Como melhorar a produtividade da força de trabalho: Técnicas e ferramentas

A produtividade da força de trabalho determina a eficiência com que sua equipe pode concluir tarefas e atingir metas dentro do tempo esperado.

No entanto, a tecnologia está mudando lentamente essa definição, assumindo o trabalho pesado e ajudando os funcionários a fazer um trabalho mais significativo.

A estudo de 2023 da Salesforce descobriu que 89% dos líderes de TI acham que as ferramentas de automação e IA têm melhoraram a produtividade dos funcionários .

Continue lendo para descobrir as práticas recomendadas testadas e comprovadas, poderosos hacks de produtividade e ferramentas de produtividade de ponta que podem turbinar sua produtividade.

Não importa se você é o fundador de uma startup que está trabalhando até a meia-noite ou um gerente corporativo que faz malabarismos com várias equipes, temos os insights de que você precisa. Vamos colocar sua produtividade em alta velocidade!

Entendendo o conceito de produtividade da força de trabalho

A produtividade da força de trabalho não se trata realmente de trabalhar mais ou mais rápido - trata-se de conseguir mais com os mesmos recursos ou até com menos recursos.

A questão é: como medir isso? Com indicadores de desempenho!

**Os indicadores de desempenho são o painel de produtividade da sua empresa. Eles mostram o desempenho da sua equipe, onde ela está se destacando e onde há espaço para melhorias.

Esses insights também podem ajudar a ajustar seus processos, fornecer suporte direcionado e manter sua equipe motivada. As principais métricas incluem:

Taxa de utilização , que é a porcentagem de tempo que os funcionários gastam em tarefas produtivas em comparação com atividades não produtivas

Taxa de conclusão de tarefas , que rastreia a porcentagem de tarefas atribuídas concluídas em um determinado período de tempo

, que rastreia a porcentagem de tarefas atribuídas concluídas em um determinado período de tempo Qualidade do trabalho, que pode ser avaliada com base em métricas como taxas de erro ou feedback do cliente

A revisão regular desses indicadores e o ajuste de suas estratégias podem manter a produtividade no caminho certo.

A produtividade não se trata apenas de riscar tarefas de uma lista - trata-se de realizá-las com eficiência para que sua empresa prospere.

Em termos simples:

Maior produtividade = Maior contribuição de valor = Maiores lucros

Inversamente:

Menor produtividade = Aumento dos custos operacionais = Lucros menores

Essas correlações podem ser observadas mais claramente no setor de manufatura.

Digamos que um fabricante de peças automotivas consiga, de alguma forma, aumentar a capacidade de produção em 30% sem um aumento proporcional nos custos de mão de obra. Em outras palavras, o mesmo número de trabalhadores pode produzir significativamente mais mercadorias.

Automaticamente, o custo por unidade de produção diminui, levando a margens de lucro mais altas. Isso, por sua vez, permite que a empresa reduza seus preços, tornando-a mais competitiva no mercado.

O efeito dominó da produtividade aprimorada leva, em última análise, ao aumento das receitas (uma combinação de produção mais alta e preços mais baixos) e, possivelmente, a salários mais altos para os trabalhadores também. Em outras palavras, todos na cadeia - consumidores, funcionários e a empresa - se beneficiam.

Técnicas de melhoria da produtividade

De acordo com um estudo da McKinsey, "aumentar a produtividade dos EUA representa um oportunidade de US$ 10 trilhões ." Esse potencial só pode ser realizado por meio de um esforço conjunto dos líderes empresariais para formar uma força de trabalho motivada, energizada e superprodutiva.

A adoção das técnicas corretas pode fazer uma grande diferença, seja liderando uma equipe ou gerenciando suas próprias tarefas.

Para começar, a organização e a priorização de tarefas são fundamentais para permitir que os membros da sua equipe realizem mais em um período mais curto. Felizmente, existem estratégias que podem ajudar a melhorar seu gerenciamento de tempo e ferramentas que podem ajudar a implementar essas estratégias. Vamos ler sobre algumas delas.

