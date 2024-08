15 métricas de produtividade para aumentar o desempenho da sua equipe

As métricas de produtividade são conceitos que funcionam como pontos de dados para medir, analisar e apresentar o desempenho de funcionários ou departamentos. Em outras palavras, elas medem a produtividade dos funcionários e indicam como cada equipe contribui para as metas comerciais.

O estudo de métricas de produtividade, como utilização de ativos, horas trabalhadas ou horas extras, cria transparência na produtividade da sua equipe. Isso ajuda a identificar quais recursos estão estagnando ou avançando em seus projetos.

É uma relação simples de entrada e saída, que mostra como a produção de sua empresa é afetada por suas entradas.

Criamos um guia que explica o impacto das métricas de produtividade e dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) em seus processos de negócios internos e externos. 👇

O que são métricas de produtividade?

As métricas de produtividade são medidas quantificáveis que avaliam o desempenho dos funcionários em áreas específicas e como suas atividades contribuem para as metas organizacionais.

Essas métricas oferecem percepções numéricas e visuais facilmente digeríveis sobre as áreas que precisam ser melhoradas ou completamente reformuladas.

Por exemplo, suponha que a equipe A gaste 30 horas em um projeto de três dias com 12 funcionários. A equipe B termina o mesmo projeto em dois dias com dois funcionários a menos. A decomposição das métricas de produtividade dos funcionários oferece aos líderes empresariais uma visão diferente de como e por que a equipe B rende mais do que a equipe A.

Qual é a importância das métricas de produtividade?

Você deve medir a produtividade para analisar o progresso da sua equipe em relação às suas metas comerciais. Desde as unidades produzidas e a receita gerada até as tarefas orientadas a compras, essas métricas essenciais fornecem informações precisas para afastar as equipes do fracasso e aproximá-las de um serviço de qualidade, da satisfação do cliente e de melhores margens de lucro.

A relação entre as métricas de produtividade e os indicadores de desempenho pode produzir uma série de pontos de dados relacionados à eficiência. Eles podem integrar percepções quantitativas e qualitativas e contribuir para as medidas gerais do desempenho de uma empresa.

O monitoramento contínuo e a ação para aumentar a produtividade ajudam a melhorar os resultados gerais da equipe, ajudando a melhorar o desempenho dos negócios.

Agora, veja algumas das principais métricas de produtividade e indicadores-chave de desempenho que o ajudam a medir o progresso.

15 exemplos de métricas de produtividade e KPIs

A longa trilha de métricas de produtividade e KPIs pode ser esmagadora. Reserve um tempo para decidir quais dessas métricas de produtividade comuns podem levar sua empresa ao próximo nível. 👇

1. Taxa de rotatividade de funcionários (ETR)

A taxa de rotatividade de funcionários mede a porcentagem de funcionários que deixam uma organização em um período específico. Ela é expressa como uma porcentagem da força de trabalho. Essa métrica também mede a qualidade de suas políticas de recrutamento e os níveis de satisfação dos funcionários.

Os relatórios sugerem que as taxas de rotatividade de funcionários têm sido 20% maiores após a pandemia .

Embora uma taxa de rotatividade abaixo de 10% seja considerada razoável, uma taxa de rotatividade mais alta reflete uma impressão negativa da cultura da empresa e pode indicar uma força de trabalho desmotivada e improdutiva.

veja como você pode calcular a ETR:

Taxa de rotatividade de funcionários = [T /{(B+E)/2}] X100

Aqui,

T é o número de rescisões durante um período

B é o número de funcionários no início do período

E é o número de funcionários no final do período

2. Receita por representante de vendas

Essa métrica de produtividade calcula quanta receita por funcionário os membros da equipe de vendas geram.

As equipes de vendas são competitivas por natureza. Portanto, o uso de métricas de produtividade de vendas pode ajudar a promover uma concorrência saudável entre sua equipe.

No entanto, forneça metas de vendas ambiciosas e realistas para incentivar sua equipe a se esforçar mais para gerar receita.

