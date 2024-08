Przetestowaliśmy 15 najlepszych alternatyw i konkurentów ChatGPT w 2024 r

Nigdy nie sądziliśmy, że spędzimy więcej czasu w pracy rozmawiając z botem niż z szefem. Ale szczerze mówiąc, nie jesteśmy z tego powodu źli. 🤖

Korzystanie z chatbota AI jest jak zatrudnienie asystenta - nawet jeśli dział HR nigdy nie pozwoliłby ci zatrudnić prawdziwego asystenta. Sztuczna inteligencja może pomóc w burzy mózgów, badaniach, pisaniu e-maili i raportów, kodowaniu, rozwiązywaniu problemów matematycznych, komponowaniu własnej piosenki przewodniej (każdy tego potrzebuje!) - w zasadzie robi wszystko, co zrobiłby asystent, z wyjątkiem przyniesienia ci latte. ☕️

Jeśli zapytasz ludzi o nazwę asystenta AI, większość z nich odpowie ChatGPT. ChatGPT to Frisbee lub Kleenex narzędzi AI - marka, która zdominowała tę dziedzinę. Był to jeden z pierwszych chatbotów AI szeroko dostępnych publicznie.

Jest darmowy, a jego odpowiedzi były coraz lepsze z każdą aktualizacją (najpierw z GPT-3.5, a następnie z GPT-4). Ale nie jest to jedyna nazwa w grze AI.

Pojawiło się mnóstwo konkurentów ChatGPT. Niektóre z nich zostały zaprojektowane do wykonywania bardziej wyspecjalizowanych zadań niż ChatGPT, inne mają dodatkowe funkcje, a jeszcze inne po prostu opierają się na różnych algorytmach uczenia maszynowego lub są szkolone na różnych dużych modelach językowych (LLM). Wszystkie dają ChatGPT szansę na wygraną.

Dlaczego warto szukać alternatywy dla ChatGPT?

Niezależnie od tego, czy jesteś regularnym użytkownikiem, czy też jesteś nowy w świecie chatbotów AI, ważne jest, aby zapoznać się z różnymi dostępnymi opcjami. Aby odpowiedzieć na to pytanie zwróciliśmy się do ChatGPT w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego użytkownik powinien rozważyć jego zamienniki:

przez ChatGPT

Cechy, których należy szukać w alternatywach ChatGPT

Funkcje, których potrzebujesz od alternatywy ChatGPT, zależą od twojej roli i tego, jak planowałeś używać ChatGPT w pierwszej kolejności. Jeśli zajmujesz się marketingiem, możesz potrzebować Generator treści AI . Jeśli zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, możesz potrzebować narzędzia do kodu AI. I prawie każdy z nas potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomoże nam pracować szybciej i zrobić więcej.

Aby znaleźć alternatywę ChatGPT Narzędzie AI które jest dla Ciebie najlepsze, weź pod uwagę te cechy, porównując dostępne opcje:

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): Prawie cała technologia AI opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego. Podajesz jej pytanie w prostym języku, a ona generuje odpowiedź. Jednak jakość przetwarzania języka naturalnego może się znacznie różnić w zależności od modelu AI. Zadawaj chatbotom AI wiele pytań i upewnij się, że jesteś zadowolony z jakości odpowiedzi.

Prawie cała technologia AI opiera się na przetwarzaniu języka naturalnego. Podajesz jej pytanie w prostym języku, a ona generuje odpowiedź. Jednak jakość przetwarzania języka naturalnego może się znacznie różnić w zależności od modelu AI. Zadawaj chatbotom AI wiele pytań i upewnij się, że jesteś zadowolony z jakości odpowiedzi. Autouzupełnianie : Celem sztucznej inteligencji jest przyspieszenie i ułatwienie naszej pracy. Funkcje automatycznego uzupełniania - w których sztuczna inteligencja wypełnia resztę kodu, wiadomości lub długich treści - przyspieszą przepływ pracy.

