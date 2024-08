10 melhores softwares de automação de marketing empresarial em 2024

Como profissional de marketing, sua agenda diária é repleta de tarefas que vão desde gerenciamento de campanhas publicitárias para colaborar na criação de conteúdo. Você analisa dados analíticos para embasar novos projetos, sejam eles campanhas de marketing por e-mail, nutrição de leads ou atividades de mensagens de marca.

Para simplifique seus fluxos de trabalho e liberar tempo para as tarefas mais importantes, você precisa de um software de marketing empresarial. Essas ferramentas permitem que você crie um processo em toda a organização para todas as tarefas de marketing de ponta a ponta e de gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Aqui, compartilharemos as 10 melhores ferramentas de marketing empresarial para maximizar seus esforços de marketing. 🙌

O que você deve procurar em uma ferramenta de marketing empresarial?

Gerenciamento complexo processos de marketing está mais fácil do que nunca, graças ao software de marketing empresarial. Com a plataforma certa, você colaborará melhor, terá maior visibilidade das campanhas e trabalhará com mais eficiência como uma equipe para atingir suas metas. ✨

Procure o seguinte em seu software de marketing empresarial:

Marketing soluções de automação : Publique postagens de mídia social ouagendar tarefas instantaneamente comgerenciamento de relacionamento com o cliente automação (CRM)

Gerenciamento da marca : Gerencie sua marca com funcionalidade para armazenar ativos digitais,diretrizes de marcaemateriais de marca *Dados do cliente: Obtenha insights sobre as jornadas dos usuários com uma ferramenta que oferece segmentação de clientes com base em suas diversas necessidades e interesses

Geração de leads : Escolha um software com geração de leads integrada para atingir novos públicos

Gerenciamento de orçamento e recursos : Escolhasoftware de gerenciamento de projetos empresariais com recursos de orçamento para ajudá-lo a gerenciar recursos e manter-se no caminho certo

Análises e relatórios : Como profissional de marketing, você precisa de números para embasar suas decisões. Descubra o que está funcionando bem e o que não está, escolhendo um software que ofereça análises

Interface amigável e integrações : Diminua a curva de aprendizado e acelere o ritmo com uma ferramenta fácil de usar

Colaboração em tempo real: Ferramentas de colaboração empresarial facilitam o trabalho com toda a equipe, mantendo todos na mesma página

Os 10 melhores softwares de marketing empresarial para usar em 2024

Se você está procurando maneiras de acompanhar a jornada do cliente aumentar as conversões por meio de testes A/B ou monitorar os esforços de marketing omnicanal, o software certo pode ajudá-lo a realizar o trabalho. Aqui estão 10 soluções de software de marketing empresarial para você experimentar.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um projetada para equipes e setores de todos os tamanhos para aproveitar seu poderoso ferramentas da equipe de marketing . Desde o brainstorming de novas ideias até a execução de campanhas de mídia social e e-mail, todo o seu trabalho está em um só lugar!

Colabore perfeitamente com todos os membros da equipe em tempo real graças aos documentos e quadros brancos do ClickUp. Insira novas ideias ou documentos itens de ação de reuniões importantes e compartilhe-os instantaneamente.

Com diferentes painéis, visualize rapidamente o progresso, quer esteja acompanhando a experiência do cliente ou processo de criação de conteúdo . Essas exibições oferecem insights sobre datas de vencimento e cronogramas para que você possa executar e se adaptar aos obstáculos antes que eles descarrilhem um projeto.

Além disso, a IA do ClickUp assistente de redação economizará muito tempo na criação de documentos de marketing essenciais, como estudos de caso.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Milhares de modelos - incluindo modelos de planos de marketing e modelos de calendário de conteúdo -facilitam a criação de um roteiro para suas metas. Cada um deles apresenta diferentes visualizações e painéis para manter-se atualizado. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp ajuda a gerenciar campanhas desde o planejamento até a execução. Mergulhe em sete tipos de exibição diferentes para obter visões gerais de tudo, desde o orçamento até o calendário de conteúdo e os rastreadores de equipe.

Os melhores recursos do ClickUp:

Otimize o desempenho graças às tarefas automatizadas que atribuem instantaneamente datas de vencimento de várias etapas do projeto aos membros certos da equipe

O espaço de trabalho tudo em um significa que você não precisa alternar entre programas para realizar todo o seu trabalho

O ClickUp AI Writing Assistant agiliza a criação de conteúdo gerando novas ideias, limpando seu texto e adaptando-o a diferentes canais

As integrações com Slack, DropBox, HubSpot e Harvest tornam o gerenciamento da sua equipe de marketing mais eficiente

Limitações do ClickUp:

A ferramenta de redação com IA só está disponível em planos pagos e só pode ser usada em um espaço de trabalho

Pode haver uma curva de aprendizado maior devido ao grande número de recursos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Brevo

via Brevo A Brevo é uma plataforma de marketing que se concentra na construção de relacionamentos com clientes em vários canais, incluindo texto, bate-papo e e-mail. Use a plataforma para criar campanhas de marketing por WhatsApp e SMS, bem como Facebook Ads e operações de marketing por e-mail.

