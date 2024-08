10 melhores alternativas ao WordAI para escrita com IA em 2024

Em 2022, o ChatGPT da OpenAI avançou significativamente a tendência da tecnologia de IA generativa. No entanto, apesar de sua evolução, muitos profissionais de marketing de conteúdo questionam a eficácia dessas ferramentas devido a seus resultados isolados, de baixa qualidade e compartimentados.

A maioria dos softwares de IA normalmente não tem conhecimento específico do setor e tem dificuldades para adotar o tom de voz (ToV) de uma marca. No entanto, você ficaria surpreso ao ver como algumas dessas ferramentas on-line superam suas expectativas hoje.

O WordAi é uma ferramenta de parafraseamento conhecida por suas habilidades avançadas de reaproveitamento de conteúdo, o que o torna uma ferramenta essencial para modificar e diversificar o conteúdo na distribuição de conteúdo.

Mas e se eu lhe dissesse que talvez existam alternativas mais econômicas e ainda mais sofisticadas para o WordAI?

Ao analisarmos outras opções como o WordAI, vamos explorar as ferramentas mais recentes disponíveis para a criação de conteúdo usando inteligência artificial. Há uma grande variedade de soluções inovadoras para atender a diferentes preferências!

O que procurar nas alternativas ao WordAI?

Toda IA generativa eficaz assistente de escrita conta com grandes modelos de linguagem e é treinado para se autossupervisionar com o mínimo de esforço. Se quiser escolher uma das melhores alternativas ao WordAI, considere os seguintes recursos:

Desenvolvido em LLMs : As ferramentas bem-sucedidas de inteligência artificial generativa dependem de bilhões de palavras sistematizadas em uma estrutura autossuficiente. Escolha uma ferramenta com um modelo de linguagem grande (LLM) para gerar conteúdo atraente e diversificado

: As ferramentas bem-sucedidas de inteligência artificial generativa dependem de bilhões de palavras sistematizadas em uma estrutura autossuficiente. Escolha uma ferramenta com um modelo de linguagem grande (LLM) para gerar conteúdo atraente e diversificado Flexibilidade em relação aos prompts : Verifique seseus prompts influenciam e afetam os estilos, os tons e as qualidades da saída resultante

: Verifique seseus prompts influenciam e afetam os estilos, os tons e as qualidades da saída resultante Facilidade de uso : As ferramentas de IA devem ser fáceis de usar. Se houver atrasos, tempos de inatividade na criação de conteúdo ou respostas lentas aos prompts, talvez não seja uma alternativa confiável ao WordAI

: As ferramentas de IA devem ser fáceis de usar. Se houver atrasos, tempos de inatividade na criação de conteúdo ou respostas lentas aos prompts, talvez não seja uma alternativa confiável ao WordAI Acessibilidade: Ainda estamos nos primeiros dias da tendência da IA generativa. Portanto, os preços das ferramentas de criação de conteúdo não devem ser muito altos

As 10 melhores alternativas de WordAI para usar em 2024

1. ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

A plataforma de produtividade do ClickUp inclui IA do ClickUp o ClickUp AI é um assistente de redação com IA integrada. O ClickUp AI oferece mais de 100 modelos prontos para uso para diferentes tarefas de marketing e conteúdo, como reescrita, criação de conteúdo e descrição de produtos.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

O ClickUp AI é excelente na geração de cópias, resumir notas longas e organizando todos os seus documentos em um só lugar. Use a IA com Bloco de notas ClickUp para fazer brainstorming e capturar ideias e mantê-las na plataforma ClickUp.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe ClickUp Docs tem diferentes modelos e formatos que você pode escolher. Personalize o Docs de acordo com sua preferência e explore as funções de colaboração com os membros da sua equipe.

melhores recursos do #### ClickUp

Recursos multifuncionais: Gere ou reescreva artigos e ideias automaticamente e converta suas ideias em esboços. Crie conteúdo e estudos de caso de alta qualidade, crie textos para páginas de destino, descrições de produtos e muito mais sem comprometer a qualidade

