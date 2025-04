11 melhores ferramentas de tradução de IA em 2025

As ferramentas de tradução com IA transformaram a maneira como nos conectamos, garantindo que a barreira do idioma seja reduzida ao mínimo.

Essas ferramentas podem decifrar, traduzir e interpretar idiomas em tempo real. Elas usam técnicas de aprendizado de máquina e de processamento de aprendizado natural para traduzir o texto, mantendo o significado e o contexto intactos.

Encontrar a ferramenta certa pode ser um desafio, pois o mercado está repleto de várias ferramentas, todas alegando serem as melhores. Mas não se preocupe, pois apresentaremos a você as melhores ferramentas de tradução com IA do mercado, juntamente com a lista de recursos mais importantes.

O que você deve procurar nas ferramentas de tradução de IA?

Ao selecionar uma ferramenta de tradução de IA, aqui estão os aspectos que você deve considerar:

Certeza: Procure ferramentas que forneçam traduções exatas e precisas em diferentes idiomas e contextos. A alta precisão garante que suas mensagens sejam transmitidas corretamente sem perder o significado ou a nuance

Procure ferramentas que forneçam traduções exatas e precisas em diferentes idiomas e contextos. A alta precisão garante que suas mensagens sejam transmitidas corretamente sem perder o significado ou a nuance Suporte a idiomas: Verifique quais idiomas a ferramenta suporta. As melhores ferramentas de tradução com IA oferecem vários idiomas para acomodar diversas necessidades de comunicação

Verifique quais idiomas a ferramenta suporta. As melhores ferramentas de tradução com IA oferecem vários idiomas para acomodar diversas necessidades de comunicação Tradução em tempo real: Opte por ferramentas que ofereçam tradução em tempo real em conversas, reuniões ou durante viagens

Opte por ferramentas que ofereçam tradução em tempo real em conversas, reuniões ou durante viagens Segurança e privacidade: Preste atenção às medidas de segurança da ferramenta para proteger dados confidenciais, garantindo a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados e os padrões do setor

Preste atenção às medidas de segurança da ferramenta para proteger dados confidenciais, garantindo a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados e os padrões do setor Interface do usuário: Avalie a interface do usuário da ferramenta quanto à facilidade de uso e à navegação intuitiva. Uma interface amigável ao usuário aumenta a produtividade e a eficiência

Avalie a interface do usuário da ferramenta quanto à facilidade de uso e à navegação intuitiva. Uma interface amigável ao usuário aumenta a produtividade e a eficiência Preços e escalabilidade: Avalie a estrutura de preços e as opções de escalabilidade para determinar se a ferramenta se alinha ao seu orçamento e aos seus planos de crescimento

Avalie a estrutura de preços e as opções de escalabilidade para determinar se a ferramenta se alinha ao seu orçamento e aos seus planos de crescimento **Integração: se você planeja usar a ferramenta em fluxos de trabalho ou aplicativos existentes, garanta a compatibilidade e os recursos de integração com outras plataformas ou softwares

Suporte ao cliente: Procure ferramentas de tradução de IA que ofereçam suporte confiável ao cliente, inclusive assistência técnica e recursos de solução de problemas, para resolver qualquer problema prontamente

11 melhores ferramentas de tradução de IA em 2025

Aqui estão as melhores ferramentas de IA para tradução que você deve usar em 2025:

1. ClickUp

Experimente o ClickUp

Traduzir ação usando a IA do ClickUp

Cérebro ClickUp é um hub de conhecimento centralizado que conecta todos os seus documentos, pessoas e conhecimento da empresa com IA para oferecer a você uma experiência perfeita e inteligente. Ele está disponível em todos os recursos do ClickUp, para que você possa usá-lo de qualquer lugar e a qualquer momento.

Use o ClickUp Brain para traduzir suas anotações, resumos, relatórios e muito mais para dar suporte a pessoas de todas as origens em sua empresa. Desde a pesquisa e a criação de conteúdo até o resumo de dados e a análise de informações, o ClickUp Brain tem o poder de revolucionar sua maneira de trabalhar. Você pode transcrever facilmente clipes de voz e traduzir e localizar seu conteúdo.

