Testamos as 10 melhores alternativas de IA do Reclaim para agendamento de projetos em 2024

Quando se trata de manter o foco e a produtividade em uma agenda lotada, gerenciamento de tempo torna-se uma habilidade essencial.

O gerenciamento eficaz do tempo se resume ao agendamento de reuniões e tarefas da maneira mais adequada para você. Muitas vezes, isso também requer um ferramenta de agendamento inteligente ou aplicativo de calendário, como o Reclaim AI, para executar sua estratégia. 🗓️

O Reclaim AI é um excelente assistente de reuniões, mas, como qualquer software, não é para todos. Toda ferramenta de gerenciamento de tempo tem prós e contras, mas, felizmente, há muitas alternativas para preencher as lacunas deixadas pelo Reclaim AI.

Vamos explorar como uma poderosa ferramenta de agendamento de IA pode ajudá-lo a trabalhar mais rápido e melhorar sua eficiências de processo . Em seguida, veremos algumas das melhores alternativas ao Reclaim AI para automatizar seu calendário e economizar um tempo valioso. Porque, atualmente, tempo é dinheiro e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é mais importante do que nunca. ⚖️

O que você deve procurar nas alternativas ao Reclaim AI?

A chave para encontrar a melhor alternativa ao Reclaim é concentrar seus esforços nos recursos de IA das outras ferramentas. Pense em Ferramentas de IA como as mais poderosas automação do fluxo de trabalho ferramentas que você poderia imaginar. Essas ferramentas podem fazer maravilhas para equipes presenciais e remotas, desde ajudá-lo a escrever textos até gerenciar tarefas de RH .

A funcionalidade de IA pode ajudá-lo a agendar automaticamente reuniões de equipe e bloquear o tempo de foco, além de reservar tempo para viagens e intervalos. Ela também pode integrar seu calendário à sua lista de tarefas, ajudá-lo a priorizar e atribuir trabalho e muito mais. 💪

Quando estiver escolhendo sua alternativa ao Reclaim AI, procure estes recursos:

Um sistema flexível que pode ser configurado de acordo com as necessidades de sua empresa

Integração com ferramentas de agendamento como Outlook, Gmail eCalendário do Google* Recurso de sincronização de calendário para uma experiência de agendamento personalizada, mesmo em várias ferramentas

Compatibilidade com aplicativos de conferência como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Integração com aplicativos de gerenciamento de tarefas e/ouaplicativos de lista de verificação diária* Atualizações em tempo real para que você saiba que pode sempre confiar nas informações que está vendo

Funcionalidade fácil de usar, como calendários inteligentes e tarefas de arrastar e soltar que permitem ajustes rápidos

Suas opções de ferramentas de agendamento devem ser direcionadas para otimização do fluxo de trabalho -porque se você conseguir fazer isso corretamente, todo o resto fluirá a partir daí.

As 10 melhores alternativas de IA do Reclaim para usar em 2024

Com tantas alternativas ao Reclaim AI disponíveis, como escolher? Seu melhor curso de ação é considerar quais recursos e funcionalidades sua empresa exige e, em seguida, escolher a opção que melhor se adapte a eles.

Visualize o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de produtividade e nossa principal escolha quando se trata de escolher a melhor alternativa ao Reclaim AI. 💯

Com o gerenciamento de tempo e tarefas no centro de todos os recursos do ClickUp, ele é o software ideal para agilizar qualquer processo, acompanhar o progresso e centralizar seu trabalho entre aplicativos em uma única plataforma. Há mais de 15 maneiras diferentes de visualizar sua lista de tarefas, incluindo Lista, Gantt, Carga de trabalho e Visualização do calendário para agendamento eficaz de tarefas e equipes. Arraste e solte tarefas em sua visualização Calendar e gerencie sua carga de trabalho por mês, ou analise os detalhes por dia para identificar itens de ação específicos.

E mais, IA do ClickUp leva suas técnicas atuais de economia de tempo para o próximo nível. Como ter um assistente virtual em seu bolso, o ClickUp AI pode gerar notas de reunião e-mails, resumos de tarefas, atualizações, traduções e muito mais, usando comandos de linguagem natural para ajudá-lo a se concentrar no trabalho mais importante o tempo todo e a realizar suas tarefas com rapidez.

