Miro vs. Jira: Qual é a melhor opção para você?

O que é essencial para o gerenciamento de projetos - colaboração em equipe ou alocação e gerenciamento de tarefas? Um é mais importante do que o outro?

É por isso que as pessoas ficam presas no debate entre o Miro e o Jira.

Embora o Miro ofereça excelentes opções de colaboração em equipe, o Jira tem recursos robustos de rastreamento e gerenciamento de tarefas.

Neste artigo, ajudaremos você a escolher entre o Miro e o Jira e ofereceremos outra alternativa. Abordaremos os principais recursos de cada plataforma para ajudá-lo a decidir qual delas atende melhor às suas necessidades.

Vamos começar.

O que é o Miro?

miro Roadmap

O Miro é uma das ferramentas de quadro branco mais populares, conhecida por seus recursos de gerenciamento visual de projetos. Diferentemente das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos e ferramentas ágeis ele se concentra mais em fluxos de trabalho visuais e colaboração.

Seus recursos de diagramação e quadro branco infinito o distinguem dos concorrentes. O acréscimo de apresentações ao vivo e vídeos passo a passo faz do Miro uma excelente plataforma de colaboração visual.

Recursos do Miro

O ponto de venda exclusivo do Miro são seus recursos de ideação e colaboração visual em equipe. Vamos discutir alguns dos principais recursos do Miro em detalhes.

1. Cartões do Miro

miro_ cartões Crie tarefas a partir de notas adesivas ou notas de texto, convertendo-as em cartões. Organize suas tarefas e atribua trabalho a vários membros da equipe com o clique de um botão.

Adicione descrições detalhadas das tarefas, acrescentando responsáveis, datas de vencimento, tags e outros detalhes. Visualize o status da tarefa e as datas de vencimento em um painel visual. Arraste e solte cartões e organize suas tarefas da maneira que desejar.

2. Visualização Kanban

miro_ Visão Kanban Vá para o menu "Aplicativos" para escolher a estrutura Kanban. Organize sua estrutura em um modo de exibição Kanban visual para simplificar o gerenciamento de tarefas.

Crie colunas e swimlanes com o clique de um botão e redimensione seu quadro Kanban arrastando-o de um canto. Arraste e solte swimlanes e colunas e organize-as da maneira que desejar.

3. Integrações

O Miro oferece fácil integração com mais de 130 aplicativos e ferramentas, incluindo ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas, aplicativos de colaboração e comunicação em equipe e ferramentas de design.

Embora o Miro seja uma ferramenta de mapeamento mental, ele permite o gerenciamento ágil de projetos por meio de integrações robustas com ferramentas como Jira e Azure DevOps.

Ele também oferece acesso à API para desenvolver aplicativos personalizados do Miro para atender a várias finalidades.

diagramação e mapeamento de processos O Miro é conhecido por seus mapas mentais e fluxos de trabalho visuais. Ele tem mais de 200 formas e uma vasta biblioteca de conectores e ícones para ajudá-lo a criar wireframes e fluxogramas sofisticados.

Ele também permite que você crie fluxos de trabalho automatizados para simplificar os processos e economizar tempo em tarefas repetitivas. Embora a automação não seja possível por meio de ferramentas internas, você pode integrá-las a soluções de terceiros, como os fluxos de trabalho do Okta.

4. Colaboração em tempo real

O Miro permite que você convide membros da equipe para seus quadros para colaborar em tempo real. Ele permite comentários e marcações, colaboração em tempo real com vários membros e muito mais.

Conduza orientações em vídeo ao vivo, realize sessões interativas e colabore perfeitamente com suas equipes distribuídas usando os recursos de colaboração do Miro.

Preços do Miro

Gratuito : Para usuários ilimitados com recursos limitados

: Para usuários ilimitados com recursos limitados Inicial : uS$ 10 por membro por mês

: uS$ 10 por membro por mês Business : uS$ 20 por membro por mês

: uS$ 20 por membro por mês Empresa: Preços personalizados

comparar Miro vs. Mural

O que é o Jira?

Jira visualização do projeto

O Jira é uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais populares que atende às diversas necessidades de vários gerentes de projetos. Ele foi desenvolvido pela gigante do software Atlassian e é uma das principais ferramentas para equipes de desenvolvimento de software ágil.

Ele simplifica o gerenciamento de projetos ao fornecer várias exibições para o gerenciamento de suas tarefas.

Recursos do Jira

O Jira oferece vários recursos úteis para equipes ágeis. Vamos discutir brevemente alguns dos principais recursos.