1. O poder da programação

A programação consiste em alocar estrategicamente seu recurso mais valioso - o tempo. É a primeira etapa do gerenciamento eficaz do tempo. Programação eficaz:

Prioriza as tarefas com base na importância e na urgência Aloca o tempo adequado para cada tarefa Equilibra a carga de trabalho entre os membros da equipe

Cada uma dessas atividades de agendamento pode ser realizada mais facilmente com o uso de uma ferramenta de produtividade, como ClickUp . Ele está repleto de recursos que podem ajudá-lo a agendar atividades da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Visualização do calendário do ClickUp é um divisor de águas para o agendamento. Você pode programar suas tarefas usando o recurso de arrastar e soltar, reagendá-las, visualizar sua carga de trabalho para o dia/semana/mês/ano e criar automaticamente tarefas recorrentes.

Adicione e reprograme o trabalho sem problemas, arrastando e soltando tarefas no Calendar View do ClickUp

Para otimizar seu agendamento na visualização do calendário do ClickUp:

Priorizar tarefas: O ClickUp permite que você atribua prioridades (Urgente, Alta, Normal, Baixa) a cada tarefa. Uma vez ativada, você pode classificar e filtrar tarefas por prioridade e visualizar rapidamente as tarefas de alta prioridade

O ClickUp permite que você atribua prioridades (Urgente, Alta, Normal, Baixa) a cada tarefa. Uma vez ativada, você pode classificar e filtrar tarefas por prioridade e visualizar rapidamente as tarefas de alta prioridade Alocar tempo por tarefa: Defina o campo Time Estimate (Estimativa de tempo) para uma tarefa e arraste e solte-o na visualização do calendário. Se precisar ajustar a duração, basta arrastar as bordas do bloco de tarefas (posteriormente, você poderá usar o recurso Time Tracking para registrar o tempo real gasto)

Defina o campo Time Estimate (Estimativa de tempo) para uma tarefa e arraste e solte-o na visualização do calendário. Se precisar ajustar a duração, basta arrastar as bordas do bloco de tarefas (posteriormente, você poderá usar o recurso Time Tracking para registrar o tempo real gasto) Equilibre a carga de trabalho entre a sua equipe: Você pode monitorar o nível de esforço de uma tarefa em termos de tempo, tarefas ou de acordo com os campos personalizados. Em seguida, defina a capacidade dos membros da sua equipe. Com essas informações, será fácil equilibrar a carga de trabalho da sua equipe de forma equitativa

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para equilibrar a carga de trabalho da sua equipe de forma justa

Depois de definir sua programação, seu dia de trabalho e o de sua equipe devem se encaixar.

2. Gráficos de controle para gerenciamento visual do tempo

Os gráficos de controle, originalmente desenvolvidos para o controle de qualidade na fabricação, encontraram um lugar no gerenciamento de projetos e na melhoria da produtividade. Esses gráficos o ajudam a visualizar o progresso do projeto ao longo do tempo, identificar tendências e padrões de produtividade e identificar gargalos. Você pode usá-los para prever possíveis atrasos e tomar decisões baseadas em dados sobre a alocação de recursos.

Crie gráficos de controle no ClickUp usando Gráficos de Gantt do ClickUp . Embora destinados principalmente ao gerenciamento de projetos, esses gráficos de Gantt podem ser adaptados para criar um gráfico de controle básico. Ao representar pontos de dados como tarefas individuais com suas datas de início e durações correspondentes ao tempo e ao valor do ponto de dados, é possível visualizar tendências e identificar anomalias.

Além disso, o recurso de dependência do ClickUp permite que você mostre as relações entre os pontos de dados se eles forem sequenciais ou tiverem dependências.

