ClickUp wprowadza na rynek jedynego na świecie asystenta AI opartego na role

ClickUp AI eliminuje konieczność zgadywania przy wykorzystaniu AI do różnych rodzajów pracy

SAN DIEGO, 4 maja 2023 r. — ClickUp, platforma zwiększająca wydajność, która łączy pracę w jednym miejscu, ogłosiła dzisiaj dostępność ClickUp AI — przełomowego rozwiązania opartego na AI, które na zawsze zmieni sposób pracy ludzi. ClickUp AI, natywna dla platformy ClickUp, zapewnia specjalnie zaprojektowane doświadczenie, które eliminuje zgadywanie związane z wykorzystaniem AI w pracy na każdej roli.

„Sztuczna inteligencja to supernarzędzie zwiększające wydajność, które zdefiniuje nasze pokolenie. W niedalekiej przyszłości każdy odczuje ogromne korzyści płynące z AI” – powiedział Zeb Evans, założyciel i dyrektor generalny ClickUp. „Włączenie AI do naszej platformy stanowi ogromny krok w kierunku realizacji naszej misji, jaką jest zrewolucjonizowanie globalnej wydajności. Pracownicy umysłowi nie tylko przyspieszą wykonywanie swoich zadań, ale także podniosą jakość swoich wyników. Wczesne wdrożenie technologii AI zapewni organizacjom znaczną przewagę konkurencyjną w zakresie wydajności i wydajności. ”

ClickUp pomaga klientom wyjść poza podstawowe zastosowania AI w miejscu pracy. ClickUp oddaje użytkownikom dziesiątki komend AI i podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról. W rezultacie ClickUp jest jedyną platformą zwiększającą wydajność, która ułatwia czerpanie natychmiastowych korzyści biznesowych z technologii AI i zapewnia klientom wymierne wartości.

Nowe funkcje obejmują:

ponad 100 narzędzi AI zoptymalizowanych pod kątem każdej roli i zastosowania: *Zespół badawczy ClickUp nawiązał współpracę z dziesiątkami ekspertów funkcjonalnych, aby stworzyć w pełni szablonowe podpowiedzi dla niemal każdego zastosowania o wysokiej wartości. Narzędzia AI ClickUp, stale optymalizowane i testowane, przechwytują precyzyjne informacje potrzebne do zapewnienia najwyższej jakości wyników. Ponadto można je dostosować za pomocą takich parametrów, jak ton i kreatywność, a wyniki są wstępnie sformatowane i domyślnie zawierają struktury zawartości, takie jak pogrubione tytuły lub uporządkowane tabele.

Popraw swoje teksty: Zaznacz dowolny tekst w ClickUp – na przykład dokument, komentarz lub opis zadania – i użyj nowego paska narzędzi ClickUp AI, aby poprawić zawartość. Popularne komendy obejmują wydłużanie lub skracanie zawartości, poprawianie jej jakości lub upraszczanie tekstu.

Pozwól sztucznej inteligencji poprowadzić Cię : ClickUp AI z łatwością generuje teksty i kopie na dowolny temat. Podpowiedź „Write with AI” pomaga w ciągu kilku sekund stworzyć szkic kolejnego e-maila lub zarys wpisu na blogu!

wyeliminuj zadania administracyjne: * Oszczędzaj czas i wysiłek zarówno sobie, jak i swojemu zespołowi, unikając konieczności czytania długich dokumentów. Skorzystaj z narzędzi ClickUp AI do tworzenia podsumowań i generowania elementów , aby uzyskać natychmiastowe streszczenia lub z łatwością wyodrębnić kolejne kroki z dowolnego tekstu.

💡 Najważniejsze funkcje: ClickUp Brain Max i agenci AI ClickUp AI nie tylko reaguje — ale także rozumuje. Dzięki ClickUp Brain Max użytkownicy mogą wykorzystać funkcję zamiany mowy na tekst, aby natychmiast rejestrować pomysły, notatki ze spotkań lub szczegółowe aktualizacje projektów, przekształcając wypowiedziane myśli w uporządkowane zadania i dokumenty. W połączeniu z ClickUp AI Agents, te cykle pracy wykraczają poza podstawową automatyzację — agenci mogą ustalać priorytety zadań, ujawniać kontekst i dostosowywać się do zmieniających się celów, jednocześnie zapewniając spójność pracy między zespołami. Razem Brain Max i AI Agents na nowo definiują wydajność, zapewniając organizacjom inteligentne systemy, które myślą z wyprzedzeniem, a nie tylko wykonują polecenia.

ClickUp to platforma zwiększająca wydajność, z której korzysta prawie dwa miliony zespołów na całym świecie. Zgodnie z misją firmy, polegającą na oszczędzaniu czasu ludzi, aby świat stał się bardziej produktywny, oto kilka przykładów tego, jak zespoły mogą wykorzystać potencjał ClickUp AI w swoich cyklach pracy:

„ClickUp AI okazał się niesamowity dla mojej społeczności, klientów i mnie samego. Wspiera nasz zespół, pisząc e-maili, przekształcając notatki ze spotkań w zadania do wykonania, generując standardowe procedury operacyjne, a nawet pomaga nam w tworzeniu pomysłów i scenariuszy zawartości” — powiedział Yvi Heimann, konsultant ds. efektywności biznesowej w Ask Yvi. „Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji bezpośrednio w ClickUp udało nam się skrócić o połowę czas poświęcany na niektóre cykle pracy. To naprawdę niezwykłe!”

ClickUp AI jest dostępne dla wszystkich klientów korzystających z naszych płatnych planów za 5 USD miesięcznie od użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o ClickUp AI, odwiedź naszą stronę internetową.

O ClickUp

ClickUp to jedyna na świecie kompleksowa platforma zwiększająca produktywność, która dostosowuje się do sposobu pracy użytkowników. Zastępuje ona wszystkie indywidualne narzędzia zwiększające produktywność w miejscu pracy jedną, zunifikowaną platformą, która obejmuje zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, tablice, arkusze kalkulacyjne i cele. Założona w 2017 roku firma ClickUp z siedzibą w San Diego ma na celu zwiększenie produktywności na całym świecie. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, ClickUp pomógł ponad 8 milionom użytkowników w 1,6 miliona zespołów prowadzić bardziej wydajne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w tygodniu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.clickup.com.