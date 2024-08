10 melhores aplicativos de software de fluxo de trabalho de aprovação em 2024

Você tem sido prejudicado por processos de aprovação lentos? Nesse caso, é hora de dizer adeus ao acúmulo de papéis e às dores de cabeça da aprovação manual e explorar o software de fluxo de trabalho de aprovação!

Ao adicionar um software de workflow de aprovação à sua pilha de tecnologia, você pode aumentar a eficiência, reduzir os erros, garantir a conformidade com os regulamentos ou as políticas da empresa e controlar melhor o processo de tomada de decisões.

Compilamos uma lista de 10 aplicativos de software de workflow de aprovação com recursos que podem ajudar a melhorar o sistema de aprovação da sua equipe. Vamos nos aprofundar e descobrir quais são os poder da automação e a colaboração podem fazer pela sua equipe.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho de aprovação?

O software de fluxo de trabalho de aprovação é uma ferramenta digital projetada para simplificar e automatizar o processo de obtenção de aprovações para várias tarefas, projetos ou documentos. Ele oferece uma abordagem estruturada e sistemática para gerenciar solicitações de aprovação.

Os recursos típicos podem incluir:

Envio de solicitações: Os usuários podem iniciar solicitações de aprovação enviando informações, documentos ou tarefas relevantes que exigem autorização

Os usuários podem iniciar solicitações de aprovação enviando informações, documentos ou tarefas relevantes que exigem autorização Encaminhamento e escalonamento: O software encaminha a solicitação de aprovação para os indivíduos ou grupos apropriados com base em regras predefinidas ou estruturas hierárquicas

O software encaminha a solicitação de aprovação para os indivíduos ou grupos apropriados com base em regras predefinidas ou estruturas hierárquicas Notificação e lembretes: O software envia notificações e lembretes automatizados aos aprovadores para garantir uma ação oportuna e evitar atrasos

O software envia notificações e lembretes automatizados aos aprovadores para garantir uma ação oportuna e evitar atrasos Comentários e feedbacks: Os aprovadores podem fazer comentários, feedbacks ou sugestões no software para facilitar a comunicação durante o processo de aprovação

Os aprovadores podem fazer comentários, feedbacks ou sugestões no software para facilitar a comunicação durante o processo de aprovação Rastreamento de aprovação: O software mantém um registro claro de todas as atividades de aprovação, incluindo registros de data e hora, comentários e a decisão final

O software mantém um registro claro de todas as atividades de aprovação, incluindo registros de data e hora, comentários e a decisão final Fluxos de trabalho personalizáveis: As organizações podem configurar os fluxos de trabalho de aprovação de acordo com seus requisitos específicos, incluindo o número de aprovadores, a sequência e os critérios de tomada de decisão

As organizações podem configurar os fluxos de trabalho de aprovação de acordo com seus requisitos específicos, incluindo o número de aprovadores, a sequência e os critérios de tomada de decisão Relatórios e análises: O software pode oferecer recursos de relatórios para analisar a eficiência do processo, identificar gargalos e acompanhar o desempenho geral

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho de aprovação para usar em 2024

No atual ambiente de negócios em ritmo acelerado, processos de aprovação eficientes são a chave do sucesso. Com uma infinidade de opções disponíveis, selecionar o software de fluxo de trabalho de aprovação correto pode ser uma tarefa difícil.

A seguir, apresentamos nossa lista selecionada dos principais softwares de aprovação disponíveis atualmente.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos que se destaca na aprovação e na gerenciamento da força de trabalho . O software ajuda a agilizar o processo de aprovação para que ele funcione como uma máquina bem lubrificada. 🛠️

Começando com um quadro branco virtual as equipes podem planejar seu fluxo de trabalho e mapear as etapas de aprovação que precisam seguir. Isso ajuda todos a visualizarem o processo do início ao fim.

Quando você estiver pronto para implementar o processo, os modelos de fluxo de trabalho de aprovação personalizáveis do ClickUp fornecerão uma abordagem perfeita e organizada. Quer se trate de solicitações de projetos, aprovações de documentos ou quaisquer outras decisões críticas, você poderá adaptar os modelos às suas necessidades específicas. Em seguida, colabore facilmente e fique na mesma página com notificações em tempo real, lembretes e recursos de feedback instantâneo.