Celem sztucznej inteligencji jest przyspieszenie i ułatwienie naszej pracy. Funkcje automatycznego uzupełniania - w których sztuczna inteligencja wypełnia resztę kodu, wiadomości lub długich treści - przyspieszą przepływ pracy. Zarządzanie projektami AI Przypadki użycia: Różne SI wykonują różne zadania. Upewnij się, że wybrana sztuczna inteligencja specjalizuje się w zadaniach związanych z Twoją dziedziną. Na przykład, twórcy treści mogą potrzebować generatywnej sztucznej inteligencji, która może pisać długie treści, tworzyć sztuczną inteligencję i budować treścikalendarze treści. Kierownicy projektów mogą potrzebować sztucznej inteligencji do planowania spotkań, pisania podsumowań projektów i edytowania arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Różne SI wykonują różne zadania. Upewnij się, że wybrana sztuczna inteligencja specjalizuje się w zadaniach związanych z Twoją dziedziną. Na przykład, twórcy treści mogą potrzebować generatywnej sztucznej inteligencji, która może pisać długie treści, tworzyć sztuczną inteligencję i budować treścikalendarze treści. Kierownicy projektów mogą potrzebować sztucznej inteligencji do planowania spotkań, pisania podsumowań projektów i edytowania arkuszy kalkulacyjnych Excel. Wtyczki: Wtyczki i integracje umożliwiają korzystanie ze sztucznej inteligencji z innymi aplikacjami, z których już korzystasz. Może to pomóc w płynniejszej integracji AI z przepływem pracy, a niektóre wtyczki umożliwiają narzędziu opartemu na AI wykonywanie dodatkowych zadań. Wypróbuj szablon zachęty ChatGPT firmy ClickUp ## 15 najlepszych alternatyw ChatGPT do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukasz, nadszedł czas, aby znaleźć najlepszego asystenta AI. Oto 15 alternatyw ChatGPT, których życiorysy są tak mocne, że będziesz chciał je zatrudnić na miejscu. 🤝

1. ClickUp - Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji

Zadawaj ClickUp Brain ogólne pytania, szczegółowe informacje o swoim miejscu pracy, a nawet o tym, jak korzystać z ClickUp Brain

W ClickUp sprawiliśmy, że sztuczna inteligencja stała się dostępna dla każdego - najpierw dzięki aplikacji Szablon ClickUp podpowiedzi ChatGPT a teraz z ClickUp Brain zbiór konwersacyjnych, kontekstowych i opartych na rolach funkcji AI!

ClickUp Brain działa natywnie w ramach platformy, aby dostarczać odpowiedzi na temat kontekstu biznesowego, gdy Twój zespół współpracuje nad zadaniami, projektami i dokumentami. Im więcej zespołów korzysta z ClickUp do koordynowania priorytetów, dokumentowania procesów i posuwania pracy do przodu, tym inteligentniejszy staje się ClickUp Brain jako portal samoobsługowy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz aktualizacji statusu, czy kluczowych szczegółów dotyczących projektu, ClickUp Brain zapewnia odpowiedzi istotne dla Twoich zadań i wiedzy organizacyjnej.

W przeciwieństwie do niektórych narzędzi AI innych firm, ClickUp nie trenuje żadnych modeli AI na danych użytkownika. Ścisła kontrola dostępu zapewnia bezpieczeństwo odpowiedzi AI. Wszystkie te starannie skonfigurowane reguły dostępu w przestrzeni roboczej? ClickUp Brain przestrzega tych samych zasad kontroli danych. Wyświetla informacje tylko przed autoryzowanymi użytkownikami.

Podsumowanie aktywności w opisie zadania i komentarzach

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj produkty AI Knowledge Manager , AI Project Manager i AI Writer for Work , aby przenieść uwagę zespołu na strategiczne priorytety, którymi mogą kierować tylko ludzie

, i , aby przenieść uwagę zespołu na strategiczne priorytety, którymi mogą kierować tylko ludzie Generowanie osobistych i zespołowych StandUpów na żądanie w celu zastąpienia codziennych spotkań kontrolnych

Wykorzystaj sztuczną inteligencję opartą na rolach, aby pisać szybciej i otrzymywać rekomendacje dostosowane do Twojej pracy

Tworzenie podzadań generowanych przez sztuczną inteligencję w celu rozbicia elementów działań potrzebnych do wykonania zadania

Tworzenie szablonów z pomocą AI w celu standaryzacji dokumentacji projektu

Podsumowywanie zadań, wątków komentarzy i dokumentów w celu uchwycenia kluczowych szczegółów

Pisanie prostym tekstem w celu łatwego tworzenia niestandardowych automatyzacji

Ograniczenia ClickUp

Funkcja ClickUp Brain jest dostępna w płatnych planach ClickUp. Użytkownicy planu Free Forever mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej ClickUp Brain

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Biznes: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (6,500+ recenzji)

4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 opinii)

2. Google Gemini (wcześniej Bard) - najlepszy do prostej komunikacji

via Gemini Google Gemini jest częścią wyprawy korporacji Alphabet w badania nad sztuczną inteligencją i jest zbudowany na oryginalnym systemie sztucznej inteligencji Alphabet. Podczas gdy kilka chatbotów na tej liście jest zbudowanych na systemach open-source GPT-3 lub GPT-4 AI ChatGPT, Gemini został przeszkolony na innym zbiorze danych, który nazywają LaMDA (lub Language Model for Dialogue Applications, ale z tak długą i nudną nazwą można zrozumieć, dlaczego ją skrócili).

Korzystanie z Google Gemini jest jak rozszerzenie korzystania z wyszukiwarki Google. Zadajesz pytanie i zamiast widzieć strony internetowe, które odpowiadają na twoje pytanie, otrzymujesz odpowiedź w formie przyjaznego czatu - jakby to był twój przyjazny Asystent Google. Gemini może również tworzyć oryginalne treści, takie jak piosenki, slogany i hasła Podpisy AI w mediach społecznościowych .

