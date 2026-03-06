11 najlepszych agentów AI dla użytkowników bez umiejętności programowania w 2026 r.

Agenci AI nie są już przeznaczone wyłącznie dla zespołów inżynierów.

Nawet zespoły bez wiedzy technicznej mogą teraz tworzyć potężne agenty AI, które kwalifikują potencjalnych klientów, zarządzają cyklami pracy, analizują dane i podejmują decyzje. Wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu lub ustawiania złożonej infrastruktury.

Możesz projektować agenty za pomocą wizualnych kreatorów, podpowiedzi w języku naturalnym oraz integracji typu „plug-and-play” z narzędziami, z których już korzystasz.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepszych agentów AI dla użytkowników bez znajomości kodowania, którzy pomagają koordynować wieloetapowe cykle pracy i ograniczyć pracę ręczną.

Czego należy szukać w najlepszych agentach AI dla użytkowników bez znajomości kodowania?

Dla zespołów nieposługujących się kodowaniem wybór platformy agenta AI rzadko zależy od tego, jak inteligentnie agent brzmi w wersji demonstracyjnej. Liczy się to, czy agent ten będzie działał niezawodnie, gdy stanie się częścią codziennej pracy.

Gdy tylko agenci AI wyjdą poza fazę eksperymentów i zaczną zajmować się rzeczywistymi zadaniami i cyklami pracy, kilka praktycznych wymagań zaczyna mieć znacznie większe znaczenie niż sama inteligencja, takich jak:

Agent powinien być łatwy w ustawieniu, bez tworzenia niestabilnej logiki, która z czasem staje się trudna do zarządzania.

Agent musi działać w tym samym systemie, w którym znajdują się już Twoje zadania, dokumenty, dane i cykle pracy.

Zespoły powinny mieć jasną widoczność w zakresie tego, co zrobił agent, co było jego wyzwalaczem, a także możliwość interwencji bez konieczności przebudowywania cykli pracy.

Agent powinien otrzymać wsparcie w zakresie koordynacji cyklu pracy bez mikrozarządzania i ręcznego monitorowania.

👀 Czy wiesz, że... 30% osób twierdzi, że największym powodem frustracji związanej z agentami AI jest to, że brzmią oni pewnie, ale popełniają błędy. Właśnie dlatego tak ważna jest niezawodność i świadomość kontekstu. Poszukaj agentów AI, którzy są osadzeni w kontekście obszaru roboczego, wykazują przejrzyste działania i pozwalają Twojemu zespołowi wkroczyć do akcji w razie potrzeby.

Najlepsi agenci AI dla użytkowników bez znajomości kodowania w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych agentów AI dla użytkowników bez umiejętności programowania oraz ich największych zalet.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* (USD/użytkownik/miesiąc) ClickUp Super agenci, kontekst obszaru roboczego w czasie rzeczywistym, kreator agentów języka naturalnego bez kodowania, wyszukiwanie korporacyjne, pulpity nawigacyjne z kartami AI, natywne automatyzacje Teams bez doświadczenia w programowaniu, które chcą wbudować agentów AI w swoje cykle pracy. Free Forever; dostępne niestandardowe dostosowania dla Enterprise Agenci Zapier Zapier Centralny kreator agentów, łańcuchowanie podpowiedzi, pamięć, ustawienia języka naturalnego, webhooki, integracje OpenAI, ponad 8000 aplikacji, integracja ze Slackiem i Arkuszami. Założyciele i marketerzy automatyzujący cykle pracy między aplikacjami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. Stwórz Kreator scenariuszy, integracja z OpenAI, bloki pamięci, planowanie, ponad 3000 aplikacji, logika warunkowa Osoby myślące wizualnie, tworzące zaawansowane automatyzacje za pomocą logiki „przeciągnij i upuść”. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10,59 USD miesięcznie. Relevance AI Kreator agentów z funkcjami łańcuchowania, pamięci, wyszukiwania wektorowego i współpracy zespołowej. Zespoły operacyjne/AI poszukujące elastycznych cykli pracy agentów AI opartych na API Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 349 USD miesięcznie. n8n Wizualny kreator, samodzielne hostowanie, węzły JavaScript, koordynacja MCP, ponad 500 integracji, zatwierdzanie przez człowieka, logika awaryjna Programiści poszukujący rozwiązań open source do koordynacji i kontroli AI Płatne plany zaczynają się od 24 € miesięcznie. Flowise AI Interfejs użytkownika LangChain typu „przeciągnij i upuść”, osadzanie/bazy danych wektorowych, pamięć, lokalne wdrażanie, strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym. Teams of engineers, which need agents with a visual creator Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie. Stack AI Interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego, pamięć, podpowiedzi rozgałęzień, szablony, wprowadzanie danych do formularzy, integracja ze Slackiem i Gmailem. Teams, które chcą tworzyć wewnętrzne przepływy AI za pomocą prostego interfejsu użytkownika Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie. Copilot Studio Interfejs czatu, kreator formularzy, pamięć, scraping stron internetowych i działania, interfejsy API, możliwość przełączenia się na obsługę przez człowieka, analityka, tworzenie przepływów bez kodowania. Zespoły nietechniczne tworzące AI typu Copilot do zadań związanych z internetem i czatem Niestandardowe ceny LangFlow LangChain visual canvas, pamięć, OpenAI, Gemini, wsparcie dla Claude, eksport do FastAPI, wsparcie dla narzędzi HuggingFace/Google Twórcy, którzy chcą eksperymentować z LangChain w sposób wizualny Niestandardowe ceny Budibase Inteligentne formularze, tabele danych, wyzwalacze AI w aplikacjach, dostęp oparty na rolach, wsparcie dla PostgreSQL/MySQL/MongoDB, integracja ze Slackiem i e-mailem. Twórcy narzędzi wewnętrznych potrzebujący AI w formularzach, tabelach i bazach danych Otwarta platforma; niestandardowe ceny Lindy AI Gotowe agenty dla Gmaila/kalendarza, interfejs użytkownika zorientowany na czat, pamięć, łańcuchy rozumowania, integracje CRM, planowanie, dokumenty i podsumowania stron internetowych. Profesjonaliści korzystający z agentów AI opartych na czacie do zadań służbowych Bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 49,99 USD miesięcznie.

