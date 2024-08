aplicativos de gerenciamento de projetos para iOS: 10 soluções principais para fluxos de trabalho simplificados

O gerenciamento de projetos é como fazer malabarismo com uma dúzia de bolas ao mesmo tempo. A menos que você tenha algumas habilidades mágicas na manga, é um verdadeiro desafio orquestrar tarefas, ficar de olho nos cronogramas e gerenciar equipes sozinho. 🤹

Felizmente, você não precisa fazer isso sozinho - os aplicativos de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a planejar, monitorar e organizar todas as partes móveis do seu projeto, fazendo com que ele funcione como uma máquina bem lubrificada.

Se você quiser um aplicativo de gerenciamento de projetos que funcione bem com dispositivos iOS, vamos explorar! Estamos aqui para apresentar a você os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para iOS e revelar seus prós, contras e preços. Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de projetos para iOS?

Ao selecionar um aplicativo de gerenciamento de projetos, aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Interface simples: O aplicativo deve ter uma interface intuitiva e amigável para facilitar a navegação Gerenciamento de tarefas: O aplicativo deve oferecer suporte à criação, atribuição e acompanhamento de tarefas e permitir que você defina datas de vencimento, lembretes, prioridades e dependências Recursos de colaboração: Ele deve permitir que você colabore em tempo real, bem como se integre a ferramentas de mensagens e comunicação, como Slack e e-mail Visualização do projeto: certifique-se de que o aplicativo tenhaferramentas de visualização de projetos para planejamento e acompanhamento do progresso, como gráficos de Gantt e quadros Kanban Recursos de integração: Veja se o aplicativo se integra a outras ferramentas que sua equipe usa, como calendário, CRM e ferramentas de desenvolvimento Personalização: O aplicativo deve ser personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico por meio de campos personalizados, rótulos e modelos de projeto Escalabilidade: O aplicativo deve ser capaz de lidar com projetos maiores e mais complexos à medida que sua empresa se expande

Os 10 melhores aplicativos de software de gerenciamento de projetos para iOS a serem implementados por sua equipe

Fizemos uma ampla pesquisa para trazer a você o crème de la crème entre os aplicativos de gerenciamento de projetos para iOS que simplificarão seus esforços. 💪

Apresentaremos seus recursos, limitações e preços para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades comerciais. Vamos começar!

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

Conheça o ClickUp, um aplicativo compatível com iOS software de gerenciamento de projetos que facilita a colaboração e o gerenciamento de fluxos de trabalho em várias etapas.

Sua capacidade de adaptação Hierarquia do projeto a estrutura de hierarquia de projetos organiza até mesmo os projetos mais complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Além disso, permite que as equipes alternem entre mais de 15 visualizações de projetos como Board, Gantt e List, tudo em uma plataforma única e unificada. 🎯

Uma grande variedade de recursos personalizáveis permite que as equipes transformem suas ideias em tarefas acionáveis e estruturem roteiros de projetos com foco nos principais marcos. Aproveite numerosos modelos de gerenciamento de projetos para um lançamento rápido e eficiente e personalize os status para garantir que sua equipe seja informada sobre cada etapa do projeto.

Use o ClickUp Executive Relatório de status do projeto Modelo para supervisionar vários projetos por meio de quadros e listas úteis

Procurando uma visão geral concisa dos vários projetos que você supervisiona? Use o modelo Modelo de relatório de status de projeto executivo do ClickUp ! Seus campos personalizados, como escopo, integridade do orçamento e classificação do projeto, ajudam a exibir os dados mais importantes.

Obtenha percepções abrangentes de todo o seu espaço de trabalho com Painéis do ClickUp . Eles são perfeitos para Gerenciamento ágil de projetos e desenvolvimento de produtos, fornecendo uma visão de 360° dos dados críticos e permitindo uma melhor tomada de decisões. Com Widgets personalizáveis, você pode acessar informações cruciais sobre indivíduos, Sprints, projetos e tarefas.