Najlepsze cechy sztucznej inteligencji Gemini

Zarządzanie badaniami **Gemini ma za sobą potęgę wyszukiwarki Google, dzięki czemu bardzo dobrze radzi sobie z odpowiadaniem na pytania i pomaganiem w wyszukiwaniu tematów

**Gemini ma za sobą potęgę wyszukiwarki Google, dzięki czemu bardzo dobrze radzi sobie z odpowiadaniem na pytania i pomaganiem w wyszukiwaniu tematów Dokładne odpowiedzi: Często Gemini odpowiada na pytania z dodatkowymi szczegółami, które zapobiegają konieczności zadawania wielu dodatkowych pytań

Ograniczenia Gemini

Ogólne odpowiedzi: Kiedy poprosisz Gemini o napisanie dodatkowej treści, jego odpowiedzi są często ogólne i pozbawione kreatywności

Kiedy poprosisz Gemini o napisanie dodatkowej treści, jego odpowiedzi są często ogólne i pozbawione kreatywności Niepowiązane odpowiedzi: Google twierdzi, że Gemini jest eksperymentem i wciąż się uczy. Czasami będzie udzielać nieprawidłowych lub nieodpowiednich odpowiedzi, które możesz zgłosić, aby pomóc w dalszym ulepszaniu systemu

Ceny Gemini

Darmowy

Google Gemini Advanced: $19.99/miesiąc

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4.2/5 (5+ recenzji)

4.2/5 (5+ recenzji) Capterra: Niedostępne

Compare Gemini Vs ChatGPT !

3. Writesonic - najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści

via Writesonic Jeśli szukasz sztucznej inteligencji zaprojektowanej specjalnie dla zespołów marketingowych, Writesonic tworzy treści zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek dla blogów i stron internetowych. Może również pomóc w pisaniu reklam, e-maili, opisy produktów i posty w mediach społecznościowych.

Writesonic niedawno zaktualizował model GPT-3 OpenAI do modelu GPT-4. Chatbot Writesonic, Chatsonic, również działa na GPT-4, ale został zaprojektowany w celu rozwiązania niektórych ograniczeń ChatGPT. Może on rozmawiać z użytkownikiem na temat popularnych treści i generować obrazy na podstawie jego poleceń. 🧑‍🎨

Najlepsze cechy Writesonic

Tworzenie długich treści: Writesonic może być używany do różnych zadań związanych z pisaniem, ale jego zdolność do wypluwania wysokiej jakości, długich treści jest jedną z jego najbardziej imponujących funkcji

Writesonic może być używany do różnych zadań związanych z pisaniem, ale jego zdolność do wypluwania wysokiej jakości, długich treści jest jedną z jego najbardziej imponujących funkcji Optymalizacja SEO: Oprócz pisania treści, program ten zoptymalizuje je również pod kątem tradycyjnych rankingów wyszukiwarek, aby dotarły do odbiorców

Ograniczenia Writesonic

Słaba pamięć: Niektórzy użytkownicy skarżą się, że Writesonic ma problemy z zapamiętywaniem tonu, w jakim chce pisać lub z pamiętaniem o włączeniu instrukcji z poprzedniego czatu do nowej treści, którą generuje

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że Writesonic ma problemy z zapamiętywaniem tonu, w jakim chce pisać lub z pamiętaniem o włączeniu instrukcji z poprzedniego czatu do nowej treści, którą generuje Limity słów: Twój plan cenowy opiera się na liczbie słów, które Writesonic wygeneruje dla Ciebie każdego miesiąca, a niektórzy użytkownicy uważają, że limity słów są zbyt rygorystyczne lub narzekają, że jeśli sztuczna inteligencja nie odniesie się dobrze do ich podpowiedzi, nie mogą odzyskać tych słów

Cennik Writesonic

Darmowy okres próbny

Freelancer: 20 dolarów miesięcznie

20 dolarów miesięcznie Mały zespół: 19 USD miesięcznie

19 USD miesięcznie Przedsiębiorstwo: Zaczyna się od $500+ miesięcznie

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,500 recenzji)

Check out darmowe szablony AI z podpowiedziami ChatGPT !

