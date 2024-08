10 Software de feedback de produtos para equipes de produtos em 2024

A coleta de feedback sobre o produto fornece insights sobre as expectativas do cliente, permitindo que você ofereça a melhor experiência ao cliente. Solicitações de feedback sobre produtos, beta testes relatórios e feedback sobre recursos são algumas maneiras de fazer isso.

Mas qual é a melhor maneira de coletar todas essas informações?

Melhorar sua abordagem significa usar um software de feedback de produtos de alta qualidade para capacitar suas equipes de produtos. Com o mercado repleto de opções de software e com o sucesso comprovado que elas oferecem, os proprietários de empresas como você precisam de tempo para decidir.

Apresentamos uma lista abrangente das 10 melhores ferramentas de feedback de produtos, acompanhada de uma análise aprofundada de seus recursos mais exclusivos, limitações, preços e o que os outros dizem sobre elas. Vamos preparar sua melhor opção para você!

O que você deve procurar em um software de feedback de produtos?

Aqui estão os recursos que devem ser observados ao escolher uma ferramenta avançada de feedback de produtos:

Feedback multicanal: O software deve vir com suporte para coleta de feedback multicanal. Ele deve ser capaz de coletar dados de várias fontes, como pesquisas no aplicativo, e-mail, formulários de feedback da Web e mídia social

Os 10 melhores softwares de feedback de produtos para usar em 2024

1. ClickUp

Use a lógica condicional no ClickUp Forms para coletar feedback de produtos dos clientes

Se você deseja uma experiência completa com seu software de feedback de produto, considere o ClickUp. Equipes e empresas de todos os tamanhos - pequenas, médias e grandes - têm colhido os benefícios do uso do ClickUp Forms ClickUp .

Os formulários do ClickUp são uma excelente maneira de coletar dados e personalizar o feedback do usuário que você recebe. Modelos do ClickUp facilitam a organização de todos os aspectos, e o abrangente Feedback do produto O modelo de pesquisa faz dele uma adição relevante a esta lista. Como um software colaborativo, o ClickUp permite que sua equipe resolva problemas em conjunto.

Personalize e visualize todos os seus comentários em um só lugar para que você possa aprimorar seus produtos e serviços

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Forms: Agilize o ciclo de feedback do cliente com o ClickUp Forms, permitindo que você crie formulários personalizados para entrada de clientes direcionados, váriasVisualizações de formulários do ClickUpe detalhes específicos do produto. Categorize o feedback e a experiência do cliente de forma eficiente usando campos personalizados, aprimorando a organização e a análise

Agilize o ciclo de feedback do cliente com o ClickUp Forms, permitindo que você crie formulários personalizados para entrada de clientes direcionados, váriasVisualizações de formulários do ClickUpe detalhes específicos do produto. Categorize o feedback e a experiência do cliente de forma eficiente usando campos personalizados, aprimorando a organização e a análise Modelo de pesquisa de feedback de produto: Maximize o desenvolvimento de produtos comModelo de pesquisa de feedback do ClickUp. Capture insights, monitore o sentimento epriorizar melhorias sem esforço. O modelo inclui status personalizáveis, campos personalizados para categorização detalhada e várias exibições para facilitar o acesso. Integrado ferramenta de gerenciamento de projetos recursos aumentam a eficiência geral da pesquisa

Maximize o desenvolvimento de produtos comModelo de pesquisa de feedback do ClickUp. Capture insights, monitore o sentimento epriorizar melhorias sem esforço. O modelo inclui status personalizáveis, campos personalizados para categorização detalhada e várias exibições para facilitar o acesso. Integrado ferramenta de gerenciamento de projetos recursos aumentam a eficiência geral da pesquisa Próximas etapas orientadas por dados: O feedback que você coleta dos clientes mostrará os problemas urgentes e reunirá as solicitações de recursos populares para melhorar o roteiro do seu produto. O resultado geral resultará em uma melhor experiência do cliente

O feedback que você coleta dos clientes mostrará os problemas urgentes e reunirá as solicitações de recursos populares para melhorar o roteiro do seu produto. O resultado geral resultará em uma melhor experiência do cliente Resumo do feedback auxiliado por IA: O ClickUp oferece IA que o ajudará a analisar o feedback do cliente e destilar as conclusões em tarefas acionáveis para sua equipe implementar

O ClickUp oferece IA que o ajudará a analisar o feedback do cliente e destilar as conclusões em tarefas acionáveis para sua equipe implementar Recursos colaborativos: Reúna seus colegas de equipe em todos os projetos e feedbacks de clientes usando o painel unificado e compartilhado que o ClickUp oferece

Aumente a produtividade com o recurso de colaboração gerenciamento de tarefas atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

Limitações do ClickUp

A visualização de Gantt carece de personalização e flexibilidade

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Cinzel

via Cinzel O Chisel é ideal se você estiver procurando um assistente de atendimento ao cliente abrangente.

