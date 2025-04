Modelos de planos de marketing gratuitos para Word

Sejamos realistas: criar um plano de marketing não é exatamente a ideia de diversão de ninguém. É tedioso, cheio de detalhes e consome o tempo que você poderia gastar para realmente obter resultados.

Conheça os modelos de plano de marketing no Word - perfeitos para proprietários de pequenas empresas, profissionais de marketing e estudantes que querem pular o drama da formatação e ir direto ao planejamento. 🏃

Reunimos os melhores modelos gratuitos do Word para atender às suas necessidades mais simples. Mas como o Word não é ideal para colaboração em tempo real ou fluxos de trabalho em evolução, também incluímos nossos principais modelos gratuitos (e repletos de recursos) para você.

Acesse os modelos gratuitos de plano de marketing do ClickUp

Mas, primeiro, vamos falar sobre o que faz com que um modelo valha seu tempo.

O que faz um bom modelo de plano de marketing para Word?

Um ótimo modelo de marketing para Word o mantém organizado, no caminho certo e pronto para apresentar suas estratégias com confiança. Veja a seguir o que procurar:

Estrutura e layout : Escolha um modelo com um layout limpo e lógico que divida as seções principais (como metas, público-alvo e orçamento), facilitando o preenchimento e o acompanhamento

: Escolha um modelo com um layout limpo e lógico que divida as seções principais (como metas, público-alvo e orçamento), facilitando o preenchimento e o acompanhamento Opções de personalização : Escolha um modelo que seja flexível o suficiente para se adaptar às suas necessidades exclusivas sem forçá-lo a se ater a seções ou designs rígidos

: Escolha um modelo que seja flexível o suficiente para se adaptar às suas necessidades exclusivas sem forçá-lo a se ater a seções ou designs rígidos Seções acionáveis : Selecione um modelo que inclua áreas para itens claros e acionáveis - metas, cronogramas, KPIs e próximas etapas - para que você possa fazer as coisas

: Selecione um modelo que inclua áreas para itens claros e acionáveis - metas, cronogramas, KPIs e próximas etapas - para que você possa fazer as coisas Design profissional: Opte por um modelo com um design refinado que apresente suas ideias de forma profissional, facilitando o compartilhamento com clientes, colegas ou partes interessadas.

Dica profissional: Quando criar seu roteiro de marketing para criar seu roadmap de marketing, priorize um modelo que ajude a dividir tarefas grandes em subtarefas menores. Isso mantém sua equipe concentrada e reduz a sobrecarga.

Modelos de planos de marketing gratuitos para Word

Os modelos de marketing do Word fornecem um ponto de partida simples e eficaz para estruturar seus esforços de marketing. Explore esses recursos gratuitos que podem ser baixados.

1. Modelo de plano de marketing do Word da CoSchedule

via CoSchedule O Modelo de plano de marketing no Word da CoSchedule oferece uma estrutura de 18 páginas para a criação de estratégias. Ela começa com a definição de objetivos claros e acionáveis metas de marketing e KPIs mensuráveis para acompanhar o progresso.

O modelo também o orienta na definição de seu público-alvo com personas detalhadas, garantindo que sua estratégia seja centrada no cliente. Ele inclui uma análise situacional para avaliar as condições do mercado e os concorrentes, juntamente com uma análise SWOT para avaliar os pontos fortes e fracos.

Por fim, ele delineia iniciativas e canais de marketing com responsabilidades atribuídas e fornece uma seção de orçamento para garantir o controle financeiro.

⚡️Best for: Profissionais de marketing digital que buscam uma estrutura estruturada com metas e KPIs claros

2. Modelo de plano de marketing do Word por Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com O Modelo de plano de marketing do Word por Stakeholdermap.com oferece uma estrutura de 16 páginas para ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de marketing.

Ele começa documentando os detalhes de sua empresa, como as declarações de missão e visão, identificando seu mercado-alvo e destacando seus USPs. Em seguida, ele o orienta em uma abrangente análise SWOT.

O modelo também apresenta táticas de marketing, desde preços até atividades promocionais, juntamente com marcadores de posição para acompanhar seu desempenho.

⚡️Best para: Equipes multifuncionais em pequenas empresas que precisam se alinhar às táticas de marketing

3. Modelo de plano de marketing de metas estratégicas da Template.Net

via Template.Net Os Modelo de plano de marketing de metas estratégicas da Template.Net fornece uma estrutura clara para definir os principais aspectos de sua empresa, identificar o público-alvo e desenvolver planos de marketing acionáveis

O modelo inclui campos personalizados para áreas como preços, estratégias promocionais e engajamento do cliente, com espaços reservados para acompanhar desempenho e objetivos financeiros.

