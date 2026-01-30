20 sugestões do Jasper AI para aprimorar sua escrita e criatividade

Você sabia que 62% dos profissionais de marketing já usam IA para gerar ideias sobre novos tópicos? Outros 53% contam com ela para resumir conteúdos, e 44% a utilizam para redigir artigos.

Mas a IA não está aqui para tirar seu emprego. O objetivo é fazer mais em menos tempo!

O Jasper é um assistente de redação baseado em IA que auxilia na criação de conteúdo e automatiza tarefas repetitivas. Ao aproveitar os recursos de processamento de linguagem natural da ferramenta, os profissionais de marketing podem automatizar tarefas repetitivas, otimizar conteúdo para SEO, criar descrições de produtos e gerar textos de alta qualidade em uma fração do tempo.

Neste blog, vamos explorar 20 prompts do Jasper AI para tornar suas tarefas de marketing mais fáceis de gerenciar e suas estratégias mais eficazes. 🎯

⏰Resumo de 60 segundos Os prompts do Jasper AI orientam a ferramenta de IA a gerar ideias para conteúdo de marketing de mídia social, como publicações nas redes sociais, e-mails e anúncios

Sugestões eficazes devem fornecer contexto, especificar tom/estilo, experimentar diferentes intensidades, ter uma estrutura definida e incluir um elemento de dramatização

Os benefícios de usar prompts do Jasper AI incluem maior eficiência, criatividade aprimorada, voz de marca consistente, análise de dados e otimização para mecanismos de busca

Para usar o Jasper AI de forma eficaz, evite sobrecarregá-lo com informações, respeite a privacidade, defina expectativas realistas, estruture os prompts de forma clara, forneça feedback sobre os resultados e lide com quaisquer preconceitos

Conheça alternativas ao Jasper, como o ClickUp Brain, para criação de conteúdo com inteligência artificial, colaboração em equipe e gerenciamento de projetos

Entendendo os prompts do Jasper AI

Antes de mergulhar nos prompts do Jasper AI, vamos explicar o que são, como funcionam e por que são importantes.

O que são prompts do Jasper AI?

Os prompts do Jasper AI são instruções, comandos ou perguntas específicas que você fornece para orientar a ferramenta de redação Jasper AI na geração de ideias e conteúdo. Você pode adaptar esses prompts para diferentes materiais de marketing, como campanhas de e-mail, publicações nas redes sociais, textos publicitários e muito mais.

Lembre-se: a IA é tão boa quanto suas instruções. Portanto, quanto mais detalhado e claro for o prompt, melhor será o resultado.

📌 Exemplo: Em vez de perguntar ao Jasper: “Quais são os benefícios das sugestões para equipes de marketing”, tente perguntar: “Imagine que você é um engenheiro de sugestões. Da sua perspectiva de especialista, por que as equipes de marketing deveriam usar sugestões?”

🔍 Você sabia? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser e Christopher Hull fundaram a Jasper AI em fevereiro de 2021. A empresa, com sede em Austin, Texas, cresceu em três anos e hoje atende a mais de 70.000 usuários em todo o mundo, gerando mais de US$ 142,9 milhões.

Benefícios do uso de prompts de IA em estratégias de marketing

Os prompts de IA podem dar um grande impulso às suas campanhas de marketing. Veja como:

Maior eficiência: Eles Eles automatizam tarefas de marketing , como análise de dados e criação de conteúdo, para que você possa se concentrar em tarefas estratégicas

Maior criatividade: os prompts de IA oferecem conceitos criativos inovadores que talvez não surgissem por meios convencionais

Análise de dados abrangente: Os prompts levam o Jasper a analisar enormes conjuntos de dados para revelar insights sobre o comportamento e as preferências dos clientes, visando estratégias mais inteligentes e direcionadas

Mensagens de marca consistentes: os prompts de IA garantem que a voz, o tom, a identidade e as mensagens da sua marca permaneçam consistentes em todos os canais de marketing

Melhor desempenho das campanhas: Elas oferecem suporte à otimização contínua do marketing, para que você possa fazer ajustes em tempo real com base em métricas de desempenho

Como criar prompts eficazes para o Jasper AI?

Com recursos de linguagem natural, o Jasper responde melhor a prompts claros e coloquiais que lhe dão orientação. No entanto, a criação de prompts não é uma tarefa padronizada. O segredo está em experimentar diferentes estilos e ajustar sua abordagem para que o Jasper funcione da melhor maneira possível.

