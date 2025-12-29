As 10 melhores alternativas ao Rask AI para tradução de vídeo

O Rask AI é uma escolha popular para traduzir e dublar vídeos. Mas, embora tenha seus pontos fortes, também apresenta limitações.

Se você já usou o Rask, deve ter notado que as dublagens em inglês podem soar monótonas e que algumas vozes podem carecer de um fluxo natural, muitas vezes exigindo edições adicionais. Além disso, traduzir para vários idiomas com o Rask pode sair caro, já que cada idioma é cobrado separadamente.

Após uma pesquisa e testes minuciosos, descobri 10 alternativas ao Rask AI repletas de recursos para edição de vídeo multilíngue, localização e criação de conteúdo.

Nesta postagem do blog, analisaremos seus recursos, limitações, preços e avaliações para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para suas necessidades.

Mas antes de começarmos, vamos abordar uma questão importante.

Minhas alternativas favoritas ao Rask AI [Principais escolhas]

Aqui estão minhas alternativas favoritas ao Rask AI, que analisarei em detalhes a seguir.

ClickUp: Ideal para gerenciamento de fluxo de trabalho com IA Ideal para gerenciamento de fluxo de trabalho com IA

Synthesia: Ideal para a criação de vídeos com tecnologia de IA Ideal para a criação de vídeos com tecnologia de IA

Descript: Ideal para edição de áudio e vídeo com dublagem

VEED: A melhor opção para edição de vídeo multilíngue online

Happy Scribe: Ideal para transcrição e legendagem

Quer ainda mais opções? Confira minha análise completa de todas as minhas escolhas abaixo .

O que você deve procurar nas alternativas ao Rask AI?

O mercado está repleto de plataformas de comunicação por vídeo com IA. No entanto, antes de fazer um investimento, é importante se concentrar em recursos específicos para garantir que você escolha a opção certa.

Principais recursos: A ferramenta de sua escolha deve oferecer as funcionalidades essenciais de que você precisa, como transcrição automática, tradução, criação de legendas, geração de conteúdo e análises baseadas em IA

Integrações com terceiros: Garanta a compatibilidade com outros softwares que você utiliza, como Garanta a compatibilidade com outros softwares que você utiliza, como ferramentas de IA para edição de vídeo , sistemas de gerenciamento de conteúdo ou plataformas de colaboração (por exemplo, Slack, Google Workspace, OneDrive)

Custo e licenciamento: algumas ferramentas cobram com base na duração do vídeo processado, enquanto outras oferecem modelos de assinatura; escolha uma ferramenta com uma estrutura de preços adequada ao seu orçamento e volume

Facilidade de uso: Uma interface intuitiva economiza seu tempo, permitindo que você se concentre em tarefas criativas em vez de resolver problemas; leve em consideração a curva de aprendizado para sua equipe ou usuários sem conhecimentos técnicos

Segurança e conformidade: Certifique-se de que a plataforma cumpre as normas e regulamentações do setor, como o GDPR ou a HIPAA, e oferece criptografia para proteger seu conteúdo proprietário

Suporte a idiomas: Escolha uma opção que ofereça suporte a uma ampla variedade de idiomas; você não vai querer ficar limitado ao dublar conteúdo para diferentes regiões

As 10 melhores alternativas ao Rask AI

Vamos dar uma olhada nas 10 principais ferramentas que você pode usar no lugar do Rask AI para trabalhos relacionados a vídeos.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de fluxo de trabalho de vídeo com insights de IA e transcrições)

Projetos de vídeo podem se tornar complicados — especialmente quando se lida com conteúdo em vários idiomas, campanhas, prazos e equipes em diferentes fusos horários.

Mas é aí que o ClickUp se destaca.

Este software de gerenciamento de projetos possui diversos recursos, como organização de ativos, gerenciamento de tarefas e automação de fluxos de trabalho, que simplificam esse trabalho em todas as etapas.

O ClickUp Clips, por exemplo, é o recurso definitivo de gravação de tela para equipes ágeis.

Experimente o ClickUp Clips hoje mesmo Use o ClickUp Clips para gravar um vídeo e compartilhar suas ideias com clareza

Posso gravar um resumo de reunião, uma sessão de brainstorming ou até mesmo um tutorial rápido de dentro da plataforma e converter tudo isso diretamente em tarefas do ClickUp com apenas um clique.