⚡️Best for: Startups que definem metas de marketing de curto e médio prazo alinhadas ao crescimento

4. Modelo de plano de marketing de desenvolvimento de produto da Template.Net

via Template.Net A Modelo de plano de marketing de desenvolvimento de produto da Template.Net é um plano de marketing passo a passo para o lançamento de novos produtos, enfatizando os esforços de pré-lançamento para criar expectativa. O layout pré-projetado inclui espaço para anúncios em vídeo, marketing de influenciadores e muito mais.

A estratégia também delineia atividades para uma conferência de imprensa e um evento de lançamento para envolver diretamente varejistas e clientes. Ela atribui responsabilidades claras aos membros da equipe e fornece uma divisão do orçamento para garantir a alocação financeira adequada.

⚡️Best for: Gerentes de produto que lançam novos produtos com estratégias focadas de mercado e posicionamento

5. Modelo de plano de ação de divulgação da Template.Net

via Template.NetModelos de plano de ação são essenciais para organizar e executar programas de alcance, fornecendo uma estrutura clara para estabelecer objetivos, definir ações e atribuir responsabilidades.

Os Modelo de plano de ação de divulgação da Template.Net leva isso um passo adiante, oferecendo uma estrutura abrangente completa com cronogramas, recursos e rastreamento de progresso. Esse modelo garante que todos os membros da equipe permaneçam alinhados e, ao mesmo tempo, fornece um roteiro para monitorar o sucesso em cada etapa do processo.

⚡️Best para: Equipes voltadas para a comunidade que organizam programas ou eventos educacionais

6. Modelo de planejamento de sprint de marketing da Template.Net

via Template.Net A Modelo de planejamento de sprint de marketing da Template.Net é um pager personalizado projetado para organizar a criação de planos de marketing iterativos.

Ele organiza as tarefas em estágios claros - desde as atividades de impressão até a verificação do backlog do sprint. Cada tarefa tem proprietários definidos e um prazo geral definido. O modelo garante que, ao final do sprint, todas as iniciativas de marketing contribuam para a criação de um plano de marketing acionável.

⚡️Best para: Equipes ágeis focadas em ciclos de marketing rápidos e iterativos

7. Modelo de calendário de planejamento de marketing de restaurante por Template.Net

via Template.Net A Modelo de calendário de planejamento de marketing de restaurante da Template.Net é uma ferramenta prática para restaurantes organizarem suas atividades mensais e semanais processos de planejamento de marketing .

O modelo divide o ano em objetivos de marketing, desde temas sazonais até campanhas promocionais. Ele também inclui seções para acompanhar atividades como marketing de mídia social, eventos e gerenciamento de orçamento, mantendo tudo em sincronia com suas metas de negócios.

Você pode designar indivíduos ou comitês responsáveis por cada tarefa, garantindo a responsabilidade.

⚡️Best para: Restaurantes que coordenam suas promoções e eventos sazonais

8. Modelo de plano de marketing imobiliário da Template.Net

via Template.Net A Modelo de plano de marketing imobiliário da Template.Net descreve as principais estratégias para promover um projeto imobiliário comercial.

Ele inclui a definição de objetivos, a definição do mercado-alvo e o planejamento de conteúdo e marketing de mídia social. O plano também ajuda a alinhar os esforços de marketing com as principais metas, como apresentar o projeto e destacar a experiência dos agentes.

Esse plano de ação lista tarefas específicas, cronogramas e responsabilidades da equipe. E a seção de orçamento divide os custos entre as atividades, oferecendo um roteiro financeiro claro.

