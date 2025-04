15 melhores softwares de gerenciamento de projetos para pessoas físicas

De acordo com as estatísticas, 85% dos gerentes de projeto fazem malabarismos com vários projetos simultaneamente.

Se você é um deles, sabe como é crucial encontrar ferramentas de gerenciamento de projetos que sejam eficientes e simples. Eu estive no mesmo barco, buscando o equilíbrio perfeito. ⚖️

Mas o problema é o seguinte: a maioria dos softwares de gerenciamento de projetos complica as coisas. Embora os "recursos robustos" pareçam ótimos, eles geralmente têm uma curva de aprendizado acentuada e complexidade desnecessária. 😮‍💨

Mas nem todas as ferramentas são assim.

Neste blog, compartilharei os 15 melhores softwares de gerenciamento de projetos que testei pessoalmente - ferramentas que são simples, eficientes e repletas dos recursos certos para gerenciar projetos profissionais e pessoais.

bônus: Eu trabalho extensivamente com o ClickUp (sem surpresas), e ele é a única ferramenta de gerenciamento de projetos desta lista que reúne todos os elementos-chave do trabalho: Tarefas e gerenciamento de projetos

Documentos e gerenciamento de conhecimento

Bate-papo e colaboração ...tudo conectado com IA.

Resumo de 60 segundos Aqui estão os 15 principais softwares de gerenciamento de projetos que você deve experimentar: ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos tudo-em-um com tecnologia de IA ✅ O melhor para gerenciamento de projetos tudo-em-um com tecnologia de IA ✅ Asana: O melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe ✅ Wrike: O melhor para fluxos de trabalho personalizáveis e rastreamento de projetos ✅ Trello: O melhor para organização visual de tarefas com quadros Kanban ✅ Basecamp: O melhor para comunicação simples de projetos e compartilhamento de arquivos ✅ Planilha: O melhor para planejamento de projetos com uma interface em estilo de planilha ✅ Fantástico: O melhor para gerenciar tarefas, metas e marcos em uma única ferramenta ✅ Segunda-feira. com: O melhor para colaboração em equipe e acompanhamento visual do progresso ✅ Microsoft Project: O melhor para programação avançada de projetos e gerenciamento de recursos ✅ Miro: O melhor para brainstorming e planejamento visual colaborativo ✅ Jira: O melhor para gerenciamento de projetos ágeis e controle de problemas ✅ ProofHub: O melhor para gerenciamento de tarefas com ferramentas de revisão integradas ✅ EquipeGantt: O melhor para gráficos de Gantt e cronogramas visuais de projetos ✅ Zoho Projects: O melhor para controle de orçamento e automação de projetos ✅ Disponível: Melhor para criar fluxos de trabalho personalizados com um sistema de banco de dados flexível ✅

Por que você precisa de um software de gerenciamento de projetos pessoais para pessoas físicas?

Deixando a simplicidade de lado, aqui estão alguns outros motivos sólidos pelos quais acredito que o software de gerenciamento de projetos pessoais pode ser uma adição valiosa ao seu kit de ferramentas: ⚒️

Organização: Os aplicativos de gerenciamento de projetos pessoais permitem que você divida e organize projetos complexos em tarefas menores para garantir um melhor gerenciamento 😎

Gerenciamento do tempo: As ferramentas de gerenciamento de projetos pessoais facilitam o gerenciamento do tempo. Com recursos como prazos e lembretes, elas mantêm você alinhado com diferentes cronogramas de projetos ⏱

Aumento da produtividade: Eles centralizam todos os projetos, tarefas, recursos, etc., para minimizar a perda de tempo e maximizar a produtividade. para minimizar a perda de tempo e maximizar a produtividade 🫡

Colaboração: Se você trabalha com uma equipe, essas ferramentas o ajudam a colaborar com ela para executar o projeto com mais eficiência 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Dica profissional: Novo no mundo do gerenciamento de projetos? Confira os modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para que você não precise começar do zero! Com o número de modelos oferecidos, você certamente encontrará algo que atenda às suas necessidades e que possa ser facilmente personalizado de acordo com suas preferências.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para pessoas físicas?

Ao escolher o software de gerenciamento de projetos certo, a maioria dos gerentes de projetos presta atenção apenas à eficácia dos principais recursos, como organização de tarefas, priorização etc. Embora isso seja essencial, minha abordagem é um pouco mais abrangente.

