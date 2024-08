Como combinar dados de várias planilhas no Planilhas Google?

A análise de dados no Planilhas Google é uma tarefa complexa. Mas quando seus dados estão espalhados por várias planilhas, o trabalho se torna ainda mais difícil.

Com números de vendas em uma planilha, informações de clientes em uma segunda planilha e informações de produtos em uma planilha diferente, a consolidação de dados comerciais pode parecer peças de um quebra-cabeça gigante.

E quando você pula de uma planilha para outra, perde um tempo precioso. Isso atrasa sua análise e o risco de erro aumenta a cada troca.

E se houvesse uma maneira de combinar dados e você pudesse simplesmente mesclar várias planilhas?

A consolidação de dados no Planilhas Google ajuda com isso. Ao consolidar dados de planilhas individuais em uma só, você pode criar uma única fonte de verdade para todos.

Neste blog, compartilhamos várias maneiras de mesclar várias planilhas do Google Sheets em uma só. Ao final, você saberá como mesclar duas planilhas do Google Sheets e analisar os dados consolidados com facilidade.

Vamos nos aprofundar.

Benefícios da fusão de várias planilhas do Google

O Google Sheets é uma das ferramentas mais softwares de banco de dados mais populares no mercado. Quando você mescla várias planilhas do Google, obtém muitos benefícios:

Análise de dados simplificada : A consolidação de informações de várias planilhas do Google em uma única simplifica o gerenciamento de dados e reduz o tempo gasto alternando entre planilhas para coletar informações

: A consolidação de informações de várias planilhas do Google em uma única simplifica o gerenciamento de dados e reduz o tempo gasto alternando entre planilhas para coletar informações Criação de relatórios unificados : A combinação do Google Sheets oferece uma visão coesa dos dados que ajuda a criar relatórios de diferentes fontes e a compartilhar insights com as partes interessadas

: A combinação do Google Sheets oferece uma visão coesa dos dados que ajuda a criar relatórios de diferentes fontes e a compartilhar insights com as partes interessadas Faça com que toda a sua equipe colabore no Google Sheets: Convidar todos os membros da sua equipe para trabalhar no mesmo documento simultaneamente facilita a colaboração em tempo real, melhora a produtividade e garante que todos possam acessar os dados mais recentes

Departamento Caso de uso Vendas Uma equipe de vendas acompanha as vendas mensais em planilhas do Google separadas para cada representante. Ao consolidar várias planilhas em uma, o gerente pode analisar rapidamente o total de vendas, comparar o desempenho e identificar tendências sem agregar os dados manualmente. RH O departamento de RH cria relatórios sobre a presença, o desempenho e o feedback dos funcionários coletados de diferentes departamentos. Os gerentes de RH podem mesclar dados de várias planilhas e gerar um relatório abrangente que destaque o desempenho geral dos funcionários e identifique as áreas que precisam ser aprimoradas. Marketing Uma equipe de projeto que trabalha no lançamento de um produto pode combinar várias planilhas para acompanhar tarefas, cronogramas e orçamentos. Os membros da equipe atualizam seu progresso em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página e que o projeto permaneça no caminho certo. Você também pode usar os modelos do Google Sheets para gerenciar projetos sem esforço.

Como mesclar dados no Planilhas Google?

Há vários métodos e funções para mesclar várias planilhas do Google Sheets.

Etapa 1: Usando as funções "IMPORTRANGE" e "Google Sheets QUERY

IMPORTRANGE

A função "IMPORTRANGE" do Planilhas Google permite importar dados de uma Planilha Google para outra especificando o URL da planilha de origem e o intervalo de células que você deseja importar.

Etapas para usar a função "IMPORTRANGE" no Planilhas Google:

1. Abra a Planilha Google de destino e selecione a célula para importar dados.

2. Mantenha seus dados na planilha existente, pois você precisa do URL da planilha para implementar a função IMPORTRANGE.

3. Insira a fórmula nessa célula =IMPORTRANGE("spreadsheet_url", "range_string").

Um exemplo da função IMPORTRANGE no Planilhas Google

4. Pressione "Enter" e forneça acesso à planilha existente, caso ainda não tenha sido fornecido.

5. O Google Sheets extrairá os dados da planilha atual.

Google Sheets QUERY

A função QUERY do Planilhas Google permite que você execute consultas do tipo SQL nos dados armazenados em várias planilhas. Ao contrário da IMPORTRANGE, ela permite que você extraia dados de duas ou mais planilhas.