⚡️Best for: Real estate agents marketing properties, open houses, and client outreach

Limitações do uso do Word para modelos de planos de marketing

Os modelos do Word funcionam para planos de marketing básicos, mas não têm a flexibilidade e os recursos dos modelos avançados do Word ferramentas de software de gerenciamento de campanhas . Veja a seguir o que você pode enfrentar:

Desvantagens da colaboração : O trabalho em equipe torna-se complicado, pois várias pessoas não podem editar simultaneamente sem correr o risco de confusão de versões

: O trabalho em equipe torna-se complicado, pois várias pessoas não podem editar simultaneamente sem correr o risco de confusão de versões Personalização limitada : Você fica preso a modelos desajeitados e ajustes manuais de design

: Você fica preso a modelos desajeitados e ajustes manuais de design Sem controle de desempenho : O Word não possui métricas integradas ou recursos de acompanhamento de progresso para campanhas em andamento

: O Word não possui métricas integradas ou recursos de acompanhamento de progresso para campanhas em andamento Lacunas de integração: Não é possível sincronizar seu plano com plataformas de CRM ou de marketing, o que dificulta a medição e o ajuste em tempo real

Dica profissional: Para superar as limitações do Microsoft Word na visualização de dados, considere usá-lo em conjunto com o Excel ou o Google Sheets para seções com muitos dados (como orçamento, cronogramas e KPIs).

Modelos alternativos de planos de marketing Ferramentas de software de gerenciamento de projetos de marketing que não permitem a colaboração da sua equipe podem ser (especialmente) limitantes. Entre no ClickUp.

ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho_ que traz estrutura e clareza aos seus fluxos de trabalho.

Ele vem com automação avançada e uma ferramenta de IA para acelerar a criação de conteúdo - pense em resumos, e-mails, cópias para otimização de mecanismos de pesquisa e muito mais. Soluções de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp fornecem um conjunto abrangente para gerenciar todos os aspectos de suas campanhas de marketing, como Documentos do ClickUp para o desenvolvimento de estratégias de negócios, calendários para organizar cronogramas e integrações sem complicações para sincronizar com outras ferramentas de marketing.

A plataforma também oferece Quadros brancos e Comprovação soluções para revisões de equipe e brainstorms, juntamente com atualizações em tempo real por meio de várias exibições e painéis para manter todos alinhados e no caminho certo.

Organize suas tarefas em listas e acompanhe as dependências usando as soluções de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

**Você sabia que os profissionais de marketing que usam uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos são

4%

mais propensos a ter sucesso do que aqueles que dependem de informações em silos espalhadas pelos sistemas.

Confira abaixo nossos principais modelos de marketing gratuitos para que suas campanhas tenham um ótimo início.

1. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Modelo de plano de marketing do ClickUp

A Modelo de plano de marketing do ClickUp é perfeito para iniciantes que desejam organizar os objetivos de marketing e acompanhar o progresso.

Comece definindo metas na visualização de lista 'Objetivos' e divida-as em resultados-chave ou subtarefas. A barra de progresso é atualizada automaticamente à medida que você marca as tarefas como concluídas.

Você também pode acompanhar suas subtarefas na exibição de lista 'Key Results' e visualizar seu progresso no 'Progress Board' Há também uma visualização de cronograma que ajuda a gerenciar seus OKRs de marketing, com a flexibilidade de ajustar os cronogramas do projeto conforme necessário.

⚡️Best for: Equipes de marketing que buscam um plano de marketing estruturado, definindo objetivos e táticas em um único local

2. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp é uma página Wiki amigável para iniciantes para dar o pontapé inicial em sua estratégia de marketing.

Ela inclui uma tabela prática com campos personalizados para objetivos, opções suspensas codificadas por cores para marcar os responsáveis e arquivos (para quaisquer anexos relevantes). Há também uma lista de verificação para subtarefas para manter o controle, e a barra de porcentagem de conclusão o mantém motivado.

Você pode acelerar ainda mais esse plano de ação com a rede neural de IA do Cérebro ClickUp . Obtenha sugestões para melhorar seu plano, gerar subtarefas ou até mesmo encontrar tarefas semelhantes para facilitar o processo.

⚡️Best for: Equipes de marketing que desejam documentar ações passo a passo, desde a concepção da campanha até a execução

3. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

A Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp ajuda você a alinhar seu mix de marketing, desde metas gerais até tarefas específicas.

Definido no nível da pasta, o modelo inclui uma subpasta 'OKRs', em que os OKRs são agrupados por seu nível de progresso, canal de publicação e trimestre de destino em uma lista 'Todos os OKRs'. Você pode priorizar ainda mais os objetivos na lista "Principais resultados por trimestre".

Em seguida, na subpasta "Plano de marketing", você pode mapear seu orçamento e gastos para cada subtarefa na visualização da lista "Tarefas planejadas por OKR ". Você também pode atribuir tarefas e definir prioridades.

Se você gosta mais de aprender visualmente, confira este vlog sobre como definir o modelo de plano de marketing estratégico!

