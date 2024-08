10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de propostas em 2024

Você está exausto de gerenciar montes de propostas de projetos coordenar as edições da equipe e gerenciar fluxos de trabalho de aprovação -tudo isso sem deixar de cumprir os prazos? Ou talvez o seu software de propostas atual não esteja sendo suficiente e você esteja em busca de algo melhor. 👀

Não se preocupe, nós o ajudamos.

Elaboramos uma lista dos 10 melhores softwares de proposta para criar propostas com aparência profissional, simplificar seus processos de proposta e conquistar novos negócios. Vamos dar uma olhada neles!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de propostas?

Cada software de gerenciamento de propostas vem com um conjunto de recursos exclusivos para simplificar o processo de criação de propostas e ganhar propostas. O objetivo é descobrir quais recursos da ferramenta atendem às suas necessidades, respeitando seu orçamento. Aqui estão as principais áreas a serem observadas:

Uma interface limpa e fácil de navegar

Modelos de propostas comerciais personalizáveis que se adaptam ao seu caso de uso

Ferramentas de colaboração para trabalhar com uma equipe

Recurso nativo de assinatura eletrônica (e-signature) ou conexão com um aplicativo de assinatura eletrônica

Integração com ferramentas que você usa, comogerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) sistemas, gerenciamento de projetos software e aplicativos de pagamento

Análises para entender como os clientes se envolvem com sua proposta

Um aplicativo móvel para visualizar e editar propostas em qualquer lugar

Os 10 melhores softwares de propostas para usar em 2024

Escolher a ferramenta certa de gerenciamento de propostas pode fazer uma grande diferença na aumentar a produtividade da sua equipe e aumentando as assinaturas de prospectos.

Para ajudar a tornar essa decisão mais fácil, vamos orientá-lo sobre as 10 principais ferramentas do mercado, o que elas oferecem e suas limitações. Dessa forma, você poderá encontrar o melhor software de gerenciamento de propostas adequado às necessidades da sua equipe e às suas metas comerciais. 🎯

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o processo de proposta de acordo com suas necessidades

Pregar suas propostas e ganhar projetos é apenas o começo. O gerenciamento desses projetos é onde a verdadeira ação acontece. Se você está procurando uma ferramenta que lide com o gerenciamento de propostas e projetos em um único lugar, o ClickUp se encaixa perfeitamente.

Para começar, você não precisa passar horas olhando para uma tela em branco. Obtenha ClickUp AI para gerar um primeiro rascunho de sua proposta em Documentos do ClickUp em segundos. Ele também funciona perfeitamente para outros documentos comerciais, como wikis da empresa, procedimentos operacionais padrão e outros bancos de dados de conhecimento.

Adicione tabelas aos seus documentos para apresentar dados relevantes em um formato digerível, anexos para compartilhar detalhes extras, um índice para facilitar a navegação e banners de marca para tornar sua proposta memorável.

Precisa lidar com as solicitações recebidas? Use o Visualização de tabela do ClickUp . Ela o ajudará a rastrear solicitações de propostas (RFPs), solicitações de informações e solicitações de cotações. Não importa se você está executando essas solicitações ou os projetos reais, Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp tornam isso muito fácil.

Use campos personalizados para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso com barras de progresso. E graças às notificações do ClickUp, você é sempre lembrado do que está por vir, para que nunca perca nada. ⏰

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real com sua equipe por meio de descrições de tarefas, bate-papos e documentos

PersonalizarModelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp e mais de 1.000 modelos de propostas para gerenciarpitches de empresas em uma página,casos de negóciospropostas e fluxos de trabalho operacionais

Rastrear metas de negócios progresso do projeto e desempenho da equipe com o ClickUp Dashboards

Conecte o ClickUp com mais de 100 ferramentas, incluindo Google Drive, Hubspot e Slack

Acesse o ClickUp na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

Recursos extensos podem sobrecarregar os novos usuários

O plano gratuito é limitado a 25 usos do ClickUp AI

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Jotform

via Jotform O Jotform é uma ferramenta versátil para criar propostas, pesquisas e questionários. Com essa opção de software de gerenciamento de propostas, você pode criar propostas do zero, usar um PDF existente ou escolher um dos mais de 700 modelos.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a adição de texto, fotos, campos de assinatura eletrônica e outros detalhes relevantes. Acompanhe o status das propostas e gerencie a equipe tarefas da equipe dentro das tabelas do Jotform. Alterne entre as visualizações de tabela, calendário, cartão, uploads e relatório para visualizar seus dados. 📊

