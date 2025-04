Como usar o ChatGPT para aumentar a eficiência da construção

O setor de construção, muitas vezes visto como lento para adotar mudanças, está passando por uma grande transformação. Tecnologias de ponta como IA, aprendizado de máquina, IA generativa (GenAI), robótica, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) estão mudando as coisas.

Essas inovações são exatamente o que o setor precisa para enfrentar seus desafios de produtividade de longa data. E o momento não poderia ser melhor. O mundo depende do avanço da construção, pois os investimentos globais de capital precisam aumentar de 20% a 30% ao ano para atingir as metas de zero líquido para 2050, resultando em um impacto líquido zero no meio ambiente.

Integrar a IA em sua empresa de construção é essencial nesse cenário, e a maneira mais simples de começar é com o ChatGPT.

resumo de 60 segundos A IA está remodelando os fluxos de trabalho da construção. Empresas como a Caterpillar Inc. usam sensores orientados por IA para prever falhas em equipamentos, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção

As ferramentas de IA, como o ChatGPT, podem gerar relatórios diários de construção, redigir e-mails de RFI (Request for Information) e agendar inspeções, reduzindo a papelada manual nos fluxos de trabalho de construção

O ChatGPT ajuda a criar cronogramas diários, detalhamentos de custos e até mesmo estimativas de orçamento para tarefas como escavação, lançamento de concreto e entrega de materiais, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o tempo ocioso

Ele pode analisar os registros de segurança para identificar perigos comuns, sugerir estratégias de mitigação e gerar relatórios de avaliação de risco em conformidade com a OSHA

Você também pode usar o ChatGPT para redigir avisos de atraso de projetos, resumir planos arquitetônicos em termos leigos e gerar relatórios de progresso automatizados para as partes interessadas

As empresas de construção estão usando chatbots com IA para treinar novos contratados, gerar protocolos de segurança específicos para o local e criar módulos de aprendizagem interativos

Apesar de seus benefícios, o ChatGPT tem certas limitações - não tem conhecimento do local em tempo real, não se integra ao software de construção de forma nativa e requer avisos precisos para obter resultados confiáveis

O ClickUp Brain supera o ChatGPT para equipes de construção - ele fornece insights em tempo real e com reconhecimento de contexto em seu projeto, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas

O ClickUp também automatiza os fluxos de trabalho de construção, como o acionamento de inspeções após cada fase, o acompanhamento de orçamentos em tempo real e a atribuição de dependências

Do gerenciamento de tarefas à alocação de recursos, o ClickUp garante que todos os projetos de construção sejam executados de forma suave e eficiente

Por que usar IA no setor de construção?

Imagine profissionais da construção civil passando mais tempo no canteiro de obras e menos em tarefas administrativas. É exatamente isso que a IA traz para a construção. Ela torna os projetos de construção mais eficientes, mais seguros e econômicos.

Ao integrar a IA às operações cotidianas, as empresas de construção podem melhorar seus processos, reduzir erros manuais e se concentrar na construção.

Veja a Caterpillar Inc., por exemplo. Eles adotaram a IA para evitar falhas de componentes e agregar valor a cada ativo. Com a tecnologia orientada por IA, os sensores em suas máquinas coletam dados em tempo real sobre temperatura, vibração e som. Esses sensores fornecem um instantâneo contínuo da integridade do equipamento, e os algoritmos de IA analisam os dados para identificar padrões e prever quando uma máquina pode falhar. Isso permite que a Caterpillar reduza o tempo de inatividade, estenda a vida útil das máquinas e corte os custos de manutenção.

Ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, também podem ser úteis. Veja como:

Suporte instantâneo : Eles podem responder instantaneamente a perguntas comuns no canteiro de obras, fornecendo suporte em tempo real a trabalhadores e gerentes. Isso elimina a necessidade de examinar e-mails ou esperar por respostas

Automatize as tarefas de rotina : A IA automatiza tarefas de rotina, como atualizações de projetos e lembretes de agendamento, dando às equipes mais tempo para se concentrarem em trabalhos de alto valor, como planejamento ou solução de problemas complexos

Tomada de decisões mais inteligente : A IA ajuda os gerentes a analisar rapidamente grandes quantidades de dados, permitindo decisões mais rápidas e informadas, sem esperar por relatórios ou análises aprofundadas

Documentação simplificada: As ferramentas de IA organizam e atualizam a documentação do projeto, garantindo precisão e acessibilidade sem o incômodo de localizar arquivos ou se preocupar com informações desatualizadas

Como o ChatGPT funciona no setor de construção

O ChatGPT, um chatbot avançado baseado em um poderoso modelo de linguagem de IA, processa grandes quantidades de entradas baseadas em texto para gerar respostas semelhantes às humanas. Criado com base na tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP), seu modelo de linguagem de inteligência artificial pode:

Analise os dados do projeto para fornecer recomendações

Rascunho de relatórios , e-mails ou propostas

Responda a perguntas técnicas em tempo real

Simule sessões de brainstorming para obter soluções inovadoras

Os prompts do ChatGPT são entradas do usuário que orientam o resultado da IA. Podem ser entradas específicas, como "Crie uma lista de tarefas diárias para eu gerenciar com eficiência a aquisição de materiais de construção, gerenciando os cronogramas de projeto dos trabalhadores no canteiro de obras com três atividades em andamento: design de interiores, pintura e escavação. " ou perguntas mais amplas orientadas a dados históricos de pesquisa, como "*Quais são as últimas tendências na construção de piscinas?

💡Dica profissional: O impacto do ChatGPT nos casos de uso do setor de construção é limitado à eficácia de seu prompt. Para que o ChatGPT funcione bem, você deve garantir que seus prompts sejam: Acionável com comandos como "generate ", "create", ou "list"

Claro e específico

Focado em um tópico central

Rico em contexto com referências pessoais

Sete maneiras de usar o ChatGPT na construção

O ChatGPT é mais do que apenas uma ferramenta de bate-papo. É um assistente versátil que pode resolver problemas e trazer uma nova perspectiva para os desafios da construção. Quer você seja um gerente de projeto gerenciando um orçamento apertado, coordenando equipes para melhorar a comunicação ou garantindo a conformidade, o ChatGPT pode ajudar a economizar tempo e esforço com soluções inovadoras.

Vamos explorar sete casos-chave de uso do ChatGPT para construção.

1. Estimativa de custos e orçamento

Quando se trata de construção, o gerenciamento de custos é crucial. Você deve gerar estimativas de custos para estar ciente de seus gastos e monitorá-los de perto.

O ChatGPT pode simplificar esse processo complexo ao:

Análise de dados e tendências de custos

Geração de orçamentos por item de linha

Sugerir alternativas de economia de custos

Simulação de cenários para prever o impacto das mudanças

exemplo de solicitação e saída: "Gere estimativas de custo para a construção de um espaço de escritório de 10.000 pés quadrados, incluindo material, mão de obra, licenças e contingências. Suponha acabamentos de médio porte e inclua possíveis alternativas de economia de custos para pisos e HVAC. " via OpenAI

2. Gerenciamento e coordenação do canteiro de obras

O gerenciamento do canteiro de obras tem tudo a ver com a coordenação das muitas partes móveis de um projeto - pessoas, recursos e atividades - no canteiro de obras. Embora um profissional de construção inicie o processo no local, ele começa muito antes do início da construção por meio de planejamento, avaliação de riscos, alinhamento das partes interessadas, obtenção de licenças e organização de recursos para garantir uma execução tranquila do projeto.

