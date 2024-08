10 modelos gratuitos de avaliação de clientes

**O feedback positivo dos clientes é uma ferramenta poderosa para influenciar clientes potenciais. No entanto, o feedback crítico também lhe dá insights para melhorar seus produtos e serviços

De fato, de acordo com a Adweek, 85% das pessoas consideram o Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) mais persuasivo do que o conteúdo criado pela marca.

É por isso que a maioria das marcas se envolve em conversas com os clientes em vários pontos de contato - desde o marketing por e-mail e as análises de demonstração no estágio de prospecção até as pesquisas do Net Promoter Score (NPS) e a coleta de feedback pós-compra. Algumas marcas até criam um comitê consultivo composto por seus clientes mais fiéis para criar ciclos de feedback durante o desenvolvimento do produto.

Nesta postagem do blog, exploraremos o que faz um bom modelo de avaliação do cliente e os diferentes pontos de contato nos quais você pode obter avaliações de clientes. Também forneceremos 10 modelos prontos para uso para facilitar seu processo de coleta de feedback e transformar as avaliações negativas e positivas brutas em insights acionáveis.

O que são modelos de avaliação de clientes?

Os modelos de avaliação do cliente oferecem uma estrutura ou formato pré-projetado usado para coletar feedback do cliente sobre um produto, serviço ou experiência. Normalmente, eles incluem um conjunto de perguntas, escalas de classificação ou prompts abertos para orientar os clientes a compartilhar suas opiniões.

Ao padronizar o processo, você pode fazer a todos os clientes o mesmo conjunto de perguntas, o que facilita o envio de avaliações. Isso também o ajuda a dimensionar seu processo de avaliação de clientes e a comparar o feedback de diferentes clientes.

Alguns tipos populares de modelos de avaliação de clientes incluem:

Modelos de desenvolvimento de produtos: Para coletar feedback para melhorar os produtos existentes ou desenvolver novos produtos

Para coletar feedback para melhorar os produtos existentes ou desenvolver novos produtos Mapeamento da jornada do cliente Modelos: Para entender a experiência de um cliente do início ao fim

Para entender a experiência de um cliente do início ao fim Modelos de NPS (Net Promoter Score): Para medir a fidelidade do cliente, perguntando qual é a probabilidade de ele recomendar seu produto a outras pessoas

Para medir a fidelidade do cliente, perguntando qual é a probabilidade de ele recomendar seu produto a outras pessoas Modelos de satisfação do cliente (CSAT): Para avaliar o grau de satisfação dos clientes com a experiência geral de uma empresa

Para avaliar o grau de satisfação dos clientes com a experiência geral de uma empresa Pesquisas de feedback: Para obter feedback geral sobre vários aspectos de sua empresa e identificar áreas de melhoria

Ao coletar avaliações de clientes em diferentes estágios, você pode identificar tendências emergentes ou problemas recorrentes. O uso de modelos específicos para cada tipo de feedback simplifica esse processo, tornando-o eficiente e sem complicações.

O que faz um bom modelo de avaliação do cliente?

Um bom modelo de avaliação do cliente deve ser claro, incluir perguntas direcionadas e ser fácil de preencher - para que os clientes se envolvam do início ao fim e não desistam. Aqui estão nossas recomendações pessoais sobre o que você deve procurar:

Claridade e concisão: O modelo deve incluir perguntas pontuais que afetem diretamente a satisfação e a experiência do cliente para não sobrecarregar os clientes

O modelo deve incluir perguntas pontuais que afetem diretamente a satisfação e a experiência do cliente para não sobrecarregar os clientes Fluxo lógico : Procure um modelo que crie uma jornada suave do cliente pela pesquisa, evitando mudanças bruscas de tópicos

: Procure um modelo que crie uma jornada suave do cliente pela pesquisa, evitando mudanças bruscas de tópicos Tipos de perguntas equilibrados : O modelo deve fornecer vários tipos de perguntas, como escalas de classificação, perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, para que você possa obter dados quantitativos e qualitativos

: O modelo deve fornecer vários tipos de perguntas, como escalas de classificação, perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, para que você possa obter dados quantitativos e qualitativos Apelo visual : Opte por um design limpo e profissional que seja agradável aos olhos. Pontos de bônus se for possível marcar o modelo com seu logotipo e cores

