Zmniejszenie obciążenia administracyjnego działu kadr: skuteczne strategie

Kiedy codzienne zadania związane z kadrami pochłaniają cały dzień, ważne sprawy — takie jak programy utrzymania pracowników, budowanie kultury organizacyjnej i rozwój talentów — zostają odłożone na „kiedyś”.

Nie jest to dokładnie porażka osobistej wydajności, ale porażka systemowa.

Większość zespołów HR spędza większość czasu na zadaniach administracyjnych, które można zautomatyzować: odpowiadaniu na te same pytania dotyczące zasad, uzyskiwaniu zatwierdzeń lub ręcznej aktualizacji arkuszy kalkulacyjnych.

Nie pozostawia to prawie żadnego obciążenia dla działań strategicznych, które faktycznie wpływają na utrzymanie pracowników i kulturę organizacyjną.

W tym blogu pokazujemy, jak odzyskać ten czas poprzez automatyzację powtarzalnych cykli pracy HR, tworzenie samoobsługowych systemów wiedzy oraz wykorzystanie AI do obsługi zadań transakcyjnych, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co ludzie robią najlepiej.

Czym jest podatek od administracji kadrowej?

Podatek administracyjny HR to łączny czas i energia, które Twój zespół poświęca na powtarzalne, mało wartościowe zadania administracyjne.

To niekończący się cykl ręcznego przetwarzania wniosków o urlop, ścigania zatwierdzeń i aktualizowania systemów HRIS, które natychmiast stają się nieaktualne. Obciążenie to dotyka wszystkich pracowników działu kadr, od koordynatorów tonących w skrzynkach odbiorczych po dyrektorów, którzy nie mogą znaleźć chwili na strategiczne planowanie zatrudnienia.

Oto niektóre z najczęstszych przyczyn obciążeń administracyjnych w dziale kadr:

Przetwarzanie wniosków o urlop: ręczne porównywanie kalendarzy i kontaktowanie się z kierownikami w celu uzyskania prostej zgody.

Pytania dotyczące rejestracji świadczeń: Odpowiadanie na pytania „kiedy trwa otwarta rejestracja?” i „gdzie znajdę katalog dostawców?” dziesiątki razy każdej jesieni.

Dokumentacja zgodności: poszukiwanie podpisanych potwierdzeń i certyfikatów szkoleniowych w wielu systemach podczas audytu.

Dokumentacja związana z zatrudnieniem nowych pracowników: śledzenie statusu wypełnienia formularzy I-9 i formularzy dotyczących bezpośrednich wpłat dla każdego nowego pracownika oraz wysyłanie przypomnień.

Wyjaśnienia dotyczące zasad: Powtarzanie co tydzień tych samych wyjaśnień dotyczących urlopów rodzicielskich, raportów wydatków lub zasad pracy z domu.

Powoduje to ogromną ilość rozproszonych zadań. Często zdarza się, że zespoły tracą wiele godzin na wyszukiwanie potrzebnych informacji, przełączanie się między aplikacjami i szukanie plików na wielu platformach. Potrzebne informacje mogą być rozproszone w wiadomościach e-mail, wątkach czatu, na wspólnych dyskach lub dosłownie w osobistych notatkach innych osób.

Wizualne zestawienie czasu straconego w wyniku nieefektywnych cykli pracy

Ukryte koszty administracji kadrowej

Rzeczywisty koszt podatków związanych z administracją kadrową znacznie wykracza poza stratę czasu — liderzy biznesowi, którzy poświęcają ponad 10 godzin tygodniowo na administrację kadrową , ponoszą straty w wysokości 171 997 dolarów rocznie z tytułu utraty wydajności.

Widać to w trzech kluczowych obszarach, których organizacje często nie potrafią zmierzyć, co hamuje rozwój całej firmy. Kiedy zespół HR tkwi w trybie reaktywnym, konsekwencje tego mają wpływ na całą firmę.

