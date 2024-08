10 alternativas no sentido horário para gerenciamento de tempo e calendário

Manter o controle do tempo e gerenciar sua agenda lotada pode parecer um ato de malabarismo. Na verdade, você pode sentir que precisa de um assistente apenas para administrar sua agenda sem perder o controle.

O aplicativo Clockwise é um assistente que o ajuda a analisar seu calendário, encontrar os melhores horários de reunião e até mesmo colaborar com sua equipe.

Embora o Clockwise seja excelente para o gerenciamento do tempo, muitos usuários abandonam o aplicativo por vários motivos, como a colaboração externa restrita e problemas de reagendamento.

Neste artigo, analisaremos de forma abrangente as 10 principais alternativas ao Clockwise. Compare os recursos, as limitações e os preços de cada ferramenta para encontrar a melhor alternativa ao Clockwise.

O que você deve procurar nas alternativas ao Clockwise?

Uma ferramenta inteligente de programação e gerenciamento de calendário deve entender o trabalho profundo e atender às suas necessidades específicas gerenciamento de tempo necessidades. Dependendo de seu estilo de trabalho, elas podem variar desde o fornecimento de insights e contexto até a proteção de tempo de foco para aprimorar a colaboração por meio de algoritmos e automação.

Aqui está uma lista dos aspectos essenciais a serem observados nas alternativas do Clockwise:

Recurso de agendamento inteligente: Quando uma ferramenta tem recursos de agendamento intuitivos, ela entende e se adapta à sua rotina, preferências e prioridades

Quando uma ferramenta tem recursos de agendamento intuitivos, ela entende e se adapta à sua rotina, preferências e prioridades Análise e insights: Os recursos de análise ajudam você a entender padrões, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas sobre como alocar seu tempo

Os recursos de análise ajudam você a entender padrões, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas sobre como alocar seu tempo Automação, reagendamento e fácil adaptabilidade: Priorize ferramentas que se adaptem ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências exclusivas. Busque alternativas que automatizem tarefas rotineiras, como encontrar horários adequados para reuniões ou reagendar conflitos

Priorize ferramentas que se adaptem ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências exclusivas. Busque alternativas que automatizem tarefas rotineiras, como encontrar horários adequados para reuniões ou reagendar conflitos Facilidade de uso: Uma interface amigável é essencial para uma experiência positiva, portanto, procure alternativas que sejam fáceis de navegar e ofereçam os melhores recursos de agendamento sem complicações desnecessárias

Por fim, dê uma olhada nas avaliações e classificações dos clientes antes de selecionar uma ferramenta de gerenciamento de recursos. Sites de avaliação como o G2 e o Capterra, por exemplo, podem ajudá-lo a conhecer os pontos positivos e negativos de cada ferramenta.

As 10 melhores alternativas de Clockwise para usar em 2024

Abaixo estão listadas algumas das melhores alternativas ao Clockwise (gratuitas e pagas) disponíveis no mercado atualmente:

1. ClickUp

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar no ClickUp

O ClickUp oferece um espaço de trabalho digital onde você e sua equipe podem organizar tudo em um só lugar. Gerencie tarefas, comunique-se e mantenha seus projetos sob controle. Rastreador de tempo ClickUp ajuda a ver quanto tempo você gasta em cada tarefa. Você pode monitorar o tempo em qualquer dispositivo e vinculá-lo a tarefas específicas no ClickUp. Além disso, pode adicionar notas e rótulos ao tempo monitorado para fazer referência ao que foi gasto. Classifique e filtre seus dados de controle de tempo e marque horas específicas como faturáveis.

Além disso, o ClickUp se integra a todos os principais aplicativos de controle de tempo e ferramentas de gerenciamento de projetos, de modo que você pode sincronizar e controlar tudo diretamente no ClickUp sem alternar entre aplicativos.

Além disso, o ClickUp poupa o trabalho de preparar relatórios com planilhas de horas personalizáveis e relatórios de agendamento de equipe. Calendário do ClickUp é outra ferramenta bacana que mostra suas tarefas, reuniões e prazos juntamente com outros eventos existentes no calendário.

