Impulsione o processo de crescimento das equipes: Como dar e aceitar críticas construtivas

Se as falhas do melhor homem estivessem escritas em sua testa, ele teria que colocar o chapéu sobre os olhos. Esse provérbio gaélico resume perfeitamente a predisposição das pessoas para a crítica.

Ninguém gosta de ouvir que fez algo errado. E, por outro lado, a pessoa que dá o feedback também tem um pesado fardo social a carregar. Como podemos garantir que estamos fornecendo feedback negativo crítico sem ferir ou desrespeitar a outra pessoa?

Como se vê, a crítica construtiva, embora pareça dura, é sua bala de prata

Seguir as práticas recomendadas de crítica construtiva é útil para todos os participantes dessa comunicação. A pessoa que dá o feedback pode garantir que suas palavras sejam apropriadas e levem a soluções concretas, enquanto as pessoas que o recebem podem aproveitá-lo para desenvolvimento pessoal .

Neste guia, vamos aprender sobre a arte de dar e receber críticas construtivas. Como bônus, também compartilharemos uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a lidar com o feedback - de forma construtiva. 😉

O que é crítica construtiva?

A crítica construtiva é essencialmente um feedback positivo ou negativo que orienta o receptor a tomar as medidas corretas em relação ao seu trabalho e finalmente atingir suas metas profissionais .

Dar feedback construtivo exige que você se concentre em elementos mais orientados para a ação, visando ao aprimoramento. Portanto, críticas vagas ou declarações genéricas como Isso foi bom ou Odiei seu trabalho não serão consideradas construtivas.

Outro elemento de uma crítica construtiva eficaz é a entrega. De acordo com um relatório da Harvard Business Review as críticas construtivas, tanto positivas quanto negativas, ajudam os gerentes a se destacarem na liderança, aprimorando as melhores qualidades de seus funcionários e abordando suas piores qualidades de maneira produtiva. O gerente deve usar inteligência emocional e técnicas diferenciadas para transmitir a crítica com respeito e cuidado.

Por exemplo, um gerente pode notar uma queda na produção de seu designer de produtos e continuar a fornecer feedback sobre como o designer não está atingindo o objetivo. Em vez de falar sobre como isso é perturbador, o gerente oferece a ele insights sobre expectativas do cliente , bem como dicas para aumentar a produtividade e ter um fluxo de trabalho mais suave . A abordagem de apoio ajuda o designer a ser mais receptivo às críticas corretivas.

Dica profissional: Uma das melhores maneiras de qualquer gerente fornecer feedback preciso e construtivo é usar modelos de formulários de feedback . Esses modelos têm seções predefinidas que ajudam a manter o feedback objetivo e útil. Por exemplo, se você estiver avaliando um funcionário, poderá acessar rapidamente a seção Modelo de formulário de avaliação do ClickUp para avaliar seus funcionários de forma imparcial, sem julgamentos subjetivos. 🌸

Use os Formulários de Avaliação no ClickUp para medir o desempenho dos funcionários de forma imparcial e identificar áreas de melhoria

Crítica construtiva vs. crítica destrutiva: Qual é a diferença?

Há uma linha tênue entre a crítica construtiva e a destrutiva, e saber a diferença é essencial em um local de trabalho moderno. Veja a seguir o que você deve ter em mente: 👇

A crítica construtiva se concentra em conselhos práticos

Quando os gerentes ou colegas fornecem sugestões práticas destinadas a aprimorar suas habilidades profissionais, isso se qualifica como feedback construtivo. A crítica construtiva genuína é fornecida em um momento apropriado e se concentra:

Incentivar o desenvolvimento pessoal

Reconhecer as conquistas antes de propor melhorias

Fazer críticas específicas sobre uma determinada ação, não sobre a pessoa

Melhorar a qualidade do trabalho por meio de sugestões práticas

Leitura bônus: Aprenda a implementar um ciclo de feedback 360° construtivo para aumentar a qualidade dos resultados da sua equipe!

A crítica destrutiva se concentra na busca de falhas

Às vezes, o feedback destrutivo pode parecer uma crítica construtiva, mas, na realidade, é um comentário negativo velado e não forçado. Você pode reconhecer quando alguém está usando essa forma enganosa de crítica observando suas características típicas, como:

Hipercrítica ou excessivamente minuciosa - essas declarações soam como ataques pessoais: Olha, você cometeu esse erro horrível Você está tão errado _Você não tem a inteligência básica para fazer seu trabalho?

