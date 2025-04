10 modelos gratuitos de planilha de horas para agências para controle de tempo

Todos nós conhecemos essa luta. As horas se transformam em um buraco negro de projetos e o tempo faturável se torna um jogo de adivinhação. Mas nós ajudamos você. Diga adeus ao controle manual do tempo e aumente sua eficiência com nossa coleção de 10 modelos gratuitos de planilha de horas para agências!

Seja para supervisionar uma agência de criação ou gerenciar um departamento de RH, esses modelos estão aqui para facilitar sua vida.

Use-os para monitorar as horas, gerenciar a presença e aumentar a produtividade sem esforço. Não deixe que o tempo passe despercebido - explore e baixe nossos modelos de planilha de horas gratuitos hoje mesmo e assuma o controle de sua agenda. ?️

O que são modelos de planilha de horas para agências?

Os modelos de folha de ponto para agências são documentos padronizados criados para registrar as horas trabalhadas pelos funcionários de uma agência. Esses modelos geralmente incluem campos para que os funcionários insiram seus horários de início e término de cada dia de trabalho, juntamente com os intervalos que fazem.

Os modelos de planilha de horas para agências também podem incluir campos para nomes de projetos ou clientes, descrições de tarefas e total de horas trabalhadas. Eles são usados para monitorar a produtividade dos funcionários, alocar recursos de forma eficiente e garantir o processamento preciso da folha de pagamento.

O que faz um bom modelo de planilha de horas para agências?

Um bom modelo de planilha de horas para agências permite que você controle as horas de trabalho e as tarefas dos funcionários de forma eficaz e precisa.

Deveria ser assim:

Fácil de usar: Deve permitir que os funcionários insiram facilmente suas horas e informações relevantes

Personalizável: Ele deve permitir que você se adapte a diferentes necessidades de projetos ou clientes

Fácil de entender: A organização e o layout claros são essenciais, garantindo que as informações sejam fáceis de ler

Bons modelos de planilha de horas também devem se integrar aos sistemas existentes para processamento de folha de pagamento e gerenciamento de projetos, simplificando as tarefas administrativas.

10 modelos de planilha de horas de agência para usar

Vamos dar uma olhada nos 10 melhores modelos gratuitos de planilha de horas:

1. Modelo de controle de tempo do consultor ClickUp

Faça o download deste modelo Monitore as horas faturáveis com precisão com o modelo de controle de tempo do consultor ClickUp

O modelo de controle de tempo do consultor ClickUp ajuda sua organização a monitorar com eficiência as horas de trabalho dos consultores e os salários associados. Os consultores podem usá-lo para monitorar as horas faturáveis, acompanhar o progresso das tarefas e colaborar com vários clientes em tempo real.

Esse modelo de planilha de horas oferece vários benefícios, incluindo uma visão geral clara da alocação de tempo do projeto, processos de faturamento simplificados, rastreamento preciso para manter os cronogramas e orçamentos do projeto e melhor colaboração entre consultores e equipes internas.

Este modelo de controle de tempo de consultor também ajuda:

O uso do software de modelo de controle de tempo do consultor é simples. Os consultores podem inserir dados da planilha de horas, como horas trabalhadas e despesas incorridas, com facilidade, usando a exibição de tabela no ClickUp. Lembretes automatizados solicitam o acompanhamento regular, garantindo pontualidade e precisão.

Os relatórios de execução fornecem informações valiosas sobre faturamento e cobrança, ajudando os consultores a identificar as áreas que precisam ser melhoradas. Por fim, a geração e o envio de faturas se tornam simples, com a possibilidade de verificar todos os detalhes antes do envio.

E se você quiser controlar melhor as horas dos funcionários? Use um dos muitos cartões de controle de horas do ClickUp como planilhas de horas dos funcionários:

Cartão de tempo registrado : Exibe a quantidade total de tempo registrado em tarefas dentro de um intervalo de datas especificado. É possível filtrar por usuários e rótulos para obter uma visão mais granular

Cartão de relatório de tempo : Oferece funcionalidades de relatório mais abrangentes. Você pode ver o tempo faturável e não faturável, incluir estimativas de tempo e filtrar dados por vários critérios

Cartão de estimativa de tempo : Rastreia o tempo total estimado alocado às tarefas dentro de um período de tempo e analisa se os projetos estão dentro do cronograma