4. Copy.ai - najlepszy do tworzenia kopii o wysokiej konwersji

przez Copy.ai Ten generator treści AI może pomóc zespołom marketingowym i sprzedażowym szybciej wykonać swoją pracę. 🏃 Copy.ai ma podpowiedzi, które pomogą Ci pisać blogi, posty w mediach społecznościowych, reklamy cyfrowe, strony produktów, e-maile i nie tylko. Oprócz e-maili marketingowych może również pisać spersonalizowane e-maile typu cold outreach dla zespołu sprzedaży. Ponadto można go używać do tworzenia wewnętrznej dokumentacji lub generowania pełnych briefów treści za pomocą jednego słowa. Posiada również chatbota AI z wbudowanymi podpowiedziami do pisania.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zasięg sprzedaży: Podczas gdy wiele generatorów treści AI jest tworzonych tylko z myślą o copywriterach i zespołach marketingowych, Copy.ai oferuje funkcje zaprojektowane specjalnie dla zespołów sprzedażowych

Podczas gdy wiele generatorów treści AI jest tworzonych tylko z myślą o copywriterach i zespołach marketingowych, Copy.ai oferuje funkcje zaprojektowane specjalnie dla zespołów sprzedażowych Najwyższy poziom bezpieczeństwa: Copy.ai jest zgodne z SOC 2 i akredytowane, dzięki czemu wszystkie dane pozostają bezpieczne

Copy.ai jest zgodne z SOC 2 i akredytowane, dzięki czemu wszystkie dane pozostają bezpieczne Otwarte API: Dzięki otwartemu API możesz zintegrować ten program ze swoją platformą zarządzania relacjami z klientami, aby wysyłać automatyczne spersonalizowane wiadomości e-mail

Ograniczenia Copy.ai

Brak oryginalności: Niektórzy użytkownicy narzekają, że kopia nie jest tak oryginalna, kreatywna lub wnikliwa jak kopia generowana przez człowieka

Niektórzy użytkownicy narzekają, że kopia nie jest tak oryginalna, kreatywna lub wnikliwa jak kopia generowana przez człowieka Luki w wiedzy: Istnieją doniesienia o tym, że sztuczna inteligencja przedstawia różne fakty, gdy zostanie poproszona o udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie dwa razy, więc każda kopia tworzona przez zespół za pomocą tego programu może wymagać dokładniejszego sprawdzenia faktów

Ceny Copy.ai

Darmowy

Pro: 36 USD miesięcznie dla maksymalnie pięciu użytkowników

36 USD miesięcznie dla maksymalnie pięciu użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe dla większych zespołów

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

5. SpinBot - najlepszy do prostego przędzenia tekstu

przez SpinbotSpinBot to darmowe rozwiązanie dla każdego, kogo treść zaczęła wydawać się nieaktualna. 🍞

To narzędzie sztucznej inteligencji nie napisze treści za Ciebie, ale jeśli wkleisz swój tekst do SpinBot, przepisze go. Zobaczysz, jak twoje treści są czytane z innym sformułowaniem, nowym tonem i świeżą perspektywą. Tak więc, jeśli byłeś w rutynie pisania, to narzędzie modelu językowego AI może zainspirować zwiększoną kreatywność. 👩‍🎤

Najlepsze cechy SpinBot

Pisanie od nowa: Jeśli nie możesz wymyślić innego sposobu na sformułowanie czegoś, SpinBot pomoże ci ominąć blokadę pisarską

Jeśli nie możesz wymyślić innego sposobu na sformułowanie czegoś, SpinBot pomoże ci ominąć blokadę pisarską Parafrazowanie: Możesz skrócić swój tekst lub dodać szybkie wnioski dzięki narzędziu do parafrazowania

Możesz skrócić swój tekst lub dodać szybkie wnioski dzięki narzędziu do parafrazowania Korekta gramatyczna: Narzędzie do sprawdzania gramatyki pomoże ci przeprowadzić szybką edycję dowolnej treści

Ograniczenia SpinBot

Dłuższy tekst: W swoich przeróbkach SpinBot ma tendencję do wydłużania tekstu i dodawania bardziej złożonych sformułowań niż w oryginalnym tekście. Nawet narzędzie do parafrazowania może dać ci dłuższy tekst, niż się spodziewałeś

W swoich przeróbkach SpinBot ma tendencję do wydłużania tekstu i dodawania bardziej złożonych sformułowań niż w oryginalnym tekście. Nawet narzędzie do parafrazowania może dać ci dłuższy tekst, niż się spodziewałeś Brak oszczędności czasu: Podczas gdy SpinBot może pomóc ci znaleźć bardziej kreatywne sformułowania, nie zaoszczędzi ci czasu w procesie pisania, ponieważ niegeneruje tekst* Nie jest najbardziej intuicyjny na tej liście alternatyw ChatGPT, jeśli chcesz poprawić rankingi wyszukiwarek

Ceny SpinBot

Darmowy

Oceny i recenzje SpinBot

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

6. Jasper Chat - najlepszy przyjazny interfejs użytkownika

przez Jasper Jasper Chat jest częścią aplikacji Jasper, pakietu narzędzi do pisania AI stworzonych dla twórców treści. Spośród alternatyw ChatGPT, narzędzie to jest przyjaznym chatbotem AI, zaprojektowanym do odpowiadania na pytania i prośby.

