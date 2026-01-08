ClickUp x Miro: Qual ferramenta de quadro branco escolher em 2026?

Se você ainda está rabiscando suas ideias em um quadro branco físico, está perdendo a conveniência e a facilidade dos virtuais.

Os quadros brancos tradicionais são úteis, mas têm espaço limitado. É fácil perder suas ideias nos quadros durante o brainstorming. Além disso, eles não funcionam quando você tem uma equipe remota. Os quadros brancos virtuais resolvem esses problemas e oferecem mais recursos. Eles ajudam você e sua equipe a colaborar, debater ideias e permitem que você dê uma representação visual aos seus pensamentos.

Mas, com tantas ferramentas de quadro branco disponíveis, é bem difícil escolher a ferramenta perfeita que atenda (ou supere) suas necessidades e expectativas. É exatamente aí que podemos ajudar!

Neste blog, vamos explorar duas ferramentas populares de quadro branco: ClickUp vs. Miro. Destacaremos seus recursos, diferenças, preços e outros detalhes para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é o ClickUp?

Substitua vários aplicativos pelo ClickUp — uma ferramenta completa de produtividade e colaboração

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, projetada para potencializar a colaboração em equipe e gerenciar vários projetos com facilidade.

Ela ajuda a otimizar fluxos de trabalho, oferecendo um espaço centralizado para todas as atividades e recursos relacionados ao projeto, como brainstorming de ideias, criação de tarefas, documentos e apresentações, acompanhamento do andamento do projeto, gerenciamento de metas do projeto e muito mais.

O espaço de trabalho conectado do ClickUp simplifica planos de projeto complexos, permitindo que as equipes colaborem em tempo real, mantenham a visibilidade do projeto e garantam que todos estejam alinhados com as metas do projeto.

Além das funcionalidades de colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho, o ClickUp oferece modelos de quadro branco prontos para uso, para planejamento e geração de ideias, que permitem que você comece a trabalhar imediatamente. Esses e outros recursos tornam-no uma ferramenta ideal para brainstorming, colaboração e muito mais.

Continue lendo para conhecer em detalhes os recursos do ClickUp que o tornam uma ferramenta de quadro branco perfeita e um software de gerenciamento de projetos confiável.

Recursos do ClickUp

O ClickUp, como um software de colaboração visual com recursos de gerenciamento de projetos, é ideal para muitas organizações com equipes de diferentes tamanhos e necessidades. Aqui estão alguns de seus melhores recursos.

Recurso nº 1: Visualização

Visualize suas ideias de projeto, fluxos de trabalho e processos usando os Mapas Mentais do ClickUp. Crie processos passo a passo, conecte tarefas e gerencie-as facilmente em uma interface de arrastar e soltar, sem precisar alternar para outras visualizações.

Crie mapas mentais personalizados com o ClickUp para planejar ideias e mapear fluxos de trabalho

Você também pode compartilhar seus mapas mentais com equipes dentro do seu espaço de trabalho e vinculá-los a comentários e documentos específicos para entender melhor as tarefas.

Recurso nº 2: Brainstorming e colaboração

Os quadros brancos do ClickUp facilitam a transformação de ideias em ações. Eles oferecem aos usuários a tela perfeita para colaborar e gerar ideias em tempo real, adicionar notas, imagens e links, conectar vários itens, criar planos de ação, fluxos de trabalho e muito mais para visualizar conceitos e estimular a criatividade.

Planeje e execute suas ideias com os quadros brancos do ClickUp

Além da concepção e do planejamento, você pode colocar ideias em prática rapidamente criando tarefas a partir dos quadros brancos. Adicione documentos, links e imagens às tarefas para fornecer mais contexto à sua equipe.

Recurso nº 3: Eficiência com criatividade

O ClickUp oferece uma vasta biblioteca com mais de 1.000 modelos para ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez e eficiência. Existem várias categorias de modelos do ClickUp, como marketing, gerenciamento de projetos, operações, criação e design, entre outras, para você escolher. Além disso, você pode criar modelos personalizados para tarefas que realiza com frequência, evitando ter que criar tudo do zero no seu próximo projeto.