Etapas para usar a função 'Query' no Google Sheets:

1. Abra a Planilha Google de destino e selecione a célula na planilha mestre para importar os dados.

2. Mantenha seus dados prontos na planilha atual, pois você precisa do URL da planilha para implementar a função IMPORTRANGE.

3. Use a fórmula =QUERY(IMPORTRANGE("spreadsheet_url", "range_string"), "query")

Fórmula de consulta no Planilhas Google

4. Pressione Enter para executar a consulta.

Etapa 2: usar complementos do Google Workspace Marketplace

Há muitos Complementos para o Google Sheet para aumentar a produtividade. Aqui estão os melhores para consolidar dados:

Combine Sheets

Esse complemento do Google Sheets ajuda a mesclar dados de várias planilhas em uma só.

**Processo passo a passo

1. Instale o complemento Combine Sheets. Ele está na guia "Extensões" de sua planilha atual.

guia "Extensões" no Planilhas Google

2. Abra o complemento e selecione as planilhas existentes que você deseja combinar.

Etapa 1 para usar o complemento "Combine Sheets" no Google Sheets

3. Escolha como você deseja combinar os dados no Google Sheets (por exemplo, por linhas ou colunas).

Etapa 2 para usar o complemento "Combine Sheets" no Google Sheets

4. Clique em combinar e você verá o intervalo de duas planilhas combinadas com sucesso na planilha atual.

Etapa 3 para usar o complemento "Combine Sheets" no Google Sheets

Consolidar planilhas

Esse complemento do Google Sheets consolida dados de várias planilhas em uma só, usando várias funções como soma, média etc.

Processo passo a passo:

1. Instale o complemento Consolidate Sheets, que você encontrará na guia "extensões" de sua planilha atual.

2. Inicie o add-on e selecione as planilhas e os intervalos a serem consolidados.

Etapa 1 para usar o complemento "Consolidar planilhas" no Google Sheets

3. Escolha a função de consolidação e configure quaisquer opções adicionais.

Etapa 2 para usar o complemento "Consolidate Sheets" no Google Sheets

Etapa 3 para usar o complemento "Consolidate Sheets" no Google Sheets

4. Execute a consolidação.

Etapa 4 para usar o complemento "Consolidate Sheets" no Google Sheets

Mesclar planilhas

Esse complemento do Planilhas Google pode mesclar dados de várias planilhas com base em colunas comuns.

Processo passo a passo:

1. Instale o complemento Merge Sheets.

2. Abra o add-on e selecione os dados de origem e as planilhas de destino.

Etapa 1 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

3. Defina as planilhas de pesquisa, selecione as colunas-chave e especifique os critérios de mesclagem.

Etapa 2 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

![Etapa 3 para usar o complemento "Merge Sheets" no Google Sheets]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Step-3-to-use-the-'Complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets.png)

Etapa 3 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

![Etapa 4 para usar o complemento "Merge Sheets" no Google Sheets]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Step-4-to-use-the-'Complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets.png)

Etapa 4 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

4. Você pode escolher opções adicionais para finalizar onde deseja colocar os resultados e quais linhas e colunas deseja adicionar no Google Sheets.

Etapa 5 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

5. Clique em "Merge" e suas planilhas serão consolidadas.

Etapa 6 para usar o complemento "Mesclar planilhas" no Google Sheets

Etapa 3: Copie as guias em uma planilha

Ao copiar as guias no Planilhas Google, você pode combinar manualmente várias planilhas em uma única planilha.

Etapas para copiar guias em uma planilha:

1. Abra a planilha de origem.

2. Clique com o botão direito do mouse na guia que deseja copiar e selecione "Copy to" > "Existing spreadsheet"

Etapa 1 para copiar guias em uma planilha

3. Escolha a planilha de destino e confirme para mesclar os dados.

Etapa 4: Exportar/importar planilhas

A exportação e a importação no Planilhas Google envolvem o download e, em seguida, o upload para outra planilha.

Etapas para usar a função Exportar/Importar:

1. Abra a planilha de origem na seção "Importar" do Google Sheets.

Etapa 1 para usar a função "Exportar/Importar" no Google Sheets

2. Em seguida, faça o download do arquivo e selecione um formato no Google Sheets (por exemplo, CSV).

Etapa 2 para usar a função "Exportar/Importar" no Google Sheets

3. Abra o Google Sheet de destino e vá para CSV File > Import.

Etapa 3 para usar a função "Exportar/Importar" no Google Sheets

4. Faça o upload do arquivo baixado e escolha as configurações de importação no Google Sheets (por exemplo, criar uma nova planilha).