1. Linhas do tempo

visualização da linha do tempo no Jira

Crie linhas do tempo com tarefas de projeto e seus detalhes, como datas de início e término, status e dependências.

Isso é ótimo para planejamento de sprint, planejamento geral de projetos e gerenciamento de tarefas.

A melhor parte é que o Jira oferece modelos prontos para uso para vários casos de uso e visualizações. Você não precisa começar do zero. Você pode criar uma linha do tempo de gerenciamento de projetos em minutos usando um de seus modelos.

2. Quadros ágeis

Visualização do quadro Kanban no Jira

O Jira oferece um modo de exibição Kanban para projetos ágeis para ajudá-lo a visualizar seu fluxo de trabalho, incluindo o status de várias tarefas. Arraste e solte cartões com facilidade e organize-os em categorias, como "em andamento", "concluído" e "a fazer"

Ele também oferece recursos especializados de planejamento de sprint, atribuições fáceis de tarefas e acompanhamento do progresso.

Além das visualizações de linha do tempo e Kanban, você também pode visualizar seus projetos usando uma visualização de gráfico de Gantt.

3. Integrações

O Jira oferece mais de 3.000 integrações de aplicativos, permitindo que você conecte toda a sua pilha de tecnologia. O marketplace da Atlassian permite que você se conecte a todos os tipos de ferramentas e plataformas.

Isso inclui ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho, ferramentas de CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos e muito mais. Vários aplicativos são projetados para adicionar funcionalidades específicas ao Jira e se conectar perfeitamente à plataforma.

4. Fluxos de trabalho automatizados

O Jira usa um modelo de automação simples, mas eficaz, do tipo "se, então". Se determinadas condições forem atendidas, ações específicas serão acionadas.

Use isso para criar fluxos de trabalho automatizados e simplificar o gerenciamento de projetos. Ele oferece vários acionadores e regras de automação para criar fluxos de trabalho simples.

Muitos modelos de fluxo de trabalho de automação pré-construídos que ele oferece estão prontos para uso. Escolha o mais adequado, personalize-o de acordo com sua preferência e inicie um fluxo de trabalho automatizado rapidamente.

5. Colaboração em tempo real

O Jira é uma excelente ferramenta para colaboração em tempo real entre os membros da equipe. Várias pessoas podem trabalhar em quadros simultaneamente e fazer alterações instantaneamente visíveis para outros membros da equipe.

A qualquer momento, você pode ver quem está on-line e trabalhando em um quadro, seja na linha do tempo, na lista, no quadro ou em qualquer outra visualização. Também é possível ver quem está editando qual cartão no quadro ou cada célula na exibição de lista.

Preços do Jira

Gratuito : Para até 10 usuários

: Para até 10 usuários Padrão : uS$ 8,15 por usuário por mês

: uS$ 8,15 por usuário por mês Premium : uS$ 16 por membro por mês

: uS$ 16 por membro por mês Empresarial: A partir de US$ 141.000 por ano para 801-1.000 usuários

Miro vs Jira: Comparação de recursos

A diferença mais significativa entre o Jira e o Miro é que o Jira é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, enquanto o Miro é mais uma ferramenta de mapeamento mental e brainstorming.

O Miro oferece recursos de gerenciamento de projetos por meio de integrações de ferramentas e modelos pré-construídos que replicam as várias visualizações de projetos oferecidas por ferramentas como o Jira.

Aqui está uma rápida comparação entre os recursos do Miro e do Jira.

Features Miro Jira Visualização da linha do tempo ✅ ✅ Visualização de Kanban ✅ ✅ Visualização de gráfico de Gantt ✅ ✅ colaboração em tempo real ✅ ✅ modelos pré-construídos ✅ ✅ Fluxos de trabalho automatizados ✅ ✅ Diagramação ✅ ❌ Bate-papo/conferência por vídeo ✅ ❌ Suporte telefônico ❌ ✅ Planejamento de sprint ✅ ✅ Análise preditiva ❌ ✅

Uma visão geral das diferenças entre o Jira e o Miro

Agora que você tem uma breve visão geral, vamos aos detalhes.

1. Ferramentas visuais de gerenciamento de projetos

O Miro e o Jira oferecem vários recursos visuais de gerenciamento de projetos, incluindo visualizações de projetos como quadros Kanban, linhas do tempo e visualizações de listas.

A principal diferença entre o Miro e o Jira é que o primeiro se concentra mais nos recursos visuais de colaboração em equipe, enquanto o segundo oferece recursos mais robustos de gerenciamento de tarefas.