Gere ou reescreva artigos e ideias automaticamente e converta suas ideias em esboços. Crie conteúdo e estudos de caso de alta qualidade, crie textos para páginas de destino, descrições de produtos e muito mais sem comprometer a qualidade Gerador de análise de desempenho da IA : O Clickup AI foi desenvolvido exclusivamente em parceria com especialistas em locais de trabalho de todos os setores e é fácil de usar para praticamente qualquer caso de uso de alto valor

: O Clickup AI foi desenvolvido exclusivamente em parceria com especialistas em locais de trabalho de todos os setores e é fácil de usar para praticamente qualquer caso de uso de alto valor Modelos : Economize inúmeras horas com a robusta biblioteca deModelos do ClickUp para projetar fluxos de trabalho e mapas de processos em tempo recorde

: Economize inúmeras horas com a robusta biblioteca deModelos do ClickUp para projetar fluxos de trabalho e mapas de processos em tempo recorde Rastreamento: Acompanhe o progresso do seu projeto pessoal ou de equipe comTarefas do ClickUp *Colaboração: Transforme ideias em planos de ação com sua equipe com recursos avançados, como quadros brancos colaborativos e mapas mentais

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Mais de 1.000 integrações:Trilha rápidapersonalize e simplifique seus fluxos de trabalho com a integração de muitos outrosferramentas de produtividade em seu painel do ClickUp, incluindo Slack, Google Drive e muito mais

Limitações do ClickUp

Ele vem com muitos recursos, portanto, pode haver uma curva de aprendizado (felizmente, há uma Central de Ajuda detalhada, webinars, modelos, guias e suporte para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a plataforma)

As integrações com o Slack ainda não são perfeitas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jasper

via Jasper O Jasper é uma cópia de IA multiuso ferramenta de escrita que imita a fala humana usando modelos de linguagem de aprendizagem (LLMs). Use o Jasper para criar conteúdo ou reescrever automaticamente artigos em mais de 25 idiomas e uma biblioteca de modelos considerável.

O Jasper é uma ferramenta útil com recursos de inteligência artificial que aprimoram seu processo de redação, como criação de conteúdo em lote, personalização de tons e detecção de plágio. Ele também é eficiente como ferramenta de parafraseamento.

Melhores recursos do Jasper

Crie textos de marketing com instruções de voz por meio de seu reconhecimento de voz

Gerar artigos crie ideias de marketing ou reescreva conteúdo em mais de 30 idiomas e formatos diferentes

Escreva postagens de blog, anúncios do Facebook, textos de marketing e muito mais com a IA multiconteúdo

Limitações do Jasper

O Jasper é relativamente mais caro em comparação com outras alternativas de WordAI

O Jasper produz saídas redundantes paratópicos técnicos que exigem raciocínio sutil

Preços do Jasper

teste gratuito de 7 dias

Plano Creator: US$ 39/mês

US$ 39/mês Plano para equipes: US$ 99/mês

US$ 99/mês Plano comercial: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1500 avaliações)

3. Qualquer palavra

via Qualquer palavra O Anyword é um software de reescrita de ensaios com IA que integra a pesquisa do cliente usando algoritmos avançados para analisar preferências, feedback e dados de mercado. Sua integração avançada de IA o ajuda a criar conteúdo que atenda às necessidades e preferências do seu público.

O Anyword usa processamento de linguagem natural e algoritmos orientados por dados para gerar textos relevantes para seu público-alvo, criando materiais de mídia e identificando conteúdo duplicado.

Ele também é eficiente como um spinner automático de artigos e serve como uma ferramenta de paráfrase. O Anyword continua a ser um dos melhores softwares de reescrita de ensaios on-line.

Melhores recursos do Anyword

Crie textos de marketing com os quais seu público-alvo possa se identificar usando sua integração de pesquisa de clientes

Gera um número ilimitado de palavras quando você escreve ou reescreve conteúdo em qualquer plano de assinatura

Economize tempo com o recurso "Crie seu próprio caso de uso" e produza uma postagem de blog de alta qualidade que corresponda à sua voz e estilo pretendidos

Limitações do Anyword

O Anyword não se integra a outros programas SaaS ou baseados em nuvem

O software não tem um aplicativo para desktop ou celular, portanto, sua única opção de acesso é por meio de navegadores on-line

Essa ferramenta de inteligência artificial é muito cara, e a versão de avaliação gratuita tem várias limitações