Etapa 4 para usar a função "Exportar/Importar" no Google Sheets

Etapa 5: usar referência a células

A referência a células permite que você vincule células entre planilhas diferentes.

Etapas para usar a referência de célula:

1. Abra a Planilha Google de destino.

2. Clique na célula em que você deseja fazer referência aos dados.

3. Digite a fórmula =SheetName!CellReference. Por exemplo, aqui está uma fórmula para referência de célula: =Sheet1!A1 para fazer referência à célula A1 da Sheet1.

Etapa 1 para usar a função "Referência a células" no Planilhas Google

4. Pressione Enter para exibir os dados referenciados no Google Sheets.

Etapa 2 para usar a função "Referência a células" no Planilhas Google

Melhores práticas para mesclar o Google Sheets

Aqui estão algumas práticas recomendadas acionáveis para mesclar o Planilhas Google a fim de manter conjuntos de dados de alta qualidade.

Mantenha formatos de dados uniformes em várias planilhas

A manutenção de formatos de dados uniformes em todas as planilhas do Google Sheets garante a precisão ao mesclar dados. Isso também ajuda a minimizar os erros. Veja a seguir como você pode manter os dados uniformes:

Padronize os formatos de data: Certifique-se de que todas as datas sigam o mesmo formato (por exemplo, AAAA-MM-DD)

Certifique-se de que todas as datas sigam o mesmo formato (por exemplo, AAAA-MM-DD) Use formatos consistentes de números: Use as mesmas casas decimais e símbolos de moeda

Use as mesmas casas decimais e símbolos de moeda Aplique formatos de texto uniformes: Aplique estilos consistentes de capitalização e de texto.

Valide entradas de dados para mesclar várias planilhas do Google

A validação de entradas de dados no Planilhas Google ajuda a evitar erros e garante que os dados mesclados sejam precisos e confiáveis. Veja como você pode validar entradas de dados no Planilhas Google:

Use regras de validação de dados: Configure regras no Planilhas Google que restrinjam a entrada de dados, como permitir apenas números ou intervalos de datas específicos. Para implementar essas regras, selecione o intervalo, vá para Dados > Validação de dados e defina os critérios

Configure regras no Planilhas Google que restrinjam a entrada de dados, como permitir apenas números ou intervalos de datas específicos. Para implementar essas regras, selecione o intervalo, vá para Dados > Validação de dados e defina os critérios Revisar regularmente os dados: Verifique se há duplicatas, valores ausentes e inconsistências

Forneça nomes descritivos para planilhas e guias

Os nomes descritivos no Planilhas Google facilitam a identificação do conteúdo de cada planilha e guia e a navegação pelos dados para qualquer pessoa da sua equipe. Veja a seguir como nomear suas planilhas e guias no Planilhas Google:

Nomeie as planilhas adequadamente: Use nomes que descrevam claramente os dados contidos (por exemplo, "Q1_Sales_Data" em vez de "Sheet1")

Use nomes que descrevam claramente os dados contidos (por exemplo, "Q1_Sales_Data" em vez de "Sheet1") Use convenções de nomenclatura: Desenvolva uma convenção de nomenclatura consistente para todas as planilhas e guias do Google

Rotule as colunas ao mesclar planilhas

Rótulos de colunas claros e consistentes no Planilhas Google ajudam a entender a estrutura de dados e facilitam a análise dos dados. Se houver colunas bagunçadas ou erros, você pode usar Hacks do Planilhas Google para resolvê-los. Veja a seguir como você pode rotular colunas no Planilhas Google:

Adicione cabeçalhos a todas as colunas: Certifique-se de que cada coluna tenha um cabeçalho descritivo

Certifique-se de que cada coluna tenha um cabeçalho descritivo Congelar linhas de cabeçalho: Manter os cabeçalhos visíveis durante a rolagem. Para fazer isso, selecione a linha e vá para Exibir > Congelar > 1 linha

Atualize os dados regularmente ao mesclar várias planilhas

As atualizações regulares mantêm seus dados atualizados e relevantes. Isso garante que seus relatórios no Planilhas Google estejam sempre atualizados. Veja a seguir como você pode atualizar os dados no Planilhas Google regularmente:

Programe atualizações regulares: Defina lembretes para atualizar os dados periodicamente no Planilhas Google

Defina lembretes para atualizar os dados periodicamente no Planilhas Google Automatize a atualização de dados: Use ferramentas e complementos que extraiam automaticamente dados atualizados de várias fontes

Limitações da fusão de várias planilhas do Google

Degradação do desempenho com dados em grande escala

O Planilhas Google pode lidar com até 10 milhões de células em uma única planilha, mas alguns usuários acham que o desempenho diminui significativamente à medida que os dados importados se aproximam desse limite.