Ambas as ferramentas oferecem modelos pré-construídos prontos para uso para vários casos de uso.

No entanto, o Miro não é a melhor opção se você estiver procurando uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos e tarefas para equipes ágeis. Você pode considerar uma das alternativas do Miro.

Vencedor: De modo geral, o Jira tem uma vantagem sobre o Miro no gerenciamento de projetos, pois o Miro foi criado principalmente como uma ferramenta de colaboração e ideação de equipes.

2. Automação e fluxos de trabalho

O Jira tem recursos de automação incorporados que permitem criar fluxos de trabalho automatizados poderosos.

Você pode usar a lógica "if>then" para criar fluxos de trabalho automatizados simples ou complexos do zero. Como alternativa, você pode usar um de seus modelos de automação pré-construídos para criar fluxos de trabalho para casos de uso comuns.

O Miro, por outro lado, é conhecido por seu mapeamento de processos e fluxos de trabalho visuais. Seu recurso de diagramação é um dos melhores do setor.

No entanto, ele oferece automação de fluxo de trabalho por meio de integrações de terceiros com ferramentas como o Okta Workflows. Apesar disso, seu construtor de fluxo de trabalho visual é robusto, especialmente devido à sua vasta biblioteca de formas, conectores e ícones.

Vencedor: O Jira é melhor em automação, enquanto o Miro é incomparável em fluxos de trabalho visuais. Empate.

3. Integrações

O Miro oferece integrações com mais de 130 aplicativos, e sua funcionalidade depende dessas integrações. Você encontrará opções de integração suficientes para aproveitar ao máximo o Miro e usá-lo em todo o seu potencial.

Por outro lado, o Jira é desenvolvido pela Atlassian e tem acesso ao seu mercado de aplicativos completo. Isso permite que ele ofereça milhares de integrações com todas as ferramentas e plataformas.

Vencedor: O Jira é o claro vencedor aqui, com sua integração com mais de 3.000 aplicativos por meio do marketplace da Atlassian.

4. Colaboração em tempo real

Vamos encarar os fatos: O Miro foi explicitamente projetado para colaboração visual e ideação. Seus quadros brancos infinitos e recursos robustos de diagramação não são nada comparados às opções de colaboração que ele oferece.

Os membros da sua equipe podem trabalhar simultaneamente em um projeto, deixar comentários ou marcar outras pessoas. Ele também permite opções de colaboração por vídeo ao vivo.

Isso significa que o Jira está ficando para trás?

Não muito. O Jira também permite recursos de colaboração em tempo real com vários membros, o que é bom o suficiente para equipes pequenas. No entanto, ele não oferece suporte à colaboração por vídeo ao vivo necessária para brainstorming e ideação, como a que o Miro oferece.

Portanto, se estiver procurando por isso, considere Alternativas ao Jira .

Vencedor: O Miro é o vencedor em colaboração visual em tempo real, embora o Jira também ofereça ótimas opções de colaboração.

5. Preços

Ao comparar o Miro com o Jira em termos de preços, você notará que ambos oferecem planos de preços semelhantes. Ambos seguem uma estrutura de preços em camadas, e os preços de seus planos também são semelhantes.

No entanto, os planos de preços do Jira têm preços ligeiramente mais baixos.

No entanto, recomendamos comparar as ferramentas mais com base em seus recursos do que nos preços. O Jira é melhor para o gerenciamento ágil de projetos, enquanto o Miro é melhor para colaboração e ideação de equipes.

Vencedor: Somente em termos de preço, o Jira tem uma pequena vantagem, pois seus planos são mais competitivos.

Miro vs Jira no Reddit

Quando levamos o debate Miro vs Jira para o Reddit descobrimos que a maioria das pessoas não estava comparando as duas ferramentas, mas discutindo como elas poderiam ser integradas.

Isso pode ocorrer porque nenhuma delas é concorrente direta e foi projetada para finalidades diferentes.

Enquanto o Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes ágeis, o Miro é uma plataforma popular de brainstorming e colaboração.

As duas ferramentas oferecem integração perfeita e complementam os recursos uma da outra. Se você combinar os fluxos de trabalho visuais e os recursos de colaboração do Miro com os recursos de rastreamento de tarefas e de problemas do Jira, encontrará uma solução poderosa.

Conheça o ClickUp, a alternativa perfeita para o Miro e o Jira

Gerencie seus projetos e tarefas usando as várias exibições avançadas do ClickUp

O ClickUp é a melhor alternativa ao Jira vs Miro porque oferece uma solução completa que combina os melhores recursos de ambas as ferramentas.

