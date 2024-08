Miro versus Notion: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas?

Gerenciar a produtividade pode ser um desafio, especialmente quando se trata de acompanhar tarefas de projetos complexos. Para ajudar a facilitar a vida, agora temos plataformas colaborativas de quadro branco on-line que vão além de anotar tarefas.

Elas permitem adicionar detalhes a cada tarefa, incluindo a capacidade de acompanhar subtarefas dentro da tarefa principal, compartilhar documentos, fazer brainstorming em uma tela compartilhada e muito mais. Mas com tantas opções, como escolher uma software de gerenciamento de tarefas que se diferencie de outras ferramentas?

A resposta está na escolha de uma plataforma que combine recursos de anotações, ofereça suporte a integrações e ajude suas equipes a organizar suas tarefas com eficiência.

Com várias plataformas de planejamento de projetos e quadro branco on-line colaborativo, há muitas opções, e cada ferramenta difere em relação aos principais recursos e serviços.

Este guia comparará duas ferramentas populares de gerenciamento de tarefas - Miro Vs. Notion.

O que é o Miro?

O Miro é um plataforma de colaboração visual que despertará a faísca criativa da sua equipe. Pense nela como seu quadro branco digital, mas com muito mais recursos. É um espaço de trabalho flexível em que sua equipe pode se comunicar e criar projetos mais rapidamente, permitindo que você crie, itere e desenvolva sua próxima grande ideia.

Com o Miro, você pode:

Estratégia e planejamento: Utilizar elementos pré-construídosmodelos de quadro brancoquadros Kanban e anotações incorporadas para manter seu brainstorming organizado e orientado para a ação

Utilizar elementos pré-construídosmodelos de quadro brancoquadros Kanban e anotações incorporadas para manter seu brainstorming organizado e orientado para a ação Visualize qualquer coisa: Crie mapas mentais, anotações, fluxogramas, diagramas e qualquer outra coisa que sua imaginação possa imaginar com uma vasta gama de ferramentas e formas

Crie mapas mentais, anotações, fluxogramas, diagramas e qualquer outra coisa que sua imaginação possa imaginar com uma vasta gama de ferramentas e formas Brainstorm de ideias: Economize tempo tentando comunicar ideias complexas usando métodos tradicionais. Com o gerenciamento visual de tarefas do Miro, você pode usar quadros de planejamento para fornecer uma visão única do seu projeto, colaborar com as equipes e tomar as medidas necessárias em relação às suas ideias

Recursos do Miro

Infinite Canvas

O quadro do Miro oferece uma tela digital infinita que permite que suas ideias se desenvolvam livremente, acomodando até mesmo as sessões de brainstorming mais ambiciosas. Com esse recurso, você pode planejar projetos complexos, fazer brainstorming e garantir que suas equipes organizem seus resultados em um único painel.

Usando os cartões Miro, você pode converter ideias em notas adesivas ou caixas de texto ou adicionar informações detalhadas, como status, responsável e data de entrega - não é necessário alternar.

Gerenciamento de projetos via Miro

Quadro Kanban

Tenha uma visão clara do planejamento do seu projeto usando modelos Kanban prontos para uso, projetados para necessidades específicas, desde sessões de brainstorming até roteiros de produtos. Isso economiza um tempo valioso, e você pode priorizar o trabalho adicionando cartões Miro a um quadro Kanban com swimlanes e colunas editáveis.

Mapeamento de conectores e dependências

Trabalhe em equipe sem problemas, independentemente do local. Veja as edições e mapeie as dependências com conectores, promovendo uma experiência de brainstorming interativa e dinâmica.

quadro de dependências via_ Miro

Integrações de gerenciamento de tarefas

O Miro suporta integrações com mais de 130 aplicativos e ferramentas populares. Isso ajuda a agrupar todos os seus dados orientados por tarefas em uma única solução, tornando o gerenciamento de tarefas eficiente para você e suas partes interessadas.

Preços do Miro

Gratuito : Membros ilimitados da equipe, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção, três quadros brancos editáveis

: Membros ilimitados da equipe, modelos predefinidos, gerenciamento básico de atenção, três quadros brancos editáveis Equipes : uS$ 8 por membro por mês com funcionalidade de videoconferência, quadros ilimitados, visitantes ilimitados, quadros privados e suporte por e-mail

: uS$ 8 por membro por mês com funcionalidade de videoconferência, quadros ilimitados, visitantes ilimitados, quadros privados e suporte por e-mail Negócios : uS$ 16 por membro por mês com tudo o que há no plano Miro Teams, além de backup manual do quadro, diagramação inteligente e SSO

: uS$ 16 por membro por mês com tudo o que há no plano Miro Teams, além de backup manual do quadro, diagramação inteligente e SSO Empresa: Entre em contato com a Miro para obter preços e obter gerenciamento centralizado de contas, gerente de sucesso dedicado, Azure DevOps e integrações CA Rally, segurança e conformidade de nível empresarial, governança de dados e suporte premium

O que é o Notion?

