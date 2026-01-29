Jak stworzyć kalendarz mediów społecznościowych za pomocą Gemini

Jeśli Twój zespół kiedykolwiek próbował używać samodzielnego narzędzia AI do tworzenia kalendarza mediów społecznościowych, prawdopodobnie napotkałeś jeden lub więcej z poniższych problemów.

Zawartość musiała być przenoszona do innego narzędzia tylko po to, aby stworzyć harmonogram publikacji.

Nie było możliwości automatyzacji publikacji bezpośrednio w narzędziu AI.

Elementy wizualne znajdowały się zupełnie gdzie indziej

A aktualizacje statusu były w większości śledzone ręcznie za pomocą innego narzędzia.

To, co zaczęło się jako „bezpłatne” ustawienia AI, szybko przerodziło się w rozproszone zakładki, brakujące pliki i zamieszanie związane z wersjami, które spowolniły pracę całego zespołu.

W tym przewodniku opisano, jak stworzyć funkcjonalny kalendarz mediów społecznościowych za pomocą Gemini w Arkuszach Google — bez konieczności zajmowania się niektórymi z tych kłopotliwych kwestii.

Co ważniejsze, zobaczysz, co się zmieni, gdy przejdziesz od planowania wspomaganego AI do korzystania z bezpłatnego, kompleksowego obszaru roboczego projektu, takiego jak ClickUp, gdzie pomysły, zasoby, harmonogramy i realizacja faktycznie współistnieją.

Zacznijmy!

Czym jest kalendarz mediów społecznościowych?

Kalendarz mediów społecznościowych to dokument planistyczny, który organizuje nadchodzące posty w mediach społecznościowych, zmieniając Twój cykl pracy z reaktywnego na strategiczny. Stanowi on jedno źródło informacji dla całego planu zawartości.

Dobrze zorganizowany kalendarz mediów społecznościowych zazwyczaj zawiera następujące podstawowe elementy:

Harmonogram publikacji: daty i godziny dla każdej ilości zawartości.

Przypisanie platform: które sieci są celem każdego posta, np. Instagram, LinkedIn lub TikTok.

Kategoria zawartości: motywy, kampanie lub filary zawartości, które kierują Twoimi komunikatami.

Wersja robocza tekstu i elementów wizualnych: podpisy, hashtagi i pliki multimedialne gotowe do przeglądu.

Śledzenie statusu: aktualny etap każdego posta, np. wersja robocza, oczekujący na zatwierdzenie, zaplanowany lub opublikowany.

Dlaczego warto używać Gemini do tworzenia kalendarza mediów społecznościowych?

Tworzenie kalendarza zawartości w mediach społecznościowych od podstaw jest niezwykle czasochłonne i, szczerze mówiąc, wiele zespołów nie ma budżetu na zakup platform AI klasy premium.

Ale wiesz co? Gemini jest darmowe i wbudowane bezpośrednio w Google Workspace.

Dla małych zespołów, które już korzystają z Google Workspace, Gemini oferuje przystępny punkt wejścia do planowania zawartości i współpracy wspomaganej AI.

Pomaga to w początkowym etapie tworzenia pomysłów i szkiców, a ponieważ interfejs czatu można włączyć w Arkuszach Google, ręczne kopiowanie i wklejanie wyników AI jest nieco łatwiejsze w porównaniu z samodzielnymi narzędziami AI.

Arkusze Google mają też wbudowane funkcje współpracy, takie jak wielu redaktorów, komentarze i historia wersji, które pozwalają Twojemu zespołowi pracować nad kalendarzem w tym samym czasie.

Ważne jest jednak, aby mieć realistyczne oczekiwania co do limitów tego narzędzia w zakresie kompleksowego zarządzania kalendarzem. To naprawdę świetny początek, ale wiele zespołów szybko wyrasta z rozwiązań opartych na arkuszach kalkulacyjnych. Omówimy te ograniczenia w dalszej części tego bloga.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Jak stworzyć kalendarz mediów społecznościowych za pomocą Gemini: krok po kroku

Niejasne instrukcje lub zbyt techniczne przewodniki mogą być przytłaczające, więc jeśli chcesz mieć jasny i prosty proces tworzenia kalendarza, ta metoda jest świetnym punktem wyjścia.

