12 melhores modelos de formulários de avaliação para um feedback eficaz

Todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos.

Bill Gates

O feedback é a base do crescimento de indivíduos, equipes ou organizações inteiras. Como gerente, você entende isso.

As empresas que priorizam o desempenho dos funcionários veem até 30% mais crescimento de receita e cinco pontos percentuais a menos de atrito. Esse é o poder do gerenciamento eficaz do desempenho.

Mas você também sabe que nem todo feedback gera melhorias. A diferença está na forma como você o coleta, estrutura e age sobre ele. É nesse ponto que o modelo certo de formulário de avaliação pode fazer uma enorme diferença.

Esta postagem do blog explora os doze principais modelos de formulários de avaliação, que podem ajudá-lo a coletar feedback de forma mais eficaz e promover melhorias em toda a sua organização.

O que são modelos de formulários de avaliação?

Os modelos de formulário de avaliação são modelos pré-projetados usados para coletar feedback, avaliar o desempenho ou avaliar vários processos.

Eles são úteis em várias configurações, desde a coleta de dados relevantes sobre os funcionários até a avaliação de processos modelos de avaliação de desempenho e coleta de feedback do cliente de forma eficiente para medir a satisfação do cliente e avaliar o desenvolvimento profissional e o treinamento.

**Esses modelos geralmente incluem campos de perguntas personalizáveis, sistemas de pontuação, cálculos automatizados e relatórios de dados visuais para simplificar o processo de avaliação

Veja a seguir alguns tipos de modelos de formulários de avaliação:

Modelos de avaliação de funcionários: Ajudam os profissionais de RH a analisar o desempenho, o crescimento e o potencial futuro de cada funcionário

Ajudam os profissionais de RH a analisar o desempenho, o crescimento e o potencial futuro de cada funcionário **Modelos de avaliação de projetos: usados para medir o sucesso de um projeto e identificar áreas de melhoria

Modelos de plano de avaliação: Orientam você na criação de um plano de avaliação abrangente, descrevendo as principais seções e componentes

Orientam você na criação de um plano de avaliação abrangente, descrevendo as principais seções e componentes Questionário modelos **Usado para reunir percepções para estudos de pesquisa, levantamentos e avaliações

O que faz um bom modelo de formulário de avaliação?

Nem todos os modelos de formulários de avaliação resolverão seu problema. Os modelos de formulários de avaliação bem elaborados devem atender a critérios específicos para serem eficazes, tais como:

Claridade: As perguntas devem ser fáceis de entender, sem deixar espaço para confusão

As perguntas devem ser fáceis de entender, sem deixar espaço para confusão Design orientado para o propósito: Cada seção deve estar diretamente alinhada com os objetivos dos critérios de avaliação, garantindo que os respondentes forneçam informações relevantes

Cada seção deve estar diretamente alinhada com os objetivos dos critérios de avaliação, garantindo que os respondentes forneçam informações relevantes Personalização: O modelo deve ser flexível o suficiente para ser adaptado às necessidades específicas dos critérios de avaliação de sua organização

O modelo deve ser flexível o suficiente para ser adaptado às necessidades específicas dos critérios de avaliação de sua organização Facilidade de uso: Uma interface simples e intuitiva incentiva os participantes a fornecer respostas detalhadas sem se sentirem sobrecarregados

Uma interface simples e intuitiva incentiva os participantes a fornecer respostas detalhadas sem se sentirem sobrecarregados Insights acionáveis: As perguntas do formulário devem coletar feedback que possa informar diretamente as decisões ou melhorias

Por exemplo, um bom modelo de pesquisa de satisfação do cliente o ajudará a entender o comportamento do usuário, avaliar seu NPS (net promoter score) e melhorar a experiência do cliente.

Agora que você já conhece os modelos de formulários de avaliação, vamos analisar alguns modelos específicos para cada cenário.

**Você sabia que a Microsoft usou um modelo de formulário de avaliação muito polêmico? método de "classificação de pilha" muito polêmico para avaliar os funcionários. Ele envolvia gerentes que classificavam os funcionários uns contra os outros em uma escala de um a cinco durante as revisões anuais.

12 Modelos de formulários de avaliação

Imagine uma ferramenta que mantém todas as suas avaliações, feedbacks e análises de desempenho organizadas e sem estresse. E isso não termina aí.

O painel de controle, os instantâneos e as visualizações são tão fáceis de usar que você pode obter os insights corretos sem esforço. ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a IA mais coesa do mundo.