Melhores recursos do Jotform

Configure uma ordem de assinatura se houver vários signatários

Automatizar e-mails de lembrete para clientes potenciais em intervalos definidos

Seja notificado quando os clientes potenciais realizarem uma ação

Salvar PDFs assinados em ferramentas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox e OneDrive

Limitações do Jotform

O plano gratuito é limitado a 10 documentos assinados mensalmente

Ocasionalmente, a plataforma apresenta atrasos

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito

Gratuito Bronze: $39/mês

$39/mês Prata: $49/mês

$49/mês Ouro: $129/mês

$129/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Jotform

G2: 4,7/5 (206 avaliações)

4,7/5 (206 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.620 avaliações) Confira estas alternativas ao Jotform! ### 3. Melhores propostas

via Melhores propostas A Better Proposals faz construções propostas de negócios super fácil, mesmo para quem não é designer. Escolha um de seus mais de 200 modelos personalizáveis para começar. Os blocos de conteúdo permitem que você adicione rapidamente texto, imagens, vídeos, assinaturas eletrônicas e tabelas de preços sem se preocupar com o design. 🎨

Quando seus clientes potenciais visualizam a proposta, ela se ajusta à tela deles, com as principais seções aparecendo como guias separadas. Quando eles estiverem de acordo com sua proposta, poderão fazer pagamentos via PayPal, Stripe ou GoCardless.

melhores recursos do #### Better Proposals

Salve e reutilize blocos de conteúdo, como biografias de empresas, serviços e termos e condições

Envie propostas em mais de 20 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol e italiano

Seja notificado quando um cliente abrir, ler ou assinar sua proposta

Acompanhe quais páginas seus clientes potenciais visualizaram, o tempo gasto em cada página e para quem eles encaminharam a proposta

Limitações de propostas melhores

Não é possível duplicar seções no criador de documentos

O plano inicial é limitado a cinco documentos mensais e não inclui integrações com CRM e Zapier

Preços da Better Proposals

Inicial: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Premium: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Enterprise: $49/mês por usuário

Better Proposals ratings and reviews

G2: 4,4/5 (41 avaliações)

4,4/5 (41 avaliações) Capterra: 4,8/5 (149 avaliações)

4. Livro de mel

via Livro de mel O HoneyBook é um aplicativo multifuncional plataforma de gerenciamento de negócios para freelancers e pequenas empresas baseadas em serviços. Ela abrange tudo, desde propostas a faturas e contratos e acordos . E sim, eles têm alguns modelos em cada uma dessas áreas para tornar as coisas mais rápidas. ⚡

Seus clientes apreciarão a assinatura de propostas, agendamento de compromissos e fazer pagamentos sem sair de sua caixa de entrada.

Acompanhe rapidamente onde cada cliente e prospectos se encontram em seu pipeline e elimine tarefas repetitivas com automações. Deixe que o HoneyBook cuide do fluxo, mesmo enquanto você dorme um pouco.

Melhores recursos do HoneyBook

Use questionários para obter mais detalhes de um cliente antes de iniciar um projeto

Crie faturas padrão, programadas ou recorrentes para aceitar pagamentos

Configure automações de fluxo de trabalho para acompanhar os clientes potenciais e receber lembretes sobre suas próximas tarefas

Registre o tempo gasto nas tarefas do projeto para gerar faturas

Limitações do HoneyBook

Há uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Possui recursos muito básicos de gerenciamento de tarefas

Preços do HoneyBook

Iniciante: $19/mês

$19/mês Essencial: $39/mês

$39/mês Premium: $79/mês

HoneyBook avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (150 avaliações)

4,5/5 (150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (588 avaliações)

5. Revver

via Rever O Revver (anteriormente eFileCabinet) é uma plataforma baseada em nuvem na qual as pequenas empresas podem armazenar, organizar e gerenciar seus documentos digitais e propostas. Organize os arquivos em pastas e subpastas para que você possa localizá-los rapidamente quando necessário. 🔍

Além disso, o Revver aprimora a descoberta de arquivos com pesquisas por palavra-chave e reconhecimento óptico de caracteres, bem como pesquisas personalizadas salvas. Esse software de gerenciamento de propostas também permite que você compartilhe facilmente documentos, solicite arquivos e obtenha assinaturas eletrônicas de equipes internas e externas.

melhores recursos do #### Revver

Colaborar em documentos com edições, comentários e ferramentas de anotação em tempo real

Automatize a criação de pastas, o encaminhamento de documentos, as solicitações de assinatura eletrônica e os lembretes de tarefas