Um dos principais Alternativas ao Miro é o Notion, um espaço de trabalho completo para todas as suas necessidades de gerenciamento de tarefas e anotações. Essa ferramenta oferece muitos recursos que combinam anotações com gerenciamento de banco de dados, colaboração visual e manutenção de uma tela compartilhada ou visualização do Notion para todas as suas necessidades pessoais e comerciais.

Gerenciamento de tarefas no Notion

Desde tarefas básicas até o gerenciamento de projetos complexos, as ferramentas do Notion oferecem um único espaço de trabalho para organizar suas atividades essenciais. Além disso, graças à sua forte comunidade, você pode criar e usar facilmente milhares de modelos do Notion para ajudá-lo:

Acompanhar suas tarefas e metas

Criar sistemas de design

Salvar anotações, criar quadros de humor e gerenciar conteúdo

Gerenciar atividades de projeto para você e sua equipe

Automatizar usando APIs

Recursos de noções

Gerenciamento de tarefas de ponta a ponta

Painel de gerenciamento de tarefas via Noção A estrutura flexível do Notion permite que você o use para todos os seus requisitos de gerenciamento de tarefas, incluindo:

Criar painéis de gerenciamento de tarefas personalizados para cada membro da equipe, departamento e projeto

Manter as tarefas organizadas por calendário, quadro Kanban, gráficos de Gantt, tabelas, calendário e muito mais

Ordenar projetos facilmente com base em cronograma, categoria, membros da equipe, prioridade e muito mais

Notas, calendário, rastreador de hábitos e muito mais

Com os blocos flexíveis do Notion, você pode criar qualquer coisa, desde uma simples lista de tarefas até painéis complexos, ajudando-o a adaptar seu espaço de trabalho às suas necessidades exatas.

Integrações

O Notion pode ajudá-lo a obter dados e integrar-se aos principais softwares, como Slack, Google Drive, Gmail, Asana e 149 outras ferramentas populares. Se desejar uma integração mais personalizada, você pode até mesmo criar sua API pública, o que a torna única em relação a outras ferramentas.

Suporte em vários idiomas

Para equipes que trabalham em diversas regiões geográficas, o Notion permite que você mantenha seu espaço de trabalho e editar documentos em diferentes idiomas. Atualmente, ele é compatível com inglês, coreano, japonês, francês, alemão, espanhol e português.

Preço de noções

Pessoal (plano gratuito) : Páginas e blocos ilimitados, sincronização entre dispositivos, compartilhamento com cinco convidados, API para integrações personalizadas

: Páginas e blocos ilimitados, sincronização entre dispositivos, compartilhamento com cinco convidados, API para integrações personalizadas Personal Pro (US$ 4 por mês) : Tudo no Personal Free Plus, uploads de arquivos ilimitados, convidados ilimitados, visualização e restauração de versões com data de 30 dias atrás

: Tudo no Personal Free Plus, uploads de arquivos ilimitados, convidados ilimitados, visualização e restauração de versões com data de 30 dias atrás Equipes (US$ 8 por mês) : Tudo no Personal Pro plus, membros ilimitados da equipe, permissões de compartilhamento, ferramentas de colaboração, ferramentas de administração

: Tudo no Personal Pro plus, membros ilimitados da equipe, permissões de compartilhamento, ferramentas de colaboração, ferramentas de administração Enterprise (preço personalizado) : Tudo no Teams plus, SAML SSO, provisionamento de usuários (SCIM), logNEW de auditoria, segurança e controles avançados, histórico de versões ilimitado, gerente de sucesso dedicado (mais de 100 licenças), contrato personalizado

: Tudo no Teams plus, SAML SSO, provisionamento de usuários (SCIM), logNEW de auditoria, segurança e controles avançados, histórico de versões ilimitado, gerente de sucesso dedicado (mais de 100 licenças), contrato personalizado Notion AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 8 por membro/mês

Miro Vs Notion: Recursos comparados

A principal diferença entre o Miro e o Notion são os recursos adicionais que você obtém com o Notion. Enquanto o Miro é classificado principalmente como uma plataforma de gerenciamento de tarefas e colaboração visual, o Notion vai além com o gerenciamento de anotações, documentos, base de conhecimento e Wiki.