Veja como o ChatGPT agrega valor aqui:

Crie cronogramas eficientes para garantir que você conclua suas tarefas no prazo, sem atrasos

Resolva conflitos identificando problemas antecipadamente e oferecendo soluções para manter os projetos no caminho certo

Melhore a comunicação entre as equipes para garantir que todos estejam alinhados e informados

Sugira tarefas sobrepostas para melhorar o fluxo de trabalho e evitar tempo ocioso

📌 Exemplo de prompt e saída: "Crie um plano de tarefas diárias para um canteiro de obras com três atividades em andamento: escavação, colocação de concreto e entrega de material. Inclua uma estratégia para minimizar o tempo de inatividade e lidar com atrasos devido ao atraso na entrega de materiais. " via OpenAI

3. Avaliações e mitigação de riscos

Um canteiro de obras é um espaço onde acidentes acontecem. Se as regulamentações adequadas não forem mantidas, os trabalhadores da construção civil podem se machucar. A avaliação proativa de riscos é importante, e o ChatGPT também faz isso.

Ele pode ajudar:

Análise de documentos e dados relacionados ao projeto para identificar riscos e vulnerabilidades potenciais desde o início

Sugerir soluções eficazes para mitigar riscos, como protocolos de segurança e medidas preventivas

Recomendação de ferramentas e medidas de segurança, como drenagem temporária, lonas à prova d'água ou zonas de proteção, para proteger trabalhadores e ativos

exemplo de prompt e saída: "Analise um cenário em que um canteiro de obras é propenso a inundações durante os meses de monções. Forneça uma avaliação de risco e sugira estratégias de mitigação, incluindo estimativas de custo para medidas de proteção contra inundações. " via OpenAI

4. Treinamento e integração

Você acabou de contratar um grupo de novos trabalhadores para um canteiro de obras de grande escala e o tempo está passando para que eles se preparem rapidamente. Em vez de passar dias em um treinamento individual ou se afogar em pilhas de manuais, o ChatGPT pode tornar a integração mais rápida e eficiente:

Geração de materiais de treinamento personalizados para diferentes funções, seja um operador de guindaste ou um gerente de projeto

Simulação de cenários do mundo real para orientar os novos contratados nas tarefas que encontrarão no local, como manuseio de equipamentos ou gerenciamento de procedimentos de segurança

Criar estudos de caso e questionários que os desafiem a pensar em situações que podem enfrentar no trabalho

📌 Exemplo de prompt e saída: "Elabore um plano de treinamento de 5 dias para a integração de novos supervisores de canteiro. Inclua módulos sobre segurança, gerenciamento de equipe e uso de ferramentas digitais para monitoramento do local. " via OpenAI

você sabia que o uso de dados em tempo real para criar programas de treinamento direcionados pode aumentar a segurança no local de trabalho em até 30%?

5. Comunicação e documentação

Você está gerenciando um canteiro de obras movimentado; provavelmente dois ou mais projetos estão sendo executados lado a lado. As coisas estão acontecendo rapidamente e você está fazendo malabarismos com várias equipes e documentos. Enquanto você tenta manter tudo alinhado, um pequeno deslize, como detalhes perdidos ou uma falha de comunicação, pode levar a atrasos dispendiosos.

O ChatGPT pode lidar com tarefas de comunicação e documentação relacionadas ao projeto para que você possa se concentrar no que realmente importa, mantendo tudo funcionando sem problemas, sem perder o ritmo.

Use o ChatGPT para:

Elabore e-mails, relatórios e agendas de reuniões profissionais

Gere atualizações regulares para manter a equipe no caminho certo

Formate relatórios para atender a padrões regulatórios específicos

Elimine o jargão, traduzindo detalhes complexos do projeto em conteúdo simples e digerível para todos os membros da equipe, partes interessadas ou clientes

📌 Exemplo de prompt e saída: "Prepare um resumo do andamento do projeto para um cliente que não esteja familiarizado com termos de construção. Use linguagem leiga para explicar o status de conclusão de cada fase e as próximas etapas. " via OpenAI

6. Engajamento e consultoria do cliente

Quando se trata de projetos de construção, a confiança do cliente é tudo. Mas com tantas partes móveis, manter os clientes informados pode ser difícil sem sobrecarregar a sua equipe. O ChatGPT pode preencher a lacuna de comunicação e garantir que os clientes permaneçam informados e envolvidos sem interromper suas operações diárias.