Se você ainda não conhece os geradores de texto com IA, o Modelos de prompt de IA do ClickUp ajudará você a começar com prompts estruturados que garantem resultados de alta qualidade instantaneamente. No entanto, esse não é o único recurso gratuito de IA que o ClickUp tem a oferecer Prompts do ChatGPT para modelo de agendamento de projeto para gerar cronogramas de projetos quase perfeitos, tarefas, prazos, estratégias de planejamento e muito mais. Com sua estratégia de gerenciamento de tempo pronta, o ClickUp pode monitorar o progresso e ajustar os cronogramas para garantir que você atinja suas metas. 🎯

Melhores recursos do ClickUp

Mova itens de calendário ou tarefas de forma rápida e fácil usando a funcionalidade de arrastar e soltar

Estimar as expectativas de tempo por tarefa e dividir uma tarefa entre os membros da equipe designados

Inicie reuniões diretamente do Calendar View e veja todas as suas tarefas vinculadas lá também

Monitore como você gasta seu tempo com o controle de tempo a partir do seu celular, desktop ou navegador Chrome

Expanda seu planejamento estratégico para além da programação diária com o Modelos de planejamento de vida do ClickUp* Sincronize seu ClickUp Calendar com o Google Calendar para refletir as alterações em ambas as direções - as sincronizações com o Outlook, Apple e dispositivos móveis são unidirecionais

Mais de 1.000 integrações para sincronizar automaticamente o trabalho de suas ferramentas existentes, como Asana, Jira, Notion e Slack

Limitações do ClickUp

A funcionalidade de IA não está disponível na versão gratuita, mas você pode adicioná-la a qualquer plano pago por apenas US$ 5

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ avaliações)

4,7/5 (8.900+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Trevor

via Trevor O Trevor foi criado para ajudá-lo a melhorar a clareza, o foco e o controle geral da sua carga de trabalho. Use o visual geral de suas tarefas agendadas para ter uma visão geral do que está em seu prato. Em seguida, concentre-se em uma tarefa específica para um trabalho profundo e focado que acesse seu fluxo criativo - que é onde a mágica acontece. 🪄

Essa alternativa do Reclaim AI funciona com blocos de tempo que você pode arrastar e soltar para planejar o seu dia. A IA do Trevor aprende como você se programa e usa essas informações para fazer sugestões úteis. Ela também pode atribuir automaticamente durações às tarefas e lembrá-lo quando o trabalho estiver atrasado.

Melhores recursos do Trevor

Inclua também suas tarefas pessoais, para ter uma visão completa de quanto tempo você precisará para fazer as coisas naquele dia

Reorganize rapidamente o seu dia quando as coisas não saírem conforme o planejado

Acompanhe seu tempo restante disponível a cada dia

Sincronização em tempo real com integrações como Outlook, Todoist, Google Calendar e Google tasks

Limitações do Trevor

O plano Free só permite sincronizar um aplicativo de calendário e uma integração de lista de tarefas - é necessário fazer upgrade para o plano Pro para sincronizar mais

Ainda não há avaliações independentes suficientes para determinar se o Trevor funciona bem

Preços do Trevor

Free: Gratuito

Gratuito Pro: $3,99/mês por usuário

Trevor avaliações e comentários

G2: Ainda não há avaliações

Ainda não há avaliações Capterra: Ainda não há avaliações

3. Gmelius

via Gmelius Essa alternativa do Reclaim AI é um aplicativo de calendário que ajuda a gerenciar sua carga de trabalho diretamente da caixa de entrada do Gmail. 📫

Projetado para trabalho em equipe e colaboração, você obtém automações de fluxo de trabalho e quadros Kanban integrados. Atribua e-mails aos membros da sua equipe e anexe notas rápidas com instruções ou sugestões adicionais. Convide a discussão compartilhando rascunhos com colegas dentro do Gmail, sem necessidade de encaminhamento ou cópia.

Ou use o Gmelius como um help desk centralizado com o qual vários membros da equipe podem trabalhar. E para ter certeza de que tudo está no caminho certo, obtenha supervisão de todos os e-mails que os membros da sua equipe recebem ou enviam, em um só lugar.

