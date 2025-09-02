As 15 melhores alternativas ao Roam Research para anotações (2026)

As ideias raramente seguem uma linha reta.

Elas se interligam, ramificam-se e colidem de maneiras inesperadas. A ferramenta certa para anotações facilita acompanhar tudo isso. O Roam Research atendeu a essa necessidade com sua abordagem em rede para anotações, mas não é a única ferramenta criada para o pensamento não linear.

Se você está curioso para saber o que mais existe por aí, este resumo das alternativas ao Roam Research é para você. Aqui estão as melhores opções que trazem sua própria visão sobre a criação de notas conectadas. 📝

As melhores alternativas ao Roam Research em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Roam Research e como elas se comparam.

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Documentos aninhados com páginas recolhíveis, ClickUp Brain para redação e agendamento com IA, AI Notetaker para transcrições e itens de ação, Quadros Brancos para mapear ideias Pessoas físicas, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes corporações Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Obsidian Armazenamento local de Markdown, links bidirecionais entre notas, ecossistema de plug-ins, visualização em gráfico para mapeamento de ideias Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês/usuário Logseq Esquemas recolhíveis, anotações em PDF, consultas avançadas com filtros e tags, sistema de diário Pessoas físicas Gratuito Evernote Recorte de páginas da web a partir de qualquer dispositivo, OCR em imagens, notas de áudio, organização por cadernos e tags Pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês/usuário RemNote Repetição espaçada integrada, geração de flashcards a partir de notas, acompanhamento do progresso de aprendizagem Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês/usuário Joplin Criptografia de ponta a ponta, edição Markdown, recortador de páginas da web, loja de plug-ins Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de € 2,99/mês/usuário Google Keep Lembretes baseados em hora e localização, transcrição de notas de voz, sincronização em tempo real Pessoas físicas Gratuito com uma conta do Google Fusebase (anteriormente Nimbus Note) Opções avançadas de formatação, pastas e espaços de trabalho aninhados, links de compartilhamento público com permissões, integração de aplicativos de terceiros Pequenas empresas Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês/usuário; personalização disponível para equipes Workflowy Aninhamento infinito de marcadores, conteúdo espelhado, filtros de hashtag, visualização com zoom para foco Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,99/mês/usuário Amplenote Priorização de tarefas usando a Matriz de Eisenhower, revisão espaçada de ideias, sistema de anotações rápidas para captura imediata de notas Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,99/mês/usuário Tana Estruturas de dados baseadas em esquemas, visualizações flexíveis, incluindo tabelas e quadros, consultas inteligentes, modelos reutilizáveis Pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês/usuário Anytype Prioridade ao modo offline com sincronização ponto a ponto, estrutura de notas baseada em objetos e personalização do painel Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/ano DokuWiki Sistema de texto simples auto-hospedado, amplo suporte a plugins, controle de versão de páginas Pequenas empresas Gratuito Microsoft OneNote Layout de tela infinita, ferramentas de desenho e escrita à mão, sincronização na nuvem entre dispositivos, integração com aplicativos da Microsoft Pequenas empresas Gratuito com o Microsoft 365; planos pessoais e empresariais disponíveis TiddlyWiki Arquivo HTML completo, blocos de conteúdo atômicos (tiddlers), acesso offline total, sistema avançado de filtros e tags Pessoas físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês/usuário

Por que optar por alternativas ao Roam Research

O sistema de anotações em rede do Roam Research estimula a criatividade ao conectar ideias, mas suas limitações podem levar os usuários a buscar alternativas que se adaptem melhor aos seus fluxos de trabalho ou orçamentos. 💵

Veja por que você pode querer explorar outros aplicativos de anotações:

Taxas de assinatura elevadas: Custa US$ 15 por mês ou US$ 165 por ano, o que parece exorbitante para estudantes, freelancers ou usuários ocasionais com orçamentos apertados

Lançamento lento de recursos: Atrasos nas atualizações, como filtros de pesquisa aprimorados ou integrações com ferramentas como o Notion, deixando os usuários avançados querendo mais

Colaboração em equipe limitada: Oferece opções mínimas de compartilhamento, sem edição em tempo real ou recursos robustos para projetos em grupo voltados para o trabalho colaborativo

Personalização visual limitada: Não oferece temas, fontes ou opções de layout para adaptar o espaço de trabalho às preferências do usuário

Dificuldade com grandes conjuntos de dados: Apresenta lentidão significativa ao lidar com milhares de Apresenta lentidão significativa ao lidar com milhares de notas de reuniões ou gráficos complexos de ideias, prejudicando a produtividade

🧠 Curiosidade: Os cadernos Moleskine ficaram famosos na década de 1980 depois que viajantes e criativos como Hemingway e Picasso passaram a usá-los para documentar suas ideias e experiências. Hoje, eles são sinônimo de métodos criativos de anotação.

As melhores alternativas ao Roam Research para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Explore essas principais alternativas ao Roam Research para encontrar o sistema de anotações certo que se adapte ao seu estilo de pensamento, fluxo de trabalho e configuração. ⚙️

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento completo de projetos e documentação)

Desfrute de anotações avançadas com o ClickUp Docs Use o ClickUp Docs para criar e navegar pelo conteúdo usando formatação avançada e páginas aninhadas

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece uma abordagem mais estruturada para a criação de notas do que os aplicativos de notas independentes. Ele combina gerenciamento de projetos, documentação de conhecimento e ferramentas baseadas em IA em um único espaço de trabalho, tornando-se uma alternativa prática ao Roam Research que conecta suas ideias e tarefas.

Escreva no ClickUp Docs

Comece com o ClickUp Docs, um editor de documentos que combina escrita flexível com organização de verdade.

Ao contrário da rede plana de links do Roam, o Docs oferece uma hierarquia clara para organizar ideias, tópicos e temas relacionados por meio de páginas aninhadas. Você pode expandir ou recolher essas páginas dentro do Doc principal para manter o conteúdo relacionado agrupado, sem perder a facilidade de acesso.

Digamos que você esteja criando um centro de pesquisa sobre tecnologia climática. Seu documento principal poderia se chamar “Pesquisa em Energia Limpa”. Nele, você pode adicionar páginas aninhadas como “Adoção da Energia Solar na América do Sul”, “Estudos de Caso sobre Energia Eólica” e “Notas sobre Políticas”. Isso permite que você se aprofunde em detalhes sem perder a visão geral.