Integrado ferramentas de geração de leads como formulários de inscrição significam que você recebe informações dos clientes com mais eficiência. Esses insights podem ajudá-lo a aumentar as conversões e proporcionar uma melhor experiência ao cliente. 🌻

Melhores recursos do Brevo:

O hub de marketing facilita a promoção de sua marca, a conexão com os clientes e o aumento das taxas de conversão em tudo, desde e-mails até páginas de destino

A segmentação avançada e as mensagens personalizadas permitem que você ajuste sua estratégia de marketing para diferentes públicos-alvo

Os modelos podem melhorar o suporte ao cliente com mensagens que variam de e-mails de boas-vindas a acompanhamentos de carrinhos abandonados

Limitações do Brevo:

Alguns usuários consideraram a ferramenta de relatórios básica e precisaram complementar suas análises com recursos externos

Não há bate-papo ao vivo para suporte ao cliente, portanto, você precisará enviar um e-mail (ou ligar se estiver no nível comercial ou superior) para obter ajuda

Preços do Brevo:

Gratuito

Iniciante: US$ 25/mês

Negócios: US$ 65/mês

BrevoPlus: preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Brevo:

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações)

3. Observação da marca

via Observação da marca O Brandwatch é uma plataforma de automação de marketing de nível empresarial para conectar empresas com seus clientes nas mídias sociais. Utilizada por algumas das maiores marcas do planeta, incluindo Toyota e Tui, não é de surpreender que ela esteja na nossa lista dos principais softwares de marketing empresarial.

Use a plataforma para realizar pesquisas sobre seu público-alvo e desenvolver produtos e serviços que atendam às suas necessidades. Fique de olho nas menções à marca para ver o que os consumidores estão dizendo sobre a sua empresa. Crie conteúdo orientado por dados usando modelos de mídia social e acompanhe o engajamento para ver o que funciona bem e o que precisa ser melhorado.

Melhores recursos do Brandwatch:

Use as tendências destacadas para criar conteúdo que mantenha sua marca na frente e no centro em um ambiente de ritmo acelerado

Otimize os esforços de marketing de mídia social usando o calendário de conteúdo para programar, monitorar e aprovar o conteúdo à medida que ele passa pelo pipeline

Use o recurso de ameaças para monitorar os riscos que podem afetar sua marca

A caixa de entrada social multifuncional alimenta mensagens de vários canais em um espaço fácil de responder

Limitações do Brandwatch:

Não há ferramentas de publicação, o que significa que você terá de usar uma plataforma diferente para colocar seu conteúdo no ar

Alguns recursos são complicados de entender no início, resultando em uma curva de aprendizado mais acentuada ao começar

Alguns usuários descobriram que a classificação do sentimento dos clientes nem sempre era precisa ou completa

Preços do Brandwatch:

Inteligência do consumidor : Preços personalizados

: Preços personalizados mídia social Gerenciamento : Preços personalizados

: Preços personalizados Marketing de influenciadores: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brandwatch:

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

4. Gerenciador de campanhas do Google 360

via Plataforma de marketing do Google O Google Campaign Manager 360 oferece insights sobre anúncios pagos em várias plataformas. Essa plataforma de marketing do Google se integra a outras ferramentas de rastreamento e análise do Google para formar um recurso de gerenciamento abrangente.

Use o canal cruzado gerenciamento de anúncios ferramenta para rastrear anúncios, otimizar seu fluxo de trabalho e visualizar relatórios. Inscreva-se para receber insights de marketing diretamente em sua caixa de entrada, para que você esteja sempre no topo de seu jogo. 💪

Melhores recursos do Google Campaign Manager 360:

Recursos profundos de análise e relatórios oferecem insights sobre todas as campanhas de anúncios pagos em todos os canais em um único espaço

Com uma coleta de dados mais rápida, reaja rapidamente a ambientes em mudança e avalie os riscos para a marca com base em tendências populares

Limitações do Google Campaign Manager 360:

Alguns usuários acharam que o painel era um pouco desajeitado, o que dificultava o uso

Há atualizações constantes na plataforma, o que pode alterar o layout, dificultando a navegação

Preços do Google Campaign Manager 360:

Fale com a equipe de vendas para obter preços personalizados para suas necessidades

Avaliações e resenhas do Google Campaign Manager 360:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (4+ avaliações)

5. Moosend

via Moosend A Moosend fornece software de automação e marketing por e-mail para impulsionar o comércio eletrônico e as marcas digitais. Use-o para criar e-mails visualmente atraentes com conteúdo personalizado para aumentar as taxas de abertura e as conversões. Modelos totalmente personalizáveis reduzem o tempo necessário para criar e-mails incríveis sem sacrificar a qualidade.