Aqui está uma rápida comparação de todos os recursos do Notion Vs Miro e suas classificações:

Recurso nº 1: Colaboração visual e mapeamento de tarefas

Você precisa de uma solução de gerenciamento visual de projetos? O Miro tem uma vantagem clara.

Com sua tela infinita, o Miro permite que você use diversas ferramentas visuais, como notas adesivas, formas, conectores e outros recursos de colaboração, para se destacar durante as sessões de brainstorming e mapeamento de tarefas.

Isso permite que você crie relatórios avançados, gerencie projetos complexos, visualize pesquisas de usuários, participe de sessões colaborativas e crie fluxos de trabalho com mais de 2500 modelos do Miro e da comunidade.

Painel de visualização de dados via Miro Com seus blocos flexíveis, o Notion também é excelente para o gerenciamento visual de projetos, mas não tem os recursos avançados que você obtém no Miro. Com o Notion, você obtém elementos básicos, o que o torna menos adequado para o gerenciamento visual de tarefas.

Veredicto: O Miro é o vencedor

Recurso #2: Compartilhamento de notas e colaboração em equipe

Entre o Miro e o Notion, quem vence em colaboração e compartilhamento de anotações?

O Notion tem seus benefícios, pois se concentra em ser uma plataforma completa de anotações e rastreamento de tarefas, facilitando o gerenciamento de projetos, o rastreamento de hábitos diários ou o planejamento de uma próxima viagem com um amigo, tudo em um único espaço de trabalho.

Mas o Miro, com sua estrutura de visualização de dados e colaboração, é igualmente bom. Você pode sincronizar tudo em um só lugar, desde slides tradicionais, itens de ação, relatórios comerciais e relatórios Kanban. Além disso, você pode criar vídeos interativos e colaborar ao vivo em qualquer apresentação ou relatório usando seus recursos interativos.

Veredicto: Empate

Recurso nº 3: Gerenciamento de banco de dados

Quando se trata de gerenciar bancos de dados e arquivos, o Notion é o vencedor absoluto. O Miro's software gratuito de gerenciamento de projetos oferece alguns recursos excelentes, e você pode até fazer upgrade para versões pagas para obter recursos avançados. Mas quando se trata de gerenciar documentos, arquivos e outras funcionalidades, o Miro não tem a profundidade que o Notion tem.

Espaço de trabalho multifuncional via Noção O Notion oferece bancos de dados avançados com recursos de filtragem, classificação e roll-up para organizar e gerenciar tarefas complexas. Embora o Miro ofereça quadros Kanban (o que todos os outros softwares de gerenciamento de tarefas fazem), ele não tem a profundidade e a funcionalidade do gerenciamento de tarefas orientado por banco de dados do Notion.

Veredicto: O Notion é o vencedor

Recurso nº 4: personalização e flexibilidade

Ambos têm seus próprios pontos fortes quando se trata de personalização e flexibilidade. O Notion usa blocos e permite que você crie diversos layouts e tipos de conteúdo e os gerencie em um espaço de trabalho estruturado. Isso permitirá que você gerencie tarefas e projetos complexos e salve documentos, wikis, anotações e outros elementos para aprimorar isso.

O Miro se sai muito bem com o Miro Cards, que permite que você use totalmente os elementos visuais dessa plataforma. Isso o ajuda a visualizar seus projetos, mostra as dependências entre as tarefas e a propriedade das tarefas e até mesmo oferece um local para brainstorming criativo usando o recurso de quadro branco.

Veredicto: Empate

Miro Vs Notion no Reddit

Não acredite apenas em nossa palavra. Também fizemos uma pesquisa no Reddit para entender o que os usuários têm a dizer sobre esse tópico. Muitos usuários concordam que, na comparação entre Miro e Notion, o Notion é mais útil por seus recursos avançados, mas também perceberam que

"Como muitos, eu me apaixonei pela flexibilidade do Notion por um tempo, mas, à medida que fui entendendo cada vez mais como ele funciona, decidi que softwares como ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ são muito mais rápidos, mais flexíveis e, em geral, melhores para lidar com tarefas."