Você pode formatar o texto de forma avançada, incorporar imagens e arquivos, marcar colaboradores e até mesmo transformar qualquer linha de texto em uma tarefa executável. Tudo isso torna o Docs mais dinâmico e útil do que uma nota tradicional ou uma página isolada do Roam.

Faça brainstorming, preenchimento automático e execute tarefas com a IA do ClickUp, sensível ao contexto

Destaque qualquer seção do seu Doc e peça ao ClickUp Brain para resumir ou reescrever instantaneamente

Agora, incorpore o ClickUp Brain, o assistente de IA mais completo e sensível ao contexto do mundo, integrado ao Docs. Ele foi desenvolvido para acelerar o pensamento e a escrita sem tirar você do fluxo. Você pode pedir para ele resumir um longo bloco de texto, reescrever conteúdo denso ou gerar novas ideias com base no que você escreveu.

Por exemplo, se você reuniu vários parágrafos de anotações de cinco fontes diferentes sobre tecnologia de captura de carbono, pode destacar o texto e pedir ao ClickUp Brain para criar um resumo ou simplificar a linguagem.

💡 Dica profissional: Crie documentos 4 vezes mais rápido do que digitando! Baixe o ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop, e ative o ditado por voz com o Talk to Text. Diga suas ideias e transforme-as em conteúdo refinado sem precisar usar as mãos. Seja ao escrever no Docs, redigir e-mails ou criar tarefas, o Talk to Text transforma palavras faladas em texto refinado instantaneamente. Você fala; ele digita, corrige e estrutura — sem você precisar levantar um dedo. O Talk to Text funciona em aplicativos de desktop — como o Gmail, o Slack e o próprio ClickUp.

Automatize anotações de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Deixe que o ClickUp AI Notetaker cuide das transcrições e resumos das reuniões enquanto você se concentra na discussão

Em seguida, vem o ClickUp AI Notetaker, que automatiza as anotações de reuniões para que você não precise rabiscar enquanto tenta ouvir. Ele se conecta às suas chamadas no Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, grava-as e gera uma transcrição completa, itens de ação e pontos-chave — e então envia um documento organizado diretamente para sua caixa de entrada do ClickUp.

Suponha que você esteja entrevistando um especialista ou organizando uma reunião de equipe sobre os resultados de sua pesquisa.

Em vez de digitar manualmente citações ou registros de data e hora, a ferramenta de IA para anotações de reuniões captura tudo e salva a transcrição na pasta ou no documento relevante. Você permanece presente no momento e ainda assim sai com anotações bem elaboradas.

Crie um segundo cérebro com modelos prontos para uso

Baixe um modelo gratuito Comece com o modelo de base de conhecimento do ClickUp para criar um repositório de pesquisa organizado

Por fim, o modelo de base de conhecimento do ClickUp oferece um local para suas anotações. Ele foi projetado para uso a longo prazo e inclui uma hierarquia clara, seções pré-definidas e fluxos de trabalho interligados, para que suas informações permaneçam fáceis de navegar e prontas para ação.

Digamos que você esteja desenvolvendo um projeto de pesquisa com duração de vários meses. O modelo de base de conhecimento permite criar categorias como “Dados Brutos”, “Entrevistas” e “Rascunhos de Capítulos”, cada uma contendo documentos estruturados com páginas aninhadas relacionadas.

Se o Roam ajudou você a pensar em redes, mas você precisa de uma ferramenta que acrescente estrutura, colaboração e execução, o ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. Esta alternativa ao Roam Research mantém suas anotações organizadas, pesquisáveis e prontas para serem colocadas em prática.

Os melhores recursos do ClickUp

Crie tarefas no ClickUp diretamente a partir dos resumos do Docs ou do AI Notetaker para preencher a lacuna entre o pensamento e a ação

Registre ideias fugazes no Bloco de Notas do ClickUp e transforme-as em tarefas posteriormente, dando mais estrutura aos seus pensamentos e planos do que as notas diárias do Roam

Crie mapas conceituais ou fluxos de projeto nos Quadros Brancos do ClickUp e vincule-os a Tarefas, oferecendo uma alternativa flexível à visualização em gráfico do Roam

Acompanhe tarefas e reuniões futuras no Calendário ClickUp , alimentado por IA, adicionando uma camada de gerenciamento de tempo que falta ao Roam. Use o Calendário para reservar sessões de trabalho concentrado e adiar itens de baixa prioridade automaticamente

Passe do pensamento profundo para chamadas em plataformas de reunião como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom sem sair do ClickUp

Deixe o ClickUp Brain analisar sua agenda e priorizar automaticamente as tarefas, eliminando a necessidade de marcar ou classificar manualmente no Roam Research

Limitações do ClickUp

Os usuários precisam definir espaços, pastas e visualizações personalizadas antecipadamente, o que pode ser um obstáculo para quem procura ferramentas de gerenciamento de conhecimento do tipo “plug-and-play”

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do Reddit realmente diz tudo:

O sistema de documentos deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou a ele mais rápido do que eu imaginava. No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder tantas ações pendentes após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento melhorou visivelmente…

O sistema de documentos deles substituiu discretamente a maior parte do nosso trabalho no Google Docs. Tudo flui melhor quando nossa documentação fica no mesmo lugar que nossos projetos. A equipe se adaptou a ele mais rápido do que eu imaginava. No começo, eu estava em dúvida sobre o ClickUp Brain, parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder tantas ações pendentes após as reuniões, mas agora ele registra tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento melhorou visivelmente…

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele oferece insights e respostas instantâneas, apresentando os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Obsidian (Ideal para controle local de arquivos)

via Obsidian

O Obsidian transforma arquivos Markdown no seu computador em uma base de conhecimento interconectada. Suas anotações ficam no seu dispositivo — e não no servidor de outra pessoa —, garantindo a você total controle sobre seus dados. A visualização em gráfico mapeia as conexões entre ideias, revelando padrões em seu raciocínio.

Muitos usuários migram para o Obsidian depois de experimentar alternativas baseadas na nuvem, já que o armazenamento local elimina taxas de assinatura e a dependência da internet.

Suas opções de personalização permitem que você crie um espaço de trabalho personalizado por meio de temas da comunidade e plug-ins. Essa flexibilidade atrai pessoas que desejam ter controle tanto sobre suas anotações quanto sobre as ferramentas que utilizam para gerenciá-las.