Dicas de prompts do Jasper AI

Usar prompts de IA é como escrever criativamente — quanto mais você pratica, melhor fica. Veja como fazer isso da maneira certa:

Forneça contexto: Ajude o Jasper a entender o “quadro geral”. Especifique o tom, o público-alvo, o objetivo ou quaisquer detalhes importantes que você considere relevantes

Use a técnica da cadeia de pensamento : Divida problemas complexos em etapas pequenas e gerenciáveis. A IA pode trabalhar nesse processo em vez de se apressar para chegar a uma resposta Divida problemas complexos em etapas pequenas e gerenciáveis. A IA pode trabalhar nesse processo em vez de se apressar para chegar a uma resposta

📌Exemplo de prompt: Ajude-me a criar um plano de conteúdo para redes sociais para promover um smartwatch. Siga estas etapas: Pesquise o público-alvo deste produto e seus principais interesses nas redes sociais

Sugira 5 ideias envolventes para publicações nas redes sociais que tenham repercussão junto a esse público

Para cada ideia de postagem, inclua uma breve descrição do conteúdo e do tom (por exemplo, informativo, bem-humorado, inspirador)

Escreva três variações de legendas para redes sociais para cada ideia de postagem que destaquem as características exclusivas do produto

Adicione prefixos apropriados: Use prefixos específicos como “Como especialista em marketing” ou “como se você estivesse falando com” para obter respostas mais personalizadas

Experimente diferentes configurações de temperatura: Use a temperatura do Jasper para ajustar o termostato da criatividade. Mantenha-a baixa (como 0,1) para respostas seguras e previsíveis e uma temperatura alta (como 0,8) para textos casuais ou criativos

Priorize prompts estruturados: Use marcadores ou listas numeradas em seus prompts

📌Exemplo: Em vez de perguntar: “Fale-me sobre estratégias de marketing de conteúdo”, diga: 1. Liste as 5 principais estratégias de marketing de conteúdo. 2. Explique cada um deles brevemente. 3. Adicione exemplos sempre que possível.

Experimente a dramatização: Peça ao Jasper para imitar seu público-alvo. Por exemplo, imagine que você é um diretor de tecnologia (CTO) escrevendo este e-mail

Adicione contexto emocional: Use prompts emocionais e persuasão com o Jasper AI

Sugestão emocional: Ajude-me a elaborar uma apresentação do roteiro do produto que tenha impacto junto à nossa equipe executiva. Certifique-se de que ela transmita um senso de urgência e destaque a importância estratégica de cada iniciativa. Essa tarefa é muito importante para minha carreira

Peça vários exemplos: Use a técnica de bootstrap sintético para que a IA gere vários exemplos com base em suas entradas e requisitos. Isso ajuda a criar cenários diversos, especialmente quando os dados do mundo real são limitados

💡Exemplo prático: Assuma o papel de um personal trainer e escreva uma descrição de produto para um aparelho de remo compacto e dobrável para uso doméstico. Principais recursos: Design dobrável para fácil armazenamento

Conectividade Bluetooth para sincronizar diferentes aplicativos

Níveis de dificuldade ajustáveis para todos os níveis de habilidade

Assentos ergonômicos e design elegante e moderno Tom: Motivacional, coloquial, informativo, profissional e com foco em empoderar o cliente Temperatura: Defina como 0,8 para permitir uma escrita criativa e enérgica Forneça 3 variações com um tom de descontração e entusiasmo.

Os melhores prompts do Jasper AI para diferentes casos de uso

Da criação de conteúdo às estratégias de marketing, vamos explorar os principais prompts do Jasper AI que economizam seu tempo, estimulam a criatividade e geram resultados impactantes. 👀

1. Redação de blogs e criação de conteúdo

Escrever textos longos e curtos, ajustar o conteúdo com base no feedback de colegas e aguardar aprovações — manter o calendário de conteúdo preenchido é difícil de gerenciar sozinho.