Portanto, aqui estão alguns dos principais recursos que você deve avaliar ao escolher um software de gerenciamento de projetos para si mesmo: 📋

Interface amigável: Escolha um software de gerenciamento de projetos com uma interface de usuário simples e fácil de navegar. Isso facilita o gerenciamento de projetos 😊

Opções de personalização: Procure uma ferramenta que permita personalizar aspectos importantes, como categorias de tarefas, rótulos, visualizações etc. Dessa forma, você poderá gerenciar sem esforço projetos pessoais e profissionais simultaneamente 😎

Abrangência: Escolha ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos como controle de tempo, colaboração, etc., para eliminar a necessidade de alternar entre aplicativos. para eliminar a necessidade de alternar entre aplicativos ✌🏻

Recursos de integração: Escolha uma ferramenta que se integre facilmente a outras ferramentas em seu fluxo de trabalho. Isso aprimorará sua experiência geral de gerenciamento de projetos 🔌

Acessibilidade móvel: Escolha uma ferramenta que tenha um aplicativo móvel de gerenciamento de projetos responsivo para acompanhar o progresso - a qualquer hora, em qualquer lugar, facilmente 📲

Leia mais: Aqui está uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis atualmente, para projetos de todos os tamanhos.

Você sabia que: 37% dos projetos fracassam devido à falta de objetivos e marcos definidos, de acordo com pesquisa do PMI!

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de projetos para pessoas físicas

Está tendo dificuldades para gerenciar projetos de forma eficaz? Confira estas 15 soluções de software de gerenciamento de projetos:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos com IA)

Eu uso o ClickUp em todo o meu trabalho como editor, profissional de marketing de conteúdo e para monitorar meus projetos pessoais. Como uma das ferramentas de software de gerenciamento de projetos mais confiáveis do mercado, ele é abrangente, versátil e repleto de recursos fáceis de usar.

Depois de migrar de ferramentas como Jira e Asana, fiquei entusiasmado em experimentar o ClickUp. Seus recursos simples, ricos e diversificados causam uma excelente primeira impressão.

Experimente o ClickUp gratuitamente para gerenciar projetos! Veja todas as suas tarefas, recursos e afazeres em um só lugar no ClickUp Teams for Project Management

Em primeiro lugar, o ClickUp domina a arte da simplificação. Com o ClickUp Teams for Project Management, você pode acompanhar projetos, atribuir tarefas e alocar recursos sem complicações.

Escolha entre visualizações como Tabela, Linha do tempo, Carga de trabalho e Atividade para visualizar tudo e tomar a melhor decisão.

Isso não é tudo - o ClickUp tem muitos outros recursos avançados que otimizam o gerenciamento de projetos. Um dos meus favoritos são suas sólidas ferramentas de colaboração.

🚀 ClickUp Docs

Saiba Mais Crie documentos de projeto e colabore neles com os membros da sua equipe usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é mais do que apenas um documento virtual para criar anotações e planos de projeto. Pense nele como um espaço de trabalho colaborativo onde você e os membros da sua equipe podem discutir ideias, rabiscar atualizações de projetos e fazer listas de tarefas - tudo em tempo real.

Como cada documento que você cria se conecta automaticamente ao seu fluxo de trabalho, você não precisa se preocupar em gerenciar nada manualmente - nem mesmo a menor alteração.

🚀 ClickUp Chat

Saiba Mais Crie listas, sincronize tarefas e use IA - colabore com sua equipe com o dobro de eficiência com o novo e aprimorado ClickUp Chat

Outro recurso digno de menção nesse sentido é o ClickUp Chat. Ele realmente faz do ClickUp o aplicativo ideal para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos e bate-papo em um só. Adoro como o recurso de bate-papo do ClickUp facilita o alinhamento das equipes em relação às tarefas.

Ele suporta visualizações de projetos, acompanhamentos, sincronizações e a integração de IA nativa do ClickUp. Isso significa que você pode se comunicar com os membros da sua equipe, recuperar documentos, tarefas e listas, criar itens de ação com IA e organizá-los na mesma caixa de bate-papo.

Veja o que um dos usuários tem a dizer:

O ClickUp ajuda a otimizar não apenas os projetos do meu departamento, mas também os OKRs de toda a organização. O ClickUp realmente entende de gerenciamento de projetos e dá vida aos sonhos de um gerente de projetos.

gerenciamento de projetos com IA com o ClickUp Brain

Saiba Mais Use o ClickUp Brain para automatizar tarefas repetitivas e facilitar o gerenciamento de projetos

O ClickUp Brain não é um assistente de IA comum. Ele é uma ferramenta na plataforma que conecta você a todos os elementos do aplicativo. Documentos? Sim. Pessoas? Com certeza. Tarefas? Sem problemas. Com o ClickUp Brain, você está sempre a apenas um prompt de distância de colocar tudo em funcionamento.

