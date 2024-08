Como criar um cronograma de trabalho para sua equipe

Você acorda cedo? Ou talvez uma coruja noturna? Você consegue passar algumas horas produtivas nas primeiras horas da manhã ou na calada da noite? Se for esse o caso, você é um cronotrabalhador.

A escritora Ellen Scott cunhou o termo "chronoworking" em uma de suas boletins informativos que era uma maneira atraente de descrever as horas de trabalho que as pessoas cumprem hoje em dia. Vamos ver o motivo de tanto alvoroço, certo?

O que é Chronoworking?

Chronoworking é o processo de criação de cronogramas de trabalho flexíveis que combinam as horas de trabalho com os ritmos circadianos e os níveis de energia de um indivíduo. Esse estratégia de gerenciamento de tempo reconhece que cada trabalhador é diferente, com necessidades, desejos, preferências e momentos produtivos do dia exclusivos.

Os madrugadores podem trabalhar das 6h às 14h ou os noturnos podem começar às 19h e trabalhar durante toda a noite. Ou você pode optar por dividir esse cronograma em 2 ou 3 partes de tempo produtivo.

Chronoworking é mais do que apenas flexibilidade no local de trabalho no entanto. Trata-se da liberdade de escolher seu próprio turno de trabalho exclusivo que se alinhe aos picos de produtividade pessoal ou às necessidades do estilo de vida.

Os prós e contras do cronotrabalho

Como a maioria dos modelos de trabalho com horários flexíveis da era do trabalho híbrido, o chronoworking concentra-se no trabalhador do conhecimento individual. Ele permite que eles escolham o que funciona para eles, oferecendo vários benefícios.

Autonomia: Os trabalhadores do conhecimento, especialmente os experientes, preferem a autonomia para fazer seu trabalho sem serem microgerenciados. O Chronoworking incorpora a autonomia, criando confiança e confiabilidade.

Autogerenciamento: O Chronoworking simplifica gerenciamento de equipes . Cria equipes autogerenciadas que são responsáveis pelos resultados e não apenas por estarem presentes/disponíveis durante o horário de trabalho.

Produtividade: As pessoas não são uniformemente produtivas ao longo do dia; algumas podem estar mais alertas pela manhã, enquanto outras encontram seu ritmo à tarde ou à noite. O Chronoworking ajuda as equipes a alcançar metas de produtividade de uma forma que seja mais natural para eles e menos estressante.

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: O equilíbrio tradicional entre trabalho e vida pessoal envolvia noites e fins de semana livres e, talvez, férias de três semanas. As famílias modernas precisam de mais flexibilidade do que isso. O Chronoworking permite que as pessoas alcancem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal adequado para elas, para que possam cuidar mais facilmente de assuntos pessoais, gerenciar o estresse e evitar o esgotamento.

Se isso parece ideal, faça uma pausa. Talvez não seja para todos. Algumas das críticas comumente feitas aos modelos de Chronoworking são as seguintes

❌ Não é para todos: Funcionários de lojas de varejo, executivos de vendas, caixas de banco, etc., que trabalham com várias partes interessadas, precisam estar disponíveis quando os outros estiverem. Essas funções não são adequadas para o Chronoshifts, pois o horário de expediente não pode ser alterado para atender ao horário de trabalho individual de cada pessoa.

Não para colaboração em tempo real : Encontrar um horário comum para a colaboração de vários membros da equipe pode ser um pesadelo se todos estiverem trabalhando no modo Chronoworking. Essas equipes recorrerão à comunicação assíncrona, que às vezes pode ser ineficaz na solução de problemas complexos.

Não é para gerentes de equipe: Se o seu trabalho é gerenciar uma equipe, atribuir trabalho, revisar resultados, dar feedback e direcionar para metas comuns, o Chronoworking pode atrapalhar suas tarefas diárias. Também seria impossível para os gerentes estarem disponíveis o tempo todo para que os membros da equipe sejam produtivos.

Não é para funcionários jovens e inexperientes: O Chronoworking exige um certo nível de autogerenciamento e iniciativa. As pessoas que são completamente novas no mundo profissional podem se sentir distantes e sem apoio.

Apesar dos possíveis contras do Chronoworking, ele pode ser de grande valia para equipes remotas/híbridas. Veja como.

Chronoworking decorrente do trabalho remoto

A pandemia, o impacto emocional, a fadiga do Zoom e o trabalho remoto deram início à mudança natural para o Chronoworking. Enquanto a pandemia dissociou a presença física no escritório do desempenho no trabalho, o Chronoworking faz o mesmo com as horas de trabalho fixas.