Erro de limite de células no Planilhas Google

Você pode ter tempos de carregamento lentos, atraso nos cálculos e atrasos ao usar fórmulas ou scripts complexos no Planilhas Google.

A velocidade de processamento no Planilhas Google também é afetada pelo número de funções, pela formatação condicional e pela complexidade dos dados importados de várias planilhas.

Falta de recursos avançados de dados na pasta de trabalho do Planilhas Google

Embora o Google Sheets ofereça um conjunto robusto de funções para análise de dados básica e intermediária, ele não possui alguns recursos avançados encontrados no aplicativos de planilhas mais avançados .

**Por exemplo, o Google Sheets tem recursos limitados para análise estatística avançada, modelagem de dados complexos e criação de tabelas dinâmicas sofisticadas nas planilhas combinadas

Isso pode ser uma desvantagem significativa se você precisar de uma análise aprofundada dos dados importados ou de uma pesquisa de mercado detalhada, previsão financeira ou modelagem de dados abrangente.

Problemas de colaboração na planilha do Google Sheets

Embora o Google Sheets ofereça recursos de colaboração em tempo real, você pode enfrentar problemas com o controle de versões. Se vários colaboradores editarem os mesmos dados importados em uma planilha, isso pode gerar confusão e dificuldade para acompanhar as alterações.

**Além disso, embora o Planilhas Google permita edições simultâneas em uma planilha, ele não possui recursos mais sofisticados de gerenciamento de projetos, como atribuições de tarefas e acompanhamento do progresso

Embora alguns estruturas de divisão do trabalho podem melhorar a colaboração, essas limitações podem causar ineficiências, principalmente em equipes maiores ou projetos complexos que exigem coordenação e responsabilidade precisas.

Usando o ClickUp para gerenciar dados de planilhas

Diversos Alternativas ao Google Sheets no mercado podem superar suas limitações. ClickUp é o melhor entre eles.

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que lida com dados extensos sem comprometer a velocidade ou a eficiência. Você pode criar um banco de dados no ClickUp manualmente, assim como no Google Sheets, ou usar a ferramenta modelos de banco de dados no ClickUp se você estiver com pouco tempo.

Aqui está um exemplo de um modelo que facilita muito o gerenciamento de dados. Modelo de planilha editável do ClickUp simplifica tudo, desde relatórios financeiros até o planejamento de projetos, com fórmulas personalizadas, equações e visualizações intuitivas.

Modelo de planilha editável do ClickUp

Com visualizações personalizadas, tarefas e recursos de controle de tempo, esse modelo tem tudo o que você precisa para organizar os dados.

Visualização de tabela : Escolha entre mais de 15 tipos de campos para armazenar e categorizar as informações em um banco de dados interativo

: Escolha entre mais de 15 tipos de campos para armazenar e categorizar as informações em um banco de dados interativo Visualização de quadro : Destaque as prioridades com rótulos de código de cores e sinalizadores de prioridade em uma interface fácil de arrastar e soltar

: Destaque as prioridades com rótulos de código de cores e sinalizadores de prioridade em uma interface fácil de arrastar e soltar Visualização de gráfico de Gantt: Monitore o progresso do projeto em tempo real com uma visualização unificada de marcos, dependências, tarefas e cronogramas em um gráfico de Gantt que pode ser codificado por cores para facilitar a identificação de prioridades e prazos

O ClickUp também oferece outros modelos de planilhas editáveis que você pode usar para iniciar sua análise. Quando seus dados estiverem prontos, você poderá começar a analisá-los na exibição de tabela. A exibição de tabela no ClickUp oferece uma interface familiar em forma de grade, semelhante às planilhas tradicionais do mercado, mas com recursos aprimorados e adaptados para gerenciamento de tarefas e colaboração.

Gerencie e acompanhe suas tarefas em uma planilha com a exibição de tabela do ClickUp

Ela permite que os usuários organizem tarefas, definam datas de vencimento, atribuam responsabilidades e acompanhem o progresso de forma eficiente em uma única interface.