E com Chat do ClickUp com o ClickUp Chat, sua equipe pode se alinhar instantaneamente no espaço de trabalho unificado do ClickUp, sem a necessidade de troca de e-mails ou de plataformas.

📮ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto na busca de contexto, informações e itens de ação.

De acordo com o pesquisa da ClickUp as equipes perdem horas preciosas alternando entre diferentes ferramentas. para evitar falhas na comunicação, integre as mensagens em seus fluxos de trabalho com uma plataforma centralizada que une gerenciamento de projetos, colaboração e comunicação. Experimente Clique emUp , o aplicativo completo para o trabalho_.

Experimente o ClickUp gratuitamente

⚡️Best for: Equipes de gerenciamento que desejam acompanhar as metas comerciais de longo prazo e as principais táticas de marketing

4. Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

A Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp é um layout amigável para iniciantes que simplifica o gerenciamento do fluxo de trabalho de conteúdo com seis exibições estruturadas.

Comece com a visualização de lista 'Conteúdo' para classificar as tarefas por mês de publicação, fornecendo um roteiro claro. Em seguida, acompanhe o progresso por meio do quadro "Status", agrupando as tarefas em categorias como "Em aprovação" ou "Concluído".

O quadro "Pipeline" ajuda a gerenciar suas banco de dados de conteúdo usando um sistema de arrastar e soltar para atualizações rápidas. E para linhas do tempo, use as exibições 'Content Timeline' e 'Department Timeline' para visualizar os cronogramas por tipo de conteúdo ou equipe.

Por fim, termine com o 'Publishing Dates Calendar', que sinaliza tarefas vencidas, atrasadas e não programadas para facilitar o rastreamento.

⚡️Best para: Equipes de conteúdo que desejam criar e acompanhar um roteiro de estratégias de conteúdo

5. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de plano de conteúdo do ClickUp torna a execução de conteúdo simples e envolvente para iniciantes.

As tarefas na lista "Plano de conteúdo " são agrupadas por urgência - Alta, Média ou Baixa - e repletas de detalhes como ações realizadas, tipo de conteúdo (como infográficos ou vídeos), público-alvo, palavras-chave e status de aprovação

O 'Quadro de Aprovação' rastreia as aprovações de forma eficiente, enquanto o 'Calendário de Conteúdo' oferece um layout visual das tarefas, codificado por cores por pilares de conteúdo, como conteúdo gerado pelo usuário ou séries semanais.

⚡️Best para: Gerentes de conteúdo que organizam e programam calendários editoriais para várias plataformas

6. Modelo de plano de marketing de eventos ClickUp

Modelo de plano de marketing para eventos do ClickUp

A Modelo de plano de marketing para eventos do ClickUp é uma opção amigável para iniciantes para o planejamento e acompanhamento de eventos.

Comece delineando as atividades do evento na visualização de lista 'Marketing Tasks' (Tarefas de marketing), adicionando detalhes como equipes responsáveis e cópias de recibos para o orçamento. Em seguida, vá para o modo de exibição 'Phase Board' para visualizar as tarefas como cartões Kanban agrupados por fase (como planejamento, avaliação e implementação).

Há também um 'Event Timeline' que oferece uma visão clara das durações das tarefas, enquanto o 'Event Calendar' plota suas tarefas em um calendário, permitindo que você reagende rapidamente e ajuste os prazos conforme necessário.

⚡️Best for: Planejadores de eventos que desejam coordenar esforços promocionais, logística e cronogramas para eventos

7. Modelo de plano de marketing e vendas do ClickUp

Modelo de plano de marketing e vendas do ClickUp

Estratégias de promoção eficazes aumentam o sinal de sua marca, e as estratégias de promoção para iniciantes Modelo de plano de marketing e vendas do ClickUp simplifica o processo.

O layout começa com uma lista de Atividades, em que as tarefas são agrupadas por tipo de marketing (como nacional, local ou RP). É possível marcar a equipe da campanha, atribuir líderes de vendas e marketing e até mesmo definir datas de término de vendas.

Em seguida, você pode visualizar o progresso no quadro 'Marketing Pipeline', que é agrupado por estágios (como pesquisa, planejamento e desenvolvimento). Além disso, você pode usar a exibição de tabela 'Goals' para avaliar as vendas reais e os resultados da campanha.