Principais recursos do Obsidian

Crie links bidirecionais entre notas para construir redes de conhecimento complexas que revelam conexões entre tópicos aparentemente não relacionados

Personalize a interface por meio de trechos de CSS e temas da comunidade para se adequar exatamente às suas preferências de fluxo de trabalho e conforto visual

Amplie a funcionalidade por meio de plug-ins da comunidade que adicionam recursos que vão desde gerenciamento de tarefas até ferramentas avançadas de visualização

Navegue pelo seu conhecimento por meio de várias visualizações, incluindo visualização gráfica, modo de esboço e estruturas tradicionais de pastas

Limitações do Obsidian

Os usuários devem escrever em Markdown e visualizar a saída formatada separadamente, o que pode ser menos intuitivo para aqueles acostumados a editores de rich text

Não há suporte para elementos interativos como caixas de seleção, datas ou menus suspensos dentro das células das tabelas, em comparação com algumas alternativas ao Obsidian

Os plug-ins da comunidade podem deixar de funcionar com as atualizações

Preços do Obsidian

Sync: US$ 5/mês por usuário

Publicar: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Esta avaliação do Reddit chamou nossa atenção:

Mas cadernos e documentos sempre acabam se transformando em conhecimento perdido, e com o passar do tempo eu esqueço onde estão. O Obsidian me ajuda a conectá-los, de modo que eles voltam à minha mente mesmo que por acaso; além disso, ele elimina a ansiedade de “preciso memorizar isso”. Eu me conheço muito bem e sei como penso, então, quando faço anotações, escrevo de forma a conectar os pontos facilmente. Isso me ajuda a reduzir o tempo que eu gastava apenas lutando para manter um assunto em mente e não ter que pesquisar novamente, mas também a registrar comportamentos que tive ao longo do dia ou o progresso que fiz na minha vida em geral.

Mas cadernos e documentos sempre acabam se transformando em conhecimento perdido, e com o passar do tempo eu esqueço onde estão. O Obsidian me ajuda a conectá-los, de modo que eles voltam à minha mente mesmo que por acaso; além disso, ele elimina a ansiedade de “preciso memorizar isso”. Eu me conheço muito bem e sei como penso, então, quando faço anotações, escrevo de forma a conectar os pontos facilmente. Isso me ajuda a reduzir o tempo que eu gastava apenas lutando para manter um assunto em mente e não ter que pesquisar novamente, mas também a registrar comportamentos que tive ao longo do dia ou o progresso que fiz na minha vida em geral.

3. Logseq (Ideal para esboço e gerenciamento de tarefas)

via Logseq

O Logseq aborda a criação de notas com esboços hierárquicos que se expandem e recolhem conforme necessário. Essa estrutura organiza naturalmente tópicos complexos em partes mais fáceis de assimilar.

Como plataforma de código aberto, o Logseq elimina os custos de assinatura, mantendo o desenvolvimento ativo. O recurso de diário cria automaticamente notas diárias, facilitando o acompanhamento de hábitos e registros diários. Para programadores, a capacidade de incorporar blocos de código com destaque de sintaxe agrega uma utilidade prática que falta em muitos concorrentes.

Principais recursos do Logseq

Faça anotações em PDFs diretamente na sua base de conhecimento interna , criando ligações entre suas ideias e as fontes originais sem precisar alternar entre aplicativos

Pesquise suas anotações com operadores de busca integrados que filtram por tags, propriedades e relações para extrair exatamente as informações de que você precisa

Programe tarefas usando uma sintaxe Markdown simples e acompanhe-as nas notas diárias, eliminando a necessidade de ferramentas separadas de gerenciamento de tarefas

Limitações do Logseq

Interface de usuário menos refinada em comparação com alternativas comerciais mais sofisticadas

Não há como reverter alterações ou restaurar texto que possa ter sido excluído acidentalmente

Os usuários precisam criar manualmente links entre as notas, o que pode ser demorado

O Logseq não possui uma solução de sincronização nativa, dependendo de serviços de terceiros, o que pode não agradar a todos os usuários

Preços do Logseq

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Logseq

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Logseq?

Um usuário do Reddit oferece uma análise útil:

O conceito do Logseq é extremamente poderoso. Ele quer que o usuário crie um banco de dados onde não precise se preocupar em pesquisar e organizar as informações contidas nele. O estilo de diário visa tornar a prática de anotação o mais simples possível. […] A principal razão pela qual o Logseq deixa a desejar é que a ideia não é respaldada por uma implementação robusta. A interface do usuário é bastante agradável, uma vez que o usuário se acostuma com ela. No entanto, o Logseq é simplesmente inadequado para lidar com grandes quantidades de dados estruturados […]

O conceito do Logseq é extremamente poderoso. Ele quer que o usuário crie um banco de dados onde não precise se preocupar em pesquisar e organizar as informações contidas nele. O estilo de diário visa tornar a prática de anotação o mais simples possível. […] A principal razão pela qual o Logseq deixa a desejar é que a ideia não é respaldada por uma implementação robusta. A interface do usuário é bastante agradável, uma vez que o usuário se acostuma com ela. No entanto, o Logseq é simplesmente inadequado para lidar com grandes quantidades de dados estruturados […]

4. Evernote (Ideal para sincronização entre plataformas)

via Evernote

O Evernote se destaca na captura de informações de várias fontes — recortes da web, imagens, áudio e texto coexistem em cadernos organizados.

A sincronização entre plataformas ocorre automaticamente, tornando suas anotações acessíveis em todos os dispositivos sem a necessidade de transferências manuais. O Evernote se concentra na organização por meio de pastas e tags tradicionais, em vez de links bidirecionais.

O web clipper salva artigos inteiros, removendo anúncios e formatando-os para facilitar a leitura posterior. Apesar dos recentes aumentos de preço, muitos usuários continuam usando o Evernote por sua pesquisa confiável e interface familiar.

Os melhores recursos do Evernote

Pesquise em notas manuscritas e textos dentro de imagens usando o reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que torna até mesmo o conteúdo não textual facilmente localizável

Grave notas de áudio durante reuniões ou palestras que se sincronizam com suas anotações digitadas, criando registros completos das conversas

Organize informações por meio de cadernos, pilhas e tags que criam múltiplos caminhos para localizar seu conteúdo sem que você precise se lembrar das conexões exatas

Limitações do Evernote

Recursos limitados de conexão entre notas

O Evernote já sofreu violações de segurança no passado, incluindo um ataque cibernético significativo em 2013 que comprometeu os dados dos usuários

Sem suporte nativo a Markdown

É caro em comparação com outras alternativas ao Roam Research

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.010 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Consolidar a criação de notas a um ritmo incrível tornou-se muito mais fácil e eficiente, o que é fascinante. Conseguimos manter um alto nível de desempenho enquanto acompanhamos inúmeras notas para cada evento específico e as organizamos usando cadernos e tags para facilitar a localização de informações pertinentes. Manter todos alinhados e atualizados com o gerenciamento de projetos, reuniões e atividades diárias é fácil com o Evernote.

