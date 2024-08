10 modelos gratuitos de casos de negócios no PowerPoint e ClickUp

Todo grande projeto começa com um plano sólido. Mas antes de mergulhar nesse plano, você precisa de um caso de negócios claro e conciso que o sustente.

Temos boas notícias: oferecemos modelos de casos de negócios de alto nível que você pode usar no ClickUp e no Word.

O que é um modelo de caso de negócios?

Pense em um modelo de business case como o passaporte de seu projeto. Um modelo de business case detalha os "porquês" e "como" de um projeto ou de uma mudança comercial proposta - seus benefícios, custos, riscos, objetivos e muito mais.

Seja para apresentar uma ideia ou buscar aprovação, um modelo de caso de negócios fornece a estrutura de que você precisa.

O que faz um bom modelo de caso de negócios?

Um modelo de caso de negócios convincente não se resume a números; ele apresenta um quadro claro. Ele apresenta os benefícios, chama a atenção para os riscos potenciais e define objetivos claros.

Além disso, um modelo de caso de negócios sólido é versátil, fácil de usar e adaptável a várias necessidades de negócios. De fato, vários modelos de business case usam uma estrutura semelhante para responder ou abordar essas áreas:

Resumo executivo : Apresenta uma breve visão geral do projeto, os objetivos gerais e os resultados esperados

: Apresenta uma breve visão geral do projeto, os objetivos gerais e os resultados esperados Declaração do problema : Define claramente o problema que você está enfrentando e o que precisa ser resolvido

: Define claramente o problema que você está enfrentando e o que precisa ser resolvido Solução proposta : Descreve sua solução proposta em detalhes e inclui como ela resolverá o problema

: Descreve sua solução proposta em detalhes e inclui como ela resolverá o problema Análise de custo-benefício : Fornece uma análise detalhada dos custos associados à solução e os possíveis benefícios financeiros

: Fornece uma análise detalhada dos custos associados à solução e os possíveis benefícios financeiros Cronograma do projeto : Descreva a linha do tempo para a implementação da solução, incluindo os principais marcos - basicamente qualquer coisa que ajude o gerente de projeto a manter as coisas no caminho certo

: Descreva a linha do tempo para a implementação da solução, incluindo os principais marcos - basicamente qualquer coisa que ajude o gerente de projeto a manter as coisas no caminho certo Análise de risco : Identificar os possíveis riscos e como eles serão mitigados

: Identificar os possíveis riscos e como eles serão mitigados Conclusão: Resumir por que a solução proposta é a melhor opção para a empresa

10 modelos de casos de negócios para usar em 2024:

Abaixo estão nossos modelos de casos de negócios favoritos no mercado atual.

1. Modelo de análise de caso de negócios do ClickUp

Modelo de análise de caso de negócios do ClickUp

Mergulhar em um novo projeto exige uma base sólida. E que melhor maneira de estabelecê-la do que com um business case bem estruturado? Mas elaborar esse documento pode ser um desafio. Veja o modelo de análise de caso de negócios do ClickUp : sua solução definitiva!

Esse modelo de business case é seu assistente para visualizar e comparar rapidamente diferentes abordagens para um problema comercial, determinar a viabilidade de seu projeto com uma análise de custo-benefício e identificar os principais fatores para o sucesso de seu business case.

Use os status personalizados do nosso modelo de caso de negócios para monitorar o progresso da análise do seu caso de negócios e crie campos personalizados para que você possa abordar essa análise de caso de negócios sistematicamente. Você pode visualizar diferentes facetas da análise do caso de negócios como uma visualização de documento, um gráfico de Gantt, uma visualização de calendário ou simplesmente uma lista de tarefas.

Use o conjunto completo de recursos do ClickUp ferramentas de gerenciamento de projetos ao mapear as dependências das tarefas para datas de vencimento viáveis e, em seguida, acompanhar o progresso do caso de negócios automaticamente usando automações baseadas em IA. Esses recursos são parte do que torna o ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado software de gerenciamento de operações disponível.

Esse modelo de caso de negócios permite que você identifique seu problema de negócios e delineie seu objetivo de negócios no ClickUp Tasks. Em seguida, faça um brainstorming em conjunto no ClickUp Docs para identificar possíveis soluções para seu caso de negócios.

Por fim, crie seu roteiro e atribua tarefas à equipe. Você pode monitorar automaticamente o progresso do seu caso de negócios com seus status personalizados e configurar check-ins regulares no calendário do projeto.