Visualize tendências e identifique anomalias usando a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Usando o ClickUp para controle de tempo contínuo

Com campos personalizados para estimativas e variações de tempo, automação para ajustar datas de vencimento e painéis para visualizações abrangentes do projeto, o ClickUp oferece uma abordagem holística para o gerenciamento de tempo. Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp vai além do registro básico de tempo, permitindo que você:

Monitorar o tempo gasto em cada tarefa

Obter insights sobreprodutividade da equipe* Identificar áreas para aprimoramento

Rastrear automaticamente o tempo com base nas alterações de status da tarefa

Comparar as estimativas de tempo com o tempo real gasto

Gerar relatórios detalhados de tempo

Use o recurso ClickUp Time Tracking para visualizar e controlar o tempo em qualquer dispositivo

O Relatório de Produtividade Pessoal do ClickUp ajuda a registrar e monitorar a produção da sua equipe

Use-o para:

Obter uma visão geral clara das tarefas concluídas e do tempo gasto

Identificar padrões de produtividade

Tomar decisões baseadas em dados para otimizar os fluxos de trabalho

Equilibrar melhor as cargas de trabalho

Usando esse modelo, os membros da equipe podem obter insights sobre seus padrões de produtividade pessoal, descobrir como ser mais produtivo , e definir metas significativas. Os gerentes podem usar esses relatórios para entender os pontos fortes e os desafios individuais, o que leva a um gerenciamento mais eficaz da equipe e à alocação de recursos.

3. Técnica de troca de matriz em um minuto (SMED)

A técnica Single-Minute Exchange of Die (SMED) é uma técnica de manufatura enxuta que visa reduzir o tempo necessário para concluir as trocas de equipamentos. A SMED tenta reduzir os tempos de configuração para menos de 10 minutos (daí a expressão "single-minute", que se refere a minutos de um dígito).

Em um sentido mais amplo, o SMED tem a ver com realizar transições rápidas entre tarefas, aumentando a produtividade geral

Para aplicar os princípios básicos do SMED em qualquer área, tente usar Recursos de integração do ClickUp para conectar todas as suas ferramentas favoritas.

Isso pode garantir um fluxo de trabalho perfeito que minimiza as distrações e ajuda você a alternar sem esforço entre tarefas em várias ferramentas. A redução do tempo gasto na transição entre as tarefas lhe dará um grande impulso e ajudará a aumentar a produtividade.

Use as mais de 1.000 integrações do ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho

4. Multitarefa (mas bem feita)

A multitarefa, quando feita corretamente, pode aumentar a produtividade várias vezes. O segredo é gerenciar seu tempo com eficiência e priorizar as tarefas que podem ser realizadas simultaneamente sem comprometer a qualidade. Tarefas do ClickUp permite que você categorize e priorize as entregas por urgência e importância. Não importa se você está fazendo malabarismos com vários projetos ou tentando manter o foco em um único, o ClickUp ajuda você a gerenciar seu tempo e realizar várias tarefas ao mesmo tempo em que otimiza a produtividade dos negócios.

Mantenha o controle de suas prioridades com o ClickUp Tasks

Experimente Modelo de produtividade pessoal do ClickUp para definir prioridades, controlar tarefas e ajudá-lo a realizar várias tarefas de forma inteligente.

Aproveite o modelo de produtividade pessoal do ClickUp para aumentar sua produtividade pessoal

Usando as exibições personalizáveis desse modelo, você pode:

Definir metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseadas em tempo)

Priorizar tarefas e alinhá-las a metas maiores do ClickUp para acompanhar seu progresso geral

Fazer pausas! Abra espaço para o tempo de inatividade : isso também é importante, eajuda a aumentar sua produtividade

5. Estratégias de estímulo à criatividade e à inovação

Incentivar a sua equipe a pensar fora da caixa pode levar a novas ideias, melhor resolução de problemas e maior produtividade nos negócios. Ao incorporar sessões regulares de brainstorming, você pode incentivar o engajamento dos funcionários e cultivar uma cultura em que perspectivas diversas e criatividade prosperem.

Use Mapas mentais do ClickUp para fazer brainstorming de ideias rapidamente, garantindo que sua equipe permaneça ágil e produtiva. Quando essas ideias são visualizadas, fica muito mais fácil encontrar padrões (como tarefas semelhantes para as quais o trabalho não precisa ser duplicado) e oportunidades (como tarefas críticas que devem ser priorizadas).

Transforme ideias em ação com os mapas mentais do ClickUp

6. Técnicas de definição de metas

As metas são o roteiro para o sucesso. Sem metas claras e alcançáveis, a produtividade pode facilmente sair do rumo. Definir metas de curto e longo prazo dá à sua equipe direção e motivação.