Melhores recursos do Gmelius

Economize tempo com modelos predefinidos e respostas automáticas a perguntas frequentes

Amplie facilmente o Gmelius à medida que sua empresa cresce

Aproveite as vantagens das integrações bidirecionais com ferramentas como Slack, Trello, Zapier, Google Meet e muitas outras

Tenha certeza de que seus dados estão seguros, pois o Gmelius não armazena o conteúdo de seus e-mails

Limitações do Gmelius

É preciso prestar atenção às configurações para garantir que os e-mails não sejam compartilhados com pessoas que não deveriam ter acesso a eles

Alguns usuários acham que há uma curva de aprendizado bastante acentuada para se familiarizar com tudo o que o Gmelius pode fazer

Preços do Gmelius

Flex: US$ 15/mês para até cinco usuários

US$ 15/mês para até cinco usuários Growth: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Pro: US$ 36/mês por usuário

Gmelius ratings and reviews

G2: 4,4/5 (760+ avaliações)

4,4/5 (760+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4. Calendly

via Calendly O Calendly foi projetado para tornar o agendamento mais fácil do que nunca. Ele oferece suporte a reuniões individuais, reuniões em grupo e agendamento de rodízio, sem a necessidade de ficar trocando e-mails para verificar a disponibilidade de todos.

Decida qual é a sua disponibilidade e os tipos de eventos que está oferecendo - por exemplo, reuniões presenciais de 30 minutos ou chamadas curtas pelo Zoom - e, em seguida, basta compartilhar os links de agendamento em seu site ou por e-mail. Os convidados podem escolher um intervalo de tempo e, em seguida, essa alternativa do Reclaim AI o adicionará automaticamente aos eventos existentes em seu calendário. 🕰️

Melhores recursos do Calendly

Convide pessoas em diferentes fusos horários, e o Calendly descobrirá onde cada um está

Automatize as comunicações, como enviar um lembrete aos convidados 30 minutos antes de uma chamada

Use o Calendly em seu desktop Windows ou macOS ou, se estiver em trânsito, em seu aplicativo móvel iOS ou Android

Otimize seu fluxo de trabalho com mais de 100 integrações e extensões, como calendários do Office 365, Microsoft Outlook, Google e iCloud, bem como outras partes de sua pilha de tecnologia, como Salesforce ou HubSpot

Limitações do Calendly

Você precisará do plano Teams se quiser enviar dados de reuniões diretamente para o Salesforce e seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Alguns usuários acham que o Calendly é um pouco caro em comparação com alguns de seus concorrentes de ferramentas de agendamento

Preços do Calendly

Gratuito: Gratuito

Gratuito Padrão: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Teams: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.900+ avaliações)

5. Rotina

via Rotina Chamado de "o calendário do século XXI", essa alternativa do Reclaim AI oferece uma visualização do seu calendário de trabalho e das suas tarefas ao mesmo tempo, para que você possa planejar todo o seu dia ou semana. O Routine organiza sua agenda de acordo com seus prazos e preferências pessoais.

Crie tarefas digitando-as ou usando o aplicativo de voz e use os atalhos do teclado para se movimentar rapidamente pelo sistema. Agende reuniões ou bloqueie tempo para trabalho profundo, basta arrastar e soltar esses eventos onde você quiser. Programe tarefas a partir de suas reuniões e faça anotações ali mesmo, para que nada se perca. ✍️

Melhores recursos do Routine

Acompanhe as prioridades de hoje com o painel e a tela Hoje

Use as páginas do aplicativo para salvar anotações rápidas, como ideias de negócios, insights de clientes ou planos para suas próximas férias

Organize suas páginas e subpáginas da maneira que for melhor para você

Integre-se com sua caixa de entrada de e-mail, ferramentas de gerenciamento de projetos e bate-papos para que tudo fique em um só lugar

Limitações da rotina

Você pode usar o plano Free agora, mas os planos Professional, Business e Enterprise ainda estão em desenvolvimento

O Routine ainda não está disponível para Android, mas esse recurso será lançado em breve

Preços do Routine

Gratuito: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 10/mês por usuário (em breve)

US$ 10/mês por usuário (em breve) Empresarial: US$ 15/mês por usuário (em breve)