⚡️Best for: Equipes de vendas e marketing que buscam alinhar suas estratégias para aumentar a geração de receita

8. Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp*

Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

A Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp é perfeito para usuários intermediários que buscam análise e organização mais profundas para campanhas lista de verificação de campanhas de marketing é definido no nível da pasta.

Na subpasta 'Campaign Analytics', há uma lista 'Costs' que agrupa os custos específicos da tarefa por rede/fonte de publicação. Ela apresenta métricas como CPC (custo por clique), CPM (custo por milha) e o CPA (custo por ação) orientado por fórmula.

Além disso, há uma lista de "Métricas de conversão " que rastreia métricas como cliques, conversões e impressões pela rede. Você pode até mesmo marcar o tipo de público (como tecnologia, produtividade ou espectro completo).

Em seguida, na subpasta 'Campaigns', você pode monitorar links ao vivo, taxas de conversão e status de cada campanha em três exibições organizadas.

⚡️Best para: Gerentes de campanha que buscam uma análise competitiva de suas campanhas de marketing

9. Modelo de plano de marketing de mídia social do ClickUp

Modelo de plano de marketing de mídia social da ClickUp Digital Marketing Agency

A Modelo de plano de marketing de mídia social do ClickUp é uma página Wiki de fácil utilização, criada para documentar claramente suas estratégias de mídia social.

Ela apresenta um layout tabular com campos para orçamento de marketing, gastos, contas e até mesmo notas e tags para os responsáveis. As fases - Planejamento, Implementação e Avaliação - podem ser selecionadas por meio de um menu suspenso, e há uma barra de conclusão para acompanhar o progresso.

Uma tabela separada lida com uma lista de verificação de subtarefas calendário de conteúdo projetado para mídia social para aumentar a eficiência do seu planejamento.

⚡️Best for: Gerentes de mídia social que desejam estruturar o conteúdo e monitorar o envolvimento

10. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Criação de um plano de projeto de marketing é um processo passo a passo, e o Modelo de calendário de marketing do ClickUp facilita o trabalho para iniciantes.

Você pode começar listando as tarefas na visualização 'Projetos de marketing', agrupadas por status, com campos personalizados, como os comentários mais recentes, para colaboração rápida. Em seguida, vá para 'Project Timelines' para ter uma visão clara e organizada por departamento, com cronogramas ajustáveis.

A visualização 'Calendar' permite que você agende tarefas sem esforço, enquanto o quadro 'Marketing Process' mostra o progresso nos estágios do projeto. Por fim, você pode controlar os gastos com a 'Tabela de orçamento' e manter suas finanças sob controle.

⚡️Best para: Equipes de marketing que desejam planejar, programar e acompanhar visualmente as principais campanhas e prazos

11. Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Modelo de resumo da campanha de marketing do ClickUp

A Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp simplifica o gerenciamento de campanhas de marketing com um layout Wiki amigável para iniciantes.

Ele inclui seções para detalhes do cliente para garantir o alinhamento da marca e uma tabela de 'Visão geral da campanha' para definir temas, objetivos e descrições.

A segmentação do público e os insights comportamentais ajudam a definir as diferentes personas do seu mercado-alvo, enquanto a seção "Proposed Budget " ajuda a documentar as finanças.

Além disso, você pode acompanhar os principais marcos em "Datas significativas " e delinear os resultados na tabela "Materiais de marketing ". Além disso, você pode adicionar qualquer material de referência de campanhas anteriores para manter a consistência da marca.

⚡️Best for: Profissionais de marketing que desejam delinear rapidamente as metas e táticas de uma campanha para alinhamento entre as partes interessadas

Dê um salto em seus planos de marketing com o ClickUp

Os modelos do Word são ótimos para lidar com tarefas mais simples, mas não conseguem lidar com o trabalho pesado quando seus projetos de marketing crescem.

É aí que o ClickUp pode ajudar. 🤝

Alterne entre um layout no estilo Wiki para organizar informações, um quadro Kanban para controle de tarefas, um gráfico de Gantt para visualizar cronogramas e muito mais. Com o ClickUp, a colaboração também é fácil, com atualizações em tempo real.

A plataforma se integra à sua pilha de tecnologia de marketing: pense no Google Drive, Figma e HubSpot. Além disso, você pode usar o assistente de IA integrado para automatizar a criação de relatórios ou acompanhar as tarefas.

E a cereja no topo do bolo? Esses modelos são totalmente gratuitos! Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a acelerar a ideação de sua campanha até a execução.