A melhor parte é que o ClickUp vai além de seus fluxos de trabalho de aprovação. Você pode usar os documentos do ClickUp, o gerenciamento de tarefas, o bate-papo e muito mais para se manter organizado e se comunicar sobre todos os seus projetos e responsabilidades diárias.

Diga adeus aos gargalos e aproveite a eficiência e a produtividade que o ClickUp traz para a mesa. 🎉

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp oferece ferramentas de personalização, facilitando aos membros da equipe a adição de vários campos, status e visualizações, conforme necessário

As ferramentas de automação do fluxo de trabalho de aprovação permitem criar tarefas, alterar responsáveis, atualizar status e aplicar tags para agilizar a revisão das solicitações de projetos

As notificações mantêm os membros da equipe atualizados

Com o ClickUp Docs, você pode editar em tempo real com outros membros da equipe, adicionar comentários, atribuir itens de ação e muito mais

Mais de 1.000 integrações com plataformas de terceiros lhe dão o poder de conectar os outros aplicativos da sua pilha de tecnologia ao seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

O software tem uma curva de aprendizado um pouco difícil graças ao número de recursos que oferece

O aplicativo móvel do ClickUp tem recursos mais limitados em comparação com os aplicativos da Web ou de desktop

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Integrify

via Integrifique O Integrify capacita as organizações com as ferramentas necessárias para otimizar e automatizar seus processos de aprovação. Com foco na simplicidade e na eficiência, o Integrify oferece uma interface amigável que atende tanto aos usuários corporativos quanto aos profissionais de TI. Seu robusto automação do fluxo de trabalho os recursos de automação de fluxo de trabalho permitem o encaminhamento de aprovações, a atribuição de tarefas e o acompanhamento do progresso em tempo real.

O criador de formulários de arrastar e soltar do software permite que os usuários criem formulários personalizados de solicitação de aprovação adaptados às suas necessidades específicas, garantindo a coleta de informações precisas e relevantes. Além disso, os recursos de relatório e análise do software fornecem informações valiosas sobre o desempenho do processo, ajudando as organizações a identificar gargalos e promover a melhoria contínua .

Melhores recursos do Integrify

Pode ser usado em vários setores, da saúde à construção

A interface de arrastar e soltar facilita a criação de um número ilimitado de processos de fluxo de trabalho automatizados

A arquitetura aberta oferece oportunidades para os usuários integrarem e desenvolverem suas ferramentas de fluxo de trabalho

limitações do #### Integrify

Alguns usuários expressaram preocupação com o estilo e a interface dosoftware de automação* Não há muita variedade disponível nos processos de geração de relatórios

Preços da Integrify

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Integrify

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

3. Estúdio de aprovação

via Estúdio de aprovação O Approval Studio é um software de gerenciamento de aprovação versátil e avançado para conteúdo criativo. Ele foi projetado para simplificar o processo de revisão e aprovação para equipes de marketing, design e criação.

Com sua ampla gama de recursos, o Approval Studio oferece uma plataforma centralizada para feedback colaborativo, anotações e controle de versão de trabalhos artísticos, imagens, vídeos e outros conteúdos visuais.

A interface de usuário intuitiva do software permite a configuração e o acompanhamento de projetos sem esforço, garantindo que todas as partes interessadas estejam na mesma página durante toda a jornada de aprovação. As ferramentas de marcação do Approval Studio facilitam comentários precisos e claros, o que pode ajudar a eliminar a confusão e reduzir os ciclos de revisão.

O sistema de notificação em tempo real do software mantém as equipes informadas sobre atualizações e prazos, agilizando o processo de aprovação.