Ele tem recursos exclusivos, como o sistema central de armazenamento de feedback do cliente chamado Idea Box, portais de feedback do cliente e pesquisas integradas prontas para serem lançadas em minutos. O recurso de público é uma adição marcante.

melhores recursos do #### Chisel

Idea Box: Centralize os dados de feedback de seus clientes em um único repositório com o Idea Box do Chisel. Ela o ajuda a capturar, selecionar, organizar e priorizar suas ideias. Ele recebe dados automática e manualmente

Centralize os dados de feedback de seus clientes em um único repositório com o Idea Box do Chisel. Ela o ajuda a capturar, selecionar, organizar e priorizar suas ideias. Ele recebe dados automática e manualmente Portal de feedback do cliente: Reúna a opinião dos clientes sobre os recursos descritos em seuroteiro do produto ou permita que eles proponham ideias totalmente novas para sua marca

Reúna a opinião dos clientes sobre os recursos descritos em seuroteiro do produto ou permita que eles proponham ideias totalmente novas para sua marca Público: Direcione facilmente os clientes dos quais você deseja obter feedback. Filtre-os com base em nacionalidade, idade, sexo, renda e muito mais para direcionar com precisão o usuário ideal para as pesquisas

Limitações do Chisel

A interface do usuário gagueja e pode causar alguns problemas de carregamento

Pode ser difícil para usuários iniciantes devido à sobrecarga de recursos

A funcionalidade de feedback do produto como um todo precisa ser aprimorada durante a coleta de feedback e solicitações de recursos

A visualização de dados carece de profundidade e insights

Preços do Chisel

Essencial: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Premium: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Chisel ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. TipoFormulário

via Formulário de digitação O Typeform se concentra na criação de pesquisas e formulários que vão contra a corrente. Eles se concentram na sensação estética dos seus formulários para que você possa chamar rapidamente a atenção dos participantes da pesquisa.

Você pode incorporar facilmente os formulários em várias plataformas e locais onde eles podem obter mais visibilidade. O recurso VideoAsk é exclusivo, permitindo que você converse com seus clientes e solicite diretamente o feedback do usuário com um toque humano.

Melhores recursos do TypeForm

Opções estéticas exclusivas: Chame a atenção dos participantes da pesquisa com um visual exclusivo e marcante que se destaca e causa uma boa impressão

Chame a atenção dos participantes da pesquisa com um visual exclusivo e marcante que se destaca e causa uma boa impressão VideoAsk: Conecte-se diretamente com seus clientes e pergunte a eles o que pode ser melhorado em um produto. Reacenda interesses e leads frios com um toque humano e, ao mesmo tempo, reúna dados e informações significativos que você precisa para melhorar

Conecte-se diretamente com seus clientes e pergunte a eles o que pode ser melhorado em um produto. Reacenda interesses e leads frios com um toque humano e, ao mesmo tempo, reúna dados e informações significativos que você precisa para melhorar Integração significativa: Integre formulários perfeitamente em plataformas da Web e de e-mail, solicitando estrategicamente aos usuários as perguntas de acompanhamento mais relevantes para revelar insights mais profundos

Limitações do TypeForm

Alguns usuários consideram a interface do usuário do Typeform confusa e pouco intuitiva

As opções de personalização no Typeform são limitadas

Falta integração com outros serviços populares além do Zapier

Preços do TypeForm

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Plus: US$ 59/mês por 3 usuários

US$ 59/mês por 3 usuários Business: $99/mês por 5 usuários

$99/mês por 5 usuários Enterprise: Preços personalizados

TypeForm avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (820+ avaliações)

4. Criador de Pesquisas ProProfs

via ProProfs O ProProfs Survey Maker é uma solução on-line que permite criar uma pesquisa em menos de um minuto usando seus vários modelos pré-criados e perguntas prontas para uso.

