Milanote contra Miro. Miro: Qual ferramenta será a melhor em 2024?

À medida que as equipes ultrapassam as fronteiras físicas e adotam um modelo de trabalho distribuído, a capacidade de se comunicar, idealizar e resolver problemas visualmente se torna mais do que uma preferência - torna-se uma necessidade estratégica.

Milanote e Miro são populares software colaborativo que ajuda indivíduos e equipes a capturar ideias e planos visualmente. Você pode usá-los para colaborar em estratégias planos de projeto e ativos promocionais criativos, sem a necessidade de estar na mesma sala.

Embora ambas as ferramentas tenham recursos comparáveis, uma delas pode atender melhor às suas necessidades e preferências, dependendo do seu caso de uso, orçamento, tamanho da sua equipe etc.

Se estiver com dificuldades para decidir, leia nossa comparação detalhada do Miro e do Milanote. Temos certeza de que isso o ajudará a fazer a escolha certa muito mais rapidamente.

O que é o Milanote?

via Nota de Milão O Milanote é um aplicativo fácil de usar e baseado em nuvem software de colaboração visual que inclui anotações, modelos e quadros brancos . Calendários e elementos gráficos também fazem parte de seu pacote. Ele permite que indivíduos e equipes colaborem e forneçam feedback em tempo real sobre seus projetos criativos, especialmente aqueles com uma grande quantidade de elementos visuais.

Os quadros Milanote oferecem um espaço de trabalho visualmente agradável e personalizável para planejar projetos. O sistema simples de arrastar e soltar permite que você organize e ajuste os quadros em qualquer tamanho. Você pode preencher seus quadros com anotações, listas de tarefas, imagens, vídeos, esboços e links.

Você também pode compartilhar facilmente o quadro com outras pessoas para projetos de colaboração remota e receber feedback. O Milanote acomoda muitos tipos de arquivos, como JPGs, PDFs, documentos do MS Word, planilhas do Excel e arquivos de design padrão, permitindo uma integração fácil ao seu fluxo de trabalho diário.

O Milanote também se integra a ferramentas populares de gerenciamento de projetos e comunicação, permitindo uma colaboração eficiente entre plataformas.

Recursos do Milanote

Vamos explorar os principais recursos da Milanote e ver por que as equipes criativas gostam dela.

1. Clipper da Web

via Nota de Milão O Milanote Web Clipper é uma extensão de navegador gratuita que permite adicionar imagens, vídeos e texto diretamente ao seu quadro a partir de qualquer site. Você também pode ativar um atalho de recorte de texto para aparecer sempre que selecionar um bloco de texto com o botão Enable selected text pinner.

2. Modelos

via Nota de Milão Assim que você cria um novo quadro, a Milanote fornece uma biblioteca de modelos pré-fabricados que se alinham às necessidades do seu projeto. Há mais de 30 temas, como Briefs criativos, Planos de projeto, Fotografia e Design de jogos. Você encontrará uma grande variedade de modelos ao escolher um dos temas.

3. Tomada de notas

via Nota de Milão O Milanote é uma excelente ferramenta de colaboração visual com uma interface amigável e recurso de arrastar e soltar. Ele ajuda a gerenciar várias exibições, notas, colunas, linhas, vídeos, arquivos, links e tarefas em uma tela virtual infinita. As notificações inteligentes, os alertas e as opções de interação com a equipe, como comentários, elevam a qualidade das anotações e aumentam a produtividade, fornecendo um espaço compartilhado para brainstorming colaborativo.

Preços do Milanote

Use o Milanote gratuitamente

Pagamento por pessoa: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Faça um upgrade da sua equipe (para 10 pessoas): $49/mês por equipe (para 50 pessoas): $99/mês por equipe

O que é o Miro?

via Miro O Miro é uma ferramenta versátil de quadro branco digital e visual que permite que uma equipe crie, planeje e projete sua visão em tempo real. Os quadros brancos virtuais do Miro são expansivos e colaborativos, permitindo que você crie qualquer coisa, desde um mapa da jornada do usuário até um roteiro completo do produto, na sua tela.

