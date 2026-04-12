Notion dokumenty vs. ClickUp dokumenty: które narzędzie jest lepsze?

Notion od dawna jest narzędziem z wyboru dla zespołów, które spędzają większość czasu w dokumentach. Jednak wraz z rosnącym połączeniem pracy, samodzielne narzędzie do tworzenia dokumentów zaczyna ujawniać swoje ograniczenia.

Co się dzieje, gdy Twoja dokumentacja musi współgrać z zadaniami, osiami czasu i rzeczywistym cyklem pracy Twojego zespołu? Właśnie wtedy do akcji wkracza ClickUp Docs.

W niniejszym porównaniu Notion Docs i ClickUp Docs rzucamy okiem na oba narzędzia, sprawdzając, w jakich obszarach Notion nie ustępuje konkurencji, gdzie ClickUp wyprzedza rywala oraz dlaczego coraz więcej zespołów całkowicie zmienia swoje ustawienia dotyczące dokumentacji.

ClickUp dokumenty vs. Notion dokumenty w skrócie

ClickUp Docs i Notion Docs rozwiązują różne problemy. ClickUp Docs to warstwa dokumentacji w ramach Converged AI Workspace — jednej, bezpiecznej platformy, na której współistnieją projekty, dokumenty, rozmowy i sztuczna inteligencja.

Notion Docs wykorzystuje redaktor oparty na blokach, stworzony z myślą o elastycznych, samodzielnych wewnętrznych bazach wiedzy. 👀

Ta różnica ma wpływ na wszystko — od formatu po to, jak Twój zespół reaguje na to, co zostało napisane.

Funkcja ClickUp Dokument Notion Docs Redaktor Tekst sformatowany z nagłówkami, tabelami, blokami kodu, listami kontrolnymi, osadzonymi plikami multimedialnymi, zagnieżdżonymi stronami i możliwością wspólnej edycji w czasie rzeczywistym Oparte na blokach z funkcją przeciągania i upuszczania bloków zawartości, zsynchronizowanymi blokami, przełącznikami, objaśnieniami i układami kolumn AI ClickUp Brain z funkcją wyszukiwania w całym obszarze roboczym i aplikacjach, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, dostęp do wielu modeli LLM Notion AI z funkcją pisania w tekście, streszczaniem stron oraz pytaniami i odpowiedziami ograniczonymi do wybranych stron Wiki Strony zagnieżdżone, huby dokumentów ClickUp oraz wyszukiwanie połączone ClickUp powiązane z przestrzeniami ClickUp, folderami ClickUp i listami ClickUp Nieograniczone zagnieżdżanie stron, nawigacja w pasku bocznym, breadcrumbs, oraz powiązania z relacyjną bazą danych Współpraca Przypisane komentarze, które przekształcają się w śledzone zadania, @wzmianki, szczegółowe uprawnienia, kontrola dostępu gości Komentarze w tekście, udostępnianie na poziomie strony, zaproszenia dla gości, przestrzenie zespołowe i historia wersji Połączone zadania Osadzaj zadania na żywo w dokumentach, konwersja tekstu na zadanie jednym kliknięciem Odwołania do widoków bazy danych wewnątrz stron; data powstania zadań wymaga ręcznych kroków lub narzędzi innych firm

Czym jest ClickUp Dokument?

Edytuj i udostępniaj dokumentację projektu członkom zespołu za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs to wbudowany redaktor dokumentów w ClickUp, który pozwala tworzyć, edytować i organizować dokumenty bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Zamiast przeskakiwać między różnymi narzędziami i zmagać się z nadmiarem narzędzi, wszystko znajduje się w jednym miejscu, obok Twoich zadań i projektów.

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć wszelkiego rodzaju dokumenty — od notatek ze spotkań i stron wiki po standardowe procedury operacyjne (SOP) i opisy projektów. Możesz łączyć dokumenty bezpośrednio z zadaniami, współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze, a nawet tworzyć zadania bezpośrednio z poziomu dokumentu poprzez zaznaczenie tekstu.