Crie e programe relatórios para rastrear o uso de documentos e os padrões de acesso

Exporte relatórios como arquivos PDF, HTML e CSV

Limitações do Revver

Os novatos podem achar difícil configurar e aprender seus recursos

Integrações nativas limitadas

Preços do Revver

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Revver

G2: 4,3/5 (349 avaliações)

4,3/5 (349 avaliações) Capterra: 4,4/5 (893 avaliações)

6. Proporcionar

via Proponha O Proposify foi desenvolvido para equipes de vendas que desejam simplificar o processo de vendas e acompanhar os insights de fechamento. Adicione blocos de assinatura eletrônica às suas propostas, imagens da biblioteca Unsplash integrada e vídeos de links do YouTube e do Vimeo.

Configure o Proposify para enviar e-mails de acompanhamento e notas de agradecimento aos clientes potenciais. Mantenha o controle das interações dos clientes com o seu documento, inclusive quando eles o visualizaram, baixaram, comentaram e assinaram. Você saberá até mesmo quanto tempo eles gastaram em diferentes seções do documento, o que é muito útil para tornar suas futuras propostas ainda melhores.

Melhores recursos do Proposify

Crie várias funções de usuário para os membros da sua equipe e defina permissões específicas de visualização e edição para eles

Crie tabelas de preços dinâmicas incluindo fórmulas, serviços opcionais, taxas recorrentes e descontos

Edite documentos durante o processo de elaboração da proposta, mesmo depois de enviá-los aos seus clientes e partes interessadas

Acompanhe o desempenho dos membros da equipe com base nas propostas ganhas e perdidas

Limitações do Proposify

Não há função de desfazer para reverter rapidamente as alterações

Não é possível salvar modelos personalizados para uso futuro

Preços do Proposify

Equipe: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Proposify

G2: 4,6/5 (941 avaliações)

4,6/5 (941 avaliações) Capterra: 4,5/5 (271 avaliações)

7. Loopio

via Loopio Responder a RFPs pode ser tedioso e demorado, mas não com o Loopio. O Loopio é uma ferramenta de RFP software de automação que ajuda você a simplificar e dimensionar suas respostas de RFP para fechar negócios mais rapidamente.

Ele identifica automaticamente as perguntas em uma RFP e usa o recurso "mágico" para obter respostas de respostas anteriores. Se uma pergunta lhe deixar com a cabeça coçando, não há problema! Atribua-a a um colega de equipe, faça um comentário e defina um prazo. 🗓️

E sempre que você tiver uma nova resposta ou uma nova informação, basta adicioná-la à biblioteca do Loopio. Dessa forma, você estará sempre preparado para a próxima RFP que chegar.

Melhores recursos do Loopio

Adicione detalhes da empresa à biblioteca de conteúdo em 12 idiomas diferentes, incluindo inglês, francês, holandês e espanhol

Diferencie entre conteúdo novo e desatualizado com base em suas pontuações de atualização

Receba notificações sobre ações atribuídas via Slack ou Microsoft Teams

Incorporar imagens e outros arquivos relevantes em seus documentos do Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box e OneDrive

Limitações do Loopio

Nem sempre localiza os campos de resposta corretamente, especialmente em documentos do Microsoft Word

Integrações nativas limitadas

Preços do Loopio

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Loopio

G2: 4,7/5 (495 avaliações)

4,7/5 (495 avaliações) Capterra: 4,6/5 (71 avaliações)

8. PandaDoc

via PandaDoc O PandaDoc destina-se a empresas baseadas em serviços que desejam gerenciar propostas, contratos, cotações e faturas com a sua marca. Ele tem uma biblioteca diversificada com mais de 1.000 modelos para ajudá-lo a começar.

Antes de enviar os documentos aos clientes em potencial, notifique a sua equipe para que ela os revise, edite, sugira alterações e dê o sinal verde. Todas as edições são registradas, de modo que você sempre pode ver quem, o que e quando, desde o rascunho inicial até a versão final.