O Jira é uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos, mas não se compara às exibições avançadas do ClickUp. Ele vai além dos quadros Kanban e das linhas do tempo e oferece muitas outras opções para que os gerentes de projeto gerenciem suas tarefas da maneira que preferirem.

Ele oferece flexibilidade inigualável e opções de personalização para permitir que você crie fluxos de trabalho de projeto que atendam às suas necessidades, em vez de precisar se adequar a uma estrutura específica.

Quer saber a melhor parte?

Os recursos do ClickUp não se limitam ao gerenciamento de projetos. Assim como o Miro, o ClickUp oferece vários recursos de brainstorming, ideação e colaboração. Desde a criação de mapas mentais até a criação de fluxos de trabalho usando quadros brancos, o ClickUp oferece tudo o que um gerente de projeto precisa.

Vamos discutir alguns recursos específicos do ClickUp que o tornam uma ótima alternativa ao Miro e ao Jira.

Recurso rival nº 1 do ClickUp: Quadros Kanban

Agrupe tarefas por status, use cartões de arrastar e soltar e faça muito mais com o ClickUp Kanban Boards

Embora o Miro seja ótimo para colaboração e o Jira para gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. Ele fornece recursos de gerenciamento de projetos mais avançados do que o Jira, com recursos de colaboração semelhantes aos do Miro.

Por exemplo, o Quadro Kanban do ClickUp a visualização Kanban é perfeita para organizar visualmente todas as tarefas de seu projeto. É excelente tanto para equipes ágeis quanto para equipes regulares de gerenciamento de projetos.

Você pode criar tarefas e subtarefas, atribuí-las a vários responsáveis e acompanhar seu status em um piscar de olhos.

Dê uma olhada no melhor software Kanban gratuito !

Recurso rival do ClickUp #2: Visualização do gráfico de Gantt

_Crie linhas do tempo visuais e acompanhe o status das tarefas usando a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

O Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp é perfeita para criar e gerenciar cronogramas de projetos. Ele permite visualizar as dependências do projeto, acompanhar os prazos das tarefas e definir marcos para o seu projeto.

Ele ajuda a gerenciar projetos complexos com várias tarefas e prazos rigorosos.

Ele oferece vários Modelos de projeto de gráfico de Gantt para que você não precise começar do zero. Personalize e use esses modelos pré-construídos para começar mais rapidamente.

A melhor parte é que o ClickUp oferece muitas exibições avançadas para o gerenciamento de projetos. De linhas do tempo e calendários a listas e tabelas, você pode organizar suas tarefas e fluxos de trabalho da maneira que desejar.

Continue lendo para saber mais sobre os melhor software gratuito de gráfico de Gantt !

Recurso rival do ClickUp #3: quadros brancos do ClickUp

Crie fluxos de trabalho visuais, faça brainstorming de ideias e colabore com os membros da equipe em tempo real usando os quadros brancos do ClickUp ClickUp Whiteboards é uma ferramenta especializada em mapeamento mental e ideação. Você também obtém recursos robustos de gerenciamento de projetos, o que não é um dos pontos fortes do Miro.

Além de conectores e formas básicas, os quadros brancos do ClickUp permitem incorporar notas adesivas, vídeos e muito mais. Seus bate-papo no aplicativo aumenta a colaboração da equipe, permitindo que vários membros da equipe trabalhem em um quadro em tempo real e compartilhem informações.

Dê uma olhada no Modelos de quadro branco !

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 10 por membro por mês

: uS$ 10 por membro por mês Business : uS$ 19 por membro por mês

: uS$ 19 por membro por mês Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Torne o gerenciamento de projetos mais fácil com o ClickUp

Embora o Jira e o Miro tenham recursos e vantagens exclusivos, eles não são soluções de gerenciamento de projetos de ponta a ponta como o ClickUp.

O ClickUp combina os melhores recursos do Miro e do Jira para oferecer uma solução de gerenciamento de projetos mais abrangente.

Ele oferece exibições mais avançadas do que o Jira para gerenciar tarefas, como quadros Kanban, linhas do tempo, gráficos de Gantt e calendários. Também inclui recursos de mapeamento mental e diagramação semelhantes aos do Miro. Ele tem todos os recursos necessários para o planejamento e o gerenciamento eficazes de projetos.

Deseja explorar tudo o que o ClickUp tem a oferecer? Registre-se no ClickUp e descubra os recursos de colaboração e planejamento de projetos que ele oferece.