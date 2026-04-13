Najpopularniejsze zastosowania agentów OpenClaw AI w 2026 r.

Według McKinsey 78% organizacji korzysta obecnie z AI w co najmniej jednej funkcji działalności, a liczba ta szybko rośnie. Jednak większość narzędzi AI nadal tylko mówi. OpenClaw naprawdę działa.

Ludzie wykorzystali to narzędzie do wynegocjowania tysięcy zniżek przy zakupie samochodów, złożenia odwołań prawnych oraz automatyzacji całych cykli pracy – a wszystko to za pomocą wiadomości tekstowej.

Jeśli zastanawiasz się, co faktycznie można osiągnąć dzięki temu narzędziu, oto najważniejsze przykłady zastosowań agentów OpenClaw AI, o których warto wiedzieć. Przyjrzymy się również, w jaki sposób ClickUp stanowi bardziej praktyczną alternatywę dla zespołów. 🤩

Czym jest OpenClaw?

OpenClaw to framework typu open source, który pozwala zespołom tworzyć, wdrażać i uruchamiać autonomiczne agenty AI zdolne do wykonywania wieloetapowych zadań w różnych aplikacjach i źródłach danych. Został stworzony z myślą o programistach, zespołach operacyjnych oraz coraz częściej o zespołach nietechnicznych, które potrzebują agentów wykraczających poza odpowiedzi na pojedyncze polecenia.

Większość narzędzi AI nadal działa w pętli zapytanie-odpowiedź. Ty pytasz, one odpowiadają, a Ty kopiujesz i wklejasz wynik gdzie indziej. Agenci OpenClaw przełamują ten schemat, łącząc działania, takie jak przeglądanie, pisanie, archiwizowanie i wysyłanie wiadomości, bez czekania, aż człowiek będzie nadzorował każdy krok.

Daje to agentom dostęp do prawdziwych narzędzi, takich jak przeglądarki, API i systemy plików, dzięki czemu mogą oni działać, a nie tylko doradzać. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, Teams mogą sprawdzać, modyfikować i samodzielnie hostować swoich agentów bez uzależnienia od dostawcy.

Trzy pojęcia, które musisz opanować, zanim przejdziesz dalej. 👀

Agent a narzędzie: Agent sam decyduje o swoim następnym kroku; narzędzie czeka na Twój

Oprogramowanie open source: Kod jest publiczny, podlega audytowi i można go dostosowywać

Umiejętności: Modułowe funkcje (przeglądanie stron internetowych, wykonywanie kodu i wywołanie API), które agent może łączyć w locie

Jak faktycznie działają agenci OpenClaw AI

Jak faktycznie działają agenci OpenClaw AI

Każdy agent OpenClaw działa w powtarzającym się cyklu zwanym pętlą agenta. To właśnie ten model mentalny sprawia, że przypadki użycia agentów OpenClaw AI mają sens.

Otrzymanie celu: Osoba lub inny system przekazuje agentowi zadanie w prostym języku Plan: Agent dzieli cel na kroki i wybiera, jakich umiejętności użyć Działanie: Wykonuje każdy krok, taki jak otwarcie przeglądarki, wywołanie API lub zapisanie pliku, a następnie obserwuje wynik Dostosowanie: Jeśli coś się nie powiedzie lub wynik wygląda nieprawidłowo, system ponownie planuje i próbuje ponownie. Dostarczanie: Gotowy wynik trafia tam, gdzie mu wskażesz

To właśnie ta pętla odróżnia OpenClaw od narzędzi AI działających jednorazowo. Agent nie zatrzymuje się po jednej odpowiedzi. Działa dalej, aż do zakończenia pracy lub osiągnięcia ustalonego przez Ciebie limitu.

Możesz uruchamiać agentów ręcznie, zgodnie z harmonogramem lub za pośrednictwem webhooków (automatycznych sygnałów wysyłanych między aplikacjami po wystąpieniu określonego zdarzenia). To właśnie ta elastyczność sprawia, że agenci ci sprawdzają się w rzeczywistych cyklach pracy.