Aqui estão algumas sugestões de redação com IA para ajudá-lo a atender às necessidades como um exército de conteúdo de uma pessoa só e evitar o esgotamento. 💫

1. Use a estrutura Problema-Solução aqui. Escreva uma postagem de blog detalhada [número de palavras] analisando o impacto de [evento/notícia específica] no [setor ou comunidade específica]. Comece com a questão principal, seguida pelos desafios ou riscos que ela traz. Conclua com soluções práticas para os profissionais adotarem, apoiadas por dados de [plataformas confiáveis] e insights de especialistas com links.

2. Aplique a estrutura “O quê, Por quê, Como”. Escreva um esboço abrangente de post de blog com [número de palavras]. Inclua os principais pontos de [livro/artigo] e explore como essas ideias podem ser aplicadas ao [setor/área]. Inclua exemplos reais e estudos de caso para mostrar como esses conceitos funcionam na prática. Dê [número] passos para os leitores colocarem em prática.

3. Assuma o papel de um profissional de marketing digital. Crie uma estratégia detalhada e prática para garantir backlinks de alta qualidade de sites conceituados no [setor]. Use a estrutura AIDA. O objetivo é reforçar a autenticidade do meu site [link do site] e melhorar sua classificação nas pesquisas para uma postagem de blog focada no [tópico específico].

4. Crie um roteiro de dois minutos para um vídeo do YouTube sobre [tópico]. O vídeo deve começar com um gancho ou uma anedota envolvente, seguido por uma visão geral do tópico, [número] dicas práticas e uma conclusão incentivando os espectadores a se inscreverem.

5. Pegue [conteúdo de origem] e reutilize-o em uma postagem em [plataforma de mídia social específica] direcionada a [público específico]. Comece com a ideia principal mais importante e envolvente do conteúdo de origem, garantindo que ela chame a atenção imediatamente.

Casos de uso da IA em marketing de conteúdo e geração de ideias: Pesquisando palavras-chave relevantes e tópicos em alta

Criação de esboços detalhados de SEO para redatores

Analisar as estratégias dos concorrentes e identificar áreas de oportunidade

Realização de pesquisa de público

🧠 Você sabia? O Jasper é baseado na estrutura Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) e foi treinado com dados existentes de cerca de 10% da internet. Isso permite que ele gere textos coerentes e contextualmente relevantes sobre diversos temas.

2. Redação publicitária e marketing

Como profissional de marketing ou redator, equilibrar criatividade e estratégia pode ser um desafio.

Você quer que seus textos tenham impacto junto ao público-alvo, mas não consegue deixar de adicionar seu toque pessoal. Para acabar com esse dilema constante e cumprir seus prazos, use os prompts do Jasper AI.

Basta fornecer estruturas estratégicas ou detalhes sobre o público-alvo e deixar que ele cuide do resto.

Aqui estão alguns exemplos de prompts de redação para você começar:

1. Usando a estrutura “Antes-Depois-Ponte”. Escreva um texto que apresente a situação atual com um [problema] enfrentado pelo [perfil do cliente]. Mostre a ele o mundo após usar nosso [produto/serviço] e como isso melhorou sua situação. Em seguida, forneça uma [ponte] para mostrar como chegar a esse estado melhorado usando nosso produto.

2. Escreva um texto usando a estrutura “Exclusivo-Inclusivo”. Posicione nosso [produto/serviço] como algo de elite e desejável para a [persona do cliente ideal]. Inclua pontos de discussão como [argumento de venda exclusivo], [ponto fraco] e [ação desejada].

3. Analise o mercado de [produto/serviço]. Identifique segmentos de clientes potenciais com base em dados demográficos, comportamento e preferências de compra. Apresente [número] estratégias personalizadas para alcançar e envolver cada segmento de forma eficaz, incluindo canais específicos, estilos de mensagem e exemplos de campanhas que atendam às suas necessidades.

4. Crie um texto usando a estrutura “Story-Solve-Sell” para converter leads em clientes. Conte uma história envolvente que se conecte com a [persona do cliente ideal] e se relacione com o problema que nosso [produto/serviço] resolve. Em seguida, demonstre como nosso produto resolve o problema e faça uma forte chamada à ação para convencer o leitor a comprar ou realizar a ação desejada. Além disso, inclua variáveis como [produto/serviço], [argumento de venda exclusivo] e [ação desejada].

5. Por favor, escreva um texto usando a estrutura “Expectativa-Surpresa” para gerar interesse e incentivar a ação por parte do [perfil do cliente ideal]. Inclua pontos de discussão como [argumento de venda exclusivo], [ponto fraco] e [ação desejada].