Strategiczny koszt alternatywny

Każda godzina, którą Twój zespół poświęca na powtarzalne zadania administracyjne, to godzina, której nie może poświęcić na zadania o dużym znaczeniu, takie jak zatrzymywanie najlepszych pracowników, coaching menedżerów lub poprawa doświadczeń pracowników. Najcenniejsi pracownicy działu kadr poświęcają czas na zadania, które można zautomatyzować, przez co ich umiejętności strategiczne pozostają niewykorzystane.

Pogorszenie jakości doświadczeń pracowników

Kiedy pracownicy spotykają się z powolnymi odpowiedziami na proste wnioski o urlop, pytania dotyczące świadczeń lub wyjaśnienia dotyczące zasad, powoduje to tarcia i frustrację. Trzydniowe oczekiwanie na prostą zgodę podważa ich zaufanie do działu kadr i sprawia, że firma wydaje się nieefektywna.

Wypalenie zawodowe i rotacja pracowników w dziale kadr

Rola wymagająca dużej ilości pracy administracyjnej szybko prowadzi do spadku zaangażowania osób odpowiedzialnych za budowanie zaangażowania w całej organizacji. Powoduje to powstanie błędnego cyklu — problem z utrzymaniem pracowników w zespole, który ma rozwiązywać problemy z utrzymaniem pracowników.

Wymuszona i ciągła zmiana kontekstu wymagana w dzisiejszych operacjach HR szybko się kumuluje, zwiększając obciążenie administracyjne i przyspieszając wypalenie zawodowe.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanej przestrzeni roboczej AI, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami HR, wiadomości, e-maile i czaty są dostępne w jednym miejscu! Oto, jak może to przyspieszyć cykl pracy w dziale HR, zaczynając od wdrażania nowych pracowników!

Strategie zmniejszania obciążenia administracyjnego działu kadr

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego zespołu nie wymaga ogromnych, teoretycznych zmian.

Zaczyna się od praktycznych, możliwych do wdrożenia podejść, które mają na celu konkretne kategorie obciążeń administracyjnych. Kluczem jest połączenie inteligentniejszych procesów z odpowiednimi narzędziami, przekształcając frustrującą pracę ręczną w usprawnione, zautomatyzowane cykle pracy. ✨

Zautomatyzuj wnioski o urlop i śledzenie zgodności z przepisami

Ręczne przetwarzanie wniosków jest głównym źródłem problemów administracyjnych, powodując zatory, błędy i frustrację zarówno wśród pracowników, jak i kierowników. Pierwszą linią obrony przed tą powtarzalną pracą jest automatyzacja cykli pracy HR. Eliminuje ona niekończące się przepychanki między wnioskiem a decyzją.

Zrezygnuj z zarządzania wnioskami urlopowymi za pomocą chaotycznych łańcuchów e-maili i zacznij korzystać ze zorganizowanego, zautomatyzowanego procesu. Dzięki ClickUp cały cykl pracy przebiega płynnie:

Pracownik składa wniosek za pomocą standardowego formularza ClickUp , dzięki czemu z góry otrzymujesz wszystkie niezbędne informacje.

Automatyzacja ClickUp natychmiast przekazuje wniosek do odpowiedniego kierownika w celu zatwierdzenia na podstawie przypisania do zespołu.

Po zatwierdzeniu kolejna automatyzacja może być wyzwalaczem aktualizacji kalendarza, a nawet automatycznie dostosować salda urlopów.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, automatyzacja może wymagać od kierownika podania przyczyny, zapewniając jasną komunikację.

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Ta sama zasada dotyczy śledzenia list kontrolnych zgodności.

Zamiast ręcznie śledzić certyfikaty, odnowienia szkoleń i potwierdzenia polityki, możesz skorzystać z automatycznych przypomnień. Twórz wyzwalacze, które wysyłają powiadomienia przed upływem terminów, przypisuj zadania następcze dla zaległych elementów i rejestruj daty zakończenia audytu , aby stworzyć przejrzystą ścieżkę audytu za pomocą szablonów automatyzacji ClickUp.