A comparação do desempenho de cada representante de vendas com base em parâmetros como antiguidade e metas atingidas coloca você em uma posição informada para uma avaliação justa.

aqui está uma fórmula rápida para calcular essa métrica:

Receita por representante de vendas = Total de vendas / Número de vendas feitas pelo representante de vendas

3. Precisão do inventário

A métrica de precisão do inventário mede o nível de inconsistência entre o inventário real e o registrado. O rastreamento e a melhoria dessa métrica reforçam sua impressão de fornecedor confiável.

Uma precisão de inventário mais alta resulta de práticas de escrituração contábeis precisas e de um gerenciamento eficiente do depósito. Ela também indica a eficácia da sua equipe de campo responsável pelo gerenciamento do estoque.

Você deve manter uma pontuação alta nessas métricas de qualidade para aumentar a satisfação do cliente e os números de vendas.

aqui está uma fórmula para calcular a precisão do estoque:

Exatidão do inventário = (Itens contados / Itens registrados) x 100

4. Tempo médio de manuseio (AHT)

O tempo médio de processamento mede o tempo médio gasto para resolver uma consulta pendente do cliente ou um problema de suporte.

O AHT é comumente usado para medir a produtividade das equipes de atendimento ao cliente e de suporte. Ele tem quatro objetivos principais:

Identificar os membros de melhor desempenho ou proativos da sua equipe

Identificar membros com baixo desempenho e ajudá-los a melhorar por meio de sessões de treinamento

Entender as flutuações no AHT como sinais de estresse da equipe ou sobrecarga de trabalho

Garantir alta capacidade de resposta aos clientes para manter a satisfação dos mesmos

Em termos simples, essa métrica de produtividade dos funcionários mede a eficiência com que sua equipe resolve as consultas dos clientes sem sacrificar a qualidade do serviço (QoS).

calcule o AHT usando esta fórmula:

Tempo médio de atendimento = (tempo total de conversação + tempo de espera + tempo de acompanhamento) / número total de chamadas

5. Taxa de conclusão de tarefas

A taxa de conclusão de tarefas mede a porcentagem de tarefas concluídas em relação às tarefas atribuídas em um determinado período.

Essa métrica de medição de produtividade é um teste decisivo para a eficiência operacional. Ela ajuda a identificar interrupções nos fluxos de trabalho e lacunas na capacidade da equipe.

Se estiver enfrentando dificuldades com o acúmulo de tarefas, é hora de redistribuir as cargas de trabalho ou investigar problemas mais profundos, como priorização pouco clara de tarefas, utilização ineficiente de funcionários, sobrecarga de trabalho ou recursos insuficientes.

veja como calcular a taxa de conclusão de tarefas:

Taxa de conclusão de tarefas = (Nº de tarefas concluídas) / (Nº total de tarefas) x 100

Uma maneira ágil de lidar com uma taxa de conclusão de tarefas mais baixa é atribuir pontos de história para cada tarefa. Os pontos de história são pesos atribuídos a cada tarefa com base na dificuldade e no tempo de conclusão esperado.

Os pontos de história permitem que você analise antecipadamente quanto tempo cada tarefa levará. E o mais importante é que isso lhe dá uma visão geral da carga de trabalho e dos níveis de produtividade de cada membro da equipe.

Use ClickUp para equipes de operações para atender às suas necessidades de gerenciamento de tarefas. Ele facilita o gerenciamento de tarefas por meio de visualizações e painéis personalizáveis. Além disso, você pode usar a IA para atribuir automaticamente subtarefas e gerar resumos para tópicos de comunicação para reduzir a carga de trabalho manual da sua equipe.

Detecte as lacunas de capacidade da equipe e veja a eficiência de suas operações com o Workload View do ClickUp

🎁Bônus: Considere criar um plano de produtividade usando modelos personalizados e observe como o ClickUp preenche automaticamente os campos para inserir todo o progresso em um clique.