💡Dica profissional: Automatize o teste de conteúdo usando IA para realizar testes A/B em títulos, imagens ou CTAs, e deixe que ela analise os dados para determinar quais variações geram os melhores resultados.

3. Conteúdo para redes sociais

Criar conteúdo para redes sociais que chame a atenção e, ao mesmo tempo, mantenha a essência da sua marca é um desafio, especialmente com prazos apertados. Suas ideias começam a parecer repetitivas, e fica difícil saber por onde começar a seguir.

Como um software assistente de redação, o Jasper gera novas ideias de conteúdo e ajuda a criar publicações para sua próxima campanha de destaque nas redes sociais. Basta inserir suas metas e especificações e deixar que ele faça o trabalho.

Vamos ver algumas ideias de prompts que você pode usar:

1. Crie ideias para uma série de publicações no Instagram voltadas para [público-alvo], destacando os benefícios exclusivos de [produto/serviço], incluindo [lista de USPs]. Apresente histórias de sucesso e [número] de dicas práticas adaptadas às necessidades deles. Consulte [links] para se inspirar e aplique a estrutura AIDA para captar a atenção, despertar o interesse e o desejo e promover a ação.

2. Escreva uma série de legendas para posts e textos criativos que utilizem prova social, narrativa e linguagem persuasiva em um [tom] de voz. Eles devem demonstrar o valor do meu [produto/serviço] e incentivar o [público-alvo] a agir. Você também pode usar humor, anedotas e conteúdo com o qual eles se identifiquem em alguns deles para criar uma conexão com eles.

3. Você poderia sugerir [número] ideias de conteúdo para [plataforma de mídia social] relacionadas a [tópico/setor específico] que possam envolver [público-alvo]? Use a estrutura PESO (Pago, Conquistado, Compartilhado, Próprio) para orientar as ideias e inclua uma descrição detalhada para cada uma, com sua técnica de execução. Certifique-se de que as ideias abranjam uma combinação de conteúdo educativo, inspirador e prático.

4. Quais são algumas hashtags modernas e eficazes para usar na [plataforma de mídia social] em [mês, ano], adaptadas especificamente para o [público-alvo]? Eles estão interessados em [setor/tendência]. Inclua uma combinação de hashtags populares, de nicho e de marca e adicione o número específico de seguidores para cada uma. Certifique-se de que elas estejam alinhadas com [palavras-chave relacionadas ao tópico].

5. Você pode me ajudar a desenvolver um calendário de conteúdo abrangente de 30 dias para [plataforma de mídia social] que esteja alinhado com [valores da marca] e atenda ao [público-alvo]? Use o método 5-3-2 para orientar o equilíbrio do conteúdo:

5 posts informativos

3 publicações promocionais

💡Dica profissional: Use o ícone de faíscas para aprimorar suas sugestões para campanhas nas redes sociais. O Jasper preenche as lacunas que você pode ter deixado passar na sua sugestão original.

4. Descrições de produtos e comércio eletrônico

Você gerencia todas as verticais de marketing de uma loja online que vende artigos de couro feitos à mão. O produto tem tudo para se destacar, mas o engajamento online não é suficiente.

Escrever descrições de produtos e otimizar para SEO leva tempo que você preferiria dedicar ao marketing offline.

Mas é um trabalho inevitável. Aqui estão alguns prompts do Jasper AI para ajudá-lo a criar conteúdo atraente para comércio eletrônico:

1. Preciso de uma descrição detalhada do produto para uma nova linha [nome da linha] de [categoria do produto]. Destaque os [diferenciais] e estruture-a no formato de gancho, características, benefícios e CTA. Concentre-se em diferenciar a linha de produtos dos concorrentes, adicionando [fatores] e adaptando-a ao [público-alvo].

2. Descreva um dia na vida de um cliente [público-alvo] usando [nome do produto], destacando seu impacto em cada etapa da vida dele.

3. Escreva uma descrição rica em sensações sobre [nome do produto] da [marca]. Mencione sua aparência, textura, aroma ou som sem usar adjetivos típicos de produtos, como [exemplos]. Concentre-se em envolver o leitor na experiência, em vez de simplesmente descrever o item.