Melhores recursos do Approval Studio

Os usuários podem fazer upload de arquivos grandes sem perder a qualidade

Um número ilimitado de usuários externos pode revisar e aprovar designs sem precisar se inscrever no software

Os recursos de marca personalizada permitem que você atenda às suas necessidades comerciais e, ao mesmo tempo, mantenha o estilo da sua empresa

limitações do #### Approval Studio

As integrações são limitadas ao Slack e ao Zapier

Os usuários mencionaram que gostariam que o software oferecesse mais integrações, especialmente com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Approval Studio

Lite: US$ 45 por mês para cinco usuários

US$ 45 por mês para cinco usuários Pro: $135 por mês para cinco usuários

$135 por mês para cinco usuários Pro XL: $255 por mês para 15 usuários

$255 por mês para 15 usuários Enterprise: US$ 5.999 por ano para usuários ilimitados

Approval Studio classificações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 25 avaliações)

4,9/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

4. Fluxo de trabalho do Kissflow

via Fluxo de beijo O Kissflow Workflow se destaca como um software de fluxo de trabalho de aprovação robusto e fácil de usar que permite que as empresas automatizem e otimizem seus processos de aprovação sem esforço. Com uma abordagem sem código, o Kissflow Workflow permite que os usuários criem fluxos de trabalho de aprovação personalizados sem nenhum conhecimento técnico, acelerando a implementação e reduzindo a dependência das equipes de TI.

Com rastreamento e visibilidade em tempo real, os usuários podem monitorar o status das solicitações de aprovação e identificar possíveis gargalos. Com seu foco na simplicidade e adaptabilidade, o Kissflow Workflow permite que as organizações aumentem a eficiência, reduzam os erros manuais e mantenham a conformidade.

Melhores recursos do Kissflow Workflow

A plataforma oferece um grande número de formulários on-line, que podem ser incorporados ao processo de fluxo de trabalho de aprovação

Uma interface simples e sem código torna a integração muito fácil

As representações visuais dos fluxos de trabalho facilitam muito a identificação de gargalos

Limitações do fluxo de trabalho do Kissflow

Embora os usuários possam personalizar os processos de fluxo de trabalho, as opções de personalização disponíveis são limitadas

A estrutura de preços pode ser um impedimento para pequenas empresas ou startups

Preços do Kissflow Workflow

Basic: US$ 1.500 por mês

US$ 1.500 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Kissflow Workflow

G2: 4,3/5 (mais de 520 avaliações)

4,3/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 35 avaliações)

5. Planejador de hub

via Planejador de hub Os recursos do Hub Planner se concentram no gerenciamento de recursos. Com o recurso de agendamento, é possível ter uma visão geral da disponibilidade dos membros da sua equipe, para que você possa planejar o trabalho do pipeline sem sobrecarregar os funcionários. Ele também oferece fluxos de trabalho de aprovação incorporados para controle de tempo e solicitações de férias.

O recurso de controle de horas permite que os membros da sua equipe registrem horas faturáveis e não faturáveis. Eles podem categorizar suas entradas de tempo e adicionar notas para que você possa ver um detalhamento de onde o tempo está sendo gasto e quais partes de um projeto são mais intensivas em recursos. Há também um processo de aprovação de planilha de horas incorporado.

A ferramenta de gerenciamento de férias se integra diretamente ao recurso de agendamento do aplicativo para que as folgas programadas sejam automaticamente consideradas na disponibilidade de um funcionário. Os membros da equipe podem enviar solicitações de férias que serão encaminhadas ao aprovador designado. O aprovador então recebe notificações por e-mail e pelo Slack sobre a solicitação.

melhores recursos do #### Hub Planner

Você pode comparar o tempo planejado para um projeto com o tempo real gasto para calcular a queima do projeto e fazer projeções de tempo orientadas por dados em projetos futuros

É possível definir diferentes aprovadores para cada membro da equipe com base no seu fluxo de trabalho de aprovação específico

Os aprovadores de férias têm a flexibilidade de assinar as solicitações diretamente no aplicativo ou por meio de notificação por e-mail

Limitações do Hub Planner

Um conjunto de recursos robusto pode ser excessivo para quem não está familiarizado com o software, especialmente para usuários de primeira viagem

Os usuários gostariam que o software pudesse fazer mais com os add-ins

Preços do Hub Planner

Plug & Play: US$ 7/mês por recurso

US$ 7/mês por recurso Premium: US$ 18/mês por recurso

US$ 18/mês por recurso Líder de negócios: Entre em contato para obter preços

Hub Planner classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

4,2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

6. Frevvo

via Frevvo Frevvo é um gerenciamento de fluxo de trabalho software que permite que as empresas automatizem e otimizem seus processos de aprovação com eficiência. A plataforma oferece uma ampla gama de processos de aprovação pré-construídos modelos de fluxo de trabalho projetados para atender a diversos cenários de negócios, desde RH e finanças até vendas e operações.