Najlepsi agenci AI dla użytkowników bez znajomości kodowania

Po przeglądzie gotowym przejdźmy do szczegółów.

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów, które chcą wbudować agentów AI bez kodowania w swoje cykle pracy)

Skonfiguruj niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp bez pisania ani jednej linii kodu.

Większość samodzielnych narzędzi AI może reagować na podpowiedzi lub być wyzwalaczem cyklu pracy. Trudności sprawia im jednak podejmowanie decyzji kontekstowych i wykonywanie wieloetapowych zadań, gdy w grę wchodzi prawdziwa praca.

Funkcje AI ClickUp nie są tylko nakładką na Twój stos. Są one wbudowane bezpośrednio w tę samą platformę, na której znajdują się Twoje zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne i cykle pracy. Dzięki temu agenci mogą działać na ustrukturyzowanych obiektach roboczych, takich jak zadania, własność, terminy i zależności, a nie tylko na surowych wyzwalaczach lub wydarzeniach aplikacji.

Oto jak to wygląda w praktyce:

ClickUp Super Agents: Twórz autonomiczne, kontekstowe agenty bez kodowania.

ClickUp Super Agents to ambientowi, niekodujący współpracownicy AI. Nieustannie monitorują Twoje obszary robocze, analizują bieżącą sytuację i działają zgodnie z Twoimi instrukcjami oraz zmieniającym się kontekstem.

Super agenci mogą:

Obsługuj wieloetapowe cykle pracy, takie jak analiza danych kampanii, generowanie briefów, przydzielanie zadań, aktualizowanie wskaźników i udostępnianie podsumowań.

Zarządzaj powtarzającymi się wzorcami operacyjnymi, takimi jak śledzenie projektów, działania następcze lub cykle pracy związane z zawartością.

Działaj proaktywnie jako autonomiczny członek zespołu AI , zamiast czekać na ręczne podpowiedzi.

Zaprojektuj własnych agentów AI w ClickUp bez pisania ani jednej linii kodu.

Możesz wybrać Super Agenta , który już wie, jak wykonać typowe zadanie, a następnie dostosować go do swojego cyklu pracy niestandardowego.

Na przykład:

Agent Project Manager prowadzi śledzenie kamieni milowych, sygnalizuje opóźnienia i przypomina o zaległych zadaniach.

Work Breakdown Agent przekształca złożone cele w uporządkowane zadania z właścicielami i terminami realizacji.

Brand Voice Agent przepisuje zawartość zgodnie z określonymi wytycznymi dotyczącymi tonu wypowiedzi w dokumentach i zadaniach.

Agenci dostosowują się, korzystając z kontekstu obszaru roboczego na żywo. Rozumieją zadania, zależności, własność, komentarze i priorytety, co pozwala im:

Uruchamiaj wyzwalacze, jeśli zadanie nie zostało wykonane przez kilka dni lub zależność blokuje dalszą pracę.

Twórz lub aktualizuj zadania po spełnieniu określonych warunków, aby ograniczyć ręczne przekazywanie zadań i zapewnić ciągłość realizacji.

Automatycznie przydzielaj obowiązki, gdy zadanie spełnia określone kryteria, takie jak poziom priorytetu, typ klienta, region, równowaga obciążenia pracą itp.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów nietechnicznych, ponieważ zastępuje ręczne sprawdzanie i działania następcze wykonawaniem zadań przez agenta, które nie wymaga kodowania ani zewnętrznej infrastruktury.

Wolisz uczyć się wizualnie? Obejrzyj ten przewodnik krok po kroku, aby stworzyć swojego pierwszego Super Agenta w ClickUp.

ClickUp Brain: Uzyskaj asystenta AI, który działa w Twoim obszarze roboczym ClickUp.

ClickUp Brain to warstwa kontekstowa, która sprawia, że sztuczna inteligencja ma sens, zwłaszcza dla agentów. Łączy ona wszystkie elementy Twojego obszaru roboczego (zadania, dokumenty, czat, komentarze, zależności, pulpity nawigacyjne), dzięki czemu sztuczna inteligencja może działać w oparciu o pełną widoczność.

Dla zespołów oznacza to:

Zrozumienie kontekstowe: zadaj pytanie „Co jest obecnie zablokowane?” lub „Co się zmieniło w tym tygodniu?” i uzyskaj odpowiedzi oparte na aktualnych danych roboczych.

Natychmiastowe generowanie zadań: przekształcaj notatki ze spotkań lub dyskusje w uporządkowane zadania z właścicielami i terminami wykonania bez konieczności ręcznych ustawień.

Inteligentne planowanie: ustalaj priorytety zadań, korzystając z sugestii opartych na terminach i zaległych elementach w Twoim obszarze roboczym.

Elastyczność zintegrowanych modeli: wybierz spośród wielu modeli AI (np. ChatGPT, Gemini) w zależności od potrzeb związanych z zadaniem.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX rozszerza inteligencję obszaru roboczego poza przeglądarkę. Pozwala to na: Przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, połączone aplikacje, a nawet internet z jednego miejsca.

Użyj funkcji Talk to Text , aby dyktować, zadawać pytania, tworzyć zadania, generować dokumentację i przydzielać zadania bez użycia rąk.