Outro usuário falou sobre a escolha entre o Miro e o Notion, concentrando-se nos requisitos, dizendo

"Depende do caso de uso. Se você precisa apenas ver o status das tarefas e compartilhar detalhes sobre elas, Trello, Asana ou ClickUp são boas opções

Se você precisar de mais documentos de texto com ToDos, o Notion é bom. Miro e similares são melhores se você precisar de mais ideação e visualização"

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Miro Vs Notion

O veredicto final? O Notion e o Miro têm alguns recursos excelentes que os tornam uma ótima opção, dependendo de seu caso de uso e de seus requisitos.

No confronto entre o Miro e o Notion, o Notion tem uma ligeira vantagem. Os recursos avançados do Notion podem ir além, mas ele não chega perto de algumas das principais soluções de gerenciamento de tarefas e produtividade.

Diversos Alternativas de noções combinam o registro de anotações e o gerenciamento de tarefas. Ele também ajuda você com automação avançada, simplificando fluxos de trabalho e gerenciando tarefas empresariais ou pessoais de ponta a ponta.

O ClickUp surge como uma solução viável quando você tem requisitos avançados e precisa de uma plataforma de produtividade completa. Uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que combina os pontos fortes de colaboração visual do Miro e a flexibilidade do Notion, o ClickUp se destaca em vários departamentos.

Converta comentários em tarefas instantaneamente com o ClickUp Storyboard

Pense no ClickUp como o Alternativa ao Notion AI ou o centro de colaboração definitivo, onde você pode:

Brainstorm e colaborar usando os quadros brancos ClickUp

Com os ClickUp Whiteboards, suas equipes podem aproveitar o poder da colaboração visual. O quadro interativo permite que você faça brainstorming, crie fluxogramas e mapeie suas ideias, tudo dentro do contexto do seu projeto.

ClickUp Whiteboard para brainstorming e mapeamento de tarefas

Isso permite que você visualize conceitos e ajuda a gerenciar tarefas sem problemas. Você pode

Fazer brainstorming, criar estratégias e mapear suas tarefas usando fluxos de trabalho ágeis com recursos avançados

Conectar suas ideias a cronogramas de projetos realistas simplesmente arrastando e soltando para desenhar conexões, roteiros e fluxos de trabalho

Colabore, adicione notas e reúna suas ideias com o canvas da equipe em tempo real

Adicione contexto aos seus projetos carregando imagens, links da Web e tarefas rastreáveis

Simplifique os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos com o ClickUp Docs

Crie documentos ricos e colaborativos no ClickUp, com edição em tempo real, assistência à escrita com IA e integração perfeita com as tarefas do projeto.

visualização do ClickUp Docs que permite que você conecte documentos a fluxos de trabalho ClickUp Docs garante que você possa reunir todas as suas ideias em um único documento, incluindo Docs, links, wikis e muito mais. Simplifique seu gerenciamento de tarefas e documentos usando a vasta biblioteca do ClickUp de modelos pré-criados ou criar seu modelo personalizado do zero . Usando o ClickUp's Docs, você pode:

Conectar documentos e tarefas usando fluxos de trabalho, atualizações de projetos e muito mais

Organizar todos os seus wikis e recursos em um só lugar, adicionando-os para fazer parte do seu espaço de trabalho

Adicionar anotações onde e quando quiser, mesmo no modo off-line. Quando você retomar a conexão com a Internet, o ClickUp sincronizará automaticamente todas as suas anotações e atualizações no documento

Proteja e compartilhe facilmente seus documentos com controles de privacidade e edição, permitindo compartilhar links com membros da equipe e dar acesso público

Use os recursos avançados do Cérebro ClickUp para simplificar o controle, a criação e a delegação de tarefas. Isso permite que você conecte tarefas, documentos, recursos e todo o seu conhecimento com redes neurais avançadas para ajudá-lo:

Fazer perguntas e obter respostas de seus documentos, tarefas e projetos

Usar a IA como seu assistente para gerenciar e automatizar tarefas e atualizações de projetos

Aproveitar o AI Writer para criar conteúdo e responder rapidamente com conteúdo adaptado ao contexto

Faça mais com o ClickUp Tasks

Gerencie tarefas de qualquer tamanho e complexidade com os recursos robustos de tarefas do ClickUp. Tarefas do ClickUp ajuda você a atribuir tarefas, definir dependências, aproveitar a automação e acompanhar o progresso visualmente, tudo em uma plataforma unificada.

Dashboard de lista simplificado das tarefas do ClickUp Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp para elevar o nível de seu gerenciamento de tarefas.