🔍 Czy wiesz, że? Agenci AI stają się współpracownikami w badaniach naukowych. W jednym z badań agent AI w 85% przypadków udzielił takich samych odpowiedzi jak ludzie w ankiecie, wykazując potencjał w zakresie automatyzacji badań społecznych i naukowych.

Przy tak dużej liczbie narzędzi do tworzenia agentów AI dostępnych na rynku (zarówno open source, jak i komercyjnych) warto wiedzieć, gdzie plasuje się OpenClaw. 👇

Autonomia zamiast pomocy: Większość narzędzi AI czeka na podpowiedź. Agenci OpenClaw przyjmują cel i samodzielnie ustalają kolejne kroki, w tym sposób naprawy błędów

Modułowy system umiejętności: Włączasz tylko te funkcje, których potrzebujesz (przeglądarka, e-mail, Jira i Slack), a resztę pomijasz, dzięki czemu agenci pozostają skoncentrowani, a ich działania podlegają kontroli

Przejrzystość oprogramowania open source: Możesz zapoznać się z każdym wierszem logiki wnioskowania. Dla zespołów stosujących rygorystyczne zasady dotyczące danych taka widoczność jest niepodważalna

Koordynacja wielu narzędzi: Jeden agent może w jednym przebiegu przechodzić między aplikacjami, pobierać dane z arkusza kalkulacyjnego, sporządzać podsumowanie w dokumencie i publikować je na kanale bez konieczności korzystania z oddzielnej platformy integracyjnej

OpenClaw działa najlepiej, gdy masz jasny cykl pracy do automatyzacji i pewną znajomość techniczną lub gdy połączysz go z platformą, która zajmie się za Ciebie warstwą koordynacji.

5 najlepszych przykładów zastosowań agentów OpenClaw AI w Teams

5 najlepszych przykładów zastosowań agentów OpenClaw AI w Teams

Prawdziwym sprawdzianem każdej platformy agentów jest to, czy pozwala zaoszczędzić czas przy pracy wykonywanej przez Twój zespół co tydzień. Poniżej znajduje się pięć przykładów zastosowań agentów OpenClaw AI, które obecnie stanowią najsilniejsze wzorce. 🛠️

1. Zdalne wykonywanie i przeglądanie kodu

Inżynierowie tracą wiele godzin na przełączanie się między telefonem, biurkiem i narzędziami. OpenClaw rozwiązuje ten problem, umożliwiając wykorzystanie wyzwalaczy rzeczywistych akcji w powłoce i przeglądarce z dowolnej aplikacji do komunikacji, z której korzysta Twój zespół.

Oto próbka cyklu pracy:

Programista wysyła wiadomość do swojego agenta OpenClaw na Slacku: „Przejrzyj otwarte zgłoszenia PR w branch auth i zaznacz wszystko, co nie ma testów”.

Agent wykorzystuje automatyzację przeglądarki do otwarcia serwisu GitHub, odczytuje różnice i porównuje je z konwencjami zespołu zapisanymi w pliku AGENTS.md

Wysyła uporządkowane podsumowanie do Slacka: co robi PR, czego brakuje, co wymaga ludzkiego oka

Inżynier przegląda notatki i zatwierdza je lub prosi o zmiany, nie otwierając ani jednej zakładki

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ogranicz dostęp do tworzenia i edycji agentów AI. W przeciwnym razie skończysz z pięcioma nakładającymi się na siebie botami, które wykonują nieco różne (i mylące) zadania.

2. Klasyfikacja zgłoszeń w obsłudze klienta

Zespoły wsparcia często toną w pracy związanej z kierowaniem zgłoszeń, zanim jeszcze rozpocznie się właściwa obsługa. Wielokanałowa brama OpenClaw gromadzi zgłoszenia ze wszystkich platform w jednym miejscu i automatycznie zajmuje się ich klasyfikacją.