Zastąp rozproszone narzędzia AI jednym systemem kontekstowym, który działa z pełną świadomością Twojego obszaru roboczego. Zamiast przełączać się między ChatGPT, Claude, Gemini i innymi narzędziami wyszukiwania, Brain MAX centralizuje AI w jednym środowisku gotowym do użytku w przedsiębiorstwie, powiązanym bezpośrednio z Twoimi projektami i danymi. Ogranicz rozrost AI, jednocześnie przyspieszając realizację zadań i zwiększając ich połączenia dzięki ClickUp Brain MAX.

Automatyzacje ClickUp: Obsługuj powtarzalne zadania w obszarze roboczym ClickUp.

ClickUp Automatyzacja oferuje narzędzie do tworzenia bez kodowania, które pozwala ustawić wyzwalacze i warunki, dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na rutynowe zadania.

Włącz potrzebną automatyzację lub użyj AI, aby dostosować reguły do swojego cyklu pracy.

Możesz samodzielnie tworzyć te reguły, korzystać z gotowych szablonów, a nawet zlecić ich skonfigurowanie ClickUp AI. Zespoły nietechniczne mogą z łatwością:

Twórz reguły oparte na wyzwalaczach (np. „Gdy status zmieni się na X, przypisz do Y”).

Zautomatyzuj przypomnienia o zaległych zadaniach w formie powiadomień lub wiadomości e-mail.

Synchronizuj działania (np. przenoś zadanie i powiadamiaj interesariuszy) bez konieczności pisania skryptów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zobacz, co faktycznie dzieje się w Twoich projektach. Korzystaj z Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp kartami AI , aby śledzić postępy w miarę ich realizacji i szybko wykrywać zagrożenia, zanim przekształcą się one w opóźnienia.

Rejestruj wnioski ze spotkań bez kiwnięcia palcem. Użyj Użyj ClickUp AI Notetaker , aby nagrywać rozmowy, podsumowywać kluczowe punkty i przekształcać decyzje w zadania, które pozostają powiązane z Twoją pracą.

Przekształć rozmowy w działania. Współpracuj w ramach Współpracuj w ramach czatu ClickUp , gdzie agenci Autopilot mogą monitorować dyskusje i odpowiadać na pytania, korzystając z kontekstu obszaru roboczego.

Przeszukuj cały swój ekosystem pracy. Znajduj zadania, dokumenty, komentarze i pliki z podłączonych narzędzi, takich jak Google Drive, GitHub, Jira i Figma, dzięki Znajduj zadania, dokumenty, komentarze i pliki z podłączonych narzędzi, takich jak Google Drive, GitHub, Jira i Figma, dzięki ClickUp Enterprise Search

Ograniczenia ClickUp

Bogactwo i różnorodność funkcji może sprawiać, że nowi użytkownicy, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z automatyzacją i funkcjami AI, mogą czuć się przytłoczeni i mieć trudności z intuicyjną obsługą.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o ClickUp:

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem, które pozwala bardzo szybko skonfigurować rutynowe zadania. Pomocne są również szablony podczas procesu ustawień, mimo że prawidłowe ustawienia wymagają dużo czasu i wysiłku.

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem, które pozwala bardzo szybko skonfigurować rutynowe zadania. Pomocne są również szablony podczas procesu ustawień, mimo że prawidłowe ustawienia wymagają dużo czasu i wysiłku.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. To prawie połowa pracowników, którzy czują się zablokowani twórczo i niedoceniani. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwym w konfiguracji agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agenci Super Agents ClickUp mogą automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia postępów. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas potrzebny na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcić mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozę.

2. Agenci Zapier (najlepszy do automatyzacji ponad 8000 aplikacji za pomocą AI)

za pośrednictwem Zapier

Zapier pozwala tworzyć agentów AI poprzez opisanie tego, czego chcesz, prostym językiem lub korzystając z gotowych szablonów. Ty ustalasz cel, wybierasz aplikacje, z których może korzystać, a on zamienia to w działającego agenta. Nie ogranicza się on również do sztywnych reguł typu „jeśli to → to tamto”, rozumie intencje i potrafi radzić sobie z różnymi wariantami i skrajnymi przypadkami bez konieczności mapowania każdego warunku.

Narzędzie tworzy połączenie z ponad 8000 aplikacjami, dzięki czemu agenci mogą aktualizować CRM, wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail, tworzyć zadania w narzędziach do zarządzania projektami i automatycznie synchronizować informacje w całym stosie.

Agenci mogą również pobierać dane na żywo z narzędzi takich jak Google Drive, Notion lub Airtable, przeglądać strony internetowe w celu przeprowadzenia badań i gromadzić kontekst przed podjęciem działania. Dzięki rozszerzeniu Chrome możesz nawet pracować bezpośrednio na stronach internetowych, zaznaczając tekst i natychmiast podsumowując lub tłumacząc go w dowolnym miejscu przeglądarki.

Najlepsze funkcje agentów Zapier

Wykorzystaj istniejące zapy, dodając myślenie AI do już utworzonych automatyzacji.

Pozwól agentom przekazywać sobie zadania, aby jeden agent mógł przekazać zadania innemu, dzięki czemu Twoje ustawienia będą bardziej przypominać pracę zespołową.

Grupuj agentów w pody, aby móc organizować ich według zespołów, takich jak sprzedaż lub marketing, i łatwiej zarządzać Wszystkim.

Śledź wszystko za pomocą pulpitów nawigacyjnych i alertów, aby widzieć, co robią agenci, i interweniować, gdy coś wymaga uwagi.

Limity agentów Zapier

Limity użytkowania mogą wydawać się restrykcyjne i mogą zostać szybko osiągnięte podczas wykonywania wieloetapowych lub dużych cykli pracy.

Ograniczona kontrola nad wyborem modelu AI zmniejsza elastyczność zespołów, które chcą głębszej personalizacji niestandardowej.

