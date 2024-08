10 modelos de atendimento ao cliente para organizar as operações de suporte

Em um mercado competitivo, a qualidade do atendimento ao cliente costuma ser o diferencial entre as marcas. Não se trata apenas de resolver dúvidas ou preocupações; a forma como você se comunica define o tom da satisfação e da fidelidade do cliente.

A padronização das formas de interação com os clientes ajuda as equipes de atendimento ao cliente a oferecer uma experiência consistente. Os modelos de atendimento ao cliente são inestimáveis para as equipes que gerenciam a comunicação com o cliente em escala.

Esses modelos de e-mail de atendimento ao cliente são essenciais para atender e prever as necessidades dos clientes em conjunto com ferramentas de suporte ao cliente .

Projetados para abranger muitas interações com o cliente - de saudações amigáveis a reclamações formais - esses modelos capacitam sua equipe de sucesso do cliente a manter um toque pessoal.

Eles são especialmente úteis para fornecer uma resposta estruturada que reflita empatia e compreensão, quer você esteja lidando com clientes irritados ou cultivando a fidelidade.

Este guia explora dez modelos de atendimento ao cliente indispensáveis, criados para equipes de atendimento ao cliente que buscam eficiência e flexibilidade. Cada modelo é um roteiro para um excelente atendimento ao cliente, no qual cada cliente se sente ouvido e valorizado.

O que são modelos de atendimento ao cliente?

Os modelos de atendimento ao cliente são formatos pré-construídos que servem como estruturas para as equipes de atendimento ao cliente interagirem com os clientes de forma eficiente.

Esses modelos abrangem todo o espectro de cliente ou consumidor interações. Incorporá-las em suas Software de CRM pode aumentar ainda mais a eficácia desses compromissos, preenchendo a lacuna entre as empresas e seus clientes.

Sua empresa pode lidar profissionalmente com cada reclamação ou interação do cliente com modelos de resposta personalizados e adaptados para vários cenários.

Além disso, esses modelos de e-mail de atendimento ao cliente oferecem flexibilidade - seja para responder a consultas de clientes para suporte técnico ou para transformar um cliente frustrado em um cliente satisfeito.

A vantagem dos modelos de e-mail de atendimento ao cliente é a consistência das mensagens em todas as comunicações. Essa uniformidade cria relacionamentos sólidos com os clientes e aumenta o envolvimento.

Além disso, esses modelos permitem tempos de resposta mais rápidos, possibilitando que as equipes de atendimento ao cliente dediquem menos tempo à elaboração de respostas individuais e mais tempo à solução das dúvidas ou preocupações dos clientes.

Essa abordagem não apenas reduz a probabilidade de erros, mas também garante uma qualidade de serviço consistente. Ela permite que as marcas tenham empatia com seus clientes e abordem cada interação com compreensão.

O que faz um bom modelo de atendimento ao cliente?

Um excelente modelo de e-mail de atendimento ao cliente é adaptável, para que suas equipes possam enviar respostas personalizadas e estruturadas a todos os tipos de e-mails.

Um bom modelo de e-mail de atendimento ao cliente deve ter as seguintes características principais:

Design adaptável : Modelos personalizáveis podem ajudar sua equipe de suporte ao cliente a criar uma comunicação mais personalizada e relevante, em vez de respostas genéricas. Isso garante que cada cliente se sinta valorizado e ouvido

: Modelos personalizáveis podem ajudar sua equipe de suporte ao cliente a criar uma comunicação mais personalizada e relevante, em vez de respostas genéricas. Isso garante que cada cliente se sinta valorizado e ouvido Orientação abrangente : Permite uma comunicação eficazgerenciamento eficaz da comunicação com o cliente ao incluir etapas de solução de problemas, informações de contato e ações de acompanhamento. Isso é essencial para atender às consultas dos clientes de forma eficaz e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência de seus agentes de atendimento ao cliente

: Permite uma comunicação eficazgerenciamento eficaz da comunicação com o cliente ao incluir etapas de solução de problemas, informações de contato e ações de acompanhamento. Isso é essencial para atender às consultas dos clientes de forma eficaz e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência de seus agentes de atendimento ao cliente Tom envolvente e personalizado : Ajuda a sua equipe a escrever e-mails de atendimento ao cliente com mensagens apropriadas em um tom de voz equilibrado, com a combinação certa de simpatia e informação. O tom certo na comunicação com o cliente é um aspecto essencial do excelente atendimento ao cliente

: Ajuda a sua equipe a escrever e-mails de atendimento ao cliente com mensagens apropriadas em um tom de voz equilibrado, com a combinação certa de simpatia e informação. O tom certo na comunicação com o cliente é um aspecto essencial do excelente atendimento ao cliente Cortesia e consideração : Aborda todos os problemas dos clientes de forma educada e respeitosa, demonstrando o compromisso da sua marca com a empatia e com um atendimento ao cliente sem igual

: Aborda todos os problemas dos clientes de forma educada e respeitosa, demonstrando o compromisso da sua marca com a empatia e com um atendimento ao cliente sem igual Integração entre sistemas: O modelo preferencial de atendimento ao cliente deve ser capaz de ser puxado para outros sistemas, como oFerramenta de CRMplataforma ERP, software de gerenciamento de tíquetes, bate-papo e assim por diante

A inclusão desses elementos em seus modelos de atendimento ao cliente facilita a comunicação e melhora a qualidade do atendimento ao cliente. Isso ajuda a criar relacionamentos sólidos com seus clientes que duram muito tempo.

leia também:*_ Modelos de perfil do cliente*

10 modelos de atendimento ao cliente para usar em 2024

O bom atendimento ao cliente é baseado em interações rápidas, confiáveis e úteis. O modelo certo ajuda você a garantir que essas qualidades sejam atendidas em todas as trocas com os clientes.

Abaixo estão dez modelos de resposta de atendimento ao cliente que sua equipe de atendimento ao cliente pode usar. Cada um deles foi criado para agilizar a comunicação, solucionar dúvidas ou preocupações e estimular clientes fiéis.

1. Modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Melhore o rastreamento do suporte ao cliente com o modelo de suporte ao cliente ClickUp

Para aprimorar a experiência do cliente, experimente o Modelo de suporte ao cliente do ClickUp . Seja uma simples consulta ou um problema complexo, esse modelo ajuda a categorizar cada reclamação ou interação do cliente por urgência e assunto.

Os modelos de e-mail de atendimento ao cliente do ClickUp são ricos em recursos, facilmente adaptáveis e prontos para uso. Há uma visualização de formulário que pode ser atualizada para capturar as informações de que sua equipe de atendimento ao cliente precisa para atender a todo o suporte e às solicitações.

Esse formato também ajuda a categorizar e priorizar as consultas dos clientes, atribuir tíquetes aos membros da equipe de suporte para acompanhar o progresso, monitorar a satisfação do cliente e fazer melhorias.

Você pode criar status personalizados (como Em andamento, Em espera e Não atribuído) para monitorar o andamento de cada solicitação. Você pode gerenciar facilmente suas tarefas de suporte ao cliente adicionando campos personalizados (como número de telefone, nome, nome da empresa, endereço de e-mail, gerente de conta e consulta).

Além disso, as exibições personalizadas (como Tasks breaching due date, All tasks for the week e List View) permitem que você abra várias exibições em diferentes configurações do ClickUp para encontrar rapidamente os dados de que precisa.

2. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Monitore os tíquetes de suporte ao cliente recebidos com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Acompanhe todas as solicitações dos clientes usando o Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp .

Esse modelo facilita a colaboração com as equipes de suporte em tickets, problemas e soluções. A organização do feedback, a realização de acompanhamento consistente e o controle dos índices de satisfação são outras três vantagens de usar esse formato.

Imagine um cenário em que um cliente relata um bug. Com esse modelo, você pode organizar esses relatórios, atribuir e-mails aos membros da equipe, definir atualizações de status e acompanhar a solicitação de serviço até o fim.

Esse processo permite que a sua equipe de atendimento ao cliente resolva dúvidas ou preocupações em conjunto, garantindo que os clientes se sintam informados durante todo o processo.

Além disso, com os campos personalizados pré-criados nesse modelo, você pode adicionar detalhes importantes a um tíquete, como o tipo de problema, o status de conclusão, o e-mail de contato do solicitante e o índice de satisfação do cliente.

Além disso, a visualização de formulário pré-criada ajuda você a economizar tempo e esforço!

3. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Melhore o rastreamento da jornada do cliente com gravação de tela, edição colaborativa, automações, IA e muito mais com o modelo de mapa de jornada do cliente ClickUp

O modelo Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp permite que você visualize a jornada de um cliente com sua marca. Ele permite que você use vários recursos, como rastreamento com gravação de tela, edição colaborativa, automação e IA, para melhorar a gerenciamento geral do ciclo de vida do cliente. Você também pode criar status, campos e visualizações personalizados nesse modelo para mapear facilmente as interações com os clientes.