O mecanismo de roteamento dinâmico do software direciona automaticamente as solicitações de aprovação para as partes interessadas apropriadas com base em regras predefinidas, economizando tempo e eliminando o risco de erros manuais.

O Frevvo também facilita a integração perfeita com aplicativos populares como Salesforce, SharePoint e Google Sheets. Além disso, com sua interface compatível com dispositivos móveis, os usuários podem iniciar, acompanhar e aprovar solicitações em qualquer lugar.

Melhores recursos do Frevvo

Os formulários eletrônicos pré-preenchidos minimizam os erros normalmente observados durante o processo de aprovação

As trilhas de auditoria incorporadas facilitam o acompanhamento do progresso da solicitação pelos funcionários

Como uma ferramenta de fluxo de trabalho de aprovação de documentos, pode ser usado para aprovação de despesas e faturas

Limitações do Frevvo

Os usuários indicaram que a função de pesquisa é rudimentar

Não parece ser tão amplamente utilizado quanto as outras opções da nossa lista

Preços do Frevvo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Frevvo

G2: 2,5/5 (1 avaliação)

2,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,5/5 (25+ avaliações)

7. Ganho

via Ganho O Gain é uma solução de fluxo de trabalho destinada especificamente a equipes de marketing. Com sua interface intuitiva e recursos fáceis de usar, o Gain simplifica a colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas. A plataforma permite que os usuários enviem facilmente conteúdo para aprovação, definam fluxos de trabalho de aprovação e acompanhem o progresso de cada revisão em tempo real.

As ferramentas intuitivas de comentários e marcações do Gain facilitam a comunicação e o feedback claros, eliminando a necessidade de cadeias de e-mails de ida e volta. Os aprovadores também podem visualizar prévias dinâmicas e públicas, para que possam ver o resultado final de sua campanha de marketing antes da publicação.

Além disso, o controle de versões do software garante que todas as alterações sejam documentadas e facilmente rastreáveis. Além disso, ao se integrar a ferramentas populares de criação de conteúdo, como o Adobe Creative Cloud e o Canva, o Gain permite a transferência perfeita de conteúdo e simplifica ainda mais o processo de aprovação.

Melhores recursos do Gain

Os usuários podem adicionar um número ilimitado de rodadas e pessoas ao processo de aprovação

Os aprovadores podem acessar o conteúdo com segurança a partir de seus e-mails

A interface intuitiva facilita a aprovação de solicitações com um clique

Limitações de ganho

Os usuários acharam difícil encontrar e usar modelos

Parece haver problemas de conectividade com as interfaces de programação de aplicativos (APIs) dos canais de mídia social

Preços do Gain

uS$ 99 por mês para 10 usuários, depois US$ 10/mês para cada usuário adicional

Avaliações e resenhas do Gain

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

8. Filestage

via Página de arquivo Com o Filestage, as equipes podem colaborar e gerenciar o feedback de forma eficiente, eliminando a necessidade de intermináveis conversas por e-mail e acompanhamentos manuais. A plataforma oferece um hub centralizado para revisão de conteúdo, permitindo que as partes interessadas visualizem e façam anotações em arquivos diretamente no navegador da Web.

As versáteis ferramentas de comentários e marcação do Filestage permitem um feedback claro e preciso, o que melhora a comunicação entre revisores e criadores de conteúdo.

Além disso, o recurso de fluxo de trabalho automatizado do software permite que os usuários configurem processos de aprovação com etapas e aprovadores específicos. Os recursos robustos de rastreamento de versões e histórico de atividades do Filestage fornecem uma trilha de auditoria abrangente, permitindo que as equipes acompanhem todas as alterações e aprovações.