Cartão de planilha de horas : Compartilha uma análise detalhada do tempo registrado, imitando um formato tradicional de quadro de horários. Permite visualizar o tempo por dia, semana ou intervalo personalizado

Cartão de relatório faturável: Concentra-se especificamente em horas faturáveis, útil para faturamento e análise de custos de projetos

Controle facilmente o tempo, defina estimativas e adicione notas com o ClickUp Project Time Tracking

Veja como eles podem beneficiá-lo:

Crie painéis personalizados que exibem registros de tempo, filtrados e agrupados por várias propriedades

Obtenha uma visão geral semanal ou mensal do tempo gasto em diferentes projetos e tarefas por funcionários horistas e assalariados

Diferencie entre horas faturáveis e não faturáveis para um faturamento preciso e gerenciamento da folha de pagamento

2. Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Faça o download deste modelo Acompanhe facilmente os projetos dos clientes com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services, as agências podem controlar sem esforço as horas semanais dos funcionários.

Ele permite que você:

Consolide as horas de serviço e o tempo faturável em um único local conveniente

Avalie o uso de recursos em vários projetos e aloque-os com eficiência

Monitore o status da planilha de horas e acompanhe detalhes como o pagamento total e as taxas horárias. O modelo oferece várias visualizações para facilitar a organização e a acessibilidade das informações, incluindo detalhamentos mensais e resumos de funcionários

As integrações do ClickUp com os principais aplicativos, como Stripe e PayPal, mantêm tudo conectado

Com esse modelo de planilha de horas para funcionários, você pode garantir a utilização responsável do tempo, avaliar a eficácia do treinamento e monitorar a carga de trabalho com eficiência. Basta criar uma planilha, inserir seus dados, calcular o total de horas, revisá-la e usá-la para cobrar os clientes com precisão.

Para começar, adicione o modelo ao seu ClickUp Workspace e convide os membros relevantes.

3. Modelo de controle de tempo do advogado ClickUp

Faça o download deste modelo Garanta o faturamento preciso dos serviços jurídicos com o modelo de controle de tempo do ClickUp Attorney

Como advogado, é fundamental manter o controle das horas faturáveis, das tarefas e dos prazos. E é para isso que o modelo de controle de tempo do advogado do ClickUp foi criado.

Esse modelo oferece uma maneira fácil de acompanhar todos os detalhes de sua prática jurídica, incluindo a organização de tarefas para cada caso em listas separadas, a visualização de quanto tempo foi gasto em cada tarefa ou caso e a definição de datas de vencimento e lembretes para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Nesse modelo de controle de tempo, você pode:

Use status personalizados para acompanhar o progresso das tarefas

Armazene informações importantes do cliente usando campos personalizados e visualize os dados usando diferentes exibições personalizadas

Use recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência e e-mails para aprimorar o controle de clientes e o gerenciamento de projetos

Para aproveitar ao máximo o modelo de controle de tempo de advogados do ClickUp, crie um perfil detalhado incluindo seus detalhes de contato e área de atuação, estabeleça tarefas para cada projeto ou caso e atribua-as aos respectivos membros da equipe.

4. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal ClickUp

Faça o download deste modelo Assuma o controle de suas tarefas diárias com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Planejar e gerenciar sua agenda com eficiência é fundamental para atingir suas metas - grandes ou pequenas. Com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp, você pode simplificar suas rotinas diárias e enfrentar suas tarefas com confiança.

Quer você seja um novato em gerenciamento de tempo ou um profissional experiente em produtividade, este modelo atende a todos os níveis de especialização. Com apenas alguns cliques, você pode configurar seu sistema de gerenciamento de tempo personalizado e começar a trabalhar.

Os benefícios desse modelo incluem:

Melhor organização e priorização de tarefas

Acompanhamento preciso de seus registros de tempo

Fácil monitoramento de prazos

Para usar esse modelo de forma eficaz, estabeleça uma meta definindo o que você deseja alcançar. Identifique as atividades necessárias para atingir essa meta e faça uma lista de todas elas.

Atribua limites de tempo alocando intervalos de tempo para cada tarefa a fim de priorizá-las de forma eficaz. Programe as tarefas usando seu calendário para criar um ritmo realista e viável de realização.