🛠️ Zestaw narzędzi: Skorzystaj z gotowego szablonu kalendarza urlopowego ClickUp, aby rozpocząć ten proces. Pobierz bezpłatny szablon Śledź status urlopów pracowników dzięki szablonowi kalendarza urlopów ClickUp.

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy HR.

Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na odpowiadanie na te same pytania? Większość tego czasu pochłaniają pytania, na które pracownicy mogliby sami odpowiedzieć, gdyby mieli dostęp do odpowiedniego systemu zarządzania wiedzą — gdyby tylko wiedzieli, gdzie szukać.

Rozwiązaniem nie jest po prostu tworzenie większej ilości dokumentacji, ale tworzenie dokumentacji, którą ludzie mogą faktycznie znaleźć i wykorzystać.

Możesz rozwiązać ten problem, tworząc scentralizowaną bazę wiedzy HR za pomocą ClickUp Docs. Dzięki temu zyskasz jedno miejsce, w którym będziesz przechowywać wszystkie zasady, przewodniki dotyczące świadczeń i standardowe procedury operacyjne. Ponieważ dokumenty są zintegrowane z Twoją pracą, możesz połączyć je bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy.

Uporządkuj swoją wiedzę dzięki zagnieżdżonym stronom, które zapewniają intuicyjną nawigację:

Korzyści: Ubezpieczenie zdrowotne → Kroki rejestracji → Katalog dostawców

Urlop: Polityka urlopowa → Harmonogram świąt → Proces składania wniosków urlopowych

Wdrażanie nowych pracowników: Lista kontrolna na pierwszy tydzień → Dostęp do systemów → Przedstawienie zespołu

Ponieważ jest to dokument dynamiczny, można wprowadzać aktualizacje w czasie rzeczywistym, eliminując ryzyko krążenia nieaktualnych wersji PDF w wiadomościach e-mail. W przypadku zmiany zasad wystarczy zaktualizować jeden dokument, a nie 47 rozproszonych plików.

Co więcej, umożliw natychmiastowe udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników, za pośrednictwem połączenia tej bazy wiedzy z wyszukiwarką opartą na AI ClickUp Brain.

Dzięki temu pracownicy mogą zadawać pytania prostym językiem i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi zaczerpnięte bezpośrednio z dokumentacji. Ta prosta funkcja zmienia doświadczenia pracowników z „wysyłania e-maili do działu kadr i czekania” na „natychmiastowe wyszukiwanie i znajdowanie”.

Wykorzystaj AI do śledzenia nastrojów pracowników.

Zrozumienie analizy nastrojów pracowników ma kluczowe znaczenie dla proaktywnego działu HR — zwłaszcza gdy tylko 21% pracowników jest zaangażowanych w pracę.

Jednak często jest to jedna z pierwszych rzeczy, które zostają odłożone na bok z powodu codziennych obowiązków administracyjnych. Zanim przeanalizujesz wyniki ankiet przeprowadzonych ręcznie lub przeprowadzisz rozmowy z odchodzącymi pracownikami, jesteś już w tyle. Potrzebujesz sposobu, aby dostrzec trendy, zanim staną się problemami.

W tym przypadku AI staje się prawdziwą zaletą. Analizuj wzorce w wszystkich cyklach pracy kadrowej i zamień codzienne dane w praktyczne informacje dzięki ClickUp Brain.

Identyfikacja trendów dotyczących wniosków: Nagły wzrost liczby wniosków o urlop z określonego zespołu może być wczesnym ostrzeżeniem o wypaleniu zawodowym, co pozwala podjąć działania, zanim wpłynie to na utrzymanie pracowników.