Może to wyglądać następująco:

Wszystkie zgłoszenia przychodzące z poczty e-mail, WhatsApp i czatu internetowego mają jeden przepływ do bramki OpenClaw Gateway

Agent odczytuje każdą wiadomość, klasyfikuje jej pilność i temat za pomocą pętli wnioskowania ReAct oraz sprawdza historię rozmów przechowywaną w lokalnych plikach Markdown

Zgłoszenia o wysokim priorytecie są natychmiast sygnalizowane przedstawicielowi dyżurnemu za pośrednictwem Telegrama

Rutynowe zapytania trafiają do kolejki z gotową odpowiedzią lub do Skrzynki odbiorczej odpowiedniego specjalisty wraz z pełnym kontekstem jako załącznikiem

📮 ClickUp Insight: 44% zespołów rozwiązuje problemy natychmiast, bez formalnego procesu klasyfikacji. Szybkie działanie w celu wprowadzenia poprawki wydaje się wydajne, ale pośpiech może łatwo przesłonić zdolność zespołu do wdrożenia skutecznego rozwiązania. Potrzebujesz systemu, który kieruje napływające problemy przez ustrukturyzowany proces przyjmowania. Formularze ClickUp mogą z góry zebrać niezbędny kontekst, a Super Agent może dokonać selekcji przesłanych problemów, ocenić ich priorytet i skierować je do właściwego właściciela lub kolejki, zanim rozpocznie się praca.

3. Monitorowanie informacji o konkurencji

Większość zespołów przeprowadza badania konkurencji raz w miesiącu, o ile w ogóle. Harmonogram OpenClaw wykonuje kontrole w ustalonych odstępach czasu bez konieczności podpowiedzi, dzięki czemu nic nie umknie.

Przykład cyklu pracy:

W AGENTS.md definiujesz konkurentów i sygnały, na które należy zwracać uwagę: zmiany cen, nowe oferty pracy, zmiany w recenzjach na G2, wzmianki w prasie

Co kilka godzin sygnał kontrolny budzi agenta, który wykorzystuje automatyzację przeglądarki, aby odwiedzić te strony i porównać je z ostatnim zapisem

Gdy coś się zmienia, tworzy on krótką notatkę napisana prostym językiem i umieszcza ją w wątku czatu zespołu

W niniejszym opracowaniu omówiono, co się zmieniło i kiedy, a także przedstawiono krótką analizę tego, co może to oznaczać dla Twojej pozycji na rynku.

🧠 Ciekawostka: Agenci AI przechodzą od „myślenia” do „działania”. Badania pokazują, że odsetek narzędzi agentów, które mogą podejmować rzeczywiste działania (takie jak edycja plików lub wysyłanie e-maili), wzrósł z 27% do 65% w ciągu nieco ponad roku.

4. Spersonalizowane działania sprzedażowe

Skuteczny kontakt z potencjalnymi klientami wymaga od 20 do 30 minut badań na każdego z nich. OpenClaw przeprowadza te badania automatycznie, wykorzystując przeglądanie stron internetowych i pamięć sesji do zbudowania kontekstu, zanim Twoi przedstawiciele handlowi dotkną nawet jednego szkicu.

Oto jak wygląda cykl pracy:

Przedstawiciel handlowy wysyła agentowi listę docelowych klientów przez Telegram: „Zbadaj te 10 firm i przygotuj wstępne wiadomości e-mail”.

Agent przegląda LinkedIn, najnowsze wiadomości i tablice z ofertami pracy dla każdej potencjalnej osoby, zapisując wyniki w pamięci sesji

Tworzy spersonalizowaną wiadomość e-mail dla każdego potencjalnego klienta, odwołując się do konkretnego wyzwalacza, takiego jak runda finansowania, zatrudnienie nowego pracownika lub zmiana produktu

Przedstawiciel handlowy przygotowuje wszystkie 10 wersji roboczych do przeglądu, poprawek i wysłania

🔍 Czy wiesz, że? Indeks Stanford HAI AI Index 2025 pokazuje, że 78% organizacji korzysta obecnie z AI, jednak zaawansowane systemy, takie jak agenci, wciąż dopiero się pojawiają, a nie są w pełni wdrożone.