O software oferece pesquisas incorporadas de vários tipos que podem ser usadas imediatamente para coletar vários tipos de dados. O aplicativo on-line também permite que você crie pesquisas que apareçam em várias partes de diferentes plataformas, aumentando sua visibilidade.

Melhores recursos do ProProfs Survey Maker

Modelos pré-construídos: Lance pesquisas e formulários totalmente personalizáveis em 60 segundos usando os mais de 100 modelos do Survey Maker. Esses modelos de pesquisa pré-criados têm uma estrutura organizada

Lance pesquisas e formulários totalmente personalizáveis em 60 segundos usando os mais de 100 modelos do Survey Maker. Esses modelos de pesquisa pré-criados têm uma estrutura organizada Múltiplos modelos de coleta de tipos de dados: Colete diferentes formas de dados, dependendo de suas necessidades específicas. Você obtém várias perguntas pré-carregadas adequadas a diferentes tipos de pesquisa, desde pesquisas de mercado e pesquisas de satisfação do cliente (CSAT) até NPS e pesquisas de envolvimento de funcionários

Colete diferentes formas de dados, dependendo de suas necessidades específicas. Você obtém várias perguntas pré-carregadas adequadas a diferentes tipos de pesquisa, desde pesquisas de mercado e pesquisas de satisfação do cliente (CSAT) até NPS e pesquisas de envolvimento de funcionários Aprimoramento da visibilidade: Faça enquetes, pop-ups, barra lateral e pesquisas no aplicativo a partir de um ponto focal centralizado. Dependendo da plataforma em que seus usuários estão, é possível personalizar o tipo de envolvimento que deseja que sua pesquisa tenha

Limitações do ProProfs Survey Maker

O atendimento ao cliente fecha tíquetes sem resolver os problemas primeiro e não coleta feedback sobre o produto

Toda vez que você visualiza a página de boas-vindas, as alterações de fonte e formatação são revertidas para o padrão, e você precisa refazê-las

Recursos mínimos de relatórios, sendo que os relatórios são apenas uma representação dos dados em uma planilha do Excel, sem insights adicionais

Preços do ProProfs Survey Maker

Plano gratuito: Gratuito para sempre para até 50 respostas/mês

Gratuito para sempre para até 50 respostas/mês Plano comercial: $39,99/mês para 100 respostas

Avaliações e resenhas do ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Teste de usuário

via Teste de usuário O UserTesting é uma solução competente para suas necessidades de feedback de produtos, pois permite que você alcance seu público-alvo de forma eficiente usando o recurso Audience Management.

Permita que seus clientes entendam o que os outros usuários pensam do seu produto usando a Human Insight Platform. Por último, mas não menos importante, os modelos de aprendizado de máquina (ML) da UserTesting o ajudam com suas decisões comerciais cruciais.

Melhores recursos do UserTesting

Gerenciamento de público: Facilite a aquisição rápida e sem esforço de feedback de usuários de qualquer público com o UserTesting. Acesse diversas perspectivas por meio da UserTesting Contributor Network ou interaja com seus clientes, parceiros, funcionários e outros

Facilite a aquisição rápida e sem esforço de feedback de usuários de qualquer público com o UserTesting. Acesse diversas perspectivas por meio da UserTesting Contributor Network ou interaja com seus clientes, parceiros, funcionários e outros Plataforma de Insight Humano: Experimente uma plataforma que prioriza o vídeo, na qual pessoas reais compartilham suas interações com seus produtos,designsaplicativos, processos, conceitos ou marcas, permitindo que seus usuários vejam e ouçam suas valiosas percepções

Experimente uma plataforma que prioriza o vídeo, na qual pessoas reais compartilham suas interações com seus produtos,designsaplicativos, processos, conceitos ou marcas, permitindo que seus usuários vejam e ouçam suas valiosas percepções Modelos de aprendizado de máquina: Acelere as decisões críticas de negócios por meio de visualização rápida de dados e insights automatizados. Os modelos de aprendizado de máquina (ML) do UserTesting são hábeis em identificar momentos cruciais na experiência do cliente, eliminando a necessidade de análises manuais que exigem muito trabalho