Com o Calendar View, você pode acompanhar seus projetos desde uma visão geral de alto nível até detalhes granulares e até mesmo compartilhar o calendário com colegas de equipe. Agende rapidamente novas tarefas e crie reuniões arrastando e soltando-as no calendário e classificando-as ou filtrando-as por prioridade, status etc.

Você também pode sincronizar seu Calendário do Google com o ClickUp e inicie reuniões diretamente da visualização do Calendar.

Além disso, o ClickUp foi projetado para manter seus dados seguros. Ative o gerenciamento baseado em funções ou especifique níveis de permissão para controlar quem pode visualizar, acessar ou editar documentos.

Melhores recursos do ClickUp:

Crie, organize e priorize tarefas facilmente com oGerenciamento de tempo do ClickUp sistema

Monitore o tempo gasto em cada tarefa com os recursos de controle de tempo do ClickUp para ajudá-lo a analisar e melhorar a forma como você trabalha

Obtenha insights valiosos sobre o progresso do projeto e o desempenho da equipe por meio de ferramentas de relatórios e análises

Integre-se perfeitamente com seus aplicativos favoritos para um fluxo de trabalho mais suave

Mantenha-se organizado com alertas e lembretes em tempo real com oLembrete do ClickUpe nunca perca uma tarefa

Limitações do ClickUp:

Curva de aprendizado para novos usuários

Nenhuma opção para excluir registros de horas no plano gratuito

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Calendly

via Calendly O Calendly é o seu assistente pessoal de agendamento que torna o agendamento de reuniões rápido, fácil e sem estresse. Não há mais dores de cabeça com agendamentos, trocas de e-mails ou confusão de fuso horário. Você tem o controle total da sua disponibilidade.

Além disso, o Calendly se integra ao seu calendário para evitar agendamentos duplos acidentais e garantir que tudo esteja atualizado.

Melhores recursos do Calendly:

Evite confusão de agendamento, pois o Calendly se ajusta automaticamente para diferentes fusos horários

Use integrações nativas com mais de 70 aplicativos diferentes, incluindoaplicativos de calendário populares como Google Calendar, Outlook e outros

Evite reuniões consecutivasativando tempos de buffer antes ou depois dos compromissos

Incorporar links de agendamento em sites ou integrá-los a assinaturas de e-mail com um clique

Limitações do Calendly:

O Calendly é caro em comparação com outras ferramentas da lista; alternativas mais baratas do Clockwise podem ser preferíveis, especialmente se você tiver uma equipe grande

A versão paga tem muitos recursos que talvez você não precise ou não use, mas pelos quais pagaria

As confusões ocasionais do Calendly com o Google Calendar confundem os clientes quanto à disponibilidade de horários livres

Preços do Calendly:

Gratuito para sempre

Padrão: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Teams: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Calendly:

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3300+ avaliações)

3. Companheiro

via Companheiro(a) O Fellow é o seu parceiro de agendamento para facilitar a colaboração da equipe, o agendamento de tarefas e o gerenciamento de projetos. Ele faz tudo, inclusive lidar com grandes projetos, manter a equipe informada e organizar suas tarefas.

Com o Fellow, você pode compartilhar ou publicar arquivos em um espaço de trabalho compartilhado. O aplicativo cria planos de reunião e garante que todos os participantes os cumpram.

Ele também registra automaticamente as atas das reuniões e oferece um espaço digital flexível para os participantes trabalharem juntos. Anote suas tarefas diárias, faça anotações de reuniões, defina lembretes e nunca perca nada.