Consolidar a criação de notas a um ritmo incrível tornou-se muito mais fácil e eficiente, o que é fascinante. Conseguimos manter um alto nível de desempenho enquanto acompanhamos inúmeras notas para cada evento específico e as organizamos usando cadernos e tags para facilitar a localização de informações pertinentes. Manter todos alinhados e atualizados com o gerenciamento de projetos, reuniões e atividades diárias é fácil com o Evernote.

⚡️ Conhecimento em ação: O sistema TechPort da NASA, lançado em 2012, é um repositório centralizado para os esforços de pesquisa e desenvolvimento da agência, garantindo o compartilhamento eficiente de conhecimento e o acompanhamento de inovações.

5. RemNote (Ideal para aprendizagem ativa e repetição espaçada)

via RemNote

O RemNote preenche a lacuna entre a criação de notas e a memorização ao integrar a repetição espaçada. Este software de gerenciamento de conhecimento pessoal gera automaticamente flashcards a partir de suas notas, ajudando você a reter informações a longo prazo.

Ele organiza o conteúdo hierarquicamente por meio de “rems”, que são unidades atômicas de conhecimento que se conectam para formar uma rede. Os alunos apreciam particularmente a forma como o RemNote transforma anotações passivas em materiais de estudo ativos.

A abordagem centrada em documentos torna a transição da tomada de notas tradicional intuitiva, ao mesmo tempo em que introduz conceitos organizacionais mais úteis.

Principais recursos do RemNote

Crie mapas conceituais e relações visuais entre ideias por meio do gráfico de conhecimento integrado, que exibe conexões em todo o seu sistema de anotações

Integre materiais de referência, como PDFs e artigos da web, diretamente à sua base de conhecimento com recursos de anotação que preservam o contexto

Acompanhe o progresso dos estudos com estatísticas detalhadas e metas diárias, ajudando a manter a consistência e a avaliar o progresso ao longo do tempo

Colabore em notas com membros da equipe ou grupos de estudo por meio de documentos compartilhados que mantêm o histórico de versões e rastreiam alterações

Limitações do RemNote

A interface parece sobrecarregada ao gerenciar grandes bases de conhecimento

É necessária uma assinatura para acessar os recursos avançados desta alternativa ao Roam Research

A experiência móvel precisa ser aprimorada

Exportar notas e flashcards para outros aplicativos pode ser um desafio devido aos formatos limitados

Preços do RemNote

Gratuito

Pro: US$ 10/mês

Pro com IA: US$ 20/mês

Avaliações e comentários sobre o RemNote

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RemNote?

Um usuário do Reddit coloca a questão da seguinte forma:

O que mais gostei no remNote foi o recurso de flashcards e seu gerenciamento. É um dos melhores que encontrei na versão gratuita, diretamente conectado às anotações. Eles também estão trabalhando ativamente nisso. Quanto à criação de anotações, acho que está bom.

O que mais gostei no remNote foi o recurso de flashcards e seu gerenciamento. É um dos melhores que encontrei na versão gratuita, diretamente conectado às anotações. Eles também estão trabalhando ativamente nisso. Quanto à criação de anotações, acho que está bom.

🔍 Você sabia? Apenas 45% dos funcionários de grandes empresas utilizam ativamente seus sistemas de gestão do conhecimento, de acordo com uma pesquisa da IDC. Isso destaca uma grande lacuna entre a implementação e o envolvimento real.

6. Joplin (Ideal para gerenciamento de notas com foco na privacidade)

via Joplin

O Joplin oferece um sistema de anotações de código aberto com criptografia de ponta a ponta, que mantém seus dados privados mesmo quando sincronizados entre dispositivos. Ele armazena anotações no formato Markdown padrão, garantindo que você possa acessar seu conteúdo sem precisar de software proprietário.

A plataforma lida com a sincronização por meio dos serviços de sua escolha: Dropbox, OneDrive, NextCloud ou seu próprio servidor. Essa flexibilidade permite que você controle onde seus dados ficam armazenados.

Muitos usuários migram para o Joplin especificamente pela combinação de recursos de privacidade e acesso gratuito a funcionalidades avançadas que, em outros lugares, exigem assinaturas.

Os melhores recursos do Joplin

Amplie a funcionalidade por meio de plug-ins que adicionam recursos como quadros Kanban , mapas mentais e formatos de exportação adicionais, sem aumentar o tamanho do aplicativo base

Recorte conteúdo da web usando a extensão do navegador que preserva a formatação e as imagens, salvando tudo localmente em vez de em um serviço de terceiros

Insira esboços, fluxogramas ou notas visuais diretamente em suas entradas para ilustrar melhor ideias complexas

Navegue rapidamente para qualquer nota, tag ou caderno usando o recurso de pesquisa “Goto Anything” com sugestões de preenchimento automático

Limitações do Joplin

A visualização em gráfico e as conexões são menos desenvolvidas do que no Roam

A pesquisa pode ficar mais lenta com coleções de notas muito grandes

Ele não oferece suporte à colaboração em tempo real, o que pode ser uma desvantagem para fluxos de trabalho em equipe

Preços do Joplin

Básico: € 2,99/mês (aproximadamente US$ 3,32/mês)

Pro: € 5,99/mês (aproximadamente US$ 6,65/mês)

Equipes: €7,99/mês (aproximadamente US$ 8,87/mês)

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Joplin?

Uma avaliação do G2 resumiu assim:

Adoro a estrutura organizacional das notas, onde você pode ter cadernos e diferentes notas dentro deles. Também adoro o fato de as notas serem armazenadas em Markdown, o que facilita a leitura, graças ao painel de visualização, e também mantém o tamanho das notas bem pequeno, pois não armazena um monte de lixo desnecessário. Eu uso todos os dias, e é muito fácil de usar e integrar à sua vida cotidiana.

