mantendo o ritmo elevado sem que se sinta sobrecarregado.

Portanto, se você está se preparando para uma função técnica, pode definir uma meta de concluir três desafios de codificação antes da sua próxima entrevista.

Gerencie agendas de entrevistas com eficiência

Coordenar entrevistas em diferentes fusos horários pode ser complicado.

Experimente o calendário ClickUp para um layout visual melhor

O ClickUp Calendar oferece um layout visual claro das próximas entrevistas, prazos e lembretes de acompanhamento para simplificar isso.

Eventos codificados por cores distinguem entrevistas de chamadas de networking ou prazos de inscrição, tornando o agendamento mais intuitivo. Por exemplo, se você tem uma entrevista por vídeo na segunda-feira e uma avaliação de acompanhamento na quinta-feira, a Visualização do Calendário garante que nada seja esquecido. Você também pode definir um tempo de intervalo entre as entrevistas para evitar o estresse de ter compromissos consecutivos.

🧠 Curiosidade: Leonardo da Vinci é considerado o autor de um dos primeiros currículos conhecidos, escrito em 1482, quando se candidatou a um emprego com o duque de Milão.

Nunca perca uma oportunidade de acompanhamento

O acompanhamento após uma entrevista deixa uma impressão positiva. Os lembretes do ClickUp facilitam o envio de e-mails pós-entrevista e a verificação consistente do status da sua candidatura.

Se um recrutador mencionar que entrará em contato com você em uma semana, você pode definir um lembrete para verificar se não recebeu resposta. Essa abordagem proativa mantém as candidaturas em andamento.

Acompanhe os recrutadores em tempo hábil usando os lembretes do ClickUp

Os lembretes do ClickUp também funcionam para networking. Se você se conectar com um gerente de contratação no LinkedIn, definir um lembrete para enviar uma mensagem em algumas semanas ajuda a manter o relacionamento.

Use um modelo de procura de emprego

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as candidaturas a empregos de forma eficiente com o modelo de pesquisa de emprego do ClickUp

O modelo de busca de emprego da ClickUp é um hub central para acompanhar anúncios de vagas, gerenciar candidaturas e organizar conversas com recrutadores.

O que torna este modelo eficaz é a forma como divide a procura de emprego em visões específicas:

Guia de introdução: Armazena dicas de procura de emprego, conselhos para currículos e recursos Armazena dicas de procura de emprego, conselhos para currículos e recursos para preparação de entrevistas remotas num único local

Visualização de candidaturas prioritárias: mantém as candidaturas a empregos mais importantes em destaque

Exibição da lista de empresas: Salva detalhes sobre potenciais empregadores e acompanha vagas com facilidade

Visualização da fase de candidatura: Contém o status de todas as candidaturas num relance

🔍 Você sabia? Animais de estimação se tornaram colegas de trabalho não oficiais. Muitos animais adoram trabalhar remotamente, especialmente cães, que agora têm mais passeios, e gatos, que gostam de sentar no teclado durante reuniões importantes.

Freelancers, esta é para vocês

Nem todas as funções remotas são em tempo integral. Se você é freelancer ou está se candidatando a um trabalho por contrato, o ClickUp oferece a estrutura necessária para gerenciar vários clientes sem confusão.

Veja como os freelancers podem usar o ClickUp:

Acompanhe as entregas dos clientes em listas ou espaços separados

Registre suas horas com o ClickUp Time Tracking para um faturamento preciso

Configure tarefas recorrentes para contratos de prestação de serviços, check-ins semanais ou faturas

Use o Docs para redigir propostas ou armazenar contratos com segurança

Configure um Painel de CRM do Cliente usando Campos Personalizados para acompanhar contatos, prazos, tarifas e acompanhamentos

💡 Dica profissional: use o modelo de colaboração para sucesso de clientes freelancers da ClickUp para gerenciar o trabalho, o faturamento e a comunicação com os clientes em um só lugar.

📁 Outros modelos ClickUp para simplificar sua busca por emprego

Os modelos do ClickUp oferecem uma vantagem inicial — sem formatação, sem suposições. Se você está se candidatando a empregos, criando uma lista de freelancers ou se preparando para entrevistas, há um modelo para você.

Aqui estão algumas opções para você experimentar:

🧠 Combine isso com o ClickUp Brain para escrever, editar e refinar automaticamente seu conteúdo com a ajuda da IA.

Próximos passos: garantindo e prosperando em sua função remota

Você finalmente decidiu ingressar em uma função remota, e isso é apenas o começo.

Garantir a remuneração certa, criar um espaço de trabalho produtivo e manter-se organizado com as ferramentas certas irá ajudá-lo a ter sucesso a longo prazo.

