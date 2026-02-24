Jak AI zmienia obecnie zarządzanie majątkiem

Badanie przeprowadzone przez firmę Mercer wykazało, że 91% zarządzających inwestycjami obecnie wykorzystuje lub planuje wykorzystać AI w swojej strategii inwestycyjnej lub badaniach dotyczących klas aktywów.

W tym artykule opisano, w jaki sposób AI zmienia zarządzanie majątkiem — od automatyzacji kontroli zgodności z przepisami po personalizację kontaktów z klientami — oraz pokazano, jak stworzyć gotowe do wykorzystania przez AI cykle pracy, które zostaną przyjęte przez zespół.

Jakie są zalety AI w zarządzaniu majątkiem?

Poranek doradcy finansowego często zaczyna się od 45 minut aktualizacji CRM przed pierwszą rozmową z klientem. Pomiędzy dokumentacją KYC, generowaniem raportów kwartalnych i uzgadnianiem danych między platformami powierniczymi, prace strategiczne są odkładane na wieczór — o ile w ogóle do nich dochodzi.

Dzięki temu możesz skupić się na tym, co faktycznie przyczynia się do rozwoju Twojej firmy — budowaniu relacji i udzielaniu strategicznych porad.

To operacyjne obciążenie oznacza, że zawsze reagujesz na potrzeby klientów, zamiast je przewidywać. Traci się okazje do udzielenia porad w odpowiednim czasie, doświadczenia klientów są niespójne, a ryzyko wypalenia zawodowego dla Ciebie i Twojego zespołu jest bardzo wysokie.

AI pozwala zaoszczędzić czas i szybciej uzyskać wgląd w dane. Oto jak wygląda to w praktyce:

Szybsze decyzje oparte na danych: AI przetwarza sygnały rynkowe, zachowania klientów i wskaźniki ryzyka jednocześnie, dostarczając informacje, których ręczne zebranie zajęłoby analitykom wiele godzin. AI przetwarza sygnały rynkowe, zachowania klientów i wskaźniki ryzyka jednocześnie, dostarczając informacje, których ręczne zebranie zajęłoby analitykom wiele godzin.

Skalowalna personalizacja: algorytmy dostosowują rekomendacje inwestycyjne i działania do celów, tolerancji ryzyka i etapu życia każdego klienta — bez konieczności organizowania indywidualnych spotkań w celu dokonania każdej zmiany. algorytmy dostosowują rekomendacje inwestycyjne i działania do celów, tolerancji ryzyka i etapu życia każdego klienta — bez konieczności organizowania indywidualnych spotkań w celu dokonania każdej zmiany.

Zmniejszenie obciążenia operacyjnego: Automatyzacja pozwala zająć się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak weryfikacja klientów (KYC), wyrównywanie portfeli i generowanie raportów, dzięki czemu można skupić się na rozmowach o dużej wartości.

Proaktywne zarządzanie ryzykiem: modele predykcyjne sygnalizują słabe punkty portfolio i luki w zgodności z przepisami, zanim staną się one problemem, dzięki czemu zespół może przejść od reaktywnego gaszenia pożarów do strategicznego nadzoru. modele predykcyjne sygnalizują słabe punkty portfolio i luki w zgodności z przepisami, zanim staną się one problemem, dzięki czemu zespół może przejść od reaktywnego gaszenia pożarów do strategicznego nadzoru.

Spójne doświadczenia klientów: cykle pracy oparte na AI gwarantują, że żaden klient nie zostanie pominięty, a działania następcze, przeglądy i kontakty odbywają się zawsze zgodnie z harmonogramem.

Jednak korzyści te są możliwe tylko wtedy, gdy narzędzia AI mogą współpracować z pozostałymi elementami Twojej pracy.

Nawet obiecujące nowe narzędzia AI często powodują jedynie dodanie kolejnego loginu i kolejnego silosu, tworząc więcej chaosu związanego z AI — nieplanowane rozprzestrzenianie się narzędzi AI bez nadzoru i strategii — bez rozwiązania podstawowego problemu.

