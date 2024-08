10 melhores softwares de caixa de entrada compartilhada em 2024 (avaliações e preços)

Excelente comunicação com o cliente é um elemento essencial de qualquer negócio bem-sucedido. De fato, a satisfação do cliente - e, portanto, suas vendas - depende da resposta às solicitações e dúvidas dos clientes da forma mais rápida e precisa possível. Gerenciamento de e-mails e outras comunicações dos clientes exerce muita pressão sobre sua equipe de atendimento ao cliente, mas há maneiras de aliviar a carga e melhorar o trabalho em equipe e a produtividade do e-mail -como um software de caixa de entrada compartilhada, por exemplo. 📫

As ferramentas de caixa de entrada compartilhada permitem que vários membros da equipe acessem suas contas de e-mail em grupo e lidem de forma colaborativa com as mensagens recebidas. Isso centraliza e simplifica gerenciamento de tarefas de e-mail para que os e-mails dos clientes sejam tratados de forma mais rápida e eficaz.

A seguir, analisaremos o que procurar quando estiver considerando uma caixa de entrada colaborativa para impulsionar produtividade da equipe e aprimorar a experiência do cliente. Em seguida, compararemos algumas ótimas ferramentas de caixa de entrada compartilhada e opções de produtividade, para que você possa encontrar a melhor opção para a sua empresa.

O que você deve procurar no Software de caixa de entrada compartilhada?

Muitos tipos de recursos e funcionalidades ajudam a tornar a gerenciamento de e-mail muito fácil. Diferentes ferramentas de caixa de entrada compartilhada podem oferecer a você:Ferramentas de gerenciamento de caixa de entrada que filtram e priorizam os e-mails recebidos de acordo com critérios como palavras-chave ou o nome do remetente

Automações que eliminam tarefas repetitivas para que sua equipe de suporte ao cliente possa se concentrar onde realmente é necessário - por exemplo, chatbots que oferecem respostas prontas para perguntas frequentes 🤖

Recursos de colaboração que alocam cada conversa com o cliente para o membro específico da equipe mais qualificado para lidar com elaFerramentas de redação de e-mail como um assistente de IA que fornece instruções e edita seus e-mails para você 📝Software de gerenciamento de projetos de e-mail que vincula as conversas com os clientes a tarefas rastreáveis e simplifica os acompanhamentos

Integração com outras ferramentas, para que cada parte de sua pilha de tecnologia funcione em conjunto

Os 10 melhores Software de caixa de entrada compartilhada para usar em 2024

Com todas essas possibilidades em mente, é uma boa ideia criar uma lista com a funcionalidade ideal do software de caixa de entrada compartilhada que você deseja para a sua empresa. Em seguida, compare-a com nossa lista das melhores ferramentas de caixa de entrada compartilhada para 2024.

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp e crie tarefas a partir de e-mails, configure automações, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade que também transforma a maneira como você trabalha com e-mails. Esse tipo de software de caixa de entrada compartilhada é um dos melhores alternativas tradicionais de e-mail disponíveis no mercado.

As Caixa de entrada do ClickUp centraliza toda a sua comunicação em uma plataforma prática, o que também agiliza sua gerenciamento de projetos de e-mail fluxo de trabalho. Envie e receba e-mails de dentro da plataforma ClickUp, transforme e-mails em tarefas ou anexe-os a tópicos de tarefas existentes.

Esse software gratuito de gerenciamento de projetos também simplifica o gerenciamento de tarefas, permitindo que você atribua e-mails a vários usuários diretamente na plataforma e inclua datas de vencimento e quaisquer comentários internos.