Preços do Anyword

teste gratuito de 7 dias

Iniciante: US$ 39/mês

US$ 39/mês Equipes orientadas por dados: $79/mês

$79/mês Empresarial: $349/mês

$349/mês Enterprise: Preços personalizados

Anyword avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1000 avaliações)

4,8/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (300+ avaliações)

4. Rytr

via Retrato Rytr é um aplicativo gratuito alternativa ao WordAI que gera artigos exclusivos e reescritos. O Rytr é excelente para todos os tipos de material, até mesmo para assuntos técnicos, e conta com um verificador gramatical para garantir uma redação impecável.

O Rytr atende a todas as necessidades de um Assistente de escrita com IA para redatores de conteúdo ou para executivos de nível C que precisam de um redator pessoal. Como um reescritor de artigos, ele ajuda a gerar várias qualidades de reescritas.

melhores recursos do #### Rytr

Acesse mais de 20 tons e estilos e crie conteúdo de alta qualidade em mais de 30 idiomas

Crie e-mails personalizados texto de marketingconteúdo de formato curto e resumos de conteúdo personalizado

Produzir três versões de texto e gerenciar a análise de SERP (página de resultados de mecanismos de pesquisa)

Gerar postagens envolventes em mídias sociais e textos para a Web

Limitações do Rytr

O plano econômico tem uma restrição de 100 mil caracteres, e o programa gratuito tem um limite de 10 mil caracteres

A função de pesquisa de palavras-chave não é muito sofisticada e não há distinção clara entre cada plano, exceto a limitação de palavras

Os artigos produzidos por spun não têm organização adequada e, às vezes, são repetitivos

Preços do Rytr

Plano gratuito para sempre

Plano econômico: $9/mês

$9/mês Plano ilimitado: $29/mês

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: Avaliações insuficientes

5. SudoWrite

via Sudowrite O Sudowrite é uma ferramenta de redação com tecnologia de IA que ajuda a gerar esboços e primeiros rascunhos de uma forma que elimina o bloqueio do escritor. O assistente de redação de IA ajuda você a criar conteúdo com a ajuda do modelo de linguagem natural da OpenAI.

Se você deseja escrever ficção ou qualquer forma de escrita criativa, o Sudowrite obtém excelentes ideias de histórias com base em suas informações.

Melhores recursos do Sudowrite

O Sudowrite usa diferentes variantes de modelos de transformadores, incluindo GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 e outras linguagens naturaismodelos de processamento como o Claude 2 da Anthropic

Ótimo para geração de ideias, esboço, expansão de conteúdo e superação do bloqueio de escritor

Crie artigos de ficção usando histórias e ideias geradas pelo Sudowrite

Limitações do Sudowrite

Cada plano de assinatura tem um limite de caracteres. Além disso, o plano de avaliação gratuita oferece acesso a 500 palavras por solicitação e apenas aos recursos básicos

As inconsistências no conteúdo gerado dependem muito da edição humana. Além disso, o conteúdo pode parecer chato, clichê ou inadequado

Inadequado para blogs e textos de marketing

Preços da Sudowrite

Hobby e estudante: $19/mês

$19/mês Profissional: $29/mês

$29/mês Máximo: $100/mês

Sudowrite ratings and reviews

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Copiar IA

via Copy.ai Copy.ai é um Ferramenta de IA para redação que usa o GPT-4 para gerar artigos de alta qualidade para várias finalidades. O Copy.ai ajuda você com sua interface amigável, ampla biblioteca de modelos e recursos atraentes. Este artigo ferramenta de reescrita gera conteúdo altamente envolvente, cópia de e-mail e legendas de mídia social.

Outra função interessante do Copy AI é o Infobase, que ajuda a salvar informações importantes enquanto você gera suas ideias e textos. O Infobase extrai essas informações de seu conteúdo enquanto as gera ou gira com base em seus comandos.