Além disso, já mencionei que essa IA é um gerenciador de projetos incrivelmente promissor? Ela automatiza tarefas repetitivas, compartilha atualizações e envia lembretes com apenas um clique!

Mas essa não é a extensão da IA. Com o Connected Search, você pode desbloquear o conhecimento coletivo que reside em todas as listas, pastas e documentos do seu espaço de trabalho + seus aplicativos integrados. Use a linguagem de conversação para encontrar qualquer coisa literalmente de qualquer lugar.

modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Faça o download deste modelo Mantenha o controle de seus projetos e cronogramas usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

E tem mais! O ClickUp tem uma série de modelos de projetos intuitivos e gratuitos que podem ajudá-lo a configurar seu projeto em pouco tempo. Por exemplo, o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp cria um roteiro para todos os seus projetos, destacando cada etapa do início ao fim.

E também:

Organiza as tarefas com clareza para que você possa navegar pelo seu projeto sem problemas

Automatiza o acompanhamento do fluxo de trabalho para que você possa se concentrar nas coisas importantes

Aumenta os esforços de colaboração da equipe para que você possa atribuir o trabalho com mais eficiência

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Funcionalidade off-line limitada para usuários móveis

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Embora existam inúmeras razões pelas quais os usuários adoram o ClickUp, sua capacidade de personalização se destaca na maioria delas - como esta:

O ClickUp tem sido a ferramenta de gerenciamento de projetos mais direta e fácil de configurar para nós. O controle de tarefas é muito fácil, com muitos detalhes granulares. É muito fácil compartilhar com equipes e convidar novos membros para colaborar com o quadro e a tarefa. A integração com ferramentas de terceiros também é possível com muitos aplicativos disponíveis. As integrações do Datadog e do ClickUp ajudam muito na criação de tarefas de incidentes no ClickUp para os eventos que precisam ser resolvidos, e a equipe pode começar a trabalhar nos incidentes. O suporte ao cliente é muito útil. Tem sido a ferramenta mais usada em todo o nosso projeto.

O ClickUp tem sido a ferramenta de gerenciamento de projetos mais direta e fácil de configurar para nós. O controle de tarefas é muito fácil, com muitos detalhes granulares. É muito fácil compartilhar com equipes e convidar novos membros para colaborar com o quadro e a tarefa. A integração com ferramentas de terceiros também é possível com muitos aplicativos disponíveis. As integrações do Datadog e do ClickUp ajudam muito na criação de tarefas de incidentes no ClickUp para os eventos que precisam ser resolvidos, e a equipe pode começar a trabalhar nos incidentes. O suporte ao cliente é muito útil. Tem sido a ferramenta mais usada em todo o nosso projeto.

2. Asana (melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe)

via Asana

A Asana é uma plataforma popular de gerenciamento de projetos que conecta equipes de diferentes departamentos. Ela contém uma série de recursos que ajudam no gerenciamento de tarefas, na alocação de recursos, na colaboração e em outros elementos do gerenciamento de projetos.

Gosto especialmente do assistente de IA da ferramenta. Ele automatiza tarefas repetitivas para poupar seu tempo e esforço. Além disso, a Asana tem um aplicativo móvel que funciona bem e permite que você trabalhe de qualquer lugar!

Melhores recursos da Asana

Permite que você gerencie tarefas com nove visualizações de projeto, incluindo Quadro, Lista e Linha do tempo

Oferece opções de controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho para equipes

Oferece recursos de gerenciamento de portfólio para acompanhar vários projetos ao mesmo tempo

Integra-se com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como o Trello e o Instagantt

Limitações do Asana

Excesso de recursos, o que pode confundir os usuários de primeira viagem

Só é possível atribuir uma tarefa de cada vez, o que pode ser contraproducente

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial: $8. 50/mês por usuário

Avançado: $19. 21/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Asana

G2: 4. 4/5 (10.660+ avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.200 avaliações)

Este usuário gosta da Asana porque ela simplifica o seu fluxo de trabalho, ajudando-o a se integrar mais rapidamente.