O ClickUp facilita a definição de metas. Com recursos como Metas do ClickUp você pode definir objetivos claros, acompanhar o progresso e comemorar as conquistas ao longo do caminho.

Em nível pessoal, você pode aproveitar o Uso do ClickUp para modelo de produtividade . Ele fornece uma abordagem estruturada para a definição de metas, garantindo que você permaneça focado e produtivo.

Mantenha o foco em suas metas pessoais com o modelo Using ClickUp for Productivity

Este modelo ajuda as pessoas a equilibrar suas vidas pessoais e profissionais. É um espaço de trabalho pronto para uso e totalmente personalizável que o ajuda a manter o foco em suas tarefas mais importantes e a garantir que nada seja deixado para trás.

7. Gerenciamento de conhecimento e solução de problemas

A principal diferença entre aumentar a carga de trabalho e aumentar a produtividade? Saber em que trabalhar._

Agora, uma base de conhecimento bem organizada pode ajudar os funcionários a trabalhar de forma mais inteligente, em vez de trabalhar mais. O gerenciamento eficiente do conhecimento também pode melhorar a solução de problemas e a tomada de decisões, levando a uma maior produtividade.

Você pode aproveitar Documentos do ClickUp para criar wikis e organizar wikis para armazenar e compartilhar conhecimento com sua equipe, facilitando a localização das informações de que você precisa, quando precisar. Sejam detalhes de projetos, anotações de reuniões ou práticas recomendadas, tudo pode estar a apenas um clique de distância.

Crie e gerencie bases de conhecimento com o ClickUp Docs

9. Tomada de decisões estratégicas

A boa tomada de decisões é a base da produtividade. Seja escolhendo a ferramenta certa de gerenciamento de projetos ou decidindo como alocar recursos, as decisões estratégicas podem fazer ou quebrar seus níveis de produtividade. ClickUp Dashboards fornecem insights em tempo real sobre seus projetos, ajudando-o a tomar decisões estratégicas informadas rapidamente. Com recursos como cartões e relatórios personalizáveis, você pode adaptar seu espaço de trabalho para reunir os dados mais importantes para você, garantindo que sua estratégia esteja sempre alinhada com suas metas de produtividade.

Visualize a produtividade de sua equipe por meio dos ClickUp Dashboards

10. Técnicas de gerenciamento de projetos Estratégias de gerenciamento de projetos e técnicas são projetadas para aumentar a produtividade em todos os setores. O gerenciamento eficaz de projetos pode aumentar significativamente a produtividade ao simplificar os fluxos de trabalho, definir metas claras e manter todos alinhados.

Por exemplo, Metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban, promovem a flexibilidade e a colaboração. Elas permitem que as equipes trabalhem em ciclos iterativos, possibilitando ajustes rápidos às mudanças e aumentando a capacidade de resposta às necessidades do projeto. Essa abordagem é particularmente benéfica para projetos que exigem feedback e adaptabilidade constantes.

Outras técnicas de gerenciamento de projetos se concentram em outros aspectos. A **Método do caminho crítico ajuda a identificar as tarefas mais importantes que devem ser concluídas a tempo para garantir o cumprimento dos prazos do projeto.

Ao mesmo tempo, o Técnica de avaliação e revisão de programas (PERT) estima o tempo necessário para concluir cada tarefa. Métodos de priorização como a Eisenhower Matrix ajudam as equipes a se concentrarem em tarefas de alto impacto com base na urgência e na importância.

O ClickUp pode ajudá-lo a configurar e gerenciar cada uma dessas (e muitas outras) técnicas. A **Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp por exemplo, foi projetado especificamente para equipes que não são de software e que desejam aproveitar o poder das metodologias ágeis.

Gerencie facilmente roteiros de produtos, backlogs, sprints e design de UX com o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Usando este modelo, você obtém:

Painéis ágeis e relatórios de sprint

Visualizações personalizáveis

Fluxos de trabalho para Scrum, Kanban e muito mais

Confira A vasta biblioteca de modelos do ClickUp para obter ainda mais. É provável que você encontre um modelo de gerenciamento de projetos que seja ideal para otimizar a produtividade para você e sua equipe. E isso não é tudo - você pode optar, em vez disso, por adaptar um espaço de trabalho de acordo com suas necessidades e personalizá-lo usando apenas os elementos de que precisa.