5. Notatki ze spotkań i dystrybucja zadań

OpenClaw usprawnia przekazywanie zadań po spotkaniu, automatycznie transkrybując, podsumowując i przeprowadzając dystrybucję zadań do wykonania zaraz po zakończeniu rozmowy. Próbka cyklu pracy wygląda następująco:

Agent nawiązuje połączenie z Twoim spotkaniem na Zoomie lub w Teams za pośrednictwem API transkrypcji i słucha w czasie rzeczywistym

Po zakończeniu rozmowy analizuje transkrypcję i wyodrębnia podjęte decyzje, otwarte pytania oraz konkretne elementy wraz z właścicielami

Wysyła uporządkowane podsumowanie na kanał Slacka i wysyła każdej osobie e-mail z konkretnymi elementami do wykonania

Wszystkie nierozwiązane sprawy są dodawane do pliku z planem działań następczych w obszarze roboczym, gotowe do podjęcia podczas następnego spotkania standupowego

💡 Porada dla profesjonalistów: Zarezerwuj 30 minut tygodniowo na porządkowanie. Szybka procedura do zastosowania: Wykrywanie błędów

Popraw niejasne instrukcje

Zacieśnij wyzwalacze

Usuń wszystko, co zbędne Już samo to zapewni Ci przewagę nad większością zespołów.

Jak zarządzać cyklami pracy agentów AI w ClickUp

Twoje zadania, projekty, rozmowy i agenci AI znajdują się w ClickUp. Gdy więc zmienia się Twoja praca, agenci dostosowują się do niej.

To ma większe znaczenie, niż się wydaje. Agenci potrzebują przejrzystego kontekstu, jasnego zakresu zadań i konkretnych instrukcji, aby wykonywać użyteczną pracę. ClickUp zapewnia wszystkie te elementy bez dodatkowych ustawień i przełączania się między kontekstami. Oto jak tworzyć i zarządzać cyklami pracy agentów w tym narzędziu. 🔁

1. Zacznij od ogólnego zarysu: Którego agenta wdrażasz?

Zanim zaczniesz cokolwiek konfigurować, musisz wiedzieć, jaki typ agenta ClickUp pasuje do danego zadania. Są dwa rodzaje: Super Agents i Autopilot Agents.

Krótkie wprowadzenie, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z ClickUp AI ClickUp Brain to warstwa inteligencji działająca na całej platformie. Łączy ona zadania, dokumenty, wiadomości na czacie i dane zespołu, dzięki czemu każdy tworzony przez Ciebie agent ma już wbudowany kontekst obszaru roboczego.

Superagenci

Uruchom dowolny cykl pracy dzięki superagentom ClickUp Skonfiguruj swojego superagenta ClickUp, dodając niestandardowe instrukcje dostosowane do Twojego przypadku użycia

Są to adaptacyjni, wieloetapowi członkowie zespołu oparci na sztucznej inteligencji. Możesz uruchomić ich ręcznie, wysyłając im prywatną wiadomość, @wspominając ich w komentarzu do zadania lub na kanale czatu albo przypisując im zadanie bezpośrednio. Możesz również połączyć ich z automatyzacjami ClickUp, aby uruchamiali się samodzielnie.

Dzięki bogatszej pamięci, obejmującej ostatnie interakcje, zapisane preferencje i samodzielnie zgromadzoną wiedzę, superagenci ClickUp dobrze radzą sobie z kompleksowymi cyklami pracy.

Na przykład superagent przypisany do Twojego procesu tworzenia zawartości może przyjąć zadanie, pobrać odpowiednie dokumenty w celu uzyskania kontekstu, sporządzić brief, zasygnalizować lukę i opublikować podsumowanie — a wszystko to bez udziału człowieka na żadnym kroku.

Agenci Autopilot

Agenci Autopilot

Ustaw warunki dla swojego agenta ClickUp Autopilot

Działają one na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy i warunków w określonej lokalizacji: lista, folder, przestrzeń lub kanał czatu. Są one idealnym wyborem do spójnego wykonywania działań typu „jeśli X, to Y”.

Załóżmy na przykład, że Twój zespół wsparcia otrzymuje lawinę powtarzających się pytań na kanale czatu. Agent ClickUp Autopilot przypisany do tego kanału, z odpowiednimi warunkami i połączonym dokumentem wiedzy, obsługuje te zapytania za każdym razem bez żadnej podpowiedzi ze strony użytkownika.