4. Escreva uma descrição do produto e tags para [nome e descrição do produto] que destaquem como o produto é perfeito para uma [estação específica] ou [cenário, como um casamento, feriado ou fim de semana fora]. Faça com que o cenário seja exclusivo para a finalidade do produto.

5. Escreva uma meta descrição do produto [nome do produto] com foco no trabalho artesanal e na história por trás da criação do produto. Isso pode incluir os materiais, os artesãos ou o processo de criação. Inclua [detalhes].

💡Dica profissional: Treine sua ferramenta de IA para refletir o tom e a voz da sua marca, fornecendo exemplos de conteúdos anteriores ou um guia de estilo. Você também pode fornecer dados novos e feedback para garantir que todas as descrições estejam alinhadas com a identidade da sua marca e aumentem a confiança do cliente.

Erros comuns a evitar ao usar prompts do Jasper AI

Usar o Jasper AI é empolgante, mas alguns erros de principiante podem resultar em resultados abaixo do ideal. Veja o que você deve evitar:

Sobrecarga de informações: Fornecer muitas informações de uma só vez ao Jasper pode causar confusão e respostas incoerentes. Divida tarefas complexas em uma série de prompts focados e gerenciáveis para obter resultados mais claros

Aceitar resultados inadequados: Resultados insatisfatórios ou abaixo do padrão significam oportunidades perdidas. Portanto, refine suas solicitações ou peça revisões até obter o que você precisa

Ignorando o viés: Os resultados do Jasper AI podem refletir viéses, como amostragem ou estereótipos, devido a limitações nos dados de treinamento. Ignorar isso pode levar a resultados distorcidos ou problemáticos

🤝 Lembrete amigável: Embora a IA seja excelente para gerar ideias criativas e automatizar tarefas, ela não pode substituir a percepção humana. Portanto, use-a para aprimorar suas habilidades de redação.

Limitações do uso do Jasper

Embora o Jasper faça um ótimo trabalho com rascunhos sólidos, ele não está isento de desvantagens. Compreender essas desvantagens permite que você ajuste o resultado e garanta o uso eficaz da IA para o marketing de conteúdo.

Dificuldades com temas de nicho: O Jasper costuma produzir conteúdo genérico sobre temas especializados, portanto, espere uma edição extensa. Por exemplo, pergunte sobre marketing baseado em contas para SaaS B2B na área da saúde, e ele poderá fornecer dicas gerais em vez de detalhes específicos do setor

Carece de recursos de gerenciamento de projetos: O Jasper se destaca na criação de conteúdo, mas carece de ferramentas para sincronizar ideias, acompanhar tarefas ou gerenciar fluxos de trabalho da equipe. Isso obriga os profissionais de marketing a recorrer a plataformas separadas

Requer várias rodadas de revisão: Considere o resultado do Jasper como um primeiro rascunho. Se você estiver buscando algo mais refinado, esteja preparado para dedicar tempo à verificação de fatos e às modificações

Não consegue lidar com formatação complexa: o Jasper apresenta limitações em relação a necessidades avançadas de formatação, como tabelas, gráficos ou elementos visuais complexos no conteúdo

Alternativas ao Jasper para explorar

O Jasper estabelece um padrão elevado para a redação com IA, mas muitas vezes produz conteúdo previsível e com estrutura semelhante. E para tarefas complexas, como coordenar campanhas ou adaptar conteúdo a fluxos de trabalho, ele pode deixar você querendo mais.

Então, por que não explorar outras ferramentas de marketing com IA ?

É aí que o software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp pode ajudar.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Você pode usá-lo para automatizar processos rotineiros, melhorar a comunicação, obter abordagens de marketing exclusivas e acelerar a criação de conteúdo — tudo em uma única plataforma.

O ClickUp Brain, o assistente de redação com IA do ClickUp, ajuda as equipes a organizar ideias, fazer brainstorming e configurar fluxos de trabalho para facilitar a redação.

Vamos conhecer alguns recursos que fazem valer a pena explorar. 📃

Criação de conteúdo

Crie textos e conteúdos refinados em qualquer tom específico com o ClickUp Brain

Se você precisa de conteúdo longo ou curto (e-mails, posts de blog, textos para redes sociais etc.) — o ClickUp Brain os redige com apenas alguns cliques. Ele pode até mesmo resumir discussões e fazer anotações de reuniões.