Baixe este modelo Faça brainstorming e registre ideias entre equipes em uma visualização unificada com o modelo de brainstorming para retrospectiva de sprint do ClickUp

Por exemplo, o modelo de brainstorming para retrospectiva de sprint do ClickUp simplifica a revisão e a análise dos sprints do seu projeto para garantir que tudo esteja nos trilhos. Esse modelo de quadro branco ajuda você a debater ideias para melhorar os resultados dos sprints, identificar tendências de desempenho em vários sprints e acompanhar o progresso para garantir a produtividade da equipe. Você também pode identificar problemas que afetam o desempenho da equipe e resolvê-los imediatamente. Experimente isso na sua próxima retrospectiva!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Business : US$ 12/mês por usuário

Empresas : Entre em contato para saber os preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

O que é o Miro?

via Miro

O Miro é um quadro branco digital para gerenciamento de projetos que permite que as equipes façam brainstorming de ideias e colaborem visualmente. Ele oferece um espaço de trabalho onde as equipes podem planejar e traçar estratégias para projetos, definir metas e dependências, visualizar dados e criar fluxos de trabalho.

A plataforma oferece diversas ferramentas e elementos visuais, permitindo que você crie fluxogramas, mapas mentais e diagramas para suas sessões de brainstorming. O Miro também funciona perfeitamente com o ClickUp, permitindo que você transforme seus fluxogramas e diagramas do Miro em tarefas do ClickUp, mantendo tudo organizado e acessível em um só lugar.

Recursos do Miro

O Miro é uma plataforma de colaboração digital para equipes fazerem brainstorming, criarem designs e planejarem projetos em conjunto. O Miro oferece vários recursos em seus diversos planos de preços. Aqui estão alguns deles.

Recurso nº 1: Brainstorming e colaboração

Quadro branco online via Miro

O Miro oferece um espaço compartilhado para que as equipes colaborem e visualizem ideias complexas usando notas adesivas, telas interativas, diagramas, imagens, GIFs, planilhas e documentos. O quadro do Miro é uma tela infinita que permite que as equipes colaborem sem restrições de espaço. Além disso, o Miro converte quadros brancos físicos e notas adesivas manuscritas em cartões Jira online ou tabelas CSV.

Recurso nº 2: Visualização

Mapa mental via Miro

O criador de mapas mentais e a ferramenta de wireframes do Miro permitem que as equipes mapeiem ideias usando fluxogramas e imagens e criem protótipos para telas de produtos e páginas de sites. Anote ideias em post-its, mapeie fluxos de usuários e colabore com equipes para criar wireframes e mapas mentais. Você pode compartilhá-los com as partes interessadas e fazer iterações com base no feedback.

Recurso nº 3: Eficiência com criatividade

O Miro oferece uma biblioteca com modelos prontos para padronizar processos e ajudar as equipes a colaborar com eficiência. De mapas mentais e fluxogramas até a estrutura Kanban e modelos para reuniões de equipe, o Miro oferece mais de 500 modelos em diferentes categorias. Você também pode criar modelos personalizados e acessar os modelos da comunidade do Miro no Miroverse. O Miroverse é um vasto repositório de modelos criados por usuários, voltados para setores e tipos de projetos específicos.

Preços do Miro

Gratuito

Starter : US$ 8/mês por membro

Business : US$ 16/mês por membro

Empresas: Preços personalizados

ClickUp x Miro: comparação de recursos

A principal diferença entre o ClickUp e o Miro é que o Miro oferece um quadro branco digital onde as equipes podem projetar e desenvolver produtos. Por outro lado, o ClickUp é uma ferramenta de produtividade com um recurso de quadro branco. Ele ajuda várias pessoas a colaborarem em uma única plataforma para conceber e executar projetos complexos.