6. Horas extras

Horas extras são as horas extras que um funcionário investe além de suas horas de trabalho programadas padrão.

Horas extras mais longas indicam má distribuição da carga de trabalho, uma cultura de trabalho insalubre e gerenciamento ineficiente da equipe. Até mesmo um desses fatores é suficiente para causar uma queda no desempenho geral da equipe produtividade geral dos funcionários .

Acompanhe essa métrica para identificar lacunas de recursos e necessidades de contratação. Por exemplo, mais horas extras em seu departamento de marketing podem indicar que você precisa de uma força de trabalho maior nesse departamento.

Da mesma forma, você pode usar essa métrica para rastrear a produtividade dos funcionários e alocar a carga de trabalho com base na capacidade do funcionário.

você pode calcular as horas extras dividindo o número de horas extras pelo número de horas de trabalho regulares.

Horas extras = (horas extras) / (horas regulares) x 100

7. Crescimento das vendas

O crescimento de vendas mede a capacidade da sua equipe de vendas de aumentar o desempenho de vendas mensal, trimestral ou anual.

Essa métrica oferece insights sobre a taxa de crescimento da receita de sua empresa. Considere adicionar filtros para períodos de um mês para ter acesso a dados de nível micro. Isso pode informá-lo sobre o desempenho de representantes de vendas individuais em blocos de tempo.

Use essa métrica para identificar quais funis de vendas geram as conversões mais altas.

veja como você pode calcular o crescimento das vendas:

Crescimento de vendas = [(vendas líquidas atuais - vendas líquidas do período de vendas anterior) / vendas líquidas do período de vendas anterior] x 100

8. Taxa de inovação

Embora não seja um indicador-chave de desempenho, as taxas de inovação falam muito sobre a criatividade da sua equipe. Ele permite que você calcule a frequência de novas ideias iniciadas em um período em comparação com aquelas executadas com sucesso.

Taxas de inovação mais altas indicam uma equipe dinâmica que se mantém na vanguarda da tomada de riscos e das inovações. Lembre-se de que taxas mais altas nem sempre indicam maior produtividade da equipe. Ainda assim, a conversão de ideias em realidade ou processos é uma medida única de produtividade.

aqui está uma fórmula simples para medir a taxa de inovação da sua equipe:

Taxa de inovação = (Nº de ideias lançadas com sucesso/Nº total de ideias propostas)*100

Dica: Use o ClickUp Brain e o ClickUp Whiteboards para conduzir sessões de ideação e brainstorming em equipe e obter uma taxa de inovação mais alta. ClickUp Brain atua como seu assistente de IA para fazer brainstorming de ideias. Enquanto Quadros brancos ClickUp preenchem a lacuna entre o brainstorming e a realização do trabalho.

Use-os para fazer brainstorming de novas ideias e, em seguida, planeje sua maneira de executá-las por meio de mapas mentais e diagramas intuitivos.

Faça um brainstorming de ideias com sua equipe e lance ideias mais bem-sucedidas com os quadros brancos ClickUp

9. Resolução de primeiro contato (FCR)

Essa métrica de produtividade também é chamada de resolução na primeira chamada e funciona melhor para equipes de suporte de TI e de call center. Ela analisa a quantidade de consultas de clientes resolvidas por um agente de atendimento ao cliente na interação inicial com o cliente. A intenção aqui é evitar o tempo gasto em acompanhamentos e, em vez disso, trabalhar na solução de consultas e problemas mais sérios do cliente.

Ver a sua equipe lidar com chamadas extras desnecessárias e escalar tíquetes excessivos pode ser estressante. Acompanhe a produtividade com essa métrica para equilibrar a utilização dos funcionários e o desempenho dos negócios.

veja como você pode calcular a FCR:

Resolução no primeiro contato = (Incidentes resolvidos no primeiro contato / Total de incidentes) x 100

Um FCR alto indica que sua equipe de atendimento ao cliente pode resolver rapidamente as consultas dos clientes assim que elas chegam. Isso acontece quando é possível aumentar a autoridade ou o poder de decisão concedido a funcionários individuais em equipes voltadas para o cliente.