Isso facilita a comunicação por vídeo assíncrona, permitindo que eu atribua prazos, responsáveis e detalhes adicionais de contexto a essas tarefas, para que a pessoa certa possa agir no momento certo.

E se houvesse uma maneira de você evitar ter que assistir novamente a um vídeo de treinamento inteiro apenas para encontrar um trecho de 10 segundos necessário para um projeto?

Cada clipe é transcrito automaticamente com IA, facilitando a visualização dos destaques, o clique em marcadores de tempo para pular de um ponto a outro no vídeo e a cópia de trechos para usar onde for necessário.

Você pode então compartilhar esse clipe instantaneamente — seja incorporando-o diretamente no ClickUp, enviando um link público ou baixando o arquivo de vídeo. Essa flexibilidade é essencial se você trabalha com equipes ou clientes internacionais. O Clips Hub também armazena todos os clipes em um único local para acesso fácil e rápido.

Mas o que realmente destaca o ClickUp é sua integração com o ClickUp Brain. Com sua pesquisa impulsionada por IA, você pode pesquisar as transcrições dos seus vídeos em segundos. Isso é fundamental ao coletar informações de projetos antigos ou encontrar detalhes específicos escondidos em vídeos passados. Em vez de vasculhar horas de filmagem, basta pesquisar as frases-chave, e tudo estará bem ali.

Parece ótimo, não é?

Otimize os processos de criação, edição e compartilhamento de vídeos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain ajuda a escrever roteiros de vídeo, textos de marketing e conteúdo de tradução, garantindo um processo criativo tranquilo desde a pré-produção até a publicação. Ele também verifica automaticamente a ortografia em seus documentos e tarefas sem a necessidade de plugins ou extensões.

Principais recursos do ClickUp

Use o ClickUp Goals para definir seus objetivos de produção de vídeo, como criar uma nova série ou melhorar a eficiência da edição; divida-os em etapas práticas, como planejamento de pré-produção, filmagem, edição e revisão de pós-produção

Visualize o progresso, comemore marcos importantes e mantenha a motivação acompanhando o progresso com o ClickUp Goals

Organize seus roteiros de vídeo e storyboards usando o ClickUp Docs ; colabore com sua equipe em ideias criativas, defina suas estratégias de conteúdo de vídeo e vincule facilmente clipes relacionados para contextualizar durante as etapas de edição ou revisão

Organize todos os seus documentos e wikis em um só lugar com o ClickUp Docs

Obtenha suporte para uma ampla variedade de ferramentas de vídeo de terceiros, como o Loom para gravações de tela, o Otter.ai para transcrição e o Fireflies.ai para anotações de reuniões com integrações do ClickUp

Use a Pesquisa Universal do ClickUp para encontrar rapidamente recursos de vídeo importantes em todo o seu espaço de trabalho. Pesquise projetos de vídeo anteriores, roteiros, transcrições ou clipes de feedback

Proteja seus arquivos de vídeo e dados relacionados contra uso ou acesso não autorizado com os robustos recursos de segurança de dados do ClickUp, garantindo que conteúdos confidenciais sejam tratados com segurança durante o uso da plataforma

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente na versão móvel

O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

2. Synthesia (Ideal para criação de vídeos com tecnologia de IA)

via Synthesia

Quer criar um vídeo de alta qualidade em outro idioma — como francês, alemão ou espanhol — sem o trabalho de contratar atores ou montar toda uma produção? Descobri que o Synthesia é uma verdadeira revolução para isso.

Ela facilita a produção de conteúdo de vídeo profissional e localizado usando avatares de IA e dublagens. A Synthesia oferece suporte a mais de 140 idiomas. Além disso, se você estiver trabalhando em equipe, poderá compartilhar seus vídeos diretamente e convidar outras pessoas para comentar e dar feedback.