Funkcje ClickUp Docs

Oto funkcje, które wyróżniają ClickUp Docs spośród innych narzędzi do tworzenia dokumentacji.

Funkcja nr 1: Wspólna edycja w czasie rzeczywistym

Edytujcie razem, nie wchodząc sobie w drogę, dzięki ClickUp Dokumentom

Kto ostatnio zapisał zmiany? Czy ktoś nadpisał moją sekcję? Czy to najnowsza wersja? ClickUp Docs eliminuje wszystkie te utrudnienia. Każdy członek zespołu widzi kursory na żywo, zmiany pojawiają się natychmiast, a komentarze w tekście pozwalają powiązać informacje zwrotne dokładnie z fragmentem, do którego się odnoszą.

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twój zespół finalizuje brief dotyczący wprowadzenia produktu na rynek na godzinę przed rozmową z klientem. Copywriter dopracowuje treść, projektant dodaje elementy wizualne, a kierownik projektu aktualizuje osie czasu. Wszystko to dzieje się w tym samym czasie. Jeden dokument, zawsze aktualny.

Użytkownik udostępnia swoją opinię:

W ClickUp najbardziej podoba mi się jego elastyczność i to, że naprawdę jest to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Mogę dostosować cykle pracy i widoki do mojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy zarządzam prostą listą zadań, czy prowadzę bardziej złożony projekt. Dzięki temu, że zadania, dokumenty, cele, śledzenie czasu i automatyzacje są w jednym miejscu, znacznie łatwiej jest mi utrzymać porządek i współpracować z innymi bez ciągłego przełączania się między wieloma narzędziami.

W ClickUp najbardziej podoba mi się jego elastyczność i to, że naprawdę jest to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Mogę dostosować cykle pracy i widoki do mojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy zarządzam prostą listą zadań, czy prowadzę bardziej złożony projekt. Dzięki temu, że zadania, dokumenty, cele, śledzenie czasu i automatyzacje są w jednym miejscu, znacznie łatwiej jest mi utrzymać porządek i współpracować z innymi bez ciągłego przełączania się między wieloma narzędziami.

Funkcja nr 2: Tworzenie zadań bezpośrednio z dokumentów

Zamień zaznaczony tekst w zadania do śledzenia bez opuszczania dokumentów ClickUp

Zaznacz dowolny tekst w dokumencie i natychmiast przekształć go w zadanie.

Gdy w trakcie przeglądu zostanie zgłoszony błąd lub podczas planowania pojawi się zadanie do wykonania, natychmiast staje się ono śledzonym zadaniem, wraz z:

Osoba przypisana

Termin

Poziom priorytetu

Bezpośredni link do oryginalnego dokumentu

Funkcja nr 3: Hub dokumentów zapewniający scentralizowaną wiedzę

Wyszukuj, znajdź i ufaj każdemu dokumentowi w swoim obszarze roboczym ClickUp Docs Hub

Każdy zespół w końcu ma dokumenty rozrzucone po folderach, skrzynkach odbiorczych i lokalnych dyskach pracowników. ClickUp Docs Hub gromadzi wszystkie dokumenty w Twoim obszarze roboczym w jednym widoku z możliwością wyszukiwania i filtrowania, a zweryfikowane wiki są wyświetlane na górze, dzięki czemu najważniejsze zasoby są zawsze łatwe do znalezienia.

Nowy inżynier dołączający do zespołu nie musi wysyłać wiadomości do czterech osób, aby znaleźć przewodnik wdrożeniowy. Otwiera Docs Hub, wyszukuje potrzebne informacje i w mniej niż minutę ma przed sobą poprawną, aktualną wersję.

Funkcja nr 4: Zagnieżdżone strony dla uporządkowanych dokumentów

Porządkuj złożone dokumenty w przejrzystą, łatwą w nawigacji strukturę w ClickUp Docs

Niektóre projekty wymagają więcej niż jednego prostego dokumentu. ClickUp pozwala tworzyć zagnieżdżone podstrony w ramach jednego dokumentu, dzięki czemu złożone informacje pozostają uporządkowane i nie zamieniają się w przytłaczającą listę do przewijania.