Use o teste A/B de conteúdo para visualizar as métricas de diferentes campanhas de e-mail com base em dados demográficos. A plataforma de marketing por e-mail também oferece segmentação de listas para dividir as informações por tipo de cliente.

Melhores recursos do Moosend:

O Editor de boletins informativos de arrastar e soltar permite que você crie conteúdo de e-mail rapidamente

Modelos de automação pré-fabricados e mais de 100 acionadores garantem que seus clientes recebam notícias suas quando necessário

Impulsione as inscrições por e-mail com 6 tipos de formulários editáveis e direcione os clientes para onde eles estão no funil

A pontuação de leads e outras métricas fornecem insights sobre quais clientes estão prontos para comprar e quais podem estarprecisam de mais comunicaçãopara fazer uma conversão

Limitações do Moosend:

Embora os usuários gostem dos modelos de formulário de inscrição, alguns acham que eles são um pouco básicos

Às vezes, os usuários acham a plataforma lenta e cheia de bugs

Preços do Moosend:

Teste gratuito : Todos os recursos são gratuitos por 30 dias

: Todos os recursos são gratuitos por 30 dias Pro : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Enterprise: Preços personalizados para pequenas empresas e grandes organizações

Moosend ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Improvado

via Improvado O Improvado é uma solução de automação de marketing para simplificar a geração de relatórios e fornecer insights mais profundos sobre as métricas dos clientes. Gerenciar recursos de projeto aproveitando esses dados para identificar quais campanhas têm um ROI melhor . Você pode então alocar recursos para aumentar o desempenho.

Os modelos de painel facilitam a visualização do que os usuários estão fazendo. Cada painel é personalizável, de modo que você pode rastrear as informações necessárias e ignorar o restante. 📈

Melhores recursos do Improvado:

mais de 33.000 dimensões de dados fornecem insights detalhados sobre a jornada do cliente

Os relatórios automatizados são fáceis de inserir em apresentações para compartilhar detalhes com toda a equipe

Dezenas de integrações, incluindo Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising e Google Ads

Limitações da Improvado:

Alguns usuários consideraram as opções de personalização limitadas, principalmente para empresas maiores, como aAgências de SEO* O preço pode ser proibitivo, principalmente para empresas menores

Preços da Improvado:

Agende uma chamada de 30 minutos com o departamento de vendas para obter preços personalizados para os recursos de que você precisa

Avaliações e resenhas do Improvado:

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

7. Zoho CRM

via Zoho A Zoho é um dos maiores fornecedores de dados de clientes do planeta. Seu software baseado em nuvem é usado para tudo, desde vendas e finanças até gerenciamento de TI jurídico e de segurança. As plataformas de marketing empresarial, como o Zoho Marketing Plus, são a solução para fluxos de trabalho automatizados e atividades de marketing unificadas.

Interaja facilmente com seu público em todas as plataformas, receba notificações instantâneas quando os clientes entrarem em contato e crie campanhas de e-mail em minutos. Use a análise para descobrir quais campanhas têm o melhor ROI e obtenha insights dinâmicos sobre como os clientes interagem com sua marca.

Melhores recursos do Zoho CRM:

A plataforma do Zoho é fácil de usar, o que significa que os novos usuários podem começar a trabalhar rapidamente

Os modelos de e-mail melhoram a capacidade de entrega e reduzem o tempo necessário para produzir um ótimo conteúdo

Armazene e compartilhe ativos de marketing, como diretrizes de edição, planilhas de preços ou apresentações

O painel de controle do ROI de marketing fornece informações sobre o envolvimento do cliente e quais das suas campanhas são as mais proveitosas

A integração do CRM funciona com ferramentas como sites de hospedagem de imagens, serviços de armazenamento em nuvem e aplicativos de mídia social

Limitações do Zoho CRM:

Em comparação com outras ferramentas de automação de marketing desta lista, o preço é mais alto, mas também há muito mais recursos

Preços do Zoho CRM:

A partir de US$ 30/mês, com taxas e preços personalizados para complementos e recursos adicionais