Limitações do UserTesting

O recurso de painéis precisa ser aprimorado

A função de nuvem de palavras não é muito precisa

Precisa de melhor IA para transcrição

Às vezes, há bugs quando você tenta configurar um teste

Preços do UserTesting

Essenciais: Preços personalizados

Preços personalizados Advanced: Preços personalizados

Preços personalizados Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserTesting

G2: 4,5/5 (650+reviews)

4,5/5 (650+reviews) Capterra: 4,4/5 (120+reviews)

6. Voz do usuário

via Voz do usuário O UserVoice usa o feedback mais recente para trazer mudanças imediatas, significativas e positivas ao seu produto. Portanto, um recurso de feedback em tempo real é seu principal argumento de venda.

Ele vem com muitas integrações prontas para uso que ajudam a sua equipe a fazer a transição com facilidade. O software também fornece insights valiosos com base no feedback que o ajudam a tomar as melhores decisões de negócios.

Melhores recursos do UserVoice

Feedback em tempo real: Reúna o feedback do usuário de seus clientes instantaneamente para trabalhar em quaisquer alterações que precise fazer noprocesso de desenvolvimento. Você pode abordar os pontos problemáticos de forma direta e imediata

Reúna o feedback do usuário de seus clientes instantaneamente para trabalhar em quaisquer alterações que precise fazer noprocesso de desenvolvimento. Você pode abordar os pontos problemáticos de forma direta e imediata Recursos de integração: Aproveite as integrações que o UserVoice oferece. Elas ajudam sua equipe a se adaptar às mudanças e a aproveitar ao máximo o sistema. A ferramenta se integra facilmente a aplicativos como Fullstory, Teams, Slack, Jira e outros

Aproveite as integrações que o UserVoice oferece. Elas ajudam sua equipe a se adaptar às mudanças e a aproveitar ao máximo o sistema. A ferramenta se integra facilmente a aplicativos como Fullstory, Teams, Slack, Jira e outros Insights orientados por dados: Aproveite o UserVoice para obter insights valiosos e orientados por dados da sua comunidade de usuários, capacitando suas decisões sobre produtos e estimulando uma abordagem de desenvolvimento centrada no usuário

Limitações do UserVoice

Alguns usuários acharam difícil navegar e utilizar o software ao trabalhar com várias linhas de produtos

Funcionalidade limitada para organizações empresariais

Os usuários estão solicitando mais integrações

Preços do UserVoice

Essentials: US$ 799/mês

US$ 799/mês Pro: $999/mês

$999/mês Premium: US$ 1.499/mês

US$ 1.499/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserVoice

G2: 4,5/5 (230+reviews)

4,5/5 (230+reviews) Capterra: 4,2/5 (60+reviews)

7. Snap de usuário

via Snap de usuário O Usersnap é uma plataforma exclusiva que permite melhorar a experiência dos usuários e interagir com eles de forma não ortodoxa. Eleva o envolvimento do usuário com um sistema de feedback unificado.

O Usersnap tem um botão dedicado para a captura perfeita de problemas. O recurso de feedback no aplicativo também vem com a funcionalidade de desenho. A experiência omnicanal é bastante completa, permitindo que você se envolva com os clientes e colete feedback em vários níveis.

Melhores recursos do Usersnap

Botão e menu de feedback: Implemente um botão de feedback dedicado em seu site ou aplicativo para capturar problemas e sugestões sem problemas. Isso ajuda a orientar os clientes para as opções adequadas de suporte e feedback por meio do menu e a estabelecer links para o bate-papo do messenger, a página de ajuda ou outros canais para um processo simplificado

Implemente um botão de feedback dedicado em seu site ou aplicativo para capturar problemas e sugestões sem problemas. Isso ajuda a orientar os clientes para as opções adequadas de suporte e feedback por meio do menu e a estabelecer links para o bate-papo do messenger, a página de ajuda ou outros canais para um processo simplificado Widget no aplicativo: Permita que os usuários desenhem e fixem comentários diretamente em suas telas usando o widget no aplicativo. Anexe automaticamente o contexto técnico, incluindo informações do navegador, URL e erros de JavaScript