Veja como o ChatGPT pode facilitar o envolvimento do cliente:

Automatize relatórios de progresso e mantenha os clientes informados com o mínimo de esforço

Responda rapidamente às perguntas repetitivas dos clientes sobre cronogramas, custos e status do projeto

Gere resumos fáceis de entender para planos arquitetônicos, orçamentos e cronogramas de construção

Crie guias de manutenção e documentação de serviço para garantir que os clientes se sintam apoiados mesmo após a conclusão do projeto

Exemplo de solicitação e resultado:"Escreva um e-mail profissional informando às partes interessadas sobre um atraso de duas semanas no projeto devido ao mau funcionamento de um guindaste. Inclua um resumo do problema, as soluções propostas e um cronograma revisado. " via Ope nA I

6. Conformidade e regulamentação

Garantir que todos os seus projetos atendam aos requisitos legais e de segurança pode ser difícil devido às constantes mudanças nas leis e nos códigos. O ChatGPT pode ser seu assistente de referência para navegar nesse cenário complexo.

Veja como o ChatGPT pode ajudar na conformidade e na regulamentação:

Gere listas de verificação de conformidade para garantir que sua equipe esteja cumprindo todos os padrões necessários

Elabore relatórios regulatórios: Gere automaticamente relatórios detalhados para inspeções, auditorias e revisões legais

Analise contratos e identifique quaisquer problemas de conformidade

Identifique possíveis riscos de conformidade em seus planos de projeto, projetos ou fases de construção

exemplo de prompt e saída: "Resuma os requisitos do código de construção para segurança contra incêndio em edifícios comerciais na Califórnia. Destaque as principais áreas a serem consideradas durante a fase de projeto. " via OpenAI

A integração do ChatGPT no processo de construção pode aumentar a produtividade, reduzir os riscos e concentrar-se no que você faz de melhor: construir estruturas notáveis.

Limitações do ChatGPT na construção

O ChatGPT é poderoso, sem dúvida alguma. No entanto, ele não pode resolver todos os problemas. Ele tem limites, principalmente quando as coisas se tornam reais no canteiro de obras.

É aqui que o ChatGPT pode ficar aquém do esperado:

Incapacidade de fornecer dados em tempo real: O ChatGPT não faz a varredura da Internet em tempo real. A menos que você forneça os dados desejados, ele não poderá analisá-los

Falta de experiência em campo: O ChatGPT pode fornecer insights com base em dados e conhecimentos gerais, mas não tem experiência prática no mundo real, como fazem os profissionais qualificados da construção

Compreensão limitada dos ambientes físicos: O ChatGPT não pode avaliar as condições reais do local, como clima ou mau funcionamento do equipamento, que podem afetar os resultados do projeto

Dependência de informações precisas: As recomendações do ChatGPT são baseadas nas informações fornecidas por você. As sugestões podem não ser confiáveis se os dados estiverem incompletos ou incorretos

Limitações da consultoria jurídica: O ChatGPT pode ajudar a entender termos e regulamentos legais, mas não substitui a consulta a um profissional jurídico qualificado para assuntos legais complexos

Não há acesso direto ao software de construção: Embora o ChatGPT possa ajudar no planejamento e na comunicação, ele não se integra diretamente a softwares especializados de construção ou a ferramentas de gerenciamento de projetos, a menos que seja configurado especificamente para isso

Risco de excesso de confiança: O uso excessivo do ChatGPT sem a devida supervisão humana pode levar à perda de nuances ou a uma abordagem muito simplificada, principalmente em decisões complexas e de alto risco

Conhecimento limitado de materiais e processos especializados: Embora o ChatGPT possa ajudar com o conhecimento geral de construção, ele pode não ter um conhecimento aprofundado de materiais, negócios ou técnicas específicas

Como usar o ClickUp Brain para projetos de construção

O ChatGPT é ótimo quando você fornece todas as suas informações. No entanto, essa é mais uma etapa em seu fluxo de trabalho. Não seria melhor usar a IA em seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção?