Dlatego warto zastąpić rozproszone rozwiązania punktowe zintegrowanym obszarem roboczym opartym na AI — pojedynczą, bezpieczną platformą, na której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją z wbudowaną sztuczną inteligencją jako warstwą inteligencji.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. W rzeczywistości 62% pracowników umysłowych twierdzi, że spędza „zbyt dużo czasu na wyszukiwaniu informacji” w ciągu dnia pracy. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF zwiększyły wydajność pracy zespołowej w całej firmie o 60% dzięki scentralizowanemu hubowi wydajności ClickUp.

Przykłady zastosowania AI w zarządzaniu majątkiem

AI nie jest pojedynczym, monolitycznym narzędziem; to zestaw potężnych funkcji, które można zastosować w całym cyklu życia klienta. Myślenie o AI w kategoriach konkretnych, praktycznych zastosowań pomaga zdemistyfikować tę technologię i wskazuje jasną ścieżkę do jej wdrożenia.

Od pierwszego uścisku dłoni po długoterminowe zarządzanie portfolio — oto najbardziej wpływowe sposoby wykorzystania AI w zarządzaniu majątkiem w dzisiejszych czasach.

Zaangażowanie i utrzymanie klientów

Nieoczekiwane odejścia klientów często poprzedzają ostrzeżenia, które są ukryte w rozproszonych wiadomościach e-mail, notatkach z rozmów telefonicznych i wpisach w systemie CRM. Jednak ręczne śledzenie nastrojów, wydarzeń życiowych i historii komunikacji każdego klienta jest niemożliwe. Prowadzi to do ogólnych działań informacyjnych i utraty możliwości udzielenia terminowych, spersonalizowanych porad, które budują lojalność.

AI pomaga Twojemu zespołowi utrzymać klientów poprzez przewidywanie ryzyka ich odejścia. Analizuje wzorce komunikacji i historię transakcji, aby przewidzieć, którzy klienci są narażeni na ryzyko odejścia, udzielając Ci podpowiedzi, abyś podjął działania, zanim będzie za późno.

Generatywna AI może nawet tworzyć spersonalizowane wiadomości e-mail i agendy spotkań na podstawie ostatnich działań klienta lub określonych przez niego celów, oszczędzając wiele godzin pracy poświęcanej na przygotowania. Dowiedz się więcej z tego wideo.

👀 Przykład: Morgan Stanley nawiązał współpracę z OpenAI w celu stworzenia asystenta AI, który pomaga doradcom finansowym w szybkim wyszukiwaniu informacji dotyczących badań i klientów.

Dzięki temu doradcy mogą szybciej się przygotować i dokładniej reagować, poprawiając swoją responsywność bez zwiększania obciążenia pracą.

💡 Nie pozwól, aby ważne szczegóły umknęły Twojej uwadze. Stwórz proaktywny system zaangażowania dzięki ClickUp: Scentralizuj wiedzę o klientach: przechowuj wszystkie notatki, plany i dokumenty dotyczące jednego klienta w dedykowanym folderze lub projekcie ClickUp. Eliminuje to gorączkowe poszukiwanie informacji i tworzy przechowuj wszystkie notatki, plany i dokumenty dotyczące jednego klienta w dedykowanym folderze lub projekcie ClickUp. Eliminuje to gorączkowe poszukiwanie informacji i tworzy jedno źródło wiedzy dla całego zespołu.

Automatyzacja kontaktów: użyj użyj ClickUp Automations , aby utworzyć powtarzające się zadanie polegające na skontaktowaniu się z klientem, jeśli nie kontaktowano się z nim przez 60 dni.

Uzyskaj natychmiastowy kontekst: przed rozmową z klientem wystarczy wpisać @brain w komentarzu do zadania. ClickUp Brain natychmiast podsumuje wszystkie dotychczasowe interakcje, notatki z przed rozmową z klientem wystarczy wpisać @brain w komentarzu do zadania. ClickUp Brain natychmiast podsumuje wszystkie dotychczasowe interakcje, notatki z ClickUp Docs i odpowiednie zadania, dzięki czemu będziesz w pełni przygotowany do każdej rozmowy.