Krok 1: Skonfiguruj strukturę Arkuszy Google

Zacznij od utworzenia nowego arkusza Google. Pierwszym krokiem jest zbudowanie struktury kalendarza poprzez dodanie kolumn zawierających wszystkie niezbędne informacje, które chcesz śledzić dla każdego posta.

Utwórz kolumny dla każdego z poniższych elementów: data, platforma, typ treści, temat/motyw, podpis, hashtagi, notatki wizualne, status i link do ostatecznego posta. Taka struktura gwarantuje, że uwzględnisz wszystko, co jest potrzebne do planowania, pisania i śledzenia zawartości od początku do końca.

Przykładowa struktura, którą można zbudować w Arkuszach Google

Aby zachować porządek, możesz utworzyć osobną zakładkę dla każdego miesiąca lub użyć filtrów, aby posortować zawartość według platformy lub statusu. Kolorowe oznaczenie wierszy według platformy może również ułatwić przeglądanie kalendarza.

Pamiętaj tylko, że wszystkie ustawienia są ręczne i będą trzeba je odtworzyć dla każdego nowego okresu planowania.

Krok 2: Włącz Gemini AI w Arkuszach Google

Następnie należy aktywować Gemini w Arkuszach Google. Zazwyczaj można uzyskać do niego dostęp poprzez menu Pomoc, wyszukując funkcje Gemini lub znajdując ikonę Gemini w panelu bocznym.

za pośrednictwem Arkuszy Google

Pamiętaj, że dostępność Gemini zależy od konkretnego planu Google Workspace i ustawień administratorów Twojej organizacji. Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować poprosić dział IT o dostęp, zanim funkcje te pojawią się.

Ponadto Gemini w Arkuszach zostało zaprojektowane tak, aby pomagać w zadaniach związanych z arkuszami kalkulacyjnymi, w przeciwieństwie do samodzielnego interfejsu czatu Gemini.

Krok 3: Generuj pomysły na zawartość za pomocą podpowiedzi Gemini

Po skonfigurowaniu arkusza otwórz panel Gemini i rozpocznij burzę mózgów. Skorzystaj z konkretnych podpowiedzi, aby uzyskać odpowiednie pomysły. Możesz na przykład zapytać: „Wygeneruj 10 pomysłów na posty na Instagramie dla marki modowej promującej zrównoważony rozwój, skupiającej się na naszej letniej kolekcji”.

Gdy Gemini przedstawi sugestie, skopiuj je i wklej do odpowiednich komórek w kalendarzu. Następnie możesz powtarzać podpowiedzi, aby dalej udoskonalać pomysły.

Należy pamiętać o jednym kluczowym ograniczeniu: Gemini nie zapamiętuje poprzedniej zawartości, więc może sugerować tematy, które już zostały poruszone.

Krok 4: Stwórz harmonogram publikacji

Teraz nadszedł czas, aby przypisać daty i godziny do pomysłów na zawartość. Harmonogram publikacji powinien być oparty na tym, kiedy Twoja grupa docelowa jest najbardziej aktywna na każdej platformie. Jeśli nie masz pewności, sprawdź statystyki mediów społecznościowych, aby uzyskać informacje na temat szczytowych godzin aktywności.

Rozłóż zawartość równomiernie w ciągu tygodnia i miesiąca, aby zachować spójną obecność bez przytłaczania obserwujących.

Ale zaraz, napotkałeś przeszkodę, prawda? Ten krok uwypukla istotny punkt sporny: planowanie w arkuszu kalkulacyjnym jest całkowicie ręczne. Nie ma możliwości zautomatyzowania publikacji ani skonfigurowania przypomnień bez oddzielnego narzędzia.