10. Relação entre tráfego e leads do site

A taxa de tráfego para leads do website rastreia quantos visitantes realizam a ação desejada depois de visitar o website. Essas ações podem ser qualquer coisa, desde inscrições, compras, consultas, redirecionamentos etc. KPIs e métricas como esses geram insights sobre o tráfego on-line da sua marca e a eficácia das estratégias de marketing do seu site.

Um aumento ou uma diminuição nas taxas de conversão ao longo dos períodos de tempo também explica o que está funcionando e o que está fracassando.

calcule a relação entre tráfego e leads do seu site dividindo o número de visitas ao site pelo número de leads gerados em um período:

Relação entre tráfego e leads do website = (número de visitas ao website) / (número de leads gerados) x 100

11. Produtividade em tempo parcial versus produtividade em tempo integral

Essa métrica mede o nível de produtividade de seus funcionários de meio período em relação aos de período integral.

Embora você possa contratar funcionários de meio período para projetos contratuais ou para preencher lacunas, eles podem não ser tão produtivos quanto os funcionários de tempo integral. A falta das ferramentas certas ou a dificuldade de se adaptar à cultura da sua marca pode comprometer a produtividade imediata deles. Com o tempo, isso se agrava e você pode perder milhares de dólares em ganhos potenciais.

Ao medir essa métrica, você pode acompanhar o desempenho dos funcionários em grupos classificados e identificar quais membros da equipe contribuem para as metas organizacionais.

Observação: Essa métrica não tem uma fórmula específica. No entanto, uma métrica intimamente relacionada é o Equivalente em Tempo Integral (FTE).

Equivalente em tempo integral FTE = Total de horas trabalhadas por funcionários em meio período e em tempo integral / Número de horas disponíveis em tempo integral em um ano

12. Taxa de conversão de metas

A taxa de conversão de metas mede a porcentagem das metas desejadas do seu projeto que são atingidas de acordo com o cronograma.

Taxas de conversão de metas mais altas indicam que suas ferramentas e metodologias de planejamento de projetos estão indo muito bem. Por outro lado, taxas mais baixas revelam prazos de projeto irrealistas e desvios de escopo.

Lembre-se de que essas metas variam significativamente em sua natureza. E que essa métrica é totalmente diferente da "Taxa de conclusão de tarefas" No entanto, a capacidade da sua equipe de atingir essas metas predefinidas define sua ética de trabalho .

aqui está uma fórmula simples para medir a taxa de conversão de metas:

Taxa de conversão de metas = (Nº de metas cumpridas dentro do prazo) / (Nº total de metas) x 100

13. Taxa de leads para MQL

Os leads qualificados de marketing (MQL) são clientes potenciais examinados pela equipe de marketing para confirmar o interesse deles em um produto ou serviço. Em seguida, esses clientes potenciais são encaminhados para a equipe de vendas, que os orienta durante a jornada de compra.

Comece acumulando leads por meio de contas de mídia social, páginas de destino do site, marketing por e-mail e anúncios pagos. Depois que sua equipe de marketing fizer a correspondência entre as personas dos leads e seu público-alvo, eles se tornarão MQLs.

Índices mais altos de MQLs são um sinal verde para seus departamentos de geração de leads!

calcule a taxa de leads para MQL com esta fórmula simples:

Razão de leads para MQL = (Nº de MQLs) / (Nº total de leads gerados) x 100

14. Taxa de conversão de recrutamento

Essa métrica define a porcentagem de recrutas em potencial que se tornam funcionários de sua organização.