Veja o que Martha Kumi, da Akkadian Labs fala sobre o uso do ClickUp para melhorar o desempenho.

O compartilhamento de informações e a colaboração têm sido muito fáceis agora que todas as equipes trabalham remotamente. É fácil compartilhar atualizações de projetos e dar feedback aos membros da equipe. Podemos monitorar tarefas e projetos entre as equipes e fornecer atualizações em tempo real.

Martha Kumi, Akkadian Labs

Aqui estão doze modelos de formulários de avaliação do ClickUp com base em seu caso de uso.

1. Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação do ClickUp

Você não sabe o que fazer quando se trata de coletar feedback? Bem, o Modelo de formulário de avaliação do ClickUp é o que você está procurando para tornar a coleta de feedback menos caótica.

Este modelo atende a todas as necessidades, seja para avaliar o desempenho dos funcionários, coletar feedback de eventos ou avaliar projetos. Seus campos personalizados permitem que você capture dados quantitativos e qualitativos no formato que desejar.

Você pode configurar escalas de classificação para avaliações rápidas, incluir perguntas abertas para obter insights mais profundos e criar seções dedicadas para avaliações detalhadas - tudo em um só lugar. Com a estrutura correta, seus gerenciamento de feedback o processo se torna eficiente e eficaz.

Ideal para: Gerentes, equipes de RH e planejadores de eventos que precisam de um formulário de avaliação simples e personalizável

**Leia também Dez dicas de avaliação de desempenho para gerentes

2. Modelo de formulário de avaliação do produto ClickUp

Modelo de formulário de avaliação de produto ClickUp

Você sabia que* Elon Musk aconselhou os CEOs a "buscar feedback negativo de todos os cantos" para tornar seus produtos " tão incríveis quanto possível ." E quando o CEO da Tesla recomenda algo, você o segue.

O Modelo de formulário de avaliação de produto ClickUp ajuda você a coletar feedback acionável sobre seus produtos.

O modelo permite coletar insights sobre usabilidade, funcionalidade e satisfação geral. Ele inclui escalas de classificação estruturadas para dados mensuráveis e seções abertas para comentários detalhados, garantindo uma compreensão completa das opiniões dos clientes.

Com status, campos e visualizações personalizáveis, você pode acompanhar o progresso, capturar detalhes importantes e obter uma visão completa da avaliação processo de avaliação de produtos . Este modelo e seu pesquisas de feedback de produtos são perfeitas para um sistema abrangente de coleta de feedback.

Ideal para: Gerentes de produtos e equipes que buscam aprimorar ou lançar produtos

3. Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

Se o gerenciamento de tarefas se tornou uma tarefa árdua, o Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp é o que você precisa. Ele simplifica o processo de avaliação com recursos como status para acompanhar o progresso e campos para detalhar métricas relacionadas à tarefa, como prazos, níveis de prioridade e marcos concluídos.

O modelo ajuda as equipes a identificar gargalos, simplificar fluxos de trabalho e garantir que as tarefas estejam alinhadas com as metas do projeto, tornando-o um recurso valioso para otimizar a produtividade.

Além disso, o modelo inclui recursos como visualizações dinâmicas (lista, quadro e documento) para uma melhor visualização das tarefas e facilita a colaboração ao reunir feedback das partes interessadas relevantes.

Ideal para: Gerentes de projeto, equipes colaborativas e líderes de equipe que precisam de uma ferramenta simples para avaliar a conclusão de tarefas individuais e o progresso da equipe

Leia também: Impulsione o processo de crescimento das equipes: Como dar e aceitar críticas construtivas

4. Modelo de avaliação heurística do ClickUp

Modelo de avaliação heurística do ClickUp

Um estudo empírico constatou que a avaliação heurística foi mais eficiente do que os testes com usuários para encontrar problemas de usabilidade. Embora não substitua a pesquisa com usuários, é uma maneira confiável de avaliar a usabilidade e aprimorar seus instintos de UX.

Perfeito para um aplicativo da Web, aplicativo móvel ou site, o Modelo de avaliação heurística do ClickUp ajuda a garantir uma experiência de usuário tranquila e intuitiva. Seu foco em princípios de usabilidade, como prevenção de erros, clareza visual e feedback do sistema, diferencia esse modelo.

Ele inclui seções estruturadas para avaliar áreas importantes, como visibilidade do sistema, controle do usuário e consistência. Isso facilita a identificação de falhas de usabilidade e inconsistências de design que podem afetar as interações dos usuários com o seu produto. Também permite que as equipes identifiquem bugs, incompatibilidades e inconsistências no início do desenvolvimento.