Veja o trabalho de suas equipes em um relance, acompanhando ou categorizando o progresso geral nos ClickUp Dashboards

Impulsione sua gerenciamento de projetos e velocidade de execução com IA do ClickUp que ajuda você a:

Criar esboços de projetos

Rascunhar documentos

Gerar resumos de notas de reunião

Favorecer a colaboração em tempo real, adicionando comentários a qualquer tarefa ou documento. Você pode atribuir itens de ação nos comentários, converse em tempo real, compartilhe anexos e mantenha-se informado com notificações abrangentes. Obtenha o ClickUp para dispositivos iOS e experimente seu desempenho perfeito em dispositivos móveis, desktops e até mesmo em Apple Watches, tornando mais fácil do que nunca manter-se produtivo em qualquer lugar! 🏃

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Sua ampla variedade de recursos pode resultar em uma curva de aprendizado acentuada

É necessário estar em um nível pago para usar as funcionalidades de IA

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

:4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Casual.PM

Via: Casual.PM O Casual.PM, também conhecido apenas como Casual, é um simples projeto visual e gerenciamento de processos ferramenta para organização de tarefas personalizadas. Ela oferece uma visão de 360° do seu projeto e uma compreensão cristalina do seu fluxo. 🌊

Basta criar fluxos de trabalho do zero usando o recurso Canvas, adicionando tarefas e dependências entre elas. Se a sua empresa prospera com processos repetíveis, o Casual.PM economizará seu tempo, pois você pode clonar e reiniciar facilmente todos os fluxos de trabalho que criou.

Você também pode adicionar membros da equipe a um projeto para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso dentro do fluxo de trabalho. O aplicativo para iOS oferece até mesmo uma exibição de painel das tarefas visuais e de todos os seus projetos em andamento.

Melhores recursos do Casual.PM

Modelos de gerenciamento de projetos

visualização 360° do projeto

Integra-se com ferramentas como Dropbox, Google Drive e Google Calendar

Clonagem de projetos

Planejamento e acompanhamento visual de tarefas

Limitações do Casual.PM

A interface pode ser muito complexa para alguns usuários

Poderia se beneficiar de mais opções de integração

Preços do Casual.PM

Pessoal : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Iniciante : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Equipe : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Casual.PM avaliações e comentários

G2 :4.3/5 (menos de 10 avaliações)

:4.3/5 (menos de 10 avaliações) Capterra:4.8/5 (30+ avaliações)

3. MeisterTask

Via: MeisterTask O MeisterTask é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e projetos que funciona sem problemas em todos os dispositivos iOS. Ele permite que você colabore com sua equipe e monitore projetos por meio de várias exibições práticas.

Aproveite seus quadros de projeto Kanban para digitalizar seus fluxos de trabalho e obter uma visão transparente da progressão das tarefas. Abra uma visualização de painel para obter uma interface personalizável que lhe dá uma rápida olhada nas notificações, nos projetos e nas próximas tarefas.

Com o recurso Gantt Timeline do MeisterTask, os gerentes de projeto podem aumentar a eficiência e garantir o alinhamento da equipe. Atribua e programe tarefas em uma visualização de calendário, facilitando a identificação de gargalos e o cumprimento de prazos. Além disso, você pode automatizar tarefas recorrentes para economizar tempo. ⏳

O MeisterTask o mantém informado com lembretes e notificações no seu iPhone ou iPad e ainda suporta trabalho off-line. Na próxima vez que você voltar a ficar on-line, todo o seu trabalho será sincronizado com o estado mais recente.