Adicione novos elementos à sua Infobase, obtenha uma nova tag e, em seguida, mencione a tag sempre que quiser fazer referência a ela em sua cópia gerada ou girada.

melhores recursos do #### Copy.ai

Explore sua enorme biblioteca de modelos

Salvar e reutilizar informações importantes com sua base de informações

O Copy.ai oferece altos níveis de segurança

Corrija automaticamente seus erros de gramática e ortografia durante a revisão

Use o recurso Tradutor para traduzir em mais de 25 idiomas

Imitações do Copy.ai

Os usuários reclamam de problemas de qualidade de conteúdo, pois o assistente de redação de IA frequentemente muda de GPT4 para GPT3 durante as sessões

A maioria das avaliações relata que é difícil cancelar uma associação e que o atendimento ao cliente não responde

Preços do Copy.ai

Plano gratuito: permite até 2.000 palavras por mês.

permite até 2.000 palavras por mês. Pro: US$ 49/mês (somente para um usuário)

US$ 49/mês (somente para um usuário) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CopyAI

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

7. SurferSEO

via Surfista O SurferSEO é uma ferramenta baseada na nuvem que ajuda principalmente a otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa e também tem uma ferramenta de IA generativa chamada 'Surfer AI'

Essa ferramenta de inteligência artificial cria postagens de blog de alta qualidade, semelhantes às humanas, otimizando suas palavras-chave alvo sem comprometer a qualidade. Você precisa de uma assinatura ativa do SurferSEO para explorar a ferramenta.

A Surfer AI é uma IA avançada que oferece sugestões baseadas em dados para melhorar seu conteúdo. A Surfer AI simplificará seu processo de redação com apenas alguns cliques se você estiver procurando gerar textos de anúncios, artigos de spinning ou produzir conteúdo de qualidade.

Melhores recursos do SurferSEO

Explore um mecanismo GPT-4 aprimorado com um tamanho de contexto de 32k que alimenta a ferramenta com mais fatos durante a geração de texto

Crie um tom de voz (ToV) semelhante ao humano com repetições minimizadas e experimente melhorias significativas nas transições entre diferentes seções dos seus artigos

Integra-se com outras ferramentas de redação de conteúdo, incluindo o Jasper, para aprimorar o processo de edição de conteúdo

Use o SERP Analyzer da SurferSEO para obter insights abrangentes sobre o desempenho de suas palavras-chave alvo nos mecanismos de pesquisa. Acesse informações sobre o desempenho e a visibilidade delas

Otimize o conteúdo gerado para os mecanismos de pesquisa com o SurferSEO

Limitações do SurferSEO

Você precisa assinar a versão premium do Surfer SEO para usar o Surfer AI, o que pode ser caro para alguns

Preços do SurferSEO

Essencial: $89/mês (Inclui 15 artigos do editor de conteúdo)

$89/mês (Inclui 15 artigos do editor de conteúdo) Avançado: $179/mês (inclui 45 artigos do editor de conteúdo)

$179/mês (inclui 45 artigos do editor de conteúdo) Máximo: US$ 299/mês (inclui 90 artigos do editor de conteúdo)

US$ 299/mês (inclui 90 artigos do editor de conteúdo) Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

SurferSEO ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

4,8/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

8. Hipotenusa

Via Hypotenuse.ai O Hypotenuse AI é um assistente de redação com IA que utiliza o GPT 4 para produzir postagens detalhadas e rascunhos de cópias em vários idiomas.

Gere conteúdo de conversação adequado ao tópico e procedimentos de pesquisa com o mínimo de erros. Seu detector de plágio integrado também oferece maior flexibilidade ao criar ou modificar textos.

melhores recursos do #### Hypotenuse

Simplifique o processo de redação, desde a geração de ideias até a criação de conteúdo, usando inteligência artificial

Verifique facilmente o seu conteúdo, descubra fontes para o seu artigo e garanta a autenticidade e a credibilidade do seu conteúdo

Use as pontuações de conteúdo para melhorar a qualidade da criação de conteúdo

Explore vários idiomas com mais de 25 idiomas disponíveis

Limitações de hipotenusa

Apesar de apresentar uma grande variedade de modelos personalizáveis para vários tipos de conteúdo, ele oferece opções limitadas para modificar o conteúdo

Adaptado principalmente para a criação de conteúdo de comércio eletrônico e mídia social, ele pode não demonstrar a mesma eficácia quando usado para tipos de conteúdo técnico ou longo

Preços do Hypotenuse

Plano individual: US$ 29/mês (para 50.000 palavras mensais)