E isso não termina aqui! Você pode criar conteúdo inserindo prompts personalizados, editando a entrada, criando conteúdo específico para a função, editando conteúdo existente, escrevendo atualizações para a equipe, resumindo conteúdo e bate-papos e até mesmo respondendo a e-mails.

Melhores recursos do ClickUp Brain

Traduzir e localizar seu conteúdo sem esforço

Crie conteúdo usando Modelos de prompt de IA Responda rapidamente a e-mails

Integre-o com mais de 1.000 ferramentas para aumentar a produtividade

Faça perguntas e obtenha respostas precisas de suas tarefas, documentos e informações armazenadas no ClickUp

Resuma seus bate-papos, comentários e conteúdo

Use a verificação ortográfica e gramatical integrada para escrever sem erros

Crie tabelas e modelos para organizar suas informações

Fique tranquilo com as rigorosas medidas de segurança e privacidade de dados

Crie conteúdo específico para cada função, como planos de projeto etc.

Limitações do ClickUp Brain

Tem uma curva de aprendizado

Alguns clientes consideram as opções de personalização excessivas

Preços do ClickUp Brain

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. QuillBot AI

via Tradutor de IA QuillBot Uma adição recente ao conjunto de serviços de redação da Quillbot, o QuillBot Translator é uma ferramenta de tradução com tecnologia de IA introduzida em 2023. Ele oferece traduções em mais de 40 idiomas e pode detectar automaticamente o idioma de entrada.

É especialmente útil para pessoas que o utilizam para fins de paráfrase ou edição, pois podem traduzir textos na mesma plataforma.

Você pode traduzir até 5.000 caracteres de uma só vez. A ferramenta é totalmente gratuita, com novos idiomas sendo adicionados constantemente, o que a torna a ferramenta perfeita para traduzir textos Ferramenta de IA para organizações sem fins lucrativos indivíduos e empresas.

Melhores recursos de IA do QuillBot

Traduza textos mais curtos e mais longos para seu idioma de destino

Acesse a tradução gratuita para mais de 40 idiomas

Edite, parafraseie, cite e traduza em uma única plataforma

Experimente uma interface móvel amigável e fácil de usar

Traduza para novos idiomas, pois o aplicativo está continuamente adicionando mais idiomas e recursos

Limitações do QuillBot AI

Como o produto ainda está em seus estágios iniciais, ele suporta menos idiomas do que seus concorrentes

Não tem a opção de traduzir documentos

Permite apenas a tradução de 5.000 caracteres de uma só vez

Preço do QuillBot AI

**Gratuito

Premium: $9,95/mês

$9,95/mês *Plano de equipe 5-10 assentos: uS$ 3,75/mês por assento 11-50 assentos: uS$ 3,33/mês por assento mais de 51 estações: uS$ 2,91/mês por poltrona



Classificações e avaliações do QuillBot AI

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

3. Copy.ai

via Tradutor de Copy.ai O Copy.ai utiliza a inteligência artificial para oferecer recursos de tradução excepcionais. Ele faz o que a tradução automática geralmente deixa de fazer: traduzir palavras mantendo suas nuances e intenções. Você pode usá-lo para criar textos de marketing, publicações em blogs, sequências de e-mails frios e muito mais.

Ele é especialmente útil para as equipes de marketing e vendas, pois funciona como um Ferramenta de redação de IA para transcriar e localizar suas mensagens. As equipes podem adicionar o guia de voz da marca para garantir que os resultados sejam os mais precisos e relevantes possíveis.

Ele oferece traduções em mais de 25 idiomas. A melhor parte é sua política de privacidade de dados com retenção zero. E a única desvantagem é o fato de não ser primariamente uma ferramenta de tradução.

Melhores recursos do Copy.ai

Explore mais de 25 idiomas

Obtenha traduções relevantes e de alta qualidade

Aprimore suas traduções adicionando guias de voz da marca para obter melhores resultados

Navegue sem esforço por uma interface fácil de usar

Utilize modelos de fluxo de trabalho pré-criados

Aproveite sua versatilidade para escrever e traduzir blogs, descrições de produtos, tradução de conteúdo e muito mais

Garanta a segurança e a privacidade de seus dados com medidas robustas

Integre-se perfeitamente a mais de 2.000 plataformas

Limitações do Copy.ai

Não é basicamente uma ferramenta de tradução, portanto, os recursos são limitados

Alguns usuários reclamaram da falta de resposta do suporte ao cliente

Preços do Copy.ai

Grátis

Pro: $49/mês

$49/mês Equipe: $249/mês

Classificações e avaliações do Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (60 avaliações)

4. Google Tradutor

via Google Translate Iniciado como um serviço gratuito de tradução automática em 2006, o Google Translate pode traduzir textos, imagens, documentos e sites com facilidade e precisão. Em 2016, ele mudou para a tradução automática neural para permitir traduções mais naturais e relevantes.