O software de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para equipes de construção. Ele as ajuda a fazer brainstorming, planejar e executar projetos com mais eficiência.

O ClickUp Brain, seu assistente de IA, está totalmente integrado à plataforma. Ele pode oferecer respostas contextualizadas e em tempo real a todas as suas consultas, em vez de respostas genéricas como as do ChatGPT.

Use o ClickUp Brain para obter uma visão geral rápida de todos os seus projetos

Veja como o ClickUp Brain é melhor que o ChatGPT:

O ClickUp Brain oferece insights em tempo real e com reconhecimento de contexto diretamente nos fluxos de trabalho de seu projeto. Ele é perfeito para lidar com as complexidades das tarefas de construção, ajudando você a permanecer no caminho certo sem precisar alternar entre ferramentas

Desde o gerenciamento de tarefas até o acompanhamento do desempenho, o ClickUp facilita para que todos na equipe fiquem na mesma página com o gerenciamento claro de projetos de construção

Embora o ChatGPT possa ajudar com tarefas específicas, o ClickUp permite gerenciar o planejamento, a execução e o rastreamento em um só lugar

Mas o ClickUp Brain não é a única ferramenta útil que o ClickUp oferece. O modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp o ajudará a rastrear e simplificar todos os seus projetos de construção, desde a pré-venda até a entrega.

Baixe este modelo Gerencie seu projeto de forma eficiente com o modelo de gerenciamento de projetos de construção ClickUp

Com esse modelo de construção, você pode:

Priorize as tarefas do canteiro de obras para garantir que marcos e prazos críticos sejam cumpridos sem deixar de lado detalhes importantes

Economize tempo com cálculos e medições automatizados , reduzindo erros manuais e garantindo a precisão no canteiro de obras

Rastreie orçamentos e despesas em tempo real, ajudando-o a gerenciar os custos de construção e a evitar estouros de projeto

Use o ClickUp para automatizar tarefas repetitivas

Um dos recursos de destaque do ClickUp é o ClickUp Automations. Use-o para automatizar tarefas administrativas repetitivas para equipes de construção, como agendamento de inspeções ou atualização de status de projetos sem entrada manual.

👉🏼 Por exemplo, você está construindo um prédio de escritórios de vários andares. Quando a concretagem do segundo andar é marcada como concluída, o ClickUp Automation pode atribuir automaticamente a tarefa de inspeção elétrica ao supervisor do local para manter o cronograma do projeto, definir uma data de vencimento para a inspeção em 48 horas e notificar o supervisor por e-mail ou aplicativo móvel.

Use modelos pré-criados da biblioteca ClickUp Automation para automatizar qualquer tarefa ou ação

Com mais de 100 modelos de automação pré-criados no ClickUp, as equipes podem automatizar tarefas como atribuir verificações de segurança no final de cada dia de trabalho, atualizar cronogramas de projetos após o registro de entregas de materiais ou gerar relatórios diários de progresso para as partes interessadas.

Use o ClickUp para facilitar a alocação de recursos

Com o ClickUp, você pode garantir facilmente que todos os membros da equipe de construção saibam o que fazer. Em seguida, você pode atribuir rapidamente cada item de ação aos membros da equipe com apenas alguns cliques!

Use o ClickUp Tasks para facilitar o gerenciamento de tarefas e documentos em seus projetos de construção

Suponha que você esteja gerenciando os canteiros de obras de um novo prédio de escritórios e seja responsável pela instalação da fiação elétrica.