Ten chatbot może generować pełne artykuły na blogu, pomagać w burzy mózgów pomysłów na tytuły, przepisywać wiadomości e-mail, aby brzmiały bardziej przyjaźnie i pozytywnie, a także edytować i tworzyć dowolne treści, o które poprosisz. Może również tworzyć grafikę AI dla miniatur, reklam, nagłówków blogów i nie tylko. Ma też wbudowane podpowiedzi, które pomogą ci dowiedzieć się, jak z niego korzystać.

Najlepsze funkcje Jasper Chat

29 języków: Podczas gdy wiele chatbotów koncentruje się na treściach w języku angielskim, Jasper może tworzyć treści w 29 różnych językach

Podczas gdy wiele chatbotów koncentruje się na treściach w języku angielskim, Jasper może tworzyć treści w 29 różnych językach Kontekst czatu: Jasper Chat został zaprojektowany tak, aby zapamiętywać rzeczy, które powiedziałeś mu wcześniej, więc jego odpowiedzi są zawsze w kontekście większej rozmowy

Jasper Chat został zaprojektowany tak, aby zapamiętywać rzeczy, które powiedziałeś mu wcześniej, więc jego odpowiedzi są zawsze w kontekście większej rozmowy Znajomość marki: Możesz przeszkolić Jaspera w zakresie przewodnika po stylu, aby nauczył się pisać głosem Twojej marki

Ograniczenia Jasper Chat

Wymaga sprawdzania faktów: Podobnie jak większość alternatyw ChatGPT i generatorów treści AI, klienci zgłaszają, że Jasper czasami tworzy niedokładne treści, które wymagają edycji

Podobnie jak większość alternatyw ChatGPT i generatorów treści AI, klienci zgłaszają, że Jasper czasami tworzy niedokładne treści, które wymagają edycji Generyczna treść: Niektórzy klienci skarżą się, że treść Jaspera może być powtarzalna lub ogólna, zwłaszcza jeśli nie podasz mu wystarczającej ilości informacji w podpowiedziach

Ceny Jasper Chat

**Kreator:$49 za użytkownika/miesiąc

Pro: $69 za użytkownika/miesiąc

$69 za użytkownika/miesiąc Firmy: Ceny niestandardowe

Jasper Chat oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1 500 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Jasper !

7. YouChat - najlepszy do użytku osobistego

przez You.com YouChat to Chatbot AI, który pomaga w przeszukiwaniu Internetu. Wystarczy wpisać pytanie w You.com, a zamiast standardowej strony odpowiedzi wyszukiwarki, otrzymasz odpowiedź od przyjaznego bota. 🤖

Możesz również poprosić bota o wygenerowanie oryginalnych pomysłów, napisanie e-maili, podsumowanie tekstu lub pomoc w uzupełnieniu kodu w Javascript, Python, HTML i innych. Jest to świetne darmowe narzędzie AI dla programistów i twierdzi, że zapewnia dokładniejsze odpowiedzi dotyczące kodowania niż wyszukiwarka Google.

YouChat można również pobrać jako aplikację na Apple iOS lub Androida.

Najlepsze funkcje YouChat

Generowanie kodu: Podobnie jak ChatGPT, YouChat może odpowiadać na pytania dotyczące kodowania, pomagać w uzupełnianiu kodu lub pisać kod w czasie rzeczywistym

Podobnie jak ChatGPT, YouChat może odpowiadać na pytania dotyczące kodowania, pomagać w uzupełnianiu kodu lub pisać kod w czasie rzeczywistym Tworzenie treści: Sztuczna inteligencja YouChat pozwala na podpowiadanie typu treści, tonu, odbiorców i kluczowych punktów do uwzględnienia

Sztuczna inteligencja YouChat pozwala na podpowiadanie typu treści, tonu, odbiorców i kluczowych punktów do uwzględnienia Czat do wyszukiwania: Zmieniając zakładki, możesz łatwo przejść od pytania chatbota AI o odpowiedzi do pobierania wyników wyszukiwania, obrazów, filmów, wiadomości i postów w mediach społecznościowych na ten sam temat

Ograniczenia YouChat

Niektóre funkcje wymagają konta: Podczas gdy dostęp do wielu funkcji YouChat można uzyskać ze strony głównej, niektóre funkcje wymagają utworzenia konta i zalogowania się

Podczas gdy dostęp do wielu funkcji YouChat można uzyskać ze strony głównej, niektóre funkcje wymagają utworzenia konta i zalogowania się Limity treści: Dla twórców treści limit 10 darmowych treści może nie być wystarczający

Cennik YouChat

Darmowy

Oceny i recenzje YouChat

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

8. Otter - najlepszy do transkrypcji i notatek

via Wydra Jeśli jesteś zainteresowany outsourcing zarządzania projektami zadań, Otter jest asystentem AI do tego zadania.