Śledź ważne wskaźniki dotyczące obecnych klientów, odnowień i odejść w panelach ClickUp Dashboards z wykorzystaniem pól AI.

Optymalizacja portfolio i alokacja aktywów

Stworzenie idealnego portfolio dla każdego klienta to skomplikowana zagadka. Trzeba zrównoważyć tolerancję ryzyka, horyzont czasowy i sytuację podatkową klienta z tysiącami potencjalnych kombinacji aktywów. Wykonanie tego zadania ręcznie jest niezwykle czasochłonne, a proces zatwierdzania wszelkich zmian — angażujący analityków, specjalistów ds. zgodności i Ciebie — często przypomina chaotyczną plątaninę łańcuchów e-maili i pominiętych działań następczych.

Ten cykl pracy jest powolny, nieefektywny i wiąże się z ryzykiem błędu ludzkiego lub nieoptymalnej alokacji środków. Bez jasnej ścieżki audytu stanowi również potencjalny problem w zakresie zgodności z przepisami.

Modele AI, takie jak te opracowane przez robo-doradców, mogą w ciągu kilku sekund ocenić tysiące kombinacji aktywów, aby zaproponować optymalną alokację. Ty przeglądasz propozycje wygenerowane przez AI, stosujesz swoje ludzkie osądy i podejmujesz ostateczną decyzję.

👀 Przykład: Platformy takie jak Betterment i Wealthfront wykorzystują algorytmiczne inwestowanie, automatyczną automatyzację równoważenia portfela i wykorzystywanie strat podatkowych w celu optymalizacji portfeli na dużą skalę.

💡 Zarządzaj całym procesem w ClickUp, aby usprawnić proces zatwierdzania i przeglądania. Kiedy model sztucznej inteligencji sugeruje zmianę portfela, automatyzacja zbudowana przy użyciu ClickUp Automations może natychmiast utworzyć zadanie, zastosować szablon procesu zatwierdzania i przypisać je do pierwszego recenzenta. Każdy interesariusz otrzymuje powiadomienie, gdy nadejdzie jego kolej, a wszystkie jego opinie i zatwierdzenia są rejestrowane w sekcji Komentarze i historii zadania. Tworzy to niezawodną ścieżkę audytu z oznaczeniem czasu, przekształcając chaotyczny cykl pracy oparty na e-mailach w płynny, zgodny z przepisami i wydajny proces.

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, powiadomienia i cykle pracy za pomocą ClickUp automatyzacji.

Zarządzanie ryzykiem i wykrywanie oszustw

Twój zespół ds. zgodności z przepisami toczy trudną walkę. Ręcznie przegląda niekończące się dzienniki transakcji i skanuje komunikację w poszukiwaniu sygnałów ostrzegawczych, ale zanim wykryje problem, szkoda może być już zrobiona.

Powiadomienia z różnych systemów monitorowania giną w przepełnionych skrzynkach odbiorczych, bez jasnej własności lub planu działania, co stwarza znaczne ryzyko regulacyjne i finansowe.

Wykrywanie oszustw za pomocą AI polega na ustaleniu podstawowych wzorców zachowań dla każdego klienta — typowych wielkości transakcji, lokalizacji logowania, wzorców komunikacji — a następnie sygnalizowaniu odchyleń w czasie rzeczywistym.

90% instytucji finansowych już teraz korzysta z AI do wykrywania i badania pojawiających się oszustw w czasie rzeczywistym.

👀 Przykład: System AI może powiadomić dział zgodności z przepisami, gdy klient, który zazwyczaj dokonuje miesięcznych przelewów w wysokości 5000 USD, nagle zainicjuje przelew w wysokości 50 000 USD na nowe międzynarodowe konto lub gdy pojawią się próby logowania z nietypowej lokalizacji geograficznej.

💡 Stwórz połączenie swoich narzędzi monitorujących AI z ClickUp, aby zamknąć pętlę między wykrywaniem a rozwiązywaniem problemów. Dzięki automatyzacji cyklu pracy można skonfigurować regułę, która natychmiast przekształca alert wygenerowany przez AI w zadanie, przypisuje je odpowiedniemu specjaliście ds. zgodności, ustala priorytet i termin wykonania oraz dodaje wszystkie istotne załączniki. Alerty nie giną, lecz stają się zadaniami, które można wykonać i śledzić od początku do końca.