Ceny agentów Zapier

Free

Professional : 29,99 USD/miesiąc

Zespół : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje agentów Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o agentach Zapier w praktyce?

Oto, co recenzent serwisu Reddit napisał o agentach Zapier:

Korzystałem już wcześniej z agentów Zapier i uważam, że ustawienia są całkiem dobre... Myślę, że agenci są całkiem dobrzy i naprawdę usprawniają cykl pracy w firmie.

Korzystałem już wcześniej z agentów Zapier i uważam, że ustawienia są całkiem niezłe… Myślę, że agenci są całkiem dobrzy i naprawdę usprawniają cykl pracy w firmie.

3. Make (najlepszy do wizualnych cykli pracy z węzłami decyzyjnymi AI)

za pośrednictwem Make

Make oferuje redaktor typu „przeciągnij i upuść” w stylu schematu blokowego do tworzenia agentów AI. Zamiast traktować AI jako kolejny krok w cyklu pracy, możesz wdrożyć agentów jako głównych decydentów w ramach automatyzacji.

Agent odczytuje dane wejściowe, decyduje, co powinno się wydarzyć dalej, i podejmuje działania w narzędziach z połączeniem.

W przypadku złożonych cykli pracy można kierować przepływem procesu za pomocą filtrów i ścieżek routingu, dzięki czemu agent reaguje różnie w zależności od sytuacji. Podczas pracy z dużymi ilościami danych funkcje takie jak iteratory i przetwarzanie równoległe pomagają efektywnie zarządzać zadaniami, np. podsumowywać dziesiątki plików jednocześnie.

Wykorzystaj najlepsze funkcje

Łatwo przeprowadź połączenie różnych modeli AI, takich jak OpenAI, Anthropic, Groq i Vertex AI, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.

Skonfiguruj zachowanie agenta, używając prostego języka angielskiego, aby kontrolować jego cele, ton, ograniczenia i logikę podejmowania decyzji bez pisania kodu zaplecza.

Stwórz agentów wielokrotnego użytku i korzystaj z nich wszędzie, definiując ich rolę lub instrukcje i stosując je w wielu cyklach pracy.

Wprowadź limity

Złożone cykle pracy mogą stać się trudne do zarządzania, ponieważ wizualny kreator może wydawać się zagmatwany, gdy scenariusze obejmują wiele routerów, filtrów lub ścieżek rozgałęzień.

Ustal ceny

Free

Plan Make: 10,59 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Twórz oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Co o Make mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o Make:

Make ma łatwy do zrozumienia, przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzięki redaktorowi typu „przeciągnij i upuść” możesz dodawać, łączyć i edytować moduły z szerokiego zakresu narzędzi, aby zautomatyzować zadania, takie jak podsumowania wiadomości e-mail, aktualizacja istniejących danych i wiele innych. Dostępna jest również nowa funkcja AI Agents, w tym opcja Human-in-the-Loop jako dodatkowy środek bezpieczeństwa.

Make ma łatwy do zrozumienia, przyjazny dla użytkownika interfejs. Dzięki redaktorowi typu „przeciągnij i upuść” możesz dodawać, tworzyć połączenia i edytować moduły z szerokiego zakresu narzędzi, aby zautomatyzować zadania, takie jak podsumowania wiadomości e-mail, aktualizacja istniejących danych i wiele innych. Dostępna jest również nowa funkcja AI Agents, w tym opcja Human-in-the-Loop jako dodatkowy środek bezpieczeństwa.

🚨 Alert statystyczny: 46% liderów twierdzi, że ich firmy wykorzystują agenty AI do pełnej automatyzacji cykli pracy i procesów. Jeśli prawie co druga organizacja powierza agentom podstawowe cykle pracy, prawdziwą przewagą konkurencyjną nie jest już eksperymentowanie, ale niezawodność, zarządzanie i głęboka integracja cykli pracy.

4. Relevance AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych agentów AI i zespołów AI bez konieczności pisania kodu)

za pośrednictwem Relevance AI/AI

Relevance AI pozwala tworzyć autonomiczne agenty AI, a nawet zespoły agentów, które mogą wykonywać cykle pracy i zadania podobnie jak pracownicy. Z poziomu jednego wizualnego pulpitu nawigacyjnego można tworzyć wyspecjalizowane agenty do sprzedaży, wsparcia, badań lub operacji i koordynować ich pracę jak siłę roboczą AI.

Agenci działają w oparciu o architekturę narzędziową. Przypisujesz modułowe narzędzia, takie jak wyszukiwanie w Internecie, zapytania do baz danych, wysyłanie wiadomości e-mail, aktualizacje CRM, planowanie kalendarza, a agent decyduje, które z nich użyć i kiedy. Zamiast tworzyć skrypty dla każdego kroku, definiujesz możliwości i pozwalasz systemowi dynamicznie obsługiwać wykonanie.

Kontrola i bezpieczeństwo są wbudowane. Agenci mogą działać zgodnie z harmonogramem, reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym lub w razie potrzeby wstrzymywać się do momentu uzyskania zgody człowieka. Zapewnia to równowagę między automatyzacją a nadzorem bez ograniczania elastyczności.

Najlepsze funkcje Relevance AI

Połącz się natychmiast ze swoim stosem dzięki wbudowanym integracjom i połączeniom dla narzędzi takich jak Gmail, Slack, CRM, bazy danych i zewnętrzne API.

Zintegruj niestandardowe bazy wiedzy, umożliwiając agentom bezpieczne korzystanie z wewnętrznych dokumentów i baz danych w celu uzyskania odpowiedzi dostosowanych do konkretnej dziedziny i bogatych w kontekst.

Wdrażaj agentów w wielu kanałach, zamieniając ich w widżety czatu na żywo, boty, a nawet asystentów głosowych dzięki podejściu „napisz raz, wdrażaj wszędzie”.