Os melhores recursos do Fellow:

Realize reuniões individuais com os recursos do Fellow para criação de agendas e anotações

Acompanhe e defina metas para indivíduos e equipes para que você esteja sempre no caminho certo

Pesquise e recupere facilmente informações e anotações de reuniões anteriores para economizar tempo

Acesse o Fellow em vários dispositivos, incluindo desktop e celular, para manter-se organizado em qualquer lugar

Obtenha insights baseados em IA para melhorar suas reuniões e agendas

Proteja as conversas e os dados de suas reuniões com segurança de nível empresarial

Limitações do Fellow:

Clicar em uma reunião do Google Agenda que não pertence ao usuário leva a um erro 404

O Fellow não tem integrações com o Apple Reminders

Não suporta a capacidade de tomar e armazenar notas manuscritas como conteúdo manuscrito real

O recurso Feedback 360° não é personalizado o suficiente para permitir feedback anônimo

Preços do Fellow:

Free Forever

Pro: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Business: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Fellow:

G2: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. Integradamente

via Integradamente A Integrately tem tudo a ver com economizar seu tempo e energia ao automatizar tarefas repetitivas. Use o software para sincronizar dados de clientes entre CRMs e ferramentas de marketing por e-mail. Além disso, ele permite automatizar facilmente a publicação em mídias sociais com base no seu calendário.

A plataforma tem conectores e fluxos de trabalho pré-construídos e reutilizáveis para todos os requisitos de integração. Ela também tem uma interface baseada na Web para projetar, documentar e testar APIs.

Qualquer pessoa que esteja procurando alternativas para o Clockwise pode usar o Integrately, seja você um profissional de negócios, um profissional de marketing ou um estudante.

Melhores recursos do Integrately:

Acompanhe o desempenho dos processos de automação por meio de registros e monitoramento em tempo real

Resolver automaticamente os problemas que surgem durante a automação com mecanismos integrados de tratamento de erros

Use a lógica condicional para criar sequências de automação com recursos de tomada de decisão

Sincronize seus dados entre aplicativos conectados em tempo real para obter informações atualizadas

Limitações de integração:

O Integrately poderia aumentar a clareza dos relatórios para melhorar a compreensão e a experiência do usuário

Às vezes, a implementação de IO no lado do cliente pode ser difícil

Os usuários acham a aparência do site intimidadora e difícil de adaptar

Preços da Integrately:

Gratuito para sempre

Iniciante: $29,99/mês por usuário

$29,99/mês por usuário Profissional: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Growth: $124/mês por usuário

$124/mês por usuário Business: $299/mês por usuário

Integrately ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

5. Acuidade

via Acuidade O Acuity não é um calendário comum, mas uma ferramenta inteligente desenvolvida para simplificar o gerenciamento de seus compromissos. Quer esteja administrando uma empresa ou gerenciando sua agenda pessoal, a flexibilidade do Acuity facilita a configuração e a adaptação a diferentes necessidades comerciais.

Melhores recursos do Acuity:

Use questionários de clientes para coletar informações relevantes dos clientes por meio de formulários de admissão personalizáveis

Evite conflitos de agendamento, pois ele lida automaticamente com as diferenças de fuso horário

Integrar-se com aplicativos de pagamento de terceiros para aceitar facilmente pagamentos on-line no momento do agendamento

Permitir que os clientes reagendem/cancelam compromissos e gerenciem as reservas em um único local

Limitações do Acuity:

Falta recurso para separar clientes ativos de inativos

O plano gratuito da Acuity é limitado em termos de recursos essenciais (por exemplo, e-mails de lembrete e métodos de pagamento só são encontrados em planos pagos)

Falta de integrações nativas com calendários de terceiros

Preços da Acuity:

Teste gratuito de 7 dias

Emergente: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Crescente: US$ 34/mês por usuário

US$ 34/mês por usuário Powerhouse: US$ 61/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Acuity:

G2: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

4,7/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,8/5 (5500+ avaliações)

6. AttendanceBot

via AttendanceBot O AttendanceBot é outra excelente adição à lista de alternativas do Clockwise. A ferramenta faz o controle do tempo fácil e eficiente para equipes de todos os tamanhos.

Os gerentes e as empresas podem monitorar a presença em tempo real, acompanhando quem está no trabalho, em um intervalo e quem pode estar atrasado. Para equipes com funcionários remotos, o AttendanceBot também oferece rastreamento de geolocalização.