Adoro a estrutura organizacional das notas, onde você pode ter cadernos e diferentes notas dentro deles. Também adoro o fato de as notas serem armazenadas em Markdown, o que facilita a leitura, graças ao painel de visualização, e também mantém o tamanho das notas bem pequeno, pois não armazena um monte de lixo desnecessário. Eu uso todos os dias, e é muito fácil de usar e integrar à sua vida cotidiana.

🧠 Curiosidade: Os cadernos de Leonardo da Vinci são famosos por terem sido escritos em caligrafia invertida ou espelhada. O motivo? Para manter suas ideias em sigilo, o texto só ficava legível quando visto no espelho.

7. Google Keep (Ideal para anotações rápidas e lembretes)

via Google

O Google Keep adota uma abordagem minimalista para a criação de notas por meio de cartões coloridos que organizam fragmentos de informação. É confiável para anotações rápidas; registre ideias, notas de voz ou listas de tarefas que sincronizam instantaneamente entre dispositivos.

A integração com outros serviços do Google permite criar documentos a partir de notas ou definir lembretes baseados em localização. O Google Keep evita deliberadamente recursos complexos, concentrando-se, em vez disso, na rapidez e na acessibilidade.

Essa simplicidade torna-o uma alternativa ideal ao Roam Research para capturar pensamentos fugazes, em vez de construir bases de conhecimento.

Os melhores recursos do Google Keep

Defina lembretes baseados em horário ou localização que acionam notificações quando você chega a locais específicos ou em horários programados, transformando anotações passivas em sugestões práticas

Colabore em notas e listas compartilhadas que são atualizadas em tempo real nos dispositivos de vários usuários, tornando-as eficazes para listas de compras domésticas ou ideias de projetos compartilhados

Converta notas manuscritas em texto por meio do reconhecimento óptico de caracteres, que torna até mesmo ideias rabiscadas pesquisáveis e editáveis após a captura

Grave notas de áudio em qualquer lugar, que são automaticamente transcritas em texto para facilitar a consulta e a pesquisa

Limitações do Google Keep

Opções limitadas de formatação de texto rico para notas

Sem pastas ou rótulos aninhados para dar suporte a uma estrutura hierárquica

Cada nota tem um limite de 20.000 caracteres, o que pode ser restritivo

Apesar de fazer parte do ecossistema do Google, o Keep não se integra diretamente ao Google Tasks

Preços do Google Keep

Gratuito com uma conta do Google

Avaliações e comentários do Google Keep

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Keep?

Veja o que este avaliador da Capterra tem a dizer:

Adoro como o Google Keep sincroniza instantaneamente entre meus dispositivos ou minha conta do Google, o que significa que posso fazer algumas anotações sobre testes em qualquer lugar e acessá-las mais tarde.

Adoro como o Google Keep sincroniza instantaneamente entre meus dispositivos ou minha conta do Google, o que significa que posso fazer algumas anotações sobre testes em qualquer lugar e acessá-las mais tarde.

8. Fusebase (anteriormente Nimbus Note) (Ideal para documentação e bases de conhecimento)

via Fusebase

O Nimbus Note (agora Fusebase) combina a edição de documentos com o gerenciamento de conhecimento, oferecendo ferramentas de organização poderosas sem uma complexidade excessiva. A plataforma se destaca na estruturação de informações por meio de espaços de trabalho, pastas e subpastas aninhadas.

As opções avançadas de formatação incluem tabelas, blocos de código e elementos incorporados — todos pesquisáveis posteriormente. O Nimbus atrai usuários que precisam de mais estrutura do que a abordagem de formato livre do Roam.

O Web Clipper merece destaque especial por sua flexibilidade, permitindo que você salve páginas inteiras, artigos simplificados, capturas de tela ou trechos de texto selecionados com apenas alguns cliques.

Principais recursos do Fusebase

Organize o conteúdo por meio de espaços de trabalho, pastas e subpastas aninhadas ilimitadas, que criam hierarquias lógicas para diferentes projetos ou áreas de conhecimento

Crie links de compartilhamento público com controles de permissão detalhados que determinam se outras pessoas podem visualizar, comentar ou editar suas anotações sem precisar de contas

Incorpore mais de 30 tipos de conteúdo diretamente nas notas, incluindo vídeos, mapas, planilhas e aplicativos de terceiros que mantêm as informações relacionadas juntas

Limitações do Fusebase

Os recursos de gerenciamento de tarefas são considerados básicos, sem listas de tarefas abrangentes

Alguns usuários expressaram preocupações com a remoção do recurso de exportação JSON, o que torna a migração de dados mais desafiadora

Preços do Fusebase

Solo: US$ 39/mês

Essentials: US$ 99/mês (para cinco membros)

Avançado: US$ 399/mês (para 50 membros)

Ilimitado: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Fusebase

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fusebase?

Foi assim que um avaliador do G2 descreveu sua experiência com esta alternativa ao Roam Research:

O FuseBase possui um editor de documentos avançado combinado com portais semelhantes a sites. É uma ótima opção para reduzir o tempo de integração de clientes, já que centralizamos nossos treinamentos e guias. Ainda estamos aprendendo e aprimorando nossa wiki, pois a ferramenta recebe atualizações e novos recursos todos os meses. Até agora, tudo bem – lembretes automatizados de tarefas e o editor de fluxo de trabalho passo a passo são meus favoritos no momento.

O FuseBase possui um editor de documentos avançado combinado com portais semelhantes a sites. É uma ótima opção para reduzir o tempo de integração de clientes, já que centralizamos nossos treinamentos e guias. Ainda estamos aprendendo e aprimorando nossa wiki, pois a ferramenta recebe atualizações e novos recursos todos os meses. Até agora, tudo bem – lembretes automatizados de tarefas e o editor de fluxo de trabalho passo a passo são meus favoritos no momento.

🔍 Você sabia? O método Zettelkasten, utilizado pelo sociólogo Niklas Luhmann, consistia em interligar milhares de fichas individuais para facilitar a memorização. Ele atribuiu a esse método o mérito de tê-lo ajudado a escrever mais de 70 livros.

9. Workflowy (Ideal para listas com aninhamento infinito)

via Workflowy

O Workflowy resume a tomada de notas à sua essência: o esboço. Essa abordagem focada cria um ambiente sem atritos para capturar informações hierárquicas.

Cada marcador funciona tanto como conteúdo quanto como contêiner, permitindo um aninhamento infinito que mantém as informações relacionadas conectadas. Ao ampliar qualquer marcador, ele se torna o foco temporário, eliminando distrações.