Ele é intuitivo, simplificado e me ajuda a me concentrar em fazer as coisas, em vez de ficar configurando e abandonando tudo no final. Nossa equipe pode simplesmente integrar o sistema mais rapidamente sem precisar de mais orientação. Agora nossa equipe o utiliza todos os dias.

3. Wrike (melhor para fluxos de trabalho personalizáveis e rastreamento de projetos)

via Wrike

O próximo da minha lista é o Wrike, que ajuda a personalizar seu fluxo de trabalho e a acelerar os projetos. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos se mostra especificamente útil no gerenciamento de projetos pessoais.

Ele tem alguns recursos interessantes de gerenciamento de recursos. Eu, por exemplo, gosto do seu recurso de otimização da carga da equipe. Ele oferece uma visão clara das tarefas gerenciáveis e dos recursos disponíveis, indo além do planejamento do projeto e tornando a execução do projeto muito fácil.

Melhores recursos do Wrike

Gera relatórios em tempo real com ferramentas avançadas de análise

Visualiza cronogramas e recursos usando gráficos de Gantt dinâmicos

Controla o tempo e equilibra as cargas de trabalho com ferramentas de planejamento integradas

Integra-se a ferramentas como Slack, Microsoft Teams, Google Drive e Salesforce

Limitações do Wrike

A plataforma oferece uma curva de aprendizado acentuada para usuários inexperientes

O plano gratuito tem recursos limitados

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: $10/mês por usuário

Empresas: $24. 80/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4. 2/5 (mais de 3.730 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2.720 avaliações)

Fato interessante: Muitas técnicas de gerenciamento de projetos, como o gráfico de Gantt e o Método do Caminho Crítico (CPM), foram inicialmente desenvolvidas para uso militar durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial antes de serem difundidas nos negócios. 🤯

4. Trello (melhor para organização visual de tarefas com quadros Kanban)

via Trello

O Trello é um aplicativo versátil de gerenciamento de projetos pessoais. Ele é ideal para quem gerencia vários projetos com eficiência. A ferramenta é visualmente funcional, com cartões, listas e quadros que permitem que você navegue rapidamente pelos itens.

Você pode atribuir e organizar tarefas, acompanhar seu progresso e fazer entregas pontuais - tudo em um quadro Kanban interativo. Mas isso não é tudo. O Trello também incentiva a colaboração, integrando-o às principais ferramentas de comunicação, como Gmail e Slack.

Melhores recursos do Trello

Fornece um quadro visualmente intuitivo no estilo Kanban para o gerenciamento de tarefas

Automatiza fluxos de trabalho com comandos Butler e regras personalizadas

Oferece colaboração em tempo real em tarefas com recursos de comentários

Integra-se a várias plataformas, como Google Drive, MS Teams e Dropbox

Limitações do Trello

Personalização limitada, o que pode ser limitante para equipes com necessidades diversas

O aplicativo não oferece um recurso nativo de controle de tempo

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: $5/mês por usuário

Premium: $10/mês por usuário

Enterprise: $17. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.630 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (23.290+ avaliações)

Ao percorrer as avaliações, notei avaliações muito positivas sobre a facilidade de uso do Trello, como esta:

Um dos melhores softwares que temos em nossa empresa. Ele é muito fácil de aprender e usar. A interface do usuário é muito amigável, o que facilita muito a navegação.

Leia mais: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos: Excel, Word e ClickUp

5. Basecamp (melhor para comunicação simples de projetos e compartilhamento de arquivos)

via Basecamp

O Basecamp é outro software ideal para gerenciar projetos pessoais. Gosto de tudo nessa ferramenta, desde seus recursos até sua interface. E, sim, é fácil trabalhar com ela.

Os recursos de colaboração em tempo real e avaliação de riscos do Basecamp, em particular, são muito impressionantes. O software de gerenciamento de projetos também oferece sistemas de rastreamento sólidos para monitorar o progresso do projeto.

Melhores recursos do Basecamp

Facilita o acompanhamento diário do progresso com check-ins automáticos e atualizações de tarefas

Personaliza os fluxos de trabalho com atribuições de tarefas e opções de tarefas recorrentes

Oferece suporte ao armazenamento ilimitado de arquivos e ao compartilhamento de documentos entre equipes

Integra-se ao Google Drive, Slack e Zapier para maior funcionalidade

Limitações do Basecamp

Não há plano gratuito, o que pode ser caro para alguns usuários

Não possui dependências avançadas de tarefas, o que o torna inadequado para ciclos de projetos mais longos

Preços do Basecamp

Por usuário: $15/mês por usuário

Pro Unlimited: $299/mês

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4. 1/5 (mais de 5.310 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (14.460 avaliações)

Você sabia? De acordo com o relatório Wellingtone Project Management, 42% das empresas relataram ter recebido a maioria ou todos os benefícios de seu investimento em software de gerenciamento de projetos.