Principais recursos do Synthesia

Personalize seus vídeos com as cores da sua marca, logotipos e avatares favoritos

Navegue, duplique e personalize facilmente modelos para vídeos de marketing, educação e treinamento

Adicione automaticamente legendas no idioma de destino ao seu arquivo usando o tradutor de vídeo

Limitações do Synthesia

Os avatares de IA atuais não piscam, o que fica evidente em cenas mais longas e afeta a naturalidade dos vídeos

Novos recursos e ajustes na interface são introduzidos sem aviso prévio, obrigando os usuários a descobrir as mudanças por conta própria

Preços do Synthesia

Gratuito: US$ 0/mês

Starter: US$ 18/mês

Creator: US$ 64/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

📮ClickUp Insight: Os dados de nossa pesquisa sobre eficácia de reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem, em média, 8 ou mais participantes. Também descobrimos que uma reunião dura, em média, aproximadamente 51 minutos. Essas reuniões grandes podem resultar em pelo menos 6 a 8 horas de tempo total gasto em reuniões por semana, em nível organizacional. E se você pudesse reduzir isso? O ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam! Em vez de reuniões demoradas, colabore diretamente nas tarefas usando comentários, anexos, notas de voz, videoclipes e muito mais — tudo em um só lugar. 💫 Resultados reais: As equipes globais da STANLEY Security já economizaram mais de 8 horas por semana em reuniões e atualizações com nosso aplicativo completo para o trabalho!

3. Descript (Ideal para edição de áudio e vídeo com tecnologia de dublagem)

via Descript

Se você já desejou que a edição de áudio e vídeo fosse tão simples quanto editar um documento do Word, o Descript torna isso possível. Precisa ajustar o diálogo do seu vídeo para um público francês? Basta editar a transcrição, e o áudio se ajusta em tempo real.

O que eu realmente gostei no Descript é como ele usa IA regenerativa para remover ruídos de fundo e melhorar as vozes. Você não precisa de microfones caros ou salas à prova de som para obter som de alta qualidade com esta alternativa ao Rask AI.

Principais recursos do Descript

Remova palavras de preenchimento e pausas silenciosas das mensagens de vídeo

Transcreva áudio em mais de 20 idiomas e adicione identificações de locutor com o recurso “Speaker Detective”

Use o recurso de clonagem de voz; basta digitar e reproduzir as palavras faladas com a sua voz

Limitações do Descript

Foram observados atrasos ocasionais ao trabalhar com arquivos grandes

As funções de publicação não são suficientemente detalhadas e carecem de controle real

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 19/mês por usuário

Creator: US$ 35/mês por usuário

Empresas: US$ 50/mês por usuário

Empresas: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Descript

G2: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

Leia mais: Como gravar um vídeo de si mesmo apresentando um PowerPoint?

4. VEED (Ideal para edição de vídeo multilíngue online)

via VEED

Se você precisa publicar vídeos em vários idiomas rapidamente, o VEED é a solução ideal. Você não precisará baixar nenhum software nem lidar com configurações complicadas — basta abrir o navegador, enviar seu vídeo e adicionar legendas ou narrações em qualquer idioma que desejar.

Além disso, o serviço de transcrição online da VEED é mais versátil do que a maioria. Ao contrário de muitas ferramentas que limitam você a apenas um formato, ele permite transcrever arquivos de áudio e vídeo.

Principais recursos do VEED

Transcreva um arquivo de 60 minutos em 10 minutos com o “Auto Transcribe”; baixe-o em todos os formatos populares, incluindo MP3, WAV e MOV

Altere o estilo, a fonte e as cores das legendas; anime-as e até mesmo destaque palavras específicas para um efeito adicional

Crie conteúdo usando mais de 2 milhões de recursos de áudio e vídeo da biblioteca de arquivos livres de direitos autorais da VEED

Limitações do VEED

Não há opção para destacar palavras ou frases específicas no recurso “Text-To-Speech”

Faltam recursos avançados, como edição multicâmera e efeitos 3D

Preços do VEED

Gratuito

Lite: US$ 18/mês por usuário

Pro: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o VEED

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 3,4/5 (mais de 50 avaliações)

5. Happy Scribe (Ideal para transcrição e legendagem em mais de 120 idiomas)

via Happy Scribe

Se você trabalha constantemente com legendas, transcrições e traduções, esta ferramenta não irá decepcioná-lo.

Precisa exportar seus arquivos em TXT, Word, PDF ou até mesmo AVID? Você pode fazer isso facilmente com o Happy Scribe. Ele também facilita a colaboração com as partes interessadas, permitindo que você compartilhe transcrições e legendas no modo somente visualização ou no modo de edição.

O que mais me chamou a atenção, porém, foi a precisão e a velocidade desse software de conversão de fala em texto, que garante resultados de alta qualidade em todas as ocasiões.