Na przykład dokument zawierający kwartalny plan działania może wyglądać następująco:

Strona nadrzędna: Ogólna strategia i OKR

Podstrona poświęcona poszczególnym funkcjom: Specyfikacje, wzorce projektowe, otwarte pytania

Osobna podstrona: Notatki interesariuszy i status zatwierdzenia

Każdy może od razu przejść do tego, czego potrzebuje, bez konieczności przeszukiwania całego dokumentu.

🚀 Zaleta ClickUp: Kontroluj dokładnie, kto widzi, komentuje lub edytuje każdy dokument w ClickUp. Pozwala to ustawić konkretne uprawnienia dla każdego dokumentu, niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp tylko do przeglądania, dostęp do komentowania, czy pełne prawa do edycji, a także generować linki do udostępniania dla członków zespołu, gości lub publicznych odbiorców. Zarządzaj tym, kto widzi i edytuje Twój dokument ClickUp, dzięki szczegółowym opcjom udostępniania

Funkcja nr 5: Integracja z ClickUp Brain

Przyspiesz tworzenie zawartości dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który działa w Twoim obszarze roboczym i naprawdę wie, co się w nim znajduje. Przegląda Twoje dokumenty, zadania, komentarze i strony wiki, a następnie udziela bezpośrednich odpowiedzi wraz z linkami do źródła.

W ramach Docs działa ono jako pełnoprawny asystent do pisania i tworzenia zawartości. Wpisz „/Write with AI” w dowolnym miejscu dokumentu, a ClickUp Brain uruchomi się bezpośrednio w redaktorze. Z tej podpowiedzi możesz:

Napisz od podstaw opis projektu, funkcji lub kampanii

Stwórz uporządkowany plan z gotowymi sekcjami i krokami

Generuj elementy do wykonania na podstawie bloku tekstu lub notatek ze spotkania

Jeśli więc Twój zespół właśnie zakończył spotkanie inauguracyjne i ktoś wrzuca surowe notatki do dokumentu, kontekstowa AI może w ciągu kilku sekund przekształcić ten bałagan w przejrzysty plan z zadaniami gotowymi do przydzielenia.

Oprócz generowania zawartości ClickUp Brain działa również jako pamięć Twojego obszaru roboczego. Zapytaj go na przykład: „Jaką informację zwrotną przekazał klient na temat przeprojektowania strony głównej i jakie zadania zostały na tej podstawie utworzone?”

Podpowiedź ClickUp Brain o przeszukanie Twojego obszaru roboczego

Pobiera odpowiedź z dowolnego miejsca, w którym znajdują się te informacje – niezależnie od tego, czy jest to dokument, wątek komentarzy czy zakończone zadanie – i przekierowuje Cię bezpośrednio do tego miejsca.

Działa to nawet bez Twojej interwencji. Superagenci ClickUp AI pobierają aktualizacje z rozmów, spotkań i zakończonych zadań, aby automatycznie aktualizować Twoje dokumenty, dzięki czemu dokumentacja pozostaje dokładna, a nikt nie musi pamiętać o jej aktualizowaniu.

Skonfiguruj ClickUp Super Agents, aby aktualizować dokumenty bez konieczności ręcznego wysiłku

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak zautomatyzować dokumentację w ClickUp:

Czym jest Notion Docs?

Notion Docs to redaktor dokumentów wbudowany w Notion. Obsługuje wszystko, od szybkich notatek i podsumowań spotkań po uporządkowane wiki, standardowe procedury operacyjne (SOP) oraz obszerną dokumentację projektową.

To, co odróżnia je strukturalnie od większości narzędzi do tworzenia dokumentów, to redaktor oparty na blokach. Każdy element na stronie, niezależnie od tego, czy jest to akapit, tabela, obraz, Toggl czy osadzona baza danych, stanowi niezależny blok.