6. Smartsheet (melhor para planejamento de projetos com uma interface em estilo de planilha)

via Smartshee t

Se você deseja uma ferramenta de gerenciamento de projetos que imite uma planilha, o Smartsheet pode ser a escolha certa. O recurso de planejamento de projetos do software é seu principal USP. Com painéis de controle e gráficos interativos, ele simplifica projetos complexos do início ao fim.

Além disso, gosto dos recursos de gerenciamento de orçamento do Smartsheet. Eles controlam suas despesas para ajudá-lo a se manter dentro das premissas financeiras do projeto.

Melhores recursos da planilha

Gerencia vários projetos com visualizações de portfólio para monitoramento do progresso

Automatiza os fluxos de trabalho com acionadores e alertas personalizados para economizar tempo

Oferece suporte ao gerenciamento de documentos com controle de versão e anexos de arquivos

Fornece relatórios detalhados com atualizações em tempo real e painéis de controle personalizáveis

Limitações da planilha

A interface pode ser muito complicada, o que dificulta o uso por usuários inexperientes

Preços mais altos para pessoas com orçamentos apertados

Preços da planilha

Pro: $9/mês por membro

Negócios: $19/mês por membro

Enterprise: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Classificações e análises da planilha de resumo

G2: 4. 4/5 (17.755 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.380 avaliações)

Os modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet parecem ser um sucesso entre usuários como este:

Gosto muito da variedade de modelos e da possibilidade de criar seus próprios modelos. Gosto da automação, que me permite configurar, por exemplo, lembretes. Costumo usar Dashboards que me permitem apresentar uma visão geral clara do status do projeto. Gosto do fato de a equipe do projeto poder acessá-los e ver atualizações em tempo real.

Você sabia que 55% dos gerentes de projeto afirmam que muitos projetos fracassam devido a erros triviais de orçamento! Portanto, é melhor fazer valer cada centavo! 💸

7. Nifty (melhor para gerenciar tarefas, metas e marcos em uma única ferramenta)

via Nifty

O Nifty é um excelente espaço de trabalho para pequenas equipes ou empreendedores individuais. Se você deseja conduzir discussões em grupo ou criar um roteiro para o seu próximo projeto, esse software de gerenciamento de projetos pessoais facilita tudo isso.

Embora eu goste dessa abrangência, o design intuitivo do Nifty é o grande destaque. Esse software de gerenciamento de projetos se conecta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho e tem mais de 2.000 integrações!

Melhores recursos interessantes

Automatiza os fluxos de trabalho do projeto usando acionadores personalizados e dependências de tarefas

Personaliza painéis de controle para acompanhar o progresso da equipe e a integridade do projeto

Oferece suporte ao controle de tempo e ao gerenciamento de orçamento com ferramentas integradas

Integra-se a vários aplicativos de gerenciamento de projetos, como o Miro e o Jira

Limitações interessantes

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento de recursos

O plano gratuito tem recursos limitados, o que pode ser uma desvantagem para uso individual

Preços interessantes

Gratuito para sempre

Iniciante: $39/mês

Profissional: $79/mês

Negócios: $124/mês

Ilimitado: $399/mês

Avaliações e resenhas interessantes

G2: 4. 7/5 (mais de 430 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (430 avaliações)

8. Monday. com (Melhor para colaboração em equipe e acompanhamento visual do progresso)

Sem dúvida, o Monday pode ser um pouco avançado para o gerenciamento de projetos pessoais! No entanto, é a escolha certa se você lida com projetos complexos ou deseja um software para lidar com projetos pessoais e profissionais.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos foi projetada para ser eficiente. Os recursos de automação, como fluxos de trabalho e acionadores personalizados, reduzem a entrada manual. Além disso, a funcionalidade de controle de tempo do Monday funciona muito bem para a maioria dos tipos de projetos.