A taxa de conversão de recrutamento fornece uma ideia mais ampla da resposta de seu pool de talentos à publicação da vaga. Por exemplo, ela prova se os investimentos em equipar sua equipe de contratação superam consideravelmente a receita dos candidatos que eles contratam.

aqui está uma fórmula para calcular a taxa de conversão de recrutamento da sua equipe de contratação.

taxa de conversão de recrutamento = (nº de contratações bem-sucedidas) / (nº de candidatos que entraram no processo de recrutamento) x 100**_

Dica: Você pode esperar uma taxa de conversão de recrutamento mais alta se as vantagens do emprego que você oferece superarem a média das ofertas de emprego do mercado. Por outro lado, uma taxa de conversão de recrutamento mais baixa geralmente se deve a avaliações ruins da empresa ou à incapacidade de atender às expectativas salariais médias.

15. Investimento médio em treinamento de cada funcionário

Essa métrica mede o custo médio incorrido por sua organização para treinar funcionários novos ou existentes. Isso inclui os custos de desenvolvimento e administração de vários programas de treinamento, como workshops, seminários, certificações e outras iniciativas de desenvolvimento de funcionários.

Usando essa métrica, você pode avaliar a eficiência e a eficácia das iniciativas de aprimoramento de seus funcionários. E se elas beneficiam ou não a produtividade dos funcionários ao longo do tempo.

use esta fórmula para calcular seu investimento médio em treinamento de funcionários:

Investimento médio em treinamento de cada funcionário = (investimento total em treinamento / número de funcionários treinados)

Como definir e medir métricas de produtividade

Medição metas de produtividade envolve diversas variáveis, como tempo, pessoas na hierarquia de funcionários e os resultados de diferentes ações. Você deve começar escolhendo as métricas que afetam o sucesso de seu negócio.

1. Considerando todos os indicadores de produtividade

Comece avaliando a produtividade de forma holística. Observe o termo a partir de uma lente de eficiência operacional. Alguns exemplos desses indicadores são as taxas de conclusão de projetos ou a produção por semana.

Em seguida, use um ponto de vista de envolvimento do cliente e do funcionário. Isso inclui indicadores como taxas de retenção que definem o sucesso de suas estratégias de engajamento.

2. Alinhamento com as metas de negócios

Escolha métricas de produtividade que se alinhem aos objetivos e à missão de sua empresa. Isso o prepara para identificar exemplos significativos de métricas de produtividade que importam para sua empresa.

Além disso, processos de mapas e métricas para objetivos específicos. Durante o processo, comunique esse alinhamento a todos os membros da equipe para explicar como o trabalho deles deve apoiar as metas da organização.

Faça o download deste modelo Modelo de métricas do projeto ClickUp tem um formato totalmente personalizável para monitorar as metas do projeto e melhorar a coerência sobre o status do projeto entre as equipes. Você pode definir métricas personalizadas usando campos e status personalizados, acessar categorias de dados do projeto e analisar os resultados para testar a produtividade da sua equipe.

O modelo vem com quatro visualizações em diferentes configurações para lhe dar a flexibilidade de analisar os dados da maneira que preferir. Rótulos de prioridade, tags e subtarefas aninhadas facilitam o rastreamento de métricas.

3. Definição de produtividade em sua equipe ou organização

O termo pode ser diferente para vários departamentos, membros da equipe e setores. Você deve definir sua perspectiva em um contexto relevante para estabelecer métricas apropriadas e alcançáveis.

Por exemplo, a produtividade da equipe de marketing de desempenho pode ser medida pelo número de leads gerados. Por outro lado, a produtividade da equipe de TI pode ser calculada pelo número de atualizações técnicas e novos recursos adicionados durante um período de tempo.

Estabeleça definições claras para as diferentes equipes para garantir que o foco delas esteja sincronizado com os resultados desejados.

4. Usar um painel de KPI para acompanhar seu progresso

Use um painel de KPI personalizável para monitorar e visualizar as métricas de produtividade em questão de minutos. Os painéis de KPI permitem que você estude o desempenho da sua equipe em períodos específicos e em uma base de projeto a projeto.