São apresentadas com frequência

Falta especificidade ou conselhos práticos

Tem raízes nas diferenças individuais

Cita fontes errôneas apenas para humilhar o receptor

As críticas destrutivas geralmente decorrem de preconceitos implícitos - quando as pessoas, sem saber, julgam grupos ou profissões específicas com base em estereótipos ou em um senso de superioridade. Isso pode criar um ambiente de trabalho tóxico e provocar baixa produtividade da equipe ou alta rotatividade de funcionários.

3 Benefícios da crítica construtiva

Uma boa crítica construtiva cria um cenário de ganho mútuo para todos - quem faz, quem recebe e a empresa. **Vamos explorar alguns de seus principais benefícios

1. Menos estresse, mais conquistas

O medo constante do julgamento dos superiores prejudica a paz de espírito dos funcionários. E, infelizmente, enfrentar estresse por longas horas não é incomum nos locais de trabalho hoje em dia. Conforme relatado no Pesquisa da Colonial Life 50% dos funcionários não são produtivos de 1 a 5 horas por dia devido ao estresse no trabalho.

Ao adotar a crítica construtiva e preparar as equipes para dar e receber feedback com elegância, você libera sua equipe do estresse excessivo, o que resulta em um local de trabalho mais calmo e melhor perspectivas de melhoria e sucesso .

2. Crescimento profissional

O feedback genuíno vem de gerentes e colegas que se preocupam com o crescimento do funcionário. Eles fornecem críticas construtivas para ajudar o receptor a se elevar profissionalmente. De acordo com estudos 83% dos funcionários valorizam o feedback. Além disso, 72% citam o recebimento de feedback corretivo de seus supervisores como o fator mais útil em suas carreiras.

3. Melhoria contínua em equipes de ritmo acelerado

A crítica construtiva é vital para as equipes ágeis de desenvolvimento de software e produtos, em que a base de qualquer trabalho se baseia na melhoria contínua por meio de feedback.

Essas equipes geralmente têm uma cultura saudável de comunicação bidirecional que promove um ambiente de confiança e abertura. Isso facilita a realização de conversas difíceis entre funcionários e gerentes e a construção de equipes fortes e colaborativas .

Dicas para fazer críticas construtivas com habilidade [Com exemplos concretos]

Não existe uma regra geral ou uma abordagem única para fazer críticas construtivas. No entanto, você pode seguir estas dicas e práticas recomendadas para garantir que seu ponto de vista seja transmitido com clareza.

Use pronomes pessoais para evitar um tom agressivo ou acusador

Domine a linguagem apropriada para fornecer feedback. Não formule suas avaliações de uma maneira que pareça robótica ou rude. É aqui que o uso de pronomes pessoais como "eu" se torna um divisor de águas.

Quando você usa frases do tipo "Eu sinto" ou "Eu acho", permite que o destinatário do feedback entenda que não se trata de um ponto de conflito estressante, mas de uma simples falha no trabalho em si.

Aqui estão dois exemplos de críticas construtivas de um designer sênior fornecendo feedback a um júnior:

Sem o I: Seu design precisa incluir mais cores como vermelho e branco, que fazem parte do tema da marca. Atualmente, ele parece simples

Seu design precisa incluir mais cores como vermelho e branco, que fazem parte do tema da marca. Atualmente, ele parece simples Com o I: Adorei sua ideia de ajustar nosso padrão habitual. No entanto, acredito que seguir o tema de nossa marca e acrescentar mais cores, como vermelho e branco, tornaria o design ainda mais atraente para nosso público-alvo

Perceba a diferença aqui? O primeiro exemplo tem pouca ou nenhuma consideração pelo trabalho da pessoa e oferece apenas uma perspectiva dura. O segundo exemplo valoriza o trabalho atual e oferece soluções práticas e fundamentadas para ajustar o design.

Use o método sanduíche ao fornecer feedback

Quando fizer críticas construtivas, comece com uma nota positiva. Aproveite o feedback positivo para deixar a parte receptora confortável.