O Workflowy atrai usuários que valorizam a simplicidade em vez de um excesso de recursos. A interface minimalista evita deliberadamente a complexidade desnecessária, permitindo que você se concentre no conteúdo, em vez de nos controles ou nas configurações.

Principais recursos do Workflowy

Marque o conteúdo com hashtags e menções que criam filtros instantâneos em todo o seu banco de dados de informações, independentemente de onde os itens estejam aninhados

Compartilhe ramificações específicas do seu esboço com configurações de permissão personalizáveis que permitem que outras pessoas visualizem ou colaborem apenas nas seções relevantes

Faça pesquisas em todos os níveis simultaneamente, com resultados que mostram o caminho de contexto completo para cada correspondência, ajudando você a localizar informações em hierarquias complexas

Crie cópias espelhadas de marcadores que são atualizadas simultaneamente em diferentes locais, garantindo a consistência em todas as suas anotações

Limitações do Workflowy

Opções de formatação limitadas em comparação com outras ferramentas

O Workflowy não possui lembretes integrados, prazos de entrega ou recursos de gerenciamento de tempo

Não há uma maneira simples de arquivar itens concluídos

Preços do Workflowy

Gratuito

Pro: US$ 8,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Workflowy

G2: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workflowy?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão sobre esta alternativa ao Roam Research:

Adoro o fato de que tudo é apenas uma lista com marcadores. Marcadores são como costumo fazer minhas anotações, e o Workflowy me permite fazer isso com mais eficiência.

Adoro o fato de que tudo é apenas uma lista com marcadores. Marcadores são como costumo fazer minhas anotações, e o Workflowy me permite fazer isso com mais eficiência.

⚡️ Conhecimento em ação: A plataforma digital da Siemens, ShareNet, facilita o compartilhamento de conhecimento entre os funcionários, aprimorando a colaboração e o aprendizado em toda a organização.

10. Amplenote (Ideal para anotações com foco na produtividade)

via Amplenote

O Amplenote combina a criação de notas com o gerenciamento de tarefas por meio de uma integração bem pensada entre ideias e itens de ação. As tarefas extraídas das notas preenchem automaticamente um sistema de tarefas unificado com prioridades baseadas na urgência e na importância. A alternativa ao Roam Research apresenta os “Jots”, notas de captura rápida que mais tarde se transformam em conteúdo permanente.

Ele se destaca por meio de recursos de “cultivo de ideias” que trazem notas de volta à tona para revisão com base nos princípios da repetição espaçada.

Principais recursos do Amplenote

Transforme notas em tarefas com metadados detalhados, incluindo prazos, prioridades e estimativas de esforço que preenchem automaticamente as visualizações de tarefas

Classifique tarefas automaticamente usando a abordagem da Matriz de Eisenhower , que calcula a importância com base na urgência, no valor e no esforço, para ajudar a se concentrar em trabalhos de alto impacto

Revise ideias de forma sistemática por meio de prompts de repetição espaçada que trazem as notas de volta à tona em intervalos ideais para construir a retenção de conhecimento a longo prazo

Encaminhe e-mails importantes para o Amplenote, convertendo-os automaticamente em tarefas dentro de notas específicas

Limitações do Amplenote

Não há uma biblioteca de modelos prontos para notas ou tarefas

O aplicativo para desktop é restrito a assinantes pagos; usuários gratuitos podem usar apenas as versões web e móvel

Ao vincular notas usando a sintaxe [[, apenas cinco sugestões são exibidas, o que pode ser insuficiente para usuários com bibliotecas de notas extensas

Acessar a mesma anotação diária a partir de vários dispositivos no mesmo dia pode resultar em entradas duplicadas

Preços do Amplenote

Básico: US$ 5,99/mês (cobrado anualmente)

Pro: US$ 9,99/mês (cobrado anualmente)

Founder: US$ 24,99/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Amplenote

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amplenote?

Veja o que um usuário do Reddit disse:

É um bom aplicativo para anotações, e há funções que o transformam em um grande aplicativo para todas as tarefas de produtividade, mas acho que você precisa experimentar para ver se ele se encaixa no seu perfil. Uma coisa que não gosto é o fato de ele arquivar automaticamente suas anotações após um certo período de inatividade. Acho isso estranho, mas ainda não tive tempo de resolver isso.

É um bom aplicativo para anotações, e há funções que o transformam em um grande aplicativo para todas as tarefas de produtividade, mas acho que você precisa experimentar para ver se ele se encaixa no seu perfil. Uma coisa que não gosto é o fato de ele arquivar automaticamente suas anotações após um certo período de inatividade. Acho isso estranho, mas ainda não tive tempo de resolver isso.

11. Tana (Ideal para recursos flexíveis de banco de dados)

via Tana

O Tana trata as informações como dados estruturados sem sacrificar a flexibilidade. Cada elemento de conteúdo se torna um nó que pode conter outros nós, com propriedades personalizáveis que permitem uma funcionalidade semelhante à de um banco de dados.

Ele adota o “pensamento esquemático”, no qual as informações ganham estrutura por meio de propriedades consistentes, mantendo a liberdade das anotações em formato livre. O Tana atrai usuários frustrados com as limitações tanto dos documentos tradicionais quanto dos bancos de dados rígidos.

Os melhores recursos do Tana

Visualize as mesmas informações em vários formatos, incluindo esboços, tabelas, quadros Kanban e calendários, que oferecem diferentes perspectivas sobre seus dados

Crie comandos que automatizam fluxos de trabalho repetitivos e transformam a forma como as informações são processadas ou exibidas em seu espaço de trabalho

Crie consultas sofisticadas usando linguagem natural para filtrar e classificar informações em toda a sua base de conhecimento

Crie modelos de anotações para uma captura consistente de informações que padronizem a forma como você coleta dados, mantendo a flexibilidade para se adaptar a novos requisitos

Limitações do Tana

O Tana permite a criação de vários nós com o mesmo nome, o que pode causar confusão e desorganização

O aplicativo suporta apenas a exportação no formato JSON

A experiência móvel ainda está em desenvolvimento

Preços do Tana

Gratuito

Mais: US$ 10/mês

Pro: US$ 18/mês

Avaliações e comentários sobre o Tana

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tana?