Bloki można dowolnie przeciągać, zmieniać ich kolejność i zagnieżdżać, co zapewnia dużą kontrolę nad układem strony i jej zawartością.

Funkcje Notion Docs

Przyjrzyjmy się najważniejszym funkcjom dokumentów Notion.

Funkcja nr 1: Współpraca w czasie rzeczywistym z widocznością na poziomie bloków

Gdy wiele osób edytuje dokument, Notion pokazuje w czasie rzeczywistym, kto dokładnie pracuje nad danym blokiem. Możesz zobaczyć poruszające się awatary obok zawartości, przejść do miejsca, w którym ktoś właśnie edytuje, oraz dodawać komentarze kontekstowe powiązane z konkretnymi sekcjami.

Ułatwia to przeglądanie lub edycję długich dokumentów bez nakładania się pracy i bez nieporozumień.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, by zorientować się w sytuacji w pracy. Kluczowa informacja może być ukryta w wiadomości e-mail, rozwinięta w wątku na Slacku i udokumentowana w innym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast na wykonywanie zadań. ClickUp łączy cały Twój cykl pracy w jedną spójną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp E-mail Zarządzanie Projektami, ClickUp Chat, ClickUp Docs i ClickUp Brain Wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swój czas na wydajność. 💫 Prawdziwe wyniki: Dzięki ClickUp zespoły są w stanie zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Funkcja nr 2: Bazy danych w dokumentach

Notion nie traktuje dokumentów i danych jako odrębnych elementów. Możesz umieścić bazę danych bezpośrednio na stronie i korzystać z niej jak z tabeli, tablicy kanban lub kalendarza.

Na przykład prosty dokument z notatkami ze spotkania może również zawierać narzędzie do śledzenia zadań, które aktualizuje się w czasie rzeczywistym.

Funkcja nr 3: Wbudowane przełączniki do zwijania zawartości

Możesz ukryć sekcje w blokach Toggl, które czytelnicy mogą rozwinąć tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku długich dokumentów. Możesz zachować przejrzystość głównej zawartości, jednocześnie dodając pod spodem dodatkowe szczegóły, notatki lub instrukcje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ustal „definicję zrobionego” poprzez dodanie obowiązkowego pola wyboru na dole każdego przewodnika, które wymaga, aby druga osoba wykonała podane kroki i potwierdziła ich wykonanie. Jeśli współpracownik nie jest w stanie wykonać zadania, korzystając wyłącznie z Twojego dokumentu, oznacza to, że przewodnik nie jest jeszcze gotowy, co zmusza Cię do wychwycenia tych drobnych, „domyślnych” kroków, które zazwyczaj są pomijane.

Funkcja nr 4: Notion AI

Notion AI działa w redaktorze i obsługuje każdy tekst, który właśnie piszesz. Możesz zaznaczyć fragment i poprosić o jego przepisanie, skrócenie, rozwinięcie lub zmianę tonu.

Możesz również poprosić o kontynuowanie pisania, wyjaśnienie czegoś lub przekształcenie zawartości w listy lub sekcje.

Porównanie funkcji ClickUp Docs i Notion Docs dokumentów

Oto jak te dwa narzędzia wypadają pod względem funkcji, które są najważniejsze dla Twojego zespołu. 👀

Funkcja nr 1: Współpraca w czasie rzeczywistym

Na początek porozmawiajmy o współpracy w czasie rzeczywistym. Oto porównanie ClickUp Dokumentów i Notion Dokumentów pod kątem synchronizacji pracy zespołu podczas edycji.

ClickUp Docs

ClickUp Docs zapewnia płynną współpracę dzięki kursorom działającym w czasie rzeczywistym, natychmiastowej edycji oraz komentarzom wbudowanym bezpośrednio w odpowiedni fragment tekstu.

To, co wyróżnia to narzędzie, to fakt, że współpraca wykracza poza sam dokument. Możesz dodawać komentarze, przekształcać opinie w zadania z terminami i osobami przypisanymi oraz dokonywać wzmianek w zespole — a wszystko to bez opuszczania dokumentu.