US$ 29/mês (para 50.000 palavras mensais) Plano para equipes: US$ 59/mês (limite de 120000 palavras mensais)

US$ 59/mês (limite de 120000 palavras mensais) Plano empresarial: Preços personalizados

Hypotenuse avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. HyperWrite AI

via HyperWrite O HyperWrite é um assistente de redação com IA que ajuda você a escrever conteúdo mais individualizado e consistente. Se você precisar de um assistente pessoal para responder a e-mails volumosos, esse software de extensão do Chrome funciona como um assistente pessoal que gera respostas de e-mail usando inteligência artificial.

O HyperWrite tem várias funções interessantes, como o TypeAhead, que prevê palavras e frases à medida que você escreve. A função de tradução universal também fornece traduções precisas em diferentes idiomas.

Melhores recursos do Hyperwrite

Use o recurso de preenchimento automático em linha para concluir seu conteúdo com um simples toque de tecla

Acesse sinônimos e alternativas de palavras para melhorar as opções de qualidade do idioma na publicação do blog

Funções como TypeAhead preveem palavras e frases enquanto você escreve

Atua como um assistente pessoal para gerenciar e-mails longos com eficiência

Limitações do Hyperwrite

Opções de personalização limitadas, pois não é possível criar modelos ou formatos pessoais para seu conteúdo

Alguns usuários relatam que ele fornece resultados de conteúdo de qualidade, mas não tem a sensação humana que torna o conteúdo envolvente

O HyperWrite é adequado para redação geral e de não-ficção, mas pode não ser tão eficaz para outros tipos de nichos de conteúdo

Preços do Hyperwrite

Plano gratuito: gratuito para sempre (15 gerações mensais e 500 tipos por dia)

gratuito para sempre (15 gerações mensais e 500 tipos por dia) Plano Premium: US$ 19,99/mês (gerações ilimitadas e 200 créditos de assistente)

US$ 19,99/mês (gerações ilimitadas e 200 créditos de assistente) Plano Ultra: US$ 44,99/mês (500 créditos de assistente)

Hyperwrite ratings and reviews

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Frase

via Frase.io A Frase é uma ferramenta abrangente Gerador de conteúdo de IA ferramenta de otimização para integrar a pesquisa de SEO com a redação de conteúdo de IA. Ele combina seu conteúdo com a intenção do usuário e o algoritmo de pesquisa, analisando os principais resultados à medida que você produz conteúdo em escala.

O Frase incorpora habilidades de redação de inteligência artificial com funções de pesquisa de SEO, tornando-o um gerador de conteúdo de IA multifuncional e um assistente de otimização.

Melhores recursos do Frase

Analisador de SERP e recurso de avaliação da concorrência

Combina seu conteúdo com a intenção do usuário e o algoritmo de pesquisa, analisando os principais resultados para suas palavras-chave

Limitações da Frase

Não há versão gratuita

Repetições constantes de texto, tornando-o inadequado para os usuários

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99 mensais (por usuário)

US$ 14,99 mensais (por usuário) Basic: US$ 44,99 mensais (por usuário)

US$ 44,99 mensais (por usuário) Equipe: $114,99 mensais (3 usuários e opção de $25/mês para cada membro adicional da equipe)

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 290 avaliações)

4,9/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

A melhor ferramenta alternativa de geração e reescrita de IA do WordAI

Todos nós esperávamos um colapso nos artigos gerados por IA quando o Google anunciou a atualização de conteúdo útil. Mas, para nossa surpresa, o Google até o apoiou, apresentando sua tecnologia de IA generativa.

Cada uma das melhores alternativas ao WordAI acima oferece funções exclusivas de conteúdo alucinante, portanto, escolha uma UVP que se alinhe aos seus termos. ClickUp AI é sua melhor alternativa e é uma das melhores alternativas gratuitas. O WordAI pode produzir boas reescritas, mas o ClickUp AI gera o conteúdo de melhor qualidade quando combinado com outros.

No entanto, recomendamos enfaticamente que você monitore como edita cada parte da reescrita ou geração para obter um resultado de conteúdo de qualidade que agrade ao seu público-alvo. Registrar-se gratuitamente hoje mesmo!