Veja como aproveitar ao máximo sua nova função. 📁

Negociação de salário e benefícios

Os cargos remotos oferecem flexibilidade, mas a remuneração varia de acordo com a localização, o setor e as políticas da empresa.

Antes de aceitar uma oferta, pesquise referências salariais para sua função usando plataformas como Glassdoor, Payscale ou LinkedIn Salary. Considere fatores além do salário base, como benefícios de saúde, subsídios para equipamentos de home office, reembolso de internet e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Ao negociar, destaque seu valor enfatizando suas habilidades, experiência e contribuições únicas. Se não for possível negociar um aumento salarial, solicite benefícios adicionais, como mais dias de folga remunerados (PTO), horário flexível ou um orçamento para espaços de coworking.

🔍 Você sabia? Antes do trabalho remoto se tornar comum, um grupo de desenvolvedores de software em Berlim criou um espaço de trabalho compartilhado chamado C-Base. Ele preparou o terreno para os modernos espaços de coworking que atendem a trabalhadores remotos e freelancers.

Montando um escritório em casa

Um escritório em casa bem projetado melhora o foco, minimiza distrações e ajuda a estabelecer um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Comece com o essencial:

Espaço de trabalho ergonômico: Invista em uma cadeira confortável, uma mesa resistente e iluminação adequada para reduzir o cansaço e a fadiga

Configuração tecnológica confiável: Garanta uma conexão de internet de alta velocidade, fones de ouvido com cancelamento de ruído e uma fonte de energia reserva para trabalhar sem interrupções

Área de trabalho definida: Designe uma área específica para trabalhar, separando a vida profissional da pessoal, reduzindo distrações mentais

Considere adicionar itens que aumentam a produtividade, como um segundo monitor, um quadro branco para anotações rápidas ou uma mesa para trabalhar em pé e se movimentar ao longo do dia. Uma configuração organizada e confortável torna o trabalho remoto mais eficaz e agradável.

📖 Leia também: Dicas para aumentar a produtividade no trabalho remoto em casa

Gerenciando a produtividade com um software dedicado

Gerenciar prazos e tarefas sem supervisão presencial requer fluxos de trabalho bem estruturados. As ferramentas certas, como o software de gerenciamento de projetos para equipes remotas ClickUp, ajudam você a manter o trabalho fluindo, os prazos sob controle e a equipe focada, sem todo o estresse.

Defina seu próprio horário de trabalho

Gerenciar o tempo de forma eficaz é fundamental em um cargo remoto.

Registre suas horas de trabalho de forma eficiente com o ClickUp Time Tracking

O ClickUp Time Tracking permite que você registre as horas gastas em tarefas para se manter responsável e evitar excesso de trabalho.

É assim que você mantém seu tempo organizado:

Acompanhe o tempo diretamente nas tarefas: Inicie e pare os cronômetros no ClickUp para ver exatamente quanto tempo cada tarefa leva

Analise relatórios de tempo: Obtenha uma análise clara de como as horas de trabalho são distribuídas, ajudando a identificar ineficiências

Defina horas faturáveis: Marque o tempo como faturável para simplificar o faturamento e o acompanhamento de pagamentos para freelancers e prestadores de serviços

Concentre-se no que é mais importante

Nem todas as tarefas têm a mesma urgência. O ClickUp Task Priorities permite categorizar o trabalho em níveis de importância para que as tarefas de alto impacto sejam realizadas primeiro. Marcar tarefas como Urgente, Alta, Normal ou Baixa deixa claro o que requer ação imediata e o que pode esperar.

Aumente a eficiência com o gerenciamento de tarefas baseado em IA usando o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Brain aumenta a produtividade, ajudando você a priorizar, resumir e organizar tarefas sem esforço. Ele identifica trabalhos urgentes, sugere os próximos passos e até mesmo redige atualizações com base na atividade do seu projeto.

🧠 Curiosidade: Algumas empresas contrataram consultores de deslocamento virtual. Algumas empresas incentivam os funcionários a fazer um deslocamento falso — como uma curta caminhada antes e depois do trabalho — para criar uma fronteira entre a vida doméstica e a vida profissional.

Planeje e otimize o trabalho remoto

A ClickUp oferece modelos personalizáveis de trabalho remoto para apoiar o fluxo de trabalho, a coordenação de tarefas e a produtividade.

Obtenha um modelo gratuito O modelo de plano de trabalho remoto da ClickUp foi criado para ajudar você a planejar, gerenciar e acompanhar projetos de trabalho remoto.