Prosta zasada: zacznij od agentów Autopilot w przypadku dobrze zdefiniowanych, powtarzalnych zadań. Przejdź do agentów Super, gdy praca wymaga rozumowania, wielu kroków lub stałej obecności, z którą Twój zespół może wchodzić w interakcję.

2. Projektowanie cyklu pracy: wybierz zadanie, a następnie wybierz wyzwalacz

Z łatwością stwórz superagenta ClickUp dostosowanego do Twoich konkretnych potrzeb

Zanim zaczniesz zmieniać jakiekolwiek ustawienia, określ, jaki wynik ma osiągnąć agent. Następnie pozwól, aby to kierowało Wszystkim. Oto, jak to może wyglądać:

Zdefiniuj zadanie: „Podsumuj wszystkie zaległe zadania i opublikuj raport w każdy poniedziałek rano” to zadanie; „pomoc w zadaniach” nie jest zadaniem

Zdecyduj, gdzie ma działać: Agenci kanałów czatu odpowiadają na wiadomości; agenci oparci na lokalizacji reagują na wydarzenia związane z zadaniem

Wybierz typ wyzwalacza: Zacznij od wyzwalaczy ręcznych (wiadomości prywatne, @wzmianki, przypisanie zadania), a gdy logika będzie już dopracowana, przejdź do wyzwalaczy zaplanowanych lub opartych na automatyzacji

W recenzji na G2 dodano również:

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem i pozwala bardzo szybko skonfigurować rutynowe zadania. Uważam również, że szablony są pomocne podczas procesu ustawień, mimo że prawidłowe ustawienia wymagają sporo czasu i wysiłku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uruchom swojego Super Agenta na jednej liście lub w jednym kanale, korzystając z przykładowych zadań. To kontrolowane środowisko pomoże Ci wcześnie wykrywać problemy bez zakłócania rzeczywistych cykli pracy.

3. Warunki: Naucz agenta, kiedy ma działać, a kiedy pozostawać w bezczynności

Zdefiniuj warunki dla agenta ClickUp Autopilot, aby mieć pewność, że jest to wyzwalacz tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Bez warunków agenci reagują na wszystko, w tym na pytanie „kto idzie na lunch?”. Warunki to rozwiązują:

Warunki dotyczące słów kluczowych: Wymagaj określonych terminów, takich jak „zablokowane” lub „aktualizacja statusu”, zanim agent udzieli odpowiedzi

Wytyczne dotyczące prefiksów: Naucz swój zespół, aby na początku każdej wiadomości, którą ma obsłużyć agent, używał „/help” lub „Agent:”.

Warunki oparte na intencjach: „Odpowiadaj tylko na bezpośrednie pytania” sprawia, że agent nie angażuje się w ogólne rozmowy na kanale

W przypadku agentów opartych na zadaniach należy nałożyć warunki automatyzacji na wyzwalacz. Połączenie opcji „Wyzwalaj po utworzeniu zadania” oraz „tylko gdy priorytet jest wysoki” eliminuje większość fałszywych alarmów.

Używaj warunków automatyzacji w ClickUp, aby dostosować wyzwalacze agentów

4. Instrukcje: Opisz wyniki działania agenta

Edytuj umiejętności i instrukcje dla swojego Super Agenta w ClickUp

Niejasne instrukcje prowadzą do niejasnych wyników. Każdy zestaw instrukcji wymaga trzech elementów:

Format wyjściowy: Określ dokładnie, czego oczekujesz, na przykład „zwróć tabelę z trzema kolumnami: Nazwa zadania, Właściciel, Termin wykonania”

Rozwiązanie awaryjne w przypadku brakujących informacji: „Jeśli pole priorytetu jest puste, wpisz „Nieznane” i zaznacz to w wynikach”.

Definicja zakończenia: „Opublikuj raport w #updates i zamknij zadanie jako zakończone”

ClickUp Brain może przygotować dla Ciebie te instrukcje. Opisz swoje potrzeby prostym językiem, a narzędzie wygeneruje uporządkowany zestaw instrukcji, który możesz dopracować.