Limitacje AI

Chociaż są one oznaczone jako bezkodowe, tworzenie solidnych lub wieloagentowych cykli pracy nadal wymaga logicznego myślenia i zrozumienia przepływów danych.

Ceny Relevance AI /AI

Free

Zespół: 349 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI pod kątem trafności

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Relevance AI w praktyce?

Oto, co recenzent G2 napisał o Relevance AI:

Doceniam to, że ma ponad 9000 narzędzi do integracji, w tym e-mail, kalendarz, CRM i arkusze, które są przydatne w naszej działalności i codziennym życiu. Początkowe ustawienia były bardzo proste dzięki marketplace'owi z ponad 400 darmowymi i płatnymi agentami AI gotowymi do dostosowania.

Doceniam to, że ma ponad 9000 narzędzi do integracji, w tym e-mail, kalendarz, CRM i arkusze, które są przydatne w naszej działalności i codziennym życiu. Początkowe ustawienia były bardzo proste dzięki marketplace'owi z ponad 400 darmowymi i płatnymi agentami AI gotowymi do dostosowania.

5. n8n (najlepszy do samodzielnego hostowania, otwarta platforma do automatyzacji cyklu pracy opartego na AI)

za pośrednictwem n8n

n8n to otwarta platforma automatyzacji, którą można uruchomić na własnym serwerze, zapewniając pełną kontrolę nad danymi. Cykle pracy tworzy się za pomocą wizualnego redaktora typu „przeciągnij i upuść”. W ramach tych cykli pracy można tworzyć agenty AI, które pobierają dane z bazy danych, aktualizują CRM, wysyłają wiadomości lub wywołują usługi zewnętrzne.

W miarę jak automatyzacja staje się coraz bardziej złożona, możesz dodawać warunki (logika if/else), pętle, ponowne próby i kroki awaryjne, aby obsłużyć różne scenariusze. Agenci pamiętają poprzednie interakcje i zachowują świadomość kontekstu między sesjami.

Dzięki ponad 500 integracjom i pełnemu dostępowi do API Twoje cykle pracy mogą łączyć się z niemal każdym narzędziem w Twoim stosie. A jeśli potrzebujesz większej elastyczności, możesz wstawić JavaScript lub Python, aby dostosować logikę, łącząc prostotę bez kodowania z głębszą kontrolą techniczną, gdy jest to wymagane.

Najlepsze funkcje n8n

Sprawdzaj i debuguj każdy krok wykonania dzięki szczegółowym logom, widoczności danych wejściowych/wyjściowych, ponownym próbom i śledzeniu kroków, aby dokładnie zobaczyć, jak zachowywał się Twój cykl pracy i agent AI.

Zrealizuj połączenie zewnętrznych narzędzi AI za pomocą protokołu Model Context Protocol (MCP), aby obsługiwać wieloetapowe zadania i zaawansowaną koordynację AI

Wprowadź kroki zatwierdzania przez człowieka przed wykonaniem wrażliwych czynności, aby zachować nadzór i zapobiec niepożądanym aktualizacjom lub poważnym błędom w automatyzacji.

Ograniczenia n8n

Niewielkie błędy konfiguracyjne mogą być wyzwalaczem nadmiernej liczby wykonań lub nieoczekiwanych kosztów, zwłaszcza w pętlach lub cyklach pracy związanych ze scrapowaniem.

Ceny n8n

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet startowy: 24 € miesięcznie (~28 $ miesięcznie)

Pro: 60 € miesięcznie (~70 $ miesięcznie)

Business: 800 € miesięcznie (~936 $ miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o n8n prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o n8n:

Używam n8n do automatyzacji codziennych, ręcznych i powtarzalnych zadań, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu i pomaga mi planować zadania z ustalonymi osiami czasu. Posiada ogromną większość integracji i prawie wszystko można zautomatyzować. Lubię korzystać z różnych agentów AI i dostosowywać podpowiedzi systemu, aby zapewnić dokładne i oczekiwane wyniki.

Używam n8n do automatyzacji codziennych, ręcznych i powtarzalnych zadań, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu i pomaga mi planować zadania z ustalonymi osiami czasu. Posiada ogromną większość integracji i prawie wszystko można zautomatyzować. Lubię korzystać z różnych agentów AI i dostosowywać podpowiedzi systemu, aby zapewnić dokładne i oczekiwane wyniki.

📌 Czy wiesz, że... Automatyzacja zapewnia obecnie wymierny zwrot z inwestycji. Wśród firm, które wdrożyły agentów AI: 66% respondentów zgłasza wzrost wydajności.

57% respondentów zgłasza oszczędności kosztów

55% respondentów twierdzi, że proces podejmowania decyzji przebiega szybciej. To pokazuje, że kiedy agenci AI przechodzą z fazy pilotażowej do produkcji, zyski przestają być hipotetyczne i zaczynają pojawiać się w wskaźnikach wydajności agentów.

6. Flowise AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych aplikacji LLM i chatbotów bez konieczności pisania kodu)

za pośrednictwem Flowise AI /AI

Flowise zapewnia wizualny interfejs do tworzenia agentów AI i cykli pracy LLM. Zamiast pisać kod koordynujący backend, tworzysz połączenia między modelami, podpowiedziami, pamięcią, magazynami wektorowymi i narzędziami jako węzły w przepływie typu „przeciągnij i upuść”.

Narzędzie pozwala również na uruchamianie wielu agentów o różnych rolach, a w razie potrzeby można dodać etapy zatwierdzania przez człowieka, aby ktoś mógł sprawdzić decyzje przed przejściem do kolejnego etapu cyklu pracy. Dzięki wizualnemu debugowaniu można zobaczyć każdy krok podejmowany przez agenta, dzięki czemu zawsze wiadomo, w jaki sposób podjął on decyzję, i można ją łatwo poprawić.