Você divide o projeto em tarefas menores, como "Instalar o painel elétrico principal", "Passar a fiação pelas paredes" e "Testar sistemas elétricos". "Cada tarefa do ClickUp Task é atribuída aos respectivos membros da equipe, como a equipe elétrica e os especialistas em inspeção de segurança.

Para a tarefa "Instalar o painel elétrico principal", você cria uma lista de verificação de tarefas do ClickUp com itens como "Verificar as plantas elétricas", "Garantir o equipamento adequado" e "Verificar todos os procedimentos e protocolos de segurança". "À medida que a equipe avança, ela verifica cada item para garantir que tudo seja feito corretamente e que nada seja esquecido.

No meio da instalação, você percebe que precisa de mais ajuda para concluir a tarefa "Passar a fiação pelas paredes" antes do final do dia. Com o ClickUp Multiple Assignees, você adiciona rapidamente trabalhadores extras à tarefa, garantindo que a fiação seja feita no prazo e que a equipe permaneça no caminho certo.

Outro recurso de destaque é o ClickUp Dependencies, que ajuda você a visualizar e rastrear as conexões entre tarefas e recursos para evitar possíveis bloqueios antes que eles aconteçam.

Estabeleça conexões entre tarefas, documentos e dependências para ter todos os recursos necessários disponíveis em um único local.

Veja como ele pode ajudar na manutenção de registros para manter sua equipe no caminho certo:

Os membros da equipe sempre sabem o que fazer primeiro, o que esperar e o que está por vir. Isso minimiza a confusão e faz com que todos sigam em frente

O ClickUp notifica os responsáveis quando suas tarefas são desbloqueadas ou quando as dependências são adicionadas ou removidas, para que ninguém fique pendurado - permitindo que sua equipe se concentre em tarefas acionáveis nesse meio tempo

Ele também envia um aviso antes de encerrar uma tarefa que depende de outras pessoas, evitando que etapas cruciais sejam negligenciadas ou esquecidas

Você pode configurar facilmente as dependências , atribuindo-as manualmente a tarefas individuais ou vinculando-as visualmente em um gráfico de Gantt

Você fazia tudo isso manualmente, certo? Mas você pode fazer isso com o ClickUp Brain enviando apenas uma mensagem para o assistente de IA. Ele automatiza todas essas tarefas usando comandos de linguagem natural e libera seu tempo para se concentrar em aspectos mais estratégicos do seu trabalho.

Use o ClickUp para melhorar a colaboração

O ClickUp Docs o ajudará a documentar tudo e compartilhá-lo com todos para colaboração em tempo real; vários membros da equipe podem:

Edite simultaneamente enquanto o histórico de versões rastreia alterações e contribuições

A integração de tarefas e projetos garante um fluxo de trabalho contínuo, do planejamento à execução

Compartilhe comentários e marque uns aos outros para incentivar a comunicação e o feedback rápido

Quando outras pessoas trabalharem no mesmo documento, use o recurso Collaboration Detection do ClickUp para receber alertas.

Use o ClickUp Docs para manter o controle de tudo

Você pode se comunicar com os membros da sua equipe dentro da plataforma ClickUp usando o ClickUp Chat. A janela de bate-papo é criada diretamente no ClickUp, para que você nunca precise alternar entre aplicativos para fazer perguntas ou compartilhar atualizações com sua equipe.

Veja o que Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) da Casagrande, tem a dizer sobre o uso do ClickUp,

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando as informações precisam ser compartilhadas entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando diferentes equipes estão trabalhando no mesmo assunto de diferentes pontos de vista.

O ClickUp Chat é uma poderosa ferramenta de colaboração com IA que vincula as conversas da sua equipe a informações atualizadas sobre tarefas, documentos e projetos relevantes. Isso garante que todas as discussões permaneçam contextuais, mantendo sua equipe alinhada sobre anúncios, atualizações e decisões importantes.