O modelo de plano de trabalho remoto da ClickUp estabelece diretrizes e uma estrutura claras, especialmente durante transições ou períodos de incerteza.

Várias visualizações oferecem flexibilidade com base na forma como sua equipe trabalha.

Por exemplo, a Visualização da linha do tempo do trabalho descreve tarefas e prazos, garantindo que os projetos permaneçam dentro do cronograma. A Visualização das atividades de trabalho oferece um espaço para brainstorming e armazenamento de ideias. A Visualização do andamento do trabalho acompanha a conclusão das tarefas, para que você sempre saiba em que pé estão as coisas, enquanto a Visualização dos chefes de projeto simplifica a atribuição de tarefas.

O ClickUp simplifica o gerenciamento de tarefas, mas combiná-lo com outras ferramentas especializadas para trabalhar em casa cria um fluxo de trabalho completo:

Compartilhamento de arquivos e documentação: Google Drive e Dropbox para armazenar e compartilhar trabalhos

Foco e gerenciamento do tempo: Toggl, RescueTime, Forest para monitorar o tempo e minimizar distrações

Avançando na carreira enquanto trabalha em casa

Trabalhar em casa não significa colocar o crescimento profissional em pausa. Sem as interações habituais do escritório, manter-se no caminho certo requer uma abordagem mais intencional.

Vamos ver como. 📈

Desenvolva novas habilidades e mantenha-se relevante

Manter-se atualizado com as tendências do setor e expandir seu conjunto de habilidades afeta significativamente o crescimento na carreira.

Cursos online, certificações e plataformas de aprendizagem individualizadas ajudam você a se manter competitivo. Sites como Coursera, Udemy e LinkedIn Learning oferecem treinamento em tudo, desde liderança até habilidades técnicas.

Definir metas de aprendizagem com um software de gerenciamento de habilidades (como o ClickUp!) mantém você responsável, garantindo um progresso consistente.

🧠 Curiosidade: 36% dos funcionários dos EUA preferem trabalhar totalmente em casa do que seguir qualquer outro modelo de trabalho, se tiverem a opção. O trabalho híbrido é a segunda opção mais popular, com 28%, enquanto 27% ainda preferem ir ao escritório diariamente.

Fortalecendo sua marca pessoal

Sua presença online desempenha um papel importante no avanço da carreira. Atualizar seu perfil no LinkedIn, compartilhar insights do setor e participar de discussões relevantes demonstra sua experiência.

Um site pessoal ou portfólio bem elaborado adiciona credibilidade, facilitando que recrutadores e líderes do setor reconheçam suas habilidades.

Encontrar orientação profissional e mentoria

Um sistema de apoio sólido facilita o planejamento da carreira. Buscar orientação de profissionais experientes proporciona insights e orientações valiosas.

Conectar-se com mentores por meio do LinkedIn, grupos profissionais ou eventos de networking virtual ajuda você a ganhar perspectiva sobre os desafios e oportunidades da carreira.

Check-ins regulares com mentores mantêm você responsável e motivado.

Melhorando a comunicação e a colaboração

Boas habilidades de comunicação são essenciais para o sucesso no trabalho remoto. Dominar mensagens claras e concisas em e-mails, reuniões e relatórios ajuda a estabelecer credibilidade.

Usar ferramentas de colaboração remota para se manter conectado com colegas, compartilhar atualizações e gerenciar projetos de forma eficaz melhora o trabalho em equipe e a visibilidade. Discutir proativamente e fornecer informações valiosas fortalece as relações profissionais e as perspectivas de carreira.

🔍 Você sabia? Uma pesquisa com executivos de 595 empresas americanas descobriu que 8,9% dos funcionários em tempo integral trabalham totalmente remotamente, enquanto 18,1% dividem seu tempo entre casa e escritório. A alta administração espera que o trabalho remoto continue crescendo, com funções totalmente remotas projetadas para atingir 10,1% até 2028.

Faça o trabalho remoto funcionar com o ClickUp

Trabalhar em casa oferece flexibilidade para organizar seu dia de trabalho, mas manter a produtividade e avançar na carreira requer a abordagem certa. Acompanhar as tarefas, cumprir prazos e manter-se conectado com sua equipe são fatores que afetam o bom andamento das atividades.

O ClickUp reúne tudo, ajudando você a gerenciar projetos, acompanhar o progresso e manter-se organizado sem precisar alternar entre aplicativos.

Desde definir metas de carreira até otimizar o trabalho diário, o ClickUp oferece as ferramentas para você se manter focado e eficiente. O ClickUp Brain vai além, ajudando você a priorizar, organizar e trabalhar de forma mais inteligente.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