Skorzystaj z Gemini, aby napisać atrakcyjny tekst dostosowany do danej platformy. Możesz na przykład otrzymać podpowiedź: „Napisz profesjonalny, ale swobodny podpis na LinkedIn, zawierający mniej niż 150 słów, na temat przyszłości pracy zdalnej”.

Aby znaleźć hashtagi, spróbuj czegoś takiego: „Zaproponuj 10 odpowiednich hashtagów do posta o organizacji domu na Instagramie, łącząc popularne i niszowe etykiety”.

Krok 6: Przejrzyj i udoskonal swój kalendarz

Zanim sfinalizujesz cokolwiek, konieczna jest weryfikacja przez człowieka, ponieważ AI może mieć halucynacje. Możesz to zrobić poprzez:

Sprawdź różnorodność zawartości, aby upewnić się, że masz równowagę między postami edukacyjnymi, przemyśleniami liderów, prezentacjami produktów itp. oraz że poruszasz różne bolączki i różne etapy ścieżki zakupowej.

Upewnij się, że wszystkie wyniki generowane przez AI są zgodne z wytycznymi Twojej marki.

Upewnij się, że każdy post jest zgodny z Twoimi ogólnymi celami marketingowymi.

Upewnij się, że wszystkie informacje dostarczane przez dostawcę są dokładne i aktualne.

Krok 6: Współpracuj i powtarzaj

W tym momencie możesz udostępnić arkusz Arkuszy Google członkom swojego zespołu i skorzystać z funkcji komentarzy, aby zebrać opinie.

Jest to kolejny krok, na którym odczujesz limit arkuszy kalkulacyjnych Google.

Zarządzanie cyklami pracy zatwierdzania jest uciążliwe, a brak jasnego sposobu śledzenia statusu postów lub otrzymywania automatycznych powiadomień o zakończeniu przeglądu sprawia, że współpraca przebiega powoli.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamiast tworzyć od podstaw strukturę kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google, możesz skorzystać z nowoczesnego szablonu kalendarza mediów społecznościowych ClickUp. Jest gotowy do użycia od razu po uruchomieniu, z statusami, osiami czasu, właścicielami zadań, przestrzenią na zasoby itp., dzięki czemu nie musisz ręcznie odtwarzać struktury ani radzić sobie z ograniczeniami arkusza kalkulacyjnego. To dość szybki sposób na uzyskanie użytecznego kalendarza, przy jednoczesnym zachowaniu uporządkowania i elastyczności planowania. Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj kalendarzem mediów społecznościowych i publikuj posty w różnych kanałach w widoku kalendarza ClickUp i szablonie kalendarza mediów społecznościowych.

10 najlepszych podpowiedzi Gemini dotyczących planowania kalendarza mediów społecznościowych

Jeśli już korzystasz z AI do innych codziennych zadań, to wiesz, że uzyskiwanie ogólnych i mało pomocnych wyników jest częstym zjawiskiem. Nie zmienia się to, gdy używasz jej również do tworzenia kalendarzy mediów społecznościowych.

Jak więc uzyskać naprawdę pomocne, wysokiej jakości wyniki? To proste. Używaj bardzo konkretnych i wyselekcjonowanych podpowiedzi. Wyniki Gemini będą tak dobre, jak podpowiedzi, które mu podasz, więc potraktuj to jak samochód: to Ty jesteś kierowcą za kierownicą. Niezależnie od tego, w którą stronę skręcisz, on podąży za Tobą.

Poniższe podpowiedzi stanowią dobry punkt wyjścia. Możesz je dostosować i powtarzać zgodnie z własnymi potrzebami:

1. Podpowiedzi dotyczące tworzenia zawartości

Wygeneruj 15 pomysłów na posty w mediach społecznościowych dla firmy (oprogramowanie B2B) skierowanych do osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, dotyczących poprawy wydajności zespołu.

