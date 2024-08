10 melhores softwares de desenvolvimento de produtos em 2024 (avaliações e preços)

Você está encarregado de criar o próximo grande produto do mundo? Seja em uma equipe de desenvolvimento de software que cria produtos digitais ou em uma equipe de fabricação que constrói protótipos físicos, o produto processo de design não é um passeio no parque.

Desde a concepção do novo produto até a execução final, você precisa de uma ferramenta para agilizar o seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade em cada etapa do desenvolvimento - sem sufocar a criatividade da sua equipe. 💡

O software de desenvolvimento de produtos é um item obrigatório para o desenvolvimento de produtos físicos e digitais. Porém, com tantas opções no mercado, pode ser difícil determinar qual é a melhor opção para os membros da sua equipe.

Continue lendo para obter as informações sobre os recursos essenciais para o desenvolvimento de produtos ferramentas de desenvolvimento e descubra as 10 melhores soluções de software de desenvolvimento de produtos do ano.

O que você deve procurar em um software de desenvolvimento de produtos?

O preço e a experiência geral do usuário são definitivamente importantes, mas também recomendamos procurar um software de desenvolvimento de produtos de alta qualidade com as seguintes funcionalidades:

Ferramentas de gerenciamento de projetos: O desenvolvimento de produtos é muito mais fácil se você dividir tudo em etapas claras. Sua plataforma deve incluir rastreamento de tarefas, análise de produtos e ferramentas de colaboração que mantenham sua equipe na mesma página. Se você trabalha com software, também é bom procurar soluções especializadas em Scrum ouMetodologias de desenvolvimento ágil *Ferramentas de planejamento: Um bom software de roadmapping faz com que você chegue à linha de chegada no prazo e, de preferência, dentro do orçamento. Pontos de bônus se você encontrar um software de arrastar e soltarferramenta de roadmap para economizar ainda mais tempo 🙌

O desenvolvimento de produtos é muito mais fácil se você dividir tudo em etapas claras. Sua plataforma deve incluir rastreamento de tarefas, análise de produtos e ferramentas de colaboração que mantenham sua equipe na mesma página. Se você trabalha com software, também é bom procurar soluções especializadas em Scrum ouMetodologias de desenvolvimento ágil *Ferramentas de planejamento: Um bom software de roadmapping faz com que você chegue à linha de chegada no prazo e, de preferência, dentro do orçamento. Pontos de bônus se você encontrar um software de arrastar e soltarferramenta de roadmap para economizar ainda mais tempo 🙌 Prototipagem e wireframing: Por que separar suas ideias de novos produtos do seu fluxo de trabalho? Em vez de isolar seus projetos no Figma ou no Sketch, procure porferramentas de gerenciamento de produtos que permitam a criação de protótipos prontos para uso

Por que separar suas ideias de novos produtos do seu fluxo de trabalho? Em vez de isolar seus projetos no Figma ou no Sketch, procure porferramentas de gerenciamento de produtos que permitam a criação de protótipos prontos para uso Automação: O esforço manual é tão 2005. Automação eFerramentas de IA simplificam os fluxos de trabalho, para que sua equipe possa se concentrar em tarefas de maior valor agregado, e não em escrever centenas dedescrições de produtos 🖊️

O esforço manual é tão 2005. Automação eFerramentas de IA simplificam os fluxos de trabalho, para que sua equipe possa se concentrar em tarefas de maior valor agregado, e não em escrever centenas dedescrições de produtos 🖊️ Feedback do cliente : O feedback do cliente é sempre importante, mas é crucial no design do produto. Opte por um software de desenvolvimento de produtos que se integre a ferramentas de pesquisa, como Typeform ou SurveyMonkey, para obter insights diretamente dos usuários finais e entender melhor as necessidades dos clientes

As 10 melhores ferramentas de desenvolvimento de produtos para usar em 2024

Suas ideias de produtos têm o potencial de mudar o mundo. Livre-se do fardo do rastreamento manual usando essas ferramentas de gerenciamento de produtos.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Você está fazendo malabarismos com vários produtos, projetos e pessoas. Em vez de gerenciar tudo a partir de um canal do Slack ou da sua caixa de entrada de e-mail, opte por uma solução de gerenciamento de projetos como o ClickUp. É claro que somos mais conhecidos pelo gerenciamento de tarefas, mas oferecemos muito valor para as equipes de produtos. ✨

Use o ClickUp para criar um roteiro de produto claro e entrar em sintonia com sua equipe de desenvolvimento de produtos. Você terá uma estrutura para definir a propriedade do roadmap, criar um estratégia de produto coletar feedback dos usuários e lançar os produtos no mercado.