Quadros brancos personalizáveis

ClickUp

O quadro branco do ClickUp permite desenhar fluxogramas, diagramas e até mesmo rabiscos em uma tela infinita. Você também pode usar formas e converter textos e notas adesivas em tarefas. É um dos melhores softwares de quadro branco que também oferece gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho, definição de metas, relatórios e análises etc., preenchendo a lacuna entre o brainstorming e a execução de ideias. Em resumo, o ClickUp é uma alternativa ao Miro que substitui aplicativos desconectados por uma única plataforma.

Miro

O Miro é um quadro branco online e um software de colaboração com recursos como videoconferência e wireframing, ideal para sessões de brainstorming. Ele permite que você armazene suas ideias usando notas adesivas, desenhos, formas, ferramentas de diagramação etc., em um espaço centralizado e personalizável.

O Miro não oferece gerenciamento de tarefas, mas você pode exportar um quadro do Miro usando ferramentas como ClickUp, Jira e Trello para criar tarefas.

Vencedor da 1ª rodada entre ClickUp e Miro O ClickUp é o vencedor indiscutível, pois permite que você coloque suas ideias em prática diretamente dos quadros brancos, criando tarefas. Você pode organizar suas ideias no quadro branco e criar tarefas, subtarefas e fluxos de trabalho.

Colaboração em tempo real

Crie conversas individuais e em grupo com seus colegas de equipe, compartilhe anexos e contextualize as conversas com a Visualização de Chat do ClickUp

ClickUp

Os robustos recursos de colaboração do ClickUp concentram-se no brainstorming, no planejamento e no gerenciamento de ideias com a ajuda de quadros Kanban, gráficos de Gantt, tarefas e subtarefas, visualizações de calendário, painéis personalizáveis e outras ferramentas visuais de gerenciamento de projetos. A plataforma oferece uma gama mais ampla de recursos, como chat integrado, editor de documentos, compartilhamento e gravação de tela, controle de tempo e muito mais para facilitar a colaboração em tempo real.

Miro

O Miro enfatiza a colaboração em tempo real, a geração de ideias e a inovação. Ele oferece ferramentas como cursores compartilhados, bate-papo, videochamadas no aplicativo, compartilhamento de tela, anotações, apresentações interativas etc., para aprimorar a colaboração e o feedback.

Aqui está um exemplo de Miro vs. ClickUp. Digamos que sua equipe esteja trabalhando em uma campanha de marketing. Com o ClickUp, eles podem colaborar para debater ideias, planejar, gerenciar e acompanhar o projeto usando quadros brancos, roteiros, gráficos de Gantt, tarefas, documentos, formulários de feedback, painéis, insights baseados em IA e muito mais. Com o software Miro, eles podem usar a tela digital para dar vida às suas ideias e colaborar em brainstorming, planejamento e iteração. Em resumo, o ClickUp pode ser uma alternativa ao Miro, mas o Miro não consegue fazer o que o ClickUp faz.

Vencedor da 2ª rodada entre ClickUp e Miro O ClickUp é, sem dúvida, o vencedor aqui, pois oferece recursos de colaboração mais avançados do que o Miro. Enquanto o Miro se concentra na colaboração visual, o ClickUp permite que você colabore em tarefas de projeto, feedback, planos de ação e muito mais.

Mapas mentais

ClickUp

Os mapas mentais do ClickUp ajudam você a organizar, visualizar, detalhar ideias, conectar tarefas e dar à sua visão uma estrutura sólida. Eles permitem adicionar texto, formas, ícones, imagens, links e anexos com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar. A integração dos mapas mentais com todo o pacote de gerenciamento de projetos torna o ClickUp o melhor software de mapas mentais. Você também pode compartilhá-los em documentos, comentários e tarefas, tornando-os facilmente acessíveis dentro do espaço de trabalho.

Miro

Os mapas mentais do Miro facilitam o brainstorming. Embora ofereçam recursos semelhantes, os mapas mentais não são uma alternativa aos mapas mentais do ClickUp. Eles se integram a recursos limitados do Miro, como modelos e quadros brancos. Você pode compartilhar os mapas mentais por meio de vários sites e ferramentas, como Notion, Teams e Confluence.