To narzędzie z modelem językowym AI zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc ci śledzić spotkania. Generuje notatki ze spotkań, nagrywa dźwięk, przechwytuje slajdy i tworzy podsumowania. Dzięki temu prostemu narzędziu możesz utrzymać cały zespół w zgodzie i zapętlić każdego, kto nie mógł uczestniczyć - i nie będziesz musiał podnosić ani jednego pióra, aby to zrobić. ✍️

Najlepsze cechy Otter

Nagrywanie audio: Funkcje audio i zamiany głosu na tekst zapewniają wyraźny zapis wszystkich informacji udostępnianych podczas spotkań projektowych

Funkcje audio i zamiany głosu na tekst zapewniają wyraźny zapis wszystkich informacji udostępnianych podczas spotkań projektowych Sporządzanie notatek: Sporządzanie notatek i podsumowań pozwala na outsourcing jednej z najbardziej żmudnych części zarządzania projektami, dzięki czemu możesz wykorzystać swój czas na ważniejsze zadania

Ograniczenia Otter

Nagrywanie musi zostać zatrzymane ręcznie: Jeśli zapomnisz wyłączyć sztuczną inteligencję po spotkaniu, program będzie kontynuował nagrywanie. W notatkach ze spotkania mogą znajdować się poufne informacje, które trudno będzie edytować lub usunąć

Jeśli zapomnisz wyłączyć sztuczną inteligencję po spotkaniu, program będzie kontynuował nagrywanie. W notatkach ze spotkania mogą znajdować się poufne informacje, które trudno będzie edytować lub usunąć Brak elementów działań: Niektórzy użytkownicy narzekają, że AI nie identyfikuje automatycznie elementów działań, a ręczne lokalizowanie ich w transkrypcji może być czasochłonne

Cennik Otter

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: 16,99 USD miesięcznie

16,99 USD miesięcznie Biznes: 30 USD za użytkownika miesięcznie

30 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

Check out these Otter.ai alternatywy !

9. Bing AI - najlepsza integracja z produktami Microsoft

przez Microsoft Bing Bing AI - czasami nazywany New Bing - jest dodatkiem Microsoftu do krajobrazu sztucznej inteligencji. 🖼️

Główną cechą sztucznej inteligencji Microsoftu jest Bing Chat, który jest zbudowany na tym samym systemie sztucznej inteligencji co ChatGPT. Tak więc interakcja z Bing Chat będzie podobna do interakcji z ChatGPT.

Podobnie jak YouChat i Gemini, Bing Chat działa jak asystent wyszukiwarki. Może odpowiadać na zapytania wyszukiwania w formie przyjaznego czatu zamiast statycznej strony wyników. Podobnie jak pozostałe dwa boty wyszukiwania, może również generować oryginalne pomysły na treści, pomagając w burzy mózgów lub pisaniu nowych treści.

Najlepsze funkcje Bing AI

Wyszukiwanie: Ponownie, ten chatbot jest połączony z wyszukiwarką, co czyni go szczególnie dobrym w pomaganiu w szybszym wyszukiwaniu informacji

Ponownie, ten chatbot jest połączony z wyszukiwarką, co czyni go szczególnie dobrym w pomaganiu w szybszym wyszukiwaniu informacji Pokazuje swoje źródła: W przeciwieństwie do ChatGPT i wielu innych chatbotów z tej listy, Bing AI zidentyfikuje źródła informacji, których użył do wygenerowania swojej odpowiedzi, co może pomóc w sprawdzaniu faktów

Ograniczenia Bing AI

Dostępne tylko na Microsoft Edge lub w aplikacji: Zanim uzyskasz dostęp do Bing AI, musisz zainstalować przeglądarkę Microsoft Edge, która jest bezpłatna dla każdego, kto korzysta z dowolnej wersji Microsoft 10, lub możesz pobrać aplikację Bing dla Apple iOS lub Android

Zanim uzyskasz dostęp do Bing AI, musisz zainstalować przeglądarkę Microsoft Edge, która jest bezpłatna dla każdego, kto korzysta z dowolnej wersji Microsoft 10, lub możesz pobrać aplikację Bing dla Apple iOS lub Android Nie pamięta poprzednich czatów: Bing AI nie zachowuje żadnych informacji z poprzednich czatów, więc będziesz musiał ponownie podać wszystkie informacje, jeśli chcesz, aby odpowiedział w kontekście

Ceny Bing AI

Darmowy

Oceny i recenzje Bing AI

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

10. OpenAI Playground - najlepsze rozwiązanie do szeroko zakrojonych eksperymentów ze sztuczną inteligencją

przez OpenAI Założę się, że tego się nie spodziewałeś: Twórcy ChatGPT stworzyli własną alternatywę ChatGPT. 🤯

OpenAi Playground jest zbudowany na tym samym systemie AI co ChatGPT, ale jest bardziej skoncentrowany na tworzeniu treści. Pozwala przetestować niektóre z najbardziej zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji OpenAI i zobaczyć, co potrafią. Zasadniczo jest to szansa na zabawę ze sztuczną inteligencją.