Notion Docs

Notion wyświetla ruchome awatary obok bloków zawartości w trakcie edycji, dzięki czemu zawsze wiesz, kto gdzie pracuje.

Komentarze wbudowane w tekst oraz udostępnianie na poziomie strony sprawdzają się dobrze podczas przeglądania długich dokumentów, a historia wersji ułatwia cofnięcie zmian, jeśli coś zostanie nadpisane.

🏆 Zwycięzca: W tej rundzie wygrywa ClickUp Docs. Jego narzędzia do współpracy idą o krok dalej, przekształcając komentarze w konkretne zadania, co pozwala wypełnić lukę między dyskusją a realizacją.

Funkcja nr 2: Możliwości AI

Następnie przyjrzymy się sztucznej inteligencji. W jaki sposób te narzędzia AI wykorzystują sztuczną inteligencję, aby pomóc Twojemu zespołowi pracować wydajniej nad dokumentami?

ClickUp Docs

ClickUp Brain jest głęboko zintegrowany z całym obszarem roboczym, a nie tylko z redaktorem dokumentów. Może przeszukiwać dokumenty, zadania, komentarze i zintegrowane aplikacje, aby odpowiadać na pytania i wyświetlać informacje niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

W dokumentach proste polecenie /Write with AI pozwala tworzyć szkice zawartości, budować uporządkowane plany lub generować zadania do wykonania na podstawie surowych notatek. Superagenci ClickUp AI mogą nawet automatycznie aktualizować dokumenty na podstawie aktywności w całym obszarze roboczym.

Notion Docs

Notion AI dobrze radzi sobie z zadaniami związanymi z pisaniem w tekście, tworzeniem zawartości, streszczaniem stron oraz generowaniem notatek ze spotkań z oznaczeniami czasu i elementami do wykonania. Może odwoływać się do innych stron Notion, aby uzyskać bardziej spersonalizowane wyniki.

Jednak jego funkcje pytań i odpowiedzi oraz wyszukiwania ograniczają się do zawartości stron, a nie do szerszego, połączonego obszaru roboczego.

🏆 Zwycięzca: W tej kategorii wygrywa ClickUp Docs. Możliwość indeksowania i przeszukiwania całego obszaru roboczego przez ClickUp Brain, obejmująca zadania, komentarze, czaty i dokumenty, daje mu znaczną przewagę nad podejściem Notion AI, ograniczonym do poszczególnych stron.

Funkcja nr 3: Organizacja dokumentów

Przyjrzyjmy się teraz, jak każde z tych narzędzi radzi sobie z porządkowaniem i organizowaniem dokumentacji na dużą skalę.

ClickUp Docs

ClickUp oferuje zagnieżdżone podstrony, które pozwalają zachować strukturę złożonych dokumentów bez konieczności niekończącego się przewijania, a także Docs Hub — scentralizowany widok wszystkich dokumentów w Twoim obszarze roboczym z funkcją wyszukiwania.

Dokumenty są również powiązane z przestrzeniami, folderami i listami, dzięki czemu znajdują się w pobliżu zadań, którym zapewniają wsparcie.

Notion Docs

Jedną z największych zalet Notion jest możliwość tworzenia nieskończonej liczby zagnieżdżonych stron. Strony mogą znajdować się wewnątrz innych stron bez żadnych limitów, a nawigacja w pasku bocznym z breadcrumbs ułatwia poruszanie się po rozbudowanej bazie wiedzy.

Bazy danych relacyjnych mogą również łączyć się bezpośrednio ze stronami wiki, co sprawia, że Notion jest niezawodnym narzędziem dla zespołów tworzących samodzielne wewnętrzne repozytoria wiedzy.