Tematy opinii dotyczących powierzchni: AI może analizować odpowiedzi z formularzy ClickUp, aby zidentyfikować wspólne obawy lub sugestie wynikające z AI może analizować odpowiedzi z formularzy ClickUp, aby zidentyfikować wspólne obawy lub sugestie wynikające z pytań ankiety dotyczącej satysfakcji pracowników.

Wykrywanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych: Dzięki połączeniu różnych fragmentów informacji AI może pomóc w wykryciu problemów, zanim przerodzą się one w formalne skargi lub rezygnacje.

AI zajmuje się rozpoznawaniem wzorców na dużą skalę, na co ludzie po prostu nie mają czasu. Dzięki temu zespół HR może skupić się na wykorzystaniu zdobytych informacji, a nie tylko na ich gromadzeniu. Tak wygląda praca działu kadr, gdy nie jest on zasypany zadaniami administracyjnymi.

Oceniaj wyniki i natychmiastowo identyfikuj wzorce dzięki ClickUp Brain.

🎥 Obejrzyj przegląd narzędzi AI zmieniających operacje HR, aby zobaczyć, jak technologie te są stosowane w rzeczywistych kontekstach HR:

Jak AI eliminuje powtarzalne zadania kadrowe

Istnieje duża różnica między „automatycznymi cyklami pracy ” a „inteligentnymi cyklami pracy”.

Podstawowa automatyzacja doskonale sprawdza się w przypadku prostych, z góry określonych zasad. Jednak AI idzie o krok dalej, rozumiejąc kontekst, co pozwala jej wykonywać zadania, które wcześniej były zbyt złożone, aby je zautomatyzować.

Odpowiedzi uwzględniające kontekst z kontrolowanych źródeł

Zamiast przekazywać pytania pracowników do działu kadr lub polegać na statycznych FAQ, AI może wyszukiwać odpowiedzi bezpośrednio z zatwierdzonych dokumentów dotyczących polityki firmy.

Ponieważ odpowiedź opiera się na tej samej kontrolowanej dokumentacji, którą prowadzi dział HR, skraca to zarówno czas odpowiedzi, jak i zmniejsza niespójność. System odpowiada na pytanie, ale źródło informacji pozostaje nienaruszone.

Strukturalne generowanie projektów z weryfikacją przez człowieka

AI może generować pierwsze wersje opisów stanowisk, aktualizacji zasad, ogłoszeń wewnętrznych i komunikatów dotyczących wdrażania nowych pracowników, syntetyzując istniejące sformułowania, szablony i poprzednie decyzje.

Nie eliminuje to konieczności przeglądu, ale usuwa powtarzalne czynności związane z ustawieniami, które spowalniają pracę zespołów HR i powodują różnice między podobnymi dokumentami.

Inteligencja operacyjna w cyklach pracy HR

Gdy AI ma widoczność do statusów zadań, zależności i osi czasu, może wykrywać problemy operacyjne, zanim się one nasilą.

Przykłady obejmują identyfikację powtarzających się kroków w procesie wdrażania nowych pracowników, zaznaczanie zadań związanych z zapewnieniem zgodności, których terminy zbliżają się, lub sygnalizowanie przekazywania zadań, które rutynowo powodują opóźnienia. Dzięki temu działania działu kadr przestają być reaktywnym porządkowaniem, a stają się proaktywnym zarządzaniem.

W tym momencie większość zespołów osiąga pułap możliwości „AI jako asystenta”. Prawdziwy wzrost wydajności następuje, gdy AI może podjąć działania, a nie tylko przedstawiać sugestie.

Gdzie agenci AI zmieniają model

Systemy oparte na agentach zmieniają rolę AI z pasywnej na aktywnego uczestnika cykli pracy. Zamiast reagować na pojedyncze podpowiedzi, agenci działają w sposób ciągły zgodnie z określonymi zasadami, uprawnieniami i kontekstem.

Super agenci ClickUp są zaprojektowani do pracy na tym poziomie.