Além disso, é uma ferramenta de visualização útil para apresentar dados sob demanda para as partes interessadas relevantes em um formato digerível. Lembre-se de adicionar uma combinação de indicadores de avanço e de atraso para obter uma visão abrangente dos parâmetros de desempenho históricos e futuros.

Os produtos SaaS, como o ClickUp, equipam você com uma ferramenta de visualização totalmente personalizável Painel de relatórios do ClickUp . Você pode acompanhar tudo por meio desse painel intuitivo, desde o status das subtarefas até o progresso das tarefas em andamento.

Crie um KPI Dashboard com o ClickUp e tenha uma visão de alto nível de todas as suas tarefas em andamento

Métricas de produtividade e definição de metas

Os dois andam de mãos dadas, pois suas metas devem ser realistas e rastreáveis em cada estágio da tarefa ou do projeto.

Use dados de desempenho anteriores como referências e adote a estrutura de metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado) para obter a especificidade necessária nessa abordagem.

Crie o hábito de revisar essas métricas ocasionalmente, pois o estabelecimento de metas geralmente é um processo iterativo. Além disso, entenda como os incentivos da liderança e o ambiente do local de trabalho são essenciais para melhorar a produtividade e definir metas alcançáveis.

Embora os incentivos da liderança possam motivar os funcionários e aumentar as taxas de retenção, um ambiente de trabalho de qualidade evita o esgotamento. Esses fatores são essenciais para métricas de produtividade de alta pontuação, pois você mantém sua equipe proativamente focada em melhorar a produção. Metas do ClickUp permite alocar e monitorar tarefas interconectadas. Ele oferece mais de 15 visualizações e parâmetros personalizáveis para rastrear métricas cruciais de produtividade para diferentes equipes e projetos.

defina metas rastreáveis para a sua equipe usando o ClickUp Goals e visualize as métricas de produtividade entre equipes e projetos de todas as suas tarefas em andamento_

As métricas de produtividade otimizarão seus futuros fluxos de trabalho

Está claro como a alocação de métricas de produtividade pode prejudicar ou impulsionar os resultados de seus negócios.

Não se esqueça de revisitar e refinar essas métricas com base nas mudanças na dinâmica do setor e no crescimento interno.

Motive seus funcionários a aprimorar suas habilidades em análise para que eles também possam começar a ver seu desempenho individual de forma analítica, promovendo o impulso coletivo da empresa para o crescimento organizacional.

Olhando para o futuro, o futuro da medição da produtividade deverá ser dominado por abordagens orientadas por dados e com suporte de IA. O ClickUp, com suas ferramentas de gerenciamento de projetos assistidas por IA e painéis intuitivos, ajuda você a fazer isso, dando-lhe acesso a todos os seus dados em um piscar de olhos. Experimente o ClickUp gratuitamente e comece a medir a produtividade hoje mesmo.

FAQs

**1. O que são métricas de produtividade?

As métricas de produtividade são números e pontos de dados que medem a capacidade de sua organização de converter insumos como mão de obra, materiais e capital em resultados como produtos ou serviços. Mais parecidas com medidas quantitativas, as métricas de produtividade são KPIs que avaliam a eficiência operacional de diferentes equipes.

**2. Quais são as três maneiras de medir a produtividade?

Para medir a produtividade, primeiro, identifique as métricas que melhor avaliam a produtividade para você. Certifique-se de que seja uma lista limitada que priorize suas metas comerciais finais. Em segundo lugar, não olhe apenas para as medidas de produtividade da mão de obra. Em terceiro lugar, use o gerenciamento de projetos e ferramentas de produtividade para coletar dados primários sobre finanças, horas de trabalho, progresso do projeto etc.

**3. O que é KPI para produtividade no trabalho?

A taxa média de produtividade é um excelente KPI ou métrica de produtividade para medir se as horas de trabalho dos funcionários fazem jus a seus resultados. Você pode usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos para reunir dados numéricos e visuais de diferentes atividades dos funcionários.