US$ 15/mês por usuário (em breve) Enterprise: Entre em contato para saber o preço (em breve)

Routine avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (1 avaliação)

4,0/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação ainda

6. Sunsama

via Sunsama Essa alternativa do Reclaim AI foi projetada para ajudar os profissionais a gerenciar seu tempo de forma mais intencional para alcançar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 🌈

Obtenha uma visão geral de tudo o que você precisa fazer, incluindo reuniões, tarefas e e-mails. Em seguida, priorize, defina suas metas para o dia e marque essas tarefas em seu calendário. Acompanhe seu progresso à medida que avança para ter uma sensação de realização. E tudo o que não for feito hoje será automaticamente reagendado para amanhã.

Melhores recursos do Sunsama

Transforme as conversas do Slack em tarefas com a integração do Slack

Sincronize com seu calendário do Google Calendar ou do Outlook e integre facilmente as tarefas com outrasferramentas de produtividade como ClickUp, Asana, Trello, Todoist e Jira

Melhore a colaboração com uma visão do que seus colegas de equipe estão fazendo durante o dia

Obtenha insights profundos sobre como você gasta seu tempo com as análises incorporadas

Limitações do Sunsama

Ele foi projetado nativamente para planejamento de curto prazo e não de longo prazo, portanto, talvez seja necessário usar uma das integrações para planejar projetos de maior escala

Alguns usuários acham que a funcionalidade de colaboração poderia ser melhorada

Preços da Sunsama

Anual: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Mensal: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Sunsama

G2: Ainda não há avaliações

Ainda não há avaliações Capítulo: 4,6/5 (20 avaliações)

7. Akiflow

via Akiflow Essa alternativa ao Reclaim AI é uma plataforma de produtividade que mostra todas as suas agendas, e-mails e tarefas em uma caixa de entrada universal. Crie tarefas e priorize-as, defina datas de vencimento e adicione notas relevantes diretamente em seu calendário. Você pode até mesmo transformar tarefas em eventos de calendário para garantir que elas sejam realizadas. ✅

Use o bloqueio de tempo para alocar tempo para diferentes tipos de tarefas, como reuniões, colaboração ou pensamento profundo . Em seguida, organize rapidamente suas agendas arrastando e soltando as tarefas no lugar.

Melhores recursos do Akiflow

Extraia tarefas de outros aplicativos como Slack, Trello, Asana e seu e-mail para que tudo fique em um só lugar

Use o recurso de tarefas recorrentes para automatizar tarefas regulares, como reuniões de stand-up ou relatórios de progresso

Compartilhe sua disponibilidade para reuniões a partir do Akiflow, para que você não precise ficar indo e voltando por e-mail

Trabalhe em vários fusos horários no calendário

Limitações do Akiflow

A Akiflow não se integra nativamente aos calendários do Microsoft 365 ou da Apple

O aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível do aplicativo para desktop, mas a equipe está trabalhando nisso

Preços do Akiflow

Crente: US$ 8,33/mês por usuário (pagamento antecipado de cinco anos)

US$ 8,33/mês por usuário (pagamento antecipado de cinco anos) Anual: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Mensal: US$ 24,99/mês por usuário

Akiflow avaliações e comentários

G2: 5,0/5 (mais de 30 avaliações)

5,0/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

8. Morgen

via Morgen O Morgen consolida todos os seus calendários em um só lugar para gerenciar melhor todas as áreas da sua vida. Ele ajuda você a priorizar tudo o que precisa fazer e, em seguida, criar blocos de tempo para essas tarefas. Você pode usar a ferramenta de arrastar e soltar para reorganizar rapidamente a qualquer momento.