Está embarcando em um novo caso de negócios? Navegue sem problemas com o modelo de análise de caso de negócios do ClickUp. Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de negócios do ClickUp

Modelo de plano de negócios do ClickUp

Todo empreendimento bem-sucedido começa com um plano de negócios robusto. Não se trata apenas de ter uma ideia, mas de traçar um curso claro para concretizá-la. Modelo de plano de negócios do ClickUp simplifica essa jornada, fornecendo a você uma rota eficiente para o esboço:

Objetivos e missão claros como cristal

Estratégia abrangente, juntamente com um cronograma de execução

Pontos de controle de desempenho, alertas de risco e métricas de sucesso

Visualize-o, e o modelo do ClickUp o guiará para concretizá-lo!

Por que um Modelo de plano de negócios essencial? Com o modelo de plano de negócios do ClickUp, você pode:

Concentrar-se em seus objetivos e aspirações precisos

Traçar o perfil de seu público-alvo e seus setores

Destacar sua vantagem sobre os concorrentes

Elaborar uma estratégia voltada para o crescimento exponencial

Escrever um resumo executivo para oferecer aos investidores uma visão geral de alto nível de toda a sua pesquisa

Esse documento de caso de negócios meticulosamente projetado usa status personalizados para que você possa navegar desde o andamento até o estágio de revisões e, finalmente, marcar cada tarefa como "concluída"!

Organize suas tarefas com campos personalizados e alterne entre exibições para enfatizar informações diferentes com base em suas prioridades.

O robusto pacote de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você marque vários colegas de equipe, aninhe subtarefas em tarefas maiores e defina indicadores de prioridade.

Este modelo de plano de negócios está configurado para que você possa fazer um brainstorming dos seus objetivos com a sua equipe no ClickUp Docs e, em seguida, detalhar o ponto de venda exclusivo do seu produto no ClickUp Tasks. Execute seus objetivos dentro do prazo e do orçamento com a ajuda dos gráficos de Gantt do ClickUp. Ao final do projeto proposto, reveja suas realizações com o ClickUp Goals para ver onde você atingiu o objetivo e onde pode ser necessário revisar sua abordagem.

Se o sucesso nos negócios é o seu destino, o Modelo de Plano de Negócios do ClickUp é o seu mapa. Faça o download deste modelo

3. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Modelo de documento do plano de negócios do ClickUp

Elaborar um plano de negócios impecável pode ser uma jornada complexa, dada a sua importância para atrair investidores e partes interessadas. Mas e se houvesse uma ferramenta para simplificar e enriquecer essa jornada?

Conheça Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp o ClickUp, seu aliado em:

Unificar sua equipe em prol de uma visão compartilhada

Reunir todos os dados críticos para um plano detalhado

Centralizar os materiais para uma acessibilidade perfeita

Embarque em novos empreendimentos ou rejuvenesça os atuais; este modelo gratuito de business case molda suas aspirações em etapas executáveis. Comece sua ascensão rumo à realização hoje mesmo!

Este modelo do ClickUp lhe fornece:

O escopo do seu projeto e um caminho traçado com metas quantificáveis

Ferramentas de gerenciamento de recursos para realizar tarefas para a realização de tarefas

Estratégias proativas de antecipação e atenuação de riscos

Recuperação e modificação instantânea e precisa de dados

Naturalmente, esse modelo inclui uma visualização de documento, mas, como gerente de projeto, você tem opções como gráficos de Gantt, visualizações de carga de trabalho e visualizações de calendário para ajudá-lo a ver rapidamente as informações mais importantes para você.

Mantenha o controle do seu projeto com rastreamento avançado de comentários e automações de IA que fazem com que seu fluxo de trabalho seja executado sem problemas em segundo plano enquanto você trabalha mais.

Para tirar o máximo proveito desse modelo, comece reunindo seus objetivos de negócios, pesquisa de público, ofertas de produtos e quadro financeiro. Você pode usar software de gerenciamento de pesquisa para ajudar nessa etapa. Em seguida, você pode usar o Table View do ClickUp para apresentar um resumo executivo simples e de fácil leitura, bem como sua avaliação de mercado e avaliação financeira para os investidores. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de negócios do ClickUp Lean

Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp

Deseja transformar a sua ideia de negócio em realidade, mas se sente impedido pelas exigências extensas do planejamento tradicional? Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp é seu salvador.

Crie uma estratégia de negócios eficiente e sucinta, oferecendo:

Uma visão panorâmica de sua empresa

Projetos intuitivos para a elaboração de um plano de negócios convincente

Assistência incremental para desenvolver cada segmento do plano

Melhore seus casos de negócios de forma rápida e econômica com a abordagem simplificada do ClickUp.

O modelo permite que você defina seu negócio, descreva seu mercado-alvo, estabeleça orçamentos e crie metas.

Feito isso, use os status personalizados para monitorar seu progresso em direção ao alcance de suas metas. Você pode definir lembretes para verificar diferentes áreas do seu negócio e usar diferentes visualizações para verificar suas prioridades, fazer um brainstorming de adições ao seu plano de negócios ou ver uma linha do tempo das tarefas a serem concluídas.