Są to konfigurowalne agenty bez kodowania, które działają w obszarze roboczym i mają dostęp do zadań, dokumentów, statusów, komentarzy i pól niestandardowych. Ponieważ działają one w ramach tego samego modelu uprawnień, co reszta systemu, przestrzegają tych samych zasad zarządzania, na których opierają się zespoły HR.

Z technicznego punktu widzenia Super Agenci łączą cztery elementy:

Wyzwalacze: wydarzenia takie jak zmiana statusu zadania, utworzenie nowego rekordu zatrudnienia lub aktualizacja dokumentu.

Instrukcje: Jasna, podlegająca kontroli logika określająca, co agent powinien zrobić w każdym scenariuszu.

Kontekst obszaru roboczego: dostęp na żywo do dokumentów HR, zasad, zadań i historii decyzji.

Działania: Tworzenie lub aktualizowanie zadań, publikowanie komentarzy, wnioskowanie o zatwierdzenia lub podsumowywanie stanu do przeglądu.

W cyklach pracy HR umożliwia to takie zastosowania, jak:

Koordynacja procesu wdrażania nowych pracowników poprzez tworzenie zadań dla działu IT, działu infrastruktury i kierowników w momencie zatrudnienia nowego pracownika.

Monitorowanie potwierdzeń znajomości zasad i automatyczne podejmowanie działań w przypadku przekroczenia terminów

Przygotowywanie pakietów zatwierdzeń poprzez agregowanie kontekstu, wcześniejszych decyzji i wsparcia przed weryfikacją przez człowieka.

Zachowaj ciągłość podczas przekazywania zadań, podsumowując, co się zmieniło, a co nadal wymaga działania.

Co najważniejsze, Super Agenci nie zastępują decydentów. Działają w określonych granicach, przekazując sprawy do ludzi w punktach zatwierdzania i pozostawiając audytowalny ślad działań. Wynikiem jest ciągła realizacja powtarzalnych zadań, które spowalniają pracę zespołów.

ClickUp Accelerator: Włącz 10 agentów HR już pierwszego dnia

Zespoły HR mogą natychmiast aktywować gotowe, niewymagające kodowania superagenty, bez konieczności wykonywania prac inżynieryjnych lub niestandardowych integracji. Ponieważ agenci ci są połączeni z zadaniami, dokumentami, formularzami, zatwierdzeniami i uprawnieniami, od pierwszego dnia działają w ramach regulowanych cykli pracy.

Oto 10 agentów przeznaczonych specjalnie dla działu kadr, których można uruchomić natychmiast:

🤖 Agent ds. odpowiedzi na pytania dotyczące polityki HR: odpowiada na pytania pracowników, pobierając zatwierdzone odpowiedzi z podręczników, dokumentów dotyczących polityki i wewnętrznych baz wiedzy.

Spotkanie z agentem People Ops z ClickUp

🤖 Agent koordynujący wdrażanie nowych pracowników: śledzi postępy nowych pracowników, przydziela zadania, prosi o brakujące dokumenty i automatycznie eskaluje opóźnienia.

🤖 Agent ds. zgodności przy odejściu z pracy: zapewnia, że przed zamknięciem sprawy wszystkie kroki związane z usunięciem dostępu, odzyskaniem zasobów i dokumentacją są zakończone i zarejestrowane.

🤖 Agent ds. urlopów i dni wolnych: interpretuje wnioski urlopowe, kieruje je do zatwierdzenia, aktualizuje dokumentację i powiadamia zainteresowane strony.

🤖 Agent ds. koordynacji rekrutacji: zarządza harmonogramem rozmów kwalifikacyjnych, działaniami następczymi, zbieraniem opinii i aktualizowaniem statusu kandydatów.

Oto agent Onboarding Orchestrator od ClickUp, który prowadzi śledzenie wszystkich zadań związanych z tym procesem.

🤖 Agent ds. gotowości ofert i umów: weryfikuje zatwierdzenia, podpisy dotyczące wynagrodzeń i dokumentację przed opublikowaniem ofert.