Permita que os usuários desenhem e fixem comentários diretamente em suas telas usando o widget no aplicativo. Anexe automaticamente o contexto técnico, incluindo informações do navegador, URL e erros de JavaScript Experiência omnicanal: Implemente avaliadores e formulários interativos em linha em sites e e-mails, acompanhados de um link de página única que pode ser compartilhado em qualquer lugar. Aprimore a coleta de feedback, avalie a satisfação e compile solicitações de recursos com perfeição em vários canais e dispositivos

Limitações do Usersnap

Não possui funcionalidade de pesquisa

Os anexos não são permitidos na comunicação com os usuários finais

Fluxo de trabalho limitado com apenas quatro status codificados

Preços do Usersnap

Inicial: $99/mês para 10 usuários

$99/mês para 10 usuários Empresa: $189/mês para 15 usuários

$189/mês para 15 usuários Premium: $329/mês para 25 usuários

$329/mês para 25 usuários Enterprise: $949/mês

Avaliações e resenhas do Usersnap

G2: 4,5/5 (70+reviews)

4,5/5 (70+reviews) Capterra: 4,8/5 (47+reviews)

8. Hotjar

via Hotjar Os mapas de calor do Hotjar são um recurso de destaque. Eles podem aprimorar seu site com valiosos insights sobre os clientes. Ele também fornece feedback por meio de uma gravação em que você pode ver o que os usuários veem e com o que se envolvem.

O widget de feedback pode reunir dados abrangentes e permitir que seus clientes marquem dinamicamente determinadas partes de um site ou de uma página e forneçam informações sobre essa parte específica.

Melhores recursos do Hotjar

Heatmaps: Aprimore qualquer página de seu site usando os Heatmaps do Hotjar. Eles o ajudam a identificar áreas negligenciadas e a apontar elementos que impulsionam as vendas e as inscrições

Aprimore qualquer página de seu site usando os Heatmaps do Hotjar. Eles o ajudam a identificar áreas negligenciadas e a apontar elementos que impulsionam as vendas e as inscrições Widget de feedback: Personalize o feedback que você obtém sobre suas marcas usando um widget simples que se incorpora às suas plataformas. Os clientes podem fornecer feedback focado em aspectos específicos de seu site e produto, selecionando-os com um simples arrastar e clicar

Personalize o feedback que você obtém sobre suas marcas usando um widget simples que se incorpora às suas plataformas. Os clientes podem fornecer feedback focado em aspectos específicos de seu site e produto, selecionando-os com um simples arrastar e clicar Gravações: Obtenha uma visão em primeira mão da experiência de seus usuários. Assista a sessões reais de usuários para descobrir e abordar atritos e barreiras ocultas à conversão

Limitações do Hotjar

Interface de usuário confusa e desajeitada

Falta de suporte adequado ao cliente

Planos limitados para empresas de pequeno e médio porte

Preços do Hotjar

Basic: Grátis para sempre para até 35 sessões diárias

Grátis para sempre para até 35 sessões diárias Plus: US$ 39/mês para até 100 sessões diárias

US$ 39/mês para até 100 sessões diárias Business: US$ 99/mês para até 500 sessões diárias

US$ 99/mês para até 500 sessões diárias Scale: $213/mês para até 500 sessões diárias

Avaliações e resenhas do Hotjar

G2: 4,3/5 (290+reviews)

4,3/5 (290+reviews) Capterra: 4,6/5 (500+reviews)

9. Relatório do usuário

via Relatório do usuário O UserReport é um aplicativo que não faz muito, mas atinge a perfeição em tudo o que faz. Isso fica evidente nos três principais recursos, ou seja, o Widget de Pesquisa, o Widget de Feedback e os recursos do Editor.

Eles se combinam perfeitamente para fornecer excelentes dados qualitativos que ajudam a desenvolver ainda mais o seu produto.