Melhores recursos do Filestage

Essa ferramenta de gerenciamento de documentos mantém todos os arquivos e comentários disponíveis na ponta dos dedos

Seus dados estão seguros graças à criptografia AES 256 de nível empresarial

A proteção por senha permite que você controle quem visualiza seu conteúdo

Limitações do Filestage

As opções de preços mais baixos vêm com limites de dados baixos, o que pode exigir uma atualização cara

Os usuários relataram que o software os desconectava abruptamente

Preços do Filestage

Versão gratuita

Básica: $49 por mês

$49 por mês Profissional: $249 por mês

$249 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Filestage avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 235 avaliações)

4,6/5 (mais de 235 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. WebProof

via WebProof O WebProof é um software de fluxo de trabalho de aprovação e revisão on-line repleto de recursos, desenvolvido para simplificar o processo de revisão e colaboração das equipes de criação. Com sua interface intuitiva e plataforma baseada na nuvem, o WebProof permite que os usuários carreguem, compartilhem e revisem arquivos sem esforço e em tempo real, eliminando a necessidade de transferências manuais de arquivos e comunicação desarticulada.

As ferramentas de anotação abrangentes da plataforma permitem que as partes interessadas adicionem comentários, destaquem áreas específicas e desenhem diretamente nos arquivos, facilitando um feedback claro e preciso. O fluxo de trabalho automatizado do WebProof garante que o conteúdo passe por estágios de aprovação predefinidos com configurações personalizáveis para prazos e notificações.

Melhores recursos do WebProof

Opainel de controle do projeto simplifica o gerenciamento de tarefasfornecendo uma visão geral rápida de todas as atribuições em aberto

Os comentários e as edições podem ser resumidos na forma de uma lista de verificação

Os usuários podem receber mensagens de texto e notificações por e-mail

Limitações do WebProof

Alguns usuários acharam difícil personalizar os fluxos de trabalho

O software pode ser lento durante as fases de upload

Preços do WebProof

Pageflip: Preços disponíveis mediante solicitação

Preços disponíveis mediante solicitação Enterprise: Preços disponíveis mediante solicitação

Preços disponíveis mediante solicitação Platinum: Preço disponível mediante solicitação

WebProof avaliações e comentários

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

10. Admissão

via Informações O Admation é um software repleto de recursos com fluxos de trabalho de aprovação automatizados, projetado para atender especificamente às necessidades das equipes de criação e marketing. Um de seus recursos de destaque são os níveis de aprovação, que permitem que os usuários configurem processos de aprovação em vários níveis com diferentes partes interessadas. Isso garante que o conteúdo passe pelos estágios de revisão necessários com as pessoas certas.

Outro recurso exclusivo da Admation é o Batched Approvals, que permite aos usuários agrupar vários ativos para revisão e aprovação simultâneas. Isso simplifica o processo de projetos que envolvem vários arquivos ou variações, economizando tempo e esforço tanto para os revisores quanto para os criadores de conteúdo.

A Admation também oferece ferramentas avançadas de anotação, permitindo que as partes interessadas forneçam feedback preciso diretamente nos arquivos, evitando falhas de comunicação e acelerando o processo de aprovação. Com o controle de versão, os usuários podem rastrear alterações, comparar diferentes versões de arquivos e manter uma trilha de auditoria abrangente, garantindo total visibilidade e responsabilidade.

melhores recursos do #### Admation

As aprovações em vários níveis facilitam o trabalho em estruturas de aprovação complexas

As aprovações em lote podem economizar tempo

A capacidade de nomear usuários proxy facilita o gerenciamento de aprovações quando se está ausente

Limitações da aprovação

O sistema pode ser um pouco desajeitado às vezes, dificultando a localização de determinados itens e documentos

Os usuários relataram que o software pode ser lento em alguns momentos

Preços da Admation

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Admation

G2: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

3,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 3,6/5 (215+ avaliações)

Adicione o software de processo de aprovação à sua pilha de tecnologia

Se a sua equipe está buscando decisões de aprovação mais rápidas, talvez seja hora de adicionar um software de fluxo de trabalho de aprovação à sua pilha de tecnologia. As várias opções de software exploradas neste artigo podem ajudar a sua equipe a adotar o poder da automação, da colaboração e das aprovações simplificadas. O software de fluxo de trabalho de aprovação certo pode transformar seus processos de negócios e aumentar a produtividade como nunca antes.

Se estiver procurando uma solução completa para atender às suas necessidades de fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos, não procure mais, o ClickUp! Com sua interface intuitiva, recursos robustos e versatilidade inigualável, o ClickUp conquistou seu lugar como um dos principais concorrentes em nossa lista. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e melhore o processo de aprovação de sua organização!