Najlepsze cechy OpenAI Playground

Tryby AI: Podczas gdy ChatGPT jest głównie chatbotem, OpenAI Playground pozwala na przełączanie się między trybami. Możesz poprosić go, aby służył jako chatbot, odpowiedział na pytania i odpowiedzi lub opowiedział ci historię

Podczas gdy ChatGPT jest głównie chatbotem, OpenAI Playground pozwala na przełączanie się między trybami. Możesz poprosić go, aby służył jako chatbot, odpowiedział na pytania i odpowiedzi lub opowiedział ci historię Edycja treści: Możesz poprosić OpenAI Playground o rozwinięcie tekstu, który już napisałeś, edytowanie go lub przepisanie. Możesz także zmienić ustawienia, aby dostosować rodzaj odpowiedzi udzielanej przez sztuczną inteligencję i sprawić, by treść była mniej lub bardziej powtarzalna lub złożona

Ograniczenia OpenAI Playground

Wymaga konta OpenAI : Chociaż możesz zacząć korzystać z Playground za darmo, musisz najpierw założyć konto OpenAI

konta OpenAI Chociaż możesz zacząć korzystać z Playground za darmo, musisz najpierw założyć konto OpenAI Ograniczony czas użytkowania: Po zarejestrowaniu się w OpenAI otrzymasz darmowy kredyt, ale po jego wyczerpaniu będziesz musiał kupić więcej kredytów, aby kontynuować korzystanie z aplikacji

Cennik OpenAI Playground

Darmowy

Oceny i recenzje OpenAI Playground

G2: 4.3/5 (5+ recenzji)

4.3/5 (5+ recenzji) Capterra: Niedostępne

Sprawdź te Alternatywy OpenAI !

11. Perplexity AI - najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych aplikacji uczenia maszynowego

przez Perplexity AI Wybór dla tych, którzy szukają chatbota, który jest zarówno inteligentny, jak i opłacalny, Perplexity AI zapewnia konwersacyjną sztuczną inteligencję, która została zaprojektowana tak, aby rozumieć złożone zapytania i zapewniać dokładne odpowiedzi. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą zautomatyzować obsługę klienta lub zwiększyć możliwości swojego zespołu.

Najlepsze cechy Perplexity AI

Przeszkolony na szerokim zestawie danych, może dokładnie zarządzać szerokim zakresem tematów.

Oferuje wielojęzyczny interfejs.

Umożliwia użytkownikom testowanie sztucznej inteligencji przy użyciu zdefiniowanego demo.

Udostępnia API do łatwej integracji z dowolną usługą lub aplikacją.

Ograniczenia AI Perplexity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak dogłębnych opcji dostosowywania.

Wymaga podstawowej wiedzy na temat sztucznej inteligencji w celu skutecznego wdrożenia

Ceny Perplexity AI

Darmowa

Wersja Pro: 20 USD miesięcznie lub 200 USD rocznie

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Sprawdź te_ Perplexity AI alternatives !

12. Claude - najlepszy do automatyzacji zadań pisania

przez Claude AI Claude AI to narzędzie dla twórców, oferujące automatyzację pisania i pomoc w redagowaniu tekstów. Wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do tworzenia różnorodnych lub unikalnych treści, pomagając pisarzom w burzy mózgów i automatyzując powtarzalne zadania związane z pisaniem.

Najlepsze cechy Claude

Zapewnia sugestie dotyczące pisania, dzięki czemu jest idealny dla twórców treści i pisarzy

Oferuje pomoc w generowaniu pomysłów

Sztuczna inteligencja wygodnie dostosowuje się do stylu pisania użytkowników

Usprawnia proces tworzenia dokumentów

Ograniczenia Claude

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne niedokładne lub nieistotne sugestie.

Działa głównie jako pomoc w pisaniu i może nie być tak skuteczna w zadaniach konwersacyjnych ogólnego przeznaczenia

Ceny Claude

Ceny różnią się w zależności od planu, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Claude.

Oceny i recenzje Claude

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Sprawdź te_ Claude AI alternatywy !

13. Vertex AI - najlepsze rozwiązanie do usprawniania uczenia maszynowego

przez Vertex AI Vertex AI w Google Cloud to alternatywa dla ChatGPT, która przynosi korzyści w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w rozwoju aplikacji i chatbotów. Ta ujednolicona platforma do wdrażania sztucznej inteligencji zapewnia szereg specjalistycznych usług, które umożliwiają programistom tworzenie, testowanie i wdrażanie wysokiej jakości modeli ML.