O AttendanceBot permite que você configure políticas de atendimento personalizadas. Use-o para definir regras de horas extras, estabelecer períodos de carência e personalizar o aplicativo de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos do AttendanceBot:

Integração com sistemas populares de finanças, folha de pagamento, HRMS e CRM

Crie turmas virtuais e atribua alunos a elas.

Permita que os alunos registrem a presença em qualquer aula instantaneamente usando o Slack ou o Microsoft Teams

Envie lembretes automaticamente aos funcionários que não concluíram suas tarefas, relatórios ou planilhas de horas

Use o recurso de trabalho híbrido para visualizar egerenciar a equipe agendas, fornecer aprovações em vários níveis e colaborar com a equipe via Slack, MS Teams e GChat

Limitações do AttendanceBot:

A edição de planilhas de horas é demorada para novos usuários

É possível personalizar tipos de licença como Flex e Vacation, mas não é possível definir métodos de rastreamento diferentes para eles

A falta de módulos de aprendizado adequados faz com que a ferramenta tenha uma curva de aprendizado acentuada

Preços do AttendanceBot:

Teste gratuito de 14 dias

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Pro: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Premium: $12/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o AttendanceBot:

G2: 4,6/5 (mais de 75 avaliações)

4,6/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Rotina

via Rotina A rotina é outro gerenciamento de tempo plataforma que você pode considerar se estiver pensando em alternativas ao Clockwise. A ferramenta é intuitiva e fácil de dominar, desde a criação de tarefas até a definição de prioridades e prazos.

Além disso, o Routine aprende com seu comportamento, adaptando-se aos seus padrões de trabalho, compreendendo as prioridades e sugerindo o melhor momento para realizar diferentes tarefas.

A plataforma tem um design limpo e simples para ajudá-lo a se concentrar nas tarefas sem distrações.

Melhores recursos do Routine:

O recurso de processamento de linguagem natural do Routine ajuda a fornecer sugestões inteligentes para o agendamento de tarefas ou reuniões para um espaço aberto em seu calendário

Vincule o Routine a suas ferramentas e serviços preferidos para aprimorar e melhorar sua produtividadesimplificar seu processo de trabalho* Receba um aviso antes de uma reunião importante; participe com um clique e alerte rapidamente os outros se estiver atrasado por meio de alertas e notificações em tempo real

Vincule e marque itens para dar significado a eles e encontre facilmente informações seguindo as conexões para trás

Limitações de rotina:

Nenhum aplicativo móvel para usuários do Android

A plataforma ainda é nova, e muitos recursos dos planos pagos estão marcados com a etiqueta "em breve

Os usuários reclamam de pequenos bugs que adicionam gargalos ao trabalho diário

Preços da rotina:

Gratuito para sempre

Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresarial: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Routine ratings and reviews:

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

8. Reclamar

via Recuperar O Reclaim é um aplicativo de agendamento com tecnologia de IA que gerencia sem esforço vários calendários em uma única janela. Use-o para colaborar de forma eficaz, inscrevendo-se em outros calendários, seja para o trabalho, a família ou a escola.

Com sua interface amigável, recursos colaborativos e integrações perfeitas com o Reclaim, você pode controlar suas agendas e aumentar a produtividade geral.

Melhores recursos do Reclaim:

Obtenha sugestões inteligentes de agendamento de tarefas com base em prioridades, prazos e preferências

Permita que o recurso Habit compartilhe tarefas que você deseja regularmente, forneça um prazo e agende-as para você automaticamente

Monitore o progresso das tarefas facilmente com check-ins automatizados

Personalize a visualização como quiser e gerencie vários calendários de uma só vez

Limitações do Reclaim:

O recurso Habit do Reclaim é difícil de configurar

Integrações com engenhariagerenciamento de tarefas não são flexíveis o suficiente para uso na vida real

Pode haver atrasos ocasionais ao usar o recurso de integração do Slack

Preços do Reclaim:

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresarial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados, indisponíveis em planos mensais

Reclaim classificações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

Confira estes alternativas de recuperação !