Stwórz 10 pomysłów na posty edukacyjne dotyczące (wiedzy finansowej) dla millenialsów, które sprawdzą się w serii wideo na TikToku.

Zaproponuj pięć pomysłów na zawartość zza kulis, która nadaje ludzki wymiar (rodzinnej restauracji).

Przygotuj listę osiemnastu podpowiedzi dotyczących zawartości generowanej przez użytkowników dla (marki artykułów dla zwierząt domowych), aby zachęcić odbiorców do zaangażowania się i przesyłania zdjęć.

2. Podpowiedzi dotyczące pisania podpisów

Napisz trzy wersje podpisów na Instagramie do postu dotyczącego naszego (wprowadzenia nowego produktu). Uwzględnij w nich interesujący haczyk, kluczową zaletę i jasne wezwanie do działania.

Sporządź wątek na Twitterze/X zawierający pięć tweetów wyjaśniających koncepcję logistyki łańcucha dostaw odbiorcom niebędącym ekspertami w tej dziedzinie.

Stwórz podpis na LinkedIn, który ustanawia pozycję naszej agencji marketingowej jako lidera opinii w temacie AI w reklamie, powołując się na najnowsze trendy.

3. Podpowiedzi dotyczące wyszukiwania hashtagów

Zaproponuj 20 etykiet do postu na Instagramie dotyczącego (wegańskich wypieków), łącząc popularne etykiety, które mają ponad 1 mln postów, z niszowymi etykietami, które mają mniej niż 50 tys. postów.

Utwórz trzy różne zestawy hashtagów dla postu dotyczącego zrównoważonych podróży: jeden dla szerokiego zasięgu, jeden dla budowania społeczności i jeden dla konkretnej lokalizacji, np. (Bali).

Jakie hashtagi są obecnie popularne w zawartości związanych z (branżą gier) w tym miesiącu?

Wskazówka dla profesjonalistów💡: Użyj sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst, takiej jak ClickUp Brain, aby generować podpowiedzi podczas tworzenia pomysłów. Dlaczego? Jest ona wbudowana bezpośrednio w Twoje obszary robocze, więc rozumie Twoje zadania, dokumenty, komentarze i osie czasu, a jej odpowiedzi są oparte na tym, nad czym aktywnie pracuje Twój zespół, a nie tylko na tym, o co pytasz w oderwaniu od kontekstu.

Ograniczenia korzystania z Gemini i Arkuszy Google do tworzenia kalendarzy mediów społecznościowych

Poświęciłeś czas na stworzenie kalendarza w arkuszu kalkulacyjnym i działa on... przez jakiś czas. W miarę jak Twój zespół się powiększa, a strategia zawartości staje się coraz bardziej złożona, zaczynasz zauważać, że arkusz kalkulacyjny wspomagany AI nie wystarcza już. Dlaczego?

Prawdopodobnie nie znasz jeszcze słowa, które definiuje Twój powód, ale my odpowiemy za Ciebie. Nazywa się to rozproszeniem pracy — fragmentacją czynności roboczych między wieloma niepołączonymi narzędziami, które nie komunikują się ze sobą.

Twoje plany znajdują się w Arkuszach Google, zasoby wizualne w Dysku Google, dyskusje zespołu w wiadomościach e-mail lub komentarzach w Arkuszach Google, a faktyczne planowanie i publikowanie odbywa się w JESZCZE innym narzędziu.

Obecnie firmy korzystają średnio ze 101 różnych aplikacji, co powoduje ciągłe przełączanie się między nimi i uniemożliwia zespołowi utrzymanie uporządkowanej strategii zawartości w mediach społecznościowych. Jest to główne ograniczenie korzystania z Gemini i Arkuszy Google do tworzenia kalendarzy mediów społecznościowych. Oto kilka powodów:

Brak bezpośredniej publikacji: nadal musisz ręcznie skopiować Wszystko do osobnego narzędzia do planowania, aby faktycznie opublikować swoją zawartość.