📌Exemplo de prompt: Crie um calendário de marketing por e-mail com duração de um mês para uma campanha de lançamento do nosso novo produto SaaS. O calendário deve incluir 4 e-mails semanais: um para apresentar o produto, um com depoimentos de clientes, um com uma oferta especial e um com uma demonstração do produto.

Experimente o ClickUp Brain Veja a resposta do ClickUp Brain ao prompt

Você pode ver como o ClickUp Brain processa o prompt e se integra ao ClickUp Docs para criar o conteúdo solicitado. O ClickUp Docs funciona como um repositório centralizado para armazenar todo o seu conteúdo. Todos na sua equipe podem colaborar e dar feedback em tempo real.

Integração de fluxo de trabalho

A integração do ClickUp Brain com o ClickUp Tasks permite que você gere automaticamente atualizações, relatórios de status e resumos com base em suas tarefas e projetos.

Além disso, o ClickUp Brain agrega valor como alternativa ao Jasper AI ao automatizar a criação de tarefas com base nas suas necessidades e conversas.

Por exemplo, se você explicar os detalhes de um novo tópico para uma postagem de blog, ele pode gerar e atribuir a tarefa ao redator de conteúdo, graças aos recursos de automação integrados que processam comandos de automação em linguagem natural.

💡Dica profissional: Se você está tendo dificuldade para reformular frases desajeitadas ou precisa refinar um conteúdo já existente, o ClickUp Brain pode ajudar. Ele aprimora o fluxo, a estrutura e a legibilidade das frases, oferecendo sugestões para tornar sua mensagem mais concisa ou melhorar a escolha de palavras.

Acompanhamento de campanhas e recuperação de conhecimento

Ao contrário do Jasper AI, que gera principalmente ideias, o ClickUp Brain funciona como uma base de conhecimento de marketing, conectando detalhes de campanhas, arquivos da equipe e análises para acesso instantâneo. Essa multifuncionalidade o torna uma das alternativas mais sólidas ao Jasper AI.

Precisa analisar o desempenho da sua última campanha? Pergunte ao Brain: “Qual é a CTR da última campanha de e-mail?” para obter insights imediatos.

Receba atualizações instantâneas sobre quaisquer discussões ou tarefas para garantir o alinhamento da equipe com o ClickUp Brain

Colaboração em equipe

Quer criar um fluxo de trabalho integrado para suas equipes de conteúdo? O ClickUp Brain + ClickUp Chat é a solução. O ClickUp Brain permite que você organize e armazene todas as suas ideias, notas e recursos em um só lugar, facilitando o acompanhamento e o desenvolvimento de conceitos de conteúdo.

Ao mesmo tempo, o ClickUp Chat mantém a comunicação centralizada para que os membros da equipe possam rapidamente compartilhar feedback, discutir alterações ou fazer perguntas — sem precisar alternar entre diferentes plataformas. Essa combinação não apenas agiliza a colaboração, mas também garante que tudo permaneça conectado, facilitando que as equipes se mantenham alinhadas e criem conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Modelos pré-criados

Para facilitar seu trabalho, o ClickUp oferece uma ampla biblioteca de modelos de prompts de IA específicos para marketing. Não é preciso pensar em prompts nem começar do zero.

Por exemplo, modelos de estratégia de marketing de conteúdo são ideais para equipes de marketing com pouco tempo e múltiplas responsabilidades.

Transforme prompts de IA em projetos de sucesso com o ClickUp

O Jasper AI permite que você elabore diferentes tipos de conteúdo e desenvolva ideias criativas. Mas é só isso. Ele não possui ferramentas integradas de gerenciamento de projetos que ajudem a centralizar suas estratégias de marketing de conteúdo.

Se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de IA integrados, o ClickUp é a melhor escolha.

O ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos que otimiza seus fluxos de trabalho com ferramentas robustas para gerenciar tarefas, acompanhar o andamento dos projetos e coordenar esforços entre equipes.

O ClickUp Brain é um recurso valioso dentro do espaço de trabalho do ClickUp que aprimora o gerenciamento de tarefas, a criação de conteúdo e a colaboração em equipe. Ele vai além da assistência básica à redação, integrando a IA de maneira fluida aos seus fluxos de trabalho diários, tornando até mesmo os projetos mais complexos mais fáceis de gerenciar e executar.

Então, o que você está esperando? Cadastre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