Buduj odpowiedzialność, ustalając właścicieli zadań, terminy i priorytety w zadaniach ClickUp.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak dzięki automatyzacji zadań za pomocą AI możesz zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo!

Planowanie finansowe i spersonalizowane doradztwo

Opracowanie kompleksowego planu finansowego wymaga pobrania danych z systemu CRM, przeprowadzenia prognoz w specjalistycznym narzędziu, a następnie sporządzenia opisu w edytorze tekstu. Proces ten jest tak czasochłonny, że można zaoferować ten poziom usług tylko najlepszym klientom, pozostawiając pozostałym ogólne, uniwersalne porady.

Generatywna AI może znacznie przyspieszyć ten proces. Może pobierać dane klientów, tworzyć prognozy emerytalne i sporządzać opisy rekomendacji w prostym, łatwym do zrozumienia języku.

Dzięki temu możesz dostarczać wysokiej jakości, spersonalizowane plany większej liczbie klientów, sprawiając, że Twoje porady będą postrzegane jako bardziej wartościowe i praktyczne.

💡 Stwórz jedną przestrzeń do współpracy dla całego tego cyklu pracy za pomocą ClickUp Docs. Przygotuj plan finansowy, osadź wykresy na żywo z narzędzi analitycznych i użyj ClickUp Brain, aby podsumować historię klienta bezpośrednio w dokumencie. Podczas opracowywania elementów dla klienta można zaznaczyć tekst i natychmiast przekształcić go w zadanie, które można śledzić i przypisać klientowi. Dzięki temu statyczny dokument zamienia się w żywy, dynamiczny plan, który jest bezpośrednio połączony z pracą zespołu.

Połącz ClickUp dokumenty z ClickUp Brain, aby szybciej generować materiały.

Kwestie etyczne związane z AI w zarządzaniu majątkiem

Wdrożenie AI wiąże się z poważnymi zagrożeniami etycznymi i regulacyjnymi, którym firmy muszą stawić czoła. Firmy słusznie obawiają się stosowania algorytmów typu „czarna skrzynka”, których nie można wyjaśnić klientom ani organom regulacyjnym. Obawa ta może prowadzić do bezczynności, co spowoduje, że firma zostanie w tyle za konkurencją lub, co gorsza, wdroży narzędzia bez odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawowym obowiązkiem powierniczym jest działanie w najlepszym interesie klientów, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na stosowaną technologię. Oto kluczowe kwestie etyczne, które należy wziąć pod uwagę:

Prywatność danych: Dane finansowe klientów są niezwykle wrażliwe. Należy upewnić się, że każdy dostawca AI, z którym współpracujesz, spełnia najsurowsze standardy bezpieczeństwa i poufności. Dane finansowe klientów są niezwykle wrażliwe. Należy upewnić się, że każdy dostawca AI, z którym współpracujesz, spełnia najsurowsze standardy bezpieczeństwa i poufności.

Stronniczość algorytmów: Jeśli model AI jest szkolony na podstawie stronniczych danych historycznych, może utrwalać te stronniczości — na przykład poprzez rekomendowanie zbyt konserwatywnych strategii kobietom lub niektórym grupom mniejszościowym. Jeśli model AI jest szkolony na podstawie stronniczych danych historycznych, może utrwalać te stronniczości — na przykład poprzez rekomendowanie zbyt konserwatywnych strategii kobietom lub niektórym grupom mniejszościowym.

Wyjaśnialność: „Tak wynika z algorytmu” nie jest akceptowalną odpowiedzią. Organy regulacyjne i klienci oczekują, że będziesz w stanie wyjaśnić, dlaczego dana rekomendacja została wydana.

Kontrola regulacyjna: SEC aktywnie monitoruje SEC aktywnie monitoruje wykorzystanie analiz predykcyjnych . Należy być w stanie udowodnić, że rekomendacje oparte na AI służą najlepszym interesom klienta, a nie tylko zyskom firmy.

Etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji wymaga radykalnej przejrzystości i skrupulatnej dokumentacji. Potrzebny jest jasny, niezmienny zapis tego, w jaki sposób analizowano wnioski wygenerowane przez sztuczną inteligencję, kto je zatwierdził i w jaki sposób zostały one przekazane klientowi. W tym przypadku najlepszym zabezpieczeniem jest ujednolicony obszar roboczy.

💡Automatycznie dokumentuj każdą decyzję w ClickUp, śledząc każdą zmianę za pomocą dziennika z oznaczeniem czasu, korzystając z historii zadań ClickUp. Komentarze do zadań ClickUp rejestrują „powody” każdej decyzji w formie wątku rozmowy. Możesz również połączyć dokumenty ClickUp bezpośrednio z zadaniami ClickUp, tworząc kompleksowy i łatwy do kontroli ślad, który zapewnia wsparcie dla zgodności z przepisami i buduje zaufanie klientów.

📮ClickUp Insight: 22% naszych respondentów nadal podchodzi ostrożnie do wykorzystania AI w pracy. Spośród tych 22% połowa martwi się o prywatność swoich danych, a druga połowa po prostu nie jest pewna, czy może ufać informacjom przekazywanym przez AI. ClickUp rozwiązuje oba problemy, stosując solidne środki bezpieczeństwa i generując szczegółowe linki do zadań i źródeł wraz z każdą odpowiedzią. Oznacza to, że nawet najbardziej ostrożne zespoły mogą zacząć cieszyć się wzrostem wydajności, nie martwiąc się o bezpieczeństwo swoich informacji ani o wiarygodność wyników.

Jak rozpocząć korzystanie ze sztucznej inteligencji w zarządzaniu majątkiem

Wiele firm postrzega wdrożenie AI jako ogromny, kosztowny projekt i nie wie, od czego zacząć. Często prowadzi to do paraliżu analitycznego, podczas gdy bardziej elastyczni konkurenci zyskują znaczną przewagę. Kluczem do sukcesu jest rozpoczęcie od niewielkich kroków i nabranie rozpędu.

Oto praktyczny, krok po kroku przewodnik, jak rozpocząć korzystanie z AI bez konieczności natychmiastowej reorganizacji całej działalności. 🛠️

Przejrzyj swoje obecne cykle pracy: Zanim kupisz nowe narzędzie, zaplanuj swoje obecne cykle pracy. Gdzie Twoi doradcy tracą najwięcej czasu? Czy jest to Zanim kupisz nowe narzędzie, zaplanuj swoje obecne cykle pracy. Gdzie Twoi doradcy tracą najwięcej czasu? Czy jest to wdrażanie klientów , generowanie raportów kwartalnych czy kontrole zgodności? Te powtarzalne, ręczne zadania są najłatwiejszym celem dla automatyzacji. Konsolidacja narzędzi: sztuczna inteligencja jest tak inteligentna, jak dane, do których ma dostęp. Jeśli notatki dotyczące klientów znajdują się w jednej aplikacji, zadania w innej, a dokumenty w trzeciej, sztuczna inteligencja nigdy nie będzie miała pełnego kontekstu. Pierwszym krokiem jest przeniesienie wszystkiego do jednego, zintegrowanego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp, tworząc ujednoliconą podstawę dla danych, zadań i komunikacji. Zacznij od pilotażowego przypadku użycia: wybierz jeden obszar o dużym wpływie i niskim ryzyku, aby przetestować cykl pracy wspomagany przez AI. Doskonałym punktem wyjścia jest przygotowanie do spotkania z klientem. Wykorzystaj AI do wybierz jeden obszar o dużym wpływie i niskim ryzyku, aby przetestować cykl pracy wspomagany przez AI. Doskonałym punktem wyjścia jest przygotowanie do spotkania z klientem. Wykorzystaj AI do podsumowania poprzednich rozmów i wygenerowania punktów do omówienia, a następnie sprawdź, ile czasu zaoszczędzi to Twojemu zespołowi. Przeszkol swój zespół: AI ma na celu wspieranie doradców, a nie ich zastępowanie. Zainwestuj w szkolenia, aby nauczyć swój zespół pracy z AI — jak pisać skuteczne podpowiedzi, jak wykrywać potencjalne błędy w zawartości generowanej przez AI i gdzie stosować swoje wyjątkowe ludzkie osądy. Mierz i powtarzaj: Nie można poprawić tego, czego nie mierzy się. Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak czas zaoszczędzony na zadaniach administracyjnych, wyniki satysfakcji klientów i wskaźniki zgodności z przepisami. Twórz podgląd postępów w czasie rzeczywistym dzięki Nie można poprawić tego, czego nie mierzy się. Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak czas zaoszczędzony na zadaniach administracyjnych, wyniki satysfakcji klientów i wskaźniki zgodności z przepisami. Twórz podgląd postępów w czasie rzeczywistym dzięki panelom ClickUp Dashboards , przekształcając dane z całego obszaru roboczego w wizualne wykresy i diagramy, które jasno pokazują zwrot z inwestycji w inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją.

Połącz wszystkie elementy tej podróży dzięki ClickUp Brain, asystentowi AI, który towarzyszy Ci w pracy, gotowy do podsumowania historii klienta, sporządzenia listy zadań do wykonania lub udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich projektów, bez konieczności przełączania się między zakładkami.

📚 Przeczytaj również: Oprogramowanie do zarządzania zadaniami dostosowane do potrzeb zarządzających majątkiem

Ujednolicenie cykli pracy zarządzania majątkiem z wykorzystaniem AI dzięki ClickUp

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu majątkiem nie zastępuje doradców, ale pozwala im skupić się na pracy strategicznej, opartej na relacjach. Firmy odnoszące powodzenie wykorzystują AI do automatyzacji powtarzalnych zadań i personalizacji doradztwa na dużą skalę. ✨

Jednak niepołączone narzędzia i ręczne procesy tworzą środowisko pełne tarć, w którym sama sztuczna inteligencja nie jest w stanie zapewnić ratunku. Prawdziwa transformacja następuje, gdy sztuczna inteligencja działa w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp, gdzie dane, zadania i komunikacja już współistnieją.

To właśnie eliminuje rozproszenie kontekstu, które zabija wydajność, i pozwala zespołowi działać szybciej i mądrzej.

Teams, które już dziś tworzą cykle pracy gotowe do wykorzystania AI, będą mogły łatwiej wdrażać przyszłe innowacje w tym zakresie.

Chcesz zbudować takie podstawy? Zacznij bezpłatnie korzystać z ClickUp i przenieś swoje cykle pracy zarządzania majątkiem do jednego, zintegrowanego obszaru roboczego opartego na AI.

Często zadawane pytania

Tradycyjna AI służy do analizowania danych i formułowania prognoz w oparciu o reguły, np. sygnalizując portfolio, które odbiega od celu alokacji. Natomiast generatywna AI tworzy nową zawartość, taką jak spersonalizowane wiadomości e-mail dla klientów lub podsumowania notatek ze spotkań.

Twórz dedykowane projekty związane z wdrażaniem AI, przydzielaj zadania właścicielom, ustalaj kamienie milowe i wizualnie śledź postępy w ClickUp — unikając rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i niekończących się łańcuchów e-maili, które zazwyczaj spowalniają proces wdrażania.

Jest to bardzo mało prawdopodobne. AI doskonale radzi sobie z przetwarzaniem danych i automatyzacją rutynowych zadań, ale klienci nadal potrzebują ludzkiej oceny sytuacji, empatii i odpowiedzialności za ważne decyzje finansowe. Rola doradcy ewoluuje od osoby zajmującej się przetwarzaniem danych do strategicznego partnera, wykorzystującego AI jako potężnego pomocnika.

Najczęstsze przeszkody to fragmentaryczne dane przechowywane w starszych wersjach systemów, niepewność co do przepisów, brak wewnętrznej wiedzy specjalistycznej w zakresie AI oraz ogólny opór przed zmianami. Pokonanie tych przeszkód jest łatwiejsze, gdy zaczyna się od ujednoliconego obszaru roboczego i realizuje się jeden konkretny projekt pilotażowy na raz.