Melhores recursos do MeisterTask

Automações de tarefas

Modelos para gerenciamento de projetos e tarefas

Trabalho off-line

Várias visualizações de projeto

Controle de tempo

Limitações do MeisterTask

A adição de um calendário de fluxo de trabalho poderia ser benéfica

As notificações móveis podem não ser confiáveis às vezes

Preços do MeisterTask

Básico :Gratuito

:Gratuito Pro : uS$ 6,50/mês por usuário

: uS$ 6,50/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MeisterTask avaliações e comentários

G2 :4,6/5 (mais de 150 avaliações)

:4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. TeamWeek

Via: TeamWeek O TeamWeek (ou Toggl Plan) permite criar roteiros visuais e cronogramas de projetos em um piscar de olhos, graças às suas linhas do tempo fáceis de arrastar e soltar. E quando surgirem obstáculos inesperados ou os planos mudarem, você poderá fazer ajustes rápidos com facilidade.

Adicione detalhes como anexos de arquivos, estimativas e comentários de feedback ao seu fluxo de trabalho e organize-os em um só lugar. Além disso, você nunca perderá de vista suas tarefas e planos, graças às atualizações por e-mail e no aplicativo. 📢

Precisa de uma perspectiva mais ampla? Diminua o zoom para ver suas plano do projeto e capacidade da equipe para o mês, trimestre ou ano seguinte. Dessa forma, você pode detectar possíveis desafios com antecedência e enfrentá-los de frente.

Melhores recursos do TeamWeek

Cronogramas que podem ser compartilhados com os clientes

Cartões de tarefas personalizáveis

Interface de arrastar e soltar

Marcos codificados por cores para acompanhar os prazos

Notificações no aplicativo

Limitações do TeamWeek

Leva tempo para aprender a usar o software

Funcionalidades móveis limitadas

Preços do TeamWeek

Equipe : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Negócios: uS$ 13,35/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do TeamWeek

G2 :4.3/5 (mais de 30 avaliações)

:4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 100 avaliações)

5. Nifty

Via: Nítido O Nifty é um espaço de trabalho criado para planejamento de projetos, comunicação entre equipes e relatórios automáticos de progresso. Ele atinge o equilíbrio ideal entre o planejamento estratégico de alto nível e o gerenciamento da colaboração diária. 🤝

Defina um cronograma visual para suas principais metas e mantenha sua equipe na mesma página, automatizando atualizações de progresso à medida que as tarefas são concluídas. Quando se trata de acompanhar os marcos, o Nifty o mantém informado com atualizações de status em tempo real.

O aplicativo permite que você organize, priorize e acompanhe seu trabalho diário com uma variedade de visualizações como Kanban, Lista, Linha do tempo, Calendário e Swimlane.

Sua equipe pode facilmente compartilhar ideias e obter feedback em tempo real com o chat integrado e chamadas de vídeo com um clique. Além disso, você pode criar documentos de projeto, anotações e wikis e compartilhá-los com seus colegas de trabalho.

Melhores recursos do Nifty

Integra-se com ferramentas como Zoom, Slack e Google Docs

Automações de fluxo de trabalho

Relatórios de progresso automatizados

Fácil gerenciamento de metas

Várias visualizações de projeto

Limitações do Nifty

Alguns usuários podem achar a interface um pouco sobrecarregada

A função de marcação poderia ser mais flexível

Preços do Nifty

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : $5/mês por usuário

: $5/mês por usuário Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nifty ratings and reviews

G2 :4,7/5 (mais de 400 avaliações)

:4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

6. Trello

Via: TrelloO Trello é o rei dos quadros Kanban ! Essa ferramenta visual de gerenciamento de projetos é como um quadro interativo que revoluciona a forma como você organiza e controla seu trabalho.

As tarefas no Trello são notas adesivas digitais conhecidas como cartões. Com um simples arrastar e soltar, você pode reorganizá-las sem esforço, exatamente como faria com itens em um quadro de avisos virtual. 📌

O assistente de automação sem código do Trello permite que você crie regras, botões e comandos que garantam que nenhuma tarefa repetitiva passe despercebida. Ele pode até identificar processos recorrentes e sugerir soluções de automação com um clique.