A correção desses problemas no momento certo poupa esforços posteriores e resulta em um produto confiável e de fácil utilização.

Ideal para: Designers de UX, desenvolvedores de produtos e equipes digitais que precisam avaliar e otimizar a usabilidade de seus produtos digitais

5. Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

Você já sentiu que os dados são apenas uma pilha de números e palavras sem uma história clara? É aí que a Modelo de relatório de avaliação do ClickUp entra em ação. Ele é ideal para resumir e apresentar dados de avaliação, inclusive análises de desempenho, feedback de clientes ou métricas de projeto.

Esse modelo ajuda a organizar suas descobertas em um relatório conciso, tornando-o perfeito para compartilhar resultados com as partes interessadas ou apresentar insights baseados em dados em reuniões.

O modelo inclui recursos como campos personalizados para rastrear métricas e várias visualizações (como Gantt e Lista) para melhor visualização.

Ideal para: Supervisores, profissionais de RH ou gerentes de projeto que desejam manter a transparência, a consistência e a precisão na documentação e no compartilhamento dos resultados da avaliação

6. Modelo de formulário ClickUp

Modelo de formulário ClickUp

Está planejando um webinar, workshop ou LinkedIn Live? O Modelo de formulário ClickUp é o que você precisa para coletar informações sobre os participantes da maneira menos demorada possível.

Esse modelo tem como objetivo tornar os formulários superfáceis e eficientes - todos usam o mesmo formato, de modo que os dados permanecem precisos e o preenchimento é mais rápido. Isso garante até mesmo que você se atenha aos padrões do setor. Além disso, economiza tempo e dinheiro!

Você pode escolher entre múltiplos tipos de perguntas, incluindo escalas de avaliação, listas suspensas e caixas de texto, para garantir que está coletando os dados corretos. E pronto! Crie rapidamente formulários personalizados, colete respostas seguras e organize os envios, tudo sem complicações!

Ideal para: Equipes ou empresas que precisam de um formulário de feedback flexível e de uso geral para vários casos de uso

7. O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de avaliação das avaliações de desempenho do ClickUp

O modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp combina escalas de classificação, avaliações de competência e seções de feedback abertas.

Com recursos incorporados para acompanhar o progresso e destacar as conquistas, é fácil medir o desempenho, melhorar a produtividade e aumentar o moral da equipe .

Você pode avaliar os funcionários com base em várias competências, como conhecimento, comunicação, trabalho em equipe e solução de problemas. Ele também oferece ferramentas para documentar o feedback, definir metas de desempenho e benchmarks e acompanhar o progresso.

Isso é perfeito para medir o desempenho durante revisões anuais, avaliações de experiência ou acompanhamento de metas.

Ideal para: Profissionais de RH, gerentes e líderes de equipe que realizam avaliações de desempenho de funcionários

Fato curioso: Na Ágora da antiga Atenas, feedback desfavorável sobre comerciantes pode resultar em ridicularização pública ou ser evitado.

8. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Não há fracasso. Apenas feedback.

Robert Allen, autor americano de best-sellers

A coleta de feedback adequado de clientes, usuários ou funcionários consome muito tempo. O Modelo de formulário de feedback do ClickUp oferece perguntas personalizáveis, incluindo escalas de classificação, múltipla escolha e opções abertas, ajudando você a capturar dados significativos,

Você está no lugar certo se quiser dar voz aos clientes para que expressem suas opiniões, aumentem a fidelidade e o envolvimento, identifiquem possíveis problemas e aprimorem seu produto final.

Esse modelo totalmente personalizável permite que você formule um ciclo de feedback e use essas valiosas percepções para aprimorar suas ofertas.

Ideal para: Pesquisas de feedback de funcionários, pesquisas de satisfação do cliente ou formulários de feedback de produtos

9. Modelo de pesquisa de feedback de avaliação de produto ClickUp

Modelo de pesquisa de feedback de avaliação do produto ClickUp

De que adianta um produto se ele não preenche a lacuna entre os pontos problemáticos do cliente e sua oferta? A Modelo de pesquisa de feedback de avaliação de produto ClickUp o ajudará a obter feedback detalhado sobre seus produtos. Ele vai além de simples pesquisas e testes e capta as preocupações de seus clientes.