: Opte por um design limpo e profissional que seja agradável aos olhos. Pontos de bônus se for possível marcar o modelo com seu logotipo e cores Otimização para dispositivos móveis: Como todos usam smartphones e tablets para se manterem conectados e trabalharem em qualquer lugar, é essencial manter seus modelos de avaliação de clientes prontos para dispositivos móveis para facilitar o acesso

Como todos usam smartphones e tablets para se manterem conectados e trabalharem em qualquer lugar, é essencial manter seus modelos de avaliação de clientes prontos para dispositivos móveis para facilitar o acesso Introdução e conclusão : Para modelos de pesquisa de avaliação de clientes, escolha um que tenha uma página de introdução (para explicar o objetivo da pesquisa) e uma página de conclusão, na qual você possa agradecer aos entrevistados e fornecer as próximas etapas

: Para modelos de pesquisa de avaliação de clientes, escolha um que tenha uma página de introdução (para explicar o objetivo da pesquisa) e uma página de conclusão, na qual você possa agradecer aos entrevistados e fornecer as próximas etapas Organização de dados: Um bom modelo de avaliação de clientes também oferece uma maneira de analisar os dados para que você possa extrair insights e identificar tendências de comportamento

Essas são algumas dicas comuns que esperamos que o ajudem a escolher um modelo bem elaborado. Mas, dependendo do tipo de modelo de avaliação do cliente, talvez seja necessário considerar alguns fatores adicionais.

Por exemplo, enquanto as pesquisas NPS e CSAT podem ser rápidas, pois são fechadas, a pesquisa de desenvolvimento de produto funciona melhor com perguntas abertas e feedback qualitativo.

Leia também:_ 8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente processo.

O modelo padrão também inclui alguns campos personalizados, como "Nível do cliente", "Tipo de serviço adquirido" e "Motivo da pontuação", que podem ser usados para coletar feedback mais detalhado do cliente.

1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Capture dados quantitativos e qualitativos com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de feedback do ClickUp é versátil e adequado para vários casos de uso. Ele pode ser modificado para se adequar a qualquer tipo de pesquisa de feedback, quer você queira entender os clientes, identificar tendências no comportamento de compra ou medir a satisfação do cliente por meio de avaliações on-line.

Construído sobre Formulários ClickUpEsse modelo permite que você reúna respostas abertas detalhadas e dados rápidos e quantificáveis por meio de perguntas fechadas. Além disso, seu recurso integrado de relatório oferece uma visão geral clara de todo o feedback em um só lugar, para que você possa identificar rapidamente as tendências de comportamento do cliente.

O modelo tem três partes:

A parteformulário de feedback em um estudo de mercado, 73% dos compradores comerciais esperam que as empresas antecipem suas necessidades.

E que melhor maneira de descobrir o que os clientes precisam do que perguntando a eles? Periódico feedback sobre o produto as pesquisas podem ajudá-lo a descobrir o que os clientes realmente desejam em seu produto.

É aqui que a Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp entra em cena. Ele pode ajudá-lo a entender as necessidades dos clientes, identificar falhas no produto e priorizar os recursos que os clientes adoram para que você possa aumentar a receita e superar seus clientes.

O modelo vem com uma pesquisa simples baseada em classificação que você pode analisar imediatamente. Ela pede que os clientes classifiquem diferentes aspectos de seu produto:

Há quanto tempo eles usam o produto?

Como é a experiência de compra?

O que eles acham da experiência geral do usuário?

O preço é bom para eles?

Todas as perguntas são fechadas e os clientes podem concluir a pesquisa em alguns minutos, o que a torna uma excelente maneira de fazer uma rápida verificação de pulso antes de enviar uma pesquisa mais detalhada. Além disso, você pode usar as visualizações de lista e de quadro para dividir seus clientes com base em como eles o classificaram e enviar-lhes acompanhamentos direcionados.

3. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Visualize como os clientes interagem com sua marca em diferentes pontos de contato com o modelo de mapa de jornada do cliente ClickUp

A Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp permite analisar como seus clientes interagem com sua marca (e produto) durante toda a jornada do ciclo de vida do cliente. Isso inclui pontos de contato externos (mídia social, anúncios e e-mails) e pontos de contato internos (demonstrações, integração e suporte).