Poproś ClickUp Brain o pomoc w tworzeniu i dostosowywaniu niestandardowych superagentów ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zanim zaczniesz cokolwiek automatyzować, uruchom agenta AI za pomocą prostych czynności, takich jak wiadomości prywatne lub @wzmianki. Dzięki temu upewnisz się, że logika i odpowiedzi działają dokładnie tak, jak tego oczekujesz.

5. Wiedza i dostęp: Określ, gdzie agent może szukać informacji

Dostosuj źródła dla swoich agentów ClickUp Autopilot

Ogranicz to ściśle. Zbyt szeroki dostęp powoduje, że odpowiedzi są niewiarygodne. Zbyt wąski dostęp sprawia, że agent nie radzi sobie z zadaniem:

Źródła obszaru roboczego: dokumenty, zadania, wiadomości na czacie oraz konkretne przestrzenie lub listy; osoba odpowiedzialna za raportowanie statusu potrzebuje jedynie list aktywnych projektów, a nie całego obszaru roboczego

Źródła zewnętrzne: Kieruj agentów do zasobów zewnętrznych, takich jak Centrum pomocy, gdy wymaga tego dany przypadek użycia

💡 Porada dla profesjonalistów: Spraw, by wyglądało to na prawdziwe (inaczej nikt z tego nie skorzysta). Jeśli Twój agent nazywa się „Test Bot v2”… ludzie go zignorują. Nadaj mu jasną nazwę, porządny awatar i opis, który odpowiada na pytanie: „Dlaczego miałbym mu zaufać?”.

Osiągnij sukces dzięki ClickUp

OpenClaw pokazuje, co jest możliwe, gdy AI może planować, działać i realizować wieloetapowe zadania bez ciągłego wkładu użytkownika. Od klasyfikacji zgłoszeń do monitorowania konkurencji — agenci ci obsługują rzeczywiste cykle pracy, z którymi zespoły mają do czynienia na co dzień.

Jednak tworzenie tych cykli pracy i zarządzanie nimi wymaga odpowiedniej struktury. Agenci potrzebują jasnych instrukcji, zdefiniowanych wyzwalaczy oraz dostępu do odpowiednich danych. Bez tych podstaw nawet potężni agenci stają się chaotyczni, nieprzewidywalni lub trudni do skalowania.

ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Zapewnia obszar roboczy, w którym zadania, dokumenty, rozmowy i agenci AI pozostają ze sobą połączone.

Agenci Super obsługują złożone, wieloetapowe zadania, podczas gdy agenci Autopilot automatycznie wykonują ustrukturyzowane cykle pracy. Ty określasz wynik, ustalasz warunki, a system zajmuje się realizacją bez konieczności ciągłego nadzoru.

OpenClaw pokazuje, co potrafią agenci AI. ClickUp sprawia, że tę moc można wykorzystać w codziennej pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy agenci OpenClaw mogą automatycznie utworzyć zgłoszenie w Jira na podstawie wiadomości e-mail?

Tak, jednym z najczęstszych zastosowań OpenClaw jest analizowanie przychodzących wiadomości e-mail i generowanie uporządkowanych zgłoszeń w Jira (lub dowolnym innym narzędziu do zarządzania zgłoszeniami) z już wypełnionymi polami, takimi jak priorytet, kategoria i opis.

Czym OpenClaw różni się od oprogramowania do pisania opartego na AI?

Narzędzia AI generują tekst na podstawie podanej podpowiedzi, podczas gdy agenci OpenClaw obsługują cały cykl pracy związany z tym tekstem. Obejmuje to wyszukiwanie informacji, tworzenie szkicu, przekazywanie do zatwierdzenia oraz publikację, dzięki czemu wynik dociera do miejsca przeznaczenia bez konieczności wykonywania ręcznych kroków pośrednich.

Czy do korzystania z OpenClaw potrzebne są umiejętności programistyczne?

Pewna znajomość techniczna jest pomocna przy tworzeniu niestandardowych agentów, ale gotowe szablony agentów i platformy do koordynacji bez kodowania sprawiają, że OpenClaw staje się coraz bardziej dostępny dla osób niebędących programistami.