A ferramenta é de fácil acesso, com uma interface intuitiva que permite aos usuários traduzir para mais de 130 idiomas.

O que há de especial nessa ferramenta é que ela pode traduzir palavras escritas, sites, vários documentos, fala, imagens e idiomas manuscritos. Ela também funciona para a tradução de conversas bilíngues e como um Ferramenta de transcrição de IA .

O Google Tradutor é perfeito para indivíduos, alunos de idiomas e equipes que não precisam de recursos de tradução abrangentes.

Melhores recursos do Google Translate

Desfrute de uma experiência de usuário simples e interativa

Acesse traduções para mais de 130 idiomas gratuitamente

Aproveite o recurso de detecção de idioma

Acesse traduções off-line no aplicativo móvel

Traduza diretamente digitalizando o texto com sua câmera

Faça download de idiomas para traduções off-line

Salve palavras e frases para uma tradução mais rápida

Facilite uma conversa tranquila entre pessoas que falam idiomas diferentes

Limitações do Google Translate

Pode oferecer traduções imprecisas

Não garante a privacidade da entrada ou saída compartilhada

Alguns usuários reclamaram que a ferramenta não capta as nuances dos idiomas

Preço do Google Translate

**Gratuito

Classificações e resenhas do Google Translate

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

5. Inteligente

via Tradução inteligente A Smartling é uma ferramenta de tradução habilitada para IA que oferece traduções e localização de conteúdo rápidas e precisas. Ela oferece vários recursos, como painéis de desempenho e progresso, ferramentas CAT contextuais e integrações pré-construídas.

Quer você queira tradução humana ou tradução automática neural, a Smartling oferece tudo isso. Ele suporta traduções em mais de 150 idiomas e permite que você integre seu sistema de gerenciamento de conteúdo para facilitar o gerenciamento de conteúdo.

Você pode traduzir tutoriais, depoimentos, anúncios, vídeos, entrevistas e muito mais para o seu idioma de destino. O Smartling também oferece serviços de tradução de fala, transcrição e legendagem.

Melhores recursos do Smartling

Traduzir para mais de 150 idiomas

Utiliza tradução humana

Integre facilmente o Smartling ao CMS

Experimente um fluxo de trabalho totalmente transparente

Beneficie-se de uma rigorosa avaliação da qualidade da tradução

Desenvolva guias de estilo e glossários

Use memória de tradução e gerenciamento de terminologia

Limitações de inteligência

Não oferece preços transparentes

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços inteligentes

Core: Não disponível

Não disponível Growth: Não disponível

Não disponível Enterprise: Não disponível

Classificações e resenhas do Smartling

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

4,5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 3,5/5 (15+ avaliações)

6. DeepL

via tradutor_ Entre as muitas ferramentas de tradução automática disponíveis no mercado, o DeepL é conhecido por suas traduções precisas e diferenciadas. Ela se concentra em capturar a nuance e o significado por trás das palavras para oferecer o resultado mais relevante.

A interface é intuitiva e suporta 30 idiomas. Com a ajuda de redes neurais, a ferramenta cria traduções precisas e contextualmente adequadas.

Você pode usá-la para traduzir PDFs, documentos do Word e arquivos do PowerPoint. Ela também permite que você selecione palavras ou frases alternativas e ajusta automaticamente as outras frases de acordo com a seleção.

A versão gratuita do DeepL permite que você crie seu próprio glossário, oferece um dicionário embutido e define regras relacionadas a traduções específicas.

Com o DeepL Pro, você também pode ajustar o tom das suas traduções, integrá-lo à sua ferramenta CAT e muito mais.