Vamos ver como Soluções Pontica a Pontica Solutions, um provedor de serviços de BPO e ITO em rápido crescimento, aumentou significativamente a produtividade ao aproveitar o ClickUp para otimizar seus processos de gerenciamento de projetos.

Usando o Gerenciamento de projetos do ClickUp com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, a Pontica conseguiu centralizar suas tarefas, gerenciar cronogramas com mais eficiência e aprimorar a colaboração da equipe, o que levou a uma maior eficiência em toda a empresa. Os recursos personalizáveis da plataforma permitiram que eles adaptassem os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades exclusivas, garantindo que cada projeto fosse gerenciado com precisão e clareza.

Como Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions, compartilha:

Nossa equipe agora pode trabalhar no mesmo projeto em conjunto e se comunicar com qualquer parte interessada instantaneamente, onde quer que esteja. O ClickUp abriga todos os nossos projetos - anteriores, atuais e futuros. Dayana Mileva diretora de contas da Pontica Solutions

Outras técnicas: aproveitando a tecnologia educacional

A tecnologia educacional (EdTech) pode ser um poderoso impulsionador da produtividade no local de trabalho. As plataformas de EdTech permitem o aprendizado contínuo, oferecendo conteúdo personalizado e de tamanho reduzido sob demanda para facilitar o treinamento dos funcionários. Isso garante que as equipes permaneçam atualizadas com as habilidades e os conhecimentos mais recentes, afetando diretamente sua eficiência e ajudando a aumentar a produtividade.

O ClickUp pode ser uma potência de produtividade tudo-em-um que integra esses dois elementos em seu ecossistema de produtividade.

💡 Dica profissional: Ao combinar Documentos do ClickUp com o ClickUp Goals, você pode criar uma base de conhecimento robusta ou um sistema de gerenciamento de aprendizagem contendo os materiais do curso, enquanto os campos e metas personalizados podem acompanhar o progresso da aprendizagem de seus funcionários.

Aproveitando o poder da IA

Vamos falar um pouco sobre o uso de ferramentas de IA para impulsionar a melhoria da produtividade. As ferramentas de IA são excelentes na automatização de tarefas rotineiras, como classificar e-mails, agendar reuniões e inserir dados, permitindo que você se concentre em atividades mais estratégicas. Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, um assistente com tecnologia de IA que eleva o aprendizado e a automação, é um divisor de águas. Ele pode gerar resumos de documentos complexos, criar materiais de aprendizagem direcionados e até mesmo automatizar a criação de tarefas com base na análise de conteúdo.

O ClickUp Brain pode fornecer a você e à sua equipe informações instantâneas

Na frente de automação, o ClickUp oferece fluxos de trabalho personalizáveis, gerenciamento de tarefas com IA e integrações com outras ferramentas e plataformas de aprendizagem. Desde a atribuição automática de tarefas até a geração de relatórios, esses recursos eliminam o trabalho manual e garantem a consistência.

Outro aspecto em que o ClickUp Brain se destaca é o gerenciamento de informações. Ele permite que os usuários encontrem rapidamente respostas para suas perguntas ao recuperar informações relevantes de tarefas, documentos e outras fontes, poupando o tempo gasto na busca de arquivos. Ele ainda ajuda a organizar as informações de forma mais eficaz, permitindo que você marque o conteúdo e os documentos como Wikis.

Por fim, use o ClickUp Brain para automação com base em IA. Ele pode automatizar fluxos de trabalho se você descrever o que deseja automatizar em inglês simples. Por exemplo, você pode criar uma tarefa do ClickUp sempre que chegar um novo e-mail com uma determinada palavra-chave na linha de assunto

Em outras palavras, o assistente de IA do ClickUp está preparado para varrer todos os gargalos em seu caminho - tarefas repetitivas e mundanas, dificuldades para encontrar o que você precisa no momento em que precisa, criação de relatórios longos a partir de conjuntos de dados ainda mais longos - e deixá-lo energizado para aumentar sua produtividade.

