10 najlepszych narzędzi do kampanii politycznych na rok 2026

O 23:47 ktoś na czacie kampanii wysyła wiadomość: „Czy ktoś zaktualizował listę wyborców?” Trzy minuty później pojawia się kolejna odpowiedź: „Z którego dokumentu teraz korzystamy?”

O północy połowa zespołu pracuje nad różnymi wersjami, a dzień wyborów zbliża się wielkimi krokami.

Tak naprawdę wygląda praca za kulisami kampanii politycznych: szybkie decyzje, późne noce i ciągła walka o utrzymanie spójności między ludźmi, danymi i komunikatami.

Narzędzia do kampanii politycznych wypełniły tę lukę. Od zarządzania wolontariuszami i operacjami terenowymi po śledzenie kontaktów z wyborcami, zbieranie funduszy, komunikację i koordynację wewnętrzną – oprogramowanie stało się podstawą nowoczesnych kampanii.

W tym przewodniku przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi do prowadzenia kampanii politycznych – takich, na których zespoły kampanii mogą polegać, gdy sytuacja staje się napięta, a stawka wysoka. 📈

Narzędzia do prowadzenia kampanii politycznych pomagają kandydatom, menedżerom kampanii i organizacjom wspierającym kandydatów koordynować działania mające na celu dotarcie do wyborców, zarządzać wolontariuszami, prowadzić śledzenie darowizn i komunikować się z sympatykami.

Prowadzenie kampanii często oznacza konieczność żonglowania dziesiątkami zmiennych elementów, takich jak harmonogramy spotkań wyborczych, bazy danych darczyńców, koordynacja wolontariuszy, logistyka wydarzeń i raportowanie zgodności. Powoduje to rozproszenie pracy: fragmentację działań w wielu niepowiązanych ze sobą narzędziach, w których giną kluczowe informacje.

Z tych narzędzi korzystają kandydaci na każdym szczeblu, od lokalnych rad szkolnych po wybory federalne, a także komitety polityczne, grupy wspierające określone problemy i lokalni organizatorzy.

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania kampaniami politycznymi ewoluowało, aby uwzględnić integrację plików wyborców, analizę predykcyjną, wysyłanie wiadomości tekstowych między użytkownikami oraz kierowanie reklam do wyborców oparte na AI, aby maksymalnie wykorzystać ograniczone budżety i godziny pracy wolontariuszy.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

Wybór niewłaściwego narzędzia do kampanii może prowadzić do straty czasu i pieniędzy, zmuszając zespół do pracy w sztywnych cyklach pracy, które nie odpowiadają jego potrzebom. Frustracja narasta wraz ze zbliżaniem się terminów, wolontariusze otrzymują sprzeczne sygnały, a Ty nie możesz skalować działań w najważniejszych momentach.

Oto kluczowe kryteria oceny:

Integracja z bazą danych wyborców: Czy platforma ma połączenie z państwowymi bazami danych wyborców lub krajowymi bazami danych, takimi jak VoteBuilder lub L2? Płynny dostęp do danych wyborców eliminuje konieczność ręcznego importowania i pozwala na bieżąco aktualizować dane celowe.

Komunikacja wielokanałowa: Poszukaj wbudowanych lub zintegrowanych funkcji wysyłania wiadomości tekstowych, rozsyłania e-maili i bankowości telefonicznej, aby dotrzeć do wyborców tam, gdzie się znajdują.

Zarządzanie wolontariuszami: funkcje takie jak planowanie zmian, przydzielanie zadań i sprawdzanie obecności w czasie rzeczywistym zapewniają płynne działanie operacji terenowych.

Zgodność z przepisami i raportowanie: Kampanie muszą śledzić darowizny i wydatki na potrzeby zgłoszeń do FEC lub stanowej komisji wyborczej; zautomatyzowane narzędzia zapewniające zgodność z przepisami ograniczają liczbę błędów i ryzyko kontroli.

Skalowalność i łatwość użytkowania: Powinien radzić sobie z nagłym wzrostem liczby wolontariuszy i kontaktów z wyborcami bez problemów z wydajnością, a nowi członkowie zespołu powinni szybko osiągnąć wysoką wydajność.

Funkcje AI i automatyzacji: Nowoczesne kampanie korzystają z Nowoczesne kampanie korzystają z opartego na AI targetowania wyborców , automatycznego przydzielania zadań i analizy predykcyjnej, które pomagają efektywnie alokować zasoby.

🧠 Ciekawostka: Kampania prowadzona z domu była kiedyś główną strategią: kandydaci tacy jak Warren G. Harding podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych w 1920 r. pozostawali w domu i pozwalali zwolennikom przyjeżdżać do nich, zamiast podróżować po całym kraju. Ten styl o niskiej mobilności kładł nacisk na lokalną interakcję z wyborcami i osobisty kontakt na długo przed pojawieniem się kampanii cyfrowych.

Oto porównanie 10 najlepszych narzędzi do prowadzenia kampanii politycznych:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp * Kompleksowe planowanie kampanii, realizacja i automatyzacja oparta na AI. Tablice do planowania kampanii, Super Agents do autonomicznych cykli pracy, pulpity nawigacyjne zapewniające widoczność w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain do kontekstowej AI, dokumenty, automatyzacje, formularze. Free Forever; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw NationBuilder Organizacja społeczności dzięki zintegrowanemu CRM, stronie internetowej i zbieraniu funduszy Ujednolicone profile wspierających, szablony stron internetowych poświęconych polityce, wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych SMS-ów, segmentacja oparta na zaangażowaniu. Pakiet Starter od 41 USD/miesiąc; pakiet Pro od 179 USD/miesiąc; pakiet Enterprise niestandardowy NGP VAN Kampanie demokratyczne i postępowe wymagające dostępu do bazy danych wyborców Baza danych wyborców VoteBuilder, aplikacja do prowadzenia kampanii wyborczej MiniVAN, zbiórka funduszy zgodna z przepisami FEC, podział terytorialny i śledzenie kontaktów. Niestandardowe ceny Aristotle Campaign Manager Kampanie bezpartyjne wymagające danych wyborców + zgodność z przepisami Krajowe i stanowe rejestry wyborców, CRM darczyńców, automatyzacja raportowania zgodności z przepisami FEC/stanowymi Niestandardowe ceny i360 Kampanie republikańskie i konserwatywne Krajowa baza wyborców, modelowanie predykcyjne, aplikacja do prowadzenia kampanii offline, targetowanie reklam cyfrowych. Niestandardowe ceny Catalist Progresywne organizacje skupione na infrastrukturze danych i analiz Krajowa baza wyborców, modele prognozowania frekwencji i perswazji, dopasowywanie i wzbogacanie list Oparte na członkostwie Nowy/Tryb Kampanie promocyjne i angażujące wyborców Akcje typu „wyślij e-mail/zadzwoń/wyślij tweet do swojego przedstawiciela”, automatyzacja dopasowywania przedstawicieli, osadzanie w sieci Free Plan; płatny od 44 USD/miesiąc RunningMate (Civitech) Kandydaci z niższych pozycji na listach wyborczych i kandydaci startujący po raz pierwszy Łatwe kierowanie reklam do wyborców, zarządzanie wolontariuszami i interaktywne mapy Niestandardowe ceny Impactive Organizacja relacyjna poprzez sieci wspierające Importowanie kontaktów, dopasowywanie wyborców, gamifikacja działań informacyjnych, tabele wyników Od 50 USD miesięcznie; niestandardowe rozwiązania dla Enterprise Daisychain Cyfrowe organizowanie oparte na AI i spersonalizowane działania informacyjne Zautomatyzowane wiadomości SMS/e-mail, ujednolicone osie czasu zwolenników, scentralizowana Skrzynka odbiorcza Niestandardowe ceny

Potrzebujesz narzędzia, które dostosowuje się do specyficznego chaosu kampanii, a nie takiego, które go potęguje.

Najlepsze narzędzia do kampanii politycznych zapewniają połączenie działań związanych z dotarciem do wyborców, zbieraniem funduszy, koordynacją wolontariuszy i raportowaniem zgodności w jeden zintegrowany system.

Oto najlepsze narzędzia, które poprawiają wydajność operacyjną. ✨

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i automatyzacji opartej na AI)

Na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Planowanie realizacji, widoczność i inteligencja współistnieją tutaj, ograniczając rozrost narzędzi i unikając nieporozumień.

W przypadku szybko działających zespołów, takich jak te prowadzące kampanie polityczne, ta konwergencja ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy koordynujesz pracę setki wolontariuszy, czy zarządzasz programem obejmującym wiele stanów, ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, zamiast narzucać Ci sztywną strukturę.

Zobaczmy, jak można planować kampanię za pomocą ClickUp:

Wizualne planowanie kampanii za pomocą tablic ClickUp

Strategia kampanii na początku składa się z wielu zmiennych elementów: map okręgów wyborczych, priorytetów programowych, szkiców segmentów wyborców, sekwencji działań informacyjnych, hierarchii komunikatów... Wszystko zaczyna się od burzy mózgów.

Wyeliminuj rozbieżności między sesjami strategicznymi a codzienną pracą nad kampanią dzięki tablicom ClickUp Whiteboards .

ClickUp Whiteboards zapewnia Twojemu zespołowi wspólną przestrzeń wizualną do szkicowania pomysłów, grupowania tematów i tworzenia mapy całego obrazu kampanii przed przystąpieniem do jej realizacji.

Na przykład, Twoje zespoły ds. komunikacji i terenowe podczas sesji planowania na żywo. Na Tablicy tworzą mapę segmentacji wyborców, połączą kluczowe zadania ClickUp z każdym segmentem i dołączą projekty dokumentów z komunikatami. Następnie natychmiast przekształcają segmenty o najwyższym priorytecie w uporządkowane listy, które stają się zadaniami do wykonania.

Stwórz swoją kampanię z ClickUp:

Zyskaj autonomicznych współpracowników AI dzięki ClickUp Super Agents.

Intensywne kampanie wiążą się z rutynowymi, żmudnymi zadaniami, takimi jak działania następcze, codzienne podsumowania, raporty z postępów, sprawdzanie obecności wolontariuszy i cotygodniowe podsumowania działań informacyjnych.

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy kampanii bez nadzoru człowieka dzięki ClickUp Super Agents

Super agenci ClickUp to współpracownicy oparci na AI, wbudowani w Twój obszar roboczy i posiadający wiedzę na temat Twojej kampanii, dzięki czemu mogą samodzielnie wykonywać wieloetapowe cykle pracy i uczyć się w trakcie pracy. Można je uruchamiać ręcznie lub ustawić tak, aby działały przez całą dobę.

Po ustaleniu rytmu kampanii możesz skonfigurować Super Agent, aby sporządzał cotygodniowe raporty z działań na podstawie strumieni aktywności. Kompiluje on informacje o zakończonych zadaniach, zgłoszeniach wolontariuszy, zaległościach i zmianach w stosunku do poprzedniego tygodnia. W rezultacie otrzymujesz gotowe do prezentacji podsumowanie.

Stwórz swojego pierwszego Super Agenta:

Wizualizuj postępy kampanii dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Panele ClickUp zapewniają widoczność w czasie rzeczywistym we wszystko, co ma znaczenie: zaangażowanie wolontariuszy, frekwencję na wydarzeniach, postępy w realizacji zadań, terminy i wyniki komunikacji. Mogą one zawierać wykresy, statystyki dotyczące wskaźników operacyjnych, bilans obciążenia pracą, śledzenie zaległych zadań i wiele innych elementów — skonfigurowanych zgodnie z potrzebami Twojego zespołu.

Dodaj niestandardowe karty, aby śledzić to, co jest ważne dla Twojej kampanii, dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Możesz na przykład utworzyć pulpit nawigacyjny „Field Ops”, który pokazuje, ilość zakończonych rozmów z wyborcami, ilość drzwi, które zostały zapukane, które regiony nie osiągnęły wyznaczonych celów i którym wolontariuszom nie przydzielono jeszcze zadań do wykonania. Gdy w zeszłym tygodniu coś nie poszło zgodnie z planem, wszyscy natychmiast to widzą.

Zrozum szczegóły kampanii dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain to wbudowany kontekstowy asystent AI, który rozumie wszystko na temat Twojego obszaru roboczego: zadania, komentarze, dokumenty, Tablice i wiele więcej. Został zaprojektowany, aby odpowiadać na pytania kontekstowe, tworzyć podsumowania i podejmować działania odzwierciedlające rzeczywisty stan pracy, a nie generować ogólne wyniki AI.

ClickUp Brain dla kampanii politycznej

Oto kilka przykładowych podpowiedzi, które możesz zadać:

Podsumuj nasze 3 najważniejsze cele kampanii na II kwartał w oparciu o dokument strategiczny i bieżące zadania.

Przepisz tę przemowę, aby lepiej trafiła do niezdecydowanych wyborców miejskich, zachowując jednocześnie nasze podstawowe stanowisko.

Wyjaśnij, za co w tym tygodniu odpowiedzialne są zespoły terenowe, cyfrowe i prasowe.

Przygotuj zarys szybkiej reakcji w oparciu o najświeższe wiadomości i nasze istniejące dokumenty przedstawiające naszą pozycję.

Generuj codzienne aktualizacje standupowe, wykorzystując zadania zakończone i zablokowane w danym dniu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne zadania: Odzyskaj godziny ręcznej pracy, tworząc niestandardowe wyzwalacze, które uruchamiają kampanię w trybie automatycznym dzięki Odzyskaj godziny ręcznej pracy, tworząc niestandardowe wyzwalacze, które uruchamiają kampanię w trybie automatycznym dzięki ClickUp Automations.

Zbieraj dane: zbieraj zgłoszenia wolontariuszy, potwierdzenia udziału w wydarzeniach i opinie wyborców za pomocą dostosowywalnych formularzy, które są bezpośrednio wprowadzane do systemu zadań za pomocą zbieraj zgłoszenia wolontariuszy, potwierdzenia udziału w wydarzeniach i opinie wyborców za pomocą dostosowywalnych formularzy, które są bezpośrednio wprowadzane do systemu zadań za pomocą ClickUp Forms.

Scentralizuj dokumentację: zapewnij spójność całego zespołu, przechowując plany kampanii, tematy do omówienia i materiały szkoleniowe w zapewnij spójność całego zespołu, przechowując plany kampanii, tematy do omówienia i materiały szkoleniowe w ClickUp Docs.

Połącz się z narzędziami innych firm: zintegruj platformy e-mail, systemy CRM, aplikacje społecznościowe, narzędzia SMS, kalendarze i inne, aby połączyć działania związane z dotarciem do wyborców, zaangażowaniem społecznym i systemami wolontariatu w jeden spójny cykl pracy dzięki integracjom ClickUp

Scentralizuj proces podejmowania decyzji: ujednolicaj wyszukiwanie, automatyzację i tworzenie zawartości w różnych aplikacjach i kontekście pracy, jednocześnie eliminując ujednolicaj wyszukiwanie, automatyzację i tworzenie zawartości w różnych aplikacjach i kontekście pracy, jednocześnie eliminując rozrost AI dzięki ClickUp Brain MAX.

Zalety

Wszechstronne obszary robocze eliminują rozproszenie narzędzi i konieczność przełączania się między kontekstami

Funkcje AI przyspieszają podejmowanie decyzji i tworzenie zawartości

Elastyczna struktura dostosowuje się do każdej wielkości kampanii, od lokalnej po ogólnokrajową

Wady

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z pełnym zestawem funkcji.

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze pełnej funkcjonalności wersji na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 chwali ClickUp:

Najbardziej pomocną cechą ClickUp jest to, że naprawdę zarządza całą naszą agencją. Korzystamy z ClickUp przez cały dzień do zarządzania zadaniami, Super Agentami, komunikacją wewnętrzną zespołu, kalendarzami zawartości, dokumentacją, śledzeniem kampanii i wieloma innymi rzeczami. Dla nas to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale nasz system operacyjny. Super agenci są ogromnym atutem. Ponieważ cały nasz cykl pracy odbywa się w ClickUp, agenci mogą zapewnić nam niemal pełne wsparcie w zakresie wszystkich zadań, których potrzebujemy. Pomagają nam działać szybciej, myśleć jaśniej i wykonywać zadania bardziej efektywnie, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Najbardziej pomocną cechą ClickUp jest to, że naprawdę zarządza całą naszą agencją. Korzystamy z ClickUp przez cały dzień do zarządzania zadaniami, Super Agentami, komunikacją wewnętrzną zespołu, kalendarzami zawartości, dokumentacją, śledzeniem kampanii i wieloma innymi rzeczami. Dla nas to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale nasz system operacyjny. Super agenci są ogromnym atutem. Ponieważ cały nasz cykl pracy odbywa się w ClickUp, agenci mogą zapewnić nam niemal pełne wsparcie w zakresie wszystkich potrzebnych nam działań. Pomagają nam działać szybciej, myśleć jaśniej i wykonywać zadania bardziej efektywnie, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

2. NationBuilder (najlepszy dla organizacji społecznych)

za pośrednictwem NationBuilder

NationBuilder pozycjonuje się jako system organizacji społeczności, który łączy CRM, kreator stron internetowych, marketing e-mailowy i przetwarzanie darowizn. Oferuje zintegrowane podejście, w którym dane zwolenników płynnie przepływają między Twoją stroną internetową, listami e-mailowymi i działaniami promocyjnymi.

Baza danych „Nation” platformy służy jako hub dla wszystkich informacji o zwolennikach, prowadząc śledzenie każdej interakcji, od odwiedzin strony internetowej, przez darowizny, po udział w wydarzeniach. Takie podejście oparte na profilach pomaga kampaniom zrozumieć zaangażowanie zwolenników w czasie i odpowiednio segmentować działania informacyjne.

NationBuilder zawiera również wbudowane szablony stron internetowych, narzędzia do zarządzania kampaniami e-mailowymi i wysyłania wiadomości tekstowych, co zmniejsza potrzebę tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Najlepsze funkcje NationBuilder

Twórz ujednolicone profile zwolenników, zawierające informacje o darowiznach, wydarzeniach, wolontariuszach i historii zaangażowania, aby dotrzeć do odbiorców w celu wsparcia.

Oferuje szablony polityczne, które są połączone bezpośrednio z bazą danych w celu automatycznej aktualizacji CRM na podstawie rejestracji i darowizn.

Wysyłaj ukierunkowane komunikaty do segmentów zwolenników na podstawie historii zaangażowania, lokalizacji lub niestandardowych etykiet.

Zalety

Silne funkcje organizowania społeczności

Szablony przeznaczone specjalnie dla polityki

Obejmuje wiele funkcji, które pomagają uniknąć problemów związanych z integracją.

Wady

Ograniczona integracja z natywnymi plikami wyborców

Personalizacja strony internetowej może wydawać się ograniczona.

Wysoka krzywa uczenia się dla zespołów, które nie znają platformy

Ceny NationBuilder

Pakiet startowy: od 41 USD miesięcznie

Zalety: Ceny już od 179 USD miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje NationBuilder

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra:

Co użytkownicy mówią o NationBuiler w praktyce?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent serwisu G2:

NationBuilder to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), stronami internetowymi i transakcjami kartami kredytowymi. Zazwyczaj są to skomplikowane i fragmentaryczne zadania, ale NationBuilder pozwala uruchomić system często w ciągu kilku godzin, a nie dni lub tygodni... Czasami wyszukiwanie i aktualizacje zbiorcze są nieporęczne. Udostępnianie w mediach społecznościowych pozostaje w tyle za aktualnymi trendami. Pomocne byłyby podcasty i RSS.

NationBuilder to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), stronami internetowymi i transakcjami kartami kredytowymi. Zazwyczaj są to skomplikowane i fragmentaryczne zadania, ale NationBuilder pozwala uruchomić system często w ciągu kilku godzin, a nie dni lub tygodni... Czasami wyszukiwanie i aktualizacje zbiorcze są nieporęczne. Udostępnianie w mediach społecznościowych pozostaje w tyle za aktualnymi trendami. Pomocne byłyby podcasty i RSS.

🧠 Ciekawostka: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1952 r. stanowiły punkt zwrotny w mediach, gdzie telewizyjne sieci informacyjne, a konkretnie CBS, wykorzystały słynny komputer UNIVAC I (Universal Automatic Computer) do przewidzenia wyniku wyścigu między Dwightem D. Eisenhowerem a Adlai Stevensonem.

3. NGP VAN (najlepsze rozwiązanie dla kampanii demokratycznych i postępowych)

za pośrednictwem NGP VAN

NGP VAN jest dominującym dostawcą technologii dla kampanii Demokratów i postępowych organizacji w Stanach Zjednoczonych. Platforma łączy dostęp do bazy wyborców poprzez VoteBuilder, narzędzia do zbierania funduszy poprzez NGP oraz możliwości organizacji cyfrowej, co czyni ją domyślnym wyborem dla kampanii działających w ekosystemie Demokratów.

Interfejs plików zapewnia dostęp do stanowych baz wyborców wzbogaconych o dane konsumenckie, wyniki modelowania i historię kontaktów z poprzednich kampanii. Organizatorzy terenowi wykorzystują go do podziału pól, tworzenia list wyborców i rejestrowania kontaktów z wyborcami. Siła platformy wynika z efektów sieciowych i zintegrowanych narzędzi do zarządzania listą kontrolną zgodności, która pomaga uniknąć kar FEC.

Najlepsze funkcje NGP VAN

Uzyskaj dostęp do stanowych baz wyborców z wynikami modelowania predykcyjnego i danymi demograficznymi, aby ograniczyć obszar działania ankieterów i generować listy telefoniczne.

Pozwól NGP zająć się przetwarzaniem darowizn dzięki wbudowanemu raportowaniu zgodności z FEC, zmniejszając obciążenia administracyjne związane z wymogami finansowania kampanii.

Skorzystaj z aplikacji mobilnej MiniVAN, która umożliwia ankieterom dostęp do list wyborców i rejestrowanie kontaktów w trybie offline, a także synchronizację danych po przywróceniu połączenia.

Zalety

Niezrównane dane wyborców dla postępowych kampanii

Integracja ekosystemu ogranicza tworzenie silosów danych

Standard branżowy, skracający czas szkolenia doświadczonego personelu.

Wady

Obsługuje wyłącznie organizacje demokratyczne i postępowe.

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi platformami SaaS.

Dostęp często wymaga przynależności do partii lub organizacji.

Ceny NGP VAN

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NGP VAN

G2: 4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra:

Co użytkownicy mówią o NGP VAN w praktyce?

Z recenzji G2:

Wszyscy wyborcy są dostępni, a informacje na ich temat są zazwyczaj aktualne. Podstawowe funkcje, takie jak szybkie wyszukiwanie, proste listy i obszary działania, zazwyczaj działają dobrze... Podczas zaawansowanego użytkowania pojawia się wiele przeszkód w realizacji celów. Obecnie staram się zapewnić, aby podczas drukowania list do kontaktowania się z wyborcami, osoby prowadzące kampanię mogły odpowiednio wpisać w notatce, czy z wyborcą nigdy nie kontaktowano się, czy jest on wrogo nastawiony, a zwłaszcza czy stanowi zagrożenie.

Wszyscy wyborcy są dostępni, a informacje na ich temat są zazwyczaj aktualne. Podstawowe funkcje, takie jak szybkie wyszukiwanie, proste listy i obszary działania, zazwyczaj działają dobrze... Podczas zaawansowanego użytkowania pojawia się wiele przeszkód w realizacji celów. Obecnie staram się zapewnić, aby podczas drukowania list do kontaktowania się z wyborcami, osoby prowadzące kampanię mogły odpowiednio wpisać w notatce, czy z wyborcą nigdy nie kontaktowano się, czy jest on wrogo nastawiony, a zwłaszcza czy stanowi zagrożenie.

4. Aristotle Campaign Manager (najlepszy dla kampanii bezpartyjnych wymagających danych wyborców)

za pośrednictwem Aristotle

Aristotle od dziesięcioleci dostarcza dane polityczne i technologie kampanii, obsługując kampanie z całego spektrum politycznego. Łączy dostęp do bazy wyborców, zarządzanie darczyńcami i raportowanie zgodności dla kampanii, które potrzebują solidnych danych bez ograniczeń ekosystemu.

Funkcje platformy związane z danymi wyborców obejmują dostęp do krajowych i stanowych baz wyborców z nakładkami demograficznymi, danymi konsumenckimi i modelowaniem predykcyjnym. Kampanie mogą tworzyć ukierunkowane grupy docelowe w celu dotarcia do wyborców i prowadzić śledzenie historii kontaktów w wielu kanałach komunikacji.

Aristotle obsługuje kampanie niezależnie od przynależności partyjnej, dzięki czemu jest opcją dla kandydatów republikańskich, demokratycznych i niezależnych.

Najlepsze funkcje Aristotle Campaign Manager

Uzyskaj dostęp do krajowych baz wyborców zawierających dane demograficzne, konsumenckie i modelowe, aby stworzyć grupy wyborców skierowane na określony cel.

Zapewnij zgodność z przepisami FEC i stanowymi dzięki automatyzacji śledzenia wpłat i raportowania, zmniejszając obciążenia administracyjne związane z wymogami finansowania kampanii.

Śledź historię darowizn, identyfikuj potencjalnych głównych darczyńców i zarządzaj procesami pozyskiwania funduszy dzięki zintegrowanej funkcji CRM.

Zalety

Bezpartyjna platforma służy wszystkim kampaniom

Szczegółowa historia danych zapewnia kontekst historyczny.

Zintegrowane narzędzia zapewniające zgodność z przepisami zmniejszają ryzyko audytu.

Wady

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami.

Przejrzystość cen ma limit; wymaga konsultacji handlowej.

Mniejsza społeczność użytkowników oznacza mniej wspólnych zasobów, które są udostępniane.

Ceny Aristotle Campaign Manager

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aristotle Campaign Manager

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra:

Co użytkownicy mówią o Aristotle Campaign Manager w praktyce?

Oto opinia z pierwszej ręki:

Prosty interfejs, ale z wsparciem dla wielu funkcji, takich jak różne aspekty finansów... Wymagania niektórych funkcji są zbyt rozbudowane.

Prosty interfejs, ale z wsparciem dla wielu funkcji, takich jak różne aspekty finansów... Wymagania niektórych funkcji są zbyt rozbudowane.

🔍 Czy wiesz, że... Podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku zespół Baracka Obamy stworzył specjalną platformę społecznościową o nazwie My.BarackObama.com , umożliwiającą zwolennikom organizowanie się, dzwonienie do wyborców i koordynowanie działań w sposób, który wcześniej nie był możliwy.

5. I360 (najlepsze rozwiązanie dla kampanii republikańskich i konserwatywnych)

za pośrednictwem i360

i360 służy jako główna platforma danych i technologii dla kampanii republikańskich i konserwatywnych, oferując dane wyborców, narzędzia do prowadzenia kampanii wyborczej oraz możliwości reklamy cyfrowej. Platforma zapewnia dostęp do krajowego rejestru wyborców wzbogaconego o dane konsumenckie i modele predykcyjne zaprojektowane z myślą o konserwatywnym celowaniu.

Funkcje platformy związane z analizą danych obejmują modele predykcyjne dotyczące przekonywania wyborców, prawdopodobieństwa frekwencji wyborczej i pozycji w poszczególnych problemach, pomagając kampaniom w przydzielaniu zasobów wyborcom, którzy najprawdopodobniej zareagują.

Najlepsze funkcje i360

Uzyskaj dostęp do krajowych baz wyborców z wynikami modelowania predykcyjnego zoptymalizowanymi pod kątem republikanów i konserwatystów jako celów.

Korzystaj z aplikacji mobilnej, która działa w trybie offline i synchronizuje się po przywróceniu połączenia, umożliwiając zespołom terenowym dostęp do list wyborców i rejestrowanie kontaktów z wyborcami na miejscu.

Połącz dane dotyczące wyborców z kampaniami reklamowymi w mediach cyfrowych, obejmującymi reklamy graficzne, wideo i telewizję internetową.

Zalety

Szczegółowe dane i modele prognostyczne dla konserwatywnych kampanii

Zintegrowana koordynacja kampanii terenowych i cyfrowych

Widoczność w terenie w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym

Wady

Obsługuje wyłącznie organizacje republikańskie i konserwatywne.

Aby uzyskać dostęp, wymagana jest przynależność do ekosystemu.

Ceny i warunki nie są publicznie dostępne.

Ceny i360

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje i360

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra:

Co o i360 mówią prawdziwi użytkownicy?

Bezpośrednio od użytkownika:

Dzięki automatyzacji połączeń telefonicznych w i360 bardzo łatwo jest dzwonić do kolejnych osób. Łatwo jest również ustawić dyspozycję podczas odwiedzania domów ludzi w ramach kampanii politycznych... Czasami aplikacja może być nieco niestabilna i zawieszać się podczas dodawania skryptu do pozostawiania wiadomości głosowej.

Dzięki automatyzacji połączeń telefonicznych w i360 bardzo łatwo jest dzwonić do kolejnych osób. Łatwo jest również ustawić dyspozycję podczas odwiedzania domów ludzi w ramach kampanii politycznych... Czasami aplikacja może być nieco niestabilna i zawieszać się podczas dodawania skryptu do pozostawiania wiadomości głosowej.

6. Catalist (najlepszy dla postępowych organizacji skupionych na danych)

za pośrednictwem Catalist

Catalist działa jako dostawca infrastruktury danych dla postępowych organizacji, prowadząc krajową bazę wyborców, która służy jako podstawa do targetowania i analiz. Nie jest to platforma do zarządzania kampaniami, ale warstwa danych, na której opierają się inne narzędzia.

Baza danych łączy rejestry wyborców z danymi konsumenckimi, informacjami demograficznymi i historią kontaktów. Model członkowski platformy oznacza, że dane zebrane przez jedną organizację wzbogacają plik dla wszystkich członków, poprawiając z czasem dokładność targetowania.

Najlepsze funkcje Catalist

Uzyskaj dostęp do obszernej bazy danych wyborców wzbogaconej o historię kontaktów z ruchem postępowym.

Korzystaj z funkcji modelowania predykcyjnego i analizy, które oceniają prawdopodobieństwo frekwencji i potencjał perswazji, pomagając kampaniom ustalać priorytety w kontaktach z wyborcami.

Porównaj listy swoich zwolenników z bazą danych wyborców, aby uzupełnić dane rejestracyjne, zaktualizować adresy i zidentyfikować duplikaty.

Zalety

Efekty sieciowe poprawiają jakość danych w miarę upływu czasu.

Zaawansowane analizy do tworzenia strategii opartych na danych

Podstawa dla progresywnej infrastruktury danych

Wady

Model członkowski wymaga zaangażowania organizacyjnego.

Brak zaawansowanych narzędzi, co sprawia, że integracje są konieczne.

Obsługuje wyłącznie organizacje postępowe.

Ceny Catalist

Oparte na członkostwie

Oceny i recenzje Catalist

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra:

Co o Catalist mówią prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji napisano:

Największą zaletą Catalist.io jest to, że zapewnia ono wiele informacji dotyczących wszystkich platform jednocześnie... Kiedy patrzę na swój pulpit nawigacyjny, czuję się przytłoczony ogromną ilością danych i informacji.

Największą zaletą Catalist.io jest to, że zapewnia ono wiele informacji dotyczących wszystkich platform jednocześnie... Kiedy patrzę na swój pulpit nawigacyjny, czuję się przytłoczony ogromną ilością danych i informacji.

🧠 Ciekawostka: Chociaż słynna debata Kennedy-Nixon z 1960 roku jest często wymieniana jako pierwsza duża debata telewizyjna, to w rzeczywistości wcześniej, w 1956 roku, odbyła się debata telewizyjna z udziałem dwóch wybitnych kobiet. Eleanor Roosevelt i Margaret Chase Smith debatowały w imieniu swoich partii, co stanowiło wczesny przykład wykorzystania telewizji jako medium kampanii wyborczej.

7. New/Mode (najlepsze rozwiązanie do kampanii promocyjnych i angażujących wyborców)

New/Mode koncentruje się na kampaniach rzeczniczych i zaangażowaniu wyborców, a nie na polityce wyborczej. Platforma umożliwia organizacjom tworzenie wielokanałowych działań rzeczniczych, takich jak e-maile do ustawodawców lub telefony do urzędników, które zwolennicy mogą podejmować przy minimalnym wysiłku.

Siła platformy polega na ułatwianiu dostępu do rzecznictwa. Zwolennicy wprowadzają swój adres, a New/Mode automatycznie identyfikuje wybranych przez nich przedstawicieli i odpowiednio kieruje wiadomości. Organizacjom zajmującym się rzecznictwem problemów i organizacjom non-profit zapewnia specjalnie zaprojektowane narzędzia, których brakuje w ogólnych platformach kampanii.

Najlepsze funkcje New/Mode

Twórz kampanie, które umożliwiają zwolennikom automatyczne wysyłanie e-maili, dzwonienie lub tweetowanie do wybranych przez nich urzędników.

Zidentyfikuj odpowiednich przedstawicieli na podstawie adresów wspierających i automatycznie kieruj działania w kierunku konkretnych komitetów lub partii jako celów.

Dodaj działania promocyjne do swojej strony internetowej lub e-maili, aby zwiększyć wskaźniki uczestnictwa.

Zalety

Stworzony specjalnie z myślą o rzecznictwie i zaangażowaniu wyborców.

Niskie tarcie w wsparciu zwolenników zwiększa uczestnictwo

Elastyczne wdrażanie na dowolnej stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail

Wady

Ograniczone funkcje kampanii wyborczej, takie jak integracja plików wyborców

Skupiamy się na promowaniu, a nie na kompleksowym zarządzaniu kampanią.

Mniejsza platforma w porównaniu z głównymi dostawcami technologii politycznych

Nowe ceny/tryb

Indywidualny: Free Forever

Grassroots: 44 USD/miesiąc

Teams: 189 USD/miesiąc

Movement Builder+: niestandardowe ceny

Nowe/tryb oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra:

Co użytkownicy mówią o New/Mode w praktyce?

Według jednego z recenzentów:

Interfejs użytkownika platformy V2 impact jest bardzo przyjazny dla użytkownika i charakteryzuje się przemyślanym projektem. Automatyczny wybór odbiorców na podstawie kodów pocztowych jest rzadką funkcją w tej przestrzeni.

Interfejs użytkownika platformy V2 impact jest bardzo przyjazny dla użytkownika i charakteryzuje się przemyślanym projektem. Automatyczny wybór odbiorców na podstawie kodów pocztowych jest rzadką funkcją w tej przestrzeni.

za pośrednictwem RunningMate

RunningMate ma na celu wsparcie kandydatów startujących w wyborach lokalnych i debiutujących, którzy potrzebują skutecznych narzędzi kampanii bez złożoności i kosztów platform Enterprise. Platforma upraszcza dotarcie do wyborców, prowadzenie kampanii wyborczej i koordynację wolontariuszy w kampaniach, w których może brakować doświadczonych działaczy politycznych.

Firma Civitech zaprojektowała RunningMate, aby zmniejszyć bariery dla kandydatów ubiegających się o lokalne stanowiska, takie jak rady szkolne lub rady miejskie, gdzie zasoby są ograniczone.

Najlepsze funkcje RunningMate firmy Civitech

Uzyskaj dostęp do danych wyborców i twórz ukierunkowane listy kontaktów dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi.

Zarządzaj rejestracjami wolontariuszy i przydzielaj zmiany w kampanii wyborczej bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do planowania.

Wizualizuj pliki wyborców i niezarejestrowanych potencjalnych wyborców na interaktywnych mapach, aby nadać priorytet okręgom wyborczym o dużym potencjale.

Zalety

Dostępne dla kandydatów startujących po raz pierwszy i kandydatów z niższych miejsc na listach wyborczych.

Mniejsza złożoność i krzywa uczenia się

Zintegrowane podstawowe funkcje w jednej platformie

Wady

Ograniczone zaawansowane funkcje w porównaniu z platformami dla przedsiębiorstw

Mniejsza społeczność użytkowników i mniej zasobów udostępnianych wspólnie

Może nie sprawdzać się w przypadku większych kampanii.

Ceny RunningMate firmy Civitech

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RunningMate

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Przed pojawieniem się nowoczesnych mediów kampanie wyborcze opierały się na podróżach koleją. Kandydaci tacy jak William Jennings Bryan organizowali trasy wyborcze, podczas których pociągi zatrzymywały się codziennie w wielu miastach, aby kandydaci mogli przemawiać bezpośrednio do tłumów, budując połączenia z wyborcami, które obecnie technologia próbuje odtworzyć w formie cyfrowej.

9. Impactive (najlepsze rozwiązanie do organizacji relacyjnej poprzez sieci wspierające)

za pośrednictwem Impactive

Impactive koncentruje się na organizowaniu relacji: strategii mobilizowania wyborców poprzez ich osobiste sieci kontaktów, a nie poprzez zimne kontakty. Platforma pomaga kampaniom wykorzystać istniejące już połączenia zwolenników, zmieniając każdego wolontariusza w potencjalnego organizatora.

Główną ideą jest to, że ludzie są bardziej skłonni do głosowania lub wolontariatu, gdy poprosi ich o to ktoś, kogo znają. Impactive umożliwia zwolennikom importowanie swoich kontaktów, identyfikowanie wyborców w swoich sieciach i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości, gamifikując uczestnictwo, aby zachęcić do przyjaznej rywalizacji.

Najlepsze funkcje Impactive

Pozwól zwolennikom importować swoje kontakty i identyfikować wyborców w swoich osobistych sieciach, korzystając z sugerowanych komunikatów, aby prowadzić śledzenie zasięgu.

Zamień wolontariat w grę dzięki tabelom wyników, odznakom i konkursom zespołowym, które zachęcają do długotrwałego zaangażowania wolontariuszy.

Ułatw zwolennikom udostępnianie zawartości kampanii i wezwań do działania w swoich sieciach społecznościowych.

Zalety

Wykorzystuje autentyczne związki, aby osiągnąć większy wpływ.

Skaluj działania poprzez sieci wspierające

Angażujące doświadczenia wolontariuszy utrzymują ich motywację

Wady

Wymaga wsparcia zwolenników dla udostępniania osobistych kontaktów.

Mniej skuteczne w przypadku kampanii bez silnej bazy wsparcia.

Uzupełnia tradycyjne działania na polu, a nie je zastępuje.

Ceny Impactive

Standard: 50 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Impactive

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Daisychain (najlepsze rozwiązanie do cyfrowej organizacji opartej na AI i spersonalizowanego dotarcia do odbiorców)

za pośrednictwem Daisychain

Daisychain usprawnia cyfrową organizację postępowych kampanii dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji i ujednoliconym danym zwolenników. Platforma łączy narzędzia takie jak ActBlue i Mobilize, umożliwiając spersonalizowane wiadomości SMS/e-mail, zadania i śledzenie.

Kładzie nacisk na skalowalne działania 1:1 poprzez automatyzację, uroki (spersonalizowane obrazy) i ścieżki, które prowadzą zwolenników przez kolejne kroki zaangażowania, zamiast mapowania sieci peer-to-peer.

Najlepsze funkcje Daisychain

Zautomatyzuj spersonalizowane wiadomości tekstowe/e-maile dzięki rozmowom opartym na AI i dynamicznej zawartości, aby dotrzeć do odbiorców celowych.

Połącz dane z wielu źródeł w osiach czasu, aby kompleksowo śledzić ścieżkę zwolenników.

Przydzielaj zadania i monitoruj odpowiedzi za pomocą scentralizowanej Skrzynki odbiorczej z filtrami i eksportami.

Zalety

Integruje rozproszone narzędzia w ramach swojego cyklu pracy.

Skaluj spersonalizowaną organizację bez konieczności zatrudniania dużej liczby pracowników.

Zaawansowane automatyzacje ograniczają wysiłek ręczny.

Wady

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, wymagane jest zaimportowanie danych/ustawienia.

Mniejsze nacisk na prawdziwe relacje z rówieśnikami

Nowa platforma o mniejszej obecności na rynku

Ceny Daisychain

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Daisychain

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Słowo „kandydat” pochodzi od łacińskiego candidus, co oznacza „lśniąco biały” i odnosi się bezpośrednio do specjalnie wybielonych tog (toga candida), noszonych w celu podkreślenia uczciwości i braku korupcji.

Niezbędny element Twojej kampanii: ClickUp

Kampanie polityczne przegrywają, gdy strategia znajduje się w jednym narzędziu, dane z pola w innym, wiadomości w czyjejś skrzynce odbiorczej, a terminy w czyjejś głowie.

Właśnie w tym zakresie ClickUp staje się podstawą. Możesz wizualnie mapować kampanię za pomocą Tablic i zautomatyzować powtarzalne zadania dzięki Super Agents. Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów, jednocześnie udoskonalając komunikaty i wewnętrzną koordynację za pomocą ClickUp Brain.

Jeśli tworzysz nowoczesną kampanię i potrzebujesz oprogramowania, które dostosowuje się tak szybko, jak zmienia się sytuacja polityczna, zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Czy ogólne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może sprawdzić się w kampaniach politycznych?

Tak. Kampanie są zasadniczo wyzwaniami związanymi z zarządzaniem projektami, które charakteryzują się specyficznymi ograniczeniami. ClickUp zajmuje się koordynacją wolontariuszy, planowaniem wydarzeń i zarządzaniem zadaniami, a jego funkcje AI pomagają zarządzać nadmiarem informacji, który często występuje w dynamicznych kampaniach.

Jaka jest różnica między oprogramowaniem CRM do kampanii a oprogramowaniem do zarządzania kampaniami?

System CRM dla kampanii skupia się na związkach z sympatykami i darczyńcami, przez śledzenie interakcji i darowizn. Z drugiej strony oprogramowanie do zarządzania kampanią obejmuje szersze potrzeby operacyjne, takie jak przydzielanie zadań, planowanie pracy wolontariuszy i koordynacja działań w terenie.

Jak AI zmienia zarządzanie kampaniami politycznymi?

Sztuczna inteligencja wspiera obecnie modele targetowania wyborców, przeprowadza automatyzację rutynowej komunikacji i pomaga kampaniom identyfikować wzorce zachowań zwolenników. Narzędzia takie jak ClickUp Brain zapewniają wsparcie sztucznej inteligencji w codziennych działaniach kampanii, opracowując strategie dotarcia do wyborców, ustalając priorytety zadań i wyszukując istotne informacje bez konieczności ręcznego przeszukiwania.