Se o seu cliente estiver satisfeito em fechar o negócio, ele poderá adicionar suas assinaturas e até mesmo enviar pagamentos via PayPal, Stripe, Square ou Authorize.Net diretamente do documento. 💸

Melhores recursos do PandaDoc

Configure o PandaDoc com integrações populares de CRM, como Hubspot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly

Use o mecanismo de pesquisa com filtros de data, status, proprietário, destinatário e empresa para encontrar documentos rapidamente

Seja notificado quando um cliente abrir, ler e assinar uma proposta

Acompanhe as interações com os clientes por meio de métricas como número de visualizações, última visualização, tempo total gasto e downloads

Limitações do PandaDoc

O plano inicial é limitado a dois assentos no máximo e não inclui acesso a integrações

Alguns usuários dizem que as propostas vão para o lixo eletrônico dos destinatários

Preços do PandaDoc

Essenciais: US$ 35/mês por estação

US$ 35/mês por estação Business: US$ 65/mês por estação

US$ 65/mês por estação Enterprise: Entre em contato para saber o preço

PandaDoc ratings and reviews

G2: 4,7/5 (2.242 avaliações)

4,7/5 (2.242 avaliações) Capterra: 4,5 (1.046 avaliações)

9. DocuSign

via DocuSign A DocuSign oferece uma experiência de gerenciamento de documentos perfeita e fácil de usar para equipes e clientes em desktops e dispositivos móveis. Para enviar uma proposta, crie um "envelope" (um recipiente eletrônico que contém um ou vários documentos) e entregue-o na caixa de entrada de e-mail do seu cliente potencial.

Criar esses documentos é muito fácil - escolha na biblioteca de modelos da DocuSign ou arraste e solte um documento existente de seu computador ou aplicativo de armazenamento em nuvem.

Precisa de um documento assinado? Adicione campos de assinatura nas áreas em que você precisa que eles estejam. E se houver vários signatários, organize-os na ordem em que você deseja que eles recebam o documento, e o DocuSign cuidará do resto. 🏋️‍♂️

Melhores recursos do DocuSign

Faça upload de documentos, imagens, apresentações e planilhas em mais de 25 formatos

Acompanhe o status dos envelopes de acordo com a ação pendente, aguardando outros, próximo ao vencimento e concluído

Visualize como os documentos serão renderizados em desktops, tablets e dispositivos móveis

Conecte o DocuSign a mais de 400 aplicativos externos, incluindo Microsoft, Google, Salesforce e Zoom

Limitações do DocuSign

O plano inicial é limitado a cinco envelopes por mês

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

Suporte ao cliente inconsistente

Preços da DocuSign

Pessoal: US$ 15/mês

US$ 15/mês Standard: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Business Pro: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

DocuSign avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (2.166 avaliações)

4,5/5 (2.166 avaliações) Capterra: 4,8/5 (8.227 avaliações)

10. Qwilr

via Qwilr Com o Qwilr, suas propostas padrão ganham uma nova roupagem. Em vez dos habituais PDFs ou documentos do Word, o editor nativo sem código permite que você crie propostas interativas baseadas na Web com imagens, vídeos, acordeões e calculadoras de retorno de investimento que ficam ótimas em qualquer dispositivo. Você pode até mesmo criar tabelas de preços dinâmicas com base na escolha de produtos e na quantidade do pacote pelo cliente.

Visualize quantas páginas você criou, quais estão ativas, quais receberam engajamento e quais foram aceitas. Se estiver procurando uma maneira exclusiva de se destacar para os clientes em potencial e criar uma impressão duradoura, você deve conhecer o Qwilr.

Melhores recursos do Qwilr

Ajuste as propostas em tempo real após o envio

Receber notificações por e-mail quando os clientes potenciais visualizarem e assinarem os negócios por e-mail

Acompanhe o tempo gasto na leitura de cada bloco de conteúdo em suas páginas

Conecte o Qwilr ao Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe e Zapier

Limitações da Qwilr

Poucas integrações nativas

O plano comercial não tem os principais recursos, como domínio e fontes personalizados

Preços da Qwilr

Business: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre a Qwilr

G2: 4,5/5 (671 avaliações)

4,5/5 (671 avaliações) Capterra: 4,6/5 (381 avaliações)

Um brinde à conquista de mais clientes com o software de gerenciamento de propostas

Cada uma dessas ferramentas de gerenciamento de propostas vem com um conjunto de recursos exclusivo. A escolha da ferramenta certa ajudará você a a manter sua equipe organizada fechar mais negócios e obter insights sobre como otimizar seus documentos de proposta e fluxos de trabalho.

Mas se você estiver considerando uma ferramenta de planejamento da força de trabalho que lida com tudo, desde a elaboração de propostas até a execução de projetos de clientes e o gerenciamento de operações comerciais, o ClickUp é a ferramenta perfeita para o trabalho. Ele reduz o estresse e o incômodo ao fazer a transição da fase de proposta para a fase de execução. 🧘

Também não há necessidade de procurar sua carteira. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente todos os seus recursos gratuitamente!