DeepL melhores recursos

Use uma interface fácil e amigável

Integre-se perfeitamente ao Windows, iOS e Chrome

Acesso a especialistas e precisão excepcional nos idiomas oferecidos

Defina regras para palavras e frases

Traduza arquivos maiores facilmente com a tradução simples de idiomas

Mantenha a formatação original do texto com a versão profissional

Garanta alta segurança de dados para suas entradas e saídas

DeepL limitações

Muitos recursos só estão disponíveis na versão paga

Só é possível traduzir 1.500 caracteres na versão gratuita

Opções de personalização limitadas

DeepL preços

**Gratuito

Inicial: US$ 10,49/mês por usuário

US$ 10,49/mês por usuário Avançado: $34,49/mês por usuário

$34,49/mês por usuário Ultimate: $68,99/mês por usuário

DeepL ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

7. Tradutor do Microsoft Bing

via Microsoft Bing Translator O Microsoft Bing Translator é uma parte do Microsoft Cognitive Services que funciona com o Microsoft Office, Edge, Bing, Skype e muito mais. Ele oferece texto, fala, conversas em vários dispositivos, imagens e traduções off-line (somente para Android).

A ferramenta de tradução oferece suporte a mais de 100 idiomas. A interface é fácil de usar. Oferece integração perfeita com os produtos da Microsoft. Você pode adicionar o tradutor ao Outlook se traduzir e-mails regularmente.

O Microsoft Translator for Business oferece recursos de tradução personalizados para traduções melhores e mais relevantes.

Melhores recursos do Microsoft Bing Translator

Traduza sem esforço com uma interface fácil de usar

Participe de conversas em tempo real e tradução de voz

Integre-se perfeitamente aos aplicativos da Microsoft

Detecta o idioma para tradução rápida automaticamente

Traduza rapidamente usando frases amplamente usadas disponíveis na plataforma

Traduzir para mais de 100 idiomas

Limitações do Microsoft Bing Translator

Os usuários reclamaram da tradução imprecisa de idiomas em textos longos

O recurso de fala não está disponível para todos os idiomas

Não permite que você altere as palavras traduzidas

Preços do Microsoft Bing Translator

**Gratuito

Pagamento conforme o uso: Tradução de texto: $10/milhão de caracteres Tradução de documentos: $15/milhão de caracteres Tradução personalizada: $40/milhão de caracteres cada para tradução de texto e tradução de documentos



Classificações e análises do Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4,3/5 (mais de 90 avaliações) Capítulo: NA

8. Sem rótulo

via Tradutor de rótulos A Unbabel é uma plataforma LangOps que oferece uma combinação de traduções humanas e de IA para oferecer resultados altamente precisos. É a melhor opção para empresas e equipes, pois oferece um conjunto abrangente de recursos avançados, incluindo relatórios em tempo real, transparência e fluxos de trabalho orientados por IA que economizam tempo e custos.

A estimativa de qualidade da IA oferece uma visão transparente do desempenho de sua tradução. Além disso, ela tem certificação ISO 27001, o que a torna uma plataforma segura.

Melhores recursos da Unbabel

Acesse traduções em 90 idiomas

Aproveitar uma combinação de IA e tradutores humanos para traduções de alta qualidade

Integre-se a uma ampla variedade de ferramentas, como Zendesk, Salesforce e HubSpot

Avalie a qualidade das traduções para garantir a precisão

Adapte os fluxos de trabalho de tradução para atender às suas necessidades

Use modelos prontos

Limitações de rótulos

Pode cometer erros nas traduções

Alguns usuários reclamaram do longo tempo de tradução

Preços da Unbabel

Iniciante: Padrão: A partir de US$ 0,00050 por palavra com um compromisso anual mínimo de US$ 30.000

A partir de US$ 0,00050 por palavra com um compromisso anual mínimo de US$ 30.000 Empresarial: A partir de US$ 0,00046 por palavra com um compromisso anual mínimo de US$ 125.000

Classificações e resenhas da Unbabel

G2: 4,6/5 (190 avaliações)

4,6/5 (190 avaliações) Capterra: 3,8/5 (4 avaliações)

9. Smartcat

via Wikipedia O Smartcat é uma ferramenta de tradução com IA que oferece traduções contextuais e uma interface intuitiva. Ele oferece fluxos de trabalho colaborativos e traduções rápidas, o que o torna perfeito para empresas e equipes globais. Permite adicionar quantos usuários desejar.