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM:

G2 : 4/5 (mais de 2.400 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.300 avaliações)

8. Campanha da Adobe

via Campanha da Adobe O Adobe Campaign é uma plataforma de marketing omnicanal que oferece suporte à automação de e-mail e aos insights de dados de clientes entre canais. Use a ferramenta de marketing por e-mail para automatizar tarefas repetitivas, monitorar campanhas transacionais e criar fluxos de trabalho para os clientes. 👩‍💻

Melhores recursos do Adobe Campaign:

Os recursos de IA, viabilizados pelo Adobe Sensei, preveem o melhor momento para seus clientes se envolverem com sua marca para que você possa personalizar as campanhas

As integrações nativas com outras ferramentas da Adobe criam um conjunto de marketing para conteúdo visualmente envolvente

Segmente os clientes em todas as partes do funil de vendas com personalização eautomação de tarefas Limitações do Adobe Campaign:

Alguns usuários gostariam que houvesse mais tutoriais sobre os diferentes recursos e integrações

Imagens de alta qualidade podem, às vezes, tornar a plataforma e o processo de criação mais lentos

Preços do Adobe Campaign:

Perfis ativos : Pague com base no número de perfis de clientes ativos em um período de 12 meses

: Pague com base no número de perfis de clientes ativos em um período de 12 meses Canais : Escolha e pague somente pelos canais de que você precisa

: Escolha e pague somente pelos canais de que você precisa Complementos: Solução sob medida para empresas

Avaliações e resenhas do Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

9. Keap

via Keap O Keap é um CRM para pequenas empresas projetado para ajudá-lo a comercializar melhor em menos tempo. Reúna novos leads, visualize o número de vendas e monitore as transmissões em um painel conveniente. Use a ferramenta para armazenar os contatos de seus clientes e use e-mails automatizados para fazer um acompanhamento inteligente dos leads recebidos.

melhores recursos do #### Keap:

As automações coletam leads e acionam as próximas etapas para que você possa se concentrar nos resultados em vez de se ocupar com o trabalho

Os toques personalizados nos e-mails fazem parecer que você os escreveu, mesmo que a ferramenta tenha feito o trabalho para você

Os modelos selecionados facilitam o envio de e-mails direcionados para listas de clientes segmentadas

Limitações do Keap:

O preço é baseado no contato, o que pode dificultar a previsão ou o cumprimento dos orçamentos de marketing

Não há tantas integrações gratuitas quanto outras ferramentas

Preços do Keap:

Pro : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês máximo: uS$ 289/mês

Classificações e resenhas de Keap:

G2 : 4.2/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 1.200 avaliações)

Bônus: Confira a nossa lista dos_ **principais alternativas ao Keap

10. ActiveCampaign

via ActiveCampaign A ActiveCampaign oferece automação de marketing por e-mail e Benefícios de CRM para pequenas e grandes empresas. Use a ferramenta para automatizar campanhas de e-mail e encaminhar os leads para o membro adequado da equipe. Os modelos personalizáveis permitem que você personalize suas comunicações e, ao mesmo tempo, economize tempo redigindo o conteúdo real. ✍️

Melhores recursos da ActiveCampaign:

Os recursos de vendas ajudam você a aumentar os leads qualificados e a gerar novos leads com menos esforço

Conecte dados entre plataformas com mais de 900 integrações

Formulários e modelos de página de destino facilitam que os clientes encontrem sua marca e as informações de que precisam para fazer uma compra

Limitações da ActiveCampaign:

O aplicativo móvel não oferece funcionalidade completa, portanto, talvez você não consiga fazer tudo o que precisa se estiver longe da sua mesa

A interface do usuário nem sempre é intuitiva, o que pode tornar as coisas mais lentas

Preços da ActiveCampaign:

Plus : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Profissional : $149/mês

: $149/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign:

G2 : 4.5/5 (mais de 10.300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10.300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.200 avaliações)

Simplifique seus esforços de marketing com o ClickUp

O melhor software de marketing empresarial é aquele que atende às necessidades específicas de sua empresa. Se você deseja automação, integrações, modelos ou qualquer outra coisa, escolha uma plataforma que aprimore as operações de sua marca.

Embora as ferramentas desta lista sejam opções sólidas, o ClickUp oferece uma plataforma única para marketing, CRM e muito mais.

Com recursos como um espaço de trabalho completo, automação de tarefas e colaboração em tempo real você tem tudo o que precisa para realizar esforços de marketing bem-sucedidos. Registre-se no ClickUp e comece a simplificar seus fluxos de trabalho de marketing hoje mesmo. 🤩