Vencedor da 3ª rodada entre ClickUp e Miro O ClickUp leva a melhor aqui porque os mapas mentais do ClickUp se integram a todos os recursos do pacote ClickUp, ao contrário do Miro, que tem integrações limitadas.

Retrospectivas

Gerencie facilmente planos de desenvolvimento de produtos, backlogs, sprints, design de experiência do usuário e muito mais com o ClickUp

ClickUp

O ClickUp oferece um espaço dedicado para retrospectivas de sprint, onde as equipes podem adicionar comentários e notas, discutir itens de ação e atribuí-los aos membros da equipe por meio de recursos de gerenciamento de tarefas. A plataforma também oferece modelos personalizáveis e exemplos de retrospectivas de sprint que permitem às equipes colaborar, pensar criticamente e aprimorar os sprints para obter melhores resultados. Além disso, você pode gerar relatórios de retrospectiva de sprint com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para evitar que erros se repitam.

Miro

As retrospectivas do Miro são mais visuais. Você pode realizar retrospectivas com os modelos do Miro para identificar o que funcionou e o que não funcionou. Use quadros brancos para criar ideias para a retrospectiva e grupos de tópicos, categorizando problemas ou tarefas por palavra-chave, tags, cores etc., e compartilhe-os com as equipes para promover uma inovação melhor. O Miro também oferece ferramentas como cronômetros e prompts para orientar o processo de retrospectiva.

Vencedor da 4ª rodada entre ClickUp e Miro As retrospectivas de sprint dedicadas do ClickUp levam vantagem aqui porque permitem que as equipes colaborem, discutam, compartilhem e executem itens de ação, ao contrário do Miro, que oferece retrospectivas mais visuais.

Assistente com inteligência artificial

Use o ClickUp Brain para cuidar de todas as suas tarefas relacionadas à IA, desde a redação até o trabalho administrativo

ClickUp

O ClickUp Brain se integra à plataforma, e você pode acessá-lo de qualquer lugar. Use o chat com IA para obter respostas às suas dúvidas relacionadas a tarefas, documentos ou projetos. Automatize tarefas como resumir tarefas, extrair temas principais de threads de e-mail, encontrar insights importantes em documentos extensos, gerar atualizações da equipe, etc. Você também pode criar automações personalizadas, descrevendo quais processos deseja colocar no piloto automático.

Miro

O Miro Assist, um novo recurso de IA em fase beta, funciona com o conteúdo existente no seu quadro. Sua IA pode extrair insights de resultados anteriores, resumir notas adesivas, identificar tendências e agrupar notas adesivas em conjuntos. Ele também pode automatizar a geração de mapas mentais, diagramas de sequência, apresentações e listas de tarefas.

Vencedor da rodada 5 entre ClickUp e Miro O ClickUp Brain é o vencedor indiscutível aqui, pois possui mais recursos do que o Miro Assist. Você pode usá-lo em qualquer lugar dentro do ClickUp para automatizar processos, redigir documentos de projeto e fazer perguntas relacionadas ao projeto. O ClickUp Brain é um assistente de IA completo que abrange todos os recursos do ClickUp, enquanto o Miro AI se limita ao brainstorming e à colaboração visual dentro do próprio Miro.

Preços

Planos de preços ClickUp Miro Gratuito para sempre $0 $0 Ilimitado US$ 7/mês por usuário US$ 8/mês por usuário Negócios US$ 12/mês por usuário US$ 16/mês por usuário Empresas Entre em contato para saber os preços Preços personalizados ClickUp Brain Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês —

Avaliações e comentários dos clientes

ClickUp

G2 : 4,7 de 5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 4.000 avaliações)

Miro

G2 : 4,8 de 5 (mais de 5.600 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 1.500 avaliações)

Comparações relacionadas

Além dessa comparação entre Miro e ClickUp, também comparamos o Miro com algumas plataformas populares de colaboração visual. Vamos descobrir como o Miro se sai em relação a cada uma delas:

Miro vs. Mural : Tanto o Miro quanto o Mural se concentram em melhorar a colaboração em equipe. Eles compartilham muitas semelhanças e apenas algumas diferenças. Se você é iniciante em ferramentas de colaboração visual, escolher entre o Miro e o Mural pode parecer um pouco complicado

Miro vs. Notion : Se você deseja conduzir uma sessão de brainstorming em equipe, o Miro é a ferramenta de colaboração visual de que você precisa. O Notion é uma ferramenta multifuncional para anotações que oferece colaboração visual, gerenciamento de banco de dados e tarefas, além de uma tela compartilhada para necessidades pessoais e profissionais

Miro vs. Milanote : para projetos criativos, os painéis visuais e de inspiração do Milanote são os melhores para a geração de ideias e a colaboração visual. O Miro é um espaço de trabalho centralizado para integração, colaboração e gerenciamento de tarefas

Miro vs. Jira : o Miro é a melhor escolha se você deseja conduzir sessões de brainstorming eficientes com suas equipes colaborando em ideias. O Jira é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com recursos robustos de gerenciamento de tarefas

Miro vs. Jamboard : Enquanto o Miro oferece recursos abrangentes e mais integrações com ferramentas de produtividade, o ponto forte do Jamboard é sua integração com o Google Workspace. No entanto, com o Google descontinuando o Jamboard, ele não é mais realmente uma opção.

Miro vs. Lucidchart : o Miro é uma ferramenta de quadro branco digital que oferece recursos de colaboração, enquanto o Lucidchart é, antes de tudo, uma ferramenta de diagramação. Com o Lucidchart, você pode vincular seus recursos visuais a dados em tempo real — um recurso que falta ao Miro. Mas o Miro oferece videoconferência integrada, algo que falta ao Lucidchart

ClickUp x Miro no Reddit

Analisamos tópicos do Reddit para descobrir o que os usuários acham do Miro e do ClickUp e descobrimos que os usuários utilizam ambas as plataformas para fins específicos. Muitos usuários concordam que o ClickUp oferece recursos mais robustos:

O ClickUp é perfeito para gerenciamento de tarefas, centralização de tarefas, controle de tempo e relatórios de tempo.

O ClickUp é perfeito para gerenciamento de tarefas, centralização de tarefas, controle de tempo e relatórios de tempo.

Outros usuários concordam que os quadros do Miro são os melhores para visualizar ideias e tarefas:

O Miro serve apenas para visualizar como as tarefas do sprint se encaixam.

O Miro serve apenas para visualizar como as tarefas do sprint se encaixam.

De modo geral, tanto a plataforma Miro quanto a ClickUp são conhecidas pelos usuários por seus recursos de visualização e gerenciamento de tarefas. Enquanto o Miro é a escolha certa para quadros brancos, o ClickUp oferece tanto recursos de quadro branco quanto de gerenciamento de tarefas, eliminando a necessidade de usar ferramentas diferentes.

Qual ferramenta de quadro branco é a melhor?

Analisamos duas ferramentas e descobrimos qual é a melhor de todas — é o ClickUp!

Na disputa entre ClickUp e Miro, o ClickUp é a escolha ideal, pois oferece mais do que apenas quadros brancos em uma única plataforma.

Embora o Miro ofereça quadros brancos intuitivos e fáceis de usar, com vários recursos criativos, ele não atende aos requisitos de gerenciamento de projetos. Ele apenas ajuda os usuários a visualizar e organizar ideias. Portanto, embora os usuários possam estruturar suas ideias no Miro, eles precisam de ferramentas como o ClickUp para planejá-las e executá-las com perfeição.

O ClickUp oferece uma solução única onde as equipes podem debater, visualizar e estruturar ideias, planejar projetos, executá-los e acompanhá-los até a entrega. A ferramenta de produtividade do ClickUp, com IA integrada, tem tudo o que você precisa para trabalhar com eficiência e acelerar a entrega dos resultados. A ferramenta possui recursos de escalabilidade que podem se adaptar às necessidades em constante evolução do seu negócio.

Quer saber como? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!