Acompanhe o progresso para garantir que você esteja dentro da meta. Por fim, revise e ajuste sua planilha de gerenciamento de tempo regularmente para atualizá-la conforme necessário.

5. Modelo de alocação de tempo do ClickUp

Faça o download deste modelo Aloque o tempo de forma inteligente com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

Esqueça o fato de passar horas criando um sistema de alocação de tempo do zero. O modelo de alocação de tempo do ClickUp foi criado sob medida para ajudar você (e sua equipe) a se manter organizado. Projetado com os iniciantes em mente, esse modelo oferece uma interface amigável.

Com opções de status personalizáveis, como "Concluído", "Em andamento" e "A fazer", você pode ver rapidamente quais tarefas estão no caminho certo e quais podem precisar de mais atenção. Essa representação visual simples, clara e transparente garante que nada seja esquecido.

Esse modelo também aborda um dos maiores desafios do gerenciamento de projetos: garantir que todos na sua equipe estejam alinhados e trabalhando para atingir os mesmos objetivos.

Você pode usá-lo para atribuir facilmente tarefas aos membros da equipe e definir prazos para garantir que todos estejam trabalhando nas coisas certas no momento certo. Isso ajuda a evitar a duplicação de esforços e, ao mesmo tempo, mantém seus projetos em dia.

6. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Faça o download deste modelo Cumpra seu cronograma sem esforço com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Se você deseja controlar seu tempo e aumentar sua produtividade, o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é a sua solução. Esse modelo fácil de usar foi projetado para ajudá-lo a organizar sua agenda de forma eficaz, seja você um iniciante ou um planejador experiente.

Usando esses modelos de planilha de horas semanais, você pode planejar facilmente suas tarefas, definir metas alcançáveis e priorizar suas atividades para garantir que aproveite ao máximo o seu tempo.

Imagine ter um roteiro claro para seu dia ou semana, com todas as suas tarefas à sua frente. Os modelos de agendamento do ClickUp permitem que você faça exatamente isso. Você poderá visualizar sua agenda, acompanhar seu progresso e fazer ajustes conforme necessário para manter-se no caminho certo em direção às suas metas.

Ele é flexível e personalizável para atender às suas necessidades e preferências exclusivas, seja gerenciando uma equipe ou trabalhando sozinho. Com recursos como status, campos e visualizações personalizáveis, você terá tudo o que precisa para se manter organizado e concentrado.

7. Modelo de quadro de horários ClickUp

Faça o download deste modelo Aumente a produtividade com o modelo ClickUp Time Box

O modelo ClickUp Time Box é uma ótima ferramenta para iniciantes e trabalhadores experientes gerenciarem tarefas e decidirem o que é importante. Ele ajuda a planejar sua agenda para que você possa trabalhar com eficiência.

Com esse modelo de planilha de horas diárias, você pode definir prazos claros, dividir grandes projetos em tarefas menores e usar seus recursos com sabedoria.

O uso desse modelo torna você mais organizado, ajuda a fazer mais e facilita a estimativa do tempo que as tarefas levarão. Além disso, ele lhe dá maior controle sobre o seu tempo e o que você tem para trabalhar.

Aqui está um processo simples de seis etapas para aproveitá-lo ao máximo: defina um cronômetro, escolha suas tarefas, concentre-se nelas, faça pausas, repita e mantenha o controle de quantas horas está trabalhando. De modo geral, o modelo Time Box torna o trabalho em equipe mais gerenciável e mantém todos no caminho certo, fornecendo um plano claro para o gerenciamento do tempo.

8. Modelo de análise de tempo do ClickUp

Faça o download deste modelo Analise e otimize o uso de seu tempo com o modelo de análise de tempo do ClickUp

Independentemente de sua experiência com análise de tempo, o modelo de análise de tempo do ClickUp está aqui para ajudá-lo. O nível iniciante oferece uma abordagem direta para rastrear e avaliar o uso do tempo.

À medida que avança, você pode explorar recursos intermediários e avançados para entender melhor o modelo e otimizar seus processos. Seja qual for o estágio em que você se encontra, este modelo fornece as ferramentas necessárias para o seu sucesso.