Odłączone zasoby: pliki graficzne są przechowywane w oddzielnym folderze, co prowadzi do problemów z kontrolą wersji i niejasności co do tego, który obraz pasuje do danego posta.

Ręczne śledzenie: aktualizacje statusu zależą od tego, czy ktoś pamięta o zmianie listy rozwijanej, bez automatycznych powiadomień, które utrzymują cykl pracy.

Brak integracji wyników: nie można przeprowadzić połączenia nie można przeprowadzić połączenia danych dotyczących wyników postów z kalendarzem, aby sprawdzić, co działa, a co nie.

Ograniczony kontekst AI: Gemini nie zapamiętuje Gemini nie zapamiętuje wytycznych dotyczących marki ani poprzednich rozmów, więc musisz ponownie wyjaśniać swoje potrzeby w każdej podpowiedzi.

Trudności we współpracy: komentarze do komórek nie zawierają kontekstu i nie ma ustrukturyzowanych cykli pracy do sprawdzania i zatwierdzania zawartości w terminie.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku Slacka i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp konsoliduje cały cykl pracy w jednej platformie. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

ClickUp jako lepsza alternatywa dla Gemini

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp ułatwia tworzenie kalendarza mediów społecznościowych, łącząc proces tworzenia pomysłów, tworzenia i realizacji z całym cyklem pracy w jednej platformie.

Zamiast:📌 Gemini → Arkusz kalkulacyjny Google → Dysk Google → E-mail → Narzędzie do publikowania

Otrzymasz:📌 Jedna przestrzeń, w której współistnieją AI, arkusze, kalendarze, czaty, dokumenty, harmonogramy, obrazy, zadania i cykle pracy.

W ten sposób Twój kalendarz mediów społecznościowych jest bezpośrednio połączony z rzeczywistą pracą. Jest to naturalna ewolucja dla zespołów, które wyrosły już z arkuszy kalkulacyjnych. ✨

ClickUp Brain MAX pomaga w precyzyjnym planowaniu działań w mediach społecznościowych.

Tworzenie kalendarzy mediów społecznościowych i zarządzanie nimi za pomocą ClickUp

Skończ z niekończącym się kopiowaniem i wklejaniem między narzędziem AI a kalendarzem. Dzięki ClickUp Brain, sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst, wbudowanej bezpośrednio w Twój obszar roboczy, możesz tworzyć pomysły i generować kalendarz mediów społecznościowych dokładnie tam, gdzie planujesz i tworzysz zawartość.

ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX (asystent AI na komputery stacjonarne) nie tylko pomagają tworzyć pomysły na zawartość i je realizować, ale dzięki temu, że mają dostęp do kontekstu całej Twojej pracy, mogą nawet pomóc Ci zachować porządek bez konieczności otwierania 10 zakładek.

Narzędzie odwołuje się do istniejących zadań i projektów w celu uzyskania kontekstu, a następnie generuje pomysły, które są bezpośrednio związane z Twoją marką i bieżącymi inicjatywami, a wszystko to w ramach dokumentów ClickUp, bez konieczności ponownego wyjaśniania swojej marki lub celów w każdej podpowiedzi.

To nie wszystko — kalendarz utworzony w Dokumentach jest połączony z widokiem kalendarza ClickUp, dzięki czemu możesz szybko przejrzeć cały plan zawartości, a każdy post jest przedstawiony jako zadanie.

Uzyskaj ogólny widok na cały harmonogram mediów społecznościowych dzięki widokowi kalendarza ClickUp.

Nie są to tylko statyczne wpisy. Każde zadanie może zawierać wszystkie niezbędne szczegóły:

Od osób przypisanych, aby jasno określić, kto jest odpowiedzialny za pisanie, projektowanie i publikowanie każdego posta, po terminy, aby ustalić terminy dla każdego etapu procesu tworzenia zawartości, po załączniki, aby zachować zasoby wizualne bezpośrednio dołączone do odpowiedniego posta, eliminując problemy związane z kontrolą wersji.