Vamos dar uma olhada em uma avaliação do Reddit sobre esta alternativa ao Roam Research:

O Tana me permite simplesmente escrever conteúdo e aplicar uma tag. Não preciso me preocupar com pastas ou estrutura. Basta aplicar uma tag e sei que a informação pode ser recuperada facilmente! A maior desvantagem para mim, atualmente, é a ausência de um aplicativo móvel de leitura/gravação de verdade. Não me interpretem mal, o Tana Capture é ótimo. Mas estou sempre em movimento e preciso consultar meu conteúdo também.

O Tana me permite simplesmente escrever conteúdo e aplicar uma tag. Não preciso me preocupar com pastas ou estrutura. Basta aplicar uma tag e sei que a informação pode ser recuperada facilmente! A maior desvantagem para mim, atualmente, é a ausência de um aplicativo móvel de leitura/gravação de verdade. Não me interpretem mal, o Tana Capture é ótimo. Mas estou sempre em movimento e preciso consultar meu conteúdo também.

🔍 Você sabia? O ato de conectar duas ideias não relacionadas (uma característica marcante da tomada de notas interligadas) é chamado de bisociação e tem sido associado a avanços criativos tanto na arte quanto na ciência.

12. Anytype (Ideal para relações entre objetos com foco na privacidade)

via Anytype

O Anytype aborda a gestão do conhecimento por meio de um design orientado a objetos, no qual cada nota funciona como um objeto distinto com propriedades personalizáveis. Ele armazena todos os dados localmente com sincronização ponto a ponto, eliminando totalmente os servidores centrais.

O modelo de relação entre objetos permite criar tipos personalizados — projetos, tarefas, pessoas, livros —, cada um com atributos e relações específicos. Cada informação se torna um bloco de construção que se conecta a outras por meio de relações significativas, em vez de apenas links ou tags.

Principais recursos do Anytype

Conecte informações por meio de relações que especificam como os objetos interagem, criando uma rede semântica que reflete as relações do mundo real entre conceitos

Crie painéis pessoais que agreguem informações relacionadas e visualizem conexões entre objetos em todo o seu banco de dados de conhecimento

Adapte a interface por meio de visualizações flexíveis, incluindo listas, tabelas, galerias e quadros que exibem as mesmas informações, otimizadas para diferentes contextos

Configure automações simples para gerenciar seus fluxos de trabalho, como marcar notas automaticamente ou organizar o conteúdo à medida que você o adiciona

Limitações do Anytype

Comunidade menor em comparação com alternativas já consolidadas

Consultas avançadas exigem o aprendizado de uma sintaxe específica

A ausência de suporte a LaTeX embutido torna o programa menos adequado para usuários

Preços do Anytype

Gratuito

Builder: US$ 99/ano

Co-Creator: $299/ano

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Anytype

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anytype?

Aqui está a opinião de um usuário do Reddit sobre esta alternativa ao Roam Research:

Quanto ao aplicativo em si, ele é bom. É o equivalente “offline-first” do Notion, pois é orientado a banco de dados. É mais difícil entender os conceitos por trás dele para alguém sem conhecimentos técnicos, mas não é impossível (quero dizer que eles usam nomes estranhos para suas “coisas” e que tudo lá é “relação”). O que eu não gostei nele (mas isso pode ter mudado, já que eu o usei há 6 meses) é que o aplicativo para iPad/iPhone é mais como um complemento básico, não um aplicativo completo que pudesse ser usado como substituto.

Quanto ao aplicativo em si, ele é bom. É o equivalente “offline-first” do Notion, pois é orientado a banco de dados. É mais difícil entender os conceitos por trás dele para alguém sem conhecimentos técnicos, mas não é impossível (quero dizer que eles usam nomes estranhos para suas “coisas” e que tudo lá é “relação”). O que eu não gostei nele (mas isso pode ter mudado, já que eu o usei há 6 meses) é que o aplicativo para iPad/iPhone é mais como um complemento básico, não um aplicativo completo que pudesse ser usado como substituto.

13. DokuWiki (Ideal para equipes de documentação técnica)

via DokuWiki

O DokuWiki cria documentação estruturada sem precisar de um backend de banco de dados. Esse sistema wiki de texto simples armazena páginas como arquivos individuais, facilitando o backup e o controle de versões.

Ele se destaca por suas opções de auto-hospedagem, que permitem que você assuma o controle total da sua infraestrutura. O extenso ecossistema de plug-ins atende a necessidades específicas, desde a criação de diagramas até o gerenciamento de bibliografias, tornando-o adaptável a praticamente qualquer requisito de documentação.

Principais recursos do DokuWiki

Organize notas por meio de namespaces que criam seções e subseções lógicas, mantendo URLs claras que refletem sua arquitetura de informação

Controle o acesso com sistemas de permissão detalhados que definem quem pode ler, editar ou gerenciar diferentes seções com base em grupos de usuários ou contas individuais

Amplie a funcionalidade por meio de centenas de plug-ins que adicionam recursos que vão desde o realce de sintaxe até ferramentas de desenho, mantendo a estabilidade do sistema principal

Acompanhe as alterações com o controle de versão integrado, que preserva o histórico completo de cada página, com a capacidade de comparar versões ou reverter para estados anteriores

Limitações do DokuWiki

Requer conhecimentos técnicos para configuração e manutenção

Interface de usuário menos refinada do que as opções voltadas para o consumidor

Por ser uma ferramenta de código aberto, o suporte profissional é limitado

Recursos limitados de colaboração em tempo real

Preços do DokuWiki

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o DokuWiki

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DokuWiki?

Um avaliador satisfeito do G2 tem o seguinte a dizer:

Gosto do fato de ser tão fácil de configurar e manter, sem precisar lidar com configurações complicadas de banco de dados. É perfeito para situações em que você não precisa de um wiki multiusuário enorme. É ótimo para manter anotações para uma pessoa, um pequeno grupo de trabalho ou uma família. Como o usuário do servidor web precisa ter permissão para gravar no disco, isso representa um risco de segurança. Mas a configuração adequada do acesso à rede e a manutenção das atualizações minimizam os riscos.

Gosto do fato de ser tão fácil de configurar e manter, sem precisar lidar com configurações complicadas de banco de dados. É perfeito para situações em que você não precisa de um wiki multiusuário enorme. É ótimo para manter anotações para uma pessoa, um pequeno grupo de trabalho ou uma família. Como o usuário do servidor web precisa ter permissão para gravar no disco, isso representa um risco de segurança. Mas a configuração adequada do acesso à rede e a manutenção das atualizações minimizam os riscos.