Use a Modelo de estratégia de produto do ClickUp para gerar rapidamente um plano claro e sustentável que coloque todos na mesma página.

Ah, e você nunca mais precisará criar roteiros do zero. Basta usar um dos vários modelos prontos do ClickUp, inserir seus dados e começar a correr. 🏇

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Para economizar ainda mais tempo, pergunte IA do ClickUp para preencher o modelo para você. É a única IA específica para funções de trabalho do mundo, portanto, é perfeita até mesmo para as equipes de desenvolvimento de produtos mais técnicas. 🛠️ Equipes de produtos também se beneficiam do rastreamento de problemas integrado do ClickUp, do gerenciamento de sprint e dos painéis de controle em tempo real. Se você faz parte de uma equipe de DevOps, também temos a capacidade de lidar com seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Precisa escrever descrições de produtos? Insira algumas diretrizes e deixe que oFerramenta de redação ClickUp AI cuide do resto 🎯

Experimente fazer brainstorming em tempo real com os quadros brancos, documentos ou mensagens de bate-papo do ClickUp

Se você deseja executar um projeto Kanban, Scrum ou Agile, há um ClickUp Workspace para isso

O ClickUp tem integrações com as ferramentas que você já conhece e adora, incluindo Toggl, Slack, GitLab e Zoom

Limitações do ClickUp

Você precisa de uma conta paga do ClickUp para acessar o ClickUp AI

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, reserve um tempo para se familiarizar com a plataforma

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

via Segunda-feira.com Algumas pessoas podem odiar as segundas-feiras, mas muitas pessoas adoram Segunda-feira.com . É principalmente uma plataforma de gerenciamento de trabalho, mas tem plataformas separadas para um CRM de vendas e o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos. 🧑‍💻

Ela é adaptada principalmente para a criação de produtos digitais, mas se você precisar posicionar seu produto em um espaço digital ou de comércio eletrônico, isso pode ser o seu caminho.

O Monday.com tem muitos recursos fora do desenvolvimento de produtos, portanto, é uma boa opção se a sua organização precisar de uma ferramenta de PM para vários departamentos e partes interessadas, não apenas para o desenvolvimento de produtos.

Melhores recursos da Monday

Crie uma lista de pendências de recursos para não perder o controle das correções necessárias

Gerar um plano de lançamento para que todos saibam o que está acontecendo

Conduzir retrospectivas de projetos para aprimorar iniciativas futuras

Categorize o progresso das tarefas com atualizações de status personalizáveis e codificadas por cores

Limitações de segunda-feira

Alguns usuários dizem que há uma grande curva de aprendizado

Outros dizem que têm preocupações com as configurações de privacidade e segurança da plataforma

Segunda-feira preços

Gratuito para até dois assentos

para até dois assentos Basic: US$ 8/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente

US$ 8/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente Standard: US$ 10/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente

US$ 10/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente Pro: US$ 16/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente

US$ 16/mês por usuário para três estações, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises de segunda-feira

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.400+ avaliações)

3. Jira

via Atlassian O software de desenvolvimento de produtos Jira da Atlassian foi criado desde o início como uma solução de gerenciamento de desenvolvimento de software. Se a sua equipe for ágil, o Jira funcionará bem para você, sem a necessidade de ajustes finos.

Use o software de gerenciamento de projetos para planejamento estratégico rastrear atualizações, monitorar versões de lançamento e automatizar seus fluxos de trabalho para criar um software melhor em menos tempo. ⭐

Melhores recursos do Jira

Domine a priorização de projetos visualizando tudo na visualização da linha do tempo

Acompanhe todas as versões e lançamentos em um painel simples

Obtenha relatórios em tempo real sobre bugs, backlogs, controle de tempo e muito mais 🐞

Aproveite as automações sem código para lidar com vulnerabilidades e problemas

Limitações do Jira

O Jira foi criado para o desenvolvimento de software, portanto, não faz sentido usar essa ferramenta se você não estiver em uma equipe de desenvolvimento de software

Vários usuários dizem que a interface do usuário é confusa

Jira preço

Gratuito

Standard: US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários

US$ 8,15/mês por usuário para 10 usuários Premium: $16/mês por usuário para 10 usuários

$16/mês por usuário para 10 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.700+ avaliações)

4. Wrike

via Wrike Precisa de uma ferramenta versátil de desenvolvimento de produtos? Experimente o Wrike. Esse aplicativo funciona para todos os departamentos e casos de uso, portanto, é ideal se você quiser ferramentas de gerenciamento de projetos para tudo, desde o processo de desenvolvimento de produtos até o marketing e o RH.