Em vez de deixar escapar seus pensamentos aleatoriamente, crie um sanduíche de feedback seguindo estas três etapas:

Comece com feedback positivo Adicione feedback negativo com sugestões de melhoria Termine com um agradecimento

Esse método funciona muito bem quando se trata de funcionários recém-contratados e os motiva a ter um desempenho melhor. Por exemplo:

Adoro o fato de você estar aprendendo rapidamente e ter um bom desempenho. Você perdeu algumas tarefas de procedimento esta semana, o que não tem problema, pois ainda está aprendendo. Talvez você possa adicionar mais documentação da nossa empresa à sua lista de leitura? Obrigado por seu trabalho árduo!

Forneça exemplos e sugestões realistas de aprimoramento para maior clareza

A crítica construtiva deve ser orientada para a solução. Apoie seu funcionário:

Oferecendo exemplos claros do que deu errado e por quê

Sugerir as próximas etapas para melhorar

Fornecer recursos de leitura e treinamento, se aplicável

Fazer perguntas bem-intencionadas para incentivar a comunicação

É um desafio encontrar uma solução se você não conseguir descobrir o que está fazendo com que um funcionário não tenha um desempenho à altura. Nesse caso, seja sincero e pergunte por que eles acham que ocorreu um problema específico. Deixe que os funcionários saibam que você está lá para apoiá-los e não para impor suas crenças.

Por exemplo, quando um engenheiro acrescenta um recurso essencial muito depois do prazo, você pode aprofundar ainda mais a questão fazendo essas perguntas durante a reunião de acompanhamento:

_Existe um motivo específico para o atraso?

_Você está enfrentando problemas com um produto específico?

como a equipe pode ajudá-lo?

_Podemos pensar em maneiras de nos mantermos em dia com nossos prazos?

Torne cada exercício de feedback produtivo com o ClickUp

As ferramentas que você usa para fornecer críticas construtivas podem desempenhar um papel importante em qualquer exercício de feedback.

Pegue ClickUp , por exemplo. É uma ferramenta abrangente gerenciamento de projetos Plataforma e uma prática software de feedback solução. Ele adiciona estrutura a qualquer processo de crítica graças a seus vários recursos colaborativos, como modelos de reunião e ferramentas de revisão.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como o ClickUp melhora a qualidade dos resultados da sua equipe e ajuda a transformar momentos de feedback potencialmente constrangedores em oportunidades genuínas de crescimento. 🌞

1. Visualização do calendário do ClickUp para agendar sessões de feedback

É melhor fornecer feedback construtivo em um ambiente mais íntimo, como em uma reunião presencial. Isso pode ser um desafio para equipes remotas em vários fusos horários. No entanto, com o Visualização do calendário do ClickUp você pode agendar reuniões de feedback em intervalos de tempo confortáveis e até mesmo criar uma agenda para definir os pontos de discussão com antecedência.

As equipes ágeis podem configurar reuniões recorrentes para estabelecer um fluxo suave de feedback. A plataforma tem um editor do tipo "arrastar e soltar" para permitir o reagendamento sem esforço.

Para fazer críticas construtivas, recomendamos o Modelo de reunião individual de funcionários e gerentes do ClickUp para:

Capturar o histórico completo da discussão

Anotar notas de feedback (como exemplos sugeridos e perspectivas de melhoria)

Adicionar itens de ação futura

Você pode usar o modelo em sua próxima reunião para verificar o progresso e as atualizações dos funcionários.

**Dica de bônus O ClickUp se integra ao Zoom para ajudá-lo a iniciar reuniões de feedback em uma única plataforma.

2. Visualização e revisão do ClickUp Chat para compartilhar feedback em tempo real

O feedback construtivo é melhor fornecido com exemplos e em um prazo razoável. Felizmente, o Visualização do ClickUp Chat oferece uma excelente configuração para trocas de feedback em tempo real.

Crie grupos distintos para compartilhar feedback construtivo de forma seletiva o mais rápido possível, em vez de esperar por uma reunião anual ou por uma reunião de treinamento avaliações mensais de desempenho . Mencione os membros da equipe para fornecer feedback relacionado ao produto ou ao processo diretamente no Página de tarefas . Você também tem a opção de atribuir comentários para ajudar membros específicos da equipe a se lembrarem de suas sugestões ao revisitarem tarefas semelhantes.

Atribua um item de ação diretamente em um comentário, garantindo clareza e responsabilidade por meio do ClickUp

Se você deseja oferecer exemplos práticos e soluções para sua equipe, o ClickUp está à sua disposição:

UseClipes do ClickUp para gravar sua tela e criar tutoriais para tarefas propensas a erros

Para fluxos de trabalho baseados em aprovação, use oFunção de revisão para deixar comentários sobre conteúdo escrito, de vídeo ou de design

A revisão economiza muito tempo para identificar exatamente o que está sendo discutido com a equipe e garante que o feedback seja facilmente acessado posteriormente para que você tenha um registro do seu trabalho

3. Formulários ClickUp para dar e receber feedback

Crie formulários de avaliação personalizados para seus funcionários, aproveitando Visualização de formulário do ClickUp e adaptá-lo para que corresponda ao seu estilo de feedback. Esses formulários são fáceis de configurar - você pode até mesmo implementar a lógica condicional para alterar continuamente as perguntas, dependendo das respostas dos usuários.

Use o Form View do ClickUp para coletar dados valiosos de autoavaliação

Por exemplo, seu formulário de avaliação mensal padrão pergunta: Quantas horas você trabalhou este mês?

Se o respondente escolher um número abaixo de 120, você poderá configurar o formulário para exibir outra pergunta: _Existe um motivo para você ter trabalhado menos horas este mês?

Essas perguntas dinâmicas ajudam a entender o nervosismo atual da sua equipe e fornecem críticas eficazes sobre como eles podem melhorar. Você também pode criar formulários para seus clientes loops de feedback ou para medir a satisfação dos funcionários.

Crie formulários de pesquisa de feedback para toda a organização com perguntas para verificar se os funcionários estão satisfeitos e destacar exemplos que indiquem níveis ruins de satisfação. Todas as respostas se transformam em tarefas e podem ser rastreadas em seu painel centralizado.

4. ClickUp Docs e ClickUp AI para criar guias de feedback

_Não seria ótimo se todos os gerentes soubessem como podem oferecer sugestões impactantes de maneira positiva?

É exatamente isso que o Documentos do ClickUp está aqui para! Criar, editar e compartilhar guias de crítica construtiva com outros gerentes e estabelecer um procedimento padrão para fornecer feedback construtivo. Permita que os colegas contribuam com seus guias, dando-lhes acesso para comentar ou editar, e reavalie a viabilidade de etapas de ação discutíveis.

Escreva, edite e conclua tarefas colaborativas em tempo real com o ClickUp Docs

Entretanto, escrever um guia de feedback pode consumir muito tempo, mesmo com a ajuda de alguém. Considere assumir o controle com ClickUp Brain o assistente de IA da plataforma, e use mais de 100 prompts específicos do setor para gerar guias e documentos de processo bem formatados e com aparência profissional.

Você sempre pode usar a ferramenta de IA para outras tarefas gerenciais, como escrever e-mails e contratos ou idealizar novos procedimentos de trabalho . Ele pode até mesmo resumir anotações de reuniões ou documentos de feedback mais antigos para economizar tempo durante as reuniões de desempenho.

Bônus: Aproveite modelos de planos de comunicação para manter a melhor cultura de comunicação em sua equipe.

5. Painéis ClickUp e status de tarefas personalizados para rastrear o feedback

Acompanhe os status de feedback com Status personalizados do ClickUp -Adicione facilmente status como Pending ou Reviewed a tarefas relacionadas a feedback. Também é possível gerar listas de verificação para manter todas as suas atividades baseadas em revisão em um único lugar.

Se você quiser acompanhar as iniciativas de melhoria após uma sessão de feedback, aproveite as vantagens de Dashboards do ClickUp . O recurso ajuda você a definir metas e acompanhe visualmente o progresso de qualquer tarefa, sprint ou projeto inteiro!

De priorização de tarefas para rastreamento de projetos e avaliação do desempenho da equipe, os Dashboards funcionam como um hub centralizado para o gerenciamento eficiente da equipe.

Como receber feedback construtivo: O que fazer

Vamos explorar o outro lado do espectro: receber feedback!

Lidar com críticas pode fazer com que você se defenda, mas é assim que uma chance de crescimento se transforma em um campo de batalha. Afirme constantemente que esse é um trampolim de inúmeros benefícios para você crescer como profissional. Aqui estão algumas dicas para facilitar o processo de receber críticas construtivas:

Mantenha a calma e seja um ouvinte ativo

Adotar a arte da escuta ativa é essencial quando você recebe uma crítica. Não entre em pânico nem assuma uma postura defensiva enquanto seu gerente estiver falando. Ouça com atenção e só responda quando ele terminar ou fizer uma pergunta.

Reflita

Depois de receber seu feedback, é hora de fazer uma introspecção. Encontre um espaço seguro para refletir sobre o que aconteceu ou procure aconselhamento, seja do seu gerente ou de um amigo de confiança. Faça uma introspecção com perguntas como:

_Por que esse erro ocorreu? A culpa foi minha?

_Que lição valiosa posso aprender com isso?

_Como essa nova perspectiva pode ajudar meu desenvolvimento?

Refinar

Após uma reflexão cuidadosa, é hora de transformar o entendimento em ação. Pergunte a si mesmo:

_Que medidas práticas posso tomar para lidar com o feedback?

_Quem pode me apoiar nesse processo?

_Como posso acompanhar meu progresso e comemorar minhas conquistas?

Lembre-se de que o crescimento é uma jornada, não um destino. Abrace o processo de aprendizado contínuo e use cada feedback, positivo ou construtivo, como combustível para sua jornada rumo à excelência. ✌️

Transforme a dor em um Obrigado

Enfrentar críticas pode ser difícil, mas expressar gratidão, mesmo quando você não concorda, é benéfico. Um simples "obrigado" reconhece o tempo e o esforço que alguém investiu para lhe dar feedback e, por extensão, seu crescimento.

O que evitar ao receber uma crítica construtiva: O que não fazer

Aqui está um resumo do que contribui para uma mentalidade ruim ao receber feedback:

Atribuir emoção à avaliação

Sua autoestima não deve estar ligada ao seu desempenho no trabalho. É natural sentir-se na defensiva, mas lembre-se de que o feedback é uma avaliação de seu resultado, não de sua personalidade. Portanto, remova os sentimentos pessoais ao lidar com a avaliação profissional.

Reações instantâneas ou exageradas

Resista ao impulso imediato de responder. Faça uma pausa. Esforce-se para não reagir de forma alguma. Essa pausa momentânea permite que você evite expressões faciais e linguagem corporal desdenhosas ou comentários reativos, permitindo que você escolha conscientemente uma resposta composta que o deixe bem visto.

Tomando o feedback como garantido

Há um limite para a quantidade de feedback que seu gerente pode fornecer - se ele não perceber nenhum esforço para melhorar, ele desistirá de você.

Portanto, evite tomar o feedback como garantido e anote todos os pontos que seu gerente fizer. Uma ótima maneira de fazer isso é usar o Bloco de notas do ClickUp para escrever rapidamente as partes críticas de uma sessão de feedback em qualquer dispositivo.

Use listas de verificação para adicionar facilmente erros/melhorias identificados e transformá-los em tarefas rastreáveis para verificar seu progresso ao longo do tempo.

Revisando perguntas frequentes comuns

1. O que é um exemplo de crítica construtiva?

Um exemplo de crítica construtiva com relação a prazos não cumpridos: Observei que o prazo para essa tarefa não foi cumprido. Agradeço o esforço que você investiu no projeto e o incentivo a se comunicar proativamente caso preveja a necessidade de mais tempo no futuro.

2. O que é crítica construtiva vs. crítica crítica em um contexto de negócios?

A principal distinção entre feedback construtivo e crítico está na entrega. A crítica construtiva visa a elevar o indivíduo para melhorar o desempenho. Por outro lado, a crítica é centrada em derrubar alguém, geralmente levando a uma discussão negativa e acalorada.

O ClickUp pode ser seu líder de torcida no frenesi do feedback

As conversas sobre feedback não são exatamente um piquenique, mas não vamos nos esquecer do crescimento notável que elas podem ajudar a cultivar! O ClickUp não é apenas sua ferramenta de trabalho; ele é o facilitador que facilita bons exercícios de feedback.

Graças a seus modelos, formulários e suporte de IA, a plataforma ajuda você a criar um refúgio colaborativo onde o feedback honesto flui livremente e o crescimento se torna uma jornada compartilhada!

Deixe de lado o medo do feedback e inscreva-se no ClickUp hoje mesmo . 🤩