Melhores recursos do Monday.com

Oferece mais de 20 visualizações de quadro personalizáveis, incluindo Kanban, Linha do Tempo e Calendário

Oferece análises avançadas de projetos e relatórios com painéis visuais

Personaliza os detalhes da tarefa com configurações de prioridade, datas de vencimento e responsáveis

Integra-se a outros softwares de gerenciamento de projetos, como o Workflow e o TeamBoard

Limitações do Monday.com

A funcionalidade do aplicativo móvel é limitada, o que o torna inadequado para pessoas que viajam muito e não podem ficar na frente de seus laptops em todos os momentos

Pode ser caro para equipes pequenas ou usuários individuais

Preço de segunda-feira. com

Gratuito para sempre

Básico: $9/mês por assento

Padrão: $12/mês por assento

Pro: $19/mês por assento

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monday.com

G2: 4. 7/5 (12.650+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (5.320 avaliações)

9. Microsoft Project (melhor para agendamento avançado de projetos e gerenciamento de recursos)

via Microsoft Project

Outra solução avançada de gerenciamento de projetos, a próxima da minha lista, é o Microsoft Project. Essa ferramenta é altamente colaborativa e versátil. Ela funciona como uma solução completa para o gerenciamento de projetos.

O melhor recurso do software é o de gerenciamento de recursos. Ele automatiza perfeitamente a distribuição de recursos por meio da visualização de tarefas e da estimativa de requisitos, o que significa zero erros.

Melhores recursos do Microsoft Project

Oferece planejamento e acompanhamento detalhados do projeto com gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Permite a priorização e o agendamento de tarefas com uma interface de arrastar e soltar

Rastreia os orçamentos, os custos e o tempo do projeto com recursos abrangentes de relatórios

Integra-se aos aplicativos do Microsoft 365, como Excel, OneDrive e Teams

Limitações do Microsoft Project

A curva de aprendizado acentuada o torna uma opção complicada para pessoas com conhecimento limitado de como usar o software de gerenciamento de projetos

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel, portanto, você precisa estar sempre perto do seu laptop

Preços do Microsoft Project

Plano de Projeto 1: $10/mês por usuário

Plano de Projeto 3: $30/mês por usuário

Plano do Projeto 5: $55/mês por usuário

Project Standard: US$ 679,99 (pagamento único)

Project Professional: US$ 1.129. 99 (pagamento único)

Avaliações e resenhas do Microsoft Project

G2: 4/5 (mais de 1.610 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 1.980 avaliações)

Para muitos usuários, um dos melhores aspectos do MS Projects é o seu conjunto abrangente de recursos - assim como este usuário:

Seu recurso de planejamento de capacidade simplifica nosso trabalho de alocação eficiente de recursos. Além disso, as ferramentas de programação e planejamento são excelentes - linhas de tempo visuais (gráficos de Gantt) e rastreamento de dependências, que nos ajudam a monitorar a progressão do projeto. Por fim, a capacidade do software de se integrar facilmente a outros produtos da Microsoft, como o Excel e o Power BI, aprimora nossos recursos de análise de dados e geração de relatórios.

Fato curioso: Você também se pergunta por que Bill Gates e Paul Allen batizaram sua empresa de "Microsoft"? Bem, é uma combinação de duas palavras - microcomputador e software. Portanto, Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (melhor para brainstorming e planejamento visual colaborativo)

via Miro

Como aplicativo de gerenciamento de projetos, o Miro é uma ótima opção. Ele contém uma lista de recursos de gerenciamento de projetos que fazem sentido. Se estiver procurando uma ferramenta especializada em visualização de status de tarefas, você se beneficiará das várias visualizações de tarefas do Miro. A colaboração é outra área em que o software se destaca.

Mas a IA do Miro é a melhor parte para mim. Ela funciona como um assistente para ajudá-lo a aproveitar ao máximo todos os outros recursos do software.

Melhores recursos do Miro

Fornece um quadro branco interativo on-line para brainstorming e colaboração em equipe

Oferece suporte à colaboração em tempo real com espaço ilimitado no quadro e notas adesivas

Acompanha o progresso do projeto com indicadores visuais e atualizações em tempo real

Integra-se com outras ferramentas, como Google Drive, Slack e Microsoft Teams

Limitações do Miro

Alguns usuários relatam que ele não é fácil de gerenciar, o que pode consumir muito do seu tempo

O plano gratuito tem restrições, portanto, você precisa gastar para usar os recursos avançados

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Inicial: $8/mês por membro

Negócios: $16/mês por membro

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Miro

G2: 4. 7/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 1.590 avaliações)

11. Jira (melhor para gerenciamento de projetos ágeis e controle de problemas)

via Jira

Deixe-me apresentá-lo a uma ferramenta de gerenciamento de projetos da qual você provavelmente já ouviu falar: Jira. Devido à sua abrangência, o Jira pode ser um útil gerenciador de projetos pessoais.