Com o ClickUp, transformar sua visão em um empreendimento viável nunca foi tão acessível. Simplifique, crie estratégias e tenha sucesso. Faça o download deste modelo

5. Modelo de estudo de caso do ClickUp

Modelo de estudo de caso do ClickUp

A elaboração de um estudo de caso influente é uma arte de organização estratégica e execução detalhada. Entre Modelo de estudo de caso do ClickUp o modelo de estudo de caso do ClickUp, seu companheiro definitivo para orquestrar, enquadrar e apresentar sua pesquisa com perfeição.

Use esse modelo simples de caso de negócios para reunir e consolidar dados para apoiar seu estudo de caso e extrair conclusões e conclusões significativas dessas informações.

Essa abordagem dos estudos de caso lhe dá espaço para tecer uma narrativa realista e impactante que repercuta no seu público. Essas histórias são uma maneira importante de validar suas propostas de vendas com resultados concretos. Contar aos outros sobre os sucessos de seus clientes também gera confiança nos clientes em potencial.

Você pode fazer um brainstorming de possíveis histórias com o ClickUp Whiteboards e, em seguida, colocar seu plano no papel com o ClickUp Docs. Depois disso, organize seu processo de redação com uma lista de tarefas acionáveis.

A IA do ClickUp assistente de redação pode ajudá-lo a transformar suas ideias em uma história coesa. Em seguida, use o e-mail integrado e as ferramentas de edição colaborativa do ClickUp para obter a aprovação final do cliente.

Um ótimo estudo de caso se destaca no campo da eficácia ferramentas de marketing empresarial . Deixe que o ClickUp seja o vento sob suas asas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de design de estudo de caso do ClickUp

Modelo de design de estudo de caso do ClickUp

Aproveite o poder das narrativas atraentes com o Modelo de design de estudo de caso do ClickUp o estudo de caso bem elaborado não apenas compartilha sucessos, mas também reforça a credibilidade da sua marca.

Com esse modelo, você pode:

Demonstrar os problemas que seu cliente encontrou e como suas ofertas surgiram como a solução proposta

Apresentar resultados tangíveis, afirmando a proeza de seu produto/serviço para clientes potenciais

Garantir uma apresentação organizada e padronizadaprocesso comercialgaranta um design e uma apresentação consistentes com a marca em todos os estudos de caso

Economize tempo precioso com processos simplificados de pesquisa, design e publicação

Use este modelo para acompanhar o progresso do seu estudo de caso, gerenciar e visualizar perfeitamente os dados que informarão o estudo de caso e incorporar os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, como subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rotulagem de prioridades para facilitar a criação do estudo de caso.

Esse modelo tem espaço para você definir a meta do estudo de caso, escolher e descrever o assunto, coletar todos os dados em uma exibição de tabela, redigir a narrativa no ClickUp Docs e, em seguida, criar uma lista de tarefas para comercializar e promover o estudo de caso. A modelo de plano de comunicação também pode ser uma ferramenta útil para essa etapa.

Com o modelo de design inovador do ClickUp, a elaboração de estudos de caso impactantes se torna um esforço organizado e eficiente, aprimorando a capacidade narrativa de sua marca. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de projeto de análise de negócios do ClickUp

Modelo de plano de projeto de análise de negócios do ClickUp

Embarcar em um projeto de análise de negócios requer um planejamento meticuloso, utilização de recursos e objetivos claros. A equipe do ClickUp Modelo de plano de projeto de análise de negócios é uma solução personalizada para lidar com essas complexidades sem problemas.

Este modelo é para você se precisar:

Elaborar um plano de análise de negócios sob medida, alinhado às suas metas organizacionais

Realizar uma avaliação de riscos e criar estratégias de mitigação

Adaptar-se sem esforço a cenários em constante mudança e garantir a entrega do projeto em tempo hábil

Equipar sua equipe de projeto para se aprofundar nas nuances do negócio, garantindo uma compreensão holística dos produtos, da clientela e das facetas operacionais

O modelo de plano de projeto de análise de negócios do ClickUp permite que você defina o escopo e os objetivos do seu plano, identifique o pessoal-chave e suas funções, crie um plano de ação e atribua os recursos necessários para atingir suas metas dentro do prazo e do orçamento.

Use o ClickUp para reunir sua equipe e atribuir-lhes funções. Você pode documentar entregáveis no ClickUp Docs ao longo do caminho e marque marcos significativos com ClickUp Tasks.