Ele tem recursos abrangentes como mapeamento mental o sistema de gerenciamento de dados é um software de gerenciamento de projetos, com recursos de visualização de dados em tempo real e metodologia ágil, especialmente útil para equipes que buscam gerenciar projetos grandes e pequenos. Seus recursos de visualização de dados em tempo real e de metodologia ágil são especialmente úteis para equipes que desejam gerenciar projetos, grandes ou pequenos.

O Miro é ideal para equipes de todos os tamanhos em engenharia, marketing, desenvolvimento de produtos, design de processos, design de experiência do usuário e outros campos para aumentar a produtividade. Com o Miro, as equipes podem tomar decisões com eficiência e analisar ideias complexas com um gerenciamento de fluxo de trabalho visual de alto nível.

Recursos do Miro

O Miro oferece vários recursos para melhorar a colaboração, o brainstorming e a comunicação visual em seu plano gratuito e no plano de equipe. Aqui estão alguns dos principais recursos do Miro.

1. Mapas mentais

via Miro O recurso de mapeamento mental do Miro permite que você organize facilmente suas ideias e visualize problemas complexos. Você também pode usar o Miro Assist, com tecnologia de IA, para criar mapas mentais para novas ideias automaticamente.

A ferramenta ajuda você a apresentá-lo da maneira que preferir, compartilhá-lo em vários sites e usar a tela infinita para manter suas ideias ilimitadas.

2. Reuniões inteligentes

via Miro Com formatos de reunião comuns, design sprints, modelos personalizáveis e esboços de reunião automatizados, você pode criar uma agenda rápida para suas sessões de colaboração. Com o Smart Meetings, você pode gerenciar toda a sua empresa por meio de reuniões on-line e manter um pacote de escritório on-line seguro.

3. Modo privado

via Miro Os usuários do modo privado com acesso de edição podem adicionar e editar notas adesivas nos quadros brancos do Miro. As edições são mantidas ocultas até que você desative o modo privado. Ele permite que os usuários coeditem documentos e optem por permanecer anônimos, selecionando a opção Make Names Anonymous.

Preços do Miro

Gratuito

Ilimitado: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Milanote vs. Miro: Recursos comparados

A principal diferença entre o Milanote e o Miro é que o Milanote enfatiza a visualização para o trabalho criativo. O Miro é ideal para integração, ferramentas de colaboração e ferramentas de gerenciamento de trabalho.

Aqui estão algumas das principais diferenças entre o Milanote e o Miro.

1. Quadro branco

Enquanto o Milanote oferece quadros brancos mais flexíveis e de fluxo livre, os quadros brancos do Miro são mais estruturados e organizados.

Milanote

Os quadros visuais do Milanote são mais adequados para projetos criativos, como ideação de conceitos e quadros de humor para colaborações visuais. Ele também ajuda a revisar tarefas passadas e presentes, além de fornecer feedback.

O Milanote apresenta um quadro esteticamente agradável que se alinha aos esforços criativos.

Miro

O Miro é um espaço de trabalho com informações centralizadas projetado para equipes colaborativas. Sua tela virtual infinita e seu quadro personalizável ajudam a organizar e acompanhar as tarefas com eficiência. Ele aumenta a colaboração e a produtividade da equipe.

2. Tomada de notas

O recurso de anotações do Milanote se concentra na organização e no brainstorming, enquanto o recurso de anotações do Miro se concentra em colaboração em tempo real e planejamento de projetos.

Milanote

O recurso de anotações do Milanote permite que você organize suas anotações da maneira que desejar, em oposição ao estilo linear das anotações convencionais. Isso ajuda no estágio de ideação, em que você pode encontrar padrões e conexões reorganizando as anotações quantas vezes forem necessárias.

As opções de redimensionamento e edição direta tornam suas anotações fáceis de entender. Ele tem recursos como notificações e alertas que permitem que sua equipe deixe comentários ou feedback.

Miro

Você pode usar as notas adesivas do Miro para anotar lembretes rápidos. O Miro também tem um recurso de anotações incorporado em cada quadro. É possível adicionar modelos, como listas de tarefas e agendas de reuniões, às notas e colaborar em tempo real com a sua equipe.

Para tornar suas anotações atraentes, você pode selecionar entre várias opções de formatação.