Economize ainda mais tempo solicitando ao IA do ClickUp assistente de redação para criar e editar e-mails envolventes e direcionados para você. Ou criar seus próprios modelos de e-mail que você pode reutilizar várias vezes. Ou faça as duas coisas. Em seguida, use automações para enviar e-mails automaticamente no momento exato. 📨

Melhores recursos do ClickUp

Visualize suas tarefas de e-mail em uma variedade de formatos, incluindo uma lista,Tabelaquadro do tipo Kanban ouCalendário* Mantenha-se em dia com seu trabalho mais importante com notificações de lembretes inteligentes e automatizados que são exibidos ao lado do seu trabalho

Aproveite as vantagens de uma variedade demodelos de planos de comunicação para criar uma estratégia de comunicação abrangente

Coordene suas atividades de marketing e simplifique a programação com os modelos de plano de comunicaçãoModelo de marketing por e-mail do ClickUp Veja todas as métricas de seu projeto em tempo real em seu painel personalizávelPainel de controle do ClickUp Integre-se a outras plataformas de comunicação populares, como o Gmail,Microsoft Outlookoffice 365 eSlack Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível como um complemento em planos pagos

O aplicativo móvel ainda não tem todos os recursos do aplicativo para desktop

ClickUp preço

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Ajuda ao olheiro

via Ajuda ao olheiro As ferramentas de caixa de entrada compartilhada do Help Scout mantêm todas as interações com os clientes - e também as conversas com clientes, parceiros e fornecedores - em uma plataforma central. Projetadas com as equipes de atendimento ao cliente em mente, os usuários têm endereços de e-mail individuais e também podem acessar e-mails que chegam a endereços de caixa de entrada compartilhados da equipe, como help@ ou info@.

O Help Scout também oferece uma ferramenta de mensagens de bate-papo ao vivo e pode ajudá-lo a iniciar uma estratégia de suporte de mídia social. Guias, cursos e outros recursos permitem que sua equipe comece a trabalhar rapidamente.

Help Scout melhores recursos

Aprimore a colaboração da equipe e melhore o tempo de resposta com uma caixa de entrada de e-mail compartilhada

Evite comunicações duplicadas (ou conflitantes) com o recurso Collision Detection, que pausa as respostas de e-mail para que você possa ver as atualizações que um membro da equipe está fazendo 🚧

Reduza o volume de e-mails criando sua própria base de conhecimento de autoatendimento - sem necessidade de código

Economize tempo com mais de 75 atalhos de teclado

Help Scout limitações

Não há uma grande variedade de modelos disponíveis

Os recursos do aplicativo móvel são bastante básicos

Help Scout preço

Standard: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário **Mais: US$ 50/mês por usuário

Pro: Entre em contato para saber o preço

Help Scout Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

3. Missiva

via Missiva Essa solução de caixa de entrada compartilhada oferece e-mail de equipe e funcionalidade de bate-papo ao vivo e também pode lidar com mensagens de mídia social.

O Missive permite atribuir conversas da caixa de entrada de e-mail a equipes ou a membros específicos da equipe e aplicar rótulos para facilitar a filtragem. Ele também reduz a sobrecarga de mensagens ao mesclar conversas relacionadas em um único tópico de e-mail. Sua equipe pode se comunicar em tempo real usando salas de bate-papo internas e pode colaborar em respostas de e-mail compartilhadas. 🙋‍♀️

Missivo Melhores recursos

Envie respostas prontas para perguntas comuns para que sua equipe possa dedicar tempo a lidar com consultas mais complexas

Certifique-se de que todos estejam atualizados com as notas internas anexadas aos e-mails

Receba atualizações regulares de status para saber o que está acontecendo com todas as tarefas de e-mail

Crie fluxos de trabalho personalizados paraeconomizar tempo e melhorar o desempenho da equipe

Missivo limitações

Esse software de caixa de entrada compartilhada não oferece uma opção para criar uma plataforma de autoatendimento

Você precisará de um plano pago paraautomatizar fluxos de trabalho e obter acesso à API

Missive pricing

Gratuito

Iniciante: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Produtivo: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Negócios: $26/mês por usuário

Missivo Classificações e avaliações

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

4. Gmelius

via Gmelius O Gmelius é um complemento do Gmail que permite compartilhar uma caixa de entrada colaborativa do Google, um Grupo do Google ou um endereço de e-mail como help@. Você pode marcar e classificar e-mails de acordo com o conteúdo e definir expectativas enviando uma resposta automática para que os clientes saibam que seus e-mails foram recebidos.

