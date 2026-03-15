Jak korzystać z Snowflake Cortex do analizy danych w Enterprise

Prawdopodobnie doświadczyłeś już utrudnień związanych z kolejką żądań danych.

Kiedy trzeba czekać kilka dni, aż analityk przełoży pytanie biznesowe na język SQL, często traci się okazję do podjęcia działań na podstawie tych danych. Snowflake Cortex pomaga ograniczyć ciągłą wymianę informacji między zespołami biznesowymi a zespołami ds. danych, dodając do Snowflake'a funkcje zapytań i pobierania danych oparte na AI. Zespoły mogą zadawać pytania w języku naturalnym, korzystając z kontrolowanych zasobów danych, i znacznie szybciej przechodzić od pytania do odpowiedzi.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak korzystać z Snowflake Cortex do analizy danych w przedsiębiorstwie, wykorzystując funkcje takie jak Cortex Analyst i Cortex Search, dzięki czemu więcej zespołów może uzyskać sprawdzone odpowiedzi bez czekania w kolejce na żądania danych. Dowiesz się również, jak połączyć te wnioski z konwergentnym środowiskiem AI, takim jak ClickUp, aby zapewnić, że każda odpowiedź uzyskana z Snowflake prowadzi do udokumentowanego planu i przydzielonego zadania. 🤗

Czym jest Snowflake Cortex?

Snowflake Cortex to zestaw zarządzanych funkcji sztucznej inteligencji firmy Snowflake przeznaczonych do danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Obejmuje on narzędzia takie jak Cortex Analyst do analizy języka naturalnego, Cortex Search do wyszukiwania w indeksowanym tekście oraz Cortex Agents do koordynowania wieloetapowych cykli pracy w ramach Snowflake.

Cortex opiera się na trzech filarach:

Cortex Analyst: Twoje narzędzie do konwersacyjnej analizy biznesowej, które przekłada pytania sformułowane prostym językiem na precyzyjne zapytania SQL

Cortex Search: silnik do przeszukiwania zawartości nieustrukturyzowanej, umożliwiający wyszukiwanie w dokumentach, zgłoszeniach w zakresie wsparcia technicznego i plikach PDF

Agenci Cortex: narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, koordynujące wieloetapowe zadania przy użyciu innych narzędzi Cortex

Prawdziwa wartość tkwi tutaj w demokratyzacji danych. Użytkownicy biznesowi mogą wreszcie zadawać pytania własnymi słowami i uzyskiwać wiarygodne odpowiedzi, regulowane w ramach modelu bezpieczeństwa Snowflake, gdzie zachowania związane z dostępem zależą od konfiguracji obiektów i usług bazowych. Nie jest wymagana znajomość języka SQL. ✨

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Kluczowe możliwości Snowflake Cortex w zakresie analityki

Cortex to nie pojedyncze narzędzie — to zestaw narzędzi. Skuteczne korzystanie z niego oznacza wiedzę o tym, które narzędzie wybrać do danego zadania, a także świadomość, że użycie niewłaściwego narzędzia prowadzi do nieefektywnych wyników.

Oto podstawowe komponenty, dzięki którym z pewnością wybierzesz odpowiednią funkcję dostosowaną do Twoich konkretnych potrzeb analitycznych.

1. Cortex Analyst do zapytań w języku naturalnym

Twój zespół sprzedaży chce wiedzieć, który produkt osiągnął najlepsze wyniki w ostatnim kwartale, ale nie zna języka SQL. W tym przypadku Cortex Analyst pełni rolę tłumacza. Przekształca pytania sformułowane prostym językiem na zweryfikowany kod SQL, odwołując się do zdefiniowanego przez Ciebie modelu semantycznego.

Model semantyczny to warstwa uwzględniająca specyfikę biznesową, która opisuje tabele, wskaźniki, związki i terminologię, dzięki czemu analitycy mogą interpretować pytania w oparciu o logikę firmy, zamiast opierać się wyłącznie na surowym schemacie.

Jest to plik, który informuje AI o rzeczywistym znaczeniu danych — definiuje terminy biznesowe, wyjaśnia powiązania między tabelami i podaje synonimy. Cykl pracy jest prosty: użytkownik zadaje pytanie, analityk wykorzystuje model semantyczny do zrozumienia intencji, generuje poprawny kod SQL i zwraca odpowiedź, czasami wraz z wykresem. 🤩

Model ten pełni rolę warstwy kontrolnej do interpretacji, opierając Analyst na zatwierdzonych definicjach biznesowych, relacjach i przykładowych zapytaniach. Poprawia to spójność, ale nadal wymaga testowania i iteracji. Możesz dołączyć zweryfikowane zapytania i logikę biznesową, aby zapewnić, że zwracane wskaźniki są dokładne i wiarygodne. Pozwala to również na osadzenie Analyst w niestandardowych interfejsach użytkownika, takich jak aplikacje Streamlit, lub uzyskanie do niego dostępu za pośrednictwem REST API.

2. Wyszukiwanie danych nieustrukturyzowanych w Cortex

Nie cała wiedza Twojej firmy mieści się w uporządkowanych wierszach i kolumnach. A co z tysiącami zgłoszeń w sprawie wsparcia technicznego, umów prawnych i dokumentów z opiniami o produktach? W tym przypadku Cortex Search stanowi hybrydową usługę wyszukiwania, łączącą możliwości osadzeń wektorowych z tradycyjnym wyszukiwaniem słów kluczowych.

Cortex Search pozwala zespołom wyszukiwać indeksowany tekst przechowywany w Snowflake, w tym pola tekstu dowolnego oraz zawartość wyodrębnioną do tabel z możliwością wyszukiwania. Tworzysz usługę Cortex Search na wybranym źródle tekstu, a Snowflake zarządza warstwą indeksowania i pobierania danych. Następnie możesz wyszukiwać dokumenty za pomocą prostego kodu SQL lub wywołania API.

Daje to ogromną wartość zespołom w Enterprise. Dział prawny może w kilka sekund znaleźć konkretne klauzule w umowach, a zespoły produktowe mogą analizować motywy powtarzające się w tysiącach opinii klientów.

3. Agenci Cortex dla automatyzacji cykli pracy

Czasami jedno pytanie to za mało. Aby uzyskać pełną odpowiedź, trzeba wykonać szereg kroków. Agenci Cortex są koordynatorami automatyzacji cyklu pracy. Mogą łączyć wiele narzędzi — w tym Analyst, Search, a nawet funkcje niestandardowe — w celu wykonania złożonego zadania.

Możesz na przykład stworzyć agenta, który odbiera ogólne pytania, takie jak: „Jak działa nasza nowa funkcja?”.

Agent może najpierw skorzystać z Cortex Analyst do przeprowadzenia zapytania o wskaźniki wydajności z danych ustrukturyzowanych, a następnie użyć Cortex Search do wyszukania odpowiednich opinii klientów w zgłoszeniach do pomocy technicznej. Na koniec może połączyć oba wyniki w jedno, ujednolicone podsumowanie.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Agenci mogą nawet wywoływać zewnętrzne interfejsy API za pośrednictwem integracji External Access Integrations w Snowflake, co pozwala im podejmować działania poza Snowflake, takie jak wysyłanie powiadomień w Slacku lub aktualizowanie rekordów w systemie CRM.

Przykłady zastosowań Snowflake Cortex w Enterprise

Oto konkretne scenariusze, w których Cortex zapewnia zespołom Enterprise znaczną wartość.

Operacje sprzedażowe Czekanie kilka dni na regionalne raporty dotyczące wyników lub porównania przychodów Wpisz zapytanie „Przychody na Zachodzie a na Wschodzie w ostatnim kwartale”, aby uzyskać natychmiastowe, wizualizowane odpowiedzi bez konieczności tworzenia zgłoszenia dotyczącego danych Obsługa klienta Ręczne przeglądanie tysięcy zgłoszeń w celu znalezienia powtarzających się błędów Wykrywaj powtarzające się problemy, takie jak „błędy logowania”, w całej historii zgłoszeń do wsparcia technicznego, aby wychwycić incydenty, zanim się nasilą Finanse Wąskie gardła podczas zamknięcia miesiąca przy obliczaniu odchyleń Wystarczy użyć języka naturalnego, aby w ciągu kilku sekund porównać rzeczywiste wyniki z prognozami dla poszczególnych działów Marketing Poleganie na analitykach w zakresie pozyskiwania danych dotyczących atrybucji dla każdej kampanii Zbadaj czynniki wpływające na rejestrację w konkretnych promocjach, zadając bezpośrednie pytania dotyczące danych atrybucyjnych Kwestie prawne i ryzyko Spędzanie dni na ręcznym przeglądaniu dokumentów w celu znalezienia konkretnych klauzul umownych Wdroż Cortex Search, aby jednym ruchem wyświetlić wszystkie dokumenty zawierające konkretne sformułowania dotyczące odpowiedzialności

Wszystkie te przypadki użycia mają jedną wspólną cechę: umożliwiają zespołom samodzielne uzyskiwanie odpowiedzi, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego zarządzania danymi w ramach Snowflake. Eliminuje to ciągłą zależność od niewielkiej grupy ekspertów SQL.

Jak skonfigurować Snowflake Cortex do analizy danych w Enterprise

⚠️ Te kroki zakładają, że posiadasz konto Snowflake Enterprise Edition (lub wyższe) z włączonymi funkcjami Cortex w obsługiwanym regionie. Będziesz również potrzebować hurtowni danych o odpowiedniej wielkości, tabel z danymi, które chcesz użyć do przeprowadzenia zapytania, oraz roli z uprawnieniami CREATE w schemacie docelowym.

Krok 1: Skonfiguruj swoje środowisko Snowflake

Musisz upewnić się, że Twoje ustawienia są gotowe. Zacznij od sprawdzenia, czy region Twojego konta oferuje wsparcie dla Cortex, zapoznając się z najnowszą dokumentacją Snowflake. Następnie utwórz lub wyznacz magazyn danych do wykorzystania przez Cortex — rozmiar MEDIUM jest zazwyczaj dobrym punktem wyjścia do testów.

Następnie musisz przyznać niezbędne uprawnienia roli, która będzie tworzyć modele semantyczne lub usługi wyszukiwania. Oprócz dostępu na poziomie schematu, Cortex Search może również wymagać uprawnień do osadzania Cortex, takich jak SNOWFLAKE. CORTEX_USER lub SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER, w zależności od ustawień.

📌 Ważna notatka: Zawsze najpierw przeprowadzaj testy w schemacie nieprodukcyjnym, aby uniknąć przypadkowych zakłóceń w działających cyklach pracy.

Krok 2: Utwórz model semantyczny

Model semantyczny stanowi serce Cortex Analyst. Jest to plik YAML, który pełni rolę tłumacza, ucząc AI Twojego unikalnego języka biznesowego. Na przykład bez niego AI nie wiedziałaby, że „ARR” oznacza „Annual Recurring Revenue” (roczny przychód cykliczny). Ani że kolumna user_id w jednej tabeli odnosi się do customer_id w innej.

Ta warstwa semantyczna definiuje tabele, kolumny, związki, synonimy specyficzne dla danej działalności oraz przykładową logikę, dzięki czemu Analyst może generować kod SQL przy użyciu zatwierdzonych definicji biznesowych zamiast opierać się na domysłach dotyczących schematu. Oto kluczowe sekcje, które należy zdefiniować:

Tabele: Przygotuj listę swoich tabeli i dodaj jasne opisy tego, co zawiera każda z nich

Wymiary: Uwzględnij pola kategoryczne, takie jak region, kategoria produktu lub segment klientów

Wskaźniki: Wymień pola liczbowe, takie jak przychody, ilość lub koszt

Wymiary czasowe: Określ pola daty i ich poziom szczegółowości (dzień, tydzień, miesiąc)

Zweryfikowane zapytania: Podaj próbki par pytań i kodu SQL, które posłużą jako wzorce, pomagające AI w dokonywaniu trafnych interpretacji

📌 Nasza rada: Zacznij od małych kroków. Skup się na jednej, dobrze znanej dziedzinie danych, takiej jak jedna tabela faktów i kilka kluczowych wymiarów, zanim spróbujesz modelować całą hurtownię danych. Snowflake oferuje również narzędzie do generowania modeli semantycznych, które pomoże Ci stworzyć plik YAML na start na podstawie istniejących tabel.

Krok 3: Utwórz swoje pierwsze zapytanie w Cortex Analyst

Po wdrożeniu modelu semantycznego nadszedł czas, aby zadać pierwsze pytanie. Masz do wyboru dwie główne ścieżki. Możesz skorzystać z panelu czatu Analyst bezpośrednio w interfejsie użytkownika Snowsight, aby wykonywać szybkie, interaktywne zapytania, lub wywołać interfejs API REST programowo, aby osadzić tę funkcjonalność we własnych aplikacjach.

Żądanie jest proste: wystarczy podać lokalizację pliku modelu semantycznego oraz pytanie użytkownika sformułowane w języku naturalnym. Odpowiedź może zawierać wygenerowany kod SQL do weryfikacji, zestaw wyników oraz kontekst rozmowy, który zapewnia wsparcie dla zadawania pytań uzupełniających za pośrednictwem interfejsu API Analyst lub cyklu pracy w interfejsie użytkownika.

📌 Uwaga: Jeśli zauważysz, że Analyst błędnie interpretuje jakiś termin, zmodyfikuj swój model semantyczny, dodając synonim lub inne zweryfikowane zapytanie, aby skierować go we właściwym kierunku.

Krok 4: Wdrożenie i testowanie cyklu pracy analitycznej

Teraz musisz sprawdzić, czy rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia w środowisku produkcyjnym. Aby zapewnić dopracowane, profesjonalne wrażenia użytkownika, zalecamy osadzenie Cortex Analyst w aplikacji Streamlit w Snowflake. Pozwoli to na stworzenie niestandardowego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu dla zespołów biznesowych.

Przed wdrożeniem należy przeprowadzić rygorystyczne testy. Utwórz zestaw walidacyjny zawierający typowe pytania biznesowe o znanych, poprawnych odpowiedziach. Przetestuj te pytania w narzędziu Analyst i zmierz dokładność wyników.

📌 Uwaga: Monitoruj wdrażanie i wydatki za pomocą widoków obserwowalności i użytkowania specyficznych dla Cortex, takich jak obserwowalność administratora analityka oraz ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, zamiast polegać wyłącznie na ogólnej historii zapytań.

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania w Cortex

Zapewnienie większej liczbie osób dostępu do danych budzi uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania AI. Jednak Cortex został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przedsiębiorstwa.

Cortex bezpośrednio dziedziczy solidny model bezpieczeństwa Snowflake. Oznacza to, że istniejąca kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), zasady bezpieczeństwa na poziomie wiersza oraz reguły dynamicznego maskowania danych automatycznie mają zastosowanie do wszystkich zapytań w Cortex. Nie ma potrzeby konfigurowania oddzielnego zestawu uprawnień.

Zgodnie z najlepszymi praktykami należy utworzyć dedykowane role dla użytkowników Cortex z minimalnymi uprawnieniami wymaganymi do wykonywania ich zadań.

Działalność Cortexa można kontrolować za pomocą istniejących narzędzi Snowflake do zarządzania i przeglądania historii, a Analyst zapewnia również dedykowaną obserwowalność do monitorowania zapytań w ramach zasobów semantycznych. Możesz dokładnie zobaczyć, kto, co i kiedy złożył zapytanie. Ponadto, ponieważ Cortex przetwarza dane w Twoim regionie Snowflake, informacje nigdy nie opuszczają Twojego obszaru podlegającego kontroli. W ten sposób zapewnione jest spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji danych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zachowaj ostrożność podczas tworzenia definicji modeli semantycznych. Unikaj umieszczania poufnych informacji w opisach kolumn lub próbkach zapytań, które mogłyby zostać nieumyślnie ujawnione użytkownikom.

Korzyści płynące z Snowflake Cortex dla zespołów Enterprise

Inwestycja w początkowe ustawienia przynosi wymierne korzyści, zmieniając sposób, w jaki zespoły korzystają z danych. Oto, jak Cortex zmienia standardy operacyjne dla zespołów Enterprise takich jak Twój:

Szybki dostęp do wniosków: Przyspiesza proces podejmowania decyzji poprzez wyeliminowanie czasów oczekiwania, które zazwyczaj wiążą się z obciążeniem analityków

Wydajność zespołu ds. danych: Dzięki automatyzacji zapytań ad hoc eksperci SQL mogą skupić się na tworzeniu modeli o wysokiej wartości, takich jak analityka kadrowa i zarządzanie.

Stan bezpieczeństwa: Zapewnia suwerenność danych poprzez uruchamianie zapytań LLM bezpośrednio w kontrolowanym środowisku Snowflake

Koszty operacyjne: Ułatwia konsolidację narzędzi dzięki w pełni zarządzanej architekturze bezserwerowej, która eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych baz danych wektorowych

Skalowalność w modelu samoobsługowym: Standaryzuje logikę biznesową poprzez centralny model semantyczny, aby zapewnić, że każdy dział korzysta ze spójnych definicji danych

🔎 Czy wiesz, że... 78% pracowników korzysta obecnie w pracy z własnych narzędzi AI (BYOAI). W małych i średnich przedsiębiorstwach odsetek ten wzrasta do 80%. Mówiąc najprościej, jeśli Twój zespół nie może łatwo uzyskać wniosków z danych wewnętrznych, zwróci się do zewnętrznych, niesprawdzonych modeli LLM. Powoduje to ogromną lukę w zabezpieczeniach. Wdrażając Cortex, zapewniasz zespołowi szybkość działania opartą na AI, której szuka, jednocześnie utrzymując poufne dane firmy bezpiecznie w kontrolowanym środowisku Snowflake.

Ograniczenia związane z wykorzystaniem Snowflake Cortex przez zespoły Enterprise

Świadomość limitów narzędzia pomaga skutecznie planować wdrożenie. Większość z nich nie stanowi przeszkody, ale wymaga przemyślanej strategii:

Dostępność w regionach: Przed wdrożeniem wersji produkcyjnej sprawdź wsparcie funkcji w konkretnych regionach chmury (AWS, Azure lub GCP).

Zadłużenie modelu semantycznego: Utrzymuj warstwę semantyczną opartą na YAML w miarę ewolucji schematów bazowych, aby zapobiec spadkowi dokładności zapytań

Złożoność zapytań: Zoptymalizuj wysoce znormalizowane modele danych, przekształcając je w bardziej płaskie struktury typu „gwiazda”, aby pomóc modelowi LLM w bardziej niezawodnym poruszaniu się po złożonych połączeniach danych

Pipeline danych nieustrukturyzowanych: Przygotuj cykl pracy przetwarzania wstępnego w celu wyodrębnienia i załadowania tekstu z plików PDF lub obrazów do tabel Snowflake w celu indeksowania przez Cortex Search

Zużycie kredytów: Monitoruj rozliczenia oparte na tokenach za pomocą dedykowanych monitorów zasobów, aby zapobiegać nieprzewidywalnym skokom kosztów magazynu danych.

Większość tych wyzwań można złagodzić poprzez ustalenie jasnej własności za model semantyczny, zaczynając od dobrze zmodelowanych domen danych oraz aktywnie monitorując wykorzystanie i koszty.

Jak ClickUp usprawnia cykle pracy i analitykę w Enterprise

Chociaż Snowflake Cortex to doskonały silnik do przeprowadzania zapytań i wyświetlania danych z hurtowni, dane te często pozostają statyczne po trafieniu na pulpit BI. ClickUp zajmuje się tymi zadaniami i nie tylko!

ClickUp to zintegrowana platforma AI. Łączy zadania, projekty, dokumentację, automatyzacje i sztuczną inteligencję w jednym systemie, dzięki czemu Twój zespół unika rozproszenia pracy i przechodzi od planowania do realizacji w ramach jednego przepływu.

Przyjrzyj się temu bliżej! 👀

Wykorzystaj wnioski płynące z Snowflake dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Snowflake Cortex identyfikuje „co”, na przykład nagły wzrost ryzyka projektowego lub spadek efektywności wykorzystania zasobów, ale zestaw danych często kończy się na samym wglądzie. Pulpity nawigacyjne ClickUp służą jako warstwa realizacji dla wyników analizy Snowflake.

Przedstawiaj dane w pulpitach nawigacyjnych ClickUp Wizualizuj złożone dane dzięki ClickUp

Dzięki temu Twoje wskaźniki wysokiego poziomu trafiają do tego samego obszaru roboczego, w którym pracuje Twój zespół, eliminując utrudnienia związane z przełączaniem się między narzędziem BI a planem projektu.

Oto jak możesz korzystać z pulpitów nawigacyjnych ClickUp:

Prognoza ryzyka projektowego: Wdrażaj Wdrażaj karty AI , aby automatycznie organizować osie czasu i równoważyć obciążenia pracą, zapewniając, że strategiczne poprawki zidentyfikowane przez Cortex są realizowane zgodnie z planem

Monitoruj wpływ na przychody: Zintegruj Zintegruj karty obliczeniowe do śledzenia rozliczanych godzin i wyników potencjalnych transakcji w porównaniu z rzeczywistymi wynikami całego działu, które pobierasz z Snowflake

Wizualizacja realizacji kampanii: Twórz niestandardowe widżety, aby sprawdzić, jak Twój zespół marketingowy realizuje działania w konkretnych, wysokowydajnych kanałach wskazanych przez Cortex

Scentralizuj portale dla klientów: Połącz opinie zewnętrznych interesariuszy oraz informacje o stanie projektów wewnętrznych w jednym widoku, aby zapewnić partnerom spójność w zakresie kamieni milowych opartych na danych

Wypełnij luki w wiedzy wewnętrznej dzięki ClickUp Brain

Jeśli Snowflake Cortex jest silnikiem Twojej hurtowni danych, to ClickUp Brain jest silnikiem Twojej wiedzy operacyjnej. Działa on jak sieć neuronowa obejmująca Twoje projekty, dokumenty i pracowników, zapewniając, że spostrzeżenia znalezione w Snowflake nie zginą w morzu zadań.

Łącząc dane z Twojego obszaru roboczego, Brain zapewnia taką samą możliwość składania zapytań w języku naturalnym dla Twojej pracy, jaką Cortex zapewnia dla tabel SQL.

Oto jak to zrobić:

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi: Skorzystaj z zapytania Skorzystaj z zapytania Enterprise Search , aby znaleźć właścicieli projektów, konkretne wersje plików lub opinie interesariuszy w całym obszarze roboczym bez konieczności ręcznego przeszukiwania danych

Zautomatyzuj śledzenie postępów: Wprowadź Wprowadź spotkania AI Stand-up , aby zebrać codzienne aktualizacje i przeszkody w przejrzystym podsumowaniu, eliminując potrzebę ręcznego organizowania spotkań dotyczących statusu

Podsumuj kontekst spotkania: Zamień transkrypcje i fragmenty z Zamień transkrypcje i fragmenty z AI SyncUps na podsumowania z funkcją wyszukiwania oraz automatyczne listy zadań, aby zespół był na bieżąco z kolejnymi krokami

Gdy Snowflake Cortex dostarczy wgląd w dane, możesz przekazać dalsze działania superagentom ClickUp. Ci agenci działają z umiejętnościami na poziomie ludzkim, np. wysyłają wiadomości do interesariuszy, przydzielają zadania i sporządzają dokumentację, aby zapewnić, że wnioski oparte na danych są realizowane 24/7 bez ręcznego nadzoru. Może to pomóc w następujących kwestiach: Zautomatyzuj rutynowe delegowanie zadań: przypisz agenta do monitorowania określonych zadań zsynchronizowanych ze Snowflake i automatycznie kieruj je do odpowiednich członków zespołu w oparciu o ich aktualne obciążenie pracą

Zachowaj świadomość otoczenia: Wykorzystaj agentów do dyskretnego monitorowania kontekstu projektu w tle, zapewniając natychmiastowe, dostosowane do kontekstu odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących inicjatyw związanych z danymi

Rozbuduj pamięć organizacyjną: Wykorzystaj nieograniczoną pamięć Super Agentów do gromadzenia i aktualizowania wewnętrznej bazy wiedzy w miarę podejmowania decyzji, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie powtórzy tych samych błędów analitycznych

Wyzwalaj natychmiastowe cykle pracy za pomocą automatyzacji ClickUp

Kiedy Snowflake Cortex wykrywa krytyczną anomalię lub trend, opóźnienie między uzyskaniem informacji a podjęciem działania osłabia jej znaczenie. Automatyzacje ClickUp przekształcają alerty oparte na danych w zdefiniowane, powtarzalne zadania. Eliminujesz ręczne przekazywanie zadań, które często powoduje, że informacje umykają, połączając swoje środowisko analityczne bezpośrednio z warstwą wykonawczą.

Uruchamiaj niestandardowe automatyzacje ClickUp za pomocą wyzwalaczy w AI Automation Builder

Wykorzystaj automatyzacje ClickUp, aby:

Ujednolicenie protokołów reagowania: Automatycznie stosuj gotowe szablony do nowych zadań, aby zapewnić, że każdy zespół postępuje zgodnie z tymi samymi, ujednoliconymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP) w zakresie poprawek opartych na danych

Dynamiczne przydzielanie zadań: automatycznie przydzielaj zadania twórcom, osobom obserwującym lub kierownikom konkretnych działów w oparciu o zmiany statusu lub przesłane formularze, aby zapewnić ciągłość realizacji projektów

Generuj aktualizacje oparte na sztucznej inteligencji: uruchom uruchom pola AI , aby automatycznie wypełniać podsumowania zadań, analizy nastrojów lub aktualizacje projektów w momencie osiągnięcia progu danych

Połącz swoje rozwiązania technologiczne: Korzystaj z gotowych integracji lub webhooków, aby zsynchronizować działania z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak HubSpot czy GitHub, zapewniając, że wyniki analizy Snowflake są wyzwalaczami aktualizacji we wszystkich aplikacjach Enterprise

Ujednolicenie dzienników decyzji i scenariuszy działania dzięki ClickUp Dokumentom

Wnioski płynące z danych Snowflake Cortex są tak samo wartościowe, jak plan, który inspirują. Jeśli wyniki analiz znajdują się w jednym narzędziu, a realizacja projektu w innym, ryzykujesz wystąpieniem syndromu pustej strony, w którym zespoły mają trudności z przekształceniem danych w działania.

ClickUp Docs pełni rolę spoiwa, umożliwiając tworzenie sprawdzonych stron wiki i standardowych procedur operacyjnych (SOP), które są natywnie połączone z Twoimi cyklami pracy.

Zarządzaj zadaniami i szablonami ClickUp bezpośrednio z ClickUp Docs

Dokument ClickUp może Ci pomóc:

Powiązanie wyników z cyklami pracy: Połącz swoje badania i dzienniki decyzji bezpośrednio z zadaniami i widżetami, aby każdy współpracownik miał dostęp do pełnego kontekstu Snowflake w swoim redaktorze

Przekształć tekst w działanie: Natychmiast przekształcaj pomysły z briefów projektowych w Natychmiast przekształcaj pomysły z briefów projektowych w zadania ClickUp , które można śledzić, używając poleceń /, dzięki czemu żadna część Twojej strategii danych nie pozostanie nieprzypisana

Współpraca nad technicznymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP): Edytuj scenariusze działania w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem, aby przejść od interpretacji surowych danych do udokumentowanego planu bez problemów związanych z kontrolą wersji

Organizuj wiedzę instytucjonalną: Stwórz hub dokumentów z funkcją wyszukiwania, zawierający zagnieżdżone strony i banery oznaczone kolorami, aby kategoryzować mapy drogowe analityki biznesowej i bazy wiedzy

Nie tylko my twierdzimy, że ClickUp może ułatwić współpracę. Nasi klienci również się z tym zgadzają! Oto, co ma do powiedzenia jeden z klientów ClickUp:

Jako członkowie zespołu operacyjnego nieustannie dyskutujemy o tym, jak usprawnić współpracę między różnymi obszarami naszej działalności. ClickUp zapewnił nam hub, z którego możemy zarządzać, śledzić i przeprowadzać raportowanie w każdym z naszych obszarów.

Zamknięcie luki między analityką a realizacją

Snowflake Cortex obniża barierę wejścia do świata analityki korporacyjnej. Użytkownicy biznesowi mogą zadawać pytania w języku naturalnym, zachowując jednocześnie ścisłe standardy bezpieczeństwa i zarządzania wymagane przez przedsiębiorstwa.

Jednak jego powodzenie zależy od przemyślanego modelowania semantycznego, jasnych definicji ról oraz zaangażowania w bieżącą konserwację.

W miarę jak analityka oparta na AI staje się nowym standardem, sukces odniosą te firmy, które już dziś inwestują w kontrolowaną samoobsługę. Wyprzedzą one konkurentów, którzy wciąż kierują każde pytanie biznesowe do nieustannie przeciążonego zespołu ds. danych.

Właśnie tu pojawia się ClickUp: nie jako zamiennik Snowflake, ale jako warstwa realizacji, w której spostrzeżenia zamieniają się w udokumentowane plany, przydzielone zadania i działania. Snowflake Cortex pomaga zespołom szybciej uzyskać sprawdzone odpowiedzi. ClickUp pomaga zespołom działać w oparciu o te odpowiedzi, zamieniając spostrzeżenia w zadania, dokumenty, cykle pracy i odpowiedzialność w jednym obszarze roboczym. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo, aby połączyć analitykę z realizacją.

Często zadawane pytania (FAQ)

Cortex Analyst jest przeznaczony do analizy danych strukturalnych w języku naturalnym, natomiast Cortex Agents może koordynować wieloetapowe cykle pracy łączące funkcje takie jak Analyst, Search i inne narzędzia.

Tak, Cortex Analyst został stworzony specjalnie dla użytkowników biznesowych, którzy nie znają języka SQL. Mogą oni zadawać pytania zwykłym językiem angielskim, choć dokładność odpowiedzi zależy od dobrze zdefiniowanego modelu semantycznego.

Cortex wykorzystuje model rozliczeń oparty na zużyciu, powiązany z wykorzystaniem tokenów LLM i zasobami obliczeniowymi. Aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów, przedsiębiorstwa powinny monitorować liczbę zapytań i ustalać budżety za pomocą monitorów zasobów Snowflake.

Cortex oferuje zarządzane, regulowane środowisko z wbudowanymi zabezpieczeniami, co upraszcza wdrożenie. Rozwiązania niestandardowe zapewniają większą elastyczność, ale wymagają samodzielnego utrzymywania infrastruktury LLM, inżynierii podpowiedzi oraz mechanizmów bezpieczeństwa, co prowadzi do znacznie wyższych kosztów operacyjnych.