Esse modelo ajuda você a medir e analisar:

Conscientização : É aqui que um cliente potencial toma conhecimento de sua marca. Os pontos de contato podem incluir publicações sociais, blogs e anúncios

: É aqui que um cliente potencial toma conhecimento de sua marca. Os pontos de contato podem incluir publicações sociais, blogs e anúncios Consideração : Nesse estágio, o cliente considera ativamente a compra de um produto. Os possíveis pontos de contato são demonstrações de produtos, e-mails e inscrições em testes

: Nesse estágio, o cliente considera ativamente a compra de um produto. Os possíveis pontos de contato são demonstrações de produtos, e-mails e inscrições em testes Conversão: Ele é oficialmente seu cliente e entra no processo de integração. Eles também começam a interagir com sua equipe de suporte

**Você pode adicionar uma lista de pontos de contato para cada um desses estágios, juntamente com informações como:

Que ação leva os clientes em potencial ao ponto de contato

Com qual ativo da marca (site, e-mail, produto) eles estão interagindo

O que eles sentem durante a interação

Quem da sua equipe é responsável pela experiência

Como ela beneficia o cliente e como você pode melhorá-la

Como o modelo é construído Quadros brancos ClickUp se você quiser usar o ClickUp, pode ser criativo e adicionar imagens dos CTAs, adicionar notas ou até mesmo incorporar vídeos do YouTube para adicionar mais contexto sobre como um determinado ponto de contato influencia o comportamento de compra de um cliente.

4. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Acompanhe e responda às consultas dos clientes com o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

A rapidez com que você responde aos clientes após a compra afeta significativamente a reputação da sua marca. **Respostas rápidas demonstram o foco no cliente, enquanto interações atrasadas ou perdidas podem prejudicar a confiança e levar à rotatividade de clientes

Ao mesmo tempo, à medida que sua empresa cresce, o gerenciamento de uma enxurrada de consultas pode se tornar uma tarefa árdua. Um sistema de rastreamento como o Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp pode ajudar.

Com esse modelo, você pode:

Criar um formulário de contato que os clientes podem usar para enviar perguntas

Personalizar o formulário com seu logotipo e recursos visuais para que ele fique dentro da marca

Criar uma tarefa para cada envio de formulário para que você possa acompanhar seu status

Você também pode usarE-mail no ClickUp para responder aos clientes imediatamente

Por fim, analise os dados coletados dos clientes usando a funçãoPainel de controle do ClickUp para encontrar tendências e pontos em comum

Dois outros recursos do ClickUp que podem ajudar são Visualização do calendário do ClickUp que pode ser usado para definir lembretes para que você possa verificar periodicamente o envio do formulário. Você também pode automatizar atribuições de tarefas e solicitações de feedback com o Automações do ClickUp garantindo que nenhuma consulta passe despercebida.

Leia também_: The Power of Influence (O poder da influência): Como pedir depoimentos de clientes que o ajudem a crescer ### 5. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Acompanhe e responda às perguntas de suporte ao cliente com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O suporte ao cliente costuma ser o ponto de contato mais frequente para os clientes. Desde consultas sobre produtos até a solução de problemas, os clientes geralmente recorrem ao suporte para obter ajuda. Isso significa que um suporte eficaz ao cliente pode transformar um cliente frustrado em um cliente satisfeito que defende sua marca.

O Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp O ClickUp Customer Service Management Template (modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente) /%href/ é um proxy de help desk que permite gerenciar tíquetes de clientes do início ao fim. Ele vem com campos personalizados como:

Status (aberto, pendente, precisa de esclarecimento, em andamento, fechado) para ajudá-lo a acompanhar o progresso de um tíquete

(aberto, pendente, precisa de esclarecimento, em andamento, fechado) para ajudá-lo a acompanhar o progresso de um tíquete Categoria do tíquete (feedback, conformidade, cancelamento, bug, cobrança) para que você possa categorizar os tíquetes

(feedback, conformidade, cancelamento, bug, cobrança) para que você possa categorizar os tíquetes Classificação do sentimento do cliente para que ele possa classificar a qualidade do seu serviço

para que ele possa classificar a qualidade do seu serviço Detalhes de contato do cliente

Sempre que um tíquete de cliente é recebido, você pode atribuí-lo a um de seus agentes, definir um nível de prioridade e até mesmo solicitar que seus agentes acompanhem quanto tempo levaram para resolver o problema (para que você possa medir a produtividade deles).