Inicie os e-mails nessa ferramenta de caixa de entrada compartilhada usando um modelo do Gmail ou um snippet de e-mail. Em seguida, crie uma biblioteca de respostas de e-mail categorizadas e use-a para enviar e-mails rapidamente aos clientes, sem precisar começar do zero todas as vezes, facilitando o cumprimento de quaisquer acordos de nível de serviço (SLAs). ✅

Gmelius melhores recursos

Alocar automaticamente os e-mails recebidos de acordo com as regras, por exemplo, por Round Robin ou pelo Load Balancer

Colabore nas respostas e comunique-se internamente usando notas privadas

Configure sequências inteligentes para estruturar e automatizaralcance de e-mail e campanhas de gotejamento

Integre-se ao Google Workspace ou a outras ferramentas, como Slack eTrello Gmelius limitações

Há uma curva de aprendizado, e alguns usuários acham que mais material de treinamento seria útil

O plano Growth oferece apenas uma janela de relatório de três meses, o que dificulta a visualização de tendências de longo prazo

Gmelius preço

Growth: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Pro: $45/mês por usuário

Gmelius avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 760 avaliações)

4,4/5 (mais de 760 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

5. Groove

via Groove O Groove permite que você envie seu Gmail ou outro e-mail encaminhado para uma caixa de correio central e compartilhada. Em seguida, você pode adicionar tags, atribuir conversas a membros da equipe e ter bate-papos internos privados sobre e-mails específicos.

Economize tempo usando regras para automatizar seus fluxos de trabalho ou configurando respostas instantâneas para perguntas comuns. Em seguida, acompanhe o desempenho da equipe em relação aos seus KPIs no painel central. 📈

Groove os melhores recursos

Evite linhas cruzadas e respostas duplas com a detecção de colisão integrada

Crie pastas personalizadas para tipos específicos de conversas

Coloque os membros da equipe no circuito rapidamente com @ menções

Integre o software de caixa de entrada compartilhada com ferramentas como Shopify e Stripe

Limitações do Groove

O pacote Standard oferece apenas seis meses de histórico de pesquisa

Alguns usuários gostariam de ver mais integração com seus sistemas de CRM

Groove preço

Standard: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Premium: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Avançado: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Groove

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

6. Frente

via Frente Com o objetivo de ajudar as empresas a crescer, o Front oferece ferramentas de caixa de entrada compartilhada como parte de sua caixa de ferramentas de gerenciamento de e-mail. As conversas são vinculadas ao histórico do cliente, facilitando a personalização de toda a comunicação. 🔗

Fluxos de trabalho automatizados lidam com atribuições de mensagens, respostas e - quando necessário - escalonamentos. Os membros da equipe podem compartilhar rascunhos de e-mails, deixar comentários e enviar mensagens para colegas de equipe dentro da plataforma.

Front Melhores recursos

Gerencie vários tipos de comunicação, desde e-mails ou chats ao vivo até anotações de voz

Categorize as mensagens com tags para que você possa encontrá-las e fazer relatórios sobre elas

Atribua mensagens com base no conteúdo ou em critérios definidos por você

Integração com outras ferramentas, como WhatsApp, Facebook e X

Front limitações

Há muitos recursos, portanto, os novos usuários podem ter uma curva de aprendizado acentuada

Às vezes, o Front mescla erroneamente conversas não relacionadas

Front preços

Inicial: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Crescimento: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Scale: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Premier: $229/mês por usuário

Front Classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

7. HubSpot

via HubSpot Embora a HubSpot seja mais conhecida por suas soluções de vendas e marketing, ela também oferece um Service Hub para equipes de suporte ao cliente. 🎧

O Service Hub inclui software básico de caixa de entrada compartilhada e bate-papo ao vivo para empresas de todos os tamanhos, desde indivíduos e pequenas equipes até empresas. Isso é especialmente conveniente se você já usa a HubSpot.