🤖 Agent śledzący szkolenia i certyfikaty: monitoruje zakończenie obowiązkowych szkoleń i przypomina pracownikom lub menedżerom o zbliżających się terminach.

🤖 Agent cyklu oceny wyników: śledzi etapy oceny, wykonuje przypomnienia dla menedżerów i kompiluje dane wejściowe w uporządkowane podsumowania.

Ten agent pomaga zespołowi ds. kadr w komunikowaniu aktualizacji wyników.

🤖 Agent przekierowujący wiadomości do skrzynki odbiorczej działu kadr: wykrywa powtarzające się pytania i automatycznie je rozwiązuje, zmniejszając liczbę przychodzących zgłoszeń do skrzynki odbiorczej działu kadr.

🤖 Agent raportowania operacji HR: generuje cykliczne podsumowania dotyczące statusu wdrażania nowych pracowników, otwartych problemów i ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów dla kierownictwa.

Pamiętaj, że agenci ci nie zastępują decyzji podejmowanych przez dział kadr, a jedynie przejmują powierzchnię transakcyjną, która uniemożliwia zespołom kadrowym wykonywanie tych zadań.

Wskaźniki potwierdzające skuteczność redukcji obciążeń administracyjnych działu kadr

Skąd wiadomo, czy wysiłek mający na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego rzeczywiście przynosi efekty?

Bez pomiarów nawet najlepsze inicjatywy mogą stracić na znaczeniu, ponieważ ich wpływ nie jest jasny. Aby udowodnić, że inwestycja w lepsze cykle pracy zarządzania pracownikami się opłaca, należy prowadzić śledzenie odpowiednich wskaźników.

Oto kilka kluczowych wskaźników, które warto śledzić:

Wskaźniki oparte na czasie

Średni czas rozpatrzenia wniosku: ile czasu zajmuje zatwierdzenie wniosku o urlop?

Czas reakcji działu kadr: jak szybko odpowiadamy na pytania pracowników?

Czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika: Ile dni zajmuje nowemu pracownikowi osiągnięcie pełnej wydajności?

Wskaźniki wolumenu

Wdrożenie samoobsługi: jaki procent pytań dotyczących zasad jest rozpatrywanych za pośrednictwem bazy wiedzy, a jaki poprzez bezpośredni kontakt z działem kadr?

Wykorzystanie automatyzacji: ile wniosków przepływa przez zautomatyzowane cykle pracy w porównaniu z przetwarzaniem ręcznym?

Wskaźniki wyników

Obciążenie zespołu HR: Ile godzin tygodniowo Twój zespół może poświęcić na projekty strategiczne?

Zadowolenie pracowników z działu kadr: Jakie są wyniki ankiety dotyczącej responsywności i pomocności działu kadr?

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Mierz wydajność zespołu i postępy w projektach za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp, które tworzą ogólny, wizualny obraz Twojej pracy. Twój pulpit nawigacyjny stanie się niepodważalnym dowodem na to, że zmniejszenie obciążeń administracyjnych bezpośrednio przekłada się na wymierną poprawę wydajności i wydajności. Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i aktualizacje AI dzięki panelom ClickUp Dashboards.

Jak już dziś zacząć zmniejszać obciążenia administracyjne związane z kadrami

Nie potrzebujesz wielomiesięcznego planu transformacji, aby rozpocząć. Kluczem do sukcesu jest zbudowanie dynamiki poprzez natychmiastowe osiągnięcia, które przynoszą wymierne wartości. Podejście iteracyjne sprawia, że proces wydaje się łatwiejszy do opanowania i pozwala szybko dostrzec postępy.

Oto jak możesz to zrobić z niewielką pomocą ClickUp. 🛠️

Działania w pierwszym tygodniu

Sprawdź, jak wykorzystujesz czas: poproś członków zespołu HR, aby przez tydzień śledzili, na co faktycznie poświęcają swój czas, aby uzyskać jasny obraz sytuacji.