Gdy agent będzie gotowy, możesz uruchomić go jako API lub osadzić bezpośrednio w witrynie internetowej lub aplikacji.

Najlepsze funkcje Flowise AI

Łatwo przełączaj się między różnymi modelami AI, takimi jak OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face, a nawet modelami lokalnymi.

W razie potrzeby dostosuj swojego niestandardowego agenta za pomocą kodu, dodając małe fragmenty kodu Python, aby dostosować lub ulepszyć działanie komponentu.

Testuj i ulepszaj swojego agenta w czasie rzeczywistym, zmieniając podpowiedzi lub ustawienia i natychmiast obserwując zmiany wyników.

Limits of Flowise AI

Użytkownicy zgłaszali nieoczekiwane błędy walidacji cyklu pracy, nawet podczas pracy z prostymi lub nowo utworzonymi przepływami.

Ceny Flowise AI

Free

Pakiet startowy: 35 USD/miesiąc

Pro: 65 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Flowise AI/AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Flowise AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent serwisu Reddit napisał o Flowise AI:

Flowise jest bardzo łatwy do hostowania lokalnie lub wdrożenia w chmurze, co sprawia, że rozpoczęcie pracy jest proste. Ponieważ jest otwarty i publicznie dostępny, liczba zasobów i wsparcie społeczności stale rośnie, co jest pomocne dla nowych programistów. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i dobrze zorganizowany.

Flowise jest bardzo łatwy do hostowania lokalnie lub wdrożenia w chmurze, co sprawia, że rozpoczęcie pracy jest proste. Ponieważ jest otwarty i publicznie dostępny, liczba zasobów i wsparcie społeczności stale rośnie, co jest pomocne dla nowych programistów. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i dobrze zorganizowany.

7. Stack AI (najlepszy dla agentów AI klasy Enterprise, zapewniających bezpieczeństwo i zgodność z przepisami)

za pośrednictwem Stack AI

Stack AI jest przeznaczony dla organizacji, które potrzebują bezpiecznych, niezawodnych agentów AI działających we wszystkich działach firmy. Zespoły mogą tworzyć agentów, którzy bezpiecznie łączą się z narzędziami takimi jak CRM, ERP i wewnętrzne bazy danych, spełniając jednocześnie standardy zgodności, takie jak SOC 2 i HIPAA.

Wizualny kreator cyklu pracy pozwala przeciągać i upuszczać bloki, aby zaprojektować sposób myślenia i działania agenta. Możesz tworzyć połączenia z źródłami danych, wybierać modele AI, dodawać pamięć i integrować narzędzia lub interfejsy API bez pisania kodu. Agenci mogą być następnie wdrażani jako chatboty, formularze, narzędzia wewnętrzne lub punkty końcowe API.

Narzędzie zawiera również potoki RAG obsługiwane jednym kliknięciem, które umożliwiają agentom automatyczne indeksowanie dokumentów firmowych i udzielanie dokładnych, popartych cytatami odpowiedzi opartych na rzeczywistych danych.

Najlepsze funkcje Stack AI

Połącz się bezpiecznie z ponad 100 narzędziami biznesowymi, takimi jak SharePoint, Salesforce, Workday i niestandardowymi interfejsami API, aby agenci mogli podejmować działania w różnych narzędziach w Twoim stosie technologicznym.

Zadbaj o bezpieczeństwo na poziomie Enterprise dzięki dostępowi opartemu na rolach, zgodności z SOC 2 i bezpiecznym opcjom wdrażania dla firm podlegających regulacjom.

Szybko rozpocznij pracę dzięki gotowym szablonom i natychmiastowym agentom, aby uruchomić pomocnych asystentów lub automatyzację cyklu pracy.

Limitations of Stack AI

Wydajność może być czasami niejednolita, a bardziej zaawansowane zastosowania wymagają znacznego nakładu pracy związanego z nauką obsługi.

Niektóre złącza lub skrajne przypadki wymagają obejścia, przy ograniczonej widoczności dzienników krok po kroku i porównań wersji.

Ceny Stack AI

Free

Pakiet startowy: 199 USD/miesiąc

Zespół: 899 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stack AI

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Stack AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Stack AI:

W przypadku innych platform potrzebne są umiejętności kodowania, ale Stack AI to platforma bez kodowania, w której nie jest wymagana wiedza programistyczna do tworzenia potężnych agentów AI. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można z łatwością tworzyć różne cykle pracy.

W przypadku innych platform potrzebne są umiejętności kodowania, ale Stack AI to platforma bez kodowania, w której nie jest wymagana wiedza programistyczna do tworzenia potężnych agentów AI. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można z łatwością tworzyć różne cykle pracy.

🚨 Alert statystyczny: Globalny rynek platform AI bez kodowania został wyceniony na 4,9 mld USD i przewiduje się, że osiągnie wartość 24,8 mld USD, rosnąc w tempie 38,2% CAGR.

8. Microsoft Copilot Studio (najlepsze rozwiązanie do tworzenia asystentów AI w ekosystemie MS 365)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot Studio to kolejne popularne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala organizacjom tworzyć agenty AI klasy korporacyjnej (wcześniej nazywane Power Virtual Agents) bez konieczności pisania rozbudowanego kodu. Korzystając z redaktora wizualnego, zespoły mogą projektować przepływy konwersacyjne, realizować automatyzację cykli pracy, nawiązywać połączenia ze źródłami danych i integrować się z interfejsami API w całym ekosystemie Microsoft.

Jego silnik konwersacyjny oparty na AI wykorzystuje rozpoznawanie intencji oparte na LLM zamiast sztywnych systemów opartych na regułach, umożliwiając agentom zrozumienie kontekstu i dynamiczne reagowanie. Mogą oni pobierać istotne informacje z Microsoft Graph, Dataverse i dokumentów wewnętrznych, aby uzyskać większą dokładność.