Esse modelo ajuda você a obter insights sobre o que gera fidelidade ou insatisfação do cliente. Por exemplo, se a análise mostrar uma alta taxa de desistência de clientes no gateway de pagamento, você poderá usar esse modelo para criar estratégias de melhorias, otimizar o processo de checkout e aumentar as taxas de conversão. Você também pode usar as entradas para idealizar estratégias direcionadas Campanhas de CRM .

4. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Monitore o progresso e o desempenho de seu cliente no ClickUp Client Success Template

O modelo Modelo de sucesso do cliente ClickUp permite que você defina metas claras e acompanhe a atividade do cliente, promovendo o alinhamento e a satisfação.

Seja na integração de novos clientes ou no gerenciamento dos existentes, esse modelo mantém sua equipe de suporte focada e no caminho certo. Em última análise, tudo isso cria uma transparência duradoura com seus clientes e gera confiança com novos clientes.

Para uma equipe de marketing, isso também pode significar definir KPIs específicos para uma campanha e usar o modelo para monitorar o progresso e adaptar estratégias para atingir esses objetivos.

Você pode criar status personalizados (como Up For Renewal, Onboarding, Renewed, Nurturing e Churned) para acompanhar o progresso dos clientes.

Com os campos personalizados, você pode visualizar facilmente os dados do cliente.

Por fim, com visualizações personalizadas (como Client Success Playbook, Getting Started Guide, Feedback Form, Renewal e Engagement), todas as interações com os clientes são mapeadas corretamente.

5. Modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp

Melhore o controle de feedback e muito mais com o modelo de formulário de feedback do cliente do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp é uma excelente maneira de solicitar e organizar o valioso feedback do cliente.

Por exemplo, você pode pedir ao seu cliente que preencha um formulário personalizado após a conclusão de um projeto. Isso o ajudará a obter insights sobre seu desempenho e você poderá usar essas informações para refinar seus processos e aprimorar seu programa de fidelidade do cliente.

Esse modelo também o ajuda a criar e-mails e pesquisas personalizados para as necessidades do cliente. Ele permite que você reúna dados valiosos para orientar decisões sobre produtos e analise rapidamente os resultados da pesquisa para identificar percepções e tendências.

A criação de status personalizados (como Concluído e A fazer) permite que você monitore o feedback negativo ou positivo sem dificuldades. Os campos personalizados (provedor de serviços, data da compra, nível do cliente, classificação geral e sugestões de melhoria) ajudam a salvar esse feedback e a visualizar facilmente os dados do cliente.

Além disso, você pode abrir seis visualizações personalizadas diferentes (como a visualização da lista de recomendações gerais, a visualização da tabela de classificação do provedor, a visualização do quadro de comentários etc.) para ter todas as informações corretamente organizadas e facilmente acessíveis.

6. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Entenda as necessidades e preferências do cliente com o modelo ClickUp Voice of the Customer

Aproveite o poder do feedback do cliente com o Modelo de voz do cliente do ClickUp . Esse modelo agrega e analisa o feedback recebido por meio de e-mails de atendimento ao cliente, ajudando as equipes de suporte a priorizar as ações.

Se os clientes desejarem um novo recurso, esse modelo ajuda a documentar o feedback e a quantificar as ações de acompanhamento, orientando a equipe de desenvolvimento a priorizar seu roteiro para se alinhar às expectativas dos clientes.

Aqui, você pode usar status personalizados (como Completo e A fazer) para monitorar o feedback do cliente. Em seguida, os campos personalizados (Necessidade do cliente, Fonte de VoC e Solução) o ajudam a salvar e visualizar esse feedback.

Por fim, com as visualizações personalizadas, você pode abrir três visualizações diferentes (como Lista, Quadro e Comece aqui) para que todos os seus dados sejam facilmente acessíveis em um só lugar.

7. Modelo de integração do cliente ClickUp

Crie uma experiência positiva para o cliente com o ClickUp Customer Onboarding Template

A seguir, temos o Modelo de integração de clientes do ClickUp que garante que todos os novos perfis de clientes recebam uma introdução tranquila aos seus serviços ou produtos.

Esse modelo fornece um guia passo a passo para os clientes, facilitando o processo de integração.

Esse processo o ajuda a estabelecer uma base sólida para uma parceria de longo prazo com seus clientes pagantes.

Isso pode incluir guias de configuração de conta passo a passo incorporados ao modelo para uma empresa de SaaS, garantindo que os clientes se sintam totalmente apoiados durante sua jornada de integração.

8. Modelo de solicitação de serviço do ClickUp

Garanta a consistência entre as solicitações com o modelo de solicitação de serviço do ClickUp

O modelo Modelo de solicitação de serviço do ClickUp permite o rastreamento eficiente das solicitações de serviço.