Independentemente da complexidade da tarefa, a ferramenta pode ajudá-lo com o planejamento, a organização e a execução passo a passo. Outro aspecto do Jira de que gosto é seu sistema de gerenciamento de dependências. Ele simplifica a identificação e a eliminação dos gargalos do projeto.

Melhores recursos do Jira

Fornece rastreamento de problemas e projetos com fluxos de trabalho personalizáveis para equipes ágeis

Automatiza tarefas repetitivas com fluxos de trabalho personalizados e configurações de regras

Facilita a colaboração em tempo real com comentários, anexos e menções

Integra-se com Bitbucket, Confluence, GitHub e Slack para fluxos de trabalho de desenvolvimento contínuos

Limitações do Jira

Ele tem uma interface complexa, portanto, você precisa dedicar tempo para entender a plataforma

Opções de personalização limitadas, de modo que você só obtém soluções para as necessidades básicas de gerenciamento de projetos

Preços do Jira

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 7,53/mês por usuário

Premium: $13,53/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jira

G2: 4. 3/5 (6.030+ avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 14.920 avaliações)

Para este usuário, a eficiência de colaboração do Jira é a que mais se destaca:

Minha experiência geral com o Jira é realmente positiva. Ele ajudou a mim e a minha equipe a colaborar sem esforço, a acompanhar todas as nossas tarefas e a aumentar nossa produtividade.

Leia mais: Como escrever a documentação do projeto: Exemplos e modelos

via ProofHub

Se eu tivesse que sugerir um software de gerenciamento de tarefas especialmente adaptado para organizações menores, seria o ProofHub. Essa ferramenta permite que os gerentes de projeto criem tarefas, atribuam-nas, acompanhem-nas e aloquem recursos de forma mais conveniente e colaborativa.

Para visualizar todo o processo, utilize diferentes visualizações, tabelas, gráficos etc. Mas o melhor recurso para mim são as ferramentas de revisão integradas do ProofHub que agilizam as revisões e aprovações.

Melhores recursos do ProofHub

Organiza tarefas com listas de tarefas, cronogramas de projetos e discussões

Facilita a comunicação em tempo real com bate-papos e discussões em grupo

Personaliza os fluxos de trabalho com atribuições de tarefas e tarefas recorrentes

Integra-se ao Google Drive, Dropbox e OneDrive para um compartilhamento de arquivos perfeito

Limitações do ProofHub

Sem gráficos de Gantt ou visualizações avançadas de projetos

As integrações são limitadas, portanto, você pode se sentir restrito em alguns pontos

Preços do ProofHub

Ultimate Control: $99/mês

Essencial: $50/mês

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4. 6/5 (100 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 110 avaliações)

13. TeamGantt (melhor para gráficos de Gantt e cronogramas visuais de projetos)

Via TeamGantt

Se você deseja uma ferramenta com recursos de gerenciamento de projetos simples e intuitivos, recomendo o TeamGantt. Esse software cria gráficos de Gantt fáceis de entender para o acompanhamento visual do projeto.

Se você é iniciante no gerenciamento de projetos, recursos como um construtor do tipo arrastar e soltar e rastreamento de marcos simplificarão o processo. Também gosto da interface de usuário interativa da ferramenta, que é fácil de navegar e amigável para iniciantes.

Melhores recursos do TeamGantt

Oferece acompanhamento visual do progresso para monitorar os status das tarefas e o uso de recursos de forma eficaz

Rastreia as cargas de trabalho para evitar a sobrecarga dos membros da equipe, visualizando as alocações de tarefas

Facilita a comunicação de tarefas com comentários no gráfico para uma colaboração perfeita da equipe

Integra-se a ferramentas como ActiveCampaign e 123FormBuilder para ampliar a funcionalidade

Limitações do TeamGantt

Funcionalidade mínima do aplicativo móvel

Os recursos avançados de geração de relatórios podem, às vezes, parecer insuficientes.

Preços do TeamGantt

Pro: $49/mês por gerente

Tudo ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do TeamGantt

G2: 4. 8/5 (880+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Como mencionei anteriormente, a facilidade de uso e a intuitividade do TeamGantt são adoradas por muitos. Veja o que este usuário tem a dizer:

Com o TeamGantt, todos podem acessar com facilidade e rapidez as informações dos projetos em um só lugar. Gosto da simplicidade da funcionalidade, pois ela me permite configurar novos projetos com facilidade e rapidez, economizando muito tempo. Com o TeamGantt, é muito fácil definir prazos para toda a equipe.