Seus campos, visualizações e status personalizáveis, incluindo índices de satisfação e dados de uso do produto, permitem que você adapte as pesquisas às suas necessidades. O formato da pesquisa facilita a análise das respostas e o acompanhamento da satisfação do cliente ao longo do tempo.

Esse valioso insight o ajuda a identificar áreas de melhoria, fortalecendo seus esforços de desenvolvimento de produtos. Afinal de contas, não há melhor maneira de criar um produto que realmente faça com que seus clientes se sintam ouvidos.

Ideal para: Profissionais de marketing e gerentes de produtos que desejam coletar feedback sobre recursos de produtos e experiências de usuários

**Leia também Dez melhores ferramentas de feedback do cliente

10. Modelo de pesquisa de avaliação de satisfação do cliente do ClickUp

Modelo de pesquisa de avaliação da satisfação do cliente ClickUp

O cliente sempre tem razão, portanto, abandone as estratégias ad-hoc e as suposições e ouça o que ele tem a dizer. Implemente o Modelo de pesquisa de avaliação da satisfação do cliente do ClickUp para que você e sua equipe possam avaliar melhor o grau de conteúdo e satisfação do cliente.

Esse modelo permite personalizar as pesquisas para fazer as perguntas certas e acompanhar as respostas por meio de status personalizáveis, garantindo que você se mantenha informado.

Com várias opções de visualização, você pode gerenciar, analisar e agir com eficiência sobre os dados da pesquisa. Avalie rapidamente as áreas que precisam ser aprimoradas e tome medidas imediatas para melhorar.

Ideal para: Empresas que buscam melhorar as experiências dos clientes, identificando o que está indo bem e compreendendo as áreas de melhoria em seus serviços ou produtos

11. Modelo de avaliação de feedback do funcionário do ClickUp

Modelo de avaliação de feedback do funcionário do ClickUp

O feedback dos funcionários é muito importante. Não há duas maneiras de dizer isso. Ele ajuda a criar um ambiente de trabalho melhor e mantém todos mais engajados. Se você quiser conhecer melhor seus funcionários, a Modelo de avaliação de feedback do funcionário do ClickUp é para você.

Com seções que abrangem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, dinâmica de equipe e satisfação no trabalho, este modelo fornece insights valiosos que refletem sua cultura organizacional.

Ele também se concentra em aspectos como comunicação, liderança e satisfação no trabalho, para que você possa descobrir o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Adicionar autoavaliação avaliações de desempenho ao mix lhe dará uma visão completa de como todos estão se saindo - é um ganho para todos!

Ideal para: Profissionais de RH e gerentes que desejam coletar feedback dos funcionários para melhorar a cultura do local de trabalho

**Leia também perguntas e exemplos de avaliação 360 para gerentes

12. Modelo de avaliação da voz do cliente do ClickUp

Modelo de avaliação da voz do cliente do ClickUp

O modelo Modelo de avaliação da voz do cliente do ClickUp ajuda você a coletar e analisar o feedback do cliente de forma estruturada.

Esse ferramenta de avaliação permite que você reúna insights de diferentes fontes, ajudando-o a entender as necessidades dos clientes, identificar problemas e rastrear sentimentos. O feedback organizado ajuda você a aprimorar produtos e serviços, tomando decisões informadas.

O modelo gratuito de formulários de avaliação inclui campos personalizados, visualizações e status para categorizar e monitorar o feedback dos clientes gerenciar o feedback do cliente facilmente. Ele também conta com recursos de controle de tempo, avisos de dependência, tags e e-mails, entre outros recursos, para aprimorar o controle de feedback.

Ideal para: Equipes de experiência do cliente, profissionais de marketing e gerentes de produtos que desejam tornar a jornada do cliente especial

Potencialize seus formulários de avaliação com o ClickUp

De acordo com a Gallup, os funcionários que concordam fortemente que recebem feedback valioso sobre seu desempenho de seus colegas de trabalho são cinco vezes mais propensos a estar engajados **Não é incrível?

É aí que entram os dois E's: Avaliação e Eficácia. Em primeiro lugar, os formulários de avaliação de desempenho nos permitem avaliar o desempenho de todos e identificar as áreas em que podem melhorar, resultando em uma equipe mais produtiva.

Em seguida, a eficácia do feedback garante que os funcionários melhorem, sintam-se valorizados e envolvidos e saibam que seus esforços são realmente importantes.

Os formulários do ClickUp modelos de formulários de feedback são o que sua empresa precisa para que todos estejam na mesma página, trabalhem juntos como uma equipe e busquem os mesmos objetivos.