Principais recursos do Happy Scribe

Contrate transcritores da Happy Scribe para revisar suas transcrições geradas por IA em vários idiomas

Crie seu glossário adicionando terminologia especializada (marcas, gírias, siglas) para simplificar a tradução

Importe quaisquer links públicos e sincronize a ferramenta com sua pilha de tecnologias atual, como YouTube, Vimeo e Google Drive

Limitações do Happy Scribe

Não há opção para compartilhar conteúdo em lote com equipes internas e partes interessadas externas

Alguns usuários observaram que pequenos erros ortográficos tendem a se repetir nas transcrições de podcasts

Preços do Happy Scribe

Gratuito

Básico: US$ 17/mês

Pro: US$ 29/mês

Empresas: US$ 49/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Happy Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

6. Lokalise (Ideal para gerenciamento de traduções e projetos multimídia)

via Lokalise

O Lokalise é um software de localização baseado na nuvem que ajuda você a adaptar sua estratégia de conteúdo aos mercados locais.

Você pode facilmente lidar com traduções simultâneas entre plataformas e exportá-las para os arquivos certos, com as convenções de nomenclatura corretas para cada plataforma.

O Lokalise também se integra a ferramentas como Figma, GitHub, GitLab, Webflow e Jira, tornando os fluxos de trabalho mais fluidos e eficientes.

Principais recursos do Lokalise

Traduza grandes projetos multilíngues usando a API RESTful da Lokalise, com guias e modelos fáceis de usar para uma configuração mais rápida

Organize as tarefas de localização em fluxos de trabalho para que, quando uma tarefa for concluída, a próxima tarefa no fluxo seja iniciada automaticamente

Faça alterações diretas na tradução em tempo real enquanto navega pelo seu site com o editor LiveJS

Limitações do Lokalise

Os atalhos de teclado não movem automaticamente o cursor para o próximo segmento, exigindo o uso do mouse para cada novo segmento

Não há opção para os tradutores baixarem os relatórios dos jogos, o que os obriga a depender da gerência para saber o prazo de entrega e a contagem de palavras

Preços do Lokalise

Gratuito

A partir de: US$ 140/mês

Essential: US$ 270/mês

Pro: US$ 990/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lokalise

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

7. HeyGen (Ideal para vídeos de avatares gerados por IA com conversão de texto em fala)

via HeyGen

Se você está procurando alternativas ao Synthesia AI para gerar avatares de diferentes etnias, idades e estilos para seus vídeos, vale a pena conferir o HeyGen. Ele permite criar conteúdo em mais de 175 idiomas usando mais de 120 avatares de IA, perfeito para atingir públicos diversos.

Seu recurso de tradução de vídeo com um clique pode traduzir vídeos para mais de 40 idiomas e até reconhece vários locutores. Embora não reproduza a voz do locutor original, você pode escolher entre mais de 300 vozes semelhantes às humanas para adicionar uma narração.

Principais recursos do HeyGen

Se algo soar estranho no seu vídeo, envie uma gravação de voz para treinar a IA a pronunciar corretamente

Integre arquivos SRT (texto simples) que acompanham suas legendas para traduções precisas e ajustes no roteiro

Melhore o atendimento ao cliente com avatares interativos que podem conversar com os visitantes do seu site em tempo real e fornecer a ajuda de que precisam

Limitações do HeyGen

A qualidade do suporte é inconsistente, com alguns representantes oferecendo soluções genéricas que não resolvem problemas específicos

Regenerar o mesmo vídeo várias vezes é considerado caro devido às cobranças de crédito

Preços do HeyGen

Gratuito

Creator: US$ 29/mês por usuário

Equipe: US$ 89/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

8. Wavel.ai (Ideal para narração de áudio baseada em IA com voz que soa humana)

Se você precisar de ajuda com conversão de texto em fala, dublagem de vídeo com IA ou geração de voz com IA, use o Wavel.ai. É um software completo que oferece uma experiência imersiva — não apenas uma narração genérica e monótona.

Para alcançar seu público multilíngue, você pode facilmente traduzir seu texto para mais de 40 idiomas com ferramentas de IA para legendas e subtítulos.

O que me impressionou neste gerador de voz por IA foi a capacidade de adicionar vozes com sotaques regionais que soam naturais, incluindo britânico, australiano e indiano.