9. Sunsama

via Sunsama Sunsama é um projeto e gerenciamento de tempo ferramenta criada para ajudar indivíduos e equipes a gerenciar sua carga de trabalho com eficiência. Ela tem um espaço centralizado para criar, organizar e monitorar várias tarefas.

Melhor ainda, você pode dividir seu trabalho em itens acionáveis, definir datas de vencimento e designar membros da equipe, sem precisar alternar entre guias.

Melhores recursos do Sunsama:

Use o modo de foco para minimizar as distrações e aumentar a concentração durante as sessões de trabalho

Use a programação inteligente para analisar os prazos das tarefas, as prioridades e os intervalos de tempo disponíveis e obtenha sugestões de programações ideais

Planeje seu diapriorização de tarefas e definindo metas para aumentar a produtividade

Monitorar o progresso das tarefas e as taxas de conclusão ao longo do tempo com o acompanhamento do progresso das tarefas

Integrar com o popularferramentas de produtividade populares, como Trello, Asana e Jira

Acesse a Sunsama em vários dispositivos e plataformas para aumentar a produtividade, independentemente do local

Limitações da Sunsama:

A Sunsama tem dificuldades para planejar projetos em uma escala maior

Limitada à colaboração em equipe, não é adequada para indivíduos.

Não se integra ao Confluence ou ao Google Drive para sincronizar reuniões e outros documentos

Preços da Sunsama:

Teste gratuito de 14 dias

Assinatura anual: US$ 16/mês

US$ 16/mês Assinatura mensal: US$ 20/mês

Sunsama ratings and reviews:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (20+ avaliações)

10. Doutor do Tempo

via Médico do tempo O Time Doctor fornece rastreamento em tempo real para monitorar as horas de trabalho e as atividades dos trabalhadores remotos e obter insights sobre como o tempo é alocado durante o dia de trabalho.

Ele tem lembretes de foco e pausa para promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Quer você trabalhe remotamente ou como freelancer, o Time Doctor facilita a manutenção do foco e a realização das tarefas no prazo.

Melhores recursos do Time Doctor:

Identificar áreas de melhoria usandoanálise de produtividade que compreendem suas rotinas e ações diárias

Integrar com diferentes ferramentas de gerenciamento de projetos, colaboração e comunicação para um melhor fluxo de trabalho

Gerenciar orçamentos de projetos para garantir que o trabalho permaneça dentro das restrições definidas

Configure, personalize e crie facilmente objetos, campos, regras, cálculos e visualizações personalizados

Visualize e faça transações comerciais com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas

Limitações do Time Doctor:

O aplicativo móvel carece de algumas das funcionalidades que tornam a versão desktop do Time Doctor tão útil

Atualizações inconsistentes

O plano gratuito é restrito a um único cliente e vem apenas com elementos fundamentais

Preços do Time Doctor:

Teste gratuito de 14 dias

Basic: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $20/mês por usuário

Time Doctor classificações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Pronto para dominar seu tempo?

Lembre-se de que o objetivo não é apenas gerenciar o tempo, mas fazê-lo de forma eficiente com um toque de personalização. Em última análise, a decisão se resume a encontrar o equilíbrio certo entre simplicidade, potência e adaptabilidade.

Cada software desta lista de alternativas do Clockwise oferece uma abordagem exclusiva para melhorar o agendamento e o gerenciamento do tempo. No entanto, nenhum se aproxima do ClickUp como uma plataforma completa de gerenciamento de tempo e projetos.

O que diferencia o ClickUp é seu compromisso com a simplicidade. Não se trata de aumentar a complexidade, mas de tornar seu trabalho - e sua vida - mais fáceis.

O design fácil de usar do ClickUp garante que até mesmo os novatos em tecnologia possam navegar facilmente pela plataforma. Não há confusão ou obstáculos desnecessários - apenas uma jornada tranquila por suas tarefas e cronogramas. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!