14. Microsoft OneNote (Ideal para anotações em tela livre)

via Microsoft OneNote

O OneNote rompe com as limitações dos documentos lineares, oferecendo uma tela infinita onde as informações ficam onde você quiser colocá-las. Textos, imagens, tabelas e desenhos coexistem em páginas que imitam cadernos físicos, mas superam suas capacidades.

Esta alternativa ao Roam Research integra-se profundamente ao ecossistema da Microsoft, conectando-se automaticamente às tarefas do Outlook e armazenando cadernos no OneDrive. Para pensadores visuais que preferem a organização espacial em vez de hierarquias rígidas, o OneNote oferece uma liberdade única de posicionamento.

Principais recursos do Microsoft OneNote

Grave notas de áudio ou vídeo que sincronizam com o que você digita, criando marcas de tempo que permitem pular diretamente para o que estava sendo dito quando você escreveu notas específicas

Desenhe e faça anotações livremente usando a entrada por caneta em dispositivos sensíveis ao toque, com sensibilidade à pressão e diferentes tipos de caneta que imitam instrumentos de escrita físicos

Organize suas pesquisas com ferramentas integradas que permitem pesquisar materiais de referência e citar fontes diretamente em suas anotações

Limitações do Microsoft OneNote

Conexão limitada entre notas em comparação com o Roam

Podem ocorrer problemas de sincronização com cadernos maiores

Não há suporte nativo a Markdown na ferramenta de anotações com IA

Preços do Microsoft OneNote

Para uso doméstico

Microsoft 365 Família: US$ 12,99/mês (para uma a seis pessoas)

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês (para uma pessoa)

Para empresas

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Aplicativos do Microsoft 365 para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.830 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.870 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft OneNote?

Esta avaliação do G2 apresenta um ângulo interessante:

Acho que o melhor recurso do Microsoft OneNote é a flexibilidade e a facilidade de uso na organização de notas em diferentes plataformas. A flexibilidade para criar muitos cadernos, seções e páginas cria uma forma altamente estruturada, mas também altamente adaptável, de organizar informações. Além disso, as notas podem ser acessadas em qualquer dispositivo com a ajuda da integração com outras ferramentas da Microsoft e do recurso de sincronização baseado na nuvem — o que torna tudo muito mais fácil. Também aprecio muito o suporte a mídia avançada, que me permite anexar imagens, arquivos de áudio e até mesmo arquivos diretamente às minhas anotações.

Acho que o melhor recurso do Microsoft OneNote é a flexibilidade e a facilidade de uso na organização de notas em diferentes plataformas. A flexibilidade para criar muitos cadernos, seções e páginas cria uma forma altamente estruturada, mas também altamente adaptável, de organizar informações. Além disso, as notas podem ser acessadas em qualquer dispositivo com a ajuda da integração com outras ferramentas da Microsoft e do recurso de sincronização baseado na nuvem — o que torna tudo muito mais fácil. Também aprecio muito o suporte a mídia avançada, que me permite anexar imagens, arquivos de áudio e até mesmo arquivos diretamente às minhas anotações.

🧠 Curiosidade: Seu cérebro, na verdade, processa informações espaciais mais rapidamente do que texto linear, e é por isso que a criação de notas baseadas em gráficos parece tão intuitiva e “fácil de memorizar” para muitos usuários.

15. TiddlyWiki (Ideal para controle total de personalização)

via TiddlyWiki

O TiddlyWiki oferece uma abordagem única para o gerenciamento de conhecimento pessoal por meio de um único arquivo HTML que contém seu conteúdo e o próprio aplicativo. Esse design autônomo permite uma portabilidade sem precedentes; basta salvar o arquivo localmente ou em qualquer espaço na web.

Ele organiza as informações como “tiddlers”, pequenos fragmentos de conteúdo que se conectam por meio de links e tags. As opções de personalização avançadas atraem usuários que gostam de personalizar suas ferramentas.

Apesar da aparência simples, o TiddlyWiki oferece recursos semelhantes aos de programação sem exigir um servidor ou instalação.

Principais recursos do TiddlyWiki

Organize informações como “tiddlers” atômicos que se conectam por meio de links, transclusão, tags e filtros para criar um sistema de conhecimento flexível e não linear

Filtre o conteúdo com uma sintaxe de consulta avançada que combina operadores lógicos, expressões regulares e metadados para recuperar informações com precisão

Implemente em qualquer lugar, desde arquivos locais até servidores web, sem requisitos de instalação, tornando-o viável tanto para uso pessoal quanto para documentação de pequenas equipes

Limitações do TiddlyWiki

A interface padrão parece ultrapassada em comparação com os aplicativos modernos

Sua experiência móvel deixa a desejar sem adaptações específicas

O salvamento de vários arquivos requer plug-ins adicionais

Preços do TiddlyWiki

Gratuito

Padrão: US$ 8/mês

Premium: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TiddlyWiki

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TiddlyWiki?

Um usuário do Reddit compartilha o que funciona (e o que não funciona):

Uso o TiddlyWiki há muito tempo (sério: desde 2005). E continuo voltando a ele, porque faz coisas que nenhum outro faz e permite que você realmente pense, reúna informações e as transforme em conhecimento de uma maneira diferente e mais fluida do que qualquer outra ferramenta que já usei. É difícil de escalar, mas eu não escrevo código JavaScript.

Uso o TiddlyWiki há muito tempo (sério: desde 2005). E continuo voltando a ele, porque faz coisas que nenhum outro faz e permite que você realmente pense, reúna informações e as transforme em conhecimento de uma maneira diferente e mais fluida do que qualquer outra ferramenta que já usei. É difícil de escalar, mas eu não escrevo código JavaScript.

Pense em grande com o ClickUp

O Roam Research mudou a forma como as pessoas conectam ideias, mas apresenta limitações reais. Se você está enfrentando essas dificuldades, mudar de ferramenta é uma decisão inteligente.

Dito isso, nem todas as ferramentas se adaptam às suas necessidades. Algumas são ótimas para quem trabalha sozinho, outras para equipes estruturadas, mas poucas reúnem tudo em um só lugar.

O ClickUp se destaca por reunir documentação flexível, redação com inteligência artificial e execução de projetos em um único espaço de trabalho. Você pode pensar livremente no Docs, capturar insights automaticamente com o AI Notetaker e transformar esses insights em ação — tudo isso sem precisar alternar entre abas ou ferramentas.

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