Agenci mogą działać autonomicznie, korzystając z wyzwalaczy i ustrukturyzowanej logiki. Mogą na przykład monitorować przychodzące wiadomości e-mail, tworzyć projekty odpowiedzi generowanych przez AI, aktualizować rekordy i automatycznie wykonywać wieloetapowe cykle pracy. Działają również w tle, mogą być wywoływani za pośrednictwem Copilot Chat w razie potrzeby lub eskalować rozmowy do człowieka lub kanału Teams na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot Studio

Zintegruj się płynnie, korzystając z ponad 1000 gotowych połączeń bez kodowania, aby połączyć systemy Microsoft i systemy innych firm, takie jak Salesforce, SAP i ServiceNow.

Twórz zaawansowaną logikę wizualnie za pomocą przepływów typu „przeciągnij i upuść”, rozgałęzień, przekazywania zadań między użytkownikami i wyzwalaczy automatyzacji.

W razie potrzeby rozszerzaj możliwości za pomocą narzędzi programistycznych, korzystając z interfejsów API, zestawów SDK, Visual Studio, GitHub i .NET, aby uzyskać większe możliwości niestandardowego dostosowywania.

Limity Microsoft Copilot Studio

Licencjonowanie i struktury kosztów mogą być złożone i trudne do zarządzania, zwłaszcza w przypadku skalowania w wielu środowiskach lub dodawania złączy premium.

Opcje niestandardowego dostosowywania mogą wydawać się ograniczone, a czasami występują spowolnienia działania i stroma krzywa uczenia się dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Ceny Microsoft Copilot Studio

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Microsoft Copilot Studio?

Oto, co recenzent G2 napisał o Microsoft Copilot Studio:

Podoba mi się Microsoft Copilot Studio, ponieważ umożliwia łatwe tworzenie i dostosowywanie asystentów AI bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej. Interfejs low-code i gotowe szablony pozwalają szybko przekształcić pomysły w działające rozwiązania.

Podoba mi się Microsoft Copilot Studio, ponieważ umożliwia łatwe tworzenie i dostosowywanie asystentów AI bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej. Interfejs low-code i gotowe szablony pozwalają szybko przekształcić pomysły w działające rozwiązania.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do automatyzacji procesów agencjonalnych służące do automatyzacji cyklu pracy

9. LangFlow (najlepszy do wizualnego prototypowania przepływów LangChain i aplikacji LLM)

za pośrednictwem LangFlow

Dzięki Langflow możesz tworzyć kompletne systemy AI za pomocą obszaru roboczego typu „przeciągnij i upuść” z blokami takimi jak podpowiedzi, pamięć, narzędzia, moduły pobierające dane i modele LLM. Dostępny jest również specjalny blok Agent, który określa najlepsze podejście i starannie wykonuje zadanie od początku do końca.

Pojedynczy agent może zostać przekształcony w narzędzie, z którego może korzystać inny agent, co pomaga tworzyć wielopoziomowe lub zespołowe cykle pracy. Na przykład można zbudować agenta badawczego, który korzysta z wyszukiwarki internetowej i Wolfram Alpha, a narzędzie to będzie wizualnie obsługiwać proces wnioskowania.

W przypadku asystentów opartych na wiedzy narzędzie oferuje wbudowane wsparcie RAG dla głównych baz danych wektorowych, takich jak Pinecone, Weaviate i Qdrant, a także elastyczne moduły pamięci do zachowania kontekstu.

Najlepsze funkcje LangFlow

Eksportuj swoje cykle pracy do języka Python i wdrażaj je za pomocą API, aby łatwo przejść od tworzenia wizualnego do rzeczywistego wykorzystania w produkcji.

Dostosuj i rozszerz platformę, korzystając z jej niestandardowej konstrukcji, aby tworzyć własne narzędzia i modyfikować komponenty zgodnie z potrzebami.

Połącz się z systemami przedsiębiorstwa za pomocą MCP i korzystaj z wbudowanych zaawansowanych typów agentów , aby obsługiwać złożone zadania bez pisania niestandardowego kodu.

Limits of LangFlow

Interfejs wizualny może wydawać się skomplikowany dla całkowicie początkujących użytkowników, zwłaszcza tych, którzy oczekują w pełni uproszczonego, gotowego do użycia rozwiązania bez konieczności pisania kodu.

Ceny LangFlow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LangFlow

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Budibase (najlepsze rozwiązanie do przyspieszonego rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych na AI)

za pośrednictwem Budibase

Wizualny interfejs Budibase pozwala projektować aplikacje poprzez przeciąganie i upuszczanie ekranów, formularzy, tabel i komponentów bez konieczności pisania kodu. Możesz również automatycznie generować zakończone aplikacje na podstawie swoich danych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Dzięki gotowym komponentom interfejsu użytkownika i szablonom użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą z łatwością tworzyć panele dla administratorów, portale, pulpity nawigacyjne i ekrany wprowadzania danych, które pozostają responsywne na wszystkich urządzeniach.

Automatyzacje cyklu pracy można projektować z wykorzystaniem wielu kroków, warunków (logika if/then), filtrów i pętli. Działania mogą być wyzwalane na podstawie zdarzeń lub zaplanowane do wykonywania w określonych okresach.

Najlepsze funkcje Budibase

Połącz i przeprowadź automatyzację na różnych źródłach danych, takich jak SQL, NoSQL, REST API i Airtable, uruchamiając cykle pracy za pomocą wbudowanych działań AI.

Wprowadź kontrolę dostępu opartą na rolach dla AI, aby agenci działali w ramach uprawnień użytkowników i limitów danych.