A qualidade e a precisão da tradução melhoram à medida que você continua a usá-la. A ferramenta é compatível com mais de 280 idiomas e 50 formatos de arquivo. Você pode se conectar a mais de 30 integrações para agilizar seu trabalho.

Melhores recursos do Smartcat

Acesse glossários e memórias de tradução para aumentar a consistência

Exibir classificações de precisão para pares de idiomas específicos

Traduzir para mais de 280 idiomas

Aproveite uma combinação de experiência humana com traduções de IA

Aproveite o poder do GPT-4 para aprimorar os recursos de tradução

Use a correspondência de IA para encontrar os melhores linguistas

Edite e verifique o conteúdo traduzido no Smartcat Editor

Limitações do Smartcat

Não há versão gratuita

Alguns usuários reclamaram da falta de resposta do suporte ao cliente

Preços do Smartcat

Inicial : uS$ 99/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 99/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Smartcat

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

10. Tradução do Reverso

via Tradução reversa O Reverso usa modelos de tradução automática neural para fornecer traduções precisas e naturais para mais de 25 idiomas. Você pode digitar o texto ou adicionar um documento como um PPT, um documento do Word ou um PDF.

O aplicativo gratuito permite que você acesse recursos como favoritos, modos escuros, sem anúncios e traduções com um clique. Você pode usar o dicionário integrado para editar e ajustar sua produção, verificar a gramática usando verificações gramaticais integradas e melhorar a pronúncia ouvindo os textos.

O aplicativo está disponível para Mac, Windows, iOS, Android, Chrome e Firefox.

Melhores recursos do Reverso Translation

Obtenha tradução fácil e rápida

Crie vocabulário e aprenda com flashcards

Acesse exemplos no conteúdo

Traduza documentos e textos com facilidade

Beneficie-se da proteção robusta de dados

Desbloqueie a tradução de textos mais longos, a tradução instantânea e a ausência de anúncios com a versão paga

Limitações de tradução reversa

Muitos recursos estão disponíveis na versão paga

Suporta menos idiomas do que as alternativas

Preços do Reverso Translation

Gratuito

Premium: € 9,99/mês

€ 9,99/mês Tradutor corporativo: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Reverso Translation

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

11. Systran

via Tradutor Systran O Systran é um software de tradução em tempo real perfeito para empresas que desejam colaborar com clientes e funcionários globais. Ele é usado por alguns dos maiores nomes do setor, como Deloitte, Nestlé e Swiss Post.

Ele é compatível com mais de 55 idiomas e oferece até 5.000 caracteres de tradução na versão gratuita. A versão paga oferece recursos de tradução de domínio específico, tradução de texto ilimitada e tradução de documentos.

Melhores recursos do Systran

Garante uma política de privacidade robusta para proteção de dados

Treine seu próprio modelo de IA para obter melhores resultados

Obtenha traduções específicas do setor e do domínio

Personalize as traduções para atender às suas necessidades exclusivas

Crie seu glossário e memória de tradução

Use dicionários de usuário avançados

Especifique regras personalizadas para refinar o resultado da tradução

Limitações do sistema

A tradução de documentos só está disponível na versão paga

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Systran

Gratuito

Pro Plus: € 19,99/mês/usuário

€ 19,99/mês/usuário Pro Premium: € 44,99/mês/usuário

€ 44,99/mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Systran

G2 : 4.8/5 (2 avaliações)

: 4.8/5 (2 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6 avaliações)

Aproveitando o poder das ferramentas de tradução com IA

De traduções em tempo real a soluções personalizáveis que atendem a necessidades específicas, as ferramentas de tradução com IA podem fazer tudo isso. Elas permitem que as empresas entrem em novos mercados, que os indivíduos naveguem em territórios desconhecidos e que as pessoas promovam conexões mais diversificadas.

Os processos de tradução de idiomas com tecnologia de IA oferecem melhor precisão, conhecimento do contexto, baixos custos e traduções rápidas. Ao escolher sua ferramenta, procure precisão, velocidade, uma interface amigável, integrações e o número de idiomas suportados.

Se estiver procurando uma ferramenta mais abrangente que aprimore seus processos em cada etapa, o ClickUp não o decepcionará. Ele atende a equipes de todos os tamanhos e aprimora a colaboração como nunca antes. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!