Fatores que influenciam a produtividade da força de trabalho

Aumentar a produtividade da força de trabalho é como preparar uma ótima refeição - você precisa dos ingredientes certos e saber como equilibrá-los. Fatores que influenciam a produtividade podem aumentar ou diminuir os níveis de eficiência da sua equipe. Vamos explorar alguns deles aqui.

Colaboração e trabalho em equipe

Em primeiro lugar, a colaboração e o trabalho em equipe. Quando os membros da sua equipe trabalham bem juntos, a mágica acontece. **As ideias fluem mais livremente, os problemas são resolvidos mais rapidamente e todos se sentem mais envolvidos. Pense nisso como uma sinfonia - cada instrumento desempenha seu papel e, juntos, criam música.

Influência do trabalho remoto

Embora o trabalho remoto ofereça flexibilidade, ele também vem com seu próprio conjunto de desafios, como barreiras de comunicação e sentimentos de isolamento enfrentados por funcionários remotos. Mas não se preocupe, eles podem ser gerenciados! A criação de uma forte cultura de equipe virtual pode ajudar a preencher a lacuna, mantendo todos conectados e produtivos, não importa de onde estejam trabalhando.

Saúde, saúde mental e esgotamento ocupacional

A produtividade dos funcionários anda de mãos dadas com sua saúde e bem-estar geral. Se a sua equipe estiver esgotada ou com problemas de saúde mental, a produtividade será inevitavelmente afetada. É por isso que é fundamental promover um ambiente de trabalho que promova não apenas a saúde física, mas também o bem-estar mental.

**Incentivar intervalos regulares, oferecer recursos de saúde mental e estar atento às cargas de trabalho pode fazer uma grande diferença.

Papel dos incentivos no aumento da produtividade

Os incentivos são outra ferramenta poderosa. Quando as pessoas se sentem reconhecidas e recompensadas por seu trabalho árduo, elas se sentem motivadas a continuar avançando.

Seja um bônus, uma menção em uma reunião ou uma simples nota de agradecimento, demonstrar apreço pode ajudar muito a aumentar o moral e a produtividade.

Impacto da procrastinação e maneiras de atenuá-la

Ah, a procrastinação - o ladrão sorrateiro do tempo. Todos nós já passamos por isso, adiando tarefas da lista de afazeres até o último minuto. No entanto, a procrastinação não apenas atrasa os projetos; ela também pode gerar estresse desnecessário e diminuir a qualidade do trabalho.

Combata isso usando métodos como time boxing para dividir as tarefas em partes menores e gerenciáveis, definir prazos claros e usar o ClickUp para acompanhar o progresso.

Importância da disciplina para aumentar a produtividade

Finalmente, vamos falar sobre disciplina - a espinha dorsal da produtividade. Sem ela, até mesmo os melhores planos podem ir por água abaixo.

Incentivar uma abordagem disciplinada ao trabalho, seja cumprindo cronogramas, mantendo o foco ou cumprindo prazos, pode ajudar sua equipe a permanecer no caminho certo e atingir suas metas.

Produtividade de seus funcionários à prova de futuro com o ClickUp

Vamos recapitular por um momento. Exploramos uma série de técnicas de melhoria da produtividade, desde o aproveitamento do poder da tecnologia com o ClickUp até a promoção do envolvimento dos funcionários e o refinamento das estratégias de gerenciamento.

Cada um desses elementos desempenha um papel crucial no aumento da produtividade de sua equipe, seja por meio de melhores gerenciamento de tempo comunicação eficaz ou criação de um ambiente de trabalho favorável.

Também podemos esperar que a IA e a automação desempenhem um papel ainda maior, assumindo tarefas rotineiras e liberando sua equipe para se concentrar no trabalho criativo e estratégico.

Com as estratégias certas e uma abordagem com visão de futuro, você não está apenas preparando sua equipe para o sucesso - está preparando o terreno para um futuro mais produtivo, inovador e resiliente. Experimentar o ClickUp seria um bom ponto de partida. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!