Os fluxos de trabalho de revisão do Wrike são ótimos para produtos centrados em conteúdo, como e-books ou cursos, enquanto seus recursos de planejamento de recursos de projeto são ideais para gerenciar cronogramas, equipes e orçamentos. 📊

Melhores recursos do Wrike

Gerencie projetos na visualização de lista ou como umQuadro Kanban para ver o roteiro de seu produto

O Wrike se integra a mais de 400 aplicativos populares

Crie formulários de solicitação personalizados, completos com lógica condicional, para coletar dados acionáveis

Colabore, faça provas e aprove produtos em um fluxo de trabalho simplificado

Limitações do Wrike

Muitos usuários dizem que o Wrike não é fácil de usar

Outros querem filtros e navegação mais simples

Wrike preço

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9,80/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: US$ 24,80/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24,80/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.500+ avaliações)

**5. Aha!

via Aha! Assim como o Jira, o Aha! foi projetado especificamente para o desenvolvimento de software. Lembre-se de que você precisará adicionar assinaturas separadas para roteiros de produtos (Aha! Roadmaps), feedback de clientes (Aha! Ideas), informações sobre produtos (Aha! Notebooks) e desenvolvimento (Aha! Development). A configuração modular não é para todos, mas pode ajudá-lo a economizar alguns dólares se você precisar de apenas alguns módulos. 💰

**Melhores recursos do Aha!

Crie roteiros visuais de produtos para colocar sua equipe na mesma página

Colete e analise dados de clientes para agir de acordo com as tendências

Crie um hub interno de conhecimento de produtos para sua equipe, completo com 100modelos de gerenciamento de produtos* Escolha entre as metodologias Scrum, Kanban ou SAFe para desenvolvimento ágil de software

Aha! limitações

Os custos aumentam se você quiser ter acesso a todos os recursos do Aha!

Alguns usuários dizem que a plataforma é confusa e difícil de navegar

Aha! preço

Aha! Roadmaps: US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente Aha! Ideas: US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 39/mês por usuário, cobrado anualmente Aha! Notebooks: US$ 9/mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 9/mês por usuário, cobrados anualmente Aha! Develop: US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente

**Classificações e resenhas do Aha!

G2: 4,3/5 (mais de 270 avaliações)

4,3/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 510 avaliações)

6. Bitrix24

via Bitrix24 O Bitrix24 não é apenas desenvolvimento de produtos é uma ferramenta holística de local de trabalho on-line. Use-o para colaboração em equipe, gerenciamento de dados de clientes, gerenciamento de tarefas, RH, automação e até mesmo para criar sites. 🖥️

Melhores recursos do Bitrix24

Mude para o modo de foco em tarefas para otimizar seu feed

Colabore em qualquer lugar com o aplicativo móvel Bitrix24

Rastreie dados em metas do projeto kPIs de funcionários e muito mais

Mantenha seus chats e ferramentas de videoconferência em um só lugar

Limitações do Bitrix24

O Bitrix24 não possui recursos específicos de desenvolvimento de produtos, portanto, pode ser muito genérico para equipes de produtos especializadas

Vários usuários dizem que a usabilidade do aplicativo móvel poderia ser melhor

Bitrix24 preço

Básico: US$ 49/mês para cinco usuários, cobrado anualmente

US$ 49/mês para cinco usuários, cobrado anualmente Standard: $99/mês para 50 usuários, cobrado anualmente

$99/mês para 50 usuários, cobrado anualmente Professional: US$ 199/mês para 100 usuários, cobrado anualmente

US$ 199/mês para 100 usuários, cobrado anualmente Enterprise: US$ 399/mês para 250 usuários, cobrados anualmente

Classificações e resenhas do Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

4,1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 790 avaliações)

7. Placas do Azure

via Microsoft Equipes técnicas, alegrem-se: O Azure vem com uma ferramenta gratuita de desenvolvimento de produtos. Acesse o Azure Boards em sua conta do Azure para criar quadros Kanban, rastrear pendências de software e criar relatórios personalizados. 📈

Melhores recursos do Azure Boards

Planeje sprints com quadros Kanban ou Scrum de arrastar e soltar

Integrar o Azure Boards com o GitHub

Personalize painéis para ver o progresso da equipe em tempo real em cada fase do ciclo de vida do produto

Obtenha ainda mais vida útil do Azure Boards com mais de 1.000 integrações

Limitações do Azure Boards

O Azure Boards é uma ferramenta gratuita, mas você precisa de uma assinatura do Azure para usá-lo

Por ser um complemento do Azure, ele não é tão robusto quanto outros softwares de desenvolvimento de produtos

Azure Boards preço

Gratuito

Azure Boards classificações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

4,4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: N/A

8. Trello

via Trello Quer você esteja escrevendo um software ou criando protótipos de produtos físicos, o Trello é uma ferramenta útil e intuitiva para manter sua equipe produtiva e concentrada. Esse software de desenvolvimento de produtos começou como um aplicativo de quadro Kanban. Hoje, ele inclui fluxos de trabalho prontos para simplificar o gerenciamento de projetos, a integração, as reuniões e muito mais.