Com o modelo do ClickUp, o planejamento do projeto de análise de negócios é simplificado e superalimentado para obter os melhores resultados. Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de negócios ClickUp

A elaboração de um plano de negócios robusto é a pedra angular da realização empresarial. Com uma infinidade de tarefas a serem gerenciadas e objetivos a serem atingidos, uma ferramenta simplificada torna-se imprescindível. Essa ferramenta é Modelo de plano de desenvolvimento de negócios do ClickUp seu melhor companheiro para traçar uma trajetória de negócios bem-sucedida.

Com esse modelo, você pode definir metas precisas e alcançáveis e acompanhar seu progresso para atingi-las. Documente planos claros para atender às suas aspirações de negócios, mas use o ClickUp's ferramentas de colaboração para editar e iterar esses planos ao longo do caminho.

A beleza desse modelo é que ele garante que todas as partes interessadas estejam sincronizadas e alinhadas porque você definiu etapas acionáveis para usar seus recursos de forma eficaz.

Com o Modelo de Plano de Desenvolvimento de Negócios do ClickUp, trace um curso rumo ao sucesso empresarial sem igual! Faça o download deste modelo

9. Modelo de caso de negócios do Powerpoint por SlideModel

O modelo gratuito de caso de negócios para PowerPoint é um modelo predefinido moderno para apresentar vários aspectos de casos de negócios

Melhore suas apresentações de negócios com Modelo de PowerPoint de caso de negócios gratuito do SlideModel . Feito sob medida para profissionais modernos, este modelo dinâmico facilita um discurso abrangente sobre novas iniciativas de negócios, elucidando sua relevância, objetivos e retornos potenciais.

Este modelo é ideal para consultores, empreendedores iniciantes e PMEs que desejam apresentar a descrição de seu projeto ou estratégia corporativa a partes interessadas ou investidores.

Ele inclui um slide de título envolvente, slides para introdução, declaração do problema, proposta de solução, benefícios, implementação e principais conclusões. Você apreciará os atraentes gráficos vetoriais de caracteres humanos para obter visuais nítidos, ícones infográficos versáteis e um gráfico de linha do tempo ondulado para ilustrar os marcos.

O modelo é totalmente editável em paletas de cores, planos de fundo e fontes. A adaptabilidade do modelo garante sua perfeita integração em diversas apresentações.

Embora otimizado para o PowerPoint, você também pode baixar versões que atendem ao Google Slides e ao Keynote.

Está procurando uma mídia impressionante para apresentar seu caso de negócios? O modelo do SlideModel está a um clique de distância. Para obter designs alternativos, explore a coleção de modelos de PowerPoint de casos de negócios em destaque. Garanta sua cópia hoje mesmo! Faça o download deste modelo

10. Modelo de apresentação de caso de negócios por 24slides

Este slide apresenta um cronograma proposto para a implementação das mudanças descritas em seu caso de negócios

Apresentando o Modelo de apresentação de caso de negócios da 24Slides -um kit de ferramentas abrangente para inovadores e visionários prontos para revolucionar suas organizações. Toda ideia inovadora merece uma apresentação robusta que encapsule sua essência, tanto financeira quanto tecnicamente.

Elaborado com precisão, este modelo oferece uma série de slides instrumentais adaptados para articular sua ideia de forma perfeita:

Defina claramente sua visão e os objetivos estratégicos que você pretende alcançar

Aprofunde-se nos possíveis desafios, garantindo que as partes interessadas estejam bem informadas e preparadas

Ofereça uma linha do tempo lúcida, identificando os marcos e mapeando a trajetória do seu projeto

Cada slide foi meticulosamente projetado para promover clareza, convicção e compreensibilidade. Com o modelo 24Slides, você pode apresentar uma visão geral holística da sua ideia, reforçando a viabilidade e o potencial de implementação.

Para aqueles que estão empenhados em gerar valor e defender ideias transformadoras, este modelo de apresentação de caso de negócios é o melhor companheiro. Expresse, esclareça e execute sua visão com uma delicadeza sem igual. Faça o download deste modelo

Por que o ClickUp se destaca no mercado de ferramentas de negócios

Os modelos são ótimos, mas quando combinados com uma plataforma intuitiva que oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos? É um divisor de águas.

O ClickUp não é apenas uma biblioteca de modelos de negócios versáteis. É uma ferramenta abrangente projetada para agilizar seus projetos, otimizar a comunicação e aumentar a produtividade.

Desde a configuração de fluxos de trabalho até a colaboração com sua equipe em tempo real, o ClickUp integra perfeitamente todos os aspectos do gerenciamento de projetos.

Portanto, quer você esteja elaborando um caso de negócios, planejando um projeto ou gerenciando tarefas diárias, o ClickUp é o seu centro único, combinando utilidade com eficiência inigualável. Mergulhe no ClickUp hoje mesmo e experimente o futuro do gerenciamento de negócios.