Przydzielaj zadania i terminy realizacji bez żadnych problemów, korzystając z zadań ClickUp.

Chcesz wprowadzić zmiany? Po prostu skorzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp, aby przenieść zadanie na nowy termin. Możesz nawet użyć synchronizacji kalendarza ClickUp, aby zachować widoczność w osobistym kalendarzu Google, jednocześnie zachowując ClickUp jako jedyne źródło informacji dla swojego zespołu.

🎥Wideo pokazuje wiele innych sposobów wykorzystania AI w marketingu👇🏽

Aby to wszystko połączyć, ClickUp automatyzacje automatycznie wyzwalają kolejne działania w oparciu o określone czynności.

Na przykład automatyzacja może pomóc w powiadomieniu grafika, gdy tylko autor zakończy tworzenie szkicu, uzyskaniu aktualizacji w czasie rzeczywistym, gdy zmieni się status zadania, lub natychmiastowym powiadomieniu, gdy post jest gotowy do przeglądu — dzięki czemu proces tworzenia zawartości przebiega płynnie, bez konieczności ręcznego śledzenia postępów.

Nie musisz już zajmować się arkuszami kalkulacyjnymi – pozwól, aby Twój kalendarz mediów społecznościowych działał samodzielnie dzięki automatyzacji ClickUp.

Spraw, aby Twój kalendarz pracował dla Ciebie dzięki ClickUp

Arkusze kalkulacyjne i samodzielne narzędzia AI mogą pomóc Ci zacząć, ale nigdy nie zapewnią Ci pełnego cyklu pracy nad zawartością. Dzięki Gemini w Arkuszach Google możesz tworzyć pomysły, szkice i organizować, ale realizacja nadal odbywa się gdzie indziej.

ClickUp zmienia zasady gry. Łączy w jednym miejscu funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak generowanie pomysłów, planowanie i tworzenie zawartości, załączniki, harmonogramowanie, współpraca i realizacja.

W ten sposób Twój kalendarz mediów społecznościowych nie jest tylko planem — staje się praktycznym narzędziem pracy.

Przestań przenosić zawartość między niepołączonymi narzędziami i zacznij wykorzystywać kalendarz do swoich celów.

Chcesz odejść od arkuszy kalkulacyjnych i przenieść cały cykl pracy w mediach społecznościowych w jedno miejsce? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo ✨i przekonaj się, jak zintegrowany obszar roboczy ClickUp może zmienić planowanie zawartości w mediach społecznościowych Twojego zespołu. 🙌

Często zadawane pytania

Gemini może pomóc Ci w generowaniu tekstu do postów, ale nie może bezpośrednio tworzyć ani zarządzać wydarzeniami w Kalendarzu Google. Musisz to zrobić ręcznie lub użyć narzędzia z bezpośrednią integracją.

Kalendarz Arkuszy Google to darmowy punkt wyjścia do podstawowego planowania, ale nie ma funkcji publikowania, zarządzania zasobami i zintegrowanych analiz, które oferują specjalne narzędzia do mediów społecznościowych.

Najlepsze podpowiedzi są bardzo konkretne. Uwzględnij swoją branżę, grupę docelową, kluczowe tematy i pożądaną liczbę postów, na przykład: „Wygeneruj 30 pomysłów na posty w mediach społecznościowych dla marki kosmetyków do pielęgnacji skóry B2C skierowanej do kobiet w wieku 25–40 lat, uporządkowanych według tygodnia i rodzaju zawartości”.

Gemini nie może automatycznie planować ani publikować postów, przechowywać zasobów wizualnych, prowadzić śledzenie skuteczności postów, zapamiętywać wytycznych dotyczących marki między sesjami ani zarządzać ustrukturyzowanymi cyklami pracy zatwierdzania.