Twórz komponenty wielokrotnego użytku i modułową logikę, aby standaryzować i skalować cykle pracy oparte na AI w różnych zespołach.

Limits of Budibase

Ograniczenia rozmiaru przesyłanych plików w niektórych ustawieniach hostowanych samodzielnie mogą ograniczać cykle pracy AI wymagające dużej ilości dokumentów.

Ograniczona elastyczność w zakresie zaawansowanej logiki JavaScript, co utrudnia wykonywanie złożonych transformacji lub obsługę skrajnych przypadków w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla programistów.

Ceny Budibase

Otwarta platforma

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Budibase

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Budibase prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Budibase:

Budibase okazał się naprawdę produktywny i wydajny w tworzeniu aplikacji dla naszej firmy. Pomógł nam w tworzeniu niestandardowych aplikacji dla klientów, a także do użytku biurowego. Udostępnianie danych poprzez synchronizację jest również bardzo bezpieczne. Najbardziej niesamowitą funkcją jest interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia niestandardowych aplikacji. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności, aby tworzyć wewnętrzne aplikacje dla swojego zespołu.

Budibase okazał się naprawdę produktywny i wydajny w tworzeniu aplikacji dla naszej firmy. Pomógł nam w tworzeniu niestandardowych aplikacji dla klientów, a także do użytku biurowego. Udostępnianie danych poprzez synchronizację jest również bardzo bezpieczne. Najbardziej niesamowitą funkcją jest interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia niestandardowych aplikacji. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności, aby tworzyć wewnętrzne aplikacje dla swojego zespołu.

🤯 Ciekawostka: 75% kadry kierowniczej uważa, że agenci AI zmienią miejsce pracy bardziej niż zrobił to internet.

11. Lindy AI (najlepszy dla asystentów wykonawczych AI do automatyzacji osobistych zadań roboczych)

za pośrednictwem Lindy AI

Lindy AI to autonomiczny wirtualny asystent, który zajmuje się rutynowymi zadaniami zawodowymi w różnych aplikacjach. Możesz rozmawiać z nim za pośrednictwem iMessage, WhatsApp, Slack lub Internetu i wydawać proste polecenia w języku angielskim, takie jak „Przełóż moje spotkanie o 15:00” lub „Sporządź e-mail z dalszymi informacjami”. Narzędzie oparte na technologii GPT-4 zarządza harmonogramem, e-mailami, listami zadań, spotkaniami i innymi sprawami bez konieczności ręcznych ustawień.

Możesz tworzyć niestandardowych agentów dla określonych cykli pracy, takich jak kwalifikacja potencjalnych klientów lub przetwarzanie wydatków, którzy uruchamiają się automatycznie i wykonują wieloetapowe działania w połączonych aplikacjach. Po uruchomieniu agent może samodzielnie wykonać wiele czynności, takich jak wysyłanie wiadomości, aktualizowanie rekordów, planowanie wydarzeń, angażowanie współpracowników i inne, aż do zakończenia zadania.

Narzędzie może również dołączać do rozmów w Zoom lub Teams w celu nagrywania, transkrypcji i generowania podsumowań z listą elementów do wykonania. Oferuje wsparcie dla agentów AI głosowych do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.

Najlepsze funkcje Lindy AI

Utwórz połączenie między niestandardowymi bazami wiedzy, aby agenci korzystali z wewnętrznych dokumentów, często zadawanych pytań i danych firmowych zamiast ogólnych odpowiedzi AI.

Personalizuj odpowiedzi w miarę upływu czasu, dostosowując ton i działania następcze na podstawie wcześniejszych interakcji.

Rozszerz cykle pracy dzięki asystentowi AI Code Assistant, aby generować lub debugować skrypty bez pomocy programistów.

Zintegruj się z ponad 200 aplikacjami, takimi jak Gmail, Outlook, Slack, CRM, kalendarze i Zoom, aby automatycznie przenosić dane między narzędziami.

Limits of Lindy AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie może czasami przestać działać nieoczekiwanie, co może zakłócić działanie automatyzacji i trwające cykle pracy.

Użytkownicy mieli wzmianki o trudnościach w śledzeniu, którzy agenci są używani i przez kogo, co utrudnia monitorowanie aktywności w większych zespołach.

Ceny Lindy AI

7-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pro : 49,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lindy AI

G2 : 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Lindy AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Lindy AI:

Korzystam z Lindy AI już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się to, jak wiele czasu mi oszczędza. Obsługuje powtarzalne zadania i planowanie z zaskakującą dokładnością, co naprawdę pomogło mi zmniejszyć obciążenie umysłowe.

Korzystam z Lindy AI już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się to, jak wiele czasu mi oszczędza. Obsługuje powtarzalne zadania i planowanie z zaskakującą dokładnością, co naprawdę pomogło mi zmniejszyć obciążenie umysłowe.

Zmień procesy biznesowe w autonomiczne cykle pracy dzięki ClickUp

Agenci AI nie są już eksperymentalnymi narzędziami pozostającymi na marginesie stosu technologicznego.

Stają się oni integralną częścią zespołu, zmniejszając opóźnienia operacyjne bez konieczności wsparcia inżynierów.

Jednak wraz ze wzrostem popularności tych rozwiązań jedno staje się jasne: sama inteligencja nie wystarczy. Potrzebujesz agentów, którzy działają w ramach Twoich cykli pracy, rozumieją kontekst, podejmują właściwe decyzje i w razie potrzeby informują o tym ludzi.

Super agenci ClickUp, obsługiwani przez ClickUp Brain, działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Ponieważ rozumieją zadania, dokumenty, priorytety, zależności i rozmowy, działają w rzeczywistym kontekście i posuwają pracę do przodu, tak jak zrobiłby to ludzki współpracownik.