Use a visualização clássica de quadro do Trello para monitorar tarefas, um calendário para acompanhar prazos, uma linha do tempo para agendamento, uma tabela para dados ou mapas para tarefas baseadas em localização.

Melhores recursos do Trello

mais de 100 modelos de gerenciamento de projetos

Assistente de automação sem código

Quadros Kanban de arrastar e soltar

Listas de tarefas fáceis de criar

Colaboração por meio de comentários

Limitações do Trello

Precisa de mais relatórios e análises incorporados

Funciona melhor para tarefas menores envolvendo até cinco pessoas

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 :4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

7. Jira

Via: Atlassian O Jira da Atlassian é o sistema de suporte definitivo para equipes ágeis, impulsionando sua eficiência e estimulando a colaboração em projetos.

Os Scrum boards do Jira dividem grandes sprints em tarefas gerenciáveis, ajudando sua equipe a entregar resultados na velocidade da luz. Sua linha do tempo interativa é como uma tela que permite organizar itens de trabalho, adicionar épicos, definir cronogramas de lançamento e rastrear dependências.

Mantenha facilmente o controle das atribuições e colabore criando, atualizando, editando, rastreando e analisando tarefas em equipe. Aproveite os relatórios e painéis prontos para uso para simplificar a tomada de decisões. 🔮

E se você estiver procurando economizar tempo e agilizar seus fluxos de trabalho o Jira oferece modelos que abrangem diferentes equipes, departamentos e categorias, desde desenvolvimento de software ao marketing e ao gerenciamento de produtos.

Melhores recursos do Jira

Colaboração perfeita em tarefas

Painéis para uma visão geral de 360° do projeto

Mais de 3.000 integrações de aplicativos

Quadros Scrum e linhas do tempo de projetos

Relatórios detalhados

Limitações do Jira

Os iniciantes podem precisar de treinamento para usar a plataforma

Mais opções de personalização do painel poderiam ser úteis

Preços do Jira

Gratuito :até 10 usuários

:até 10 usuários Padrão : uS$ 8,15/mês por usuário

: uS$ 8,15/mês por usuário Premium : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jira ratings and reviews

G2 :4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

:4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

8. Basecamp

Via: Basecamp O Basecamp é um software de gerenciamento de projetos eficiente e fácil de usar. É como um centro virtual onde toda a sua equipe pode armazenar, colaborar, discutir e entregar tarefas de projetos sem esforço.

Mantenha-se organizado e facilite sua vida profissional mantendo todas as suas atribuições, projetos e cronogramas organizados em um painel de uma página. Use a visualização em linha para ter uma visão geral de seus projetos do início ao fim.

Acompanhe as tarefas facilmente com as Listas de tarefas. Como gerente de projetos, é ótimo ter a opção de criar quantas listas quiser, atribuir tarefas e ficar por dentro dos prazos com notificações oportunas. 🔔

Aproveite o quadro de mensagens como uma sala de reuniões digital em que todas as suas conversas sobre um tópico específico são compiladas em uma única página. E se você precisar de respostas rápidas ou tiver perguntas urgentes, o bate-papo em grupo em tempo real é a sua opção.

A melhor parte? Você tem espaço ilimitado para cada projeto para manter todos os seus documentos, arquivos e imagens bem organizados e facilmente acessíveis.

Melhores recursos do Basecamp

Mensagens em tempo real

Várias exibições no aplicativo de gerenciamento de projetos

Suporte a arquivos na nuvem com Figma, Dropbox, Airtable, etc.

Armazenamento ilimitado de dados

Limitações do Basecamp

A videoconferência poderia ser uma adição útil

As integrações com outras ferramentas podem ser limitadas

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/mês para usuários ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 :4.1/5 (mais de 5.000 avaliações)

:4.1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra:4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

9. QuickPlan

Via: QuickPlan O QuickPlan coloca a facilidade e a eficiência em primeiro plano quando se trata de organizar e controle de projetos planos e metas em dispositivos iOS. O objetivo desse aplicativo é oferecer a experiência de planejamento mais eficaz com o mínimo de esforço e aprendizado necessários.