Desde então, o Chronoworking e o trabalho remoto têm tido uma relação simbiótica. Para os trabalhadores remotos, o Chronoworking é simplesmente a forma como o dia é produtivo. Por exemplo, muitos membros da equipe começam o dia de trabalho às 11 horas da manhã, trabalhando até tarde da noite em tarefas de alta concentração.

Como ninguém os está monitorando fisicamente, eles não precisam se preocupar em parecer que estão on-line por um número específico de horas. Se os trabalhadores remotos precisarem de uma mudança de espaço, eles podem se deslocar até a cafeteria mais próxima.

Por outro lado, para ser um Chronoworker eficaz, é melhor trabalhar em casa. O trabalho remoto lhe dá a liberdade, o espaço físico e o tempo para escolher suas horas mais produtivas.

Embora o trabalho remoto seja muito apoiado pelos modelos de Chronoworking, você pode implementá-lo em todos os tipos de equipes. Veja como.

Como implementar o Chronoworking em seu local de trabalho

Em sua política de trabalho flexível, você pode oferecer aos membros da equipe a possibilidade de escolher seus horários. Algumas delas podem até ser de Chronoworking.

No entanto, a implementação de uma abordagem estruturada para o Chronoworking pode dar a você e à sua equipe maior clareza. Um software robusto de gerenciamento de projetos ajudará a implementar, monitorar, otimizar e manter o Chronoworking. Veja como.

1. Avalie a adequação do trabalho

Como dissemos anteriormente, o Chronoworking não é para todos. Portanto, antes de implementá-lo, avalie quais funções se adequam a horários de trabalho flexíveis.

Defina as funções: Escreva uma descrição abrangente do cargo para garantir que você inclua todos os aspectos do trabalho que exijam que o funcionário esteja presente em um determinado horário.

Definir os resultados: Para que o Chronowork seja eficaz, os membros da equipe precisam saber o que precisam realizar. Portanto, defina as expectativas e os resultados para cada pessoa antes de concordar com o Chronoworking.

Identifique as métricas: A maneira mais simples de as equipes medirem a produtividade era por meio do número de horas trabalhadas. Se você registrasse oito horas por dia, era considerado produtivo. O Chronoworking exige uma nova maneira de pensar.

2. Desenvolva políticas claras

Crie políticas detalhadas para garantir clareza e justiça. Ofereça dicas de home office . Inclua seus direitos e deveres. Por exemplo, os cronotrabalhadores podem ter o direito de escolher seu horário de trabalho, desde que estejam disponíveis todos os dias para a reunião ou respondam a todas as comunicações em até 12 horas.

Uma empresa pode exigir que os funcionários estejam disponíveis para reuniões de equipe entre 10h e 14h, mas permitir que eles escolham seus horários de início e término fora desse horário. Documentos do ClickUp é uma maneira fantástica de documentar as políticas do Chronoworking. Destaque e formate o texto para chamar a atenção. Compartilhe com toda a equipe e torne-as acessíveis a todos. Edite de forma colaborativa e mantenha um registro das políticas atualizadas.

ClickUp Docs para registrar as políticas da empresa

3. Planeje seu trabalho

O chronoworking pode ser uma grande mudança para a maioria das equipes acostumadas a trabalhar no modelo das 9h às 17h. Para garantir que a transição seja perfeita, você precisa de um plano. Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp é um ótimo ponto de partida. Esse modelo para iniciantes é ideal para criar um plano abrangente para trabalhadores remotos. Personalize-o para atender às necessidades do Chronoworking de sua organização.

ClickUp remoto Modelo de plano de trabalhoModelo de programação da equipe ClickUp ajuda você a ter uma visão clara do cronograma de trabalho da sua equipe em um único lugar. Isso permite que você acompanhe o que está acontecendo diariamente.

Gerencie o cronograma de trabalho de toda a equipe em um só lugar_

4. Planeje as tarefas da sua equipe

As equipes que trabalham com cronograma odeiam ter que acordar de manhã e procurar por coisas produtivas para fazer . Portanto, planeje o trabalho com antecedência.

Divida seus projetos em tarefas gerenciáveis que possam ser atribuídas a cada membro da equipe, que poderá trabalhar por conta própria. Divisão do trabalho do ClickUp é um modelo de quadro branco exclusivo para isso.

Divida um projeto grande em partes menores e gerenciáveis usando o modelo de divisão de trabalho do ClickUp

Esse modelo permite dividir um projeto em partes gerenciáveis, facilitando a distribuição e o gerenciamento. Isso lhe dará uma visão clara das tarefas, dos cronogramas e das entregas para que os trabalhadores remotos possam usá-los.