HubSpot melhores recursos

Centralize todas as conversas com clientes em suas equipes de vendas, marketing e atendimento

Tenha acesso aos dados dos clientes por meio da integração com o CRM gratuito da HubSpot

Use modelos para configurar respostas prontas para perguntas comuns

Aproveite a caixa de entrada móvel quando estiver em trânsito

HubSpot limitações

Você precisará de um plano pago para remover a marca da HubSpot no recurso de bate-papo ao vivo

Empresas menores podem achar o preço um pouco alto para elas

HubSpot preços

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 30/mês para dois usuários

A partir de US$ 30/mês para dois usuários Profissional: A partir de US$ 500/mês para cinco usuários

A partir de US$ 500/mês para cinco usuários Enterprise: A partir de US$ 1.200/mês para 10 usuários

HubSpot Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

8. Ajuda

via Ajuda A Helpwise é uma plataforma centralizada de atendimento ao cliente que oferece suporte em vários canais, incluindo ferramentas de e-mail compartilhadas, SMS, mídia social e bate-papo ao vivo. Reduza ainda mais a carga do seu help desk com uma central de autoatendimento, respostas prontas e chatbots que respondem a perguntas comuns.

Helpwise melhores recursos

Faça com que sua equipe comece a usar o aplicativo de forma rápida e fácil

Colabore com os membros da equipe em conversas com clientes para resolver problemas rapidamente

Integre-se com aplicativos de gerenciamento de tarefas, CRM e calendário 🗓️

Use o aplicativo para Android ou iOS para acessar o Helpwise quando estiver fora de casa

Helpwise limitações

Embora esteja disponível para navegadores da Web e dispositivos móveis, ainda não há um aplicativo para desktop

A funcionalidade de pesquisa poderia ser melhorada

Helpwise preço

Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Premium: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Advanced: $49/mês por usuário

Helpwise Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

9. Arrastar

via Arrastar O Drag gerencia endereços de e-mail compartilhados, como help@ ou support@, por meio de uma caixa de entrada central no Gmail. O software de caixa de entrada compartilhada visual permite que você colabore entre domínios com contratados ou clientes. Você pode escolher quais quadros Drag, semelhantes ao Trello, cada usuário pode acessar e o que ele pode fazer com esses quadros.

Drag melhores recursos

Conecte o Google Groups ou contas de e-mail aos quadros Drag para compartilhá-los com sua equipe 👪

Visualizar tarefas associadas a e-mails como uma lista personalizável ou como quadros

Crie listas de tarefas, escreva notas ou anexe arquivos, tudo na plataforma Drag

Aproveite o suporte premiado da Drag para fazer qualquer pergunta sobre o sistema

Drag limitações

O Gmail carrega um pouco mais devagar quando você está usando o Drag

Os recursos de relatório só estão disponíveis nos planos pagos

Drag preço

Gratuito

Starter: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

Drag Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

4,5/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

10. Hiver

via Férias O Hiver permite que você execute um help desk multicanal, incluindo e-mails, comunicação por voz e bate-papo ao vivo, usando ferramentas de caixa de entrada compartilhada no Gmail. Você também pode configurar um base de conhecimento para oferecer suporte de autoatendimento aos seus clientes. 📚

Hiver melhores recursos

Comece a trabalhar rapidamente com a interface intuitiva e familiar

Veja os status das consultas e as cargas de trabalho da equipe em tempo real

Escreva uma nota para um colega usando @ menções e vincule-a a um tópico de e-mail

Use o sistema de emissão de tíquetes para encaminhar consultas técnicas ao departamento de TI

Hiver limitações

Os e-mails só podem ser atribuídos a uma pessoa

O preço pode ser um pouco alto para empresas menores

Hiver preço

Lite: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Elite: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Hiver Classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Leve o atendimento ao cliente ao próximo nível com Software de caixa de entrada compartilhada

O gerenciamento de e-mails e outras mensagens recebidas consome muito tempo, mas há ferramentas disponíveis para ajudar. Ferramentas de caixa de entrada compartilhada e outras alternativas aos sistemas de e-mail tradicionais melhoram a colaboração da equipe e reduzem os tempos de resposta, resultando em clientes mais satisfeitos. 😊

Para obter resultados ainda melhores, escolha uma ferramenta que também inclua recursos de gerenciamento de projetos - uma ferramenta como o ClickUp, por exemplo. Você otimizará todos os seus fluxos de trabalho, economizará tempo, aumentará a colaboração e, o que é muito importante, poderá oferecer um atendimento ao cliente de alto nível. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo e seja recompensado com clientes mais satisfeitos, uma equipe mais feliz e um resultado melhor para a sua empresa. 💰