3. Colaboração em tempo real

O Milanote é ótimo para compartilhar trabalhos individuais com outras pessoas, mas o Miro se destaca na colaboração em tempo real, enfatizando o trabalho em conjunto em um espaço compartilhado em tempo real.

Milanote

No Milanote, as equipes têm edição básica e visibilidade do cursor. É ótimo para visualizar o progresso e adicionar comentários ou dar feedback em tempo real. No entanto, a colaboração é mais passiva no Milanote, ao contrário da colaboração em tempo real do Miro.

Miro

O Miro oferece recursos adicionais como cursores compartilhados, chamadas de vídeo no aplicativo, bate-papo e compartilhamento de tela para promover a colaboração eficaz da equipe. Esses recursos permitem a análise de problemas complexos, o desenvolvimento rápido de soluções e o aprimoramento da cultura organizacional.

4. Integração e personalização

O Milanote tem uma integração mais leve e opções de personalização simples, enquanto o Miro oferece uma integração mais profunda e opções de personalização extensas.

Milanote

O Milanote integra alguns aplicativos populares ferramentas de gerenciamento de projetos e opções de personalização para tornar seu mapa mental e quadro branco mais agradáveis visualmente. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom e Slack são as principais integrações que ele oferece.

As opções de personalização do Milanote são menos extensas. Mas você ainda pode personalizar as cores e os temas de fundo do quadro, criar modelos personalizados e usar atalhos de teclado para agilizar os fluxos de trabalho.

Miro

O Miro oferece muitos ecossistemas de integração que abrangem vários aplicativos de terceiros, como Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive e Zoom, ajudando assim os usuários com aspectos de colaboração mais gerais.

O Miro tem recursos robustos de personalização. Você pode personalizar fundos de quadro, temas, ícones, fontes, formas e conectores e até mesmo criar seus widgets e integrações usando a plataforma de desenvolvedores do Miro.

Milanote Vs. Miro no Reddit

Vasculhamos o Reddit para descobrir o que os usuários têm a dizer sobre o debate entre o Miro e o Milanote.

Muitos Redditors que se concentram em projetos criativos e colaboram apenas com uma pequena equipe preferem o Milanote devido à ferramenta eficaz de mapeamento mental e à capacidade de mover as tarefas livremente na tela, além de outros recursos.

"Como criar quadros e movê-los para qualquer lugar da tela e, depois, entrar neles e ver que estão cheios de conteúdo, colocados em toda a tela."

Muitos usuários ficam satisfeitos em pagar a mais pela bela interface de usuário da Milanote, embora possam obter os mesmos recursos do Miro gratuitamente.

"O Muse e o Miro têm ambos níveis gratuitos com Paywall, mas você já pode fazer muita coisa no Miro gratuitamente. Experimentei todos eles (e também o Heptabase), mas finalmente decidi pagar pela Milanote por causa da bela UX/UI."

Outros optam pelo Miro porque ele combina várias ferramentas e é considerado mais útil para equipes grandes. Outro detalhe interessante sobre o Miro é:

"O quadro do Miro dá a impressão de que as coisas são dinâmicas e ainda não estão gravadas na pedra -em vez de um produto polido ou de opções selecionadas que eles têm para escolher. Além disso, o espaço em branco infinito do Miro permite que os 'slides' sejam mostrados um ao lado do outro, em vez de ter que passar por determinados slides para ver as diferenças."

O resultado final? Não existe uma ferramenta melhor, apenas uma ferramenta que seja melhor PARA VOCÊ!

Conheça o Clickup - A melhor alternativa ao Milanote Vs. Miro

Embora o Milanote e o Miro sejam ferramentas populares para o planejamento visual colaborativo, você deve ter percebido que o primeiro é mais adequado para equipes pequenas e mais criativas, e o segundo é ideal para equipes grandes e focadas na colaboração.

E se lhe dissermos que há um Milanote e um Miro? Alternativa Miro que você pode considerar, independentemente do tamanho e do foco da equipe?

Estamos nos referindo ao ClickUp. O ClickUp é um poderoso software de gerenciamento de projetos para pessoas físicas e empresas estabelecidas.

Além de gerenciar projetos, você pode usá-lo para mapear suas ideias e visões criativas e compartilhá-las com sua equipe para um planejamento visual colaborativo. Vamos dar uma olhada em alguns recursos que fazem do ClickUp uma ferramenta digna de nota alternativa ao Milanote e Miro.