Aqui estão alguns de seus benefícios:

Identifique o tempo ocioso e suas causas principais para que você possa tomar medidas proativas para aumentar a eficiência

Obtenha insights sobre como o tempo é gasto e onde podem ser feitas melhorias com visualizações fáceis de entender

Acompanhe o progresso das tarefas sem esforço, garantindo que nada passe despercebido

Capture informações vitais, como horas de tempo ocioso e custos totais do trabalhador, oferecendo a você uma visão abrangente da utilização do tempo

Acesse as informações de que você precisa, quando precisar - com o ClickUp Custom Views

9. Modelo de planilha de horas de agência do Google Sheets por Resource Guru

via Resource Guru

O modelo de planilha de horas para agências do Google Sheets do Resource Guru é uma ferramenta abrangente para simplificar o registro de tempo, o monitoramento de projetos e a alocação de recursos para agências.

Seu design fácil de usar garante que as agências possam registrar sem esforço as horas faturáveis, monitorar a produtividade dos membros da equipe e gerenciar perfeitamente os cronogramas dos projetos.

O layout do modelo é totalmente personalizável. Os usuários podem adicionar ou remover colunas, ajustar layouts e personalizar o modelo de acordo com os requisitos do projeto.

Essa adaptabilidade garante que o quadro de horários reflita com precisão o fluxo de trabalho e as preferências da agência, tornando-o uma ferramenta versátil para vários projetos e equipes.

Um recurso excepcional desse modelo é sua capacidade de automação. O modelo calcula automaticamente o total de horas trabalhadas inserindo os horários de início e término das tarefas e contabilizando os intervalos e as horas extras.

Essa automação elimina a necessidade de cálculos manuais, economizando muito tempo e reduzindo a probabilidade de erros. As agências podem confiar em dados precisos de controle de tempo para tomar decisões informadas e gerenciar seus projetos com eficiência.

10. Modelo de planilha de horas semanal para agências no Google Sheets by Time Doctor

via Time Doctor

O modelo de planilha de horas semanal para agências no Google Sheets da Time Doctor permite que as agências monitorem o tempo da equipe de forma eficiente com os registros diários de entrada e saída de cada contratado. Seu layout personalizável permite o registro de dados de tempo de uma forma que atenda às necessidades da sua agência.

Ele fornece uma visão geral semanal clara do tempo gasto em um projeto e permite o acompanhamento transparente das horas trabalhadas e faturadas.

O acompanhamento de projetos pode ser feito por meio de registros de tempo categorizados, ajudando na alocação eficaz de recursos e na priorização. Os cálculos automatizados garantem a precisão do total de horas trabalhadas, minimizando erros e economizando tempo. Como se trata de uma planilha baseada na nuvem, você pode acessá-la de qualquer dispositivo e compartilhá-la facilmente com clientes e contratados para obter visibilidade total.

Isso também pode ser usado como um modelo de controle de tempo do Excel para simplificar o gerenciamento de tempo, aumentar a produtividade da agência e facilitar a tomada de decisões informadas para agências que gerenciam vários projetos.

Selecione as soluções de controle de tempo certas para sua agência

Quer você priorize a simplicidade, os detalhes ou a personalização, esta lista tem um modelo adequado ao seu fluxo de trabalho. Para quem procura uma solução abrangente que combine recursos poderosos de controle de tempo com um gerenciamento de projetos perfeito, o ClickUp pode ser a escolha perfeita.

Com a funcionalidade Project Time Tracking do ClickUp, as agências podem simplificar seus processos de gerenciamento de tempo de várias maneiras:

Registre o tempo em vários dispositivos , tornando conveniente registrar o tempo em um desktop, celular ou navegador da Web usando , tornando conveniente registrar o tempo em um desktop, celular ou navegador da Web usando a extensão do ClickUp para Chrome

Inicie e interrompa o controle de tempo em qualquer dispositivo e alterne entre as tarefas sem problemas com o cronômetro global. O controle manual de tempo também está disponível para entradas retroativas ou entradas por intervalo de datas

Organize os registros de tempo com notas e rótulos, e classifique ou filtre para maior clareza

Sincronização com aplicativos populares de controle de tempo, como Toggl e Harvest, para uma experiência unificada de controle de tempo no ClickUp

Além disso, você pode contar com os cartões e modelos de controle de horas do ClickUp para integrar perfeitamente o controle de horas a fluxos de trabalho mais amplos de gerenciamento de projetos, melhorando a colaboração, a responsabilidade e a produtividade em geral.

Registre-se no ClickUp gratuitamente agora!