Melhores recursos do UserReport

Widget de pesquisa: Use a ferramenta de pesquisa fácil de usar do UserReport instalando-a rapidamente no seu site. Colete insights sobre os dados demográficos e o comportamento dos usuários, meça a satisfação com o NPS e integre o Google Analytics para obter uma compreensão abrangente do usuário

Use a ferramenta de pesquisa fácil de usar do UserReport instalando-a rapidamente no seu site. Colete insights sobre os dados demográficos e o comportamento dos usuários, meça a satisfação com o NPS e integre o Google Analytics para obter uma compreensão abrangente do usuário Widget de feedback: Colete ideias de forma eficiente e resolva bugs com o recurso. A opinião dos usuários orienta o desenvolvimento da marca e do produto, e a votação prioriza os recursos. Personalize o widget com sua marca em mais de 60 idiomas

Colete ideias de forma eficiente e resolva bugs com o recurso. A opinião dos usuários orienta o desenvolvimento da marca e do produto, e a votação prioriza os recursos. Personalize o widget com sua marca em mais de 60 idiomas Recursos para editores: Capacite os editores com um conjunto personalizado para explorar, validar, exibir e monetizar seu público de forma eficaz. Ele ajuda você a transformar dados valiosos em insights acionáveis e a demonstrar o alcance do público aos anunciantes, criando confiança com belos kits de vendas que destacam os resultados bem-sucedidos da campanha

Limitações do UserReport

Os melhores recursos estão ocultos atrás de um acesso pago com um preço não publicado

Não há opções de demonstração on-line

Preços do UserReport

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserReport

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Qualaroo

via Qualaroo Faça as perguntas certas no momento certo para os usuários certos com o recurso de segmentação avançada do Qualaroo.

Ele tem algumas opções de personalização interessantes que ajudam você a personalizar a plataforma de feedback. Ele também pode criar pesquisas de feedback de produtos no aplicativo para iOS e Android.

Melhores recursos do Qualaroo

Segmentação avançada: Segmente seu público para obter uma linha direta com as pessoas certas, filtrando-as com base em geografia, identidade, duração em sua página, local de rolagem e muito mais. Personalize a pesquisa para que seja exibida apenas uma vez por cliente até que seja preenchida ou até que seja atingida uma meta de número de respostas

Segmente seu público para obter uma linha direta com as pessoas certas, filtrando-as com base em geografia, identidade, duração em sua página, local de rolagem e muito mais. Personalize a pesquisa para que seja exibida apenas uma vez por cliente até que seja preenchida ou até que seja atingida uma meta de número de respostas Personalização: Reflita a imagem de sua marca em suas pesquisas e formulários de feedback, combinando as cores do modelo de sua empresa, adicionando logotipos e textos personalizados, o mínimo de marca Qualaroo e projetando a API

Reflita a imagem de sua marca em suas pesquisas e formulários de feedback, combinando as cores do modelo de sua empresa, adicionando logotipos e textos personalizados, o mínimo de marca Qualaroo e projetando a API Pesquisas compatíveis com dispositivos móveis no aplicativo: Aumente o envolvimento do usuário com aplicativos que enviam estrategicamente mensagens in-app na primeira sessão. Os Nudges™ do Qualaroo fornecem interações perfeitas, oportunas e otimizadas para dispositivos móveis, garantindo uma experiência móvel positiva. Envolva os usuários de forma proativa, obtenha feedback em tempo real e simplifique a criação de pesquisas usando nosso SDK nativo para iOS e Android

Limitações do Qualaroo

É necessário um botão de ação em massa para exportar relatórios de várias pesquisas de uma só vez

Não há recurso para incorporar pesquisas diretamente no corpo do e-mail

Não é possível criar gráficos personalizados para obter uma visão de alto nível de várias métricas de pesquisa

Preços do Qualaroo

Plano gratuito: Gratuito para sempre para até 50 respostas/mês

Gratuito para sempre para até 50 respostas/mês Plano comercial: US$ 39,99/mês para até 100 respostas

Avaliações e resenhas do Qualaroo

G2: 4,3/5 (40+reviews)

4,3/5 (40+reviews) Capterra: 4,7/5 (20+reviews)

Eleve o desenvolvimento de seu produto com o melhor software de feedback de produtos

Aqui está! Essas são as melhores ferramentas de feedback de produtos para ajudar as equipes de desenvolvimento e mantê-las atualizadas sobre o que os clientes pensam sobre o produto. Está em dúvida sobre qual escolher? Experimente o ClickUp hoje mesmo .

Com um robusto Formulários ClickUp orientado pela lógica condicional, crie pesquisas que extraiam dados do seu público-alvo em vários canais. Além disso, com seu apelo estético, os modelos predefinidos embelezam seus formulários de feedback e atraem a atenção do público.

Criação de um campo personalizado de caixa de seleção em um formulário ClickUp existente

Não acredita em nós? Teste você mesmo. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!