Além disso, você pode usar a visualização de comentários para discutir a solução internamente ou adicionar um status de "aguardando" se o tíquete puder ser fechado somente se algo mais for feito (como depois que um bug for corrigido).

Basicamente, esse modelo centraliza as operações de atendimento ao cliente, como o acompanhamento do progresso do tíquete, a medição do desempenho do agente e a análise dos índices de satisfação do cliente.

Bônus: 10 modelos de atendimento ao cliente para respostas de clientes

6. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Avalie o sentimento do cliente em relação à sua marca com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Uma pesquisa de satisfação do cliente (CSAT) dá uma ideia de como os clientes estão satisfeitos com a sua empresa - o produto, a marca, o suporte ao cliente e muito mais. Ao realizar regularmente pesquisas CSAT e fazer atualizações com base no feedback coletado, você pode garantir uma melhor experiência do cliente.

O Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp Combina perguntas fechadas (como escalas de classificação) e perguntas abertas (como caixas de texto), para que você obtenha feedback qualitativo e quantitativo dos clientes.

Um elemento importante do modelo é a visualização "Classificação de conhecimento", um quadro Kanban que categoriza os clientes com base em sua classificação da resposta de cada agente de suporte. Você também pode criar visualizações semelhantes para outras perguntas a fim de obter uma visão geral do grau de satisfação dos clientes com cada aspecto do seu produto.

Esse modelo oferece uma visão de 360 graus da satisfação do cliente. Ele permite que você veja como os clientes se sentem em relação à sua marca e examine o desempenho individual dos agentes.

7. Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Configure um processo para descobrir o que os clientes realmente precisam com o modelo de análise de necessidades do cliente do ClickUp

The Modelo de análise de necessidades do ClickUp **Ele simplifica a coleta, a análise e a implementação de feedback, garantindo que as necessidades dos clientes estejam na vanguarda de seus processos de tomada de decisão e de desenvolvimento de produtos.

Esse modelo é o seu rastreador de progresso, medindo como você conclui a pesquisa de análise das necessidades do cliente. Como tal, ele vem com 13 subtarefas para cada estágio do projeto.

Para gerenciar diferentes aspectos do projeto e se comunicar com sua equipe, você pode atribuir um DRI para cada subtarefa, criar uma página em Documentos do ClickUp para documentar sua pesquisa, ou carregue gravações de vídeo usando Clipes do ClickUp (a ferramenta integrada de gravação de vídeo e tela).

Um recurso particularmente útil é o Metas do ClickUp que permite definir metas mensuráveis para o projeto a fim de garantir que você permaneça no caminho certo, especialmente se tiver um prazo urgente.

8. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Identifique os pontos críticos de dor de suas buyer personas com o modelo de declaração de problemas do cliente do ClickUp

A maioria das equipes de produtos e marketing usa a declaração do problema do cliente para se colocar no lugar do cliente. Ela se concentra nos desafios, nas frustrações ou nas necessidades não atendidas dos clientes, sem propor soluções.

Ao compreender profundamente esses problemas, as empresas podem desenvolver produtos, serviços ou estratégias de marketing que atendam efetivamente às necessidades dos clientes e gerem satisfação.

O Modelo de declaração do problema do cliente ClickUp **O ClickUp Customer Problem Statement Template (Modelo de declaração de problemas do cliente) /%href/ fornece uma estrutura estruturada e padronizada para esse exercício. Isso significa que todos os membros da equipe seguem a mesma abordagem ao definir os problemas do cliente, o que resulta em declarações de problemas comparáveis.

Construído com base no ClickUp Docs, esse modelo permite que você crie uma série de páginas aninhadas - uma para cada declaração de problema - juntamente com uma página principal para documentar os processos e fluxos de trabalho que você usa para entender os problemas dos clientes.

Cada página de declaração de problema vem com cinco seções, nas quais você:

Apresenta o cliente e seus atributos

Lista o que ele deseja alcançar

Elabora os problemas ou barreiras que o impediram

Identificar o motivo da existência dos problemas ou barreiras

Descreva como o cliente se comporta ao enfrentar o problema

Isso lhe dá um fluxo lógico para explicar cada problema de forma concisa, sem se perder no meio do caminho.