Você também pode usar qualquer um destes modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para começar.

5. Coloque todos na mesma página

Os cronotrabalhadores atuam como uma equipe quando há uma perda mínima na comunicação/tradução. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos projetada para garantir que todas as informações sejam transmitidas de forma eficaz entre os membros da equipe. ClickUp para trabalho remoto é a resposta perfeita!

Crie tarefas com descrições detalhadas e critérios de aceitação

Use listas de verificação para controle de qualidade

Use oVisualização do ClickUp Chat para ver todas as mensagens em um só lugar

Obtenha visibilidade total de todas as suas tarefas com as mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp, incluindo gráfico de Gantt, linha do tempo, calendário e muito mais. Construir modelos de produtividade personalizados para sua organização para reutilização.

Use a visualização de tarefa personalizada que melhor se adapte ao seu projeto

6. Treine seus líderes

Para que esse modelo seja eficaz, você deve equipar os líderes com as habilidades necessárias para gerenciar uma equipe de cronotrabalho. Ofereça treinamento sobre:

Definir expectativas

Medir os resultados em vez das horas trabalhadas

Apoiar a variação de horários dos membros da equipe

Manter canais de comunicação claros

Resolução de conflitos

Técnicas de gerenciamento de tempo

Desde o surgimento do trabalho remoto, as reuniões se tornaram importantes desperdiçadores de tempo no escritório . Para evitar esse fardo, treine seus gerentes e chefes de departamento para realizar reuniões eficazes que não interrompam o tempo produtivo de sua equipe.

Se tudo isso parecer uma grande mudança organizacional para uma nova tendência, pense novamente.

Explorando as tendências futuras do Chronoworking

Assim como o trabalho remoto e híbrido, o Chronoworking tem o potencial de substituir o tradicional dia de trabalho das 9h às 17h. Especialmente em trabalhos de conhecimento como redação, codificação, design etc., o Chronoworking cria a oportunidade de realizar trabalhos de ponta aproveitando o tempo mais criativo do funcionário.

Por extensão, o Chronoworking pode se tornar a norma entre os nômades digitais, que trabalham não apenas de onde querem, mas também quando querem. A evolução ferramentas para nômades digitais ajudam a tornar essa transição mais suave.

Ferramentas de IA e aplicativos de horário de trabalho também podem ajudar os Chronoworkers, atuando como seus assistentes pessoais, independentemente do horário de expediente. Com base no movimento da IA generativa, as organizações usarão ferramentas mais inteligentes para permitir o Chronoworking.

Adote ativamente o Chronoworking com o ClickUp

Embora o chronoworking não seja para todos, ele pode ser um divisor de águas para a maioria das empresas, especialmente em um local de trabalho híbrido ou totalmente remoto. Ele pode aumentar exponencialmente a produtividade e a criatividade dos trabalhadores do conhecimento.

Em essência, o chronoworking é um comportamento de trabalho saudável que as equipes podem adotar bem. No entanto, a chave para o sucesso está em ser cuidadoso e adaptável na implementação.

Uma ferramenta como o Gerenciamento de projetos ClickUp garante que você tenha tudo o que precisa para que os trabalhadores remotos e do Chronowork sejam bem-sucedidos. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!

Perguntas frequentes sobre o Chronoworking

1. O que é o Chronoworking?

O Chronoworking é um acordo de trabalho flexível que permite que os funcionários escolham suas horas de trabalho com base em seus ritmos de produtividade e relógios corporais.

2. Por que o Chronoworking é a próxima tendência de trabalho?

O Chronoworking oferece todas as benefícios das equipes virtuais e muito mais. Ela se alinha às preferências modernas de flexibilidade, combinando as horas de trabalho com os picos de energia pessoal. Ela apoia o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e aproveita a tecnologia que facilita o trabalho remoto e assíncrono.

Essa abordagem atende perfeitamente às necessidades em evolução de uma força de trabalho diversificada e global e se adapta à dinâmica contemporânea do local de trabalho.

3. Como o Chronoworking pode aumentar a produtividade dos funcionários?

O Chronoworking aumenta a produtividade dos funcionários ao:

Permitindo que os indivíduos trabalhem durante os horários de pico de energia

Reduzindo a fadiga

Minimizar as interrupções

Apoiar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Melhorar a satisfação no trabalho

Esse alinhamento com os ritmos de produtividade pessoal leva a uma produção de trabalho mais eficiente e eficaz.