Se um cliente solicitar a substituição de um produto, o modelo ajuda a registrar a solicitação, acompanhar seu progresso e comunicar atualizações ao cliente, mantendo um registro organizado.

Por exemplo, se uma solicitação de reembolso for registrada, atribuída e resolvida em 48 horas, o cliente ficará impressionado com a rapidez e a facilidade da resolução!

A maioria dos modelos de e-mail de atendimento ao cliente do ClickUp é equipada com recursos personalizados. Os status personalizados (como Bloqueado, Nova solicitação, Resolvido e Sob investigação) ajudam a rastrear as solicitações de acompanhamento e a priorizar as tarefas.

Os campos personalizados (como Captura de tela, Resolução fornecida, E-mail de contato etc.) ajudam a salvar dados cruciais sobre a experiência negativa de um cliente e a visualizar suas solicitações com mais eficiência.

Por fim, com as visualizações personalizadas (como Erros Resolvidos, Por Prioridade, Resumo do Serviço, etc.), você pode acessar facilmente todas as informações organizadas em um só lugar.

9. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Colete dados de clientes para pesquisas, questionários e muito mais com o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

Mantenha as consultas de seus clientes organizadas com o Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp . Para empresas que recebem um grande volume de consultas, esse modelo garante que todas as perguntas sejam categorizadas e encaminhadas rapidamente para o membro apropriado da equipe de suporte.

Ele é particularmente útil para sites de comércio eletrônico em que respostas oportunas a consultas sobre produtos podem afetar significativamente as decisões de compra. Com esse modelo, você pode usar status personalizados (Bloqueado, Concluído, Em revisão e Nova solicitação) para priorizar as solicitações de acompanhamento de um cliente e campos personalizados para gerenciá-las.

No caso de uma empresa de varejo, isso pode significar ter um formulário estruturado em seu site para perguntas relacionadas a pedidos. Isso categoriza e prioriza automaticamente as consultas para obter respostas rápidas e personalizadas.

Com visualizações personalizadas (como Guia de Introdução, Processo, Formulário de Contato do Cliente e Resumo do Contato), você pode começar a trabalhar rapidamente!

10. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Organize as informações compartilhadas entre as equipes com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp é um roteiro para lidar com problemas complexos ou delicados dos clientes.

Por exemplo, se o caso de um cliente for escalonado, o modelo descreve as etapas para garantir que o problema seja direcionado a um gerente ou especialista para obter assistência adicional e que haja ações consistentes de acompanhamento.

Ele inclui status personalizados granulares (como Em andamento, Em espera, Aguardando cliente, etc.) para monitorar todos os seus e-mails de atendimento ao cliente.

Você também pode adicionar até 15 campos personalizados (como e-mail, nome do cliente, endereço de entrega, etc.) para gerenciar as solicitações de atendimento ao cliente. As exibições personalizadas (como o formulário de atendimento ao cliente, a lista de tíquetes, as respostas predefinidas etc.) ajudam a visualizar as interações de ponta a ponta.

A adoção de uma abordagem orientada por dados garante que sua estratégia de atendimento ao cliente permaneça dinâmica, responsiva e, em última análise, bem-sucedida no cultivo de relacionamentos duradouros com os clientes.

Agilizando a excelência do serviço com os modelos do ClickUp

Esses modelos de e-mail de atendimento ao cliente otimizam seus processos internos e melhoram significativamente a interação entre sua marca e seus clientes.

É uma boa ideia incorporar uma estrutura de análise e relatórios em sua estratégia de atendimento ao cliente para torná-la mais eficaz.

A integração da análise com ferramentas como o ClickUp pode permitir que sua equipe de suporte monitore a eficácia dos esforços de atendimento ao cliente em tempo real, identificando tendências e tomando decisões informadas para melhorar a qualidade do serviço.

Desde o gerenciamento de solicitações simples até a navegação em assuntos mais delicados, o ClickUp capacita sua equipe de suporte a lidar com cada cliente com a atenção personalizada que ele merece.

Essa combinação pode transformar uma resposta padrão em uma experiência memorável que atrai clientes fiéis e gera confiança.

Esses modelos de e-mail de atendimento ao cliente são apenas o começo. Com a plataforma versátil do ClickUp, você pode encontrar recursos ilimitados para adicionar ao seu excelente serviço. Registrar-se no ClickUp hoje e explore como nossos modelos podem melhorar seu atendimento ao cliente, deixando seus clientes impressionados e ansiosos para voltar.