1. Quadros brancos ClickUp

Visualize sua ideia e gerencie processos inteligentes de crowdsourcing com o ClickUp Whiteboard

A Quadro branco ClickUp é uma tela visual em que as equipes podem adicionar imagens, notas adesivas, formas e muito mais para fazer brainstorming de conceitos, como no Milanote ou no Miro.

Os modelos de diagramas incorporados ajudam a estruturar o pensamento para sprints de design, fluxos de processos e muito mais. Com recursos como comentários e histórico de versões, os quadros brancos do ClickUp facilitam o alinhamento entre equipes remotas.

Os quadros brancos ClickUp aumentam a produtividade, ajudando você a transformar conceitos em ações mais rapidamente.

2. Mapas mentais do ClickUp

Planeje e organize tarefas com o ClickUp Mind Maps Mapas mentais do ClickUp facilitam a organização de ideias e processos complexos. Mapeie visualmente as relações entre tópicos e conceitos. Vincule anotações para criar uma rede interconectada de ideias adaptadas a fluxos de trabalho criativos.

Você tem duas opções de mapeamento: mapas mentais baseados em tarefas e mapas mentais baseados em nós. A primeira é mais voltada para o gerenciamento de projetos e a colaboração, enquanto a segunda também se destina a sessões rápidas de brainstorming.

Esse recurso ajuda você a mapear fluxos de trabalho com nós de arrastar e soltar, editá-los rapidamente e excluir tarefas do seu Mind Map.

Compartilhe facilmente seus mapas mentais com sua equipe vinculando-os a tarefas, documentos e comentários no ClickUp. O ClickUp combina a organização visual de forma livre do Milanote com os recursos de edição de equipe do Miro.

3. Documentos do ClickUp

Crie ClickUp Docs para colaborar com sua equipe na execução de ideias

Usar Documentos do ClickUp para criar documentos colaborativos com edição em tempo real. É um recurso útil para organizar documentos, criando também wikis para gerenciamento de conhecimento. Ele permite marcar seus colegas de equipe nos comentários e atribuir-lhes ações.

Para tornar os documentos visualmente atraentes, use as opções de estilo de página: incorpore marcadores, adicione tabelas, adicione roteiros e transforme-os em um espaço de trabalho completo. Controle as permissões e o acesso para proteger seus documentos.

Use os documentos para consolidar resumos criativos, guias de estilo de marca, quadros de humor e todos os outros documentação do projeto em um único lugar. Mantenha o histórico de versões e comente diretamente nos documentos para alinhamento.

O ClickUp Docs também facilita o gerenciamento de projetos, vinculando documentos a tarefas, permitindo adicionar widgets e alterar o status dos documentos.

4. ClickUp AI

Brainstorming melhor com o Assistente de IA do ClickUp Assistente com tecnologia de IA do ClickUp pode capturar facilmente sua visão e ajudá-lo a criar um plano estruturado para seu projeto.

Use-o para resumir anotações e gerar itens de ação com base no contexto de seus documentos. A ferramenta também o ajuda a escrever textos consistentes e claros para documentos estruturados, como relatórios de projetos, bem como ativos criativos, como materiais de marketing. Use-a também para editar e formatar sua cópia para obter um resultado atraente e sem erros.

Se você estiver procurando um companheiro criativo durante o brainstorming, conte com o ClickUp AI para ajudá-lo em todas as etapas.

Preços do ClickUp

**Gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

A palavra final?

Os fluxos de trabalho fragmentados não são frustrantes? Se alternar entre as proezas criativas do Milanote e as habilidades ágeis do Miro for muito caótico, você deve considerar uma solução unificada.

Esse é o ClickUp.

Com quadros interativos, documentos e modelos personalizáveis e automação com tecnologia de IA, o ClickUp alinha a criatividade com a entrega. E você pode dar vida às ideias mais rápido do que nunca.

Não comprometa a criatividade em prol do processo. E não sacrifique o processo pela criatividade.

Escolha o ClickUp, a única solução que complementa a imaginação com organização.

Comece a usar seu ClickUp hoje mesmo!