O aplicativo oferece três exibições para manter as tarefas: um esboço, um gráfico de Gantt e uma exibição de inspetor. Organize facilmente as tarefas em grupos e subprojetos, exiba-as em quadros de grupo e mova várias tarefas de uma só vez. Ele também apresenta campos de tarefas adicionais, como cor da barra de tarefas, ícone da tarefa, contato e campos de URL.

Com o Natural Gestures, seu recurso de destaque, você pode executar ações comuns como adicionar, editar e mover tarefas com simples gestos de toque. Você também pode usar atalhos do teclado para executar ações sem tirar os dedos do teclado, garantindo um fluxo de trabalho contínuo. ⌨️

O QuickPlan também simplifica o compartilhamento de projetos. Importe arquivos do aplicativo iOS Files ou use o recurso Open In do iOS para copiar arquivos para outros aplicativos de terceiros, como o Dropbox e o iCloud Drive.

Melhores recursos do QuickPlan

Gestos de toque para facilitar o gerenciamento de tarefas

atalhos de teclado do iOS

Fácil compartilhamento de projetos

Gerenciamento mais fácil de projetos em diferentes visualizações

Listas rápidas predefinidas

Limitações do QuickPlan

O suporte ao usuário poderia ser melhor

Preços do QuickPlan

Compra única: $49.99

Avaliações e resenhas do QuickPlan

App Store:4.7/5 (mais de 300 avaliações)

10. Matriz de prioridades

Via: Matriz de prioridade O Priority Matrix do Appfluence oferece uma solução abrangente para o gerenciamento de prioridades, tarefas e projetos, garantindo transparência, responsabilidade e eficiência. Com a estrutura de 4 quadrantes, você pode monitorar facilmente vários projetos e centenas de tarefas com facilidade.

Categorize visualmente suas tarefas usando ícones e estrelas, o que lhe permite identificar e priorizar rapidamente as tarefas. Além disso, você pode filtrar as tarefas por colaboradores, facilitando a visualização de quem está trabalhando em quê a qualquer momento. Para nunca perder o controle de uma tarefa, aproveite os recursos como tags, filtros, classificação e pesquisa. 🧐

O Priority Matrix permite gerar relatórios instantâneos diariamente, semanalmente ou em períodos específicos para monitorar as equipes e os status dos projetos com eficiência. Para análises de desempenho abrangentes, é possível produzir facilmente relatórios individuais para cada membro da equipe.

melhores recursos do #### Priority Matrix

Compartilhamento de arquivos por arrastar e soltar

Integra-se com o Office 365, Outlook 365 e Microsoft Teams

Bate-papo no aplicativo

Relatórios instantâneos

Várias opções de filtragem

Limitações da matriz de prioridade

O aplicativo para desktop pode ser desajeitado em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos desta lista

Poderia usar mais automações de tarefas para gerenciar projetos

Preços do Priority Matrix

Profissional :US$ 12/mês por usuário

:US$ 12/mês por usuário Business : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário PM para Office 365 : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Priority Matrix classificações e comentários

G2 :4,7/5 (mais de 30 avaliações)

:4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

Faça mais com menos esforço usando os melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para iOS

Aumente a eficiência da sua equipe com os aplicativos de gerenciamento de projetos de primeira linha apresentados. Diga adeus ao caos no local de trabalho e dê as boas-vindas à comunicação simplificada, ao acompanhamento fácil de tarefas e à geração rápida de relatórios.

Para uma solução completa para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos, experimente o ClickUp gratuitamente ! Com mais de 1.000 modelos mais de 15 visualizações, automações de tarefas, colaboração em tempo real e a assistência da IA, seu a execução bem-sucedida de seu projeto está bem ao alcance. 🙌