Najlepsze cechy Vertex AI

Zintegrowany łańcuch narzędzi pomaga usprawnić proces uczenia maszynowego, od tworzenia modeli po ich wdrażanie

Funkcje AutoML umożliwiają tworzenie niestandardowych modeli nawet przy minimalnej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego

Obsługuje zarówno TensorFlow, jak i PyTorch, oferując elastyczność w tworzeniu modeli

Integruje się ze znanymi usługami Google Cloud Services, w tym BigQuery i Google Data Studio, aby wizualizować zachowanie modelu

Ograniczenia Vertex AI

Niektórzy użytkownicy wspomnieli, że interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Może istnieć krzywa uczenia się dla tych, którzy nie są zaznajomieni z Google Cloud Platform

Ceny Vertex AI

Vertex AI oferuje bezpłatną wersję próbną o wartości 300 USD w kredytach dla nowych użytkowników

Oceny i recenzje Vertex AI

G2: 4.3/5 (ponad 250 recenzji)

4.3/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.3/5 (2 recenzje)

14. Microsoft Copilot - najlepszy do generowania kodu

przez Microsoft Copilot Microsoft Copilot, obsługiwany przez GitHub i OpenAI, zapewnia programistom asystenta AI, który pomaga pisać kod, sugerując linie lub bloki kodu. Choć nie jest to chatbot w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, wchodzi w interakcje z programistami podobnie jak chatbot, odpowiadając na ich potrzeby związane z kodowaniem za pomocą inteligentnych sugestii.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Zrozumienie kontekstowe w celu zapewnienia odpowiednich sugestii dotyczących kodu w oparciu o to, co już napisałeś

Baza danych miliardów wierszy publicznego kodu, zasadniczo pomagająca w "autouzupełnianiu" zadań programistycznych

Integracja z Visual Studio Code, zapewniająca płynne doświadczenie dla programistów

Możliwość pisania kodu w kilkunastu językach

Ograniczenia Microsoft Copilot

Obecnie znajduje się w technicznej wersji zapoznawczej, co oznacza, że nie jest w pełni dopracowana i może mieć ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że czasami sugeruje nieprawidłowy lub nieistotny kod

Ceny Microsoft Copilot

30 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Vertex AI

G2: 4.2/5 (50+ recenzji)

4.2/5 (50+ recenzji) Capterra: 4/5 (1 recenzja)

15. Zmienna sztuczna inteligencja - najlepsza do zrozumienia złożonych kontekstów

przez Zmienny Mutable AI to oparta na chmurze platforma sztucznej inteligencji, która umożliwia tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli rozumienia języka naturalnego. Pomaga to tworzyć interfejsy konwersacyjne i doświadczenia chatbotów, które są bardziej responsywne i dostosowane do potrzeb użytkowników.

Najlepsze cechy Mutable AI

Konsola typu "przeciągnij i upuść" ułatwiająca tworzenie modeli i obszerna biblioteka gotowych szablonów

Platforma umożliwia tworzenie wielopoziomowych, złożonych dialogów opartych na rzeczywistych rozmowach

Oferuje wielojęzyczne wsparcie, narzędzia do zarządzania konwersacjami i analitykę w czasie rzeczywistym

Może obsługiwać ogromne ilości danych i skalować się w zależności od potrzeb

Ograniczenia Mutable AI

Zaawansowane funkcje platformy mogą stanowić krzywą uczenia się dla początkujących

Ograniczone zasoby społeczności w porównaniu do bardziej popularnych platform, takich jak GPT-3 OpenAI.

Ceny Mutable AI

Starter: $15 za użytkownika/miesiąc

$15 za użytkownika/miesiąc Pro: $50 za użytkownika/miesiąc

$50 za użytkownika/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Mutable AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Wybierz najlepszą alternatywę ChatGPT dla swoich potrzeb AI

ChatGPT może być jednym z najbardziej znanych chatbotów AI, ale kiedy jesteś gotowy, aby wdrożyć asystenta AI, musisz wziąć pod uwagę wszystkie CV. 📝

Wraz z szybkim postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji, istnieje obecnie wielu konkurentów ChatGPT. Wielu z nich jest zaprogramowanych do wykonywania bardziej wyspecjalizowanych zadań, więc ich umiejętności mogą lepiej pasować do twojego sektora biznesowego. Wybierz odpowiednią alternatywę ChatGPT, a będziesz mieć nowego asystenta, bez którego nie da się żyć.

Gdy sztuczna inteligencja wkroczy, by ułatwić ci życie zawodowe, nie będziesz nawet przejmować się tym, że te boty nie mogą przynieść ci latte. Gdy szybciej skończysz pracę, będziesz mieć więcej czasu, by wyjść z domu i przynieść sobie latte. Ahhh, kto by pomyślał, że AI sprawi, że praca będzie tak relaksująca? 💆

A jeśli chcesz dodać do swojego zespołu asystenta AI, który łączy się z Twoimi przepływami pracy i projektami,

sprawdź ClickUp Brain

!