9. Modelo de plano de sucesso do cliente ClickUp

Centralize todas as atividades de integração e acompanhamento de seus clientes com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

As equipes de sucesso do cliente são os campeões da linha de frente da retenção de clientes. Ao criar relacionamentos sólidos e garantir que os clientes alcancem os resultados desejados, elas aumentam a satisfação do cliente e, em alguns casos, até mesmo a reputação on-line e o valor médio do tempo de vida do cliente.

O Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp é parte banco de dados de clientes e parte documento de estratégia, oferecendo à sua equipe um hub central para armazenar informações de clientes, acompanhar interações e desenvolver estratégias direcionadas

Ele envolve três elementos principais:

Um Handover Form que a equipe de vendas pode usar para informar a equipe de sucesso do cliente sobre novos clientes

que a equipe de vendas pode usar para informar a equipe de sucesso do cliente sobre novos clientes A visualização de grupo Account Stage categoriza os clientes com base em seu estágio pós-compra - a bordo, retenção, em espera e inativo

categoriza os clientes com base em seu estágio pós-compra - a bordo, retenção, em espera e inativo A visualização Customers by Health, na qual você pode ver quais clientes estão satisfeitos (verde), neutros (âmbar) e frustrados (vermelho) e planejar suas interações de acompanhamento

Além disso, você pode criar ClickUp Docs (para documentar suas estratégias de gerenciamento de clientes) ou exibições personalizadas (para segmentar clientes com base em diferentes critérios).

10. Modelo de suporte ao cliente ClickUp

Simplifique o gerenciamento de tíquetes de suporte com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp

O modelo Modelo de suporte ao cliente do ClickUp foi criado para simplificar os fluxos de trabalho da sua equipe de atendimento ao cliente. Seu objetivo é ajudar as empresas a organizar suas equipes de atendimento ao cliente e rastrear as solicitações de atendimento ao cliente.

Para isso, ele usa um sistema de duas camadas:

A camada 1 cuidará das solicitações de suporte recebidas

A camada 2 receberá os escalonamentos da camada 1

Com equipes dedicadas para consultas iniciais e solução de problemas avançados, os clientes recebem respostas mais rápidas e suporte mais especializado quando necessário.

Modelo de suporte ao cliente do ClickUp: Fluxo de trabalho

Ao fazer isso, você também pode otimizar seus recursos: novos membros da equipe ou agentes de suporte júnior podem responder a tíquetes de Nível 1, enquanto agentes de suporte sênior ou agentes de suporte técnico podem atender a tíquetes de Nível 2 (e orientar os agentes de Nível 1).

Outros recursos úteis incluem:

Dois Visualizações de bate-papo do ClickUp-uma para o Nível 1 e outra para o Nível 2, para que os agentes possam ter conversas internas e debater soluções

Visualizações de bate-papo do ClickUp-uma para o Nível 1 e outra para o Nível 2, para que os agentes possam ter conversas internas e debater soluções Automações que alteram automaticamente a data de vencimento de um tíquete com base no nível de prioridade (tíquetes de alta prioridade têm uma data de vencimento mais curta)

que alteram automaticamente a data de vencimento de um tíquete com base no nível de prioridade (tíquetes de alta prioridade têm uma data de vencimento mais curta) Uma Visão da equipe é essencialmente uma reunião diária para avaliar a carga de trabalho de cada membro do suporte

Em resumo, esse modelo abrange todos os seus fluxos de trabalho e processos de atendimento ao cliente, o que o torna a ferramenta perfeita para equipes que estão começando a automatizar suas operações de atendimento ao cliente

Leia também_: Como definir metas de atendimento ao cliente para aprimorar a experiência e a fidelidade ## Entenda melhor os sentimentos dos clientes com o ClickUp

Por mais clichê que possa parecer, clientes satisfeitos são a base de um negócio lucrativo. Ao compreender profundamente e atender às necessidades dos clientes, você pode criar fidelidade, impulsionar o crescimento e obter uma vantagem competitiva.

A plataforma completa de gerenciamento de espaço de trabalho do ClickUp (juntamente com sua extensa biblioteca de modelos) pode ajudá-lo a facilitar as avaliações dos clientes, analisar o feedback e fazer ajustes com base nos dados coletados - para que você possa criar produtos que seus clientes adorem e valorizem.

Mas a melhor parte? É grátis. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a trabalhar imediatamente.