Melhores recursos do Trello

Pegue emprestado um dos modelos do Trello para acelerar a criação de quadros e documentos 📝

Vincule aplicativos de terceiros à sua conta do Trello com o Trello Power-Ups

Organize todos os aspectos da sua visão de produto em um só lugar, incluindo código, especificações e planos de produto

Alterne para a visualização de linha do tempo ou de Gantt para visualizar tudomarcos do projeto e datas de vencimento

Limitações do Trello

Alguns usuários gostariam que o Trello permitisse mais opções de hierarquia de tarefas

Outros dizem que é difícil encontrar arquivos e anexos em vários quadros

Trello preço

Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

$10/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário para 50 usuários, cobrado anualmente

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Miro

via Miro O Miro é um tipo diferente de ferramenta de desenvolvimento de produtos. Tem menos a ver com gerenciamento de projetos e mais com ideação e colaboração. Pense nela como uma ferramenta digital de mapeamento mental e ferramenta de quadro branco para criar grandes ideias.

Mas não se preocupe: o Miro também tem recursos de gerenciamento de projetos que exibem suas tarefas em visualizações de linha do tempo ou Kanban. Pode não ser tão robusto quanto outras ferramentas de gerenciamento de projetos, mas a interface de arrastar e soltar do Miro é simples e fácil de usar. 🤩

Melhores recursos do Miro

Integração com Jira, Monday.com, Asana e 130 outros aplicativos

Economize tempo com mais de 2.500 modelos do Miro

Crie telas infinitas do Miro para manter seus dados em um só lugar

Crie diagramas personalizados, gráficos e muito mais com uma interface simples de arrastar e soltar

Limitações do Miro

O Miro é lento e difícil de manejar se você trabalha com quadros grandes

Vários usuários dizem que o aplicativo móvel simplesmente não consegue acompanhar quadros grandes do Miro

Miro preço

Gratuito

Iniciante: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $16/mês por usuário, cobrado anualmente

$16/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

10. Produtivo

via Produtivo Essa ferramenta baseada na nuvem pode não ser a melhor da cidade, mas a Productific ainda é uma opção sólida para equipes que precisam de uma ferramenta de desenvolvimento de produtos simples. Realize pesquisas com usuários, crie enquetes para votação de recursos e classifique as tarefas do seu backlog para fazer as alterações mais significativas para seus usuários. ☑️

Melhores recursos do Productific

Monitore as métricas de uso para visualizar o comportamento do usuário em escala

Crie votações de recursos para identificar novos recursos de alto valor

Crie changelogs e compartilhe-os com seus clientes para que eles saibam o que está por vir

O Productific oferece suporte a conselhos consultivos de clientes, nos quais você interage com clientes B2B em grupos privados

Limitações do Productific

O Productific não tem muitas avaliações

Alguns usuários dizem que os recursos não têm uma boa relação custo-benefício

Productific preço

Início: US$ 9/mês por produto, cobrado anualmente

US$ 9/mês por produto, cobrado anualmente Crescimento: US$ 18/mês por produto, cobrado anualmente

US$ 18/mês por produto, cobrado anualmente Equipe: US$ 45/mês por produto, cobrado anualmente

Classificações e avaliações de produtos

G2: N/A

N/A Capítulo: 4/5 (1 avaliação)

ClickUp: Gerenciamento de produtos Software que trabalha tão duro quanto você

Há muitas ferramentas disponíveis para otimizar seus fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e, por fim, oferecer suporte a produtos melhores. As 10 ferramentas desta lista o levarão à linha de chegada, mas se você quiser cruzar essa linha de chegada com menos estresse e aborrecimento, escolha o ClickUp. 🏆

Combinamos modelos, gerenciamento de projetos, colaboração, IA e muito mais. Diga adeus à troca de tarefas e olá para uma maneira mais saudável de projetar produtos que mudam sua vida.

Transforme suas grandes ideias em realidade, uma etapa de cada vez. Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora.