Jeśli Twój system CRM działa i jest dostępny, dlaczego czasami wydaje się, że Twój zespół zajmuje się wyłącznie wprowadzaniem danych?

To problem, który ma rozwiązać automatyzacja CRM. Przedstawiciele handlowi powinni zajmować się sprzedażą, dział wsparcia powinien zamykać sprawy, a dział operacyjny powinien ulepszać system. Nie powinni kopiować notatek do pól, przepisywać tych samych e-maili z informacjami zwrotnymi ani śledzić aktualizacji w rekordach.

Właśnie to chce rozwiązać Salesforce Einstein Copilot.

W tym przewodniku omówimy, jak korzystać z Salesforce Einstein Copilot do automatyzacji CRM, w tym przypadki użycia i ustawienia.

Czym jest Salesforce Einstein Copilot?

Salesforce Einstein Copilot (obecnie Agentforce) to konwersacyjny asystent AI firmy Salesforce do zadań związanych z CRM — stworzony, aby odpowiadać na pytania, generować zawartość i podejmować działania w aplikacjach Salesforce za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Jest przeznaczony dla zespołów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu, które mają dość spędzania dni na ręcznej aktualizacji CRM.

🌼 Czy wiesz, że: Około 64% przedsiębiorstw, które inwestują w AI dla CRM, twierdzi, że widzi wymierny zwrot z inwestycji już w pierwszym roku, co oznacza, że narzędzia te często szybko się zwracają, gdy są powiązane z rzeczywistymi cyklami pracy, takimi jak ocena potencjalnych klientów, prognoza i działania następcze.

Jak działa Einstein Copilot w automatyzacji CRM

W ujęciu ogólnym Einstein Copilot działa w trzech krokach:

Wprowadzasz podpowiedź: zadajesz pytanie lub wydajesz komendę zadajesz pytanie lub wydajesz komendę prostym językiem angielskim , tak jak zrobiłbyś to w rozmowie z kolegą. Na przykład: „Sporządź e-mail do Jane Doe w sprawie przedłużenia jej umowy”. Copilot interpretuje Twoje intencje: AI analizuje Twoje żądanie, aby zrozumieć, co chcesz osiągnąć. Następnie identyfikuje konkretne „działania”, które musi wykonać, aby zrealizować zadanie. Copilot analizuje żądanie i wykonuje je: pobiera odpowiedni kontekst z danych i metadanych Salesforce (a po połączeniu również z Data Cloud lub innych źródeł), a następnie wykonuje żądane działania.

W lepszym świetle dwie główne koncepcje, które sprawiają, że to działa, to uziemienie i działania. Znaczenie:

Podstawa: Einstein Copilot opiera się na konkretnych danych Twojej organizacji — kontach, kontaktach i szansach sprzedaży w chmurze danych Salesforce. Dzięki temu udzielane odpowiedzi są trafne i dostosowane do Twojej działalności.

Działania: Są to gotowe umiejętności, z których może korzystać Copilot, takie jak „podsumowanie konta” lub „aktualizacja możliwości”. Może nawet łączyć wiele działań w celu obsługi bardziej złożonych żądań, przy jednoczesnym poszanowaniu bezpieczeństwa danych i uprawnień użytkowników dzięki warstwie zaufania Salesforce.

Najważniejsze funkcje Einstein Copilot do automatyzacji CRM

Teraz, gdy już wiesz, jak to działa, przyjrzyjmy się konkretnym rodzajom ręcznych zadań, które możesz dzięki temu wyeliminować.

Biblioteka działań i wieloetapowe wykonywanie: Einstein Copilot może być wyzwalaczem gotowych działań, takich jak podsumowywanie rekordów, aktualizowanie pól, tworzenie działań następczych, a także tworzenie ciągów działań w celu zakończenia żądania.

Automatyzacja oparta na przepływie: W przypadku automatyzacji CRM możesz wprowadzić automatyzację Salesforce Flow do środowiska Copilot za pomocą działań agenta. Oznacza to, że Copilot może uruchamiać tę samą logikę procesową, której już używasz do routingu, zatwierdzania, aktualizacji danych i tworzenia danych powstania, ale inicjowaną za pomocą języka naturalnego w celu W przypadku automatyzacji CRM możesz wprowadzić automatyzację Salesforce Flow do środowiska Copilot za pomocą działań agenta. Oznacza to, że Copilot może uruchamiać tę samą logikę procesową, której już używasz do routingu, zatwierdzania, aktualizacji danych i tworzenia danych powstania, ale inicjowaną za pomocą języka naturalnego w celu automatyzacji powtarzalnych zadań

Niestandardowe tematy dostosowane do Twoich cykli pracy: Administratorzy mogą dostosować asystenta do konkretnych procesów biznesowych, definiując niestandardowe tematy wraz z odpowiednimi instrukcjami i działaniami związanymi z danym tematem.

Zaufaj zabezpieczeniom warstwy zaufania dla automatyzacji: Warstwa zaufania Einstein jest w pozycji warstwy bezpieczeństwa wokół generatywnej sztucznej inteligencji, obejmującej zerowe przechowywanie danych u zewnętrznych dostawców modeli, mechanizmy ochrony danych, takie jak maskowanie, oraz rejestrowanie lub monitorowanie interakcji.

📮ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja może zaoszczędzić im 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że może to dać 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny zaoszczędzone tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma RevPartners obniżyła koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

Jak ustawić Einstein Copilot w Salesforce

Rozpoczęcie pracy z nowym narzędziem może wydawać się przytłaczające, dlatego przeprowadzimy Cię przez proces ustawień Einstein Copilot.

Najpierw jednak upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz.

🎯 Lista kontrolna wymagań wstępnych: Salesforce Enterprise, Unlimited lub Developer Edition

Uprawnienia administratora systemu lub oddelegowany dostęp do ustawień

Usługa Data Cloud umożliwia lepsze ugruntowanie danych.

Skonfigurowana warstwa zaufania Einstein

Po sprawdzeniu wymagań wstępnych rozpocznij proces ustawień.

Krok 1: W organizacji Salesforce znajdź stronę „Ustawienia”.

Krok 2: Użyj pola szybkiego wyszukiwania, aby znaleźć „Einstein Copilot” i otwórz stronę ustawień.

Krok 3: Teraz włącz tę funkcję dla swojej organizacji. Jest to główny przełącznik, który aktywuje asystenta.

Krok 4: Zdecyduj, kto będzie korzystał z Copilot. Możesz przypisać uprawnienia do określonych profili użytkowników lub utworzyć dedykowany zestaw uprawnień, aby przyznać dostęp.

Krok 5: W kreatorze podpowiedzi możesz teraz dostosować sposób reagowania Copilot. Możesz nawet tworzyć niestandardowe podpowiedzi, które wykorzystują terminologię Twojej firmy i są dostosowane do konkretnych procesów biznesowych.

Krok 6: Zanim wdrożysz Copilot w całej organizacji, zawsze przetestuj go w środowisku sandbox. Pozwoli to wyeliminować wszelkie niedociągnięcia i udoskonalić podpowiedzi bez wpływu na rzeczywiste dane.

Krok 7: Po powodzeniu przetestowania wdroż Copilot w środowisku produkcyjnym. Zbierz opinie od użytkowników i kontynuuj dodawanie niestandardowych działań oraz udoskonalanie podpowiedzi, aby z czasem asystent stał się jeszcze bardziej pomocny.

Przykłady zastosowań Einstein Copilot do automatyzacji CRM

Einstein Copilot zapewnia największą wartość, gdy zastosujesz go w codziennych cyklach pracy swojego zespołu.

Chociaż same funkcje są imponujące, ich wartość polega na tym, jak rozwiązują konkretne, powtarzające się problemy, które spowalniają pracę każdego działu. Różne zespoły mogą korzystać z nich w następujący sposób. 👇

Zespoły sprzedaży

W tym przypadku AI może pomóc skrócić czas poświęcany przez przedstawicieli handlowych na utrzymanie CRM i wprowadzanie danych poprzez podsumowywanie kont i możliwości, rejestrowanie wyników rozmów telefonicznych i przekształcanie kolejnych kroków w aktualizacje. Ponadto przyspiesza wysyłanie e-maili z informacjami zwrotnymi, które odzwierciedlają kontekst transakcji i historię klienta, dzięki czemu działania marketingowe pozostają adekwatne.

Zespoły finansowe

Einstein Copilot może podsumować szczegóły dotyczące potencjalnych klientów na podstawie wcześniejszych interakcji, zidentyfikować brakujące pola zgodności i zaproponować ścieżkę działań następczych zgodną z wymogami. Może również przygotować projekt kontaktu, który odnosi się do określonych przez klienta celów, preferencji dotyczących ryzyka i kwalifikowalności produktu. Doradcom i pracownikom działu sprzedaży wewnętrznej rekomenduje również najbardziej odpowiednie kolejne działania (zaplanowanie rozmowy dotyczącej odpowiedniości, poproszenie o dokumenty lub skierowanie do licencjonowanego specjalisty) w oparciu o kontekst CRM.

Teams ds. sprzedaży detalicznej i e-commerce

Sztuczna inteligencja wykorzystuje sygnały, takie jak zachowanie w koszyku, czaty serwisowe i historia zamówień, aby zidentyfikować klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji. Dzięki tym informacjom działania następcze mogą odnosić się do przeglądanych produktów, dostępności i ograniczeń dostawy. Po stronie serwisu osie czasu zamówień i powody zwrotów są podsumowywane przed udzieleniem odpowiedzi przez przedstawiciela. Ułatwia to dostarczanie rozwiązań zgodnych z polityką firmy przy użyciu mniejszej liczby wiadomości.

Teams ds. podróży i hotelarstwa

Copilot porządkuje skargi, wyodrębniając szczegóły rezerwacji i klasyfikując rodzaj problemu. Dzięki zwięzłemu podsumowaniu sprawy eskalacja staje się prostsza dla recepcji i zespołów wsparcia. Zalecenia dotyczące odzyskiwania klientów mogą być następnie dostosowane do zasad lojalnościowych zapisanych w profilu gościa. Działania związane z upsellingiem pozostają trafne, ponieważ dodatki są sugerowane na podstawie historii podróży i celu podróży.

Ograniczenia korzystania z Einstein Copilot do automatyzacji CRM

Żadne narzędzie nie jest idealne, dlatego ważne jest, aby zrozumieć ograniczenia Einstein Copilot i mieć realistyczne oczekiwania. Świadomość tych ograniczeń pomoże Ci planować bardziej efektywne wdrożenie i uniknąć frustracji.

Zależność od jakości danych: Einstein Copilot jest tak dobry, jak dane w Twojej organizacji Salesforce. Jeśli Einstein Copilot jest tak dobry, jak dane w Twojej organizacji Salesforce. Jeśli jakość danych jest niska — zawierają niekompletne, nieaktualne lub niedokładne rekordy — odpowiedzi AI będą zbyt

Zależność od ekosystemu Salesforce: Narzędzie zostało zaprojektowane do pracy wyłącznie w ekosystemie Salesforce. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku zadań wykonywanych w ramach CRM, ale stwarza pewną lukę, gdy praca wykracza poza ten ekosystem i obejmuje inne platformy, takie jak narzędzia do zarządzania projektami lub aplikacje komunikacyjne.

Działania niestandardowe wymagają konfiguracji: gotowe działania są przydatne, ale aby zautomatyzować unikalne cykle pracy w Twojej firmie, administrator będzie musiał poświęcić czas na tworzenie i konfigurowanie działań niestandardowych.

Kwestie związane z licencjonowaniem: Einstein Copilot jest zazwyczaj produktem dodatkowym, co oznacza, że prawdopodobnie będzie wymagał dodatkowej inwestycji oprócz standardowych licencji Salesforce.

Alternatywy dla Einstein Copilot do automatyzacji cykli pracy CRM

Sztuczna inteligencja natywna dla CRM pomaga w Salesforce, ale Twój cykl pracy rzadko kończy się na tym. Po sfinalizowaniu transakcji kolejne kroki obejmują wdrażanie, implementację, finanse i wsparcie techniczne w innych narzędziach.

I właśnie w tym momencie zaczyna się gromadzić nadmiar pracy. Zespoły zaczynają przełączać się między aplikacjami, aby znaleźć najnowsze dane klientów, notatki dotyczące przekazania spraw i właścicieli dla kolejnych działań.

Wprowadź ClickUp, zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, który rozwiązuje ten problem, łącząc zadania, dokumenty, rozmowy, raportowanie i AI, dzięki czemu działania CRM mogą być wyzwalaczami i umożliwiać śledzenie pracy wykonywanej w innych miejscach.

Na początek możesz skorzystać z oprogramowania ClickUp CRM, aby zbudować wszechstronny system do zarządzania kontaktami, kontami i transakcjami w tym samym obszarze roboczym, w którym już realizujesz swoje zadania. Został on zaprojektowany tak, aby umożliwić przechowywanie danych klientów, łączenie ich bezpośrednio z zadaniami i dokumentami oraz automatyzację działań następczych i aktualizacji transakcji — wszystko to z wykorzystaniem AI.

Zarządzaj kontaktami, kontami i transakcjami w swoim obszarze roboczym za pomocą oprogramowania ClickUp CRM

Teraz przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, co obejmują ustawienia CRM:

Zamień sukcesy CRM w jasne przekazania dzięki ClickUp Brain.

Użyj ClickUp Brain, aby przekształcić sukces w gotowe do wdrożenia przekazanie zadań w ramach swojego obszaru roboczego.

Brain współpracuje z kontekstem już zarejestrowanym w ClickUp, w tym z zadaniami i dokumentami, i może podsumowywać długie wątki, tworzyć projekty aktualizacji i pomagać w kształtowaniu kolejnych kroków bez utraty żadnych szczegółów.

Zamień sukcesy w gotowe do wdrożenia przekazania, podsumowując kontekst i opracowując kolejne kroki za pomocą ClickUp Brain.

Na przykład otwórz zadanie przekazania i wpisz @My Brain, aby wygenerować prywatne podsumowanie kontekstu klienta, notatki dotyczące zakresu, ryzyka i otwarte pytania, a następnie wklej je do wątku dla zespołu.

ClickUp Brain oferuje również wsparcie dla tworzenia podzadań bezpośrednio w ClickUp, co pomaga podzielić przekazanie zadania na możliwe do śledzenia elementy w momencie potwierdzenia transakcji.

🚀 Zalety ClickUp: Wykorzystaj ClickUp Brain MAX jako swojego towarzysza AI na pulpicie! Otwórz Brain MAX i uruchom pojedyncze zapytanie, które pobiera dane z ClickUp, połączonych aplikacji i Internetu, a następnie skorzystaj z funkcji Talk-to-Text, aby zapisać kolejne kroki w trakcie rozmowy. ​​ Jeśli korzystasz z rozszerzenia Chrome, przypnij je i pozostaw Brain MAX dostępny w panelu bocznym podczas czytania rekordu CRM lub artykułu pomocy. Ułatwi to podsumowanie tego, co przeglądasz, i zapisanie elementów do wykonania bez opuszczania strony.

Realizuj zadania w trybie automatycznym dzięki ClickUp Super Agents i ClickUp automatyzacjom.

Super agenci ClickUp zarządzają wieloetapowym procesem, który rozpoczyna się w momencie wystąpienia aktywności CRM. Są oni Twoimi współpracownikami AI (podobnie jak nietypowi współpracownicy ludzcy), którzy zajmują się rutynowymi działaniami następczymi, przychodzącymi zgłoszeniami i przydzielaniem zadań — wszystko w kontekście.

A najlepsze jest to, że możesz skonfigurować tych agentów zgodnie ze swoimi potrzebami, dodając instrukcje, wyzwalacze, narzędzia i wiedzę, aby zapewnić ich zgodność z Twoimi procesami.

Obsługuj skomplikowane cykle pracy dzięki ClickUp Super Agents

Połącz to z ClickUp Automations, aby Twoje procesy były jeszcze bardziej płynne. Automatyzacje mogą aktualizować statusy, ustawiać terminy i kierować zadania przez odpowiednie etapy w miarę postępu prac.

Aktualizuj statusy, ustalaj terminy i kieruj prace przez kolejne etapy dzięki ClickUp Automations

Na przykład, gdy zadanie związane z wdrażaniem przechodzi do statusu „Gotowe do rozpoczęcia”, automatyzacja może uruchomić Super Agenta.

Agent może skompilować najnowsze informacje o kliencie na podstawie dokumentów i historii zadań, sporządzić wstępną specyfikację, utworzyć wymagane podzadania dotyczące wdrożenia i finansów oraz oznaczyć odpowiednich właścicieli do przeglądu. Dzięki temu zyskujesz spójny cykl pracy, który można skalować dla każdego nowego klienta, nawet gdy zespół jest zajęty.

⚡Archiwum szablonów: Jeśli chcesz, aby złożone procesy były obsługiwane za Ciebie, skorzystaj z zaawansowanego szablonu CRM ClickUp! Użyj go, aby uzyskać gotową strukturę CRM, w tym 22 niestandardowe statusy ClickUp i pola niestandardowe ClickUp gotowe do użycia w CRM, takie jak branża i tytuł stanowiska. Szablon pozostaje lekki w codziennym użytkowaniu, a jednocześnie obsługuje głębszą segmentację i cykle pracy związane z dalszymi działaniami, gdy potrzebujesz więcej szczegółów.

Korzystaj z raportowania opartego na AI bezpośrednio w panelach ClickUp Dashboards.

Użyj kart AI, aby dodać raportowanie oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Karty te zapewniają dedykowane miejsce do uruchamiania podpowiedzi AI w odniesieniu do danych roboczych w obszarze roboczym, a następnie zapewnianie widoczności wynikom obok istniejących wskaźników.

Dzięki kartom i pulpitom nawigacyjnym ClickUp AI potrzebne informacje są zawsze dostępne.

Najbardziej elastyczną opcją jest karta AI Brain, która umożliwia uruchamianie niestandardowych podpowiedzi. Możesz tworzyć podpowiedzi dotyczące operacji CRM, takie jak „Podsumuj nowe transakcje z tego tygodnia i wyświetl zadania do wykonania przez właściciela” lub „Pobierz przekazania kont, dla których brakuje terminów realizacji, i oznacz te, które są zagrożone”.

Stwórz automatyzację CRM, z której Twój zespół faktycznie korzysta, dzięki ClickUp.

Asystenci AI, tacy jak Einstein Copilot, mogą znacznie odciążyć Cię od zadań związanych z CRM. Jednak zespoły, które czerpią z tego największą wartość, robią jedną rzecz dobrze: traktują automatyzację jak cykl pracy.

Oznacza to czyste dane, jasne zasady i spójne nawyki w zakresie podpowiedzi w całym zespole. Ponieważ celem nie jest „więcej AI”. Celem jest mniej kliknięć i więcej czasu dla klienta.

Jeśli chcesz, aby automatyzacja objęła Twój system CRM, a nawet wykroczyła poza jego ramy, wybierz ClickUp. Rejestruj procesy i scenariusze działania w dokumentach, śledź realizację zadań i korzystaj ze sztucznej inteligencji, aby monitorować postępy. A następnie dodaj do tego automatyzację i integrację!

Zacznij bezpłatnie z ClickUp i przekształć automatyzację CRM w system, który Twój zespół może faktycznie obsługiwać. ✅

Często zadawane pytania

Einstein Copilot został stworzony specjalnie dla danych i cykli pracy Salesforce CRM, natomiast Microsoft Copilot działa w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Outlook i Teams. Właściwy wybór zależy od tego, gdzie znajdują się najważniejsze dane i codzienne zadania Twojego zespołu.

Einstein Copilot działa w ramach platformy Salesforce, ale można połączyć Salesforce z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, korzystając z natywnych integracji. Pozwala to zsynchronizować dane CRM z cyklami pracy w projekcie, zapewniając zespołom widoczność zarówno w danych klientów, jak i w wykonywanych zadaniach.

Koszt Einstein Copilot różni się w zależności od wersji Salesforce i zazwyczaj jest oferowany jako dodatkowa licencja. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje na temat cen, należy skontaktować się bezpośrednio z Salesforce w celu uzyskania wyceny opartej na konkretnej konfiguracji organizacji i liczbie użytkowników.

Główne ograniczenia obejmują zależność od wysokiej jakości danych w organizacji Salesforce oraz fakt, że rozwiązanie działa wyłącznie w ekosystemie Salesforce. Ponadto automatyzacja unikalnych procesów biznesowych wymaga konfiguracji niestandardowych działań przez administratora.