Você sabia? Henry Gantt é considerado o pai do gerenciamento de projetos moderno. Engenheiro mecânico e consultor de gerenciamento americano, Gantt é conhecido por desenvolver o gráfico de Gantt na década de 1900, uma representação visual das fases de um projeto.

14. Zoho Projects (melhor para controle de orçamento e automação de projetos)

via Zoho Projects

O próximo da minha lista é o Zoho Projects, que tem como objetivo aumentar a produtividade dos usuários por meio de um painel abrangente que mostra todas as tarefas, marcos, cronogramas, etc.

Os recursos mais avançados incluem rastreamento de problemas, plantas e relatórios. Embora haja uma pequena curva de aprendizado para obter o máximo de benefícios, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos adequada, principalmente para equipes remotas e preocupadas com os custos.

Melhores recursos do Zoho Projects

Automatiza tarefas com fluxos de trabalho personalizados para otimizar processos repetitivos

Fornece painéis de controle personalizados para visualizar as principais métricas em tempo real

Inclui controle de tempo integrado para faturamento preciso e monitoramento da produtividade

Integra-se com aplicativos Zoho, como Zoho CRM, Zoho Books e ferramentas de terceiros, como Slack e Google Workspace

Limitações do Zoho Projects

Interface de usuário desatualizada, o que pode ser um desafio para os membros da equipe com experiência em tecnologia

O aplicativo oferece integrações limitadas

Preços do Zoho Projects

Gratuito para sempre

Premium: $4/mês por usuário

Enterprise: $9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (mais de 450 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 720 avaliações)

Dica profissional: Deseja acelerar o gerenciamento de projetos? Saiba como otimizar tarefas com automação para economizar o tempo gasto em tarefas repetitivas, como enviar lembretes, marcar reuniões etc.

15. Airtable (melhor para criar fluxos de trabalho personalizados com um sistema de banco de dados flexível)

via Airtable

Por último, mas não menos importante, o Airtable está na minha lista.

Essa ferramenta de gerenciamento de projetos tem vários recursos básicos e avançados para simplificar os processos de gerenciamento de projetos. Os usuários podem atribuir tarefas, acompanhar seu progresso, visualizar os recursos envolvidos e muito mais. O Airtable também ajuda em vários aspectos do gerenciamento de projetos, como operações de produtos, marketing, finanças e RH.

Melhores recursos disponíveis

Combina a simplicidade da planilha com a funcionalidade de banco de dados para um acompanhamento versátil de projetos

Suporta visualizações Kanban, Calendar e Grid para se adaptar a diferentes estilos de fluxo de trabalho

Oferece campos de dados ricos, como anexos, listas suspensas e caixas de seleção para rastreamento personalizado

Integra-se com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Asana, Trello e Jira

Limitações disponíveis

Difícil de gerenciar, pois é mais adequado para grandes empresas

Oferece um mínimo de controle de tempo nativo

Preços disponíveis

Gratuito para sempre

Equipe: $24/mês por assento

Empresarial: $54/mês por assento

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas disponíveis

G2: 4. 6/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.100 avaliações)

O Airtable acaba sendo útil para grandes equipes - como neste caso:

O Airtable tem uma interface visual muito boa e alguns recursos interessantes de colaboração, o que facilita muito o trabalho com a sua equipe. A possibilidade de criar aplicativos personalizados sem codificação também é uma grande vantagem.

Escolha o ClickUp, o melhor software de gerenciamento de projetos para pessoas físicas

Gerenciar projetos pode ser exaustivo, especialmente quando você é um empresário individual ou um freelancer com muitos clientes. Fazer malabarismos com várias tarefas, equipes e prazos pode ser um fardo.

Felizmente, o software de gerenciamento de projetos certo transforma o caos em clareza. Embora existam muitas ferramentas de gerenciamento de projetos, nem todas oferecem um conjunto abrangente de recursos para um gerenciamento de projetos eficaz.

É aqui que o ClickUp se destaca. Com sua interface intuitiva, sistemas avançados de gerenciamento de projetos e flexibilidade para se adaptar às suas necessidades, ele é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas disponíveis atualmente.

Não espere para transformar a maneira como você gerencia seus projetos. Dê uma olhada no ClickUp hoje mesmo - registre-se agora gratuitamente.