Além disso, sempre que um membro da equipe entrar em contato, o ClickUp Brain sugerirá instantaneamente uma resposta. Isso economiza tempo e esforço, pois você não precisa elaborar uma resposta do zero - basta revisar a sugestão e pronto.

Mantenha-se em contato com os membros da sua equipe com o ClickUp Chat

O futuro da IA na construção

A IA está pronta para transformar a construção, trazendo maneiras mais inteligentes e eficientes de lidar com projetos. As principais tendências podem incluir:

1. Análise preditiva

A Deloitte informa que a IA e a análise avançada de dados podem levar a uma economia de custos de 10% a 15% no gerenciamento de projetos de construção. Essas tecnologias ajudam as equipes a gerar estimativas mais precisas, reduzindo potencialmente os desvios no orçamento e no cronograma.

2. Equipamento autônomo

A implantação de drones e robôs para levantamento topográfico e transporte de materiais está aumentando. Essa automação reduz os custos de mão de obra e aumenta a eficiência operacional. Por exemplo, robôs com tecnologia de IA estão sendo utilizados para cortar madeira para a construção de casas, transformando os canteiros de obras em "microfábricas" portáteis.

3. Segurança inteligente

Os sistemas orientados por IA podem monitorar as condições continuamente, reduzindo acidentes e garantindo a conformidade com as normas de segurança. Estudos sugerem que a IA pode reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono em edifícios em pelo menos 8% até 2050.

4. Integração de IoT

A combinação de IA com dispositivos de IoT permitirá o monitoramento do local em tempo real, otimizará os recursos e melhorará a tomada de decisões. As ferramentas de avaliação de risco com IA podem evitar 4.500 lesões e 50 mortes a cada ano, economizando US$ 90 milhões ao reduzir as perdas de dias de trabalho.

5. Projeto generativo

A IA revolucionará o design ao criar soluções econômicas e inovadoras com base em diversas variáveis, melhorando a criatividade e a integridade estrutural.

Como as equipes de construção definem as relações de sequência em modelos 3D e as ferramentas de IA são usadas para criar várias simulações de cronograma para a entrega de projetos, as equipes também geram modelos 5D adicionando informações de fluxo de caixa a esses modelos

6. Decisões orientadas por dados

Imagine transformar uma simples planta baixa 2D em um modelo 3D totalmente detalhado com o apertar de um botão. A IA torna isso possível. Essa tecnologia permite que arquitetos e engenheiros visualizem e refinem rapidamente os projetos, facilitando a tomada de decisões mais inteligentes no início do processo.

Com a capacidade da IA de detectar possíveis falhas de projeto antes mesmo do início da construção, ela economiza tempo e reduz as mudanças dispendiosas no futuro. Além disso, com mais de 95% de precisão na conversão de dados, a IA ajuda a otimizar recursos, agilizar o planejamento e manter os custos sob controle, tornando seu projeto mais inteligente, mais rápido e mais eficiente.

Como aproveitar a IA para aumentar a eficiência na construção

Com o tempo, a IA e os modelos de fundação se tornarão cada vez mais multimodais, combinando texto, imagens, planos 2D, dados BIM e dados estruturados. Esses avanços permitirão fluxos de trabalho mais automatizados com IA, previsão e eficiência em projetos conceituais, estimativas, planejamento de projetos, coordenação, gerenciamento de projetos e gerenciamento de campo. Vivemos em tempos interessantes.

O futuro da construção dependerá muito daqueles que podem adaptar facilmente a IA a seus fluxos de trabalho. Liderando o caminho está o ClickUp, um dos melhores softwares de gerenciamento de construção do mercado. Ao integrar a IA em seus fluxos de trabalho, os gerentes de projetos de construção não estão apenas automatizando tarefas - eles estão abrindo novas oportunidades de criatividade, insight e envolvimento.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e construa melhor e mais rápido!