🏆 Zwycięzca: To zależy od konkretnego zastosowania. Notion wygrywa pod względem bogactwa wiedzy i elastyczności. ClickUp wygrywa, gdy dokumentacja musi być połączona z aktywnymi pracami projektowymi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ustaw „termin ważności” w właściwościach dokumentu lub nagłówku, który będzie wyzwalaczem powiadomienia o kwartalnym porządkowaniu. Jeśli dokument przekroczy ten termin bez oznaczenia „Sprawdzono”, u góry pojawi się baner „Postępuj ostrożnie”, co zapobiegnie przypadkowemu stosowaniu przez zespół nieaktualnych procedur operacyjnych, które nie mają już zastosowania do obecnego stosu technologicznego.

Funkcja nr 4: Integracja zadań

Na koniec sprawdźmy, jak dobrze każde z tych narzędzi tworzy połączenie między dokumentami a faktycznie wykonywaną pracą.

ClickUp Docs

Możesz zaznaczyć dowolny tekst w dokumencie i natychmiast przekształcić go w śledzone zadanie, wraz z osobą przypisaną, terminem wykonania, priorytetem i bezpośrednim linkiem do oryginalnego dokumentu.

Aktywne zadania ClickUp można również osadzać bezpośrednio w dokumentach, dzięki czemu najnowszy status jest zawsze widoczny bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Notion Docs

Notion pozwala osadzać widoki baz danych na stronach i odwoływać się do danych z projektu, co świetnie sprawdza się przy śledzeniu informacji.

Jednak tworzenie zadań na podstawie zawartości dokumentów wymaga ręcznych kroków lub integracji z narzędziami innych firm. Jest to mniej spójne doświadczenie dla zespołów, które potrzebują dokumentacji do podejmowania działań.

🏆 Zwycięzca: ClickUp Docs zdecydowanie wygrywa tę kategorię. Konwersja tekstu na zadanie za pomocą jednego kliknięcia oraz osadzanie zadań na żywo sprawiają, że jest to narzędzie do dokumentacji znacznie bardziej skoncentrowane na realizacji zadań niż Notion w zakresie zarządzania projektami. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Czy warto wybrać ClickUp dokumenty czy Notion dokumenty?

Jeśli Twój zespół potrzebuje dokumentacji, która faktycznie wpisuje się w sposób, w jaki pracujecie, ClickUp Docs to oczywisty wybór. Wyróżnia się pod względem współpracy, AI, organizacji i integracji zadań, zapewniając Ci jedną przestrzeń roboczą, w której dokumenty prowadzą do rzeczywistych działań.

Notion Docs to solidne narzędzie do tworzenia pięknych, samodzielnych baz wiedzy. Jednak gdy Twoja dokumentacja musi współpracować z zadaniami, osiami czasu i cyklem pracy zespołu, zaczyna ujawniać swoje ograniczenia.

Dla zespołów, które chcą przestać przełączać się między narzędziami i zacząć pracować w oparciu o prawdziwe, jednolite źródło informacji, ClickUp jest po prostu bardziej kompletnym rozwiązaniem.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak, ClickUp obsługuje zagnieżdżone strony, Docs Hub oraz Connected Search, które obejmują podstawowe zastosowania wiki, takie jak scentralizowana baza wiedzy i uporządkowane hierarchie stron. Zespoły, które w dużym stopniu polegają na nieskończonym zagnieżdżaniu i widokach relacyjnych baz danych w ramach stron wiki w Notion, powinny przed zmianą ocenić oba rozwiązania.

ClickUp Brain oferuje szerszy kontekst, ponieważ funkcja Connected Search indeksuje całą przestrzeń roboczą — dokumenty, zadania, komentarze, czat i zintegrowane aplikacje — podczas gdy funkcja Q&A w Notion AI ogranicza się do zawartości stron. Notion AI jest skuteczne w pisaniu i tworzeniu podsumowań w tekście, ale zespoły potrzebujące spostrzeżeń AI dotyczących całej swojej pracy uznają ClickUp Brain za bardziej spójne rozwiązanie.

Tak, możesz eksportować strony Notion jako pliki Markdown lub HTML i przenieść je z Notion do ClickUp Docs, zachowując podstawowe formatowanie i strukturę. Narzędzie do importu ClickUp oferuje wsparcie dla transferów zbiorczych, co usprawnia większe migracje.