O ClickUp também oferece ferramentas poderosas, como campos personalizados, campos de fórmula e cálculos de coluna, que permitem realizar cálculos complexos e gerenciar dados de forma eficaz em suas tarefas.

Aqui está uma comparação entre os recursos do Clickup e do Google Sheets em diferentes recursos:

Recurso Google Sheets ClickUp Gerenciamento de dados Fórmulas e funções básicas Campos personalizados, campos de fórmula e cálculos de coluna Desempenho com grandes volumes de dados Pode ficar mais lento com grandes conjuntos de dados Lida com grandes conjuntos de dados de forma eficiente Colaboração Edição em tempo real, comentários básicos Colaboração avançada, atualizações em tempo real, atribuições de tarefas Automação Limitada (por meio de scripts e complementos) Automações integradas para tarefas de rotina Visualizações personalizáveis Visualização de grade única Várias visualizações (Tabela, Quadro, Calendário, Gantt) Gerenciamento de tarefas Recursos limitados de gerenciamento de tarefas Gerenciamento integrado de tarefas com dependências e prioridades

Benefícios de usar o ClickUp para gerenciar planilhas e banco de dados

Obtenha recursos avançados de gerenciamento de dados

O ClickUp oferece recursos avançados de gerenciamento de dados, como modelos de planilhas, campos personalizados e campos de fórmula para realizar cálculos complexos e organizar dados com eficiência. Esses recursos são altamente personalizáveis e oferecem a profundidade que falta às planilhas tradicionais do Google Sheets.

Por exemplo, Modelo de planilha do ClickUp é uma ferramenta totalmente personalizável para coletar e gerenciar informações de clientes de forma eficaz.

Modelo de planilha do ClickUp

Insira dados demográficos, receita, feedback, etc., e filtre por tipo para obter insights detalhados sobre sua base de clientes. Você também pode usar um formulário de registro de clientes para coletar informações durante a integração do cliente. Entender as necessidades de seus clientes logo no início ajuda a criar estratégias eficientes que se alinham às necessidades e expectativas deles.

Supere os problemas de desempenho e escalabilidade

O ClickUp lida com grandes conjuntos de dados sem degradação do desempenho. Ao contrário da planilha do Google Sheets, que pode ficar mais lenta com grandes quantidades de dados, é ideal para projetos extensos e complexos.

Colabore em tempo real

Com o ClickUp, suas equipes podem colaborar em tempo real. Elas podem fazer atualizações, adicionar comentários e atribuir tarefas sem problemas, aprimorando a comunicação e garantindo que todos estejam na mesma página.

Integre-se às tarefas O ClickUp integra o gerenciamento de tarefas diretamente com o manuseio de dados. Ele permite que os usuários vinculem tarefas, definam dependências e priorizem o trabalho dentro dos dados existentes. Essa integração simplifica os fluxos de trabalho e garante que o gerenciamento de dados esteja intimamente ligado à execução do projeto.

Automatize o gerenciamento de dados Automação do ClickUp do ClickUp reduzem o esforço manual, automatizando as tarefas de rotina. Você pode configurar acionadores e ações em seus dados existentes para lidar com processos repetitivos, garantindo a consistência e economizando tempo.

Obtenha melhor experiência e interface de usuário

O ClickUp oferece uma interface amigável com várias exibições, como Table, Board, Calendar e Gantt. Isso permite que você escolha a maneira mais eficaz de visualizar seus dados e tarefas.

Mude para o Clickup para uma melhor análise de dados

Embora o Planilhas Google tenha maneiras de mesclar várias planilhas em uma planilha de dados consolidada, ele pode ficar lento ao lidar com grandes conjuntos de dados ou quando vários membros da equipe precisam trabalhar em uma planilha ao mesmo tempo. Além disso, a manutenção de centenas de planilhas pode se tornar um problema depois de algum tempo.

Portanto, em vez de alternar entre várias planilhas, por que não mudar para o Clickup para uma melhor análise de dados?

Com o ClickUp, você não precisa memorizar funções e fórmulas complexas. Seu conjunto de modelos, a capacidade de lidar com grandes conjuntos de dados e os recursos de gerenciamento de tarefas são ideais para profissionais que gerenciam grandes volumes de dados complexos. E isso não é tudo. As automações integradas para tarefas rotineiras e as exibições personalizáveis fazem com que essa seja a ferramenta de que todo profissional orientado por dados precisa.

Com o ClickUp, sua equipe pode importar dados e colaborar em planilhas Clickup como nunca antes.