Agende reuniões com facilidade compartilhando sua disponibilidade entre fusos horários. Os atalhos ajudam você a dar uma olhada rápida no calendário e depois sair dele novamente. Você também recebe notificações sobre as próximas reuniões e pode clicar diretamente para participar delas. 🙌

melhores recursos do #### Morgen

Agende itens da lista de tarefas diretamente do calendário ou integre com seu aplicativo de tarefas favorito

Verificar e limpar automaticamente eventos duplicados para que você nunca perca tempo

Integre essa alternativa do Reclaim AI ao Microsoft Outlook, Google Calendar e iCloud, entre outros

Use o Morgen no Mac, Windows, iOS, Android e Linux

Limitações do Morgen

A integração com o Zapier só está disponível nos planos Plus e Pro

Ainda não há avaliações suficientes para ter uma ideia de como o Morgan funciona bem

Preços do Morgen

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: $4/mês por usuário (cobrado anualmente)

$4/mês por usuário (cobrado anualmente) Pro: US$ 9/mês por usuário (cobrado anualmente)

Morgen avaliações e comentários

G2: 5,0/5 (1 avaliação)

5,0/5 (1 avaliação) Capterra: Ainda não há avaliações

9. Fireflies.ai

via Fireflies.ai O Fireflies.ai é uma ferramenta de anotações com IA que economiza seu tempo e permite que você se concentre totalmente em suas reuniões enquanto estiver nelas. Quando você o conecta ao seu calendário, essa alternativa de IA do Reclaim entra automaticamente na sua chamada, grava-a e a transcreve. 📝

Em seguida, você pode compartilhar essas anotações com os colegas de equipe que perderam a reunião, resumi-las para os clientes e extrair todos os itens de ação relacionados para agendamento.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Grave vídeo e áudio e gere transcrições rapidamente

Colabore com sua equipe usando reações, pins e comentários durante a reunião e, depois, compartilhando as notas da reunião em plataformas como Asana, Slack, Notion ou seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Pesquise facilmente os principais tópicos discutidos durante uma reunião e crie soundbites das melhores partes

Integre-se a plataformas de conferência como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, entre outras

Limitações do Fireflies.ai

Você precisa revisar os resumos das reuniões antes de compartilhá-los para ter certeza de que estão 100% corretos

Os recursos de IA, como resumos personalizados e soundbites automatizados, só estão disponíveis no pacote Pro para cima

Preços do Fireflies.ai

Free: Gratuito

Gratuito Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Fireflies.ai avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

4,5/5 (80+ avaliações) Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)

10. Produtividade do Rombi

via Produtividade da Rombi O Rombi Productivity foi projetado para indivíduos e pequenas empresas. Ele mede o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para reduzir o estresse, gerenciar o tempo e o desempenho e apoiar a responsabilidade e a definição de metas.

Essa alternativa do Reclaim AI automatiza o controle de tempo de várias maneiras diferentes. Ele captura automaticamente o tempo gasto em horas faturáveis e não faturáveis, gera relatórios sobre o tempo por projeto, gerencia suas planilhas de horas e controla o tempo de férias. Ele também economiza tempo ao automatizar o faturamento e a fatura do cliente. ⏳

Melhores recursos do Rombi Productivity

Comece a trabalhar rapidamente com a interface intuitiva e fácil de usar

Use o cronômetro de parada/início para controlar facilmente o tempo e, em seguida, vincule-o a clientes específicos para faturamento ou uso interno

Compare o tempo gasto no trabalho com o tempo gasto com a família ou em outras atividades de lazer

Meça a pressão de trabalho a que você (ou os membros da sua equipe) está submetido para ter certeza de que está na faixa certa, em vez de ter um desempenho abaixo do esperado ou se aproximar do esgotamento

Rombi Limitações de produtividade

Alguns usuários acham que os muitos recursos são um pouco exagerados para começar

Embora a maioria das avaliações seja extremamente positiva, ainda não há um número suficiente para se ter uma ideia definitiva da eficácia do Rombi

Preços do Rombi Productivity

Grátis

Rombi Productivity avaliações e críticas

G2: Ainda não há comentários

Ainda não há comentários Capítulo: 5.0/5 (15 avaliações)

Entre nos trilhos com as melhores ferramentas de agendamento de hoje

Com tanta coisa acontecendo todos os dias, gerenciar seu tempo tornou-se uma habilidade essencial, mas isso não significa que você precisa fazer tudo sozinho. Aproveite uma das muitas e excelentes ferramentas de agendamento disponíveis para ajudá-lo a gerenciar os eventos do seu calendário, além de automatizar outras tarefas relacionadas, como controlar o tempo, atribuir itens de ação e resumir as anotações. ✨