Zidentyfikuj trzy największe problemy: Wskaż najbardziej powtarzalne i czasochłonne zadania, które powodują największą frustrację.

Skonfiguruj jeden zautomatyzowany cykl pracy: zacznij od najczęściej występującego typu wniosków — zazwyczaj są to wnioski o urlop — i stwórz dla niego prostą automatyzację.

Priorytety na pierwszy miesiąc

Stwórz podstawową bazę wiedzy: udokumentuj odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących zasad w udokumentuj odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących zasad w ClickUp Docs

Skonfiguruj wyszukiwanie AI: skieruj ClickUp Brain do nowej dokumentacji HR, aby mógł zacząć odpowiadać na pytania pracowników.

Włącz jednego agenta AI: skonfiguruj prostego agenta AI, który będzie obsługiwał typowe zapytania pracowników w określonym kanale czatu.

Ciągła optymalizacja

Co miesiąc przeglądaj swoje pulpity nawigacyjne: szukaj nowych możliwości automatyzacji w oparciu o swoje wskaźniki.

Poszerz swoją bazę wiedzy: dodaj nową dokumentację na podstawie pytań, które nadal trafiają do Skrzynki odbiorczej Twojego zespołu.

Udoskonal swoje cykle pracy: nieustannie poszukuj ręcznych kroków w istniejących cyklach pracy, które można zautomatyzować.

Wyeliminuj obciążenia administracyjne związane z kadrami dzięki ClickUp

Obciążenia administracyjne w dziale kadr rzadko wynikają z jednego wadliwego procesu. Narastają one, gdy praca, kontekst i decyzje są rozłożone na zbyt wiele systemów, zmuszając zespoły do ponownego przyswajania wiedzy za każdym razem, gdy coś się zmienia.

Zmniejszenie tych utrudnień zaczyna się od konsolidacji. Gdy projekty, dokumentacja, komunikacja i raportowanie znajdują się w jednym, zarządzanym obszarze roboczym, rutynowe zadania HR stają się łatwiejsze do zarządzania i usprawnienia. Automatyzacja pozwala przyspieszyć realizację zadań, AI może wyszukiwać odpowiedzi z zatwierdzonych źródeł, a zespoły mogą śledzić bieżącą sytuację bez konieczności ręcznego łączenia aktualizacji.

Platformy takie jak ClickUp wspierają tę zmianę, łącząc realizację zadań i analizę danych w jednym środowisku. Wynikiem jest więcej czasu dla zespołów HR, aby skupić się na ludziach, planowaniu i zadaniach, które faktycznie wymagają doświadczenia i oceny sytuacji.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i przywróć czas swojemu zespołowi HR. ✅

Często zadawane pytania

Chociaż sytuacja jest różna, badania pokazują, że prace administracyjne często pochłaniają większość czasu specjalistów HR, pozostawiając niewiele miejsca na inicjatywy strategiczne, takie jak rozwój talentów lub planowanie utrzymania pracowników.

Tradycyjna automatyzacja opiera się na z góry ustalonych regułach, natomiast cykle pracy oparte na AI rozumieją kontekst i mogą wykonywać zadania, które wcześniej wymagały ludzkiej interpretacji, takie jak odpowiadanie na pytania dotyczące zasad lub identyfikowanie trendów nastrojów.

Zarządzaj cyklami pracy kadrowymi, takimi jak zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, dokumentacja polityki i wdrażanie nowych pracowników, bez konieczności stosowania oddzielnych, specjalistycznych narzędzi, korzystając ze zintegrowanego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp, które łączy zarządzanie projektami, dokumentację i komunikację.

Zwrot z inwestycji obejmuje odzyskanie potencjału działu kadr do zadań strategicznych, szybsze rozpatrywanie wniosków pracowników, zmniejszenie wypalenia zawodowego pracowników działu kadr oraz poprawę satysfakcji pracowników z szybkości reakcji działu kadr.