Principais recursos do Wavel.ai

Incorpore uma camada de emoção em diferentes partes do vídeo de IA com uma coleção de mais de 1.000 vozes cheias de emoção

Transforme seus vídeos completos em vídeos curtos atraentes para o YouTube, traduzidos para qualquer idioma com legendas

Adicione anotações e notas às suas gravações enquanto as captura, para facilitar a compreensão do espectador

Limitações do Wavel.ai

Às vezes, o serviço fica fora do ar se a conexão com a internet não estiver estável

A estrutura de preços pode não agradar a todos, já que alguns usuários podem preferir um plano com menos recursos e mais acessível

Preços do Wavel.ai

Gratuito

Básico: US$ 25/mês

Pro: US$ 40/mês

Empresas: US$ 80/mês

Avaliações e comentários sobre o Wavel.ai

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Dubverse (Ideal para dublagem automatizada de vídeos com opções de voz personalizadas)

via Dubverse

Se você deseja adicionar dublagens com vozes autênticas em vários idiomas aos seus vídeos, vai adorar usar o Dubverse. Chega de gravações manuais ou edições tediosas — ele captura a essência e a emoção do seu conteúdo original.

Também gostei da forma como o Dubverse gera automaticamente legendas sincronizadas e precisas, tornando os vídeos claros e acessíveis a todos os espectadores.

Principais recursos do Dubverse

Crie narrações para roteiros que combinam idiomas com apenas uma chamada de API

Gere vários arquivos de áudio simultaneamente — seja uma série de demonstrações de produtos, podcasts ou tutoriais

Escolha entre mais de 200 vozes que variam em idade, gênero, tom e sotaque, e selecione a voz perfeita para seus vídeos

Limitações do Dubverse

O sincronismo da narração traduzida pode nem sempre corresponder à voz original devido às diferenças linguísticas

Os créditos se esgotam rapidamente em projetos grandes, e não há como adicionar mais créditos além do limite mensal

Preços do Dubverse

Pro: US$ 18/mês

Supreme: US$ 30/mês

Avaliações e comentários sobre o Dubverse

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Colossyan Creator (Ideal para gerar atores de IA hiper-realistas)

via Colossyan

Precisa de um apresentador que fale mais de 30 idiomas? Com o Colossyan Creator, isso é possível. Ele usa avatares de IA que se parecem e soam como seres humanos reais, tornando-o ideal para criadores que precisam localizar conteúdo rapidamente sem sacrificar o toque pessoal.

Você pode criar vídeos diretamente a partir de texto usando avatares de IA, adicionando interatividade para aumentar o engajamento.

O assistente de roteiros com IA GPT-4 integrado ajuda até mesmo a gerar ideias, melhorar sua redação e acelerar a produção de vídeos.

Principais recursos do Colossyan Creator

Personalize vídeos com um avatar digital de si mesmo, gravando um vídeo de 20 segundos sob vários ângulos, em diferentes cenários e com roupas variadas

Crie vídeos com IA em mais de 70 idiomas, transmitindo mensagens de forma mais eficaz na língua nativa do seu público em apenas alguns minutos

Aplique recursos da marca (logotipos, cores, estilos de texto e fontes personalizadas) aos layouts das cenas para que todo o conteúdo de vídeo mantenha a consistência

Limitações do Colossyan Creator

Editar conteúdo com modelos pré-criados pode ser tedioso, já que as animações nem sempre aparecem corretamente após serem aplicadas

A personalização avançada é limitada para usuários com necessidades específicas, especialmente para edição detalhada de vídeos e integração de elementos personalizados mais complexos

Preços do Colossyan Creator

Starter: US$ 27/mês

Pro: US$ 87/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (mais de 410 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡Dica profissional: Use um aplicativo de assistente pessoal com inteligência artificial e delegue tarefas como agendar compromissos e lidar com o atendimento ao cliente para aumentar a produtividade

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Assuma o controle da sua estratégia de vídeo

Encontrar a ferramenta de IA certa depende do que funciona melhor para você. Com tantas opções, pode ser difícil decidir. Mas concentrar-se nas suas prioridades — como traduções precisas, criação de avatares de IA sem falhas ou obtenção de uma fala que soe natural — ajudará a restringir as opções.

Quando se trata de gerenciar fluxos de trabalho de vídeo, nada supera o ClickUp. É o software ideal para manter tudo sob controle.

Você pode usar o ClickUp Clips para gravar demonstrações de produtos ou alinhar equipes geograficamente dispersas em relação aos planos e objetivos do projeto. O ClickUp Brain transcreve automaticamente todos os clipes, facilitando a localização e